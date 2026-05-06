12 giochi simili a Dark Souls nel 2026: Trials of the Undying

Giochi come Dark Souls portano i giocatori al limite del pericolo. Ogni passo sembra rischioso, ogni ombra nasconde un nemico letale e ogni vittoria richiede pazienza e abilità. I suoi combattimenti spietati e i suoi mondi inquietanti lasciano un’impressione che rimane a lungo anche dopo che lo schermo si è spento.

Mi sono messo alla ricerca di altri giochi che trasmettessero lo stesso senso di gravità e pericolo. Alcuni eccellono per i combattimenti spietati e brutali, altri per mondi contorti e coinvolgenti, maledetti fino al midollo . Li ho provati tutti, sono caduto innumerevoli volte e ne sono uscito con una lista di giochi che ogni fan di Dark Souls vorrà affrontare dopo.

I giocatori alla ricerca di sfide estenuanti o di mondi che non ti danno tregua scopriranno che questi giochi mettono alla prova i tuoi riflessi e la tua determinazione ad ogni passo.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Dark Souls

Non tutti i giochi in stile Souls si guadagnano le loro cicatrici. Ne ho provati tantissimi che ci hanno provato e hanno fallito, ma una manciata è riuscita a distinguersi dalla massa. Questi cinque catturano alla perfezione la tensione, il peso e quel terrore strisciante che rendono Dark Souls un vero e proprio classico di culto.

1 Elden Ring 2022 L’open world non dovrebbe funzionare, e invece funziona. Ogni rovina, ogni palude e ogni boss da incubo fa battere forte il cuore di Souls. Buy now 2 Bloodborne 2015 Puro horror gotico trasformato in un videogioco. Più veloce, più intenso e così inarrestabile che non ti lascia mai respirare. Buy now 3 Hollow Knight 2017 Un'epopea in stile Souls in formato mini. Combattimenti intensi, esplorazioni avvincenti e boss che possono farti fuori in un attimo. Buy now

Questi cinque sono il meglio del meglio, ma sono solo un assaggio di ciò che c’è là fuori. Nella prossima puntata, mi addentrerò in questi e in altre fantastiche scelte. Ti mostrerò giochi simili a Dark Souls che ne portano avanti la tradizione, ma che allo stesso tempo stravolgono la formula trasformandola in qualcosa di nuovo.

12 giochi simili a Dark Souls: cenere e agonia

Ho valutato la difficoltà dei combattimenti, la struttura del mondo di gioco, gli scontri con i boss e il tipo di sfida che sembra davvero equa. Ho giocato a ogni titolo abbastanza a lungo da coglierne il ritmo, la difficoltà e le soddisfazioni. Quella che segue è una panoramica di tutte e 12 le scelte per chiunque sia alla ricerca dei migliori giochi simili a Dark Souls.

1. Elden Ring [Il miglior gioco in assoluto simile a Dark Souls]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, soulslike open-world Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatori FromSoftware, Bandai Namco Durata media di gioco 60-150+ ore Ideale per I fan di Souls che vogliono libertà senza rinunciare all’adrenalina Cosa mi è piaciuto La varietà dei boss, l’esplorazione libera, la profondità pazzesca delle personalizzazioni, il design inquietante del mondo

Questo gioco mi ha lasciato a bocca aperta fin dal primo passo a Limgrave. Ma è proprio quello che ti aspetti da giochi come Elden Ring. È un gioco della serie Souls nella sua essenza (combattimenti lenti e brutali con quella sensazione strisciante di terrore), ma ambientato in un mondo che ti invita a esplorarlo. Ogni castello, grotta e palude nasconde qualcosa di minaccioso, e la curiosità sembra sempre pericolosa.

Quello che mi è piaciuto di più è che non ti tiene per mano. Niente indicatori, niente “vai qui adesso”. Segui il tuo istinto, e questo rende ogni scoperta davvero tua. Mi sono imbattuto in dungeon per cui non ero pronto, sono stato distrutto da boss che non riuscivo nemmeno a sfiorare, e ho adorato ogni secondo in cui mi sono fatto strada per tornare più forte.

