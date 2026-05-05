14 jeux similaires à « Satisfactory » pour les amateurs de construction en 2026

Les jeux comme Satisfactory offrent un mélange addictif de gestion des ressources, d’automatisation et de créativité. Ces jeux peuvent vous tenir en haleine pendant des heures, surtout lorsque vous vous plongez vraiment dans les mécanismes les plus complexes du jeu .



Je vais ici vous présenter 14 jeux remarquables similaires à Satisfactory. Ces jeux apportent un regard neuf sur les genres de l’automatisation et de la construction de bases, allant de la survie et de l’artisanat à un gameplay fantaisiste mettant en scène des castors. Chacun d’entre eux vous aide à optimiser votre production tout en vous faisant découvrir des variations astucieuses sur le thème.



Les amateurs d’usines gigantesques et de tapis roulants synchronisés adoreront découvrir ces titres uniques. N’importe lequel d’entre eux pourrait bien être le prochain jeu dans lequel vous passerez des centaines d’heures, alors poursuivez votre lecture pour découvrir ces perles rares.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Satisfactory

Voici quelques-uns des jeux qui sauront combler votre envie de « Satisfaisant » ». Chacun apporte quelque chose d’unique, c’est pourquoi chacun de ces titres mérite le détour. Si vous êtes amateur de systèmes complexes et de réflexion prospective, n’importe lequel de ces jeux fera travailler vos méninges.

1 Factorio 2016 Factorio est le jeu de construction d'usines qui a inspiré Satisfactory. Ici, des mécanismes de jeu complexes vous aident à progresser vers votre prochain objectif. Sans même vous en rendre compte, plusieurs heures se sont écoulées. Buy now 2 Timberborn 2021 L'objectif de ce jeu est de veiller au bonheur des castors. Il allie des mécanismes de construction de ville aux fonctionnalités d'automatisation gratifiantes qui font la renommée de Satisfactory. Buy now 3 Astroneer 2019 Dans ce jeu de type « bac à sable » axé sur la construction de bases, vous devez collecter des ressources et terraformer des mondes extraterrestres pour en faire des paysages doux et magnifiques. Buy now

Ce n’est qu’un début, alors continuez à faire défiler la page pour découvrir d’autres jeux de construction d’usine originaux dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Les titres présentés ici vont des jeux d’automatisation et de stratégie les plus connus à des jeux qui n’ont pas fait grand bruit.

14 jeux similaires à Satisfactory, riches en automatisation

Ci-dessous, je vais vous présenter 14 jeux axés sur la construction d’usines et l’exploration. Ces jeux constituent la suite idéale pour les fans de Satisfactory. Chaque titre repose sur une gestion approfondie des ressources et des systèmes complexes. Combien en avez-vous déjà joués ?

1. Factorio [Le meilleur pour une stratégie approfondie]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Linux, Windows, GeForce Now Année de sortie 2016 Développeur(s) Wube Software Caractéristiques uniques Des systèmes avancés et un gameplay addictif Note Metacritic 90

Si vous adorez Satisfactory et que vous n’avez pas encore joué à Factorio, vous passez à côté de quelque chose d’exceptionnel. Factorio vous plonge directement dans un univers de type « bac à sable » stratégique où les chaînes de montage et les tapis roulants exécutent un ballet complexe dont vous ne pourrez plus détacher vos yeux. C’est dans la manière dont vous optimisez vos processus industriels que le jeu devient addictif, avec une boucle de jeu qui éclipse largement ses graphismes quelque peu dépassés.

Factorio est sans conteste l’un des jeux les plus appréciés du genre, et c’est d’ailleurs lui qui a inspiré Satisfactory. Son design épuré et sans fioritures fait travailler vos méninges tandis que vous jonglez entre les méthodes de progression et les outils de conception. Il présente un défi sans pour autant paraître insurmontable, à condition de continuer à essayer de nouvelles choses et de travailler pour obtenir des résultats. Bien que le jeu puisse parfois sembler répétitif, il est extrêmement gratifiant pour un certain type de joueur.

