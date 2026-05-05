14 giochi simili a Satisfactory per chi ama costruire nel 2026

Giochi come Satisfactory offrono un mix avvincente di gestione delle risorse, automazione e creatività. Questi giochi possono tenerti incollato allo schermo per ore, soprattutto quando ti immergi davvero nei meccanismi più complessi del gioco .



Qui ti presenterò 14 giochi eccezionali simili a Satisfactory. Questi titoli offrono una ventata di freschezza nei generi dell’automazione e della costruzione di basi, dal crafting di sopravvivenza a un gameplay stravagante incentrato sui castori. Ognuno di essi ti aiuta a ottimizzare la tua produzione, affrontando al contempo ingegnosi colpi di scena rispetto alla formula classica.



Se ti piacciono le fabbriche gigantesche e i nastri trasportatori sincronizzati, adorerai scoprire questi titoli unici. Uno qualsiasi di questi potrebbe essere il prossimo gioco in cui passerai centinaia di ore, quindi continua a leggere per scoprire delle vere perle nascoste.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Satisfactory

Ecco solo alcuni dei giochi che soddisferanno la tua voglia di Satisfactory. Ognuno offre qualcosa di unico, ed è per questo che vale la pena dare un’occhiata a ciascuno di questi titoli. Se sei un appassionato di sistemi complessi e di visione lungimirante, qualsiasi gioco tra questi metterà alla prova il tuo cervello.

1 Factorio 2016 Factorio è il gioco di costruzione di fabbriche che ha ispirato Satisfactory. Qui, meccaniche di gioco approfondite ti aiutano a raggiungere il tuo prossimo obiettivo. Prima che te ne accorga, sono già passate ore. Buy now 2 Timberborn 2021 L'obiettivo di questo gioco è rendere felici i castori, in un titolo che unisce le meccaniche di costruzione di città alle gratificanti funzionalità di automazione per cui è famoso Satisfactory. Buy now 3 Astroneer 2019 In questo gioco sandbox di costruzione di basi dovrai raccogliere risorse e terraformare mondi alieni trasformandoli in paesaggi morbidi e meravigliosi. Buy now

Questo è solo l’inizio, quindi continua a scorrere per trovare altri giochi di costruzione di fabbriche davvero unici di cui forse non hai mai sentito parlare. I titoli qui presenti spaziano da alcuni dei più noti giochi di automazione e strategia a titoli che non hanno ricevuto grande risalto.

14 giochi simili a Satisfactory ricchi di automazione

Di seguito ti presenterò 14 giochi incentrati sulla costruzione di fabbriche e sull’esplorazione. Questi giochi sono il passo successivo perfetto per gli appassionati di Satisfactory. Ogni titolo si basa su una gestione approfondita delle risorse e su sistemi complessi. Quanti ne hai provati?

1. Factorio [Il migliore per la strategia approfondita]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Linux, Windows, GeForce Now Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Wube Software Caratteristiche uniche Sistemi avanzati e gameplay avvincente Punteggio Metacritic 90

Se ti piace Satisfactory e non hai ancora provato Factorio, ti stai perdendo davvero qualcosa di incredibile. Factorio ti catapulta direttamente in un sandbox strategico dove catene di montaggio e nastri trasportatori danzano un balletto complesso che non riesci a smettere di guardare. È proprio il modo in cui ottimizzi i tuoi processi industriali a rendere il gioco avvincente, con un gameplay che supera di gran lunga la grafica un po’ datata.

Factorio è senza dubbio uno dei giochi più amati di questo genere e, in realtà, ha ispirato proprio Satisfactory. Ha un design essenziale e senza fronzoli che ti fa lavorare le meningi mentre ti destreggi tra metodi di avanzamento e strumenti di progettazione. Ti offre una sfida senza sembrare impossibile, se continui a provare cose nuove e ti impegni per ottenere risultati. Anche se il gioco può essere ripetitivo, è estremamente soddisfacente per un certo tipo di giocatore.

Qui, ogni parte della tua fabbrica conta. Se cerchi un gioco che ti faccia lavorare le meningi, non puoi perderti Factorio. Per i fan di Satisfactory, non c’è niente di meglio di questo.

Perché l'abbiamo scelto Factorio ha alzato l'asticella per questo genere di giochi di simulazione industriale, e il suo gameplay coinvolgente ha ispirato Satisfactory.