Dal punto di vista meccanico, è un sogno. Le configurazioni dei personaggi sono più profonde che mai, le evocazioni aggiungono un livello di strategia completamente nuovo e puoi giocare in tantissimi modi diversi. Puoi brandire due spade colossali e rotolare tra le fiamme come un pazzo oppure lanciare incantesimi a raffica da lontano.

Il mio verdetto: Elden Ring non è solo un Dark Souls in una confezione più grande. È la prova che FromSoftware sa espandere la sua formula senza perdere ciò che l’ha resa leggendaria. È impegnativo, gratificante e rigiocabile all’infinito, il che lo rende la scelta più imprescindibile in qualsiasi lista di giochi simili a Dark Souls.

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2. Bloodborne [Il miglior soulslike horror gotico]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, horror gotico in stile Soulslike Piattaforme PS4 Anno di uscita 2015 Sviluppatori FromSoftware, Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 40-100+ ore Ideale per I fan della serie Souls che cercano combattimenti frenetici e un'ambientazione intrisa di horror Cosa mi è piaciuto Combattimenti frenetici, mostri grotteschi, un mondo dall’atmosfera inquietante, un sistema di salute basato sul rapporto rischio-ricompensa

Bloodborne è un fantastico gioco di ruolo d’azione che ha stravolto le regole del gioco. Dark Souls mi aveva insegnato a giocare sul sicuro e a stare sulla difensiva – qui, invece, aspettare significa morire. Il trucco è spingere al massimo, sfruttare le aperture e usare la pistola per parare invece di nasconderti dietro uno scudo. Quel ritmo inarrestabile rende il combattimento selvaggio e coinvolgente. Questo titolo ha anche dato vita ai cosiddetti "giochi soulsborne".

Yharnam ti rimane impressa perché sembra viva nel senso peggiore del termine. La folla con le torce che trascina bestie attraverso il centro di Yharnam, i boia in agguato a Hemwick, la folla che intona canti nel quartiere della Cattedrale. Non riesci mai a scrollarti di dosso la sensazione che l’intera città ti stia dando la caccia. Non è solo un’ambientazione, è un nemico.

Più giochi, più l’orrore si insinua in profondità. I nemici muteranno, la trama si svelerà per rivelare un terrore cosmico e ti sembrerà che l’intero mondo stia marcendo dall’interno. Il gioco è bravissimo a mettere alla prova i tuoi riflessi, ma anche a turbare la tua mente.

Il mio verdetto: Bloodborne è un soulslike con combattimenti più veloci e metodici, ma anche un capolavoro in termini di atmosfera. Dimostra che FromSoftware è in grado di prendere il DNA di Dark Souls e trasformarlo in un incubo spietato e indimenticabile. Ecco perché è il miglior soulslike horror gotico di questa lista.

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3. Hollow Knight [Il miglior soulslike in stile Metroidvania]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Metroidvania, azione-avventura, soulslike Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatori Team Cherry Durata media del gioco 40-100+ ore Ideale per Giocatori che cercano combattimenti precisi ed esplorazioni senza limiti in un mondo disegnato a mano Cosa mi è piaciuto La varietà dei boss, l’atmosfera inquietante, i potenziamenti appaganti, la splendida ambientazione

Hallownest mi ha conquistato fin dall’inizio, ed è proprio questo che fanno i grandi giochi in stile Metroidvania. Ricordo quando mi sono avventurato per la prima volta a Greenpath: i colori che cambiavano, la colonna sonora che si faceva più intensa e Hornet che mi ha abbattuto all’improvviso prima ancora che capissi cosa stesse succedendo. È così che funziona Hollow Knight. Ti attira con la sua bellezza, poi ti mette al tuo posto con uno scontro per cui non sei pronto.

I boss sono ciò che mi è rimasto più impresso. I Mantis Lords mi sono sembrati un rito di passaggio, un duello che mi ha costretto a perfezionare il mio tempismo. Il combattimento contro Hollow Knight aveva un peso, quasi una tristezza, racchiusa in ogni colpo. E poi c’è il Radiance: il tipo di battaglia finale che ti lascia esausto ed euforico allo stesso tempo.

