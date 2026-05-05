14 gier podobnych do „Satisfactory” dla miłośników budowania w 2026 roku

Gry takie jak „Satisfactory” oferują wciągające połączenie zarządzania zasobami, automatyzacji i kreatywności. Mogą one wciągnąć cię na wiele godzin, zwłaszcza gdy naprawdę zagłębisz się w bardziej złożone mechanizmy rozgrywki .



W tym artykule przedstawię 14 wyjątkowych gier podobnych do Satisfactory. Gry te wnoszą świeże spojrzenie na gatunki automatyzacji i budowania baz, od rzemiosła w trybie przetrwania po fantazyjną rozgrywkę z bobrami w roli głównej. Każda z nich pomaga zoptymalizować produkcję, jednocześnie oferując sprytne wariacje na temat tej formuły.



Fani ogromnych fabryk i zsynchronizowanych taśm przenośnikowych z pewnością pokochają odkrywanie tych wyjątkowych tytułów. Każda z nich może stać się kolejną grą, w którą poświęcisz setki godzin, więc czytaj dalej, aby odkryć ukryte perełki.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Satisfactory”

Oto zaledwie kilka gier, które zaspokoją tę tęsknotę za „Satisfactory”. Każda z nich wnosi coś wyjątkowego, dlatego warto sprawdzić każdy z tych tytułów. Jeśli jesteś fanem złożonych systemów i przyszłościowego myślenia, każda z tych gier zapewni Twojemu umysłowi niezły trening.

1 Factorio 2016 „Factorio” to gra polegająca na budowaniu fabryk, która stała się inspiracją dla „Satisfactory”. Głęboka mechanika rozgrywki pomaga ci dążyć do kolejnego celu. Zanim się zorientujesz, miną całe godziny. Buy now 2 Timberborn 2021 Celem tej gry jest dbanie o zadowolenie bobrów. Łączy ona mechanikę budowania miast z satysfakcjonującymi funkcjami automatyzacji, z których znana jest gra „Satisfactory”. Buy now 3 Astroneer 2019 W tej grze typu sandbox, polegającej na budowaniu baz, gracz zbiera surowce i przekształca obce światy w łagodne, piękne krajobrazy. Buy now

To dopiero początek, więc przewijaj dalej, aby znaleźć więcej wyjątkowych gier o budowaniu fabryk, o których być może jeszcze nie słyszałeś. Znajdziesz tu zarówno najbardziej znane gry o automatyzacji i strategii, jak i tytuły, które nie cieszyły się zbytnią popularnością.

14 gier podobnych do „Satisfactory”, pełnych automatyzacji

Poniżej przedstawię wam 14 gier pełnych budowania fabryk i eksploracji. Te gry są idealnym kolejnym krokiem dla fanów „Satisfactory”. Każdy tytuł opiera się na dogłębnym zarządzaniu zasobami i złożonych systemach. W ile z nich już graliście?

1. Factorio [Najlepsza gra strategiczna o głębokiej rozgrywce]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Linux, Windows, GeForce Now Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Wube Software Unikalne cechy Zaawansowane systemy i wciągająca rozgrywka Ocena na Metacritic 90

Jeśli uwielbiasz grę „Satisfactory”, a jeszcze nie grałeś w „Factorio”, to naprawdę wiele tracisz. „Factorio” przenosi cię prosto do strategicznego świata typu sandbox, gdzie linie montażowe i przenośniki tańczą skomplikowany balet, od którego nie możesz oderwać wzroku. To właśnie sposób, w jaki optymalizujesz procesy przemysłowe, sprawia, że gra staje się wciągająca, a jej mechanika rozgrywki znacznie przewyższa nieco przestarzałą grafikę.

„Factorio” to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych gier tego gatunku, która zresztą stała się inspiracją dla „Satisfactory”. Ma prostą, pozbawioną zbędnych dodatków konstrukcję, która daje mózgowi niezły trening, gdy gracz balansuje między metodami rozwoju a narzędziami do tworzenia planów. Stanowi wyzwanie, ale nie wydaje się niemożliwe do pokonania, jeśli gracz nieustannie próbuje nowych rozwiązań i pracuje na swoje wyniki. Chociaż gra może wymagać sporo powtarzalnych czynności, dla określonego typu graczy jest niezwykle satysfakcjonująca.

