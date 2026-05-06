I 20 migliori giochi simili a Banished del 2026: strategia e sopravvivenza

Giochi come Banished mettono alla prova la tua capacità di sopravvivere in un mondo medievale realistico e ostile. Banished ha dato vita a un genere basato sulla pazienza e sulla perseveranza, dove la comunità è tutto. Questi giochi di strategia di costruzione di città, ricchi di dettagli, condividono quello stesso spirito e trasformano la sopravvivenza in una forma d’arte.

Dovrai affrontare incursioni, disastri naturali e qualsiasi altra sfida per sviluppare la tua nuova casa. Questi giochi mantengono vivo quel ciclo di tensione e trionfo, sia che tu stia gestendo un tranquillo villaggio o una fortezza fatiscente.

Alcuni sono duri, altri commoventi, ma tutti premiano una strategia accurata come chiave del successo. Se sei pronto a guidare, esplorare e costruire, non per dominare o per denaro, i mondi qui sotto ti aspettano.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Banished

Ecco alcuni giochi simili a Banished. Riescono a bilanciare difficoltà e speranza meglio di altri. Questi tre si distinguono per come trasformano la lotta in soddisfazione:

1 Life is Feudal: Forest Village 2017 È il miglior gioco simile a Banished, che unisce realismo, sopravvivenza e la soddisfazione di ogni pasto conquistato a fatica. Buy now 2 Medieval Dynasty 2020 Un viaggio in prima persona dalla fame al patrimonio culturale, dove la sopravvivenza si trasforma in una storia di eredità e tenacia. Buy now 3 Anno 1701 2006 Un capolavoro di precisione economica che trasforma le rotte commerciali e la lungimiranza nella vera misura di un impero. Buy now

Se ami quel mix di pressione e progresso che Banished ha reso famoso, questi tre dovrebbero essere in cima alla tua lista. Continua a leggere per scoprire altri mondi plasmati dalle difficoltà, dalla speranza e dalla tua prossima grande città.

I 20 migliori giochi simili a Banished: strategia e costruzione di città

Questi simulatori di colonie, scelti con cura, uniscono esplorazione, pianificazione accurata e crescita significativa del villaggio. Che si tratti di difenderti dalle incursioni o di plasmare una città fiorente, ogni gioco cattura il fascino della strategia a lungo termine e della progressione costante. Quante città costruirai in questi giochi simili a Banished?

1. Life is Feudal: Il villaggio nella foresta [Un gioco realistico di sopravvivenza e costruzione di città medievali simile a Banished]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore realistico di sopravvivenza e costruzione di città medievali Piattaforme PC Anno di uscita 2017 Sviluppatori Mindillusion/Bitbox Ltd. Caratteristiche uniche Condizioni meteorologiche estreme, visuale in prima persona del villaggio, sistema agricolo approfondito e sistema di morale Durata media di gioco 40–100+ ore (la durata della modalità sopravvivenza sandbox varia molto) Cosa mi è piaciuto Ogni pasto e ogni tetto sembrano davvero meritati

La prima gelata non uccide solo i raccolti, ma mette alla prova ogni scelta che hai fatto. Life is Feudal: Il villaggio nella foresta prende la tranquilla lotta di Banished e le dà un po’ di grinta. Non ti limiti a gestire le risorse; stai lottando per le generazioni a venire.

Ogni pasto conta, e ogni errore può ripercuotersi sul futuro della tua famiglia. Inizi con un piccolo gruppo di coloni, un pezzetto di terra e tanta speranza. Le stagioni influenzano ogni decisione: semina in primavera, raccogli in autunno e preparati al freddo dell’inverno.

Il cibo, la legna da ardere e la fede tengono in vita la tua gente. Ogni abitante del villaggio ha un nome, una famiglia e delle abilità che definiscono la forza lavoro. Quando arrivano malattie o il freddo, perdere anche solo una persona può mandare in crisi l'intero villaggio. La logistica diventa un'eredità mentre li guardi vivere la loro vita.

Perché l’abbiamo scelto In Life is Feudal: Il villaggio nella foresta ogni pagnotta e ogni vita contano. È un’esperienza di sopravvivenza rustica impegnativa ma appagante.

Mi piace passare alla modalità in prima persona e passeggiare tra le capanne con il tetto di paglia, osservando la mia creazione e le mie scelte a livello del suolo. Gli alberi tecnologici spingono il progresso, ma sono il ritmo del lavoro quotidiano e i raccolti scarsi a tenerti incollato allo schermo.

La rotazione delle colture, la gestione delle scorte e la crescita della famiglia contano tutte in questo realistico gioco di sopravvivenza e costruzione di città.

Il mio verdetto: ogni settimana superata in Life is Feudal: Il villaggio nella foresta sembra una vittoria in guerra.

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Cosa ne pensano i giocatori?

ChessIsAwesome ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ci ho giocato per taaaaaante ore.

2. Dinastia medievale [Un simulatore medievale di sopravvivenza e insediamento in prima persona ispirato a Banished]

Il nostro voto 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza e insediamento medievale in prima persona Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now Anno di uscita 2020 Sviluppatori Render Cube/Toplitz Productions Caratteristiche uniche Un mix tra sopravvivenza e costruzione di una dinastia, con un sistema di eredità generazionale Durata media di gioco 60–120 ore (trama + sviluppo dell’insediamento) Cosa mi è piaciuto Parti con un bastone e finisci con un lignaggio

In Dinastia medievale il mattino non ti dà il buongiorno, ma ti mette alla prova. Non ti limiti a sopravvivere al Medioevo, ma ci scolpisci la tua storia. Un giorno vai a caccia di conigli per mangiare; quello dopo, fondi un villaggio destinato a durare più a lungo della tua vita.

