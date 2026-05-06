20 najlepszych gier podobnych do „Banished” w 2026 roku: strategia i przetrwanie

Gry takie jak „Banished” sprawdzają twoją zdolność do przetrwania w realistycznym, surowym średniowiecznym świecie. „Banished” zapoczątkowało gatunek oparty na cierpliwości i wytrwałości, w którym społeczność ma ogromne znaczenie. Te dopracowane strategiczne gry o budowaniu miast czerpią z tego ducha i przekształcają przetrwanie w formę sztuki.

Będziesz musiał radzić sobie z najazdami, klęskami żywiołowymi i wszystkim innym, aby rozwinąć swój nowy dom. Gry te podtrzymują ten cykl napięcia i triumfu, niezależnie od tego, czy zarządzasz spokojną wioską, czy rozpadającą się fortecą.

Niektóre z nich są surowe, inne wzruszające, ale wszystkie nagradzają przemyślaną strategię prowadzącą do sukcesu. Jeśli jesteś gotowy, by przewodzić, odkrywać i budować – nie po to, by rządzić czy zarabiać pieniądze – poniższe światy czekają na ciebie.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Banished”

Oto kilka gier podobnych do „Banished”. Lepiej niż inne łączą w sobie trudności i nadzieję. Te trzy wyróżniają się tym, jak zamieniają zmagania w satysfakcję:

1 Life is Feudal: Forest Village 2017 To najlepsza gra podobna do „Banished”, łącząca realizm, walkę o przetrwanie oraz satysfakcję z każdego ciężko wypracowanego posiłku. Buy now 2 Medieval Dynasty 2020 Podróż z perspektywy pierwszej osoby od głodu do dziedzictwa, w której walka o przetrwanie przeradza się w opowieść o spuściźnie i wytrwałości. Buy now 3 Anno 1701 2006 Mistrzowska lekcja ekonomicznej precyzji, w której szlaki handlowe i dalekowzroczność stają się prawdziwą miarą potęgi imperium. Buy now

Jeśli uwielbiasz połączenie presji i postępu, z którego słynie „Banished”, te trzy tytuły powinny znaleźć się na szczycie Twojej listy. Czytaj dalej, aby odkryć więcej światów ukształtowanych przez trudności, nadzieję i Twoje kolejne wspaniałe miasto.

20 najlepszych gier podobnych do „Banished”: strategia i budowanie miast

Te starannie wybrane symulatory kolonizacji łączą eksplorację, staranne planowanie i znaczący rozwój wioski. Broniąc się przed najazdami lub kształtując kwitnące miasto, każda z tych gier oddaje urok długoterminowej strategii i stopniowego postępu. Ile miast zbudujesz w tych grach podobnych do „Banished”?

1. Life is Feudal: Leśna wioska [Realistyczna średniowieczna gra typu survival i budowanie miasta, podobna do Banished]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Realistyczna średniowieczna symulacja przetrwania połączona z budowaniem miasta Platformy PC Rok wydania 2017 Twórcy Mindillusion/Bitbox Ltd. Unikalne cechy Trudne warunki pogodowe, widok na wioskę z perspektywy pierwszej osoby, rozbudowany system uprawy roli i morale Średni czas gry 40–100+ godzin (czas gry w trybie survivalu typu sandbox jest bardzo zróżnicowany) Mocne strony Każdy posiłek i dach nad głową wydają się zasłużone

Pierwszy mróz zabija nie tylko uprawy, ale także wystawia na próbę każdy podjęty przez ciebie wybór. Life is Feudal: Leśna wioska czerpie z cichej walki znanej z gry Banished i nadaje jej wyrazistości. Nie zajmujesz się jedynie zarządzaniem zasobami; walczysz o przetrwanie kolejnych pokoleń.