L'esplorazione è una ricompensa in sé. Mi è piaciuto tantissimo ricostruire la mappa del mondo con i frammenti di Cornifer. Raccogliere abbastanza Geo per comprare la lanterna è stata una vera soddisfazione. Sbloccare le scorciatoie mi ha fatto sentire il mondo interconnesso in modi che non mi aspettavo. Più mi addentravo, più mi rendevo conto che questo regno aveva una storia che valeva la pena scoprire, anche se i dettagli erano sepolti nel silenzio.

Il mio verdetto: Hollow Knight è perfetto (gioco di parole voluto) per combattimento, esplorazione e atmosfera. È uno di quei rari giochi indie in grado di tenere testa ai giganti del settore. Il tempo che ho passato a Hallownest mi ha dimostrato che merita di stare alla pari con i migliori giochi della serie Dark Souls.

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4. Sekiro: Shadows Die Twice [Miglior combattimento in un Soulslike]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura, soulslike Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori FromSoftware, Activision Durata media del gioco 30-80 ore Ideale per Giocatori che cercano combattimenti con la spada brutali e un'elevata profondità di gioco Cosa mi è piaciuto Il sistema di parata, l’intensità dei boss, i movimenti in verticale, il finale della storia

Sekiro è uno dei migliori giochi per giocatore singolo che mi ha messo in ginocchio prima di farmi appassionare. All’inizio mi sembrava impossibile azzeccare il tempismo per parare. Continuavo a martellare il tasto di schivata come se fossi su Dark Souls e ne pagavo le conseguenze ogni volta. Ma una volta che ho trovato il ritmo giusto, i combattimenti sono diventati come musica. Quello con Genichiro sul tetto del castello rimane ancora oggi uno dei duelli più esaltanti che abbia mai vissuto in un gioco.

Ciò che lo rende così diverso da Souls è il sistema delle posture. Ti costringe a stare sempre a distanza ravvicinata dal nemico, parando i colpi, rompendo la sua guardia e finendo con quel colpo di grazia così soddisfacente. Qui non c’è spazio per stare sulla difensiva: ogni scontro richiede aggressività e precisione. È impegnativo, ma quando vinci, ti sembra di essertelo davvero guadagnato, come pochi giochi riescono a farti provare.

Anche il mondo mi è rimasto impresso. Il Castello di Ashina che ribolle di tensione, il Monaco Corrotto che infesta il Villaggio di Mibu, la Scimmia Guardiana che urla nella valle. Ogni area aveva un elemento chiave che ti rimaneva impresso nella memoria. E la storia, per una volta in un gioco di FromSoft, sembrava più incisiva e personale. La lealtà di Wolf verso Kuro dava un senso di stabilità al caos, in un modo che rendeva ogni decisione ancora più pesante.

Il mio verdetto: Sekiro abbandona le configurazioni e il bottino per puntare sulla pura abilità. Niente scudi, armature pesanti o magia: solo una lama, un rampino e parate implacabili. Rispetto a Dark Souls, è più veloce, più verticale e non lascia spazio a strategie difensive o al grinding.

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5. Demon’s Souls [Il primo gioco in stile Souls]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, soulslike Piattaforme PS3 (originale), PS5 (remake) Anno di uscita 2009/2020 Sviluppatori FromSoftware, Bluepoint Games Durata media di gioco 25-60 ore Ideale per I giocatori che vogliono scoprire dove è nata la formula di Souls Cosa mi è piaciuto L’hub di Archstone, la varietà dei boss, l’atmosfera opprimente, la rifinitura del remake per PS5

Demon’s Souls getta le basi per tutto ciò che è venuto dopo. L’hub del Nexus e i mondi di Archstone preparano il terreno per l’esplorazione, mentre ogni area ti mette a dura prova. Il Cavaliere della Torre può schiacciarti in pochi secondi, i Mangia-uomini trasformano i ponti stretti in un caos e i livelli richiedono concentrazione dall’inizio alla fine.