Tutaj każda część twojej fabryki ma znaczenie. Jeśli szukasz gry, która da wycisk twojemu mózgowi, nie możesz pominąć Factorio. Dla fanów Satisfactory nie ma nic lepszego niż ta gra.

Dlaczego to wybraliśmy Factorio wyznaczyło standardy dla tego typu gier symulacyjnych z branży przemysłowej, a jego wciągająca rozgrywka stała się inspiracją dla gry z serii „Satisfactory”.

Nasza opinia: Jeśli lubisz precyzję i logistykę na wielką skalę, Factorio to najlepsza gra symulacyjna, która zaspokoi tę potrzebę.

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Co sądzą gracze?

snellface ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Moim zdaniem „Factorio” (zarówno z dodatkiem „Space Age”, jak i bez niego) to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały

2. Timberborn [Najlepsza gra zapewniająca fantazyjną zabawę]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy macOS, Microsoft Windows, GeForce Now Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Mechanistry, Mechanistry Sp. z o.o. Unikalne cechy Rozgrywka skupiona na bobrach Ocena na Metacritic Do ustalenia

Timberborn na nowo definiuje automatyzację z perspektywy pracowitych bobrów. W przeciwieństwie do Satisfactory wcielasz się w rolę bobra, którego celem jest zapewnienie kolonii szczęścia i dobrobytu. Fizyka wody w tej grze jest szczególnie urocza. Będziesz musiał radzić sobie z suszami i kształtować swoje tereny za pomocą tam, tak jak to zwykle robią bobry. Jest to gra w ramach wczesnego dostępu, a każda aktualizacja wprowadza obszerne nowe funkcje, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki odbierasz grę.

Zaletą statusu wczesnego dostępu Timberborn jest to, że aktualizacje wciąż się pojawiają, a twórcy są w pełni otwarci na opinie graczy. Jeśli pojawią się jakieś problemy, zostaną one rozwiązane raczej wcześniej niż później.

Budowanie miast, strategia i przemysł odgrywają w Timberborn znaczącą rolę, co sprawia, że jest to odpowiedni kolejny krok dla tych, którym spodobała się ocena: zadowalająca. Jest niezwykle urocza, a regularne aktualizacje oznaczają, że zawsze jest coś nowego do odkrycia. Unikalny pomysł i brak typowo industrialnej estetyki (a także towarzyszący graczowi bobry) mogą sprawić, że gra będzie bardziej przyjemna.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra przenosi rozgrywkę w stylu Satisfactory do przytulnego, ekologicznego świata typu sandbox. Małe studio, które ją stworzyło, skupia się na zapewnieniu dopracowanego doświadczenia.

Nasza opinia: „Timberborn” to wciągająca gra strategiczna dla tych, którzy cenią sobie automatyzację z odrobiną fantazji.

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Co sądzą o tym gracze?

Particular_Reserve35 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Osobiście uwielbiam po prostu budować. Zwłaszcza dzięki nowej aktualizacji, która wprowadziła wodę w 3D i nawisy – to naprawdę poszerzyło możliwości budowania.

3. Astroneer [Najlepsza gra do eksploracji kosmosu]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now Rok wydania 2016 (wczesny dostęp), 2019 (pełna wersja) Twórca/twórcy System Era Softworks Unikalne cechy Relaksujące elementy survivalowe Ocena na Metacritic 71

Astroneer to oparta na fizyce gra typu sandbox, która pod względem optymalizacji wypada nieco słabiej niż inne tytuły z tego gatunku. Chociaż opanowanie sztuki budowania nie przynosi zbyt wielu korzyści, to jednak eksploracja, budowanie i przygody w trybie kooperacyjnym mają w tej grze ogromne znaczenie.

Każdy nowy świat jest obcy. Tętni życiem i jest pełen nowych obszarów do odkrycia oraz zasobów do zebrania. Przemieszczasz się od świata do świata, terraformując je i budując placówki, by połączyć je z twoją stale rozrastającą się galaktyczną siecią. To bez wątpienia jedna z najbardziej relaksujących gier kosmicznych, w jakie kiedykolwiek grałem. Gra ze znajomymi jest elastyczna i daje wiele satysfakcji.