Il mio verdetto: se la precisione e la logistica su larga scala sono la tua passione, Factorio è il miglior gioco di simulazione per soddisfare questa tua voglia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

snellface ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Per me, Factorio (con o senza il DLC “Space Age”) è uno dei giochi più belli mai realizzati

2. Timberborn [Il migliore per un divertimento stravagante]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme macOS, Microsoft Windows, GeForce Now Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Mechanistry, Mechanistry Sp. z o.o. Caratteristiche uniche Gameplay incentrato sui castori Punteggio Metacritic Da definire

Timberborn reinterpreta l’automazione attraverso la lente dei laboriosi castori. A differenza di Satisfactory, qui vesti i panni di un castoro che cerca di mantenere la propria colonia felice e prospera. La fisica dell’acqua in questo titolo è particolarmente affascinante. Dovrai affrontare periodi di siccità e modellare il tuo territorio usando le dighe, proprio come fanno i castori. Si tratta di un gioco in Early Access e ogni aggiornamento introduce numerose nuove funzionalità che potrebbero cambiare completamente il modo in cui vivi l’esperienza di gioco.

Il vantaggio dello stato di Early Access di Timberborn è che gli aggiornamenti continuano ad arrivare e gli sviluppatori sono molto attenti a ciò che dicono i giocatori. Se ci sono problemi, verranno risolti il prima possibile.

La costruzione di città, la strategia e l’industria giocano un ruolo importante in Timberborn, rendendolo il passo successivo ideale per chi ha apprezzato Satisfactory. È davvero affascinante e, grazie agli aggiornamenti costanti, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Il tocco originale e l’assenza di un’estetica puramente industriale (oltre ai compagni castori) potrebbero rendere questa esperienza ancora più piacevole.

Perché l’abbiamo scelto Questo titolo porta il gameplay in stile Satisfactory in un sandbox accogliente ed eco-consapevole. Il piccolo studio che l’ha realizzato punta a offrire un’esperienza ben curata.

Il mio verdetto: Timberborn è un gioco di strategia avvincente per chi ama l’automazione con un tocco di fantasia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Particular_Reserve35 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personalmente adoro semplicemente costruire. Soprattutto con il nuovo aggiornamento che ha introdotto l'acqua in 3D e le sporgenze: ha davvero ampliato le possibilità di costruzione.

3. Astroneer [Il migliore per l’esplorazione spaziale]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, GeForce Now Anno di uscita 2016 (Accesso anticipato), 2019 (Versione completa) Sviluppatore/i System Era Softworks Caratteristiche uniche Elementi di sopravvivenza rilassanti Punteggio Metacritic 71

Astroneer è un gioco sandbox basato sulla fisica, un po’ meno ottimizzato rispetto ad altri titoli dello stesso genere. Anche se non c’è molto da guadagnare dal perfezionare le tue costruzioni, c’è davvero tanto da dire sull’esplorazione, la costruzione e le avventure in cooperativa in questo gioco.

Ogni nuovo mondo è sconosciuto. È vivace e pieno di nuove aree da esplorare e risorse da raccogliere. Ti sposti di mondo in mondo, terraformando e costruendo avamposti per collegarti alla tua rete galattica in continua espansione. È senza dubbio uno dei giochi spaziali più rilassanti a cui abbia mai giocato. Anche giocare con gli amici è flessibile e gratificante.

Pur abbracciando pienamente il genere della costruzione di basi, questo gioco di creazione di pianeti fa di tutto per metterti meno sotto pressione rispetto a titoli simili. È ambientato nello spazio ma con i piedi ben piantati sulla Terra, senza sporgersi troppo verso meccaniche complesse.

Perché l’abbiamo scelto La meraviglia del mondo aperto è il motore di questo gioco, ma condivide la stessa gioia per l’ingegneria per cui è famoso Satisfactory.

Il mio verdetto: per chi ha voglia di esplorazione e costruzione di basi in un ambiente rilassato e vivace, Astroneer soddisfa tutte le esigenze. Troverai lo stesso livello di divertimento nei suoi sistemi senza doverti addentrare troppo in strategie complesse.

Cosa ne pensano i giocatori?

christerflea ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Preferisco Astroneer perché richiede meno riflessione e pianificazione.