Każdy posiłek ma znaczenie, a każdy błąd może odbić się echem w rodowodzie rodziny. Zaczynasz z małą grupą osadników, skrawkiem ziemi i nadzieją. Pory roku kształtują każdą decyzję: siejesz wiosną, zbierasz plony jesienią i przygotowujesz się na zimozę.

Żywność, drewno na opał i wiara pozwalają twoim mieszkańcom przetrwać. Każdy wieśniak ma imię, rodzinę i umiejętności, które kształtują siłę roboczą. Gdy uderza choroba lub mróz, utrata nawet jednej osoby może doprowadzić do upadku całej wioski. Logistyka staje się dziedzictwem, gdy obserwujesz, jak żyją.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „Life is Feudal: Leśna wioska” liczy się każdy bochenek chleba i każde życie. To wymagające, ale satysfakcjonujące doświadczenie rustykalnego przetrwania.

Lubię przełączać się na tryb pierwszej osoby i spacerować między chatami krytymi strzechą, oglądając swoje dzieło i skutki podjętych decyzji z perspektywy zwykłego mieszkańca. Drzewka technologiczne napędzają postęp, ale to rytm codziennej pracy i skromne zbiory sprawiają, że nie można się od tego oderwać.

Płodozmian, zarządzanie zapasami i rozwój rodziny mają znaczenie w tej realistycznej grze o przetrwaniu i budowaniu miasta.

Nasza ocena: Każdy przetrwany tydzień w gr ze „Life is Feudal: Leśna wioska” wydaje się zwycięstwem w wojnie.

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Co mówią gracze?

ChessIsAwesome ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Grałem w to przez baaardzo wiele godzin.

2. Dynastia średniowieczna [Średniowieczna gra symulacyjna z perspektywy pierwszej osoby, łącząca elementy przetrwania i osadnictwa, inspirowana grą Banished]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna gra survivalowa i symulacja osadnictwa z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now Rok wydania 2020 Twórcy Render Cube/Toplitz Productions Unikalne cechy Połączenie gry o przetrwaniu z budowaniem dynastii, system dziedziczenia międzypokoleniowego Średni czas gry 60–120 godzin (fabuła + rozwój osady) Mocne strony Zaczynasz od kija, a kończysz z rodem

W Dynastia średniowieczna poranek nie wita cię, lecz wystawia na próbę. Nie tylko przetrwasz średniowiecze, ale wyryjesz w nim swoją historię. Jednego dnia polujesz na króliki, by się wyżywić; następnego zakładasz wioskę, która ma przetrwać dłużej niż twoje śmiertelne życie.

Ta gra z otwartym światem, rozgrywana z perspektywy pierwszej osoby, będąca połączeniem symulacji życia i budowania miasta, oddaje klimat średniowiecznego życia. Promienie słońca prześwitujące przez sosny, dym unoszący się z dachów i szum świata, który toczy się dalej niezależnie od tego, czy w nim jesteś, czy nie.

Dlaczego to wybraliśmy Dynastia średniowieczna zamienia codzienne zmagania o przetrwanie w opowieść o losach kolejnych pokoleń. To jedna z niewielu gier, w których twoje imię przetrwa kolejne pory roku.

Będziesz zbierać drewno, wytwarzać narzędzia, uprawiać ziemię i przydzielać zadania swoim osadnikom. Pory roku się zmieniają, zasoby się przemieszczają, a każda decyzja kształtuje przyszłość twojej rodziny. Wybory wydają się osobiste, gdy budujesz swoją chatę lub przygotowujesz się do zimy.

Zadania i relacje ożywiają codzienną rutynę, a spadkobiercy i rodowód zapewniają ciągłość twojej dynastii przez pokolenia. Podobnie jak w grze „Banished”, szybko przekonałem się, że jedno nieudane żniwo lub surowa zima mogą zniweczyć wiele godzin postępów. Każdy wieśniak ma znaczenie, a każdy plan wymaga zabezpieczenia.

Nasza ocena: Zostaw swój ślad w historii w grze Dynastia średniowieczna.

