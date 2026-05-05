14 jogos parecidos com o «Satisfactory» para quem gosta de construir, em 2026

Jogos como o Satisfactory oferecem uma mistura viciante de gestão de recursos, automatização e criatividade. Estes jogos podem manter-te preso ao ecrã durante horas, especialmente quando te aprofundas nos sistemas mais complexos do jogo .



Aqui, vou destacar 14 jogos de destaque que são semelhantes ao Satisfactory. Estes jogos trazem abordagens inovadoras aos géneros de automação e construção de bases, desde a criação de itens de sobrevivência até a jogabilidade divertida baseada em castores. Cada um deles ajuda-te a otimizar a tua produção enquanto exploras reviravoltas inteligentes na fórmula.



Os fãs de fábricas gigantes e correias transportadoras sincronizadas vão adorar descobrir estes títulos únicos. Qualquer um destes pode ser o próximo jogo em que vais passar centenas de horas, por isso continua a ler para descobrir joias escondidas.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Satisfactory

Aqui estão apenas alguns dos jogos que vão saciar essa vontade de jogar Satisfactory. Cada um traz algo único para a mesa, e é por isso que vale a pena dar uma olhadela em cada um destes títulos. Se és fã de sistemas complexos e de pensar no futuro, qualquer um destes jogos vai dar trabalho ao teu cérebro.

1 Factorio 2016 O Factorio é o jogo de construção de fábricas que inspirou o Satisfactory. Aqui, as mecânicas complexas ajudam-te a avançar em direção ao teu próximo objetivo. Quando dás por isso, já passaram horas. Buy now 2 Timberborn 2021 O objetivo deste jogo é manter os castores felizes, combinando mecânicas de construção de cidades com as funcionalidades de automatização gratificantes pelas quais o «Satisfactory» é conhecido. Buy now 3 Astroneer 2019 Neste jogo sandbox de construção de bases, vais recolher recursos e terraformar mundos alienígenas, transformando-os em paisagens suaves e bonitas. Buy now

Isto é só o começo, por isso continua a ler para descobrires mais jogos únicos de construção de fábricas de que talvez ainda não tenhas ouvido falar. Os títulos aqui apresentados vão desde alguns dos jogos de automação e estratégia mais conhecidos até jogos que não tiveram grande repercussão.

14 Jogos Semelhantes ao Satisfactory Repletos de Automatização

A seguir, vou apresentar-te 14 jogos repletos de construção de fábricas e exploração. Estes jogos são o próximo passo perfeito para os fãs de «Satisfactory». Cada título assenta numa base de gestão profunda de recursos e sistemas complexos. Quantos já jogaste?

1. Factorio [O melhor para estratégia aprofundada]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Linux, Windows, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2016 Criador(es) Wube Software Características únicas Sistemas avançados e jogabilidade viciante Pontuação no Metacritic 90

Se adoras o Satisfactory e ainda não jogaste o Factorio, estás a perder uma grande oportunidade. O Factorio atira-te diretamente para um mundo aberto estratégico, onde as linhas de montagem e as correias transportadoras dançam um balé complexo que não consegues parar de ver. É na forma como otimizas os teus processos industriais que o jogo se torna viciante, com um ciclo de jogabilidade que supera de longe os seus gráficos um pouco antiquados.

O Factorio é facilmente um dos jogos mais adorados deste género e, na verdade, inspirou o Satisfactory. Tem um design simples e sem frescuras que te faz pensar enquanto concilias métodos de avanço e ferramentas de projetos. Apresenta um desafio sem parecer impossível, se continuares a experimentar coisas novas e a trabalhar para alcançar os teus resultados. Embora o jogo possa ser um pouco repetitivo, é extremamente gratificante para um tipo específico de jogador.

Aqui, cada parte da tua fábrica é importante. Se queres um jogo que te faça pensar, não podes deixar de experimentar o Factorio. Para os fãs do Satisfactory, não há nada melhor do que isto.

Porque é que o escolhemos O Factorio estabeleceu o padrão para este tipo de jogo de simulação industrial, e a sua jogabilidade viciante inspirou o Satisfactory.