4. Shapez 2 [Il migliore per risolvere enigmi]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i tobspr Games, Gamera Games Caratteristiche uniche Risoluzione di enigmi 3D su vasta scala Punteggio Metacritic Da definire

Shapez 2 porta il genere dell’automazione e della costruzione di fabbriche alla sua essenza logica. Questo gioco 3D prende tutto ciò che ami degli aspetti di costruzione di fabbriche di Satisfactory e ne fa il cuore del gameplay. Devi combinare parti per creare forme e colori in una linea di produzione complessivamente semplificata. Questo però non significa che sia troppo semplice.

Le griglie minimaliste con cui lavori si trasformano in puzzle logici sempre più complessi, ma la loro natura astratta non risulta limitante. Anzi, è proprio il gioco perfetto per chiunque non possa fare a meno di pianificare in anticipo. È un delizioso gioco di puzzle che mette in risalto tutte le parti che preferisci di Satisfactory.

Perché l'abbiamo scelto Shapez 2 è una delle versioni più pure di questo genere che puoi provare. Se Satisfactory ti è sembrato troppo complesso, Shapez 2 è un'ottima alternativa.

Il mio verdetto: Shapez 2 è pensato per chi ha una mente strategica e vuole un’automazione completamente ottimizzata, senza ostacoli né fronzoli.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Ghillie_Spotto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Non sto dicendo che Shapez 2 sia “il migliore”, ma potrebbe essere il modo migliore per far appassionare a questo gioco un amico un po’ riluttante.

5. Mindustry [Ideale per gli appassionati di RTS]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, Linux, Microsoft Windows Anno di uscita 2017 Autore/i Anuken, Anton Kramskoi Caratteristiche uniche Elementi di tower defense e RTS Punteggio Metacritic Da definire

Mindustry è un gioco ibrido di difesa della torre con catene di approvvigionamento automatizzate. Il ciclo di gioco prevede che tu estraia risorse per poter costruire unità, materiali da costruzione, torrette e munizioni. Puoi inviare queste unità a conquistare basi nemiche ed espandere le tue capacità produttive.

Ogni elemento che riesci a costruire servirà a respingere i nemici in tempo reale o a sconfiggere altri giocatori. A differenza di Satisfactory, ogni linea di assemblaggio può determinare il successo o il fallimento delle tue difese. Mentre in altri giochi di costruzione di fabbriche devi semplicemente seguire un percorso senza uno scopo preciso, Mindustry usa queste meccaniche più complesse per raggiungere un obiettivo più concreto. Alcuni lo vedono come un enorme passo nella giusta direzione per il genere dei giochi di costruzione di fabbriche.

Perché l’abbiamo scelto La logistica in stile Satisfactory e i sistemi profondi e gratificanti si integrano alla perfezione con il combattimento strategico di questo gioco.

Il mio verdetto: Mindustry potrebbe soddisfare la tua voglia di un altro Satisfactory, ma in fondo è un gioco RTS ben fatto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

potent_dotage ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non ha tantissimi contenuti (di sicuro rispetto a un gioco come Factorio), ma ce n’è abbastanza per passarci centinaia di ore.

6. Factory Town [Ideale per un'automazione rilassata]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows Anno di uscita 2019 (accesso anticipato), 2021 (versione completa) Autore/i Erik Asmussen Caratteristiche uniche Estetica stravagante Punteggio Metacritic Da definire

Factory Town porta un po’ di novità nel genere dei giochi di gestione industriale. Invece di essere ambientato in un contesto industriale cupo e cupo, Factory Town è più simile a Stardew Valley che a Factorio (almeno per quanto riguarda l’estetica). Si tratta di un gioco in Early Access con un totale previsto di 8 sezioni di campagna che puoi collegare tra loro per trasportare merci.



In questo gioco non ci sono nemici né combattimenti, quindi lo stress è minore rispetto ad altri titoli del genere. Anche la grafica semplice è delicata e affascinante. Collegare gli insediamenti tra loro è una delle gioie più grandi di questo gioco. Costruire i tuoi insediamenti è un percorso graduale che porta alla piena automazione… alla fine.

Perché l'abbiamo scelto L’automazione in questo gioco sembra più divertente rispetto all’estetica industriale e cruda che caratterizza la maggior parte dei giochi simili a Satisfactory.