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Co mówią gracze?

somedoofyouwontlike ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To przyjemna i relaksująca gra polegająca na budowaniu wioski, w której można strzelać strzałami w tyłek niedźwiedziom.

3. Anno 1701 [Klasyczna gra ekonomiczna typu city-builder z rozbudowanym systemem zarządzania zasobami]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Ekonomiczna gra typu city-builder i symulacja handlu Platformy Komputer, GeForce Now Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Powiązane projekty / Interaktywne słoneczniki Cechy charakterystyczne Szlaki handlowe z epoki kolonialnej, wielopoziomowa gospodarka, dyplomacja, nacisk na ekspansję Średni czas rozgrywki 25–80 godzin (kampania + gra swobodna) Mocne strony Równoważenie budowli daje tyle samo satysfakcji, co zysk

W dobrych szlakach handlowych jest coś wciągającego – obserwowanie, jak linie zaopatrzeniowe pracują na pełnych obrotach, podczas gdy wyspy rozkwitają, a ich horyzonty mienią się złotem. Anno 1701 zaspokaja tę obsesję. Nie tylko budujesz miasta; tworzysz choreografię dobrobytu dla swojego łańcucha wysp.

Każda wyspa ma swoje potrzeby i ograniczenia. Pierwsze godziny spędziłem na mapowaniu linii brzegowych, poszukiwaniu szlaków przyprawowych i równoważeniu potrzeb społecznych z ograniczoną przestrzenią ładunkową. Każda grupa społeczna ma coraz większe wymagania: piwo, odzież i wiara. Dbanie o zadowolenie wszystkich to elegancka zagadka ekonomiczna.

Anno 1701 wciąga od samego początku, ale prawdziwa magia pojawia się w połowie gry. Zanim się zorientujesz, łańcuchy produkcyjne rozrastają się tak bardzo, że planujesz pięć statków z wyprzedzeniem, by tylko utrzymać system w ruchu. Arkusze kalkulacyjne w zestawie!

Dlaczego to wybraliśmy Anno 1701 nagradza długoterminowe myślenie dzięki rozbudowanym sieciom handlowym, wielopoziomowym systemom produkcji oraz ekonomii w środkowej i późnej fazie gry.

Wspaniałe, szczegółowe miasta lśnią w słońcu, a floty poruszają się jak w zegarku po turkusowych morzach. Gra jest piękna, ale bezlitosna. Przekrocz budżet, a twoje imperium szybko upadnie. Zaniedbaj dyplomację, a rywale zablokują ci handel.

Buduj mądrze, a świat podporządkuje się twojej gospodarce.

Nasza ocena: Jeśli strategia jest twoją supermocą, Anno 1701 pozwoli ci ją w pełni wykorzystać.

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Co mówią gracze?

Grelymolycremp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra „Anno 1701” była niesamowita dzięki wydarzeniom związanym z kowalstwem i targowiskami, a walka lądowa była na najwyższym poziomie. Pamiętam, że miałem całą rzeszę jednostek z haubicami i po prostu zasypywałem wrogów gradem ognia.

4. Królestwa i zamki [Urocza średniowieczna gra o budowaniu osad z mechaniką rozwoju przypominającą grę Banished]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator budowania miasta z mechaniką obrony i rozwoju Platformy PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Rok wydania 2017 Twórca Lion Shield, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unikalne cechy Najazdy Wikingów, efekty pogodowe, swoboda projektowania zamku Średni czas gry 20–50 godzin (w zależności od mapy i celów rozszerzeń) Mocne strony Urocze nie znaczy łatwe!

Małe królestwo, głodny smok i mnóstwo nieuzasadnionej pewności siebie – oto „Królestwa i zamki””. To połączenie średniowiecznej gry o budowaniu miast z radosnym chaosem. Zaczynasz od niewielkiej osady, budując gospodarstwa i domy, a następnie rozbudowujesz ją do tętniącego życiem miasteczka, którego mieszkańcy jedzą, pracują i wpadają w panikę, gdy nadciągają Wikingowie.