Chociaż gra w pełni wpisuje się w gatunek gier o budowaniu baz, ten kreator planet bardzo dba o to, by nie wywierać na gracza tak dużej presji jak podobne tytuły. Akcja rozgrywa się w kosmosie, ale jest osadzona na Ziemi, bez nadmiernego zagłębiania się w skomplikowaną mechanikę.

Dlaczego to wybraliśmy Cudowność otwartego świata napędza tę grę, ale dzieli ona tę samą radość z inżynierii, z której słynie Satisfactory.

Nasza ocena: Dla tych, którzy pragną eksploracji i budowania baz w łagodnej, tętniącej życiem scenerii, „Astroneer” spełnia wszystkie oczekiwania. Systemy gry zapewniają ten sam poziom przyjemności bez konieczności zagłębiania się w skomplikowaną strategię.

Co sądzą gracze?

christerflea ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Wolę grę „Astroneer”, bo wymaga mniejszego wysiłku umysłowego i planowania.

4. Shapez 2 [Najlepsza gra do rozwiązywania zagadek]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Rok wydania 2024 Twórca/twórcy tobspr Games, Gamera Games Unikalne cechy Rozwiązywanie zagadek 3D na ogromną skalę Ocena na Metacritic Do ustalenia

Shapez 2 sprowadza gatunek gier o automatyzacji i budowaniu fabryk do ich logicznego sedna. Ta gra 3D czerpie wszystko, co kochasz w aspektach budowania fabryk z gry Satisfactory, i czyni z tego podstawową pętlę rozgrywki. Łączysz elementy, aby tworzyć kształty i kolory na ogólnie uproszczonej linii produkcyjnej. Nie oznacza to jednak, że gra jest zbyt prosta.

Minimalistyczne siatki, z którymi pracujesz, przekształcają się w rozbudowane łamigłówki logiczne, ale ich abstrakcyjny charakter nie wydaje się ograniczający. Wręcz przeciwnie – to idealna propozycja dla każdego, kto nie może się powstrzymać od planowania z wyprzedzeniem. To zachwycająca gra logiczna, która podkreśla wszystkie Twoje ulubione elementy Satisfactory.

Dlaczego to wybraliśmy Shapez 2 to jedna z najczystszych gier tego gatunku, w jakie można zagrać. Jeśli ocena: zadowalająca wydawała ci się zbyt skomplikowana, Shapez 2 jest dobrą alternatywą.

Nasza ocena: Shapez 2 jest stworzony dla strategicznie myślących graczy, którzy pragną w pełni zoptymalizowanej automatyzacji bez zbędnych przeszkód i dodatków.

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Co sądzą gracze?

Ghillie_Spotto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Nie twierdzę, że „Shapez 2” to „najlepsza” gra, ale może to być najlepszy sposób, by zainteresować tą obsesją niechętnego przyjaciela.

5. Mindustry [Najlepsza gra dla fanów RTS]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, Linux, Microsoft Windows Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Anuken, Anton Kramskoi Unikalne cechy Elementy gier typu tower defense i RTS Ocena na Metacritic Do ustalenia

Mindustry to hybrydowa gra typu tower defense z zautomatyzowanymi łańcuchami dostaw. Mechanika rozgrywki polega na wydobywaniu surowców, które pozwalają na tworzenie jednostek, materiałów budowlanych, wieżyczek i amunicji. Jednostki te można wysyłać, by przejmowały wrogie bazy i rozszerzały możliwości produkcyjne.

Każdy element, który zdołasz zbudować, posłuży do odpierania ataków wrogów w czasie rzeczywistym lub do pokonywania innych graczy. W przeciwieństwie do gry z serii „Satisfactory”, każda linia produkcyjna może zadecydować o sukcesie lub porażce twojej obrony. Podczas gdy w innych grach typu „factory-builder” postępujesz po wytyczonej ścieżce tylko dla samego postępu, Mindustry wykorzystuje te głębsze mechaniki do dążenia do bardziej namacalnego celu. Niektórzy postrzegają to jako ogromny krok we właściwym kierunku dla gatunku gier o budowaniu fabryk.

