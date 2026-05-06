20 gier podobnych do „Dishonored”, które warto wypróbować w 2026 roku – skradanka, akcja i fabuła w najlepszym wydaniu

Najlepsze gry podobne do „Dishonored” należą do najbardziej wciągających i angażujących tytułów w całej branży gier. Arkane Studios nie bało się myśleć nieszablonowo – wypełniając swój świat magią, maszynami i mroczną wyobraźnią.

Dishonored w genialny, a jednocześnie nieoczekiwany sposób łączy elementy skradanki, akcji i fabuły. Wykonuj precyzyjne ataki, przemykaj przez zacienione ulice, podejmuj decyzje, które naprawdę mają znaczenie – gry podobne do Dishonored zapewniają wrażenia, które zarówno stanowią wyzwanie, jak i fascynują.

Ta lista poprowadzi cię przez światy pełne mechaniki skradania się, intensywnej akcji i oszałamiająco szczegółowych środowisk. Jeśli jesteś gotowy, by wkroczyć w cień lub obudzić w sobie wewnętrznego zabójcę, czytaj dalej, aby poznać najlepsze gry podobne do „Dishonored”.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Dishonored

Jeśli jesteś fanem unikalnego połączenia skradania się, akcji i fabuły opartej na decyzjach w grze „Dishonored”, czeka Cię prawdziwa gratka. Oto nasze trzy najlepsze propozycje, które odzwierciedlają jej misternie zbudowany świat, sprytną mechanikę rozgrywki i wciągającą narrację.

1 Prey 2017 Gra „Prey”, opracowana przez Arkane Studios – tych samych twórców, którzy stoją za serią „Dishonored” – oferuje niesamowicie klimatyczną rozgrywkę. Akcja rozgrywa się na stacji kosmicznej opanowanej przez obcych, a gracze muszą wykorzystać skradanie się i kreatywność, aby przetrwać. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Deus Ex: Mankind Divided to arcydzieło gatunku Cyberpunk, oferujące rozgałęzione wątki fabularne oraz szeroki wachlarz stylów rozgrywki – od potajemnego hakowania po zaciętą walkę. Buy now 3 Thief 2014 Dla tych, którzy cenią sobie metodyczną rozgrywkę skradankową i projekt świata znany z gry „Dishonored”, „Thief” stanowi mroczniejszą, bardziej klimatyczną alternatywę. Akcja rozgrywa się w ponurym mieście w stylu wiktoriańsko-steampunkowym, a gra kładzie nacisk na cierpliwość, precyzję i sztukę pozostawania niewidzialnym. Buy now

Nie poprzestawaj jednak na tym – to zaledwie wierzchołek góry lodowej gier podobnych do Dishonored! Zapoznaj się z pełną listą gier, aby odkryć szereg uwielbianych tytułów, które oddają ducha Dishonored i rozwijają jego mechanikę w świeży i ekscytujący sposób.

20 gier podobnych do Dishonored: wspaniałe przygody łączące skradanie się i strategię

Jeśli kiedykolwiek uwielbiałeś skradać się w cieniu, sprawiać, by każdy wybór miał znaczenie, lub znajdować kreatywne sposoby na ominięcie wrogów, te gry są właśnie dla Ciebie.

Każda z nich oferuje własne podejście do skradania się i strategii, jednocześnie zapewniając swobodę i napięcie, których pragną fani serii „Dishonored”.

1. Prey [Najlepsza wciągająca gra symulacyjna z gatunku science fiction o otwartej rozgrywce]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Wciągająca symulacja / Sci-Fi Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Arkane Studios (twórca) i Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas gry 20–30 godzin

Dla kogo Graczy, którzy lubią swobodne rozwiązywanie problemów, pojawiające się w trakcie gry moce i eksplorację

W grze Prey wcielasz się w postać Morgana Yu na pokładzie Talos I, stacji kosmicznej opanowanej przez wrogie obcych z rasy Typhon. Od momentu przebudzenia stacja zachęca do eksperymentowania: skradaj się obok wrogów, manipuluj otoczeniem lub hakuj systemy, aby obrócić zagrożenia na swoją korzyść.

Każde pomieszczenie oferuje wiele rozwiązań, dzięki czemu skradanie się, walka i rozwiązywanie zagadek stają się kwestią osobistego wyboru.

Rada od profesjonalisty Eksperymentuj z łączeniem ulepszeń ludzkich i mocy obcych – przemiana w przedmioty, kontrolowanie wrogów czy zamrażanie cieczy może otworzyć kreatywne sposoby na pokonywanie wyzwań.

W tym miejscu naprawdę błyszczy projekt immersyjnej symulacji stworzonej przez Arkane: połączone ze sobą poziomy nagradzają ciekawość, moce rosną wraz z kreatywnością gracza, a spontaniczna rozgrywka sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa. Gracze na Reddicie często chwalą poczucie wolności, opisując momenty, w których prosta interakcja z otoczeniem całkowicie zmienia przebieg starcia.

Pod względem wizualnym Talos I łączy retrofuturystyczny styl z niesamowitymi cieniami i drobnymi elementami opowiadającymi historię poprzez otoczenie, dzięki czemu świat wydaje się żywy.

Nasza ocena: „Prey” to wciągająca, elastyczna i niezwykle klimatyczna przygoda science fiction, która oddaje wolność i kreatywność, które tak uwielbiają fani „Dishonored”. Jej spontaniczna rozgrywka i pełne napięcia otoczenie sprawiają, że każda rozgrywka wydaje się świeża i satysfakcjonująca.