Il remake affina ogni dettaglio senza modificare gli elementi fondamentali. Livelli come le torri di Latria o la Valle della Contaminazione sembrano più compatti e intensi, e i boss colpiscono con la stessa forza. È un gioco spietato in modi che i titoli successivi hanno smussato, il che fa sì che ogni vittoria sembri davvero meritata.

Ciò che mi ha fatto tornare a giocarci più e più volte è stata la tensione. Ogni combattimento, ogni scorciatoia e ogni posizione dei nemici ha un peso. Non è appariscente, non è clemente, ma ti rimane impresso. È uno dei migliori giochi di ruolo d’azione che ha dato inizio a tutto.

Il mio verdetto: Demon’s Souls è il modello di riferimento. Il remake dimostra che offre ancora quel tipo di sfida e quell’atmosfera che hanno definito il genere, il che lo rende indispensabile per chiunque voglia esplorare giochi come Dark Souls.

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6. Nioh 2 [Il miglior Soulslike sui samurai]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, soulslike Piattaforme PC, PS4, PS5 Anno di uscita 2020 Sviluppatori Team Ninja, Koei Tecmo Durata media di gioco 40-100+ ore Ideale per Gli appassionati di combattimenti con la spada precisi e duelli samurai brutali Cosa mi è piaciuto La profondità delle armi, il caos degli Yokai, le combo di abilità, i boss impegnativi

Nioh 2 ti colpisce duro fin dall’inizio. Posizioni, spade e mostri richiedono tutta la tua attenzione. Passare dalle doppie spade alle lance e alle asce è una questione di sopravvivenza, non di spettacolo. Ogni scontro con gli Yokai punisce gli errori e premia il tempismo.

Vesti i panni di un guerriero per metà Yokai alla ricerca del tuo passato. La storia si snoda attraverso un Giappone devastato dalla guerra, da Kyoto alle montagne maledette, trascinandoti in battaglie tra umani e bestie soprannaturali. I combattimenti contro i boss sono legati al tuo viaggio e aumentano la posta in gioco.

I boss colpiscono come un martello. I fulmini di Otakemaru puniscono l’avidità. Yatsu-no-Kami trasforma i corridoi stretti in un caos totale. Ogni vittoria sembra davvero meritata, e gli scontri con i boss erano fantastici sul mio monitor da gaming di fascia alta. Concatenare le abilità e sperimentare diverse configurazioni crea dipendenza.

I livelli sono pieni di pericoli. Le strade di Kyoto avvolte dalla nebbia nascondono agguati. Dai castelli infestati piombano nemici dall’alto. Le missioni secondarie spesso offrono combattimenti più avvincenti delle missioni principali. Il bottino sembra davvero meritato, mai troppo abbondante.

Il mio verdetto: Nioh 2 è incisivo, veloce ed esigente. Ogni combattimento richiede concentrazione e abilità. Riesce alla perfezione a ricreare il brutale combattimento samurai e si guadagna un posto tra giochi come Dark Souls.

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7. Lies of P [Un soulslike con Pinocchio]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, soulslike Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori Round8 Studio, Neowiz Durata media di gioco 25-50 ore Ideale per Giocatori che cercano combattimenti precisi in una città contorta e piena di burattini Cosa mi è piaciuto La creazione delle armi, le Legion Arms, il design cupo della città, gli scontri carichi di tensione morale

Lies of P ti catapulta direttamente a Krat. Le strade sono piene zeppe di orde di burattini che possono sbucare dai vicoli o piombarti addosso dai tetti. Ho imparato in fretta che i guerrieri con la lancia nel quartiere della Cattedrale ti inducono a schivare, per poi colpirti alle spalle se non stai attento.

Il combattimento è molto fluido grazie al braccio protesico. Passare dal martello al rampino e al guanto da combattimento nel bel mezzo dello scontro ti permette di punire gruppi di nemici o isolare un singolo avversario. Ho passato ore a sperimentare diverse configurazioni delle Legion Arms: usare il rampino a catena per trascinare i nemici verso il martello rotante era incredibilmente soddisfacente.