Dlaczego to wybraliśmy Logistyka w stylu „Satisfactory” oraz rozbudowane, satysfakcjonujące systemy świetnie współgrają ze strategiczną walką w tej grze.

Nasza ocena: „Mindustry” może zaspokoić twoją tęsknotę za kolejną odsłoną „Satisfactory”, ale w gruncie rzeczy jest to dobrze wykonana gra RTS.

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Co sądzą gracze?

potent_dotage ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nie ma w niej zbyt wielu elementów (zwłaszcza w porównaniu z grą taką jak „Factorio”), ale jest ich wystarczająco dużo, by spędzić przy niej setki godzin.

6. Factory Town [Najlepsza gra do relaksującej automatyzacji]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows Rok wydania 2019 (wczesny dostęp), 2021 (pełna wersja) Twórca/twórcy Erik Asmussen Unikalne cechy Niezwykła estetyka Ocena na Metacritic Do ustalenia

Factory Town wnosi kilka nowości do gatunku gier fabrycznych. Zamiast ponurej, surowej scenerii przemysłowej, Factory Town bardziej przypomina Stardew Valley niż Factorio (przynajmniej jeśli chodzi o estetykę). Jest to gra w ramach wczesnego dostępu, w której planowanych jest łącznie 8 sekcji kampanii, które można łączyć ze sobą w celu transportu towarów.



W grze nie ma wrogów ani walki, więc poziom stresu jest niższy niż w niektórych innych tytułach tego gatunku. Prosta grafika jest również łagodna i urocza. Łączenie osad to jedna z największych przyjemności, jakie można tu znaleźć. Rozbudowa osad to powolny proces, którego efektem jest pełna automatyzacja… w końcu.

Dlaczego to wybraliśmy Automatyzacja w tej grze wygląda i sprawia wrażenie bardziej zabawnej niż surowa, industrialna estetyka, którą wykorzystuje większość gier podobnych do Satisfactory.

Nasza ocena: „Factory Town” to jedna z najbardziej beztroskich gier typu sandbox w gatunku gier fabrycznych, idealna dla tych, którzy preferują łagodniejszą oprawę.

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Co sądzą gracze?

Glidercat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Całkiem nieźle zaspokaja pragnienie grania w gry fabularne, a przy okazji też trochę zaspokaja pragnienie budowania miast.

7. Infinifactory [Najlepsza pod względem fabularnej intrygi]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Zachtronics Industries Cechy charakterystyczne Urok fabuły Ocena na Metacritic 70

Kiedy wszystko działa tak, jak powinno, to naprawdę ekscytujące widowisko. Infinifactory przenosi to uczucie na wyższy poziom dzięki mechanice automatyzacji i rozwiązywania zagadek. W tej grze musisz zadowolić swoich obcych władców, tworząc fabryki, które działają tak, jak powinny. Jeśli zginiesz w trakcie tego procesu, kosmici są, co zrozumiałe, niezadowoleni.



Ten lekki zwrot fabularny sprawia, że gra wyróżnia się na tle innych tytułów, które nie oferują zbyt wiele pod względem fabuły. Kontekst fabularny nadaje grze charakteru i wnosi element stawki, dzięki czemu wydaje się ona nieco bardziej ludzka (nawet jeśli występują w niej kosmici). Gra jest bardziej skoncentrowana, a twoje fabryki nie rozrastają się tak bardzo, jak w podobnych tytułach.

Dlaczego to wybraliśmy Systemy automatyzacji w „Zadowalający” mogą się dość mocno rozrastać, ale wyzwania przedstawione w „Infinifactory” są z natury mniejsze i bardziej eleganckie.

Nasza ocena: „Infinifactory” to precyzyjnie ukierunkowana gra logiczna dla graczy, którzy pragną połączyć zabawę z fabularnym klimatem w grach polegających na budowaniu fabryk.

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Co sądzą gracze?

raydenuni ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Infinifactory to niesamowita gra. Gorąco polecam.

8. Autonauts [Najlepsza gra do zarządzania robotami-sługami]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Denki, Curve Digital Unikalne cechy Robotyczne sługi Ocena na Metacritic 80

Autonauts to gra polegająca zarówno na zarządzaniu robotami, jak i na automatyzacji. Jedną z najważniejszych umiejętności, których nauczysz się podczas rozgrywki, jest programowanie. Gra wykorzystuje elementy grywalizacji, aby pomóc ci kierować robotami i decydować, co mają robić i jak to robić.