O meu veredicto: se a precisão e a logística em grande escala são o teu forte, o Factorio é o melhor jogo de simulação para te satisfazer.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FACTORIO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

snellface ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Para mim, o Factorio (com ou sem o DLC «Space Age») é um dos melhores jogos de sempre

2. Timberborn [O melhor para diversão divertida e excêntrica]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas macOS, Microsoft Windows, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2021 Criador(es) Mechanistry, Mechanistry Sp. z o.o. Características únicas Jogabilidade centrada nos castores Pontuação no Metacritic A definir

O Timberborn reinventa a automação através da perspetiva de castores trabalhadores. Ao contrário do Satisfactory, jogas na pele de um castor que procura manter a tua colónia feliz e próspera. A física da água neste jogo é especialmente encantadora. Vais enfrentar secas e moldar os teus espaços usando barragens, como os castores costumam fazer. Este é um jogo em Acesso Antecipado, e cada atualização traz novas funcionalidades que podem mudar completamente a forma como jogas.

A vantagem do estatuto de Acesso Antecipado do Timberborn é que as atualizações continuam a chegar e os criadores estão totalmente atentos ao que os jogadores têm a dizer. Se houver problemas, serão resolvidos mais cedo do que tarde.

A construção de cidades, a estratégia e a indústria desempenham papéis significativos no Timberborn, tornando-o um próximo passo adequado para quem gostou faz Satisfatório. É extremamente cativante, e as atualizações constantes significam que há sempre algo novo para descobrir. O toque único e a ausência de uma estética totalmente industrial (assim como os castores companheiros) podem tornar esta experiência mais agradável.

Por que é que o escolhemos Este jogo traz aquela jogabilidade ao estilo faz Satisfatório para um mundo aberto acolhedor e ecologicamente consciente. O pequeno estúdio que o criou está empenhado em oferecer uma experiência bem trabalhada.

O meu veredicto: o Timberborn é um jogo de estratégia emocionante para quem gosta de automação com um toque de fantasia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TIMBERBORN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

Particular_Reserve35 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pessoalmente, adoro simplesmente construir. Especialmente com a nova atualização que introduziu água em 3D e saliências, o que abriu mesmo novas possibilidades para o que se pode construir.

3. Astroneer [O melhor para exploração espacial]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2016 (Acesso Antecipado), 2019 (Lançamento Completo) Criador(es) System Era Softworks Características únicas Elementos de sobrevivência descontraídos Pontuação no Metacritic 71

O Astroneer é um jogo sandbox baseado na física que é um pouco menos otimizado do que outros jogos do género. Embora não haja grande vantagem em dominares as tuas construções, há muito a dizer sobre a exploração, a construção e as aventuras cooperativas neste jogo.

Cada novo mundo é desconhecido. É vibrante e está cheio de novas áreas para explorar e recursos para recolher. Passas de mundo em mundo, a terraformar e a construir postos avançados para te ligares à tua rede galáctica em constante crescimento. É facilmente um dos jogos espaciais mais descontraídos que já joguei. Jogar com amigos também é flexível e gratificante.

Embora abrace totalmente o género de construção de bases, este jogo de criação de planetas tem o cuidado de te colocar menos pressão do que jogos semelhantes. Passa-se no espaço, mas tem os pés bem assentes na Terra, sem se aprofundar demasiado em mecânicas complexas.

Por que é que o escolhemos A maravilha do mundo aberto é o motor deste jogo, mas partilha a mesma alegria pela engenharia pela qual o Satisfactory é conhecido.

O meu veredicto: Para quem anseia por exploração e construção de bases num ambiente descontraído e vibrante, o Astroneer preenche todos os requisitos. Vais encontrar o mesmo nível de diversão nos seus sistemas sem teres de te aprofundar demasiado em estratégias complexas.

O que acham os jogadores?

christerflea ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Prefiro o Astroneer porque exige menos reflexão/planeamento.