Il mio verdetto: Factory Town è uno dei giochi sandbox più spensierati del genere "factory", perfetto per chi preferisce un’ambientazione più leggera.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Glidercat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Soddisfa abbastanza bene la voglia di giochi di strategia e anche un po’ quella di giochi di costruzione di città.

7. Infinifactory [Il migliore per l’intrigo narrativo]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Zachtronics Industries Caratteristiche uniche Fascino narrativo Punteggio Metacritic 70

Quando tutto funziona come dovrebbe, è davvero emozionante da vedere. Infinifactory porta questa sensazione a un livello superiore grazie alle sue meccaniche di automazione e risoluzione di enigmi. In questo gioco, devi soddisfare i tuoi padroni alieni creando fabbriche che funzionino come previsto. Se muori nel tentativo, gli alieni sono comprensibilmente scontenti.



Questo leggero colpo di scena narrativo fa risaltare il gioco, soprattutto tra i titoli che non offrono molto in termini di trama. Il contesto narrativo conferisce al gioco carattere e tensione, rendendolo un po’ più umano (anche se ci sono gli alieni). L’attenzione è più concentrata e le tue fabbriche non si espandono così tanto come in giochi simili.

Perché l’abbiamo scelto I sistemi di automazione di Satisfactory possono espandersi parecchio, ma le sfide proposte da Infinifactory sono più contenute ed eleganti per natura.

Il mio verdetto: Infinifactory è un puzzle game ben mirato, pensato per chi cerca un tocco narrativo e divertente nei giochi di costruzione di fabbriche.

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Cosa ne pensano i giocatori?

raydenuni ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Infinifactory è fantastico. Te lo consiglio vivamente.

8. Autonauts [Il migliore per gestire i robot al tuo servizio]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Denki, Curve Digital Caratteristiche uniche Servitori robot Punteggio Metacritic 80

Autonauts è tanto un gioco di gestione dei robot quanto un gioco di automazione. Una delle abilità più importanti che imparerai giocando è la programmazione. Il gioco trasforma le competenze di programmazione in un'esperienza ludica per aiutarti a guidare i tuoi robot su cosa fare e come farlo.

L’estetica non sminuisce la profondità dei sistemi di gioco, che premiano la logica e la creatività. I tuoi robot possono costruire insediamenti, raccogliere risorse per te e automatizzare ogni singolo passaggio del processo, se lo desideri. Anche se forse non è lo strumento ideale per imparare a programmare in generale, offre comunque meccaniche uniche e una visione approfondita dei processi di programmazione.

Perché l'abbiamo scelto C'è davvero tanta profondità in questo gioco, ma i simpatici robot e l'attenzione alla programmazione lo rendono una scelta unica per i fan di Satisfactory.

Il mio verdetto: Autonauts ha tutte le caratteristiche di Satisfactory, ma con un’atmosfera più allegra e accogliente che punta sulla programmazione oltre che sull’automazione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

_Face ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ho già superato le cento ore e non ho ancora finito la mia prima mappa.

9. Nova Lands [Il migliore per un gameplay colorato]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i BEHEMUTT, HypeTrain Digital Caratteristiche uniche Gestione dell'isola Punteggio Metacritic 79

Nova Lands non offre granché in termini di idee nuove per i giochi di automazione, ma l’ambientazione unica e colorata compensa questo aspetto. È un gioco più piccolo e accogliente rispetto a Satisfactory, ma è un’ottima scelta se vuoi provare la stessa atmosfera senza troppe meccaniche.



Ti ritroverai comunque a creare linee di produzione complete, potenziare la tua tecnologia e raccogliere risorse dal mondo di gioco. Qui lo stress è molto minore, dato che l’obiettivo del gioco non è sempre quello di passare alla fase successiva il più velocemente possibile. Anche se il gameplay è veloce, la progressione non deve necessariamente esserlo.

Perché l’abbiamo scelto Qui, il ciclo di gioco che ami tanto in Satisfactory è stato condensato e trasformato in qualcosa di un po’ più facile da seguire.

Il mio verdetto: Nova Lands è un gioco veloce e colorato che farà la sua figura su alcuni dei migliori monitor da gaming in circolazione. Naturalmente, è estremamente coinvolgente per i fan che trovano un po’ noiosa la costruzione di fabbriche.

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Cosa ne pensano i giocatori?

assassin_falcon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 È stato un gioco davvero divertente, ne è valsa decisamente la pena.

