12 jogos parecidos com o Dark Souls em 2026: Trials of the Undying

Jogos como o Dark Souls levam os jogadores ao limite do perigo. Cada passo parece arriscado, cada sombra esconde um inimigo mortal e cada vitória exige paciência e habilidade. O seu combate exigente e os seus mundos assustadores deixam uma impressão que perdura muito depois de o ecrã ficar escuro.

Decidi procurar outros jogos que captassem a mesma sensação de peso e perigo. Alguns destacam-se pelo combate implacável e brutal, outros por mundos distorcidos e envolventes, amaldiçoados até ao âmago . Joguei-os todos, caí inúmeras vezes e acabei por compilar uma lista de jogos que qualquer fã de Dark Souls vai querer experimentar a seguir.

Os jogadores que procuram desafios exigentes ou mundos que se recusam a dar-te descanso vão descobrir que estes jogos põem à prova os teus reflexos e a tua determinação a cada passo.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Dark Souls

Nem todos os jogos do tipo «soulslike» merecem as suas cicatrizes. Já passei por muitos que tentaram e falharam, mas alguns destacaram-se da multidão. Estes cinco captam na perfeição a tensão, o peso e aquele medo crescente que faz do Dark Souls um clássico de culto.

1 Elden Ring 2022 O mundo aberto não devia funcionar, mas funciona. Cada ruína, cada pântano e cada chefe de pesadelo mantêm o coração da série Souls a bater. Buy now 2 Bloodborne 2015 Puro terror gótico transformado num videojogo. Mais rápido, mais intenso e tão implacável que nem te deixa respirar. Buy now 3 Hollow Knight 2017 Uma epopeia ao estilo Souls, do tamanho de um inseto. Combates intensos, explorações inquietantes e chefes que te podem acabar em segundos. Buy now

Estes cinco são os melhores dos melhores, mas são apenas uma amostra do que existe por aí. A seguir, vou aprofundar-me nestes e noutras excelentes opções. Vou mostrar-te jogos semelhantes a Dark Souls que dão continuidade à tradição, mas que também dão uma reviravolta na fórmula, criando algo novo.

12 Jogos como o Dark Souls: Cinzas e Agonia

Analisei a dificuldade de combate, o design do mundo, os confrontos com chefes e o tipo de desafio que realmente parece justo. Joguei cada jogo o tempo suficiente para sentir o seu ritmo, a sua dificuldade e a sua recompensa. O que se segue é uma lista detalhada das 12 escolhas para quem procura os melhores jogos semelhantes ao Dark Souls.

1. Elden Ring [O melhor jogo do género, no geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, «soulslike» de mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criadores FromSoftware, Bandai Namco Tempo médio de jogo 60-150+ horas Ideal para Fãs da série Souls que querem liberdade sem perder a emoção O que gostei Variedade de chefes, exploração aberta, profundidade de personalização de personagem alucinante, design de mundo inesquecível

Este jogo deixou-me completamente boquiaberto desde o primeiro passo em Limgrave. Mas é exatamente isso que deves esperar de jogos como o Elden Ring. Na sua essência, é um jogo da série Souls (combate lento e brutal com aquela sensação crescente de pavor), mas estendido por um mundo que pede para ser explorado. Cada castelo, caverna e pântano esconde algo sinistro, e a curiosidade parece sempre perigosa.

O que mais adorei foi o facto de o jogo não te levar pela mão. Sem marcadores, sem «vai para aqui a seguir». Segues os teus instintos, e isso faz com que cada descoberta seja tua. Deparei-me com masmorras para as quais não estava preparado, fui derrotado por chefes que nem conseguia tocar e adorei cada segundo a lutar para voltar mais forte.

Em termos de mecânica, é um sonho. As definições de personagem são mais profundas do que nunca, as invocações acrescentam uma nova dimensão à estratégia e podes jogar de imensas maneiras diferentes. Podes empunhar duas espadas colossais e rolar pelo fogo como um louco ou lançar feitiços sem parar à distância.

O meu veredicto: O Elden Ring não é só um Dark Souls numa caixa maior. É a prova de que a FromSoftware consegue expandir a sua fórmula sem perder o que a tornou lendária. É exigente, gratificante e infinitamente rejogável, o que o torna a escolha mais essencial em qualquer lista de jogos tipo Dark Souls.