Estetyka nie umniejsza głębi systemów, które nagradzają logiczne myślenie i kreatywność. Twoje roboty mogą budować osady, zbierać dla ciebie zasoby i zautomatyzować każdy etap procesu, jeśli tylko zechcesz. Chociaż gra ta może nie być idealnym narzędziem do nauki programowania w ujęciu ogólnym, zapewnia unikalną mechanikę rozgrywki i wgląd w procesy programistyczne.

Dlaczego to wybraliśmy Gra ma sporo głębi, ale urocze roboty i nacisk na programowanie sprawiają, że jest to wyjątkowa propozycja dla fanów Satisfactory.

Nasza opinia: „Autonauts” ma wszystkie cechy charakterystyczne dla „Satisfactory”, ale charakteryzuje się jaśniejszym, bardziej przyjaznym klimatem i kładzie nacisk nie tylko na automatyzację, ale także na programowanie.

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Co sądzą gracze?

_Face ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mam już ponad sto godzin, a wciąż nie ukończyłem swojej pierwszej mapy.

9. Nova Lands [Najlepsza gra pod względem kolorowej rozgrywki]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy BEHEMUTT, HypeTrain Digital Unikalne cechy Zarządzanie wyspą Ocena na Metacritic 79

Nova Lands nie oferuje zbyt wielu nowych pomysłów w gatunku gier o automatyzacji, ale rekompensuje to wyjątkowa, kolorowa oprawa graficzna. Jest to mniejsza i bardziej kameralna gra niż Satisfactory, ale stanowi świetną opcję, jeśli chcesz poczuć ten sam klimat bez zbyt wielu mechanizmów.



Nadal będziesz tworzyć pełne linie produkcyjne, ulepszać technologię i pozyskiwać surowce z otoczenia. Jest tu znacznie mniej stresu, ponieważ celem gry nie zawsze jest jak najszybsze przejście do kolejnej fazy. Chociaż rozgrywka jest dynamiczna, postępy nie muszą być tak szybkie.

Dlaczego to wybraliśmy Tutaj pętla rozgrywki, którą tak bardzo lubisz w Satisfactory, została skondensowana i przekształcona w coś nieco łatwiejszego do przyswojenia.

Nasza ocena: Nova Lands to szybka, kolorowa gra, która będzie wyglądać świetnie na najlepszych dostępnych monitorach do gier. Oczywiście jest niezwykle wciągająca dla fanów, którzy uważają budowanie fabryk za nieco nudne.

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Co sądzą gracze?

assassin_falcon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 To była całkiem fajna gra, zdecydowanie była warta swojej ceny.

10. Technicity [Najlepsza gra typu „city builder”]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Osaris Games, RockGame Unikalne cechy Budowa miasta na dużą skalę Ocena na Metacritic Do ustalenia

Technicity to gra łącząca elementy automatyzacji z budowaniem miast, ale oferuje ona inne wrażenia niż większość gier tego typu. Zamiast budować małe osady, tworzysz ogromne miasta, które funkcjonują samodzielnie. Aby twój świat funkcjonował, wszystkie systemy muszą skutecznie ze sobą współpracować. Czasami wszystko po prostu się układa. Rozgrywka opiera się w dużej mierze na metodzie prób i błędów.



Gra zapewnia jednak ogromną swobodę. Dzięki ogromnej skali możesz tworzyć węzły komunikacyjne, dzielnice przemysłowe i wszystko, co tylko przyjdzie ci do głowy. „Technicity” to gra typu sandbox, ale jedna z najmniej restrykcyjnych na rynku. Jeśli logistyka to Twoja ulubiona część tego typu gier, koniecznie musisz ją wypróbować.

Dlaczego to wybraliśmy Technicity łączy w sobie urbanistykę, automatyzację i elementy gry kooperacyjnej. To idealna gra do tworzenia wielkich, w pełni zautomatyzowanych konstrukcji z mnóstwem współdziałających systemów.

Nasza opinia: „Technicity” to ambitna gra niezależna, która pozwala budować tak duże konstrukcje, jak tylko chcesz. Problemy na skalę miasta rozwiązuje się, stosując krytyczne myślenie w stylu gry „Satisfactory”.

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Co sądzą gracze?

FrenchAnanas ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Możliwości twórcze w tej grze są OGROMNE.

11. Scrapnaut [Najlepsza gra do rozgrywki kooperacyjnej]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy SpiffyBit, RockGame Unikalne cechy Rozgrywka kooperacyjna z widokiem z góry Ocena na Metacritic Do ustalenia

Automatyzacja jest fajniejsza w gronie przyjaciół, a Scrapnaut, kładąc nacisk na rozgrywkę z maksymalnie 4 znajomymi, tylko to potwierdza. Ta gra z otwartym światem pozwala ci eksplorować różne biomy z przyjaciółmi (lub samodzielnie) oraz budować bazy, by przetrwać. Jednocześnie próbujesz stworzyć osadę rolniczą, która działa całkowicie samodzielnie.

Zarządzanie poziomem tlenu może stanowić wyzwanie, a zarządzanie zasobami – żmudną pracę. Jednak w gronie przyjaciół czas mija niepostrzeżenie. Już samo to sprawia, że jest to świetna gra kooperacyjna dla osób zainteresowanych budowaniem baz i automatyzacją.

Dlaczego to wybraliśmy Każdy system, który zainstalujesz w swojej osadzie, ma znaczenie. Chociaż jest to przede wszystkim gra o przetrwaniu, system budowy fabryk w Scrapnaut jest naprawdę dobrze dopracowany.

Nasza ocena: Estetyka steampunkowa i prosta perspektywa z góry sprawiają, że Scrapnaut wykracza poza swoją nieco prostą rozgrywkę. Dobrze, że nie musisz tego robić sam!

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Co sądzą o tym gracze?

cidercidercider ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Właśnie kupiłem tę grę na Switchu i jak na razie świetnie się bawię – naprawdę mi się podoba.

12. TheRiftbreaker [Najlepsza gra dla fanów gier akcji]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X Rok wydania 2021 Twórca/twórcy EXOR Studios, Maximum Games Unikalne cechy Walka z perspektywy trzeciej osoby Ocena na Metacritic 83

Założę się, że nie spodziewaliście się tu znaleźć jednej z najlepszych gier TPS, prawda? „The Riftbreaker” to wyjątkowy tytuł, który radzi sobie na tyle dobrze w obu aspektach, że można nawet nie zauważyć, iż ciągnie cię w różnych kierunkach. Otrzymujesz kombinezon mecha, który pomaga ci zbierać surowce i budować bazy, ale jednocześnie musisz odpierać ataki hord wrogów.

Ta efektowna gra oferuje ogromną różnorodność, a postępy w drzewkach technologicznych oraz personalizacja walki sprawiają, że jest naprawdę ekscytująca.

Dlaczego to wybraliśmy W jakiś sposób chaos panujący w tej grze po prostu się sprawdza. Gra jest niezwykle zabawna i daje ogromną satysfakcję, nawet jeśli mechanika budowania fabryk jest nieco prostsza niż w innych tytułach.

Nasza ocena: „„The Riftbreaker”” to gra o wielu obliczach, ale elementy budowania fabryk są głęboko zakorzenione w jej DNA. Nie skupia się ona wyłącznie na jednej rzeczy, co może spodobać się wielu fanom tego gatunku.

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Co sądzą gracze?

SlashCo80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Połączenie elementów budowania bazy, gry typu „tower defense”, walki, fabuły i eksploracji (oraz ładnej grafiki) było po prostu niezwykle satysfakcjonujące.

13. Rozwój przemysłu [Najlepsza gra z rozgrywką ekonomiczną na dużą skalę]

Nasz wynik 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Dapper Penguin Studios, Kasedo Games Cechy charakterystyczne Nacisk na strategię ekonomiczną Ocena na Metacritic 62

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by gra „Satisfactory” miała funkcje zarządzania gospodarką na dużą skalę, „Rozwój przemysłu” może być grą o budowaniu fabryk właśnie dla Ciebie. To gra o automatyzacji sprytnie opakowana w formę symulatora biznesowego, w której zarządzasz przemysłowymi imperiami i rozszerzasz swoją działalność na ogromne regiony.