La storia si intreccia con le tue bugie. Le decisioni di Pinocchio cambiano chi sopravvive o come reagiscono gli NPC. Ho provato a dire la verità durante lo scontro nel quartiere del mercato e sono stato messo alle strette dalle guardie, cosa che avrei potuto evitare con una bugia. Piccole scelte come questa hanno reso ogni partita imprevedibile.

I combattimenti contro i boss lasciano il segno. Il primo Orologiaio era implacabile. Colpiva, si teletrasportava ed evocava burattini che mi costringevano a destreggiarmi costantemente tra attacco e posizionamento. Più tardi, il Cavaliere Marionetta richiedeva un tempismo perfetto in ogni parata e schivata: ogni passo falso era un colpo da urlo.

Il mio verdetto: Lies of P mescola combattimenti impegnativi, strumenti ingegnosi e una città da fiaba contorta in un modo che ti rimane impresso. Le scelte, le armi e i boss brutali lo rendono un gioco che spicca tra titoli come Dark Souls.

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8. Remnant II [Miglior sparatutto in stile Soulslike]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in terza persona, soulslike Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori Gunfire Games, Gearbox Publishing Durata media del gioco 30-60 ore Ideale per Giocatori che cercano il caos in modalità cooperativa con sparatorie precise e boss tosti Cosa mi è piaciuto Modifiche alle armi, sinergia tra gli archetipi, generazione casuale del mondo, intensi combattimenti contro i boss

Remnant II ti catapulta direttamente in un mondo invaso dalla Root. La generazione procedurale rende ogni partita imprevedibile. Un attimo prima ti muovi tra vicoli stretti in una città in rovina. Quello dopo, ti ritrovi a combattere su piattaforme fluttuanti nel vuoto. È un modo completamente nuovo di giocare a fantastici TPS.

Il combattimento mescola sparatorie precise e combattimenti corpo a corpo. Ho usato l’archetipo del Pistolero, impugnando due pistole e un fucile a pompa. Le modifiche alle armi, come il vantaggio “Loaded”, mi hanno permesso di ricaricare tutto all’istante prima di uno scontro con un boss. Il compagno canino dell’Handler mi ha dato man forte e mi ha rianimato nei momenti più difficili.

I boss sono brutali. L’Unseen One si teletrasporta, evoca servitori e riempie l’arena di pericoli. Ogni scontro mi ha costretto a muovermi costantemente e a ripensare la mia strategia. Dare il colpo finale mi è sembrato davvero meritato.

Esplorare paga. Percorsi nascosti rivelano armi potenti e incontri ricchi di storia. Ogni angolo stimolava la curiosità e la pianificazione.

Il mio verdetto: ogni scontro mi ha tenuto con il fiato sospeso. I boss puniscono gli errori ma premiano la creatività. I mondi generati proceduralmente fanno sì che nessuna partita sia uguale all’altra. Il caos della modalità cooperativa aggiunge ulteriori livelli di strategia e momenti che ti fanno esultare. Remnant II è una pentola a pressione che mette costantemente alla prova abilità, tempismo e lavoro di squadra.

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9. Code Vein [Il miglior ibrido tra anime e Souls]

Il nostro voto 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, soulslike Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 30-70 ore Ideale per Giocatori che cercano combattimenti impegnativi e una grafica spettacolare in stile anime Cosa mi è piaciuto L'equipaggiamento Blood Veil, il sistema dei compagni, la personalizzazione dei personaggi, le abilità regalo

Code Vein ti catapulta in un mondo in rovina. I Vein, un tempo umani, sono ora dei revenant. Ti svegli senza ricordi e vai a caccia di Blood Beads per tenere a bada la follia. Combatti al fianco di Louis, Mia e altri che si fidano di te solo quanto l’arma che impugni.

Il combattimento è brutale. Ho equipaggiato due lame e sono passato a un Blood Veil che prosciuga i nemici. Questo strumento mi ha permesso di attirare i nemici più vicino, per poi sferrare un attacco potente mentre recuperavo. Il tempismo era fondamentale. Così come lo era scegliere quando lasciare che il compagno controllato dall’IA prendesse l’iniziativa.