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2. Bloodborne [O melhor jogo de terror gótico ao estilo Souls]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, «soulslike» de terror gótico Plataformas PS4 Ano de lançamento 2015 Criadores FromSoftware, Sony Computer Entertainment Duração média do jogo 40-100+ horas Ideal para Fãs da série Souls que procuram combates em ritmo acelerado e um cenário repleto de terror O que gostei Combate frenético, monstros grotescos, um mundo assustador, sistema de saúde baseado no risco-recompensa

O Bloodborne é um RPG de ação incrível que mudou as regras para nós. O Dark Souls ensinou-me a jogar pelo seguro e a ficar na defensiva – aqui, ficar à espera faz com que te matem. O truque é pressionar mais, aproveitar as brechas e usar a tua arma para aparar, em vez de te esconderes atrás de um escudo. Esse ritmo implacável faz com que o combate pareça selvagem e viciante. Este título também deu origem aos chamados «jogos soulsborne».

Yharnam fica-te na memória porque parece viva da pior maneira possível. As multidões com tochas a arrastar feras pelo centro de Yharnam, os Carrascos à espera em Hemwick, as multidões a entoar cânticos no Bairro da Catedral. Nunca consegues livrar-te da sensação de que a cidade inteira está a caçar-te. Não é só um cenário, é um inimigo.

Quanto mais jogas, mais profundo o horror se instala. Os inimigos sofrem mutações, a história vai-se revelando para expor um terror cósmico e parece que o mundo inteiro está a apodrecer por dentro. O jogo faz um excelente trabalho a desafiar os teus reflexos, mas também a perturbar a tua mente.

O meu veredicto: Bloodborne é um «soulslike» com combate mais rápido e metódico, mas também uma verdadeira obra-prima em termos de atmosfera. Prova que a FromSoftware consegue pegar no ADN de Dark Souls e transformá-lo num pesadelo implacável e inesquecível. É por isso que se destaca como o melhor «soulslike» de terror gótico desta lista.

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3. Hollow Knight [Melhor Soulslike do tipo Metroidvania]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Metroidvania, ação e aventura, estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Team Cherry Tempo médio de jogo 40-100+ horas Ideal para Jogadores que procuram combate preciso e exploração em grande escala num mundo desenhado à mão O que gostei Variedade de chefes, atmosfera assustadora, melhorias gratificantes, construção de mundo deslumbrante

O Hallownest cativou-me desde o início, e é exatamente isso que os grandes jogos do género Metroidvania fazem. Lembro-me de entrar em Greenpath pela primeira vez – as cores a mudarem, a música a intensificar-se e o Hornet a derrubar-me de repente, antes de eu perceber o que se passava. É assim que o Hollow Knight funciona. Convida-te a entrar com a sua beleza e, depois, humilha-te com uma luta para a qual não estás preparado.

Foram os chefes que mais me marcaram. Os Mantis Lords pareceram-me um ritual de passagem, um duelo que me obrigou a aperfeiçoar o meu timing. A luta contra o Hollow Knight tinha um peso, quase uma tristeza, incorporada em cada golpe. E depois há o Radiance – o tipo de batalha final que te deixa exausto e eufórico ao mesmo tempo.

A exploração é uma recompensa por si só. Adorei ir montando o mapa do mundo com os pedaços do Cornifer. Juntar Geo suficiente para comprar a lanterna foi uma grande conquista. Desbloquear atalhos fez com que o mundo parecesse interligado de formas que eu não esperava. Quanto mais me aventurava, mais percebia que este reino tinha uma história que valia a pena descobrir, mesmo que os detalhes estivessem enterrados no silêncio.

O meu veredicto: O Hollow Knight acerta em cheio (trocadilho intencional) no combate, na exploração e na atmosfera. É aquele jogo indie raro que consegue enfrentar os gigantes de igual para igual. O tempo que passei em Hallownest provou que ele merece estar ao nível dos melhores jogos da série Dark Souls.

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4. Sekiro: Shadows Die Twice [Melhor Combate num Soulslike]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura, estilo Souls Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores FromSoftware, Activision Duração média do jogo 30-80 horas Ideal para Jogadores que procuram combates com espadas brutais e um elevado nível de dificuldade O que gostei O sistema de defesa, a intensidade dos chefes, o movimento vertical e o desfecho da história

O Sekiro é um dos melhores jogos para um jogador que me deixou exausto antes de eu apanhar o jeito. No início, parecia impossível acertar o timing da defesa. Não parava de carregar na tecla de esquiva como se fosse o Dark Souls e pagava por isso todas as vezes. Mas assim que apanhei o ritmo, as lutas passaram a parecer música. O duelo com o Genichiro no telhado do castelo continua a ser um dos mais emocionantes que já tive num jogo.

O que o torna tão diferente da série Souls é o sistema de posturas. Obriga-te a ficar na cara do inimigo, a desviar os golpes, a quebrar a postura dele e a finalizar com aquele golpe mortal tão gratificante. Aqui não há lugar para se esconder – cada confronto exige agressividade e precisão. É exigente, mas quando ganhas, sentes que foi merecido de uma forma que poucos jogos conseguem.

O mundo também ficou-me na memória. O Castelo de Ashina a fervilhar de tensão, o Monge Corrompido a assombrar a Aldeia de Mibu, o Macaco Guardião a gritar no vale. Cada área tinha um cenário que ficou gravado na memória. E a história, pela primeira vez num jogo da FromSoft, pareceu mais nítida e mais pessoal. A lealdade do Wolf ao Kuro deu sentido ao caos de uma forma que fez com que cada decisão tivesse um impacto ainda maior.

O meu veredicto: o Sekiro deixa de lado as definições de personagem e os itens para se concentrar na pura habilidade. Sem escudos, armaduras pesadas ou magia – só uma lâmina, um gancho e defesas implacáveis. Em comparação com o Dark Souls, é mais rápido, mais vertical e não dá margem para te fechar na defesa ou avançares à força.

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5. Demon’s Souls [O «soulslike» original]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, estilo Soulslike Plataformas PS3 (original), PS5 (relançamento) Ano de lançamento 2009/2020 Criadores FromSoftware, Bluepoint Games Duração média do jogo 25-60 horas Ideal para Jogadores que querem descobrir onde tudo começou na série Souls O que gostei O centro de Archstone, a variedade de chefes, a atmosfera opressiva, o acabamento do remake para a PS5

O Demon’s Souls lança as bases para tudo o que veio depois. O centro Nexus e os mundos de Archstone preparam o cenário para a exploração, enquanto cada área te põe à prova. O Tower Knight pode esmagar-te em segundos, os Maneaters transformam pontes estreitas num caos e os níveis exigem concentração do início ao fim.

O remake aprimora cada detalhe sem alterar os elementos essenciais. Níveis como as torres de Latria ou o Vale da Profanação parecem mais intensos e imediatos, e os chefes continuam a ser igualmente difíceis. É um jogo exigente de formas que os jogos posteriores suavizam, o que faz com que cada vitória pareça merecida.

O que me fazia voltar sempre era a tensão. Cada combate, atalho e posicionamento de inimigo tem o seu peso. Não é espetacular, não é indulgente, mas fica-te na memória. É um dos melhores RPG de ação que deu início a tudo isto.

O meu veredicto: Demon’s Souls é o modelo a seguir. O remake prova que continua a oferecer o tipo de desafio e atmosfera que definiram o género, o que o torna essencial para quem quer explorar jogos como o Dark Souls.

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6. Nioh 2 [O melhor jogo do género «Soulslike» com samurais]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5 Ano de lançamento 2020 Criadores Team Ninja, Koei Tecmo Tempo médio de jogo 40-100+ horas Ideal para Fãs de lutas de espada precisas e duelos brutais de samurais O que gostei A profundidade das armas, o caos dos Yokai, os combos de habilidades, os chefes implacáveis

O Nioh 2 é intenso desde o início. As posturas, as espadas e os monstros exigem toda a tua atenção. Alternar entre espadas duplas, lanças e machados é uma questão de sobrevivência, não de exibição. Cada combate contra um Yokai castiga os erros e recompensa o timing certo.

Jogas na pele de um guerreiro meio-Yokai à procura do teu passado. A história desenrola-se num Japão devastado pela guerra, de Quioto às montanhas amaldiçoadas, arrastando-te para batalhas entre humanos e criaturas sobrenaturais. As lutas contra os chefes estão ligadas à tua jornada e aumentam a tensão.

Os chefes batem com a força de um martelo. Os raios do Otakemaru castigam a ganância. O Yatsu-no-Kami transforma corredores estreitos num caos. Cada vitória parece merecida, e as lutas contra os chefes ficaram espetaculares no meu monitor de jogos topo de gama. Encadear habilidades e testar definições é viciante.

Os níveis estão repletos de perigo. As ruas de Quioto, envoltas em nevoeiro, escondem emboscadas. Castelos assombrados lançam inimigos do alto. As missões secundárias costumam ter combates melhores do que as missões principais. O saque parece merecido, nunca é exagerado.

O meu veredicto: o Nioh 2 é preciso, rápido e exigente. Cada combate requer concentração e habilidade. Acertou em cheio no combate brutal de samurais e ganha o seu lugar entre jogos como o Dark Souls.

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7. Lies of P [Um jogo ao estilo Souls com o Pinóquio]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criadores Round8 Studio, Neowiz Tempo médio de jogo 25-50 horas Ideal para Jogadores que procuram combate preciso numa cidade distorcida e cheia de marionetas O que gostei A criação de armas, as Legion Arms, o design sombrio da cidade, os encontros moralmente tensos

O Lies of P atira-te direitinho para Krat. As ruas estão cheias de hordas de marionetas que podem surgir dos becos ou cair dos telhados. Aprendi depressa que os lutadores com lanças no Bairro da Catedral te levam a esquivar-te e, depois, atacam-te por trás se não tiveres cuidado.

O combate é muito dinâmico graças ao braço protético. Alternar entre o martelo, o gancho e a manopla a meio da luta permite-te castigar grupos ou isolar um único inimigo. Passei horas a experimentar diferentes definições dos Legion Arms – usar o gancho de corrente para puxar inimigos para o martelo giratório foi absurdamente satisfatório.

A história desenrola-se à medida que mentes. As decisões do Pinóquio determinam quem sobrevive ou como os NPCs reagem. Tentei dizer a verdade na luta no bairro do mercado e acabei encurralado por guardas que poderia ter evitado com uma mentira. Pequenas escolhas como essa fizeram com que cada jogada parecesse imprevisível.

As lutas contra os chefes marcam a memória. O primeiro Relojoeiro foi implacável. Ele atacava, teletransportava-se e invocava marionetas que me obrigavam a alternar constantemente entre o ataque e o posicionamento. Mais tarde, o Cavaleiro Marioneta exigiu um timing perfeito em cada defesa e esquiva – qualquer passo em falso atingia-me com a força de um camião.

O meu veredicto: «Lies of P» mistura combate exigente, ferramentas inteligentes e uma cidade de contos de fadas distorcida de uma forma que fica na memória. As escolhas, as armas e os chefes brutais fazem com que se destaque entre jogos como o «Dark Souls».

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8. Remnant II [Melhor jogo de tiros ao estilo Soulslike]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa, estilo Souls Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criadores Gunfire Games, Gearbox Publishing Tempo médio de jogo 30-60 horas Ideal para Jogadores que procuram caos em modo cooperativo com tiroteios precisos e chefes difíceis O que gostei Modificações de armas, sinergia entre arquétipos, geração aleatória do mundo, lutas intensas contra chefes

O Remnant II atira-te diretamente para um mundo dominado pela Root. A geração procedural torna cada jogada imprevisível. Num momento, estás a percorrer becos estreitos numa cidade em ruínas. No momento seguinte, estás a lutar em plataformas flutuantes no vazio. É uma forma totalmente nova de jogar excelentes jogos TPS.

O combate mistura tiros precisos e combate corpo a corpo. Usei o arquétipo «Gunslinger», empunhando duas pistolas e uma espingarda. Modificações de armas como a vantagem «Loaded» permitiram-me recarregar tudo instantaneamente antes de uma luta contra um chefe. O companheiro canino do «Handler» deu-me apoio e reanimou-me em situações difíceis.

Os chefes são brutais. O Unseen One teletransporta-se, invoca lacaios e enche a arena de perigos. Cada luta obrigou-me a mover-me constantemente e a repensar a minha estratégia. Desferir o golpe final foi uma sensação de merecimento.

A exploração compensa. Caminhos escondidos revelam armas poderosas e encontros ricos em história. Cada recanto estimulava a curiosidade e o planeamento.

O meu veredicto: Cada luta manteve-me em suspense. Os chefes castigam os erros, mas recompensam a criatividade. Os mundos gerados proceduralmente fazem com que nenhuma jogada seja igual à outra. O caos do modo cooperativo acrescenta camadas de estratégia e momentos que te fazem torcer de alegria. O Remnant II é uma panela de pressão que testa constantemente a habilidade, o timing e o trabalho em equipa.

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9. Code Vein [O melhor híbrido de anime e Souls]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, estilo Souls Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Duração média do jogo 30-70 horas Ideal para Jogadores que procuram combates difíceis e visuais espetaculares com um toque de anime O que gostei Equipamentos Blood Veil, sistema de parceiros, personalização de personagens, habilidades de presente

O Code Vein leva-te a um mundo em ruínas. Os Vein, que outrora foram humanos, são agora revenants. Acordas sem memórias e caças Blood Beads para afastar a loucura. Lutas ao lado do Louis, da Mia e de outros que só confiam em ti na medida da arma que empunhas.

O combate é brutal. Equipei duas lâminas e mudei para um Blood Veil que drena os inimigos. Essa ferramenta permitiu-me puxar os inimigos para mais perto e, depois, desferir um ataque poderoso enquanto recuperava. O timing era fundamental. Assim como escolher quando deixar o parceiro controlado pela IA assumir a liderança.

As lutas contra os chefes obrigaram-me a usar o ambiente. Um dos chefes na Cidade Antiga escondia-se atrás de pilares. Tive de atacar, recuar, atrair os feitiços e, depois, avançar. Nunca suei tanto a esquivar-me de raios laser. As armas adaptam-se bem se investires nas árvores de código. As habilidades eram tão variadas que criei duas definições diferentes e alternava entre elas dependendo do tipo de inimigo.

A exploração recompensava o risco. Derrotar os «Perdidos» rendia saques raros e caminhos escondidos na Veia, além de desbloquear missões secundárias que aprofundavam a história. A estética — arquitetura gótica em ruínas combinada com efeitos de sangue ao estilo anime — deu-me arrepios várias vezes.

O meu veredicto: o Code Vein mistura o desafio dos Souls com o drama do anime. A sua variedade de definições, a mecânica dos parceiros e o ambiente criam um caminho diferente no género. Essa diferença tornou-o essencial nesta lista.

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10. Mortal Shell [O melhor «Soulslike» com troca de personagens]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch Ano de lançamento 2020 Criadores Cold Symmetry, Playstack Duração média do jogo 20-40+ horas Ideal para Jogadores que adoram combate corpo a corpo rigoroso e o posicionamento furtivo O que gostei O domínio dos Shells, a mecânica de endurecimento, os chefes de loucura e a história rica

O Mortal Shell leva-te até Fallgrim, um centro pantanoso cheio de criptas, ruínas e horrores à espera na névoa. Não jogas com uma personagem fixa. Em vez disso, habitas guerreiros caídos chamados «Shells», cada um com as suas próprias estatísticas e estilos de jogo.

O primeiro Shell que escolhi foi o Harros. Parecia equilibrado, mas assim que desbloqueei o Solomon, passei a aproveitar a sua enorme reserva de saúde. Trocar de Shells em plena ação mudou a forma como abordava cada área. A mecânica de endurecimento exigiu alguma adaptação, mas acabou por ser uma salvação. Congelar a meio de um ataque para aguentar um golpe e, em seguida, dar um golpe esmagador nunca se tornou aborrecido.

As lutas contra chefes põem a paciência à prova. Tarsus, o Primeiro Mártir, abrandava a arena com gelo, castigando-me sempre que eu me tornava ganancioso. Os golpes bestiais de Grisha enchiam os corredores estreitos de pânico. Até mesmo os inimigos de elite comuns, como os bandidos com espadas em chamas, obrigavam-me a perceber os padrões e a dar tudo em cada esquiva.

A exploração parecia opressiva e gratificante. Deparei-me com inscrições esculpidas nas paredes ou com objetos estranhos cujos efeitos só se revelavam depois de usados. Tentar descobrir quem eram esses «Shells» e por que razão o mundo estava a apodrecer fez-me continuar a investigar mais a fundo.

O meu veredicto: O Mortal Shell obriga-te a conquistar poder através de combates que exigem paciência e de uma aprendizagem brutal. As trocas de Shell obrigam-te a adaptar-te. O endurecimento exige estratégia. Poucos jogos alteram tanto o teu ritmo de jogo, mantendo ao mesmo tempo a intensidade do combate.

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11. Star Wars Jedi: Fallen Order [O melhor jogo tipo Souls de Star Wars]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-aventura, inspirado no estilo «soulslike» Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criadores Respawn Entertainment, Electronic Arts Tempo médio de jogo 20-35 horas Ideal para Jogadores que querem combate ao estilo «soulslike» combinado com a exploração e a história de Star Wars O que gostei Combate com sabres de luz, poderes da Força, mapas ao estilo Metroidvania, momentos cinematográficos da história

O Fallen Order coloca-te na pele de Cal Kestis, um Padawan que se esconde do Império após a Ordem 66. A história leva-te a planetas como Bogano, Zeffo e Kashyyyk, cada um deles com segredos escondidos atrás de portas trancadas e quebra-cabeças da Força.

O combate tem um peso real. Cada golpe de sabre de luz exige sincronização, e as defesas deixam os inimigos vulneráveis a contra-ataques devastadores. Lutar contra os soldados de purga foi uma adrenalina – bloquear tiros de blaster, esquivar-te de ataques impossíveis de bloquear e, depois, finalizar com um golpe certeiro de sabre. Os poderes da Força acrescentam profundidade. Arrastar stormtroopers para combinações de sabre ou congelar tiros de blaster a meio do ar foi incrível.

A exploração tem aquele ritmo típico dos jogos «soulslike». Os pontos de meditação ao estilo «Bonfire» permitem-te descansar, fazer reaparecer inimigos e gastar XP em novas habilidades. Voltar atrás é importante – encontrei atalhos em Zeffo depois de desbloquear o «Force Push», abrindo caminhos que me tinham escapado completamente. Baús escondidos e ecos enriqueceram a história, ao mesmo tempo que recompensavam a curiosidade.

Os chefes são o ponto alto. A Segunda Irmã pôs à prova tudo o que eu tinha aprendido, misturando duelos de sabres de luz com ataques brutais da Força. Essas lutas trouxeram tanto um desafio mecânico como uma recompensa narrativa.

O meu veredicto: acerta em cheio no combate ao estilo «Souls», ao mesmo tempo que te deixa viver a fantasia Jedi. Os duelos de sabres de luz, os poderes da Força e o design inteligente dos níveis fazem com que o «Fallen Order» se destaque dos jogos que apenas imitam o estilo «Souls».

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12. Blasphemous [Melhor «soulslike» em 2D]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura, inspirado no estilo «soulslike» Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criadores Respawn Entertainment, Electronic Arts Tempo médio de jogo 20-35 horas Ideal para Jogadores que querem combate ao estilo «soulslike» combinado com a exploração e a história de Star Wars O que gostei Combate com sabres de luz, poderes da Força, mapas ao estilo Metroidvania, momentos cinematográficos da história

O «Blasphemous» atira-te para Cvstodia na pele do Penitente, um guerreiro silencioso amaldiçoado a vaguear por uma terra encharcada de culpa e tormento religioso. O cenário é grotesco e belo – igrejas transformadas em prisões, santos retorcidos a pairar sobre aldeias em ruínas, estátuas ensanguentadas a observar cada movimento.

O combate é preciso e implacável. A espada Mea Culpa dá a sensação de ser bem calculada em cada golpe, e as animações de execução acrescentam um toque cruel. As melhorias ampliam as tuas opções, como deslizar para evitar ataques, invocar videiras espinhosas ou encadear combos aéreos. Todos os inimigos puniam um jogo descuidado, mas cada morte parecia uma pequena vitória.

A exploração segue aquele ritmo típico dos jogos «soulslike» e «metroidvania». Voltava constantemente aos locais já visitados depois de desbloquear novas orações ou relíquias, abrindo caminhos que me tinham escapado. Os santuários escondidos aprofundavam a história e recompensavam-me com aumentos de saúde ou novos poderes. As partes de plataforma transformavam-se em desafios por si só, especialmente em áreas como a Muralha das Proibições Sagradas, onde espinhos e inimigos se juntavam para me fazer em pedaços em segundos.

Os chefes são de dar pesadelos. Crisanta da Agonia Envolvida lutava como um cavaleiro rival, cruzando espadas num duelo que exigia paciência. Outros, como Esdras e o seu sino gigante, davam a sensação de estar a entrar num sonho febril de caráter religioso.

O meu veredicto: O Blasphemous pega em ideias de jogos do tipo «soulslike», como combate deliberado, um universo enigmático e chefes implacáveis, e transforma-as num pesadelo de deslocamento lateral que é tão bonito quanto cruel.

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Perguntas frequentes