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2. Deus Ex: Human Revolution [Najlepsza gra Cyberpunkowa z elementami skradanki, podobna do Dishonored]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Symulacja immersyjna / Gra skradankowa Platformy PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Eidos Montreal (twórca), Square Enix (wydawca) Średni czas gry 20–30 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie rozbudowane systemy skradania się oparte na wyborach oraz klimatyczne światy

W No cóż, Deus Ex: Human Revolution wcielasz się w Adama Jensena, agenta ochrony, który po brutalnym ataku zostaje poddany zabiegom cybernetycznej modyfikacji. Znajdziesz się w świecie Cyberpunku pełnym spisków, moralnej dwuznaczności i wielu dróg prowadzących do zwycięstwa.

Przeszukuj, hakuj, przekonuj lub przedzieraj się przez misje siłą, mając swobodę wyboru, czy chcesz działać po cichu i niezauważenie, czy też z bronią w ręku i w wielkim stylu.

Porada od profesjonalisty Skup się na ulepszeniach, które pasują do twojego stylu gry – skradania się, walki czy interakcji społecznych. Przeszukuj każdy poziom w poszukiwaniu ukrytych ścieżek i urządzeń, które można zhakować.

To, co wyróżnia tę grę, to jej wciągająca, symulacyjna konstrukcja: każdy poziom praktycznie domaga się kreatywnych rozwiązań. Chcesz zhakować system bezpieczeństwa z cienia, czy też oczarować strażników i przemycić się przez szyby wentylacyjne? Wybór należy do ciebie.

System ulepszeń, wzbogacony o mnóstwo elementów RPG, zachęca do eksperymentowania – czy to z budową postaci nastawioną na skradanie się, specjalistę od walki, czy też postać, która wykręca się rozmową – a jego skutki mają znaczący wpływ na fabułę i otoczenie.

Pod względem wizualnym gra przedstawia elegancką, nasyconą neonami dystopię pełną mrocznych zakamarków, korporacyjnych wieżowców i ulic śliskich od deszczu.

Nasza opinia: Jeśli podobała ci się swoboda i wielowarstwowe mechaniki gry „Dishonored”, to jest to jej Cyberpunkowy odpowiednik, na który czekałeś – w równych częściach skradanka, fabuła i swoboda wyboru gracza.

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3. Thief [Klasyczna gra skradankowa, która zainspirowała Dishonored]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka z perspektywy pierwszej osoby / symulacja immersyjna Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 (nowa wersja) Twórca/twórcy Eidos Montréal (twórca), Square Enix (wydawca) Średni czas rozgrywki 15–25 godzin

Dla Graczy, którzy cenią sobie cierpliwą, klimatyczną rozgrywkę typu stealth, skupioną na świetle, dźwięku i subtelności

W grze Thief wcielasz się w Garretta, mistrza złodzieja przemierzającego mroczne, wiktoriańsko-steampunkowe ulice Miasta. Sukces zależy od spostrzegawczości, cierpliwości i umiejętnego wykorzystania cieni.

Każda skrzypiąca deska podłogowa, migocząca świeca i trasa patrolu strażnika stają się zagadką, a bezpośrednia walka rzadko jest najlepszym rozwiązaniem.

Porada od profesjonalisty Korzystaj z narzędzi w kreatywny sposób: składany łuk, wzrok skupienia i rzucane przedmioty odwracające uwagę pozwalają manipulować otoczeniem i przechytrzyć strażników, zamiast walczyć z nimi twarzą w twarz.

Projekt poziomów zachęca do stosowania różnych podejść do każdego zadania. Dachy, szyby wentylacyjne i ukryte boczne ścieżki nagradzają eksplorację i staranne planowanie. Kradzież dobrze strzeżonego artefaktu bez wzbudzania czujności daje ogromną satysfakcję, a mechanika dźwiękowa i oświetleniowa gry potęguje napięcie, sprawiając, że każda potajemna akcja wydaje się żywa i nieprzewidywalna.

Narzędzia, gadżety i spontaniczne mechaniki skradania się łączą się, dając graczom poczucie panowania nad otoczeniem.

Nasza ocena: Jeśli kochasz przemyślane, oparte na wyborach podejście do skradania się znane z gry „Dishonored”, „Thief” zapewni ci intensywne, wciągające doświadczenie, w którym cierpliwość, kreatywność i spostrzegawczość są nagradzane na każdym kroku.

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4. Styx: Władca cieni [Najlepsza gra fantasy z elementami skradanki, podobna do Dishonored]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra z perspektywy pierwszej osoby typu stealth / symulacja immersyjna Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Cyanide Studios (twórca), Focus Home Interactive (wydawca) Średni czas rozgrywki 12–20 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy szukają dopracowanej, pełnej gadżetów gry typu stealth w kompaktowym świecie fantasy

Styx: Władca cieni to jedna z najlepszych gier typu stealth, w której wcielasz się w postać Styxa, goblina-złodzieja infiltrującego Wieżę Akenash w celu kradzieży tajemniczego artefaktu.

Sukces wymaga cierpliwości, skradania się i sprytnego wykorzystania otoczenia. Poruszanie się w pionie, liny, kanały wentylacyjne i cienie pozwalają na różne podejścia do każdej potyczki. Gadżety, takie jak klony i tymczasowa niewidzialność, dodają głębi rozgrywce, umożliwiając manipulowanie strażnikami lub rozpoznanie terenu przed sobą.

Porada od profesjonalisty Połącz klonowanie z niewidzialnością, aby zmylić wrogów i ominąć silnie strzeżone obszary bez wykrycia.

System rozwoju postaci w stylu „RPG-lite” odblokowuje nowe umiejętności i gadżety, które poszerzają możliwości skradania się, zachęcając do ponownego grania i eksperymentowania. Poziomy są niewielkie, ale starannie dopracowane, kładąc nacisk na spontaniczne skradanie się, a nie na walkę.

Oświetlone pochodniami korytarze, metaliczne echa i wskazówki płynące z otoczenia budują napięcie i nagradzają uważną obserwację. Każda trasa patrolu czy zacieniony zakątek wydaje się mieć znaczenie, a zaplanowanie idealnego przejścia w trybie „ducha” daje satysfakcję z opanowania gry.