Ici, chaque élément de votre usine a son importance. Si vous recherchez un jeu qui vous fasse travailler les méninges, vous ne pouvez pas passer à côté de Factorio. Pour les fans de Satisfactory, on ne peut guère trouver mieux.

Pourquoi nous l'avons choisi Factorio a établi la norme pour ce type de jeu de simulation industrielle, et son gameplay addictif a inspiré Satisfactory.

Mon avis : si vous aimez la précision et la logistique à grande échelle, Factorio est le meilleur jeu de simulation pour assouvir cette passion.

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Qu'en pensent les joueurs ?

snellface ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À mes yeux, Factorio (avec ou sans le DLC « Space Age ») est l'un des meilleurs jeux jamais créés

2. Timberborn [Idéal pour s’amuser de manière fantaisiste]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes macOS, Microsoft Windows, GeForce Now Année de sortie 2021 Développeur(s) Mechanistry, Mechanistry Sp. z o.o. Caractéristiques uniques Un gameplay centré sur les castors Note Metacritic À déterminer

Timberborn réinvente l’automatisation à travers le prisme de castors industrieux. Contrairement à Satisfactory, vous incarnez un castor qui cherche à assurer le bonheur et la prospérité de sa colonie. La physique de l’eau dans ce titre est particulièrement charmante. Vous devrez faire face aux sécheresses et aménager vos espaces à l’aide de barrages, comme le font généralement les castors. Il s’agit d’un jeu en accès anticipé, et chaque mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités susceptibles de transformer complètement votre expérience de jeu.

L’avantage du statut « Accès anticipé » de Timberborn réside dans le fait que les mises à jour se poursuivent et que les développeurs sont à l’écoute des commentaires des joueurs. Si des problèmes surviennent, ils seront résolus dans les plus brefs délais.

La construction de ville, la stratégie et l’industrie jouent un rôle important dans Timberborn, ce qui en fait une suite idéale pour ceux qui ont apprécié Satisfactory. Ce jeu est extrêmement charmant, et grâce à des mises à jour régulières, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Sa touche originale et l’absence d’une esthétique purement industrielle (ainsi que la présence des castors comme compagnons) pourraient rendre cette expérience plus agréable.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce titre transpose le gameplay à la « Satisfactory » dans un bac à sable chaleureux et respectueux de l’environnement. Le petit studio qui l’a développé s’attache à offrir une expérience soignée.

Mon avis : Timberborn est un jeu de stratégie passionnant destiné à ceux qui préfèrent les mécanismes d'automatisation teintés d'une touche de fantaisie.

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Qu'en pensent les joueurs ?

Particular_Reserve35 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personnellement, j'adore tout simplement construire. Surtout depuis la nouvelle mise à jour qui a introduit l'eau en 3D et les surplombs, ce qui a vraiment élargi les possibilités de construction.

3. Astroneer [Idéal pour l'exploration spatiale]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, GeForce Now Année de sortie 2016 (accès anticipé), 2019 (sortie définitive) Développeur(s) System Era Softworks Caractéristiques uniques Éléments de survie décontractés Note Metacritic 71

Astroneer est un jeu de type « bac à sable » basé sur la physique, dont l’optimisation est un peu moins poussée que celle d’autres jeux du genre. Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à gagner à maîtriser vos constructions, l’exploration, la construction et les aventures en coopération occupent une place importante dans ce jeu.

Chaque nouveau monde est inconnu. Il est dynamique et regorge de nouveaux territoires à explorer et de ressources à collecter. Vous passez d’un monde à l’autre, en les terraformant et en construisant des avant-postes pour les relier à votre réseau galactique en constante expansion. C’est sans conteste l’un des jeux spatiaux les plus relaxants auxquels j’ai jamais joué. Jouer entre amis est également flexible et gratifiant.