10. Technicity [Miglior gioco di costruzione di città]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Osaris Games, RockGame Caratteristiche uniche Costruzione di città su larga scala Punteggio Metacritic Da definire

Technicity è un gioco di automazione che si fonde con un city builder, ma offre un’esperienza diversa rispetto alla maggior parte dei city builder. Invece di costruire piccoli insediamenti, ti ritrovi a creare città enormi che si gestiscono da sole. Ogni sistema deve interagire in modo efficace affinché il tuo mondo funzioni. A volte, tutto scatta al posto giusto. Il gameplay prevede un sacco di tentativi ed errori.



In questo gioco c’è però molta libertà. Grazie alle dimensioni enormi, puoi creare snodi di trasporto, distretti industriali e qualsiasi altra cosa ti venga in mente. Technicity è un gioco sandbox, ma è uno dei meno restrittivi in circolazione. Se la logistica è la tua parte preferita di questi giochi, questo è un titolo che devi assolutamente provare.

Perché l'abbiamo scelto Technicity unisce urbanistica, automazione ed elementi cooperativi. È il gioco perfetto per costruzioni enormi e completamente automatizzate con tantissimi sistemi che funzionano in contemporanea.

Il mio verdetto: Technicity è un gioco indie ambizioso che ti permette di costruire a piacimento, senza limiti di dimensioni. I problemi su scala urbana si risolvono con il pensiero critico tipico di Satisfactory.

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Cosa ne pensano i giocatori?

FrenchAnanas ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Le possibilità creative in questo gioco sono ENORMI.

11. Scrapnaut [Il migliore per il gioco cooperativo]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori SpiffyBit, RockGame Caratteristiche uniche Gioco cooperativo con visuale dall'alto Punteggio Metacritic Da definire

L'automazione è più divertente con gli amici, e l'enfasi di Scrapnaut sul gioco con un massimo di 4 amici lo conferma. In questo gioco open-world esplori diversi biomi con gli amici (o da solo) e costruisci basi per sopravvivere. Nel frattempo, cerchi di creare un insediamento agricolo che funzioni in modo completamente autonomo.

Gestire i livelli di ossigeno può essere una sfida, e gestire le risorse può diventare un po’ ripetitivo. Ma quando sei in compagnia di amici, il tempo vola. Già solo questo lo rende un ottimo gioco cooperativo per chi è interessato alla costruzione di basi e all’automazione.

Perché l’abbiamo scelto Ogni sistema che installi nel tuo insediamento è importante. Anche se è sicuramente prima di tutto un gioco di sopravvivenza, il sistema di costruzione delle fabbriche di Scrapnaut è ben fatto.

Il mio verdetto: l’estetica steampunk e il semplice stile top-down elevano Scrapnaut al di là del suo gameplay un po’ semplice. Meno male che non devi farlo da solo!

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Cosa ne pensano i giocatori?

cidercidercider ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 L'ho appena preso per Switch e per ora è davvero divertente, mi sta piacendo un sacco.

12. TheRiftbreaker [Ideale per gli appassionati di giochi d'azione]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i EXOR Studios, Maximum Games Caratteristiche uniche Combattimento in TPS Punteggio Metacritic 83

Scommetto che non ti aspettavi di trovare qui uno dei migliori giochi TPS, vero? The Riftbreaker è un titolo unico che riesce a fare entrambe le cose così bene che potresti persino non accorgerti che ti sta trascinando in direzioni diverse. Hai a disposizione una tuta mech che ti aiuta a raccogliere risorse e costruire basi, ma nel frattempo dovrai respingere orde di nemici.

Questo gioco spettacolare è ricco di varietà, e la progressione attraverso gli alberi tecnologici e la personalizzazione dei combattimenti lo rendono davvero emozionante.

Perché l'abbiamo scelto In qualche modo, il caos che caratterizza questo gioco funziona davvero. È estremamente divertente e appagante, anche se le meccaniche di costruzione delle fabbriche sono un po’ più semplici rispetto ad altri titoli.

Il mio verdetto: The Riftbreaker è tante cose diverse, ma gli elementi di costruzione delle fabbriche sono proprio nel suo DNA. Non è solo una cosa, e questo può piacere a tanti fan del genere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

SlashCo80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Il mix tra costruzione della base, difesa della torre, combattimenti, trama ed esplorazione (oltre a una grafica davvero bella) è stato semplicemente fantastico.