Nasza ocena: Dla graczy pragnących skupionej na skradaniu się rozgrywki z pomysłowymi narzędziami i eksploracją w pionie, „Styx: Władca cieni” oddaje ten sprytny, taktyczny klimat, który uwielbiają fani „Dishonored”.

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5. Hitman [Najlepsza gra typu sandbox z zabójstwami dla graczy strategicznych]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka / Sandbox / Akcja Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy IO Interactive (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 25–40 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie kreatywną rozgrywkę typu stealth oraz wielopoziomowe możliwości likwidacji celów

W grze Hitman wcielasz się w rolę Agenta 47, profesjonalnego zabójcy, którego zadaniem jest eliminowanie znanych celów w rozbudowanych lokacjach typu sandbox.

Każdy poziom to pole do popisu, oferujące dziesiątki kreatywnych sposobów działania: wtop się w tłum, zatruj napoje lub wywołaj „wypadki”, wykorzystując elementy otoczenia. Kluczem do sukcesu są spostrzegawczość, cierpliwość i eksperymentowanie.

Rada od profesjonalisty Przed podjęciem działania dokładnie zbadaj każdy poziom – odkrywanie alternatywnych ścieżek, przebrań i ukrytych sposobów zabijania znacznie zwiększa wartość powtórnego grania i sprawia, że każde podejście do tej niesamowitej gry typu sandbox jest wyjątkowe.

Projekt oparty na systemach zachęca do spontanicznej rozgrywki: skradanie się wśród ludzi, przebrania i interakcje z otoczeniem tworzą dynamiczne rozwiązania. Poziomy są pełne szczegółów, od wystawnych przyjęć po ufortyfikowane kompleksy, a każda misja to zagadka czekająca na rozwiązanie.

Gra „Hitman”, którą można przechodzić wielokrotnie, nagradza eksperymentowanie bez wymuszania konfrontacji, dając graczom swobodę kreatywnego podejścia do celów przy jednoczesnym opanowaniu wyczucia czasu i strategii.

Nasza ocena: Dla fanów taktycznej skradanki i swobody wyboru Hitman oferuje wyrafinowaną, wartą wielokrotnego grania rozgrywkę typu sandbox, w której sprytne planowanie i improwizacja sprawiają, że każda rozgrywka jest ekscytująca.

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6. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie [Najlepsza przygoda skradankowa z naciskiem na walkę]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Skradanka / Przygoda Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy FromSoftware (twórca), Activision (wydawca) Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie precyzję, wyczucie czasu i grę pod wysoką presją – połączenie skradania się i walki wręcz

W grze Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie wcielasz się w rolę shinobiego o imieniu Wolf, którego zadaniem jest ochrona młodego lorda i poruszanie się po brutalnej, mitycznej wersji Japonii z okresu Sengoku. Skradanie się nie jest opcjonalne – często jest twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Będziesz przemieszczać się po dachach, przechodzić między wieżami za pomocą haka i atakować z cienia, zanim rzucisz się w wir śmiertelnych pojedynków , w których jedna nieudana obrona w nieodpowiednim momencie oznacza katastrofę.

Projekt gry nagradza planowanie i umiejętności: wiele walk z bossami i minibossami pozwala na zabicie przeciwnika z zaskoczenia, co może zmienić rytm całej potyczki.

Porada od profesjonalisty Strategicznie wykorzystuj hak i protezy – ukryte ścieżki, półki skalne i możliwości potajemnego zabijania odblokowują się, gdy połączysz poruszanie się w pionie z potajemnymi atakami.

Estetyka wizualna robi ogromne wrażenie: zamglone lasy bambusowe, zrujnowane zamki i ufortyfikowane twierdze tworzą dramatyczne tło. System walki opiera się na postawie, a nie na paskach zdrowia, co motywuje gracza do opanowania parowania, kontrataków i śmiertelnych ciosów. Połączenie cichej infiltracji i wybuchowych starć sprawia, że każda chwila przynosi satysfakcjonujące wrażenia.

Nasza ocena: Jeśli kochasz swobodę, napięcie i eleganckie mechaniki z gry „Dishonored”, „Sekiro” oferuje ostrzejsze i bardziej intensywne wrażenia – gdzie skradanie się i walka łączą się w jedną płynną, ekscytującą przygodę.

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7. Desperados III [Najlepsza taktyczna gra skradankowo-strategiczna w klimacie westernu]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyka w czasie rzeczywistym / Strategia skradankowa Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mimimi Games (twórca), THQ Nordic (wydawca) Średni czas gry 2020 Najlepsze dla Graczy, którzy lubią koordynację taktyczną, mechanikę skradania się i łamigłówek oraz pomysłowe łańcuchy zabójstw

W grze „Desperados III” wcielasz się w Johna Coopera i jego ekipę, planując precyzyjne likwidacje w skomplikowanych lokacjach w stylu westernu. Każda postać posiada unikalne umiejętności, które współdziałają ze sobą w kreatywny sposób, pozwalając ci synchronizować ataki z ukrycia, manipulować strażnikami i wywoływać reakcje łańcuchowe, które dają ogromną satysfakcję.

Mechanika „wstrzymaj i zaplanuj” nagradza uważną obserwację i strategiczne myślenie, zamieniając każdą misję w łamigłówkę polegającą na wyczuciu czasu, wyborze pozycji i wykorzystaniu przewagi środowiskowej.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj mocne strony każdej postaci, by manipulować przeciwnikami i otoczeniem – zwab strażników, zasłaniaj pole widzenia i przeprowadzaj wieloetapowe eliminacje, aby osiągnąć maksymalną skuteczność.