I combattimenti contro i boss mi hanno costretto a sfruttare l’ambiente circostante. Un boss nella Città Antica si nascondeva dietro le colonne. Dovevo colpire, ritirarmi, attirare i suoi incantesimi e poi lanciarmi all’attacco. Non ho mai sudato così tanto schivando raggi laser. Le armi si potenziano bene se investi negli alberi delle abilità. Le abilità erano così varie che ho creato due configurazioni diverse e passavo dall’una all’altra a seconda del tipo di nemico.

L’esplorazione premiava chi osava. Sconfiggere i Lost ti regalava bottini rari e percorsi nascosti nella Vena, sbloccando missioni secondarie che approfondivano la trama. L’estetica – architettura gotica in rovina unita a effetti sanguinolenti in stile anime – mi ha fatto venire spesso i brividi.

Il mio verdetto: Code Vein mescola la sfida dei Souls con il dramma degli anime. La varietà di configurazioni, le meccaniche dei compagni e l’atmosfera tracciano un percorso diverso nel genere. Questa differenza lo ha reso imprescindibile in questa lista.

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10. Mortal Shell [Il miglior soulslike con cambio di personaggio]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, soulslike Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatori Cold Symmetry, Playstack Durata media di gioco 20-40+ ore Ideale per Giocatori che amano il combattimento corpo a corpo rigido e lo stealth per posizionarsi Cosa mi è piaciuto La padronanza degli Shell, la meccanica di indurimento, i boss pazzeschi, la trama ricca e articolata

Mortal Shell ti catapulta a Fallgrim, un luogo paludoso pieno di cripte, rovine e orrori in agguato nella nebbia. Non interpreti un personaggio fisso. Invece, entri nei panni di guerrieri caduti chiamati Shell, ognuno con le proprie statistiche e il proprio stile di gioco.

Il primo Shell che ho scelto è stato Harros. Mi sembrava ben bilanciato, ma una volta sbloccato Solomon, ho puntato sulla sua enorme riserva di salute. Cambiare Shell al volo ha cambiato il mio approccio a ogni area. La meccanica di indurimento ha richiesto un po’ di adattamento, ma alla fine si è rivelata un vero salvavita. Bloccarmi a metà attacco per incassare un colpo, per poi rispondere con un colpo devastante, non mi ha mai stufato.

I combattimenti contro i boss mettono alla prova la pazienza. Tarsus, il Primo Martire, rallentava l’arena con il gelo, punendomi ogni volta che mi facevo prendere dall’avidità. I colpi bestiali di Grisha riempivano di panico gli stretti corridoi. Persino gli élite normali, come i briganti con le spade infuocate, mi costringevano a leggere gli schemi e a dedicarmi completamente a ogni schivata.

L’esplorazione era opprimente ma gratificante. Mi sono imbattuto in iscrizioni scolpite nei muri o in strani oggetti i cui effetti si rivelavano solo dopo l’uso. Mettere insieme i pezzi per capire chi fossero questi Shells e perché il mondo stesse marcendo mi ha spinto a scavare sempre più a fondo.

Il mio verdetto: Mortal Shell ti fa guadagnare potere attraverso combattimenti che richiedono pazienza e un apprendimento brutale. I cambi di Shell ti costringono ad adattarti. L’indurimento impone una strategia. Pochi giochi cambiano così tanto il tuo ritmo di gioco mantenendo il combattimento sempre intenso.

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11. Star Wars Jedi: Fallen Order [Il miglior gioco in stile Souls di Star Wars]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura, ispirato ai giochi "soulslike" Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatori Respawn Entertainment, Electronic Arts Durata media di gioco 20-35 ore Ideale per Giocatori che vogliono combattimenti in stile Souls uniti all’esplorazione e alla trama di Star Wars Cosa mi è piaciuto I combattimenti con la spada laser, i poteri della Forza, le mappe in stile Metroidvania, i momenti narrativi cinematografici

Fallen Order ti mette nei panni di Cal Kestis, un Padawan in fuga dall’Impero dopo l’Ordine 66. La storia ti porta su pianeti come Bogano, Zeffo e Kashyyyk, ognuno dei quali nasconde segreti dietro porte chiuse a chiave ed enigmi legati alla Forza.

Il combattimento è davvero intenso. Ogni colpo di spada laser richiede tempismo, e le parate lasciano i nemici esposti a contrattacchi devastanti. Combattere contro i Purge Trooper è stata una vera scarica di adrenalina: bloccare i colpi dei blaster, schivare quelli inarrestabili con una capriola e poi chiudere con un colpo di spada pulito. I poteri della Forza aggiungono profondità. Trascinare gli Stormtrooper nelle combo con la spada o congelare i colpi dei blaster a mezz'aria è stato fantastico.

L’esplorazione ha quel ritmo tipico dei giochi in stile Souls. I punti di meditazione in stile “falò” ti permettono di riposarti, far riapparire i nemici e spendere XP per nuove abilità. Tornare sui propri passi è importante: su Zeffo ho trovato delle scorciatoie dopo aver sbloccato la Spinta della Forza, aprendo percorsi che mi erano completamente sfuggiti. Forzieri nascosti ed echi arricchiscono la trama e premiano la curiosità.

I boss sono il pezzo forte. La Seconda Sorella ha messo alla prova tutto quello che avevo imparato, mescolando duelli con la spada laser ad attacchi brutali con la Forza. Quei combattimenti offrivano sia una sfida meccanica che una ricompensa narrativa.

Il mio verdetto: azzecca in pieno il combattimento in stile Souls, permettendoti al contempo di vivere la fantasia dei Jedi. Duelli con la spada laser, poteri della Forza e un design dei livelli intelligente fanno sì che Fallen Order si distingua dai giochi che cercano solo di imitare lo stile Souls.

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12. Blasphemous [Miglior soulslike in 2D]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura, ispirato ai giochi "soulslike" Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatori Respawn Entertainment, Electronic Arts Durata media di gioco 20-35 ore Ideale per Giocatori che vogliono combattimenti in stile Souls uniti all’esplorazione e alla trama di Star Wars Cosa mi è piaciuto I combattimenti con la spada laser, i poteri della Forza, le mappe in stile Metroidvania, i momenti narrativi cinematografici

Blasphemous ti catapulta a Cvstodia nei panni del Penitent One, un guerriero silenzioso condannato a vagare in una terra intrisa di senso di colpa e tormento religioso. L’ambientazione è grottesca e bellissima: chiese trasformate in prigioni, santi deformi che incombono su villaggi in rovina, statue insanguinate che osservano ogni tua mossa.

Il combattimento è preciso e spietato. La spada Mea Culpa sembra pesare ad ogni colpo, e le animazioni di esecuzione aggiungono un tocco crudele. I potenziamenti ampliano le tue opzioni, come schivare gli attacchi, evocare rampicanti spinosi o concatenare combo aeree. Ogni nemico puniva un gioco approssimativo, ma ogni uccisione sembrava una piccola vittoria.

L’esplorazione segue quel ritmo tipico dei giochi in stile Souls e Metroidvania. Tornavo costantemente sui miei passi dopo aver sbloccato nuove preghiere o reliquie, aprendo percorsi che mi erano sfuggiti. I santuari nascosti approfondivano la trama e mi ricompensavano con aumenti di salute o nuovi poteri. I segmenti platform si trasformavano in sfide a sé stanti, specialmente in aree come il Muro dei Sacri Divieti, dove spuntoni e nemici si univano per farmi a pezzi in pochi secondi.

I boss sono da incubo. Crisanta dell’Agonia Avvolta combatteva come un cavaliere rivale, incrociando le lame in un duello che richiedeva pazienza. Altri, come Esdras e la sua campana gigante, davano la sensazione di entrare in un delirio religioso.

Il mio giudizio: Blasphemous prende spunto da giochi in stile “soulslike” – come i combattimenti ponderati, la trama enigmatica e i boss impegnativi – e li trasforma in un incubo a scorrimento laterale tanto bello quanto crudele.

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Domande frequenti