4. Shapez 2 [O melhor para resolver quebra-cabeças]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2024 Criador(es) Jogos da tobspr, Jogos da Gamera Características únicas Resolução de quebra-cabeças 3D em grande escala Pontuação no Metacritic A determinar

O Shapez 2 resume o género de automação e construção de fábricas à sua essência lógica. Este jogo 3D pega em tudo o que adoras nos aspetos de construção de fábricas do Satisfactory e transforma-os no núcleo da jogabilidade. Vais combinar peças para criar formas e cores numa linha de produção globalmente simplificada. Mas isso não significa que seja demasiado simples.

As grelhas minimalistas com que trabalhas evoluem para quebra-cabeças lógicos extensos, mas a natureza abstrata destes não parece restritiva. Pelo contrário, é perfeito para quem não consegue evitar planear com antecedência. É um jogo de quebra-cabeças encantador que destaca todas as tuas partes favoritas do Satisfactory.

Porque é que o escolhemos O Shapez 2 é uma das versões mais puras deste género que podes jogar. Se o Satisfactory te pareceu demasiado complicado, o Shapez 2 é uma boa alternativa.

O meu veredicto: o Shapez 2 foi feito para mentes estratégicas que querem uma automação totalmente otimizada, sem complicações nem pormenores desnecessários.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

Ghillie_Spotto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Não estou a dizer que o Shapez 2 seja «o melhor», mas talvez seja a melhor maneira de apresentar esta obsessão a um amigo que não está muito interessado.

5. Mindustry [Ideal para fãs de RTS]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, Linux, Microsoft Windows Ano de lançamento 2017 Criador(es) Anuken, Anton Kramskoi Características únicas Elementos de defesa de torre e RTS Pontuação no Metacritic A determinar

O Mindustry é um jogo híbrido de defesa de torre com cadeias de abastecimento automatizadas. A dinâmica do jogo consiste em extrair recursos para poderes criar unidades, materiais de construção, torres e munições. Podes enviar essas unidades para capturar bases inimigas e expandir as tuas capacidades de produção.

Tudo o que conseguires construir vai servir para combater inimigos em tempo real ou conquistar outros jogadores. Ao contrário do Satisfactory, cada linha de montagem pode ser decisiva para o sucesso ou o fracasso das tuas defesas. Enquanto outros jogos de construção de fábricas te fazem avançar por um caminho só por avançar, o Mindustry usa essas mecânicas mais profundas para te levar a um objetivo mais concreto. Há quem veja isto como um grande passo na direção certa para o género de construção de fábricas.

Por que é que o escolhemos A logística ao estilo faz Satisfatório e os sistemas profundos e gratificantes combinam muito bem com o combate estratégico deste jogo.

O meu veredicto: o Mindustry pode satisfazer a tua vontade de mais Satisfactory, mas, na sua essência, é um jogo de estratégia em tempo real (RTS) bem feito.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINDUSTRY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

potent_dotage ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não tem imenso conteúdo (sobretudo se comparado com algo como o Factorio), mas há o suficiente para te manter entretido durante centenas de horas.

6. Factory Town [Ideal para uma automação tranquila]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows Ano de lançamento 2019 (acesso antecipado), 2021 (lançamento completo) Criador(es) Erik Asmussen Características únicas Estética caprichosa Pontuação no Metacritic A definir

O Factory Town traz algumas novidades ao género dos jogos de fábricas. Em vez de se passar num cenário industrial sombrio e realista, o Factory Town assemelha-se mais ao Stardew Valley do que ao Factorio (pelo menos no que diz respeito à estética). Este é um jogo em Acesso Antecipado com um total previsto de 8 secções de campanha que podes ligar entre si para transportar mercadorias.



Não há inimigos nem combate neste jogo, por isso é menos stressante do que alguns outros títulos do género. Os gráficos simples também são suaves e encantadores. Ligar os povoados uns aos outros é uma das maiores alegrias deste jogo. Construir os teus povoados é um processo gradual que acaba por levar à automação total… mais cedo ou mais tarde.

Porque é que o escolhemos A automação neste jogo parece e dá a sensação de ser mais divertida do que a estética industrial sombria que a maioria dos jogos semelhantes ao Satisfactory usa.

O meu veredicto: o Factory Town é um dos jogos sandbox mais descontraídos do género de jogos de fábricas, perfeito para quem prefere um ambiente mais suave.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FACTORY TOWN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

Glidercat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Satisfa bem a vontade de jogar jogos de fábrica e também, um pouco, a vontade de jogar jogos de construção de cidades.

7. Infinifactory [O melhor em termos de enredo intrigante]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Zachtronics Industries Características únicas Encanto narrativo Pontuação no Metacritic 70

Quando as coisas correm como previsto, é emocionante de ver. O Infinifactory leva essa sensação a outro nível com a sua automação e mecânicas de resolução de quebra-cabeças. Neste jogo, tens de satisfazer os teus senhores alienígenas criando fábricas que funcionem como devem. Se morreres no meio do processo, os alienígenas ficam, compreensivelmente, descontentes.



Esta ligeira reviravolta narrativa faz com que este jogo se destaque, especialmente entre títulos que não oferecem grande coisa em termos de história. O contexto da narrativa dá ao jogo um toque especial e faz com que haja algo em jogo, por isso parece um pouco mais humano (mesmo que tenha alienígenas). O foco é mais preciso e as tuas fábricas não se expandem tanto como em jogos semelhantes.

Por que é que o escolhemos Os sistemas de automação faz Satisfatório podem tornar-se bastante extensos, mas os desafios apresentados no Infinifactory são, por natureza, mais pequenos e elegantes.

O meu veredicto: o Infinifactory é um jogo de quebra-cabeças bem focado para jogadores que procuram um toque narrativo divertido nos seus jogos de construção de fábricas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

raydenuni ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O Infinifactory é fantástico. Recomendo vivamente.

8. Autonauts [O melhor para gerir robôs subordinados]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Denki, Curve Digital Características únicas Lacaios robóticos Pontuação no Metacritic 80

O Autonauts é tanto um jogo de gestão de robôs como um jogo de automação. Uma das competências mais importantes que vais aprender ao jogares este jogo é a programação. Ele transforma as competências de programação numa experiência lúdica para te ajudar a orientar os teus robôs sobre o que fazer e como fazê-lo.

A estética não tira o mérito aos sistemas complexos que recompensam a lógica e a criatividade. Os teus robôs podem construir povoações, recolher recursos para ti e automatizar cada passo do processo, se quiseres. Embora possa não ser a melhor forma de aprender programação em geral, oferece mecânicas únicas e uma visão sobre os processos de programação.

Porque é que o escolhemos Há muita profundidade aqui, mas os robôs fofos e o foco na programação tornam-no uma escolha única para os fãs faz Satisfatório.

O meu veredicto: o Autonauts tem todos os elementos do Satisfactory, mas com um ambiente mais alegre e amigável, que se concentra na programação, além da automação.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AUTONAUTS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

_Face ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Já tenho mais de cem horas e ainda não terminei o meu primeiro mapa.

9. Nova Lands [Ideal para uma jogabilidade colorida]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Ano de lançamento 2023 Criador(es) BEHEMUTT, HypeTrain Digital Características únicas Gestão de ilhas Pontuação no Metacritic 79

O Nova Lands não traz muitas ideias novas para jogos de automação, mas o cenário único e colorido compensa isso. É um jogo mais pequeno e acolhedor do que o Satisfactory, mas é uma ótima opção se quiseres sentir a mesma vibração sem tantas mecânicas.



Vais continuar a montar linhas de produção completas, a melhorar a tua tecnologia e a recolher recursos do mundo. Aqui há muito menos stress, já que o objetivo do jogo nem sempre é chegar à fase seguinte o mais rápido possível. Embora a jogabilidade seja rápida, a progressão não tem de ser.

Por que é que o escolhemos Aqui, o ciclo que tanto adoras no Satisfactory foi condensado e transformado em algo um pouco mais fácil de assimilar.

O meu veredicto: o Nova Lands é um jogo rápido e colorido que vai ficar fantástico em alguns dos melhores monitores de jogos que existem. Naturalmente, é extremamente cativante para os fãs que acham a construção de fábricas um pouco monótona.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

assassin_falcon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Foi um jogo bem divertido, valeu mesmo a pena o que paguei.

10. Technicity [Melhor Jogo de Construção de Cidades]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Osaris Games, RockGame Características únicas Construção de cidades em grande escala Pontuação no Metacritic A determinar

O «Technicity» é um jogo de automação misturado com um jogo de construção de cidades, mas oferece uma experiência diferente da maioria dos jogos do género. Em vez de construíres pequenos povoados, estás a criar cidades enormes que funcionam sozinhas. Todos os sistemas têm de funcionar em conjunto de forma eficaz para que o teu mundo funcione. Às vezes, tudo encaixa na perfeição. O ciclo de jogo envolve muita tentativa e erro.



No entanto, há muita liberdade neste jogo. Com esta escala enorme, podes criar centros de transportes, zonas industriais e tudo o que te vier à cabeça. O «Technicity» é um jogo sandbox, mas é um dos menos restritivos que existem. Se a logística é a tua parte favorita destes jogos, tens mesmo de experimentar este.

Porque é que o escolhemos O Technicity combina planeamento urbano, automação e elementos cooperativos. É o jogo perfeito para construções enormes e totalmente automatizadas, com imensos sistemas a funcionar em simultâneo.

O meu veredicto: o Technicity é um jogo indie ambicioso que te permite construir o que quiseres, por maior que seja. Os problemas à escala da cidade são resolvidos com raciocínio crítico ao estilo do Satisfactory.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

FrenchAnanas ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 As possibilidades criativas neste jogo são ENORMES.

11. Scrapnaut [Ideal para jogar em modo cooperativo]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) SpiffyBit, RockGame Características únicas Jogabilidade cooperativa com visão de cima para baixo Pontuação no Metacritic A definir

A automação é mais divertida com amigos, e a ênfase do Scrapnaut na jogabilidade com até 4 amigos reforça isso. Neste jogo de mundo aberto, vais explorar diferentes biomas com amigos (ou sozinho) e construir bases para sobreviver. Ao mesmo tempo, tentas construir um povoado agrícola que funcione de forma totalmente autónoma.

Gerir os níveis de oxigénio pode ser um desafio, e gerir os recursos pode ser uma tarefa árdua. Quando estás com um grupo de amigos, o tempo voa. Só isso já faz deste um excelente jogo cooperativo para quem gosta de construir bases e de automação.

Por que é que o escolhemos Cada sistema que instalas no teu povoado conta. Embora seja, sem dúvida, um jogo de sobrevivência em primeiro lugar, o sistema de construção de fábricas do Scrapnaut está bem concebido.

O meu veredicto: Uma estética steampunk e um estilo simples de visão superior elevam o Scrapnaut para além do seu ciclo de jogabilidade um pouco simples. Ainda bem que não tens de fazer isto sozinho!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

cidercidercider ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Acabei de o comprar para a Switch e, até agora, está a ser muito divertido; estou mesmo a gostar muito.

12. TheRiftbreaker [Ideal para fãs de jogos de ação]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X Ano de lançamento 2021 Criador(es) EXOR Studios, Maximum Games Características únicas Combate em TPS Pontuação no Metacritic 83

Aposto que não esperavas ver aqui um dos melhores jogos TPS, pois não? O Riftbreaker é um título único que se sai tão bem em ambas as vertentes que talvez nem sequer repares que te está a puxar em direções diferentes. Tens um fato mecânico para te ajudar a recolher recursos e a construir bases, mas vais ter de te defender de hordas de inimigos enquanto o fazes.

Este jogo espetacular é cheio de variedade, e a progressão pelas árvores tecnológicas e a personalização do combate tornam-no emocionante.

Porque é que o escolhemos De alguma forma, o caos que é este jogo simplesmente funciona. É super divertido e gratificante, mesmo que a mecânica de construção de fábricas seja um pouco mais simples do que noutros jogos.

O meu veredicto: O Riftbreaker é muitas coisas, mas os elementos de construção de fábricas estão bem enraizados no seu ADN. Não se resume a uma única coisa, e isso pode ser apelativo para muitos fãs do género.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE RIFTBREAKER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O que acham os jogadores?

SlashCo80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 A combinação de construção de bases, defesa de torres, combate, enredo e exploração (e gráficos bonitos) foi simplesmente muito gratificante.

13. A Ascensão da Indústria [Ideal para jogabilidade económica em grande escala]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Dapper Penguin Studios, Kasedo Games Características únicas Foco na estratégia económica Pontuação no Metacritic 62

Se alguma vez desejaste que o Satisfactory tivesse funcionalidades de gestão económica em grande escala, o Ascensão da Indústria pode ser o jogo de construção de fábricas ideal para ti. É um jogo de automação habilmente disfarçado de jogo de magnata dos negócios, onde geres impérios industriais e te expandes por regiões enormes.

As decisões tomam-se num cenário enorme, e um passo em falso pode reduzir drasticamente a eficácia. Se já tens alguma experiência neste género e queres um desafio, o Ascensão da Indústria pode ser o próximo jogo em que vais passar centenas de horas.

Por que é que o escolhemos A Ascensão da Indústria é um dos poucos jogos de construção de fábricas a apresentar uma jogabilidade logística mais profunda do que a simples automação, com foco em decisões a nível macro que podem fazer ou quebrar a tua operação.

O meu veredicto: Estratégia em grande escala e conhecimentos económicos são a essência do A Ascensão da Indústria. É um desafio, mas nada supera a sensação que tens quando tudo corre como planeado.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

NoEngine1460 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Achei o jogo divertido, mas super casual.

14. FortressCraft Evolved [O melhor para uma jogabilidade não linear]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2015 Criador(es) Jogos com projetor, Digital Tribe Características únicas Progressão totalmente desbloqueada Pontuação no Metacritic A determinar

Não há FortressCraft Evolved, vais desenvolver um mundo complexo baseado em voxels, com sistemas de mineração, criação e automação mais aprofundados do que na maioria dos jogos recentes de construção de fábricas. É extremamente técnico, por isso tem definitivamente o seu lugar entre os fãs mais dedicados que adoram este tipo de jogo. No entanto, pode não ser a escolha certa para um jogador casual.

Os quebra-cabeças de engenharia e indústria em grande escala constituem a maior parte da dinâmica de jogo, mas também vais ter de recolher recursos e tentar encontrar a forma mais eficiente de produzir o que precisas. Se conseguires superar os tutoriais detalhados, a experiência pode ser extremamente gratificante. Além de construir, também podes criar baterias de torres para destruir completamente os inimigos.

Porque é que o escolhemos O FortressCraft Evolved é um dos jogos de simulação de fábricas com a mecânica mais complexa que já foi lançado.

O meu veredicto: este jogo sandbox exigente é ideal para jogadores que adoram complexidade. É difícil e tem uma curva de aprendizagem, por isso é mais adequado para veteranos do género.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

O que acham os jogadores?

mazetar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Se ainda não ouviste falar do Fortresscraft, devias mesmo dar uma olhadela.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Satisfactory?

O melhor jogo semelhante ao Satisfactory é o Factorio, um jogo estratégico de indústria muito bem cotado que usa sistemas complexos e proporciona resultados gratificantes.

Que tipo de jogo é o Satisfactory?

O Satisfactory é um jogo de construção de fábricas em mundo aberto na perspetiva na primeira pessoa. É um jogo de simulação e de estratégia num só, feito para quem quer construir, automatizar, explorar e lutar contra alienígenas num cenário implacável.

O que é mais difícil, o Satisfactory ou o Factorio?

O Satisfactory é um jogo mais acessível do que o Factorio, que foi concebido a pensar na complexidade. No entanto, o Satisfactory acrescenta o desafio de um mapa em 3D e uma gama mais vasta de máquinas para construir. Ao mesmo tempo, os jogadores mais novos podem apreciar a forma suave como o Satisfactory apresenta as mecânicas do jogo, em comparação.

Quanto tempo demora a jogar o Satisfactory?

O Satisfactory tem 4 «fases» baseadas na progressão. Podes demorar cerca de 100 horas a completar os objetivos principais destas 4 fases. Se quiseres atingir 100% de conclusão, prepara-te para passar cerca de 220 horas a construir à grande no Satisfactory.