Jego styl low-poly kryje w sobie zaskakującą głębię. Zapasy żywności, umocnienia i pogoda – wszystko to kształtuje twoją rozwijającą się osadę. Najazdy i ataki smoka wprowadzają element prawdziwego zarządzania ryzykiem. Proste łańcuchy produkcyjne przekształcają się w duże, wydajne miasta, gdy nauczysz się rytmu swojej ziemi.

Dlaczego to wybraliśmy „Królestwa i zamki” to gra przystępna, pomysłowa i skrycie wymagająca, w której nie musisz nieustannie obawiać się upadku.

W tej satysfakcjonującej średniowiecznej grze nie ma miejsca na prowadzenie gracza za rękę – liczą się tylko przejrzyste mechaniki i sprytne planowanie. Pomyśl o grze „Banished”, ale z uśmiechem i bardziej optymistyczną prognozą.

Nasza opinia: Zobacz, jak miasto rozkwita dzięki twoim decyzjom w grze „Królestwa i zamki”.

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Co mówią gracze?

javispin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To jedna z moich ulubionych gier, która bardzo mi się podobała ze względu na fabułę i grafikę w stylu lat 90. Ta zremasterowana wersja nie wnosi zbyt wiele nowego i spodziewamy się, że wkrótce pojawi się finał.

5. Foundation [Średniowieczna gra o budowaniu miast bez siatki, skupiająca się na organicznym rozwoju osad]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna gra o budowaniu miasta bez siatki ulic Platformy PC, Linux, GeForce Now Rok wydania 2019 Twórca Polymorph Games Unikalne cechy System organicznego rozwoju, modułowe zabytki, dynamiczna gospodarka Średni czas gry 40–100+ godzin (wersja wczesnego dostępu o otwartym zakończeniu) Mocne strony Wioski stają się chaotyczne, ale piękne

Niektórzy budowniczowie polegają na siatce. Foundation stawia na instynkt. Twoje miasto rozwija się niczym żywa istota, wijąc się wzdłuż rzek i wzgórz, zamiast układać się w idealne kwadraty. Kierujesz osadnikami, kształtujesz dzielnice i tworzysz infrastrukturę w miarę rozrastania się wioski. Żadna siatka cię nie ogranicza.

Obserwowałem, jak moi osadnicy zamieniali lasy w drewno, winogrona w wino, a surowy wysiłek w pomniki, które wyznaczają linię horyzontu. To kreatywna gra o budowaniu miast z modułowym systemem, w której nic nie wydaje się wymuszone, a wszystko jest zasłużone. Efekt jest naturalny, podobnie jak w gra „Banished”, tyle że w bardziej swobodnej formie.

Dlaczego to wybraliśmy Foundation wyróżnia się organicznymi układami, rozbudowanymi narzędziami do planowania miasta oraz spokojną, ale przemyślaną rozgrywką.

Obserwowanie, jak drogi pojawiają się tam, gdzie faktycznie chodzą mieszkańcy, jest dziwnie hipnotyzujące. Tempo gry w późniejszych etapach może wydawać się powolne, ale scena modów i regularne aktualizacje nieustannie udoskonalają doświadczenie.

Nasza ocena: Jeśli czerpiesz radość z kreatywności i cierpliwości, to Foundation jest dla Ciebie. Gra doskonale oddaje sztukę budowania osad.

Co mówią gracze?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 „Kingdoms and Castles” to gra o znacznie mniej wymagającym charakterze, łatwiejsza do opanowania i grania. Jest to raczej tradycyjna gra typu „budowanie miasta”.