Bien qu’il s’inscrive pleinement dans le genre de la construction de bases, ce jeu de création de planètes prend grand soin de vous mettre moins de pression que des jeux similaires. Il se déroule dans l’espace mais reste ancré sur Terre, sans trop s’aventurer dans des mécanismes complexes.

Pourquoi nous l’avons choisi La magie du monde ouvert anime ce jeu, mais il partage le même plaisir de l’ingénierie qui fait la renommée de Satisfactory.

Mon verdict : pour ceux qui ont envie d’exploration et de construction de bases dans un cadre apaisant et dynamique, Astroneer répond à toutes les attentes. Vous tirerez autant de plaisir de ses systèmes sans avoir à vous plonger dans une stratégie trop complexe.

Que pensent les joueurs ?

christerflea ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Je préfère Astroneer car ce jeu demande moins de réflexion et de planification.

4. Shapez 2 [Idéal pour résoudre des casse-têtes]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Année de sortie 2024 Développeur(s) tobspr Games, Gamera Games Caractéristiques uniques Résolution de casse-têtes en 3D à très grande échelle Note Metacritic À déterminer

Shapez 2 réduit le genre de l'automatisation et de la construction d'usines à son essence même. Ce jeu en 3D reprend tout ce que vous appréciez dans les aspects de construction d'usines de Satisfactory et en fait le cœur de son gameplay. Vous assemblez des pièces pour créer des formes et des couleurs au sein d’une chaîne de production globalement simplifiée. Cela ne signifie pas pour autant que le jeu soit trop simple.

Les grilles minimalistes avec lesquelles vous travaillez se transforment en casse-têtes logiques tentaculaires, mais leur nature abstraite ne semble pas restrictive. Au contraire, cela correspond parfaitement à tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de planifier à l’avance. C’est un jeu de réflexion enchanteur qui met en avant tous les aspects de Satisfactory que vous appréciez le plus.

Pourquoi nous l'avons choisi Shapez 2 est l’un des jeux les plus purs de ce genre auxquels vous puissiez jouer. Si Satisfactory vous semblait trop complexe, Shapez 2 constitue une bonne alternative.

Mon verdict : Shapez 2 s'adresse aux esprits stratégiques qui recherchent une automatisation parfaitement optimisée, sans obstacles ni fioritures.

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Qu'en pensent les joueurs ?

Ghillie_Spotto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Je ne dis pas que Shapez 2 est « le meilleur », mais c'est peut-être le meilleur moyen de faire découvrir cette passion à un ami réticent.

5. Mindustry [Idéal pour les fans de RTS]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, Linux, Microsoft Windows Année de sortie 2017 Créateur(s) Anuken, Anton Kramskoi Caractéristiques uniques Éléments de tower defense et de stratégie en temps réel Note Metacritic À déterminer

Mindustry est un jeu hybride de type « tower defense » intégrant des chaînes d’approvisionnement automatisées. Le principe du jeu consiste à extraire des ressources afin de fabriquer des unités, des matériaux de construction, des tourelles et des munitions. Vous pouvez ensuite envoyer ces unités à l’assaut de bases ennemies pour les capturer et étendre vos capacités de production.

Chaque élément que vous pouvez construire servira à repousser des ennemis en temps réel ou à vaincre d’autres joueurs. Contrairement à Satisfactory, chaque chaîne de montage peut faire la différence entre la réussite et l’échec de vos défenses. Alors que d’autres jeux de construction d’usines vous font progresser sur un parcours pour le simple plaisir de le faire, Mindustry utilise ces mécanismes plus complexes pour tendre vers un objectif plus concret. Certains y voient un grand pas dans la bonne direction pour le genre des jeux de construction d’usines.

Pourquoi nous l’avons choisi La logistique à la manière de « Satisfaisant » » et les systèmes complexes et gratifiants s’accordent à merveille avec le combat stratégique de ce jeu.

Mon verdict : Mindustry comblera peut-être votre envie de plus de Satisfactory, mais il s’agit avant tout d’un jeu de stratégie en temps réel (RTS) très bien conçu.

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Qu'en pensent les joueurs ?

potent_dotage ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il ne propose pas énormément de contenu (surtout comparé à un jeu comme Factorio), mais il y en a suffisamment pour y passer des centaines d'heures.

6. Factory Town [Idéal pour une automatisation en toute sérénité]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows Année de sortie 2019 (accès anticipé), 2021 (sortie officielle) Créateur(s) Erik Asmussen Caractéristiques uniques Esthétique fantaisiste Note Metacritic À déterminer

Factory Town apporte quelques nouveautés au genre des jeux de gestion d’usine. Au lieu de se dérouler dans un décor industriel sombre et austère, Factory Town s’apparente davantage à Stardew Valley qu’à Factorio (du moins en termes d’esthétique). Il s’agit d’un jeu en accès anticipé comprenant au total 8 sections de campagne que vous pouvez relier entre elles pour transporter des marchandises.



Ce jeu ne comporte ni ennemis ni combats, ce qui le rend moins stressant que certains autres titres du genre. Les graphismes épurés sont également agréables et charmants. Relier les localités entre elles est l’un des plus grands plaisirs de ce jeu. Développer vos localités est un processus progressif qui aboutit à une automatisation complète… à terme.

Pourquoi nous l'avons choisi L'automatisation dans ce jeu semble plus ludique que l'esthétique industrielle austère que l'on retrouve dans la plupart des jeux similaires à Satisfactory.

Mon verdict : Factory Town est l’un des jeux « bac à sable » les plus légers du genre des jeux de gestion d’usine, parfait pour ceux qui préfèrent un cadre plus doux.

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Qu'en pensent les joueurs ?

Glidercat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu comble plutôt bien votre envie de jeux d'usine, et un peu celle de jeux de construction de ville également.

7. Infinifactory [Le meilleur pour son intrigue narrative]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4 Année de sortie 2015 Développeur(s) Zachtronics Industries Caractéristiques uniques Charme narratif Note Metacritic 70

Lorsque tout fonctionne comme prévu, c’est un véritable plaisir pour les yeux. Infinifactory porte cette sensation à un niveau supérieur grâce à ses mécanismes d’automatisation et de résolution d’énigmes. Dans ce jeu, vous devez satisfaire vos maîtres extraterrestres en créant des usines qui fonctionnent comme prévu. Si vous mourez en cours de route, les extraterrestres sont, bien entendu, mécontents.



Cette légère touche narrative permet à ce jeu de se démarquer, en particulier parmi les titres qui n’offrent pas grand-chose en termes d’histoire. Le contexte narratif apporte du relief et de l’enjeu au jeu , ce qui le rend un peu plus humain (même s’il met en scène des extraterrestres). L’approche est plus ciblée, et vos usines ne s’étendent pas autant que dans des jeux similaires.

Pourquoi nous l’avons choisi Les systèmes d’automatisation « Satisfaisant » peuvent prendre des proportions considérables, mais les défis proposés dans Infinifactory sont, par nature, plus modestes et plus élégants.

Mon verdict : Infinifactory est un jeu de réflexion très ciblé, destiné aux joueurs qui recherchent une touche narrative et ludique dans leurs jeux de construction d’usines.

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Qu’en pensent les joueurs ?

raydenuni ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Infinifactory est génial. Je vous le recommande vivement.

8. Autonauts [Idéal pour gérer des robots subordonnés]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 Année de sortie 2019 Développeur(s) Denki, Curve Digital Caractéristiques uniques Des robots serviteurs Note Metacritic 80

Autonauts est autant un jeu de gestion de robots qu’un jeu d’automatisation. L’une des compétences les plus importantes que vous acquerrez en jouant à ce jeu est le codage. Il transforme les compétences en programmation en un jeu afin de vous aider à indiquer à vos robots ce qu’ils doivent faire et comment s’y prendre.

L’esthétique ne nuit en rien à la complexité des systèmes qui récompensent la logique et la créativité. Vos robots peuvent construire des colonies, collecter des ressources pour vous et automatiser chaque étape du processus si vous le souhaitez. Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas du support idéal pour apprendre la programmation dans son ensemble, ce jeu offre des mécanismes uniques et un aperçu des processus de programmation.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu offre une grande richesse, mais ses adorables robots et l’accent mis sur la programmation en font un choix unique pour les fans « Satisfaisant ».

Mon verdict : Autonauts reprend tous les codes de Satisfactory, mais dans une ambiance plus légère et plus conviviale, qui met l’accent sur la programmation en plus de l’automatisation.

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Qu'en pensent les joueurs ?

_Face ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'ai déjà passé plus d'une centaine d'heures dessus, et je n'ai toujours pas terminé ma première carte.

9. Nova Lands [Idéal pour un gameplay haut en couleur]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Année de sortie 2023 Développeur(s) BEHEMUTT, HypeTrain Digital Caractéristiques uniques Gestion d’île Note Metacritic 79

Nova Lands n’apporte pas grand-chose de nouveau en matière de jeux d’automatisation, mais son univers unique et haut en couleur compense largement ce manque. C’est un jeu plus petit et plus intimiste que Satisfactory, mais c’est un excellent choix si vous souhaitez retrouver la même ambiance sans trop de mécanismes complexes.



Vous devrez tout de même mettre en place des chaînes de production complètes, améliorer votre technologie et exploiter les ressources du monde. Le stress y est bien moindre, car le but du jeu n’est pas toujours d’atteindre la phase suivante le plus rapidement possible. Bien que le gameplay soit rapide, la progression ne l’est pas nécessairement.

Pourquoi nous l’avons choisi Ici, la boucle de jeu que vous appréciez tant dans Satisfactory a été condensée et repensée pour offrir une expérience un peu plus accessible.

Mon verdict : Nova Lands est un jeu rapide et coloré qui rendra à merveille sur certains des meilleurs écrans de jeu du marché. Naturellement, il est extrêmement captivant pour les fans qui trouvent la construction d’usines un peu ennuyeuse.

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Qu'en pensent les joueurs ?

assassin_falcon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 C'était un jeu plutôt sympa, j'en ai vraiment eu pour mon argent.

10. Technicity [Meilleur jeu de construction de ville]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2022 Développeur(s) Osaris Games, RockGame Caractéristiques uniques Construction de ville à grande échelle Note Metacritic À déterminer

Technicity est un jeu d’automatisation mêlé à un jeu de construction de ville, mais il offre une expérience différente de celle de la plupart des jeux de ce genre. Au lieu de construire de petites agglomérations, vous créez des villes gigantesques qui fonctionnent de manière autonome. Tous les systèmes doivent fonctionner ensemble de manière efficace pour que votre monde soit viable. Parfois, tout s'enchaîne naturellement. Le gameplay repose en grande partie sur des essais et des erreurs.



Ce jeu offre toutefois une grande liberté. Grâce à son échelle gigantesque, vous pouvez créer des pôles de transport, des quartiers industriels et tout ce qui vous passe par la tête. Technicity est un jeu de type « bac à sable », mais c’est l’un des moins restrictifs du marché. Si la logistique est ce que vous préférez dans ce genre de jeux, celui-ci est incontournable.

Pourquoi nous l'avons choisi Technicity allie urbanisme, automatisation et éléments de jeu coopératif. C’est le jeu idéal pour réaliser de grandes constructions entièrement automatisées, comportant une multitude de systèmes fonctionnant simultanément.

Mon avis : Technicity est un jeu indépendant ambitieux qui vous permet de construire des structures aussi grandes que vous le souhaitez. Les problèmes à l’échelle d’une ville sont résolus grâce à une réflexion critique à la manière de Satisfactory.

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Qu'en pensent les joueurs ?

FrenchAnanas ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Les possibilités créatives offertes par ce jeu sont ÉNORMES.

11. Scrapnaut [Idéal pour le jeu en coop]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) SpiffyBit, RockGame Caractéristiques uniques Gameplay coopératif en vue de dessus Note Metacritic À déterminer

L’automatisation est plus amusante entre amis, et l’accent mis par Scrapnaut sur le jeu en coopération avec jusqu’à 4 amis ne fait que le confirmer. Ce jeu en monde ouvert vous invite à explorer différents biomes avec des amis (ou en solo) et à construire des bases pour survivre. Tout au long de l’aventure, vous tentez de bâtir une colonie agricole entièrement autonome.

Gérer les niveaux d’oxygène peut s’avérer un véritable défi, et la gestion des ressources peut être fastidieuse. Mais lorsque vous êtes en groupe avec des amis, le temps passe à toute vitesse. Rien que pour cela, c’est un excellent jeu coopératif pour tous ceux qui s’intéressent à la construction de bases et à l’automatisation.

Pourquoi nous l’avons choisi Chaque système que vous installez dans votre colonie compte. Bien qu’il s’agisse avant tout d’un jeu de survie, le système de construction d’usines de Scrapnaut est très bien conçu.

Mon verdict : une esthétique steampunk et un style simple en vue de dessus permettent à Scrapnaut de dépasser sa boucle de gameplay quelque peu basique. Heureusement, vous n’avez pas à vous débrouiller tout seul !

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Qu'en pensent les joueurs ?

cidercidercider ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Je viens de l'acheter sur Switch et je m'amuse beaucoup pour l'instant, j'apprécie vraiment ce jeu.

12. TheRiftbreaker [Idéal pour les amateurs de jeux d'action]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X Année de sortie 2021 Développeur(s) EXOR Studios, Maximum Games Caractéristiques uniques Combat en TPS Note Metacritic 83

Je parie que vous ne vous attendiez pas à voir un jeu TPS de premier plan ici, n’est-ce pas ? Le Riftbreaker est un titre unique qui réussit si bien ces deux aspects que vous ne remarquerez peut-être même pas qu’il vous entraîne dans des directions différentes. Vous disposez d’une armure mécanique pour vous aider à récolter des ressources et à construire des bases, mais vous devrez repousser des hordes d’ennemis tout en accomplissant ces tâches.

Ce jeu spectaculaire regorge de variété, et la progression à travers les arbres technologiques ainsi que la personnalisation des combats le rendent passionnant.

Pourquoi nous l'avons choisi D’une manière ou d’une autre, le chaos qui caractérise ce jeu fonctionne à merveille. Il est extrêmement amusant et gratifiant, même si les mécanismes de construction d’usines sont un peu plus simplistes que dans d’autres titres.

Mon verdict : Le Riftbreaker est un jeu aux multiples facettes, mais les éléments de construction d’usines font partie intégrante de son ADN. Ce n’est pas un jeu à thème unique, et cela peut séduire de nombreux fans du genre.

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Qu'en pensent les joueurs ?

SlashCo80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 La combinaison entre la construction d'une base, la défense de tour, les combats, l'histoire et l'exploration (sans oublier les superbes graphismes) s'est avérée tout simplement extrêmement satisfaisante.

13. L’essor de l’industrie [Idéal pour un gameplay économique à grande échelle]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Créateur(s) Dapper Penguin Studios, Kasedo Games Caractéristiques uniques Accent mis sur la stratégie économique Note Metacritic 62

Si vous avez déjà rêvé que Satisfactory intègre des fonctionnalités de gestion économique à grande échelle, L’essor de l’industrie pourrait bien être le jeu de construction d’usines qu’il vous faut. Il s’agit d’un jeu d’automatisation habilement intégré à un jeu de magnat des affaires, dans lequel vous gérez des empires industriels et vous développez à travers des régions immenses.

Les décisions se prennent à très grande échelle, et un seul faux pas peut réduire considérablement votre efficacité. Si vous connaissez déjà un peu le genre et que vous recherchez un défi, L’essor de l’industrie pourrait bien être le prochain jeu dans lequel vous passerez des centaines d’heures.

Pourquoi nous l’avons choisi L’essor de l’industrie est l’un des rares jeux de construction d’usines à proposer un gameplay logistique plus approfondi que la simple automatisation, en mettant l’accent sur des décisions à grande échelle qui peuvent faire ou défaire votre entreprise.

Mon verdict : stratégie à grande échelle et expertise économique sont les maîtres mots de L’essor de l’industrie. C’est un véritable défi, mais rien ne vaut le sentiment que l’on éprouve lorsque tout se déroule comme prévu.

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Qu'en pensent les joueurs ?

NoEngine1460 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 J'ai trouvé ce jeu amusant, mais très décontracté.

14. FortressCraft Evolved [Le meilleur pour un gameplay non linéaire]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2015 Créateur(s) Jeux sur projecteur, Digital Tribe Caractéristiques uniques Progression entièrement débloquée Note Metacritic À déterminer

Dans FortressCraft Evolved, vous développez un monde complexe basé sur des voxels, doté de systèmes d’exploitation minière, d’artisanat et d’automatisation plus poussés que la plupart des jeux récents de construction d’usines. Ce jeu est extrêmement technique ; il trouvera donc sans aucun doute sa place auprès des fans inconditionnels qui adorent ce genre de jeux. En revanche, il ne constituera peut-être pas le choix idéal pour un joueur occasionnel.

Des casse-têtes d’ingénierie et d’industrie à grande échelle constituent l’essentiel de la boucle de jeu, mais vous devrez également collecter des ressources et tenter de trouver le moyen le plus efficace de produire ce dont vous avez besoin. Si vous parvenez à venir à bout des tutoriels très détaillés, l’expérience peut s’avérer extrêmement gratifiante. Outre la construction, vous pouvez également créer des batteries de tourelles pour anéantir complètement vos ennemis.

Pourquoi nous l'avons choisi FortressCraft Evolved est l’un des jeux de simulation d’usine les plus riches en mécanismes jamais sortis.

Mon avis : ce jeu « bac à sable » exigeant est idéal pour les joueurs qui aiment la complexité. Il est difficile et nécessite un certain temps d’adaptation ; il convient donc davantage aux vétérans du genre.

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Qu'en pensent les joueurs ?

mazetar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Si vous ne connaissez pas encore Fortresscraft, je vous conseille vivement d'y jeter un œil.

FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Satisfactory ?

Le meilleur jeu similaire à Satisfactory est Factorio, un jeu de stratégie industrielle très bien noté qui utilise des systèmes complexes et offre des résultats très satisfaisants.

De quel type de jeu s'agit-il, Satisfactory ?

Satisfactory est un jeu de construction d’usine en monde ouvert à la première personne. C’est à la fois un jeu de simulation et un jeu de stratégie, conçu pour ceux qui souhaitent construire, automatiser, explorer et combattre des extraterrestres dans un environnement impitoyable.

Quel est le plus difficile, Satisfactory ou Factorio ?

Satisfactory est un jeu plus accessible que Factorio, qui a été conçu dans un souci de complexité. Cependant, Satisfactory ajoute le défi d’une carte en 3D et d’une gamme plus large de machines à construire. En même temps, les nouveaux joueurs apprécieront sans doute la manière plus progressive dont Satisfactory présente ses mécanismes de jeu en comparaison.

Quelle est la durée de jeu « Satisfaisant » ?

Satisfactory comporte 4 « phases » basées sur la progression. Il faut compter environ 100 heures pour mener à bien les objectifs principaux de ces 4 phases. Si vous visez une complétion à 100 %, préparez-vous à passer environ 220 heures à construire à cœur joie dans Satisfactory.