Decyzje podejmowane są na ogromną skalę, a jeden zły ruch może drastycznie obniżyć efektywność. Jeśli masz już doświadczenie w tym gatunku i szukasz wyzwania, „Rozwój przemysłu” może być kolejną grą, w którą poświęcisz setki godzin.

Dlaczego to wybraliśmy „Rozwój przemysłu” to jedna z nielicznych gier o budowaniu fabryk, która oferuje głębszą rozgrywkę logistyczną niż sama automatyzacja, kładąc nacisk na decyzje na poziomie makro, które mogą zadecydować o sukcesie lub porażce twojej działalności.

Nasza ocena: Strategia na wielką skalę i wiedza ekonomiczna to podstawa gry w Rozwój przemysłu. To wyzwanie, ale nic nie przebije uczucia, jakie towarzyszy, gdy wszystko działa zgodnie z planem.

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Co sądzą gracze?

NoEngine1460 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Gra wydała mi się fajna, ale bardzo swobodna.

14. FortressCraft: Ewolucja [Najlepsza gra z nieliniową rozgrywką]

Nasza ocena 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Gry na projektorze, Digital Tribe Unikalne cechy W pełni odblokowana rozgrywka Ocena na Metacritic Do ustalenia

W grze FortressCraft: Ewolucja tworzysz złożony świat oparty na woksach, z bardziej rozbudowanymi systemami wydobycia, rzemiosła i automatyzacji niż w większości najnowszych gier polegających na budowaniu fabryk. Jest to gra niezwykle techniczna, więc z pewnością znajdzie swoje miejsce wśród zagorzałych fanów tego gatunku. Jednak dla graczy okazjonalnych może to nie być najlepszy wybór.

Zagadki związane z przemysłem na dużą skalę i inżynierią stanowią główną część rozgrywki, ale będziesz też zbierać surowce i szukać najbardziej efektywnego sposobu na produkcję tego, czego potrzebujesz. Jeśli uda ci się przebrnąć przez szczegółowe samouczki, gra może być niezwykle satysfakcjonująca. Oprócz budowania możesz też tworzyć baterie wieżyczek, by całkowicie zniszczyć wrogów.

Dlaczego to wybraliśmy FortressCraft: Ewolucja to jedna z najbardziej rozbudowanych pod względem mechaniki gier symulacyjnych o fabrykach, jakie kiedykolwiek wydano.

Nasza ocena: Ta wymagająca gra typu sandbox jest idealna dla graczy, którzy czerpią radość ze złożoności. Jest trudna i wymaga czasu na opanowanie, więc najlepiej sprawdzi się wśród weteranów tego gatunku.

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Co sądzą gracze?

mazetar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Jeśli jeszcze nie słyszałeś o Fortresscraft, naprawdę warto to sprawdzić.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Satisfactory?

Najlepszą grą podobną do Satisfactory jest Factorio – wysoko oceniana strategiczna gra o przemyśle, która wykorzystuje złożone systemy i zapewnia satysfakcjonujące wyniki.

Jakim rodzajem gry jest „Satisfactory”?

„Satisfactory” to gra z perspektywy pierwszej osoby, w której gracz buduje fabryki w otwartym świecie. Jest to połączenie symulacji i strategii, stworzone z myślą o osobach, które chcą budować, automatyzować, odkrywać i walczyć z kosmitami w bezlitosnym środowisku.

Co jest trudniejsze: Satisfactory czy Factorio?

Satisfactory jest grą bardziej przystępną niż Factorio, które zostało stworzone z myślą o złożoności. Jednak Satisfactory dodaje wyzwanie w postaci mapy 3D i szerszego wachlarza maszyn do zbudowania. Jednocześnie nowi gracze mogą docenić to, jak łagodnie Satisfactory wprowadza mechanikę gry w porównaniu z Factorio.

Jak długo trwa rozgrywka w Satisfactory?

Satisfactory składa się z 4 „faz” opartych na postępach w grze. Ukończenie głównych celów wszystkich 4 faz może zająć około 100 godzin. Jeśli zamierzasz osiągnąć 100% ukończenia, przygotuj się na spędzenie około 220 godzin na budowaniu w Satisfactory z pełnym zaangażowaniem.