6. Going Medieval [Gra 3D typu „colony survival builder” z rozbudowanym systemem budowy baz]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator przetrwania z budową kolonii w 3D Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Foxy Voxel/The Irregular Corporation Unikalne cechy Budowanie baz w 3D, głód i przetrwanie najazdów Średni czas gry 40–90 godzin (w zależności od długości przetrwania i głębokości fortecy) Mocne strony Głębia i brud pod paznokciami – obie te rzeczy są niezbędne.

Wznoszą się kamienne mury, latają strzały, a twoi osadnicy modlą się, byś wszystko dobrze zaplanował. Going Medieval zamienia survival w stylu Banished w pełnoprawną symulację fortecy. Obrona jest w tej taktycznej grze RTS równie ważna jak chleb.

Zacząłem od kilku pionierów i fundamentów z ziemi; latem najazdy zmusiły mnie do myślenia w pionie. Średniowieczna grafika 3D jest przejrzysta i czytelna, co ułatwia planowanie wież, stref śmierci i podziemnych schronów. Budowanie wielopiętrowych twierdz to strategia przetrwania.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Powrót do średniowiecza” oddaje ten sam głód, który napędzał „Banished”, a do tego dodaje napięcie związane z walką.

Każdy wieśniak ma swoje potrzeby, umiejętności i dziwactwa. Jeden stolarz z niedoborem snu może spowolnić całą linię obrony. Gra jest wciąż w fazie rozwoju, ale aktualizacje pojawiają się często, rozszerzając wszystko – od sztucznej inteligencji po architekturę. Obserwowanie, jak moja kolonia ewoluuje od chat do twierdz, nigdy mi się nie nudzi.

Nasza ocena: „Powrót do średniowiecza” nagradza dalekowzroczność i determinację. Każda cegła, każde życie wydaje się być o krok od upadku.

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Co mówią gracze?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 „Going Medieval” to gra typu Rimworld, połączająca elementy kolonizacji, przetrwania i zarządzania zadaniami, która charakteryzuje się dość rozbudowaną mechaniką i wciąż znajduje się w fazie rozwoju.

7. Najdalsza granica [Surowa gra o przetrwaniu w osadzie, silnie nawiązująca do Banished]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra typu survival i budowanie miasta Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca Crate Entertainment Unikalne cechy Zaawansowane uprawy, symulacja chorób, stresy sezonowe Średni czas gry 30–100+ godzin (wczesny dostęp, nacisk na długoterminowe osadnictwo) Mocne strony Natura kontratakuje

Najdalsza granica przenosi cię na nieokiełznane tereny, gdzie prawdziwymi wrogami są gleba, choroby i głód. Przewidywanie jest kluczowe przy planowaniu obrony przed przyszłymi najazdami. Dzicz nie czeka, aż się nauczysz.

Zaczynasz z wozem i marzeniem, wytyczając pola uprawne, budując wędzarnie i tworząc umocnienia przeciwko najeźdźcom. Mieszkańcy wsi uprawiają ziemię, zbierają plony, wytwarzają przedmioty i umierają zgodnie z tymi samymi kruchymi rytmami, które charakteryzowały walkę w grze „Banished”.

Dlaczego to wybraliśmy Realizm w grze „Najdalsza granica”” sprawia, że drobne rzeczy, takie jak ciepło, wydają się w pełni zasłużone.

Odkrywanie jest równie ważne jak przetrwanie. Zakładanie nowych placówek odblokowuje zasoby, a złożone łańcuchy dostaw sprawiają, że rozwój gry jest satysfakcjonujący. Nawet jeśli spadek wydajności w środkowej fazie gry może spowolnić tempo rozgrywki.

Pogoda sprawia, że plony gniją, brakuje czystej wody, a choroby rozprzestrzeniają się szybciej niż nadzieja. Na początku jest przytulnie, dopóki pierwsze przymrozki nie przypomną ci, że tak nie jest. Mimo to obserwowanie, jak osada przetrwa kolejną brutalną zimę, daje niesamowite uczucie.

Nasza ocena: Sprawdź swoją cierpliwość i umiejętności planowania w grