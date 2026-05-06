20 giochi simili a Dishonored da provare nel 2026 – Stealth, azione e una trama avvincente al loro meglio

I migliori giochi simili a Dishonored sono tra i titoli più avvincenti e coinvolgenti di tutto il mondo dei videogiochi. Arkane Studios non ha avuto paura di pensare fuori dagli schemi, riempiendo il suo mondo di magia, macchine e fantasia oscura.

Dishonored fonde furtività, azione e narrazione in modi geniali e inaspettati. Esegui eliminazioni precise, sgattaiola per strade buie, fai scelte che contano davvero: i giochi simili a Dishonored offrono esperienze che ti sfidano e ti affascinano allo stesso tempo.

Questa lista ti condurrà attraverso mondi ricchi di meccaniche di furtività, azione intensa e ambienti incredibilmente dettagliati. Se sei pronto a immergerti nell’ombra o a risvegliare l’assassino che è in te, continua a leggere per scoprire i migliori giochi simili a Dishonored.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Dishonored

Se sei un fan del mix unico di furtività, azione e narrazione basata sulle decisioni di Dishonored, ti aspetta una bella sorpresa. Ecco le nostre tre scelte migliori che rispecchiano la sua intricata costruzione del mondo, le ingegnose meccaniche di gioco e la trama avvincente.

1 Prey 2017 Sviluppato da Arkane Studios, gli stessi creatori di Dishonored, Prey offre un'esperienza dall'atmosfera inquietante. Ambientato a bordo di una stazione spaziale invasa da creature aliene, questo gioco permette ai giocatori di usare la furtività e la creatività per sopravvivere. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Capolavoro del genere Cyberpunk, Deus Ex: Mankind Divided offre trame ramificate e una vasta gamma di stili di gioco, dall'hacking furtivo al combattimento senza esclusione di colpi. Buy now 3 Thief 2014 Per chi ama l’approccio metodico alla furtività e il design del mondo di Dishonored, Thief offre un’alternativa più cupa e suggestiva. Ambientato in una tetra città vittoriana in stile steampunk, il gioco punta sulla pazienza, la precisione e l’arte di passare inosservati. Buy now

Ma non fermarti qui: questa è solo la punta dell’iceberg dei giochi simili a Dishonored! Leggi l’elenco completo dei giochi per scoprire una serie di titoli amatissimi che catturano lo spirito di Dishonored e ne ampliano le meccaniche in modi nuovi ed entusiasmanti.

20 giochi simili a Dishonored: fantastiche avventure di furtività e strategia

Se ti è sempre piaciuto muoverti furtivamente tra le ombre, fare in modo che ogni scelta conti o trovare modi creativi per aggirare i nemici, questi giochi fanno proprio al caso tuo.

Ognuno offre una propria interpretazione della furtività e della strategia, pur mantenendo quella libertà e quella tensione che i fan di Dishonored bramano.

1. Prey [Miglior simulatore fantascientifico immersivo con gameplay aperto]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Simulatore immersivo / Fantascienza Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Creatori Arkane Studios (sviluppatore) e Bethesda Softworks (editore) Durata media di gioco 20–30 ore

Ideale per Chi ama risolvere problemi in modo libero, scoprire nuovi poteri e esplorare

In Prey vesti i panni di Morgan Yu a bordo della Talos I, una stazione spaziale invasa dagli alieni ostili Typhon. Fin dal momento in cui ti svegli, la stazione ti incoraggia a sperimentare: superi i nemici di soppiatto, manipoli l’ambiente o hackeri i sistemi per trasformare le minacce a tuo vantaggio.

Ogni stanza offre diverse soluzioni, rendendo la furtività, il combattimento e la risoluzione degli enigmi una scelta personale.

Consiglio dell’esperto Prova a combinare potenziamenti umani e poteri alieni: trasformarti in oggetti, controllare i nemici o congelare i liquidi può aprirti nuove strade creative per superare le sfide.

Il design della simulazione immersiva creata da Arkane dà il meglio di sé qui: i livelli interconnessi premiano la curiosità, i poteri si adattano alla creatività del giocatore e il gameplay emergente rende ogni partita unica. I giocatori su Reddit lodano spesso la sensazione di libertà, descrivendo momenti in cui una semplice interazione con l’ambiente cambia completamente un incontro.

Dal punto di vista visivo, Talos I fonde un design retro-futuristico con ombre inquietanti e piccoli dettagli narrativi nell’ambiente che rendono il mondo davvero vivo.

Il mio verdetto: Prey è un’avventura fantascientifica coinvolgente, flessibile e dall’atmosfera intensa che cattura la libertà e la creatività che i fan di Dishonored adorano. Il suo gameplay emergente e gli ambienti carichi di tensione rendono ogni partita fresca e gratificante.

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2. Deus Ex: Human Revolution [La migliore esperienza stealth Cyberpunk simile a Dishonored]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Simulatore immersivo / Stealth Piattaforme PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Eidos Montreal (sviluppatore), Square Enix (editore) Durata media di gioco 20–30 ore

Ideale per Giocatori che amano i sistemi stealth ricchi di scelte e i mondi suggestivi

In Deus Ex: Human Revolution vesti i panni di Adam Jensen, un agente di sicurezza che viene potenziato dopo un brutale attacco. Ti ritrovi catapultato in un mondo Cyberpunk pieno di complotti, ambiguità morali e molteplici percorsi verso la vittoria.

Muoviti furtivamente, hackera, persuadi o fatti strada a pugni nelle missioni, con la libertà di scegliere se agire in silenzio e senza farti notare o se sparare a raffica con stile.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità ai potenziamenti che si adattano al tuo stile di gioco preferito: furtività, combattimento o interazione sociale. Esplora ogni livello alla ricerca di percorsi nascosti e dispositivi hackerabili.

Ciò che distingue questo gioco è il suo design da simulazione immersiva: ogni livello richiede praticamente soluzioni creative. Vuoi hackerare un sistema di sicurezza dall’ombra, o usare il tuo fascino per superare le guardie e sgattaiolare attraverso i condotti di ventilazione? Dipende da te.

Arricchito da tantissimi elementi RPG, il sistema di potenziamenti incoraggia la sperimentazione – build da furtività, specialista del combattimento o abile negoziatore – con risultati significativi che si ripercuotono sulla trama e sull’ambiente.

Dal punto di vista visivo, il gioco ti offre una distopia elegante e dai toni al neon, piena di angoli bui, grattacieli aziendali e strade bagnate dalla pioggia.

Il mio verdetto: se hai amato la libertà e i sistemi articolati di Dishonored, questo è il cugino Cyberpunk che stavi aspettando: un mix perfetto di azione furtiva, trama e libertà di scelta.

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3. Thief [Il classico gioco stealth che ha ispirato Dishonored]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth in prima persona / Simulatore immersivo Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 (Rilancio) Creatori Eidos Montréal (sviluppatore), Square Enix (editore) Durata media di gioco 15–25 ore

Ideale per Giocatori che amano i giochi stealth pazienti e ricchi di atmosfera, incentrati su luci, suoni e sottigliezze

In Thief vesti i panni di Garrett, un ladro provetto che si muove per le strade buie e in stile vittoriano-steampunk di The City. Il successo dipende dall’osservazione, dalla pazienza e dalla capacità di sfruttare le ombre.

Ogni assito che scricchiola, ogni candela tremolante e ogni percorso di pattuglia delle guardie diventa un rompicapo, e il combattimento diretto è raramente la soluzione migliore.

Consiglio dell’esperto Usa i tuoi strumenti in modo creativo: l'arco pieghevole, la visione Focus e i distrattori lanciabili ti permettono di manipolare l'ambiente e superare in astuzia le guardie, invece di affrontarle a testa alta.

Il design dei livelli incoraggia approcci diversi per ogni obiettivo. Tetti, pozzi di ventilazione e sentieri nascosti premiano l’esplorazione e una pianificazione accurata. Rubare un manufatto ben sorvegliato senza allertare nessuno è incredibilmente soddisfacente, e le meccaniche sonore e di illuminazione del gioco aumentano la tensione, rendendo ogni missione furtiva viva e imprevedibile.

Strumenti, gadget e meccaniche di furtività emergenti si combinano per dare ai giocatori un senso di padronanza sull’ambiente circostante.

Il mio verdetto: se ami la furtività ponderata e basata sulle scelte di Dishonored, Thief ti offre un’esperienza intensa e coinvolgente in cui pazienza, creatività e osservazione vengono premiate ad ogni passo.

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4. Styx: Master of Shadows [Il miglior gioco fantasy di furtività simile a Dishonored]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth in prima persona / Simulatore immersivo Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2014 Autori Cyanide Studios (sviluppatore), Focus Home Interactive (editore) Durata media di gioco 12–20 ore

Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza stealth intensa e ricca di gadget in un mondo fantasy compatto

Styx: Master of Shadows è uno dei migliori giochi stealth, in cui vesti i panni di Styx, un ladro goblin che si infiltra nella Torre di Akenash per rubare un misterioso artefatto.

Per avere successo servono pazienza, discrezione e un uso intelligente dell’ambiente. Gli spostamenti in verticale, i cavi, i condotti e le ombre ti offrono diversi modi per affrontare ogni scontro. Gadget come i cloni e l’invisibilità temporanea aggiungono profondità al gioco, permettendoti di manipolare le guardie o di esplorare il terreno davanti a te.

Consiglio dell’esperto Combina il tuo clone con l’invisibilità per confondere i nemici e aggirare le zone pesantemente sorvegliate senza farti scoprire.

Il sistema di progressione in stile RPG-lite sblocca nuove abilità e gadget che ampliano le tue opzioni di furtività, incoraggiando la rigiocabilità e la sperimentazione. I livelli sono piccoli ma realizzati con cura, privilegiando la furtività emergente rispetto al combattimento.

Sali illuminate da torce, echi metallici e segnali ambientali creano tensione e premiano un’osservazione attenta. Ogni percorso di pattuglia o angolo in ombra sembra avere un senso, e pianificare una “corsa fantasma” perfetta ti dà quella soddisfacente sensazione di padronanza.

Il mio verdetto: per i giocatori che cercano un’esperienza stealth mirata con strumenti creativi ed esplorazione verticale, Styx: Master of Shadows cattura quell’atmosfera intelligente e tattica che i fan di Dishonored adorano.

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5. Hitman [Il miglior sandbox di assassinio per giocatori strategici]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth / Sandbox / Azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Creatori IO Interactive (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 25–40 ore

Ideale per Giocatori che amano la furtività creativa e le opportunità di assassinio a più livelli

In Hitman vesti i panni dell’Agente 47, un assassino professionista incaricato di eliminare bersagli di alto profilo in ambientazioni sandbox ricche di dettagli.

Ogni livello è un vero e proprio parco giochi di opportunità, che offre decine di percorsi creativi: mescolati alla folla, avvelena le bevande o inscena “incidenti” sfruttando l’ambiente circostante. Osservazione, pazienza e sperimentazione sono fondamentali.

Consiglio dell’esperto Esplora attentamente ogni livello prima di agire: sbloccare percorsi alternativi, travestimenti e uccisioni nascoste aumenta notevolmente la rigiocabilità e rende ogni approccio unico in questo incredibile gioco sandbox.

Il design basato sui sistemi incoraggia un gameplay emergente: la furtività sociale, i travestimenti e le interazioni con l’ambiente creano soluzioni dinamiche. I livelli sono ricchi di dettagli, dalle feste sfarzose ai complessi fortificati, e ogni missione è un enigma tutto da risolvere.

Altamente rigiocabile, Hitman premia la sperimentazione senza costringerti allo scontro diretto, dando ai giocatori la libertà di avvicinarsi agli obiettivi in modo creativo mentre padroneggiano tempismo e strategia.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di furtività tattica e libertà di scelta, Hitman offre un’esperienza sandbox sofisticata e rigiocabile, in cui una pianificazione intelligente e l’improvvisazione rendono ogni partita emozionante.

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6. Sekiro: Shadows Die Twice [Miglior avventura stealth incentrata sul combattimento]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Stealth / Avventura Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i FromSoftware (sviluppatore), Activision (editore) Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Giocatori che amano la precisione, il tempismo e le situazioni ad alto rischio, dove la furtività si unisce al combattimento corpo a corpo

In Sekiro: Shadows Die Twice, vesti i panni dello shinobi Wolf, incaricato di proteggere un giovane signore e di avventurarti in una versione brutale e mitica del Giappone dell’era Sengoku. La furtività non è un’opzione: spesso è la tua migliore alleata. Scivolerai sui tetti, ti aggrapperai tra le torri e colpirai dall’ombra prima di lanciarti in duelli mortali dove una sola parata fuori tempo può significare il disastro.

Il design del gioco premia la pianificazione e l’abilità: molti combattimenti contro boss e miniboss consentono un’uccisione iniziale furtiva che può cambiare il ritmo dell’intero scontro.

Consiglio dell’esperto Usa il rampino e gli strumenti protesici in modo strategico: percorsi nascosti, sporgenze e uccisioni segrete si sbloccano quando combini gli spostamenti verticali con le eliminazioni furtive.

L’estetica visiva ti colpisce subito: foreste di bambù avvolte nella nebbia, castelli in rovina e roccaforti fortificate creano scenari spettacolari. Il sistema di combattimento si basa sulla postura, non sulle barre di salute, spingendoti a padroneggiare parate, contrattacchi e colpi letali. Il mix tra infiltrazioni silenziose e scontri esplosivi rende ogni momento davvero appagante.

Il mio verdetto: se ami la libertà, la tensione e i sistemi eleganti di Dishonored, Sekiro ti offre un’esperienza ancora più nitida e intensa, in cui la furtività e il combattimento si fondono in un’unica esperienza fluida ed emozionante.

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7. Desperados III [Miglior strategia tattica stealth in un’ambientazione western]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica in tempo reale / Strategia stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mimimi Games (sviluppatore), THQ Nordic (editore) Durata media di gioco 2020 Ideale per Giocatori che amano il coordinamento tattico, le meccaniche di puzzle stealth e le catene di uccisioni creative

In Desperados III vesti i panni di John Cooper e della sua banda, pianificando azioni di eliminazione di precisione in intricati scenari western. Ogni personaggio ha abilità uniche che interagiscono in modi creativi, permettendoti di sincronizzare attacchi furtivi, manipolare le guardie e innescare reazioni a catena che regalano una profonda soddisfazione.

Le meccaniche "pausa e pianifica" premiano l’osservazione attenta e la strategia, trasformando ogni missione in un rompicapo di tempismo, posizionamento e vantaggio ambientale.

Consiglio dell’esperto Sfrutta i punti di forza di ogni personaggio per manipolare i nemici e l’ambiente: attira le guardie, blocca le linee di vista ed esegui eliminazioni in più fasi per la massima efficienza.

La grafica del gioco cattura l’atmosfera del selvaggio West, polveroso e sbiadito dal sole, con saloon in penombra e spazi di missione progettati con cura che incoraggiano approcci diversi. I livelli sono pensati per essere rigiocati, premiando i giocatori che sperimentano nuove combo e strategie di furtività.

Ogni scontro ha un ritmo carico di tensione, in cui la giusta pianificazione e il tempismo perfetto creano momenti di esecuzione impeccabile.

Il mio verdetto: Desperados III è un vero e proprio capolavoro di furtività tattica, che offre una strategia appagante, un design dei livelli ingegnoso e tantissimi modi per mettere a segno eliminazioni da film.

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8. System Shock 2 [Il classico simulatore immersivo che ha aperto la strada]

Il nostro voto 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore immersivo / RPG / Horror Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 1999 Autori Looking Glass Studios e Irrational Games (sviluppatori), Electronic Arts (editore) Durata media del gioco 30–50 ore Ideale per Giocatori che cercano sistemi di gioco profondi, un'esperienza di gioco emergente e un'esplorazione ricca di atmosfera

In System Shock 2 ti risvegli a bordo di un'astronave abbandonata, dove un'intelligenza artificiale ribelle e orrori mutanti rappresentano una minaccia costante. Quella che inizia come un'avventura survival-horror si trasforma in un'immersiva simulazione da brivido, in cui ogni strumento, porta e sistema diventa parte di un ecosistema vivente.

Sceglierai la tua classe, personalizzerai i tuoi potenziamenti e affronterai gli incontri in modi non convenzionali: strisciando nei condotti di ventilazione, hackerando i sistemi di sicurezza o sparando tutte le munizioni a disposizione, gestendo al contempo le scarse risorse.

Consiglio dell’esperto Concentrati fin dall’inizio sull’ottenere potenziamenti di hacking e ingegneria: sbloccare porte e deviare l’alimentazione elettrica può trasformare uno scontro a fuoco in una scorciatoia furtiva, facendoti risparmiare risorse vitali.

Visivamente, i corridoi sono freddi, claustrofobici e carichi di tensione: luci tremolanti, il ronzio dei macchinari e ombre in agguato trasformano l’esplorazione in una sopravvivenza da brivido. Gli alberi delle abilità RPG cambiano radicalmente il gameplay: giocare come ingegnere ti permette di evitare gli scontri disattivando le torrette, mentre una configurazione incentrata sulle armi spinge verso il confronto diretto.

Questi livelli di flessibilità conferiscono a System Shock 2 la stessa libertà guidata dal giocatore che i fan di Dishonored ammirano: scegli il tuo percorso, adattati a ogni scenario.

Il mio verdetto: se apprezzi il DNA da simulazione immersiva di Dishonored, System Shock 2 è un’esperienza di gioco fantascientifica fondamentale – ricca di scelte, meccaniche e un’atmosfera inquietante.

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9. Mark of the Ninja [Il miglior platform stealth in 2D simile a Dishonored]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth 2D / Piattaforma Piattaforme PC, Xbox 360, Switch, PS4 Anno di uscita 2012 (rimasterizzato nel 2018) Creatori Klei Entertainment (sviluppatore), Microsoft Studios (editore) Durata media di gioco 10–15 ore Ideale per Gli appassionati di giochi stealth che amano la pianificazione, il tempismo e la chiarezza visiva

Mark of the Ninja ti catapulta nell’ombra nei panni di un ninja letale che si muove in un mondo dove un solo passo falso può essere fatale. Il gioco adatta brillantemente il genere stealth al 2D: strisciare nei corridoi, nascondersi nell’ombra e calcolare i momenti giusti per eliminare i nemici con precisione millimetrica.

Il suono e la visibilità sono fondamentali e ti danno un feedback immediato e intuitivo per ogni mossa. Ci sono tanti modi per aggirare i nemici o orchestrare una serie silenziosa di eliminazioni, premiando la pianificazione intelligente piuttosto che la forza bruta.

Consiglio dell’esperto Sfrutta le distrazioni ambientali, spegni le luci e osserva attentamente le pattuglie: in questo avvincente platform, la pazienza spesso ha la meglio sull’aggressività.

Dal punto di vista visivo, gli ambienti dipinti a mano, le animazioni fluide e i forti contrasti tra luce e ombra rendono ogni infiltrazione quasi cinematografica. I comandi precisi ti permettono di concatenare i movimenti con facilità, mentre il design dei livelli incoraggia la sperimentazione.

Ogni percorso sembra avere un senso, che tu ti muova di soppiatto, ti nasconda o elimini i nemici in modo creativo. Questo approccio minimalista ma curato porta la furtività alla sua forma più pura.

Il mio verdetto: I fan di Dishonored apprezzeranno il design meticoloso di Mark of the Ninja, i sistemi di furtività appaganti e i percorsi rigiocabili che rendono ogni partita unica.

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10. Le cronache di Riddick: Fuga da Butcher Bay [Miglior ibrido tra azione cinematografica e furtività]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth in prima persona / Azione / Avventura Piattaforme PC, Xbox (originale) Anno di uscita 2004 Creatori Starbreeze Studios e Tigon Studios (sviluppatori), Vivendi Universal Games (editore) Durata media di gioco 8–12 ore Ideale per Gli appassionati di giochi stealth dal taglio cinematografico con un design dei livelli articolato

In Le cronache di Riddick: Fuga da Butcher Bay, ti calerai nei panni di Riddick, un detenuto incallito che si muove nei confini letali della prigione di Butcher Bay. Il gioco unisce azione stealth in prima persona, combattimenti corpo a corpo e enigmi ambientali, permettendoti di scegliere come affrontare ogni scontro.

Le scalate verticali, le bocchette di ventilazione e le ombre creano molteplici percorsi di infiltrazione, mentre le pattuglie nemiche intelligenti reagiscono in modo realistico alla tua presenza. A differenza dei tipici giochi stealth lineari, ogni livello incoraggia la sperimentazione, la pianificazione e l’improvvisazione.

Consiglio dell’esperto Osserva gli schemi di pattugliamento e sfrutta le distrazioni ambientali: spegni le luci o attira le guardie per non farti scoprire.

La grafica del gioco colpisce per le texture grintose e industriali, l’illuminazione dinamica e le scene cinematografiche che aumentano la tensione. Le sequenze stealth sono gratificanti e gli attacchi corpo a corpo al momento giusto regalano una soddisfacente sensazione di controllo. I momenti di gameplay emergenti, come improvvisare al volo quando i piani falliscono, rendono coinvolgenti le ripetute partite.

Il mio verdetto: I fan di Dishonored adoreranno il suo design stealth compatto e cinematografico, gli scontri carichi di tensione e la struttura dei livelli a più livelli che premia una strategia attenta.

11. Ghost of Tsushima [La migliore avventura stealth in mondo aperto con samurai]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione open-world / Stealth / Avventura Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Anno di uscita 2020 Creatore/i Sucker Punch Productions (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza stealth da samurai in stile cinematografico in un vasto mondo aperto

Ghost of Tsushima ti permette di esplorare il Giappone feudale nei panni di Jin Sakai, padroneggiando la furtività, il combattimento con la spada e le tattiche di guerriglia per respingere l’invasione mongola. Mimetizzati nell’erba alta, usa il vento come guida per orientarti e affronta le missioni con omicidi silenziosi o combattimenti frontali.

Questo avvincente gioco open world integra perfettamente le meccaniche di furtività con gli spostamenti: arrampicati sulle scogliere, muovi tra i tetti e usa le distrazioni per superare in astuzia i nemici.

Consiglio dell’esperto Passa dalla furtività in stile “fantasma” al combattimento da samurai a seconda della densità dei nemici e delle opportunità offerte dall’ambiente, per rendere ogni scontro sempre nuovo.

Dal punto di vista visivo, il gioco è mozzafiato: paesaggi sconfinati, condizioni meteorologiche dinamiche e duelli cinematografici creano un’atmosfera coinvolgente. Le missioni secondarie e gli incontri premiano sia la pianificazione che l’improvvisazione, offrendo diversi approcci sia ai giocatori che vogliono completare tutto, sia a quelli occasionali.

Il mio verdetto: i fan di Dishonored apprezzeranno le opzioni di furtività fluide, i combattimenti strategici e la costruzione cinematografica del mondo che rendono ogni assassinio davvero d’effetto.

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12. Assassin’s Creed II [Il miglior gioco di furtività storico per i fan di Dishonored]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Stealth / Mondo aperto Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Creatore/i Ubisoft Montreal (Sviluppatore e Editore) Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Chi ama i giochi storici di furtività e il parkour fluido

Immergiti nell’Italia rinascimentale nei panni di Ezio Auditore in Assassin’s Creed II, un gioco che unisce omicidi furtivi, spostamenti in parkour ed esplorazione in un mondo aperto.

Le missioni offrono diversi approcci: muoverti di soppiatto tra la folla, arrampicarti sui tetti o eliminare i bersagli con colpi precisi. La furtività sociale e l’interazione con l’ambiente consentono soluzioni creative, incoraggiando la sperimentazione senza costringerti al combattimento diretto.

Consiglio dell’esperto Mimetizzati tra la folla o usa punti di osservazione sopraelevati per pianificare eliminazioni efficienti e di classe.

Dai canali di Venezia ai tetti di Firenze, il design dei livelli premia l’esplorazione e la rigiocabilità. Percorsi nascosti, tombe segrete e layout verticali rendono ogni incontro dinamico. Il gioco bilancia il ritmo cinematografico con la libertà del giocatore, offrendo agli appassionati di furtività opzioni soddisfacenti per risolvere i problemi in modo creativo.

Il mio verdetto: I fan di Dishonored apprezzeranno le missioni aperte di Assassin’s Creed II. Gli spostamenti verticali e il ricco mondo aperto storico ti permettono di affrontare gli obiettivi in innumerevoli modi creativi.

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13. Deathloop [Il miglior sparatutto con loop temporale dai creatori di Dishonored]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Stealth / Sparatutto Piattaforme PC, PS5 Anno di uscita 2021 Creatore/i Arkane Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 25–40 ore Ideale per Giocatori che amano la furtività creativa, i sistemi ingegnosi e un'elevata rigiocabilità

Deathloop ti mette nei panni di Colt, intrappolato sull’elegante isola di Blackreef con un unico obiettivo: eliminare otto Visionari prima che la giornata ricominci da capo. Ogni ciclo ti insegna qualcosa in più sulle routine, sui gadget e sulle opportunità offerte dall’ambiente circostante.

Il gioco incoraggia la creatività: combina poteri come l’invisibilità o il salto potenziato con le armi da fuoco, usa la furtività per aggirare i nemici o mescola diversi approcci per eliminazioni uniche.

Consiglio dell’esperto Impara prima gli orari di ogni Visionario, poi pianifica combinazioni di gadget, furtività e ambiente per una partita perfetta in un solo giorno.

L’isola in stile retro-futurista è davvero mozzafiato, con i suoi tocchi al neon, l’architettura elegante e una narrazione ambientale sottile. Le meccaniche del loop temporale trasformano ogni fallimento in una lezione: ogni tentativo ti fa migliorare, sbloccando nuovi poteri e strategie. Il gameplay emergente fa sì che ogni partita sia un’esperienza personale, con tanti percorsi diversi verso la vittoria.

Il mio verdetto: Deathloop è un parco giochi basato sui sistemi, pensato per chi ama la libertà e la sperimentazione, che offre azione furtiva, combattimenti e una rigiocabilità che i fan di Dishonored apprezzeranno moltissimo.

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14. Control [Miglior gioco d’azione soprannaturale con atmosfera coinvolgente]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Stealth / Simulazione immersiva Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Creatori Remedy Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media del gioco 20–30 ore Ideale per Chi ama i poteri paranormali, i combattimenti originali e le esplorazioni ricche di atmosfera

In Control, vesti i panni di Jesse Faden mentre esplori la Oldest House, un quartier generale surreale e mutevole. Usando l’Arma di Servizio e i poteri telecinetici, manipoli l’ambiente per risolvere gli incontri in modo creativo.

Combattimento, azione furtiva ed esplorazione si intrecciano alla perfezione, con gli oggetti che diventano sia armi che ostacoli. Spazi verticali, stanze nascoste e percorsi simili a enigmi premiano l’osservazione attenta e la sperimentazione.

Consiglio dell’esperto Combina poteri come la levitazione e il lancio di oggetti con i pericoli ambientali per affrontare i nemici in modi creativi.

Il design dei livelli, denso e interconnesso, crea l’atmosfera di un labirinto vivente, fondendo un mistero opprimente con momenti di stupore visivo. Gli aggiornamenti modulari ti permettono di personalizzare le abilità per la furtività, il combattimento diretto o stili di gioco misti.

Ogni partita a questo gioco d’azione ti spinge a provare approcci diversi, mentre la colonna sonora inquietante aumenta la tensione e l’immersione.

Il mio verdetto: I fan di Dishonored apprezzeranno Control per le sue meccaniche articolate, i poteri creativi e il mondo suggestivo, che offrono un equilibrio soddisfacente tra furtività, azione ed esplorazione.

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15. Alpha Protocol [Il miglior RPG di spionaggio con scelte del giocatore e relative conseguenze]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG / Stealth / Spionaggio Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment (sviluppatore), SEGA (editore) Durata media di gioco 25–40 ore Ideale per Gli appassionati di trame ramificate e strategie di missione flessibili

Alpha Protocol è un gioco di spionaggio da non perdere. Ti calerai nei panni dell’agente segreto Michael Thorton, muovendoti in una rete di cospirazioni globali in cui ogni scelta conta. Le missioni possono essere completate con la furtività, l’hacking, la persuasione o il combattimento diretto, dando ai giocatori la libertà di creare il proprio approccio.

I personaggi non giocanti reagiscono in modo dinamico alle tue azioni, influenzando lo svolgimento della trama, le alleanze e l’esito delle missioni.

Consiglio dell’esperto Investi fin dall’inizio in furtività e hacking per sbloccare percorsi senza combattimento e ottenere vantaggi nelle missioni successive.

La progressione RPG si integra perfettamente con il gameplay di spionaggio: i potenziamenti delle abilità ampliano l’uso dei gadget e le opzioni di dialogo, creando molteplici modi per affrontare gli obiettivi.

I livelli incoraggiano la sperimentazione, offrendo percorsi tattici vari e conseguenze che si ripercuotono sulla trama. Luoghi esotici, tensione da spionaggio e scelte che emergono spontaneamente tengono i giocatori coinvolti dall’inizio alla fine.

Il mio verdetto: Alpha Protocol eccelle nel combinare furtività, progressione in stile RPG e scelte significative, offrendo un’esperienza da spia in cui ogni decisione sembra avere un impatto reale.

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16. Aragami [Il miglior gioco stealth a tema ninja simile a Dishonored]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Furtività / Azione / Ninja Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Creatore/i Lince Works (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 10–20 ore Ideale per Giocatori che amano un gameplay puramente stealth con un tocco soprannaturale da ninja

In Aragami, vesti i panni di uno spirito dell’ombra in grado di teletrasportarsi nell’oscurità, infiltrandoti in fortezze nemiche, templi e pagode evitando la luce. Ogni livello richiede una buona pianificazione: ti nasconderai nelle zone d’ombra, allungherai le ombre per creare nuovi percorsi e calcolerai con cura il momento giusto per teletrasportarti.

Combattere è rischioso e lo scontro diretto corpo a corpo raramente è la strategia migliore, il che sottolinea l’importanza della pazienza, del silenzio e dell’ambiente circostante.

Consiglio dell’esperto Resta nell’oscurità ogni volta che puoi per ricaricare il tuo potere dell’ombra, crea riparo allungando le ombre e osserva con pazienza i percorsi delle pattuglie prima di fare qualsiasi mossa.

L’estetica suggestiva del gioco crea l’atmosfera giusta: ambienti dipinti a mano, in contrasto con corridoi illuminati da candele e ombre nette, ti catapultano nel mondo dei ninja. Un HUD minimale e un feedback visivo pulito rendono ogni uccisione silenziosa e ogni balzo nell’ombra un’azione piena di significato.

Sebbene alcuni obiettivi si ripetano, le meccaniche di base di manipolazione delle ombre premiano la sperimentazione e la rigiocabilità.

Il mio verdetto: se sei un fan della libertà e della furtività calcolata di Dishonored, Aragami offre un’esperienza ninja mirata ed elegante, in cui spiccano la pianificazione intelligente e la padronanza delle ombre.

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17. Shadow Tactics: Le lame dello Shogun [Migliore esperienza di strategia stealth tattica]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tattica in tempo reale / Strategia stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Creatori Mimimi Games (sviluppatore), Daedalic Entertainment (editore) Durata media di gioco 15–25 ore Ideale per Giocatori che apprezzano la furtività metodica, la sinergia tra i personaggi e le missioni strutturate come enigmi

In Shadow Tactics comandi una squadra di specialisti – ninja, samurai, cecchino, kunoichi e maestro delle trappole – ognuno con abilità uniche che favoriscono le eliminazioni sincronizzate. Le missioni si svolgono come intricati rompicapi: coordina attentamente la tua squadra, piazza trappole, attira le guardie o sferra attacchi simultanei per liberare castelli e accampamenti pesantemente sorvegliati.

Pattuglie, campi visivi e sequenze a tempo premiano la pazienza e la pianificazione piuttosto che la forza bruta.

Consiglio dell’esperto Usa la “Modalità Ombra” per mettere in coda le azioni tra i personaggi: esamina la mappa, prepara dei diversivi, poi innesca una catena di eliminazioni per risultati da lasciare a bocca aperta.

Dal punto di vista visivo, questo straordinario gioco di strategia rende alla perfezione l’ambientazione del Giappone dell’epoca Edo: tetti dei templi ricoperti di neve, percorsi di infiltrazione tra le foreste di bambù e roccaforti dei clan, il tutto arricchito da sottili dettagli ambientali.

Le interazioni sembrano emergere spontaneamente: disinnescare una trappola potrebbe distrarre una guardia, consentendoti di ucciderla di nascosto – il tipo di reazione a catena che ti fa sentire davvero in gamba. Anche se la curva di apprendimento è ripida, la soddisfazione di portare a termine una missione impeccabile è immensa.

Il mio verdetto: se ami la libertà sistemica di Dishonored, Shadow Tactics offre un parco giochi di strategia stealth in cui la pianificazione, il tempismo e gli strumenti dei personaggi danno il meglio di sé.

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18. Velvet Assassin [Miglior gioco stealth ambientato nella Seconda Guerra Mondiale con una narrazione d’atmosfera]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Furtivo / Azione Piattaforme PC, Xbox 360, PS3 Anno di uscita 2009 Creatori Replay Studios (sviluppatore), SouthPeak Games (editore) Durata media di gioco 12–18 ore Ideale per Gli appassionati di giochi stealth intensi e metodici ambientati in un mondo della Seconda Guerra Mondiale fedele alla storia

In “Velvet Assassin” vesti i panni di Violette Summer, una spia britannica che si muove nell’Europa occupata. Il gameplay ruota attorno all’infiltrazione, agli omicidi e agli spostamenti cauti in territorio nemico.

I giocatori devono trovare il giusto equilibrio tra pazienza e precisione, sfruttando le ombre, i ripari e le distrazioni per aggirare le guardie o eliminare i nemici in silenzio. Ogni decisione è fondamentale: un errore clamoroso può portare al fallimento, creando una tensione da brivido che rende ogni sequenza stealth indimenticabile.

Consiglio dell’esperto Studia i movimenti delle guardie e pianifica attentamente le vie di fuga: agire in fretta porta a conseguenze immediate in questo avvincente gioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Dal punto di vista visivo, il gioco è immerso in un’estetica cupa e opprimente: corridoi scarsamente illuminati, strade bombardate e tetti bagnati dalla pioggia rafforzano il senso di pericolo.

Gli strumenti e le opzioni di combattimento limitate privilegiano l’astuzia rispetto alla forza, premiando l’uso creativo dell’ambiente per eliminare i bersagli o evitare di essere scoperti. Questa è la furtività nella sua forma più pura, con un’enfasi sull’immersione e sulle conseguenze.

Il mio verdetto: i giocatori alla ricerca di un’esperienza stealth della Seconda Guerra Mondiale ponderata e d’atmosfera apprezzeranno il ritmo teso di Velvet Assassin, gli ambienti dettagliati e i sistemi di furtività gratificanti.

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19. Dishonored: La morte dell’Outsider [La migliore espansione autonoma per i fan di Dishonored]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Stealth Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Arkane Studios (sviluppatore), Bethesda Softworks (editore) Durata media del gioco 10–15 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza stealth ben curata e ricca di varietà

Dishonored: La morte dell’Outsider segue Billie Lurk in una missione per eliminare una figura divina nel cuore di una città corrotta. Il gameplay punta sulla furtività creativa e sugli omicidi, con missioni concise che incoraggiano la sperimentazione.

Puoi combinare i poteri in modi originali: teletrasporto, possessione e la capacità di fermare il tempo offrono diversi approcci per ogni bersaglio. Il design dei livelli , ricco di dettagli, premia l’esplorazione e i percorsi alternativi, rendendo ogni incontro sempre nuovo e rigiocabile.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul padroneggiare una o due combinazioni di abilità per ogni partita, così da massimizzare la tua efficienza e rendere gli scontri più fluidi.

L'estetica ripropone il mix caratteristico della serie: ambienti urbani squallidi, luci ricche e un design steampunk stilizzato. Le missioni più brevi garantiscono scontri ad alto impatto, perfetti per affinare le tue "ghost run" o provare strategie più aggressive senza doverti impegnare in lunghe sessioni di gioco.

Il mio verdetto: i fan della serie Dishonored adoreranno le missioni compatte e altamente rigiocabili di questa espansione, i poteri creativi e i momenti di furtività davvero appaganti.

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20. Deus Ex: Mankind Divided [Il miglior RPG stealth futuristico per i giocatori di Dishonored]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth / RPG / Azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Eidos-Montreal (sviluppatore), Square Enix (editore) Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Gli appassionati di RPG stealth futuristici con ampie possibilità di scelta e un gameplay dinamico

Deus Ex: Mankind Divided è un fantastico gioco di ruolo d’azione, in cui vesti i panni potenziati di Adam Jensen in un mondo lacerato dal pregiudizio nei confronti degli esseri umani potenziati meccanicamente. Il gameplay ruota attorno alla furtività, all’hacking e alla manipolazione sociale, permettendo ai giocatori di affrontare gli obiettivi in diversi modi.

I livelli strutturati a hub incoraggiano l’esplorazione, con percorsi secondari, nascondigli segreti e vie d’accesso alternative che premiano la sperimentazione. Un solido set di strumenti – tra cui dispositivi di occultamento, granate EMP e neutralizzazioni non letali – favorisce la risoluzione creativa dei problemi e soluzioni guidate dal giocatore.

Consiglio dell’esperto Bilancia i potenziamenti per integrare il tuo approccio preferito: combina i potenziamenti di furtività con l’hacking per sbloccare più strategie non letali.

La grafica Cyberpunk del gioco mette in risalto paesaggi urbani illuminati dai neon, interni intricati e una trama fitta di cospirazioni e conflitti tra fazioni. Le decisioni del giocatore hanno conseguenze significative sull’esito delle missioni e sulle interazioni con il mondo di gioco, rafforzando la sensazione di simulazione immersiva.

Il mio giudizio: I fan di Dishonored apprezzeranno la flessibilità delle meccaniche stealth, i sistemi RPG approfonditi e la narrazione articolata che premia la pianificazione e la sperimentazione.

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Il mio giudizio generale sui giochi simili a Dishonored

Se stai cercando un punto di partenza tra i giochi simili a Dishonored, ci sono tantissimi titoli davvero validi da provare, che eguagliano il gioco originale o lo portano a un livello completamente nuovo.

Per chi è alle prime armi con il genere stealth → Styx: Master of Shadows. Livelli ben strutturati e mirati ti permettono di fare pratica con il movimento furtivo, gli spostamenti in verticale e le eliminazioni silenziose senza una complessità eccessiva.

→ Styx: Master of Shadows. Livelli ben strutturati e mirati ti permettono di fare pratica con il movimento furtivo, gli spostamenti in verticale e le eliminazioni silenziose senza una complessità eccessiva. Per gli appassionati di simulazioni immersive → Deus Ex: Human Revolution. Sistemi di scelta approfonditi, hacking e molteplici approcci sia furtivi che di combattimento offrono quel gameplay stratificato che i fan di Dishonored adorano.

→ Deus Ex: Human Revolution. Sistemi di scelta approfonditi, hacking e molteplici approcci sia furtivi che di combattimento offrono quel gameplay stratificato che i fan di Dishonored adorano. Per chi ama l’azione strategica → Hitman. Opportunità creative di assassinio e un design dei livelli in stile sandbox premiano la sperimentazione e una pianificazione accurata.

→ Hitman. Opportunità creative di assassinio e un design dei livelli in stile sandbox premiano la sperimentazione e una pianificazione accurata. Per chi cerca giochi stealth storici o open-world → Assassin’s Creed II. L’esplorazione verticale e le meccaniche di furtività sociale consentono approcci creativi agli obiettivi.

→ Assassin’s Creed II. L’esplorazione verticale e le meccaniche di furtività sociale consentono approcci creativi agli obiettivi. Per gli appassionati di stealth incentrati sulla narrazione → Prey. Combina un gameplay emergente, strumenti ambientali e poteri per incontri creativi in un’ambientazione fantascientifica all’insegna del mistero.

Questi consigli offrono un mix di furtività, profondità simulativa immersiva e rigiocabilità, garantendo una transizione fluida a chiunque voglia scoprire un nuovo gioco o prendersi una pausa da Dishonored giocando ad altri titoli simili.

Domande frequenti