Questo gioco open-world in prima persona, che unisce simulazione di vita e city builder, cattura perfettamente la vita medievale. La luce del sole che filtra tra i pini, il fumo che sale dai tetti e il brusio di un mondo che va avanti con o senza di te.

Perché l'abbiamo scelto Dinastia medievale trasforma la sopravvivenza quotidiana in una storia che si tramanda di generazione in generazione. È uno dei pochi giochi in cui il tuo nome rimane immutato nel corso delle stagioni.

Raccoglierai legna, creerai attrezzi, coltiverai la terra e assegnerai compiti ai tuoi coloni. Le stagioni cambiano, le risorse variano e ogni decisione plasma il futuro della tua famiglia. Le scelte sembrano davvero personali quando costruisci la tua casetta o ti prepari per l’inverno.

Le missioni e le relazioni danno vita alla routine, mentre gli eredi e il lignaggio assicurano che la tua dinastia continui attraverso le generazioni. Come in Banished, ho imparato in fretta che un solo raccolto andato male o un inverno rigido possono vanificare ore di progressi. Ogni abitante del villaggio conta, e ogni piano ha bisogno di un piano di riserva.

Il mio verdetto: lascia il segno nella storia con Dinastia medievale.

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Cosa ne pensano i giocatori?

somedoofyouwontlike ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco di costruzione di villaggi divertente e rilassante, dove puoi tirare frecce nel sedere agli orsi.

3. Anno 1701 [Un classico city-builder economico con una gestione approfondita delle risorse]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore economico di costruzione di città e commercio Piattaforme PC, GeForce Now Anno di uscita 2006 Autore/i Progetti correlati/Sunflowers Interactive Caratteristiche uniche Rotte commerciali dell’epoca coloniale, economia a più livelli, diplomazia, focus sull’espansione Durata media di gioco 25–80 ore (campagna + gioco libero) Cosa mi è piaciuto Raggiungere l’equilibrio è gratificante quanto il profitto

C’è qualcosa di coinvolgente in una buona rotta commerciale, nel vedere le linee di rifornimento funzionare a pieno ritmo mentre le tue isole si trasformano in skyline dorati. Anno 1701 alimenta questa ossessione. Non ti limiti a costruire città; coreografi la prosperità della tua catena di isole.

Ogni isola ha le sue esigenze e i suoi limiti. Ho passato le prime ore a mappare le coste, a seguire le rotte delle spezie e a bilanciare le esigenze sociali con le stive piene zeppe. Ogni livello di popolazione richiede di più: birra, vestiti e fede. Mantenere tutti felici è un elegante rompicapo economico.

Anno 1701 ti cattura subito, ma la vera magia arriva a metà partita. Prima che te ne accorga, le catene di produzione si accumulano a tal punto che ti ritrovi a pianificare cinque navi in anticipo solo per mantenere il sistema in funzione. Fogli di calcolo inclusi!

Perché l'abbiamo scelto Anno 1701 premia la visione a lungo termine grazie alle sue reti commerciali complesse, ai sistemi di produzione articolati e all’economia che prende piede nella fase centrale e finale del gioco.

Città splendide e ricche di dettagli brillano sotto il sole, mentre le flotte solcano i mari turchesi con la precisione di un orologio. È bellissimo, ma non perdona. Se spendi troppo, il tuo impero va a rotoli in un attimo. Se trascuri la diplomazia, i rivali ti bloccheranno il commercio.

Costruisci con intelligenza e il mondo si piegherà alla tua economia.

Il mio verdetto: se la strategia è il tuo superpotere, Anno 1701 lo scatena.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Grelymolycremp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Anno 1701 era fantastico per gli eventi legati alla fucina e al mercato, e il combattimento terrestre era di altissimo livello. Ricordo di aver avuto un sacco di unità di obici e di aver semplicemente fatto piovere fuoco sui nemici.

4. Regni e castelli [Un affascinante gioco di costruzione di insediamenti medievali con meccaniche di crescita simili a quelle di Banished]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di costruzione di città con meccaniche di difesa e crescita Piattaforme PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore Lion Shield, LLC Caratteristiche uniche Incursioni vichinghe, effetti meteorologici, libertà nella progettazione del castello Durata media di gioco 20–50 ore (dipende dalla mappa e dagli obiettivi dell’espansione) Cosa mi è piaciuto Carino non vuol dire facile!

Un piccolo regno, un drago affamato e tanta fiducia mal riposta: ecco Regni e castelli. È una combinazione tra la costruzione di città medievali e un caos allegro. Inizi in piccolo, piazzando fattorie e case, poi ti espandi fino a creare una vivace cittadina di persone autonome che mangiano, lavorano e vanno nel panico quando arrivano i vichinghi.

Il suo stile low-poly nasconde una profondità sorprendente. Le scorte di cibo, le difese e il tempo atmosferico plasmano il tuo insediamento in crescita. Le incursioni e gli attacchi dei draghi aggiungono una vera sfida di gestione del rischio. Le semplici catene di produzione si trasformano in città grandi ed efficienti man mano che impari a conoscere il ritmo della tua terra.