13. L’ascesa dell’industria [Il migliore per un’esperienza di gioco economica su larga scala]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Dapper Penguin Studios, Kasedo Games Caratteristiche uniche Attenzione alla strategia economica Punteggio Metacritic 62

Se hai mai desiderato che Satisfactory avesse funzionalità di gestione economica su larga scala, L’ascesa dell’industria potrebbe essere il gioco di costruzione di fabbriche che fa per te. È un gioco di automazione abilmente racchiuso in un gioco di magnati del business, in cui gestisci imperi industriali e ti espandi in regioni enormi.

Le decisioni si prendono su un palcoscenico enorme e una mossa sbagliata può ridurre drasticamente l’efficacia. Se hai già un po’ di esperienza con questo genere e cerchi una sfida, L’ascesa dell’industria potrebbe essere il prossimo gioco in cui passerai centinaia di ore.

Perché l’abbiamo scelto L’ascesa dell’industria è uno dei pochi giochi di costruzione di fabbriche a offrire un gameplay logistico più approfondito rispetto alla semplice automazione, con un’attenzione particolare alle decisioni a livello macro che possono determinare il successo o il fallimento della tua attività.

Il mio verdetto: strategia su larga scala e competenza economica sono gli elementi chiave di L’ascesa dell’industria. È una sfida, ma niente può eguagliare la sensazione che provi quando tutto funziona come previsto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

NoEngine1460 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Ho trovato il gioco divertente, ma davvero molto semplice.

14. FortressCraft Evolved [Il migliore per un'esperienza di gioco non lineare]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2015 Autore/i Giochi con il proiettore, Digital Tribe Caratteristiche uniche Progressione completamente sbloccata Punteggio Metacritic Da definire

In FortressCraft Evolved dovrai sviluppare un mondo complesso basato sui voxel, con sistemi di estrazione, creazione e automazione più approfonditi rispetto alla maggior parte dei giochi recenti incentrati sulla costruzione di fabbriche. È un gioco estremamente tecnico, quindi è sicuramente adatto agli appassionati più accaniti che amano questo genere. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta giusta per un giocatore occasionale.

I puzzle su larga scala legati all’industria e all’ingegneria costituiscono la parte principale del gameplay, ma dovrai anche raccogliere risorse e cercare il modo più efficiente per produrre ciò di cui hai bisogno. Se riesci a superare i tutorial approfonditi, l’esperienza può essere estremamente gratificante. Oltre a costruire, puoi anche creare file di torrette per distruggere completamente i nemici.

Perché l'abbiamo scelto FortressCraft Evolved è uno dei giochi di simulazione di fabbriche con le meccaniche più complesse mai usciti.

Il mio verdetto: questo gioco sandbox impegnativo è l’ideale per chi ama la complessità. È difficile e richiede un po’ di tempo per imparare, quindi è più adatto ai veterani del genere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

mazetar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Se non hai mai sentito parlare di Fortresscraft, dovresti davvero dargli un'occhiata.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Satisfactory?

Il miglior gioco simile a Satisfactory è Factorio, un gioco strategico-industriale molto apprezzato che utilizza sistemi complessi e offre risultati soddisfacenti.

Che tipo di gioco è Satisfactory?

Satisfactory è un gioco in prima persona in cui devi costruire una fabbrica in un mondo aperto. È un mix tra un gioco di simulazione e uno di strategia, pensato per chi vuole costruire, automatizzare, esplorare e combattere gli alieni in un ambiente davvero spietato.

Qual è più difficile, Satisfactory o Factorio?

Satisfactory è un gioco più accessibile rispetto a Factorio, che è stato progettato pensando alla complessità. Tuttavia, Satisfactory aggiunge la sfida di una mappa 3D e una gamma più ampia di macchinari da costruire. Allo stesso tempo, i giocatori alle prime armi potrebbero apprezzare il modo in cui Satisfactory introduce le meccaniche di gioco in modo più graduale rispetto a Factorio.

Quanto dura Satisfactory?

Satisfactory ha 4 “fasi” basate sulla progressione. Ci vogliono circa 100 ore per completare gli obiettivi principali di tutte e 4 queste fasi. Se vuoi arrivare al 100% di completamento, preparati a passare circa 220 ore a costruire a più non posso in Satisfactory.