Grafika gry oddaje zakurzony, wyblakły od słońca Dziki Zachód z zacienionymi saloonami i precyzyjnie zaprojektowanymi przestrzeniami misji, które zachęcają do stosowania różnych podejść. Poziomy są stworzone z myślą o ponownym graniu, nagradzając graczy, którzy eksperymentują z nowymi kombinacjami i strategiami skradania się.

Każde starcie ma pełen napięcia rytm, w którym właściwe planowanie i wyczucie czasu tworzą momenty idealnego wykonania.

Nasza ocena: „Desperados III” to mistrzowska lekcja taktycznej gry z elementami skradania się, oferująca satysfakcjonującą strategię, sprytny projekt poziomów i mnóstwo sposobów na przeprowadzanie filmowych eliminacji.

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8. System Shock 2 [Klasyczna, wciągająca symulacja, która przetarła szlak]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wciągająca symulacja / RPG / Horror Platformy PC, Mac Rok wydania 1999 Twórcy Looking Glass Studios i Irrational Games (twórcy), Electronic Arts (wydawca) Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną rozbudowanych systemów, dynamicznej rozgrywki i eksploracji z klimatem

W grze System Shock 2 budzisz się na pokładzie opuszczonego statku kosmicznego, gdzie zbuntowana sztuczna inteligencja i zmutowane potwory stanowią dla ciebie nieustanne zagrożenie. To, co zaczyna się jako przygoda z gatunku survival horroru, przekształca się w mrożącą krew w żyłach, wciągającą symulację, w której każde narzędzie, drzwi i system stają się częścią żywego ekosystemu.

Wybierzesz swoją klasę, dostosujesz ulepszenia i będziesz stawiać czoła zagrożeniom w niekonwencjonalny sposób – skradając się przez kanały wentylacyjne, hakując systemy bezpieczeństwa lub zużywając amunicję, jednocześnie zarządzając ograniczonymi zasobami.

Rada od profesjonalisty Od samego początku skup się na zdobywaniu ulepszeń związanych z hakowaniem i inżynierią – otwieranie drzwi i przekierowywanie zasilania może zamienić strzelaninę w skróty oparte na skradaniu się, pozwalając zaoszczędzić niezbędne zapasy.

Pod względem wizualnym korytarze są zimne, klaustrofobiczne i przepełnione napięciem: migoczące światła, szum maszyn i czające się cienie sprawiają, że eksploracja staje się nerwową walką o przetrwanie. Drzewka umiejętności RPG radykalnie zmieniają rozgrywkę – grając jako inżynier, możesz ominąć walki, unieruchamiając wieżyczki, podczas gdy konfiguracja oparta na broni skłania do bezpośredniej konfrontacji.

Te warstwy elastyczności zapewniają System Shock 2 tę samą swobodę wyboru, którą podziwiają fani Dishonored: wybierz swoją ścieżkę, dostosuj się do każdego scenariusza.

Nasza ocena: Jeśli cenisz immersyjny charakter „Dishonored”, „System Shock 2” to fundamentalne doświadczenie w gatunku gier science fiction – bogate w możliwości wyboru, systemy i niesamowitą atmosferę.

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9. Znak ninja [Najlepsza platformówka skradankowa 2D w stylu Dishonored]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 2D – gra skradankowa / platformówka Platformy PC, Xbox 360, Switch, PS4 Rok wydania 2012 (wersja zremasterowana 2018) Twórca/twórcy Klei Entertainment (twórca), Microsoft Studios (wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Fani gier skradankowych, którzy cenią sobie planowanie, wyczucie czasu i przejrzystość graficzną

W grze „Znak ninja” wcielasz się w rolę zabójczego ninja poruszającego się w cieniu po świecie, w którym jeden fałszywy krok może okazać się śmiertelny. Gra znakomicie dostosowuje mechanikę skradania się do wymiaru 2D: skradanie się korytarzami, ukrywanie się w cieniu oraz precyzyjne wyczuwanie odpowiedniego momentu do eliminacji przeciwników.

Dźwięk i widoczność odgrywają kluczową rolę, zapewniając natychmiastową, intuicyjną informację zwrotną po każdym ruchu. Różnorodne strategie pozwalają ci przemknąć się obok wrogów niczym duch lub zaplanować cichą serię eliminacji, nagradzając sprytne planowanie zamiast brutalnej siły.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj elementy otoczenia odwracające uwagę, wyłączaj światła i uważnie obserwuj patrole – w tej wciągającej platformówce cierpliwość często wygrywa z agresją.

Pod względem wizualnym ręcznie malowane otoczenia, płynne animacje i silne kontrasty światła i cienia sprawiają, że każda infiltracja wygląda jak scena z filmu. Precyzyjne sterowanie pozwala z łatwością łączyć ruchy, a projekt poziomów zachęca do eksperymentowania.

Każda trasa wydaje się mieć sens, niezależnie od tego, czy skradasz się, ukrywasz, czy też w kreatywny sposób eliminujesz przeciwników. To minimalistyczne, ale dopracowane podejście sprowadza skradanie się do najczystszej postaci.

Nasza ocena: Fani gry „Dishonored” z pewnością docenią skrupulatny projekt „Mark of the Ninja”, satysfakcjonujące systemy skradania się oraz ścieżki, które można przechodzić wielokrotnie, dzięki czemu każda rozgrywka jest wyjątkowa.

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10. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay [Najlepsza hybryda kinowej akcji i skradanki]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka z perspektywy pierwszej osoby / Akcja / Przygoda Platformy PC, Xbox (oryginalna wersja) Rok wydania 2004 Twórcy Starbreeze Studios i Tigon Studios (twórcy), Vivendi Universal Games (wydawca) Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Fanów kinowej gry typu stealth z wielowarstwowym projektem poziomów

W grze „Kroniki Riddicka: Ucieczka z Butcher Bay”” wcielasz się w postać Riddicka, zatwardziałego skazańca przemierzającego śmiertelnie niebezpieczne zakamarki więzienia Butcher Bay. Gra łączy w sobie elementy skradanki z perspektywy pierwszej osoby, walki wręcz oraz łamigłówek środowiskowych, pozwalając ci samodzielnie decydować, jak poradzić sobie z każdym spotkaniem.

Pionowe przemieszczanie się, otwory wentylacyjne i cienie tworzą liczne drogi przedostania się, a inteligentne patrole wroga realistycznie reagują na twoją obecność. W odróżnieniu od typowych, linearnych gier typu stealth, każdy poziom zachęca do eksperymentowania, planowania i improwizacji.

Porada od profesjonalisty Obserwuj schematy patroli i wykorzystuj elementy otoczenia, które odwracają uwagę – wyłączaj światła lub zwab strażników, aby pozostać niewykrytym.

Grafika gry zachwyca surowymi, industrialnymi teksturami, dynamicznym oświetleniem i kinowymi scenami, które potęgują napięcie. Sekwencje skradania się dają poczucie satysfakcji, a dobrze wyczute ataki wręcz zapewniają satysfakcjonujące poczucie kontroli. Nieprzewidywalne momenty rozgrywki, takie jak improwizacja w locie, gdy plany zawodzą, sprawiają, że wielokrotne przechodzenie gry jest wciągające.

Nasza ocena: Fani Dishonored pokochają jej zwartą, kinową rozgrywkę skradankową, pełne napięcia starcia oraz wielowarstwową strukturę poziomów, która nagradza przemyślane strategie.

11. Duch Tsusimy [Najlepsza przygoda skradankowa z samurajami w otwartym świecie]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja w otwartym świecie / Skradanka / Przygoda Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sucker Punch Productions (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną kinowej akcji samurajskiej w rozległym otwartym świecie

W grze Duch Tsusimy wcielasz się w postać Jina Sakai i przemierzasz feudalną Japonię, doskonaląc sztukę skradania się, walki mieczem oraz taktyki partyzanckie, by odeprzeć mongolską inwazję. Wtop się w wysoką trawę, korzystaj z wiatru jako przewodnika i realizuj misje, przeprowadzając ciche zabójstwa lub tocząc bezpośrednie walki.

Ta wciągająca gra z otwartym światem płynnie łączy mechanikę skradania się z poruszaniem się po terenie: wspinaj się na klify, przemierzaj dachy i wykorzystuj odwrócenie uwagi wrogów, by przechytrzyć przeciwników.

Porada od profesjonalisty Przełączaj się między skradaniem się w stylu ducha a walką samurajską w zależności od gęstości wrogów i możliwości otoczenia, aby starcia były zawsze urozmaicone.

Pod względem wizualnym gra zapiera dech w piersiach: rozległe krajobrazy, dynamiczna pogoda i kinowe pojedynki tworzą wciągającą atmosferę. Zadania poboczne i spotkania nagradzają zarówno planowanie, jak i improwizację, oferując wiele różnych sposobów rozwiązania zarówno dla graczy dążących do ukończenia gry w 100%, jak i tych grających dla przyjemności.

Nasza ocena: Fani „Dishonored” docenią płynne opcje skradania się, strategiczną walkę oraz kinową oprawę świata, dzięki którym każde zabójstwo robi ogromne wrażenie.

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12. Assassin’s Creed II [Najlepsza historyczna gra skradankowa dla fanów Dishonored]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Skradanka / Otwarty świat Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Ubisoft Montreal (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–50 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią historyczne gry typu stealth i płynny parkour

Wciel się w postać Ezio Auditore’a w grze Assassin’s Creed II i przenieś się do renesansowych Włoch, łącząc potajemne zabójstwa, poruszanie się w stylu parkour oraz eksplorację otwartego świata.

Misje oferują różne sposoby działania: można przemykać się wśród tłumu, wspinać się na dachy lub eliminować cele precyzyjnymi uderzeniami. Skrytość w interakcjach z innymi postaciami oraz interakcja z otoczeniem pozwalają na kreatywne rozwiązania, zachęcając do eksperymentowania bez zmuszania do bezpośredniej walki.

Rada od profesjonalisty Wtop się w tłum lub wykorzystaj wysokie punkty obserwacyjne, aby zaplanować skuteczne i stylowe likwidacje.

Od kanałów Wenecji po dachy Florencji – projekt poziomów zachęca do eksploracji i ponownego grania. Ukryte ścieżki, tajne grobowce i pionowe układy sprawiają, że każde spotkanie jest dynamiczne. Gra łączy kinowe tempo z wolnością gracza, dając fanom skradania satysfakcjonujące opcje kreatywnego rozwiązywania problemów.

Nasza ocena: Fani Dishonored docenią misje o otwartym zakończeniu w Assassin’s Creed II. Pionowe przemieszczanie się oraz bogaty, historyczny świat otwarty, który pozwala realizować cele na niezliczone, pomysłowe sposoby.

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13. Deathloop [Najlepsza strzelanka z pętlą czasową od twórców Dishonored]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Skradanka / Strzelanka Platformy PC, PS5 Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Arkane Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 25–40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie pomysłową rozgrywkę typu stealth, sprytne mechaniki i wysoką wartość powtórkową

W grze Deathloop wcielasz się w postać Colta, uwięzionego na stylowej wyspie Blackreef, który ma tylko jeden cel: wyeliminować ośmiu Wizjonerów, zanim dzień się zresetuje. Każda pętla pozwala ci dowiedzieć się więcej o rutynowych zachowaniach przeciwników, gadżetach i możliwościach, jakie daje otoczenie.

Gra zachęca do kreatywności: łącz moce, takie jak niewidzialność czy skok z impetem, z bronią palną, wykorzystuj skradanie się, by ominąć wrogów, lub łącz różne podejścia, by wykonać unikalne eliminacje.

Porada od profesjonalisty Najpierw zapoznaj się z harmonogramem każdego z Wizjonerów, a następnie zaplanuj kombinacje gadżetów, skradania się i wykorzystania otoczenia, aby w ciągu jednego dnia wykonać idealny przebieg.

Ta retrofuturystyczna wyspa wygląda oszałamiająco dzięki neonowym akcentom, eleganckiej architekturze i subtelnej narracji osadzonej w otoczeniu. Mechanika pętli czasowej zamienia porażkę w cenne doświadczenie – każda próba pozwala doskonalić umiejętności, odblokowując nowe moce i strategie. Emergentna rozgrywka sprawia, że każda sesja jest wyjątkowa, oferując wiele dróg do zwycięstwa.

Nasza ocena: „Deathloop” to oparty na mechanice systemowej plac zabaw dla graczy ceniących sobie swobodę i eksperymentowanie, oferujący elementy skradanki, walki oraz wysoką powtarzalność rozgrywki, które z pewnością przypadną do gustu fanom serii „Dishonored”.

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14. Control [Najlepsza gra akcji o tematyce nadprzyrodzonej z wciągającą atmosferą]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Skradanka / Wciągająca symulacja Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Remedy Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią nadprzyrodzone moce, pomysłową walkę i eksplorację z klimatem

W grze „Control” wcielasz się w postać Jesse Faden, która przemierza Oldest House – zmieniającą się, surrealistyczną siedzibę. Korzystając z broni służbowej i mocy telekinetycznych, manipulujesz otoczeniem, aby w kreatywny sposób radzić sobie z napotkanymi wyzwaniami.

Walka, skradanie się i eksploracja płynnie się ze sobą przeplatają, a przedmioty stają się zarówno bronią, jak i przeszkodami. Przestrzenie pionowe, ukryte pomieszczenia i układy przypominające łamigłówki nagradzają uważną obserwację i eksperymentowanie.

Porada od profesjonalisty Połącz moce, takie jak lewitacja i rzucanie przedmiotami, z zagrożeniami otoczenia, aby pokonywać wrogów w pomysłowy sposób.

Gęsta, spójna konstrukcja poziomów tworzy wrażenie żywego labiryntu, łącząc przytłaczającą tajemniczość z momentami wizualnego zachwytu. Modułowe ulepszenia pozwalają dostosować umiejętności do gry w ukryciu, bezpośredniej walki lub mieszanych stylów gry.

Każda rozgrywka w tej grze akcji zachęca do wypróbowywania różnych podejść, a niesamowita oprawa dźwiękowa potęguje napięcie i poczucie zanurzenia się w świecie gry.

Nasza ocena: Fani gry „Dishonored” docenią „Control” za wielowarstwową mechanikę, pomysłowe moce i klimatyczny świat, oferujący satysfakcjonującą równowagę między skradaniem się, akcją i eksploracją.

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15. Alpha Protocol [Najlepsza gra RPG o szpiegach z wyborami gracza i ich konsekwencjami]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG / Skradanka / Szpiegostwo Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment (twórca), SEGA (wydawca) Średni czas rozgrywki 25–40 godzin Najlepsze dla Fanów rozgałęzionych fabuł i elastycznych strategii misji

Alpha Protocol to gra szpiegowska, w którą koniecznie trzeba zagrać. Wcielasz się w rolę tajnego agenta Michaela Thorntona, poruszając się po sieci globalnych spisków, w której każdy wybór ma znaczenie. Misje można wykonywać, stosując skradanie się, hakowanie, perswazję lub bezpośrednią walkę, co daje graczom swobodę w tworzeniu własnego podejścia.

Postacie niezależne (NPC) dynamicznie reagują na twoje działania, kształtując przebieg fabuły, sojusze i wyniki misji.

Porada od profesjonalisty Wcześnie zainwestuj w skradanie się i hakowanie, aby odblokować trasy bez walki i zyskać przewagę w późniejszych misjach.

Rozwój postaci w stylu RPG płynnie łączy się z rozgrywką szpiegowską: ulepszenia umiejętności poszerzają możliwości korzystania z gadżetów i opcji dialogowych, tworząc wiele sposobów na realizację celów.

Poziomy zachęcają do eksperymentowania, oferując różnorodne ścieżki taktyczne i konsekwencje, które mają wpływ na przebieg fabuły. Egzotyczne lokacje, napięcie związane ze szpiegostwem oraz pojawiające się w trakcie gry możliwości wyboru sprawiają, że gracze pozostają zaangażowani przez cały czas.

Nasza ocena: „Alpha Protocol” znakomicie łączy elementy skradanki, rozwoju postaci w stylu RPG oraz znaczących wyborów, zapewniając graczom doświadczenie szpiegowskie, w którym każda decyzja ma realne znaczenie.

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16. Aragami [Najlepsza gra skradankowa o tematyce ninja, podobna do Dishonored]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka / Akcja / Ninja Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Lince Works (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 10–20 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią czystą rozgrywkę typu stealth z nadprzyrodzonym akcentem ninja

W grze Aragami wcielasz się w ducha cienia, który potrafi teleportować się w ciemności, infiltrując fortece wroga, świątynie i pagody, unikając jednocześnie światła. Każdy poziom wymaga planowania: będziesz chować się w kałużach ciemności, rozciągać cienie, by tworzyć nowe ścieżki, oraz starannie dobierać moment teleportacji.

Walka wiąże się z ryzykiem, a bezpośrednia konfrontacja wręcz rzadko jest najlepszą strategią, co podkreśla znaczenie cierpliwości, ciszy i otoczenia.

Rada od profesjonalisty W miarę możliwości pozostań w cieniu, aby naładować swoją moc cienia, wykorzystaj cienie jako osłonę i cierpliwie obserwuj trasy patroli, zanim wykonasz jakikolwiek ruch.

Nastrój gry nadaje ton – ręcznie malowane otoczenie, kontrastujące z oświetlonymi świecami korytarzami i ostrymi cieniami, wciąga cię w świat ninja. Minimalistyczny interfejs i przejrzysta informacja wizualna sprawiają, że każde ciche zabójstwo i skok w cieniu wydają się mieć sens.

Chociaż niektóre cele się powtarzają, podstawowa mechanika manipulacji cieniem zachęca do eksperymentowania i ponownego grania.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem swobody i przemyślanej skradanki z gry „Dishonored”, „Aragami” oferuje skupioną, elegancką przygodę ninja, w której błyszczą sprytne planowanie i mistrzostwo w posługiwaniu się cieniem.

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17. Shadow Tactics: Ostrza szoguna [Najlepsza taktyczna gra strategiczna z elementami skradania się]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyka w czasie rzeczywistym / Strategia skradankowa Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Mimimi Games (twórca), Daedalic Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie metodyczne działanie w ukryciu, synergię postaci oraz misje przypominające łamigłówki

W grze Shadow Tactics dowodzisz zespołem specjalistów – ninja, samurajów, snajperów, kunoichi i mistrzów pułapek – z których każdy posiada unikalne umiejętności wspomagające zsynchronizowane eliminacje. Misje rozwijają się niczym skomplikowane łamigłówki: starannie koordynuj działania swojej drużyny, zastawiaj pułapki, wab strażników lub przeprowadzaj równoczesne ataki, aby oczyścić silnie strzeżone zamki i obozy.

Patrole, pole widzenia i sekwencje czasowe nagradzają cierpliwość i planowanie, a nie brutalną siłę.

Porada od profesjonalisty Skorzystaj z „trybu cienia”, aby zaplanować sekwencję działań wszystkich postaci – zbadaj mapę, przygotuj odwrócenie uwagi, a następnie uruchom serię eliminacji, aby uzyskać oszałamiające rezultaty.

Pod względem wizualnym ta godna uwagi gra strategiczna doskonale oddaje klimat Japonii okresu Edo: pokryte śnieżnym puchem dachy świątyń, trasy infiltracji przez lasy bambusowe oraz twierdze klanów, w których widoczne są subtelne detale otoczenia.

Interakcje wydają się spontaniczne – uruchomienie pułapki może odwrócić uwagę strażnika, co z kolei umożliwi zabicie go z ukrycia – to właśnie ten rodzaj reakcji łańcuchowej sprawia, że czujesz się sprytny. Chociaż nauka gry jest wymagająca, satysfakcja z wykonania bezbłędnej misji jest ogromna.

Nasza ocena: Jeśli cenisz sobie swobodę systemową znaną z gry „Dishonored”, „Shadow Tactics” oferuje pole do popisu dla strategii skradankowej, w której na pierwszy plan wysuwają się planowanie, wyczucie czasu i narzędzia postaci.

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18. Aksamitny zabójca [Najlepsza gra skradankowa osadzona w realiach II wojny światowej z klimatyczną fabułą]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka / Akcja Platformy PC, Xbox 360, PS3 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Replay Studios (twórca), SouthPeak Games (wydawca) Średni czas rozgrywki 12–18 godzin Najlepsze dla Fanów pełnej napięcia, metodycznej gry typu stealth osadzonej w opartym na faktach historycznych świecie II wojny światowej

W grze „Aksamitny zabójca”” wcielasz się w rolę Violette Summer, brytyjskiej szpieg, poruszającej się po okupowanej Europie. Rozgrywka skupia się na infiltracji, zabójstwach i ostrożnym przemieszczaniu się po terytorium wroga.

Gracze muszą znaleźć równowagę między cierpliwością a precyzją, wykorzystując cienie, osłony i odwrócenie uwagi, aby ominąć strażników lub przeprowadzić ciche likwidacje. Każda decyzja ma znaczenie – głośne błędy mogą doprowadzić do porażki, tworząc napięcie o wysoką stawkę, które sprawia, że każda sekwencja skradania się zapada w pamięć.

Porada od profesjonalisty Przeanalizuj schematy poruszania się strażników i starannie zaplanuj drogi ucieczki – pośpiech prowadzi do natychmiastowych konsekwencji w tej wciągającej grze osadzonej w realiach II wojny światowej.

Pod względem wizualnym gra charakteryzuje się mroczną, przytłaczającą estetyką: słabo oświetlone korytarze, zbombardowane ulice i śliskie od deszczu dachy potęgują poczucie zagrożenia.

Narzędzia i ograniczone możliwości walki sprawiają, że spryt jest ważniejszy od siły, a kreatywne wykorzystanie otoczenia w celu wyeliminowania celów lub uniknięcia wykrycia jest nagradzane. To skradanie się w najczystszej postaci, z naciskiem na immersję i konsekwencje.

Nasza ocena: Gracze poszukujący przemyślanej, klimatycznej gry skradankowej osadzonej w realiach II wojny światowej z pewnością docenią napięte tempo rozgrywki w „Aksamitny zabójca””, szczegółowe otoczenie oraz satysfakcjonujący system skradania się.

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19. Dishonored: Śmierć Outsidera [Najlepsze samodzielne rozszerzenie dla fanów Dishonored]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Skradanka Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Arkane Studios (twórca), Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają dopracowanej, bardzo zróżnicowanej gry z elementami skradanki

W grze „Dishonored: Śmierć Outsidera” gracz wciela się w Billie Lurk, której misją jest wyeliminowanie postaci o boskich cechach w samym sercu skorumpowanego miasta. Rozgrywka kładzie nacisk na kreatywne skradanie się i zabójstwa, a zwięzłe misje zachęcają do eksperymentowania.

Gracze mogą łączyć moce w pomysłowy sposób – teleportacja, opętanie i zdolność do zatrzymywania czasu dają wiele możliwości podejścia do każdego przeciwnika. Bogata konstrukcja poziomów zachęca do eksploracji i wybierania alternatywnych tras, dzięki czemu każde starcie wydaje się świeże i warte powtórzenia.

Porada od profesjonalisty Skup się na opanowaniu jednej lub dwóch kombinacji umiejętności na przebieg, aby zmaksymalizować swoją skuteczność i zapewnić płynny przebieg starć.

Estetyka gry zachowuje charakterystyczne dla serii połączenie ponurych miejskich scenerii, bogatego oświetlenia i stylizowanej grafiki w stylu steampunkowym. Krótsze misje oznaczają intensywne starcia, idealne do doskonalenia przejść „na zero” lub wypróbowywania bardziej agresywnych strategii bez konieczności poświęcania długich sesji na grę.

Nasza ocena: Fani serii „Dishonored” z pewnością pokochają zwarte, dające wiele okazji do ponownego grania misje tego dodatku, pomysłowe moce oraz satysfakcjonujące momenty skradania się.

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20. Deus Ex: Mankind Divided [Najlepsza futurystyczna gra RPG typu stealth dla graczy Dishonored]

Nasz wynik 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Stealth / RPG / Akcja Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Eidos-Montreal (twórca), Square Enix (wydawca) Średni czas gry 30–50 godzin Najlepsze dla Fanów futurystycznych RPG typu stealth, oferujących szeroki wybór opcji dla gracza i dynamiczną rozgrywkę

Deus Ex: Mankind Divided to niesamowita gra RPG akcji, w której wcielasz się w postać Adama Jensena – człowieka z implantami – w świecie podzielonym przez uprzedzenia wobec osób ulepszonych mechanicznie. Rozgrywka opiera się na skradaniu się, hakowaniu i manipulacji społecznej, co pozwala graczom realizować cele na wiele różnych sposobów.

Poziomy oparte na centralnych punktach zachęcają do eksploracji, a boczne ścieżki, sekretne skrytki i alternatywne drogi dostępu nagradzają eksperymentowanie. Bogaty zestaw narzędzi – w tym urządzenia maskujące, granaty EMP i nieśmiercionośne metody obezwładniania – wspiera kreatywne rozwiązywanie problemów i rozwiązania oparte na inicjatywie gracza.

Porada od profesjonalisty Zrównoważ ulepszenia augmentacji, aby uzupełnić swój preferowany styl gry – połącz ulepszenia skradania się z hakowaniem, aby otworzyć sobie więcej możliwości strategii nieśmiercionośnych.

Cyberpunkowa oprawa graficzna gry podkreśla oświetlone neonami pejzaże miejskie, skomplikowane wnętrza oraz gęstą fabułę pełną spisków i konfliktów między frakcjami. Decyzje gracza mają znaczący wpływ na wyniki misji i interakcje ze światem gry, wzmacniając wrażenie immersyjnej symulacji.

Nasza ocena: Fani gry „Dishonored” z pewnością docenią elastyczny system skradania się, rozbudowane mechaniki RPG oraz wielowarstwową fabułę, która nagradza planowanie i eksperymentowanie.

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Moja ogólna opinia na temat gier podobnych do „Dishonored”

Jeśli szukasz punktu wyjścia wśród gier podobnych do „Dishonored”, masz do wyboru mnóstwo całkiem niezłych tytułów, które albo dorównują tej grze, albo przenoszą ją na zupełnie nowy poziom.

Dla początkujących graczy preferujących skradanie się → Styx: Władca cieni. Zwięzłe, skoncentrowane na konkretnym celu poziomy pozwalają ćwiczyć skradanie się, poruszanie się po pionowych powierzchniach oraz ciche eliminacje bez przytłaczającej złożoności.

→ Styx: Władca cieni. Zwięzłe, skoncentrowane na konkretnym celu poziomy pozwalają ćwiczyć skradanie się, poruszanie się po pionowych powierzchniach oraz ciche eliminacje bez przytłaczającej złożoności. Dla miłośników wciągających symulacji → Deus Ex: Human Revolution. Rozbudowane systemy wyborów gracza, hakowanie oraz różnorodne podejścia do skradania się lub walki zapewniają wielowarstwową rozgrywkę, którą uwielbiają fani Dishonored.

→ Deus Ex: Human Revolution. Rozbudowane systemy wyborów gracza, hakowanie oraz różnorodne podejścia do skradania się lub walki zapewniają wielowarstwową rozgrywkę, którą uwielbiają fani Dishonored. Dla graczy lubiących akcję i strategię → Hitman. Kreatywne możliwości zabijania i projekt poziomów w stylu „sandbox” nagradzają eksperymentowanie i staranne planowanie.

→ Hitman. Kreatywne możliwości zabijania i projekt poziomów w stylu „sandbox” nagradzają eksperymentowanie i staranne planowanie. Dla poszukiwaczy skradania się w świecie historycznym lub otwartym → Assassin’s Creed II. Eksploracja w pionie i mechanika skradania się w interakcjach społecznych pozwalają na pomysłowe podejście do realizacji celów.

→ Assassin’s Creed II. Eksploracja w pionie i mechanika skradania się w interakcjach społecznych pozwalają na pomysłowe podejście do realizacji celów. Dla fanów skradania się z naciskiem na fabułę → Prey. Łączy w sobie dynamiczną rozgrywkę, narzędzia środowiskowe i moce, umożliwiając pomysłowe starcia w tajemniczej scenerii science fiction.

Te rekomendacje stanowią połączenie skradania się, wciągającej głębi symulacji oraz możliwości wielokrotnego przechodzenia gry, zapewniając płynne przejście każdemu, kto chce znaleźć nową grę lub odpocząć od Dishonored, grając w inne podobne tytuły.

Najczęściej zadawane pytania