Perché l’abbiamo scelto Regni e castelli è accessibile, ingegnoso e segretamente impegnativo, senza la costante paura del collasso.

In questo appagante gioco medievale non c’è nessuno che ti tenga per mano: solo meccaniche intuitive e una pianificazione intelligente. Pensa a Banished, ma con un sorriso e un futuro più roseo.

Il mio verdetto: guarda la città prosperare grazie alle tue decisioni in Regni e castelli.

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Cosa ne pensano i giocatori?

javispin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È uno dei miei giochi preferiti, un titolo che mi è piaciuto tantissimo per la trama e la grafica in stile anni ’90; questa versione rimasterizzata non aggiunge granché e ci aspettiamo un finale a breve.

5. Foundation [Un city-builder medievale senza griglia incentrato sulla crescita organica degli insediamenti]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruttore di città medievali senza griglia Piattaforme PC, Linux, GeForce Now Anno di uscita 2019 Sviluppatore Polymorph Games Caratteristiche uniche Sistema di crescita organica, monumenti modulari, economia dinamica Durata media di gioco 40–100+ ore (versione in accesso anticipato a durata illimitata) Cosa mi è piaciuto I villaggi diventano un po’ caotici, ma sono bellissimi

Alcuni costruttori si affidano alle griglie. Foundation si affida all’istinto. La tua città cresce come un essere vivente, snodandosi lungo fiumi e colline invece di incastrarsi in quadrati perfetti. Guidi i coloni, dai forma ai quartieri e costruisci servizi man mano che il tuo villaggio si espande. Non c’è nessuna griglia che ti frena.

Ho visto i miei coloni trasformare le foreste in legname, l’uva in vino e il duro lavoro in monumenti che definiscono lo skyline. È un gioco creativo di costruzione di città con un sistema modulare in cui nulla sembra forzato e tutto va guadagnato. Il risultato sembra naturale, come in Banished, ma con una forma più libera.

Perché l’abbiamo scelto Foundation si distingue per i suoi layout organici, gli strumenti avanzati di pianificazione urbana e un gameplay tranquillo ma ben congegnato.

Vedere le strade spuntare proprio dove camminano gli abitanti è stranamente ipnotico. Il ritmo verso la fine del gioco può sembrare lento, ma la scena delle mod e gli aggiornamenti costanti continuano a perfezionare l’esperienza.

Il mio verdetto: se ti piacciono la creatività e la pazienza, allora Foundation fa al caso tuo. Cattura alla perfezione l’arte di costruire insediamenti.

Cosa ne pensano i giocatori?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 'Kingdoms and Castles' è un gioco molto più informale, più facile da imparare e da giocare. È più simile a un classico gioco di costruzione di città.

6. Going Medieval [Un gioco di sopravvivenza e costruzione di colonie in 3D con un sistema di costruzione delle basi molto articolato]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza e costruzione di colonie in 3D Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Autore/i Foxy Voxel/The Irregular Corporation Caratteristiche uniche Costruzione di basi in 3D, sopravvivenza alla fame e alle incursioni Durata media di gioco 40–90 ore (dipende dalla durata della sopravvivenza e dalla profondità della fortezza) Cosa mi è piaciuto Profondità e sporco sotto le unghie: entrambi indispensabili.

I muri di pietra si innalzano, le frecce volano e i tuoi coloni pregano che tu abbia pianificato bene. Going Medieval trasforma la sopravvivenza in stile Banished in una simulazione di fortezza a tutti gli effetti. La difesa è fondamentale quanto il pane in questo gioco RTS tattico.

Ho iniziato con qualche pioniere e delle fondamenta di terra; entro l’estate, le incursioni mi hanno costretto a pensare in verticale. Lo stile medievale in 3D è pulito e intuitivo, il che rende facile progettare torri, zone di fuoco e rifugi sotterranei. Costruire fortezze a più piani è una strategia di sopravvivenza.

Perché l’abbiamo scelto Going Medieval cattura la stessa fame che ha alimentato Banished, aggiungendo poi la tensione della battaglia.

Ogni abitante ha le proprie esigenze, abilità e peculiarità. Un solo falegname in deficit di sonno può rallentare un’intera linea difensiva. È un progetto in continua evoluzione, ma gli aggiornamenti sono frequenti e ampliano ogni aspetto, dall’IA all’architettura. Vedere la mia colonia evolversi da baracche a fortezze non stanca mai.

Il mio verdetto: Going Medieval premia la lungimiranza e la grinta. Ogni mattone, ogni vita, sembra a un passo dal crollo a causa di una singola decisione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 'Going Medieval' è un gioco di sopravvivenza coloniale in stile Rimworld, incentrato sulla gestione delle attività, con meccaniche di gioco piuttosto complesse e ancora in fase di sviluppo.

7. La frontiera più lontana [Un gioco di sopravvivenza in un insediamento ostile con una forte atmosfera alla Banished]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Città da costruire in modalità sopravvivenza Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Crate Entertainment Caratteristiche uniche Agricoltura avanzata, simulazione delle malattie, stress stagionale Durata media di gioco 30–100+ ore (accesso anticipato, incentrato sull’insediamento a lungo termine) Cosa mi è piaciuto La natura reagisce

La frontiera più lontana ti catapulta in una terra selvaggia dove il suolo, le malattie e la fame sono i veri nemici. La lungimiranza è fondamentale quando pianifichi le difese per le future incursioni. La natura selvaggia non aspetta che tu impari.

Inizi con un carro e un sogno, creando terreni coltivabili, affumicatoi e difese contro i predoni. Gli abitanti del villaggio crescono, raccolgono, producono oggetti e muoiono seguendo gli stessi ritmi fragili che caratterizzavano la lotta in Banished.

Perché l’abbiamo scelto Il realismo di La frontiera più lontana fa sì che anche le piccole cose, come il calore, sembrino davvero meritate.

L'esplorazione è importante quanto la sopravvivenza. Espandersi verso nuovi avamposti sblocca risorse, mentre le complesse catene di approvvigionamento rendono la crescita appagante. Anche se i cali di rendimento a metà partita possono rallentare il ritmo.

Il maltempo fa marcire i raccolti, l’acqua potabile scarseggia e le malattie si diffondono più velocemente della speranza. All’inizio sembra tutto tranquillo, finché la prima gelata non ti ricorda che non è così. Eppure, vedere un insediamento sopravvivere a un altro inverno brutale è una sensazione incredibile.

Il mio verdetto: metti alla prova la tua pazienza e la tua capacità di pianificazione con La frontiera più lontana.

Cosa ne pensano i giocatori?

AlienSandwhich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Non è nemmeno ancora finito e mi sto già divertendo un sacco. Mi piacciono anche tutte le opzioni di personalizzazione che ti permettono di giocare come preferisci

8. Stoneheart [Un accogliente gioco di costruzione di colonie con elementi di crafting, sopravvivenza e avventura]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di costruzione di colonie dall’atmosfera accogliente Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore Radiant Entertainment Caratteristiche uniche Mappe procedurali, grafica voxel, combattimenti e vita cittadina Durata media di gioco 30–60 ore (durata media di una partita completa con la città al massimo) Cosa mi è piaciuto Ogni abitante sembra davvero parte della storia

Non farti ingannare dai colori tenui: il benessere va costruito. Stonehearth è un gioco che richiede tanto cura quanto cautela, dove ogni fattoria e ogni recinzione mantengono viva la speranza per un altro giorno. Crea, difendi e decora mentre ti fai strada verso la sopravvivenza in questo accogliente gioco di costruzione di colonie.

Ho costruito la mia prima casa, ho visto il focolare accendersi e ho subito voluto tenere tutti al sicuro. Qui la felicità conta tanto quanto i pasti o gli attrezzi. Dietro al fascino si nascondono mostri, incursioni e la gestione delle risorse che ti tengono sempre all’erta.

Perché l’abbiamo scelto Stonehearth unisce creatività e comfort con quel pizzico di tensione che basta a rendere ogni alba appagante.

Il suo mondo voxel è colorato ma vivo, pieno di abitanti che costruiscono, coltivano e combattono per far prosperare il tuo insediamento. È un parco giochi infinitamente personalizzabile per chi ama costruire.

Il mio verdetto: Stonehearth trasforma la sopravvivenza in qualcosa di commovente. Costruisci, proteggi e fai in modo che il mondo ti sembri casa tua.

Cosa ne pensano i giocatori?

zizobg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco merita davvero molto più apprezzamento... è un gioco fantastico, divertente e commovente che merita di essere conosciuto e apprezzato da tantissime altre persone.

9. Manor Lords [Un gioco realistico di costruzione di insediamenti medievali con battaglie tattiche]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di città medievali con battaglie tattiche Piattaforme PC Anno di uscita 2024 Autore/i Magia slava/Il cavallo incappucciato Caratteristiche uniche Realismo storico, guerra medievale, progettazione organica degli insediamenti Durata media di gioco 40–120+ ore (costruzione della città + battaglie; statistiche EA in evoluzione) Cosa mi è piaciuto Ogni tetto di paglia racconta di grinta e grazia

Il primo colpo di martello in Manor Lords sembra davvero pesante. È un gioco realistico di costruzione di insediamenti medievali che unisce i dettagli della gestione urbana al combattimento tattico. Parti con una manciata di contadini e finisci per comandare eserciti attraverso campi fangosi.

Ho costruito la mia prima strada per il mercato e ho visto i mercanti riempirla di vita. Ogni carro trainato da buoi, ogni granaio e ogni lavoratore sembrano parte di un sistema vivente. La logistica è fondamentale, così come lo è la posizione di ogni casa e di ogni campo.

Perché l’abbiamo scelto Manor Lords fonde un'economia realistica, una logistica intelligente e battaglie su larga scala in un suggestivo ambiente medievale. Le città si espandono in regioni con naturale realismo.

Quando arrivano le incursioni, il passaggio dalla tranquilla vita contadina al comando sul campo di battaglia è fluido e d’effetto. Si notano ancora alcune stranezze tipiche dell’Early Access, ma le sue basi rivaleggiano già con i giochi più strategici sulla Seconda Guerra Mondiale.

Il mio verdetto: Manor Lords è la pazienza trasformata in potere. Costruisci, comanda, resisti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Fishiesideways10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 È un gioco dinamico e interessante, con le linee di produzione... Ci sono anche degli scontri, ma non sono intensi né costanti, se non vuoi. Io ci sono solo per la colonna sonora da urlo.

10. Songs of Syx [Un simulatore di colonie su larga scala con un’enorme espansione urbana]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore coloniale su larga scala Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Gamatron AB Caratteristiche uniche Migliaia di cittadini, specie uniche, economie imponenti Durata media di gioco 80–200+ ore (simulazione imperiale su vasta scala) Cosa mi è piaciuto Creare ordine dal caos

Si parte da poche tende e si arriva a una metropoli. Songs of Syx prende la disciplina di sopravvivenza di Banished e la porta su scala imperiale. Migliaia di cittadini si affaccendano in quartieri stratificati, ognuno dei quali alimenta una vasta rete di lavoro, commercio e cultura.

Ho costruito strade per dieci cittadini e all’improvviso me ne sono ritrovato diecimila che ne volevano una tutta per sé. La sua pianificazione su larga scala e la libertà in stile sandbox lo rendono uno dei giochi di strategia più ambiziosi in circolazione.

Perché l'abbiamo scelto Songs of Syx si espande senza perdere la sua anima. Premia la pazienza, la lungimiranza e quel brivido silenzioso che provi quando vedi il caos trasformarsi in ordine.

Anche i computer meno potenti possono faticare a reggere il carico demografico, ma ne vale la pena quando la tua città si illumina e la vita pulsa in ogni strada.

Il mio verdetto: Songs of Syx è perfetto se hai sempre desiderato giocare a fare l’architetto, l’economista e il dio tutto in una volta.

Cosa ne pensano i giocatori?

ProphetChuck ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il gioco è incredibile ed è uno dei giochi di costruzione di città meglio ottimizzati a cui abbia mai giocato.

11. Kingdoms Reborn [Un city-builder basato sulle carte con una progressione in stile Banished]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di costruzione di città basato sulle carte Piattaforme PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore Earthshine Caratteristiche uniche Sistema di carte per potenziamenti, multiplayer globale, scambi tra giocatori Durata media di gioco 50–120 ore (ciclo economico dalla fase centrale a quella finale del gioco) Cosa mi è piaciuto La spontaneità delle carte

Basta un mazzo e tutto cambia: le leggi, il territorio e la tua eredità. Kingdoms Reborn reinventa l’approccio incentrato sulla sopravvivenza di Banished con un mazzo di decisioni in continua evoluzione. Ogni carta pescata plasma il percorso del tuo insediamento, da un umile villaggio medievale a una fiorente potenza industriale. In questo mondo, il destino è nelle carte.

Le catene di produzione tengono occupata la tua gente e l’assegnazione dei lavoratori ti sembrerà familiare. Il sistema di carte aggiunge possibilità di scelta e tentazioni, con nuove tecnologie, politiche e bonus che aspettano il momento perfetto.

Perché l’abbiamo scelto Kingdoms Reborn unisce tradizione e innovazione. Premia una pianificazione intelligente, mantenendo ogni partita imprevedibile e sempre nuova.

Il ritmo è più lento rispetto ad altri giochi di costruzione, ma la ricompensa è la padronanza a lungo termine. Puoi passare dalla modalità sandbox a quella scenario per variare le sfide. Vedere la tua città cambiare nel corso dei secoli è soddisfacente tanto quanto sopravvivere a un’altra tempesta.

Il mio verdetto: se sei pronto a scommettere sulle possibilità e sul progresso, gioca a Kingdoms Reborn.

Cosa ne pensano i giocatori?

GuildOfDragons ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ti consiglio 'Kingdoms Reborn': ha un sistema di carte davvero ben fatto, è facile ma non è mai noioso.

12. La fortuna del fondatore [Un simulatore di colonia spensierato con sistemi di umore e bisogni]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di colonia con sistemi di umore e bisogni Piattaforme PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore Dionic Software Caratteristiche uniche Coloni con IA emotiva, gestione dell’umore, personalizzazione delle abitazioni Durata media di gioco 35–70 ore (ritmo di sopravvivenza della colonia) Cosa mi è piaciuto Un colono sorridente è come una moneta di scambio

A quanto pare, tenere in vita i tuoi coloni è facile; renderli felici è la vera sfida finale. La fortuna del fondatore è un affascinante gioco sandbox in cui la sopravvivenza dipende più dall’umore dei tuoi coloni che dalle scorte. La felicità può costruire, o distruggere, una colonia.

Ogni colono ha stati d’animo, sogni e tratti caratteriali che si ripercuotono su tutto il gruppo. Un falegname di cattivo umore può bloccare un’intera giornata di lavoro; all’improvviso, ti ritrovi a fare lo psicologo! Ho iniziato a gestire i pasti e i pavimenti, poi mi sono ritrovato ad arredare le camere da letto per risollevare il morale: inaspettato, ma delizioso.

Perché l’abbiamo scelto La fortuna del fondatore è la prova che la gestione può avere un tocco umano. Non ti limiti a costruire case, ma crei felicità.

I combattimenti e la vita familiare mantengono il gioco avvincente, mentre la costruzione creativa dà al tuo insediamento un tocco personale. È più leggero e meno impegnativo di Banished, ma non per questo meno gratificante quando la tua colonia prospera.

Il mio verdetto: se ami la gestione incentrata sulle persone e le storie che nascono dalle emozioni… allora La fortuna del fondatore fa al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Tia_MacArthur ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Founder’s Fortune: inizi con tre personaggi e poi se ne possono aggiungere altri. Devi assicurarti che abbiano da mangiare, un posto dove dormire e qualcosa di produttivo da fare. È un gioco divertente con una grafica piacevole alla vista.

13. Gnomoria [Un gioco sandbox di costruzione di colonie con il DNA di Dwarf Fortress]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruttore di colonie in stile sandbox Piattaforme Windows, Linux, macOS Anno di uscita 2016 Autore Robotronic Games Caratteristiche uniche Terreno completamente distruttibile, automazione, creazione senza limiti Durata media di gioco 60–150+ ore (modalità sandbox, senza fine prestabilita) Cosa mi è piaciuto Caos, fascino e creatività

Gnomoria è caos, creazione e comicità in egual misura. Come il cugino un po’ sgangherato di Dwarf Fortress, ogni borsa, barile e carriola conta in questa simulazione di gestione di un villaggio.

Sei al comando di una squadra di gnomi oberati di lavoro, che scavano, creano oggetti e commerciano per raggiungere la prosperità… o l’implosione. Non esistono due regni uguali: colline, minerali e pericoli cambiano continuamente, così che ogni nuovo inizio sembra una nuova frontiera.

Perché l'abbiamo scelto Gnomoria è abbastanza profondo per i veterani, ma anche abbastanza semplice per chiunque sia curioso di provare il caos tipico dei giochi di colonizzazione classici.

I dettagli sono davvero curati: gli attrezzi si consumano, le scorte traboccano e un solo ordine sbagliato può mandare i tuoi lavoratori in crisi. L’ho imparato a mie spese quando il mio birrificio è rimasto a secco.

Dietro i pixel 2D si nascondono una strategia seria e una fedele comunità di modder che lo mantiene vivo anche a distanza di anni.

Il mio verdetto: Gnomoria cattura la gioia di armeggiare. Costruisci, ricostruisci e ridi quando tutto crolla.

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Rephath ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quasi 900 ore su Gnomoria

14. Gli insediamenti in crescita [Un gioco di sopravvivenza in un insediamento medievale con sfide procedurali]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di sopravvivenza in un insediamento medievale Piattaforme PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore Stellar Fox Studio Caratteristiche uniche Mondi generati proceduralmente, sfide casuali, incentrato sulla sopravvivenza Durata media di gioco 30–80 ore (cicli di sopravvivenza procedurali) Cosa mi è piaciuto Non ci sono due inverni uguali

Alla tempesta non importa nulla dei tuoi piani. Gli insediamenti in crescita mette alla prova quanto a lungo regge una preparazione accurata di fronte alla sfortuna e alle intemperie. È un gioco di sopravvivenza crudo, saldamente radicato nella tradizione di Banished fatta di pazienza, precisione e sofferenza.

Gestisci famiglie invece che lavoratori senza volto. Le generazioni nascono, invecchiano e svaniscono mentre i raccolti, gli attrezzi e la politica crollano o prosperano intorno a loro. Trentacinque professioni si intrecciano in reti produttive che sembrano autentiche e a volte fragili.

Perché l’abbiamo scelto Gli insediamenti in crescita richiede lungimiranza, adattabilità e ottimismo, anche in caso di disastri. Pochi giochi di costruzione di città riescono a catturare quel senso di sopravvivenza conquistata.

Le incursioni e le calamità colpiscono duramente, costringendoti a ricostruire in modo sempre più intelligente. È duro ma giusto: vedi ogni causa e ogni conseguenza. La curva di apprendimento è ripida e i progressi possono essere lenti, ma è proprio per questo che ogni villaggio ricostruito sembra davvero una conquista.

Il mio giudizio: Gli insediamenti in crescita non ti regala le vittorie; ti costringe a lottare per conquistarle.

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GrumpyThumper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 'Settlements Rising' e 'Kingdoms Reborn' sono entrambi dei veri capolavori.

15. Dawn of Man [Un gioco di costruzione di colonie preistoriche con sopravvivenza e progressione]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza e costruzione di città preistoriche Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore Madruga Works Caratteristiche uniche Progressione nell'era, caccia, evoluzione basata sulla ricerca Durata media del gioco 25–60 ore (dall’Età della Pietra all’Età del Ferro) Cosa mi è piaciuto Vedere come le menti dell’età della pietra danno vita alla civiltà.

Il primo falò sembra una vittoria. Dawn of Man segue la tua tribù preistorica attraverso le generazioni, dagli utensili di pietra al ferro e oltre. È un gioco di strategia ben congegnato che trasforma il progresso umano in una lotta per la sopravvivenza.

Guiderai i cacciatori attraverso fiumi ghiacciati, radunerai branchi di animali selvatici e razionerai il cibo prima del lungo inverno. Ogni era sblocca nuovi strumenti, ma ogni progresso comporta nuovi rischi. Potresti perdere metà della tua tribù a causa di una violenta tempesta perché hai costruito le mura prima dei vestiti.

Perché l’abbiamo scelto Dawn of Man cattura l’atmosfera delle prime civiltà senza complicarla troppo. Sistemi chiari, una progressione costante e piccole vittorie gli conferiscono un fascino senza tempo.

La sua interfaccia semplice nasconde scelte difficili e una profondità appagante. Vedere le capanne di fango trasformarsi in monumenti non perde mai il suo fascino.

Il mio verdetto: gioca a Dawn of Man se ami la sopravvivenza con uno scopo. Ogni strumento che crei è un passo verso la storia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

tdah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dawn of Man è un capolavoro. Se ti è piaciuto Banished, questo ti piacerà da morire

16. Thea: Il risveglio [Un ibrido 4X-sopravvivenza ispirato alla mitologia]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido 4X di sopravvivenza a turni Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore MuHa Games Caratteristiche uniche Una trama ispirata ai miti, battaglie con le carte, scelte di sopravvivenza Durata media di gioco 40–90 ore (campagne + modalità sopravvivenza con RNG) Cosa mi è piaciuto I miti e la narrazione

A Thea: Il risveglio la notte cala presto . I mostri si risvegliano, gli dei sussurrano e la sopravvivenza diventa una storia raccontata una decisione alla volta. Ogni scelta riecheggia nell’oscurità.

Un po’ strategia 4X, un po’ simulatore di sopravvivenza, questo gioco sostituisce gli imperi tentacolari con la fragilità di un singolo accampamento. Raccoglierai cibo, creerai strumenti e manderai spedizioni in un mondo oscuro e intriso di folklore. Ogni incontro è un azzardo.

Perché l'abbiamo scelto Thea: Il risveglio unisce la tensione della sopravvivenza al mito. È inquietante, imprevedibile e puoi giocarci all’infinito.

Le storie nascono spontaneamente. Gli eroi sorgono, cadono e a volte scompaiono del tutto, lasciando dietro di sé delle leggende. Come in Banished, ogni risorsa conta, ma qui il costo è spirituale, non solo materiale. I combattimenti a carte decidono se la tua gente vivrà, morirà o tornerà con storie che vale la pena raccontare.

Il mio verdetto: Thea: Il risveglio, quando vuoi che i tuoi giochi di gestione ti rimangano un po’ impressi nella mente.

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PlatinumMode ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Questo gioco sembra davvero interessante. Sembra essere un mix di: esplorazione, elementi RPG, costruzione di basi e strategia.

17. RimWorld [Un simulatore di colonia fantascientifico con narrazioni emergenti guidate dalla trama]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di colonia fantascientifica Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Ludeon Studios Caratteristiche uniche Sistema di narrazione basato sull'IA, supporto alle mod, generazione narrativa emergente Durata media di gioco 80–300+ ore (rigiocabilità infinita) Cosa mi è piaciuto La trama e la narrazione

Nessun piano sopravvive al contatto con i tuoi coloni. RimWorld è un brillante gioco di fantascienza che trasforma la gestione della base in una soap opera di sopravvivenza. Dopo essere precipitato su un mondo lontano, dovrai costruire rifugi, curare ferite e gestire nei minimi dettagli un gruppo di personaggi imprevedibili, con bisogni, paure e storie personali.

La magia sta nella sua IA narratrice, una mano invisibile che intreccia tragedia e trionfo dal tuo caos quotidiano. Scoppiano incendi, le amicizie si incrinano e i prigionieri diventano alleati mentre il caos scrive la storia al posto tuo.

Perché l’abbiamo scelto Ogni incursione, storia d’amore e tradimento in RimWorld sembra parte di una storia più grande che non hai pianificato e che non riesci a smettere di seguire.

La sua semplicità nasconde una grande profondità, e il supporto alle mod ti permette di rimodellare l’universo secondo i tuoi gusti. È caos controllato, quello migliore.

Il mio verdetto: RimWorld fa al caso tuo se ami l’imprevedibilità. È un gioco di sopravvivenza con storie che ti rimarranno davvero impresse.

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chazwhiz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Credo che fosse un mix perfetto di tutto quello che mi piace nei giochi. Obiettivi molto liberi, costruzione di basi, gestione della catena di rifornimenti, possibilità di giocare in stile tower defense o 'turtling', e poi le mod… oh mio Dio, le mod.

18. Timberborn [Un gioco unico di costruzione di colonie post-umane con civiltà di castori]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di costruzione di colonie post-umane con i castori Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Autore Mechanistry Caratteristiche uniche Progettazione della città basata sull'acqua, varietà di fazioni, costruzione verticale Durata media di gioco 40–150 ore (fasi di sviluppo in modalità sandbox) Cosa mi è piaciuto I castori superano l’umanità

Gli umani se ne sono andati, ma i costruttori rimasti sono più intelligenti, più pelosi e decisamente più bravi a progettare le città. Timberborn affida la civiltà ai castori: efficienti, instancabili e molto più bravi nella pianificazione urbana. Gestisci l’acqua, costruisci dighe e guidi la tua colonia attraverso i brutali cicli di siccità che plasmano questo mondo “lumberpunk”.

La tua città di legno cresce in altezza anziché in larghezza. L’impilamento verticale ti permette di creare abitazioni a più livelli, passerelle e officine. Il tutto è alimentato da complesse catene di produzione e da un’automazione ingegnosa.

Perché l’abbiamo scelto Timberborn è una stravagante lezione magistrale di design. I suoi sistemi idrici, le costruzioni a più livelli e lo stile allegro lo rendono un gioco rilassante e strategico allo stesso tempo.

Vedere i castori trascinare tronchi, azionare motori e schiacciare un pisolino in caserme ordinate conferisce al mondo un fascino accogliente ma laborioso. Ogni siccità è un rompicapo, ogni diga una vittoria.

Il mio verdetto: costruisci in alto, resta all’asciutto e rendi orgogliosa la tribù dei castori in Timberborn.

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Viper999DC ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Banished 2.0 si chiama Timberborn.

19. I figli del Nilo: Edizione migliorata [Un gioco di costruzione di città faraoniche con sistemi sociali molto articolati]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco City-builder ambientato nell’antico Egitto Piattaforme PC Anno di uscita 2008 Sviluppatore Tilted Mill Caratteristiche uniche Economia civica vivace, costruzione di monumenti, leadership basata sul faraone Durata media di gioco 30–70 ore (campagna + modalità libera) Cosa mi è piaciuto Il potere sembra potente ma fragile

Le sabbie si spostano, il sole sorge e un’intera civiltà guarda a te. I figli del Nilo: Edizione migliorata ti mette nei panni di un faraone, a costruire una comunità fiorente seguendo il ritmo lento e affidabile del fiume.

Gestisci persone con bisogni reali: contadini, nobili, scribi e soldati. Tutti lavorano insieme per mantenere viva Alessandria. Ogni monumento richiede anni di pianificazione, ogni mattone viene posato da mani che si aspettano una paga equa e granai pieni. Le tue decisioni plasmano la società stessa.

Perché l'abbiamo scelto I figli del Nilo unisce bellezza e burocrazia come nessun altro. È paziente, ponderato e premia una gestione attenta piuttosto che una crescita rapida.

Il ritmo può sembrare lento, ma proprio questo dà peso a ogni traguardo raggiunto. Il potere assume un significato diverso quando è scolpito nella pietra.

Il mio verdetto: se ti piace pianificare con cura e vedere una vera società prendere forma, I figli del Nilo fa proprio al caso tuo.

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theother64 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si gioca in modo un po’ diverso. Punta a un’esperienza di gioco leggermente più realistica... Ha anche un ritmo più lento, quindi devo essere dell’umore giusto per giocarci.

20. The Bonfire: Le Terre Abbandonate [Un gioco minimalista di sopravvivenza e insediamento]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore minimalista di sopravvivenza e insediamento Piattaforme PC, dispositivi mobili, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore Xigma Games Caratteristiche uniche Grafica minimalista, lavoro automatizzato, strategia difensiva Durata media di gioco 5–15 ore (sessioni brevi e minimaliste) Cosa mi è piaciuto Un'atmosfera tranquilla, inquietante, una pace che devi guadagnarti

In The Bonfire: Le Terre Abbandonate la notte cala in fretta e la luce è la tua unica difesa. Questo simulatore di sopravvivenza minimalista riduce il genere all’essenziale: costruisci un piccolo villaggio, difendi il tuo falò e resisti a qualunque cosa strisci fuori dall’oscurità.

I comandi sono semplici, la tensione no. Assegnerai dei lavoratori per raccogliere legna, fabbricare armi e stare di guardia mentre strane creature mettono alla prova la tua fragile pace. I cambiamenti meteorologici e le lunghe notti aggiungono una pressione lenta e strisciante. Ogni alba sembra conquistata a fatica.

Perché l’abbiamo scelto The Bonfire: Le Terre Abbandonate è accogliente, accessibile e sorprendentemente teso nella sua quiete.

Il suo aspetto pulito e la musica inquietante trasformano la scarsità in calma, facendo sembrare monumentali anche le piccole vittorie. Le sessioni brevi e i progressi costanti rendono l’esperienza soddisfacente senza stress. È tranquillo… finché non lo è più.

Il mio verdetto: combatti la luce contro l’oscurità e lascia che il silenzio ti insegni la pazienza in *The Bonfire: Le Terre Abbandonate*.

Cosa ne pensano i giocatori?

Hello_Im_LuLu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sono un grande fan. Probabilmente è uno dei miei giochi preferiti per iOS. Per me ha proprio tutto quello che cerco. Come hanno detto anche altri, non è particolarmente lungo, ma non sono mai stato uno che giudica un gioco solo in base alla durata.

Il mio verdetto complessivo

Se stai cercando i migliori punti di partenza per giochi simili a Banished ma non sai da dove cominciare… non cercare oltre.

Per i principianti → Life is Feudal: Il villaggio nella foresta . Un’introduzione ben strutturata che riproduce lo stress della sopravvivenza di Banished con meccaniche chiare e un ritmo accessibile.

Un’introduzione ben strutturata che riproduce lo stress della sopravvivenza di Banished con meccaniche chiare e un ritmo accessibile. Per chi ama le storie → Dinastia medievale . Un viaggio in prima persona in cui vivi, lavori e costruisci un’eredità che attraversa le generazioni.

Un viaggio in prima persona in cui vivi, lavori e costruisci un’eredità che attraversa le generazioni. Per gli appassionati di economia → Anno 1701 . Un classico gioco di costruzione di città che premia la pianificazione paziente e la rotta commerciale perfetta.

Un classico gioco di costruzione di città che premia la pianificazione paziente e la rotta commerciale perfetta. Per i costruttori creativi → Foundation. Un tranquillo sandbox che trasforma le strutture in forme di espressione attraverso una crescita organica e senza griglia.

Un tranquillo sandbox che trasforma le strutture in forme di espressione attraverso una crescita organica e senza griglia. Per i perfezionisti → La frontiera più lontana. Una simulazione impegnativa ma gratificante che trasforma ogni raccolto e ogni tempesta in una prova di strategia.

Ogni titolo di questa lista incarna lo spirito di Banished: resilienza, ritmo e la bellezza di costruire qualcosa che duri nel tempo.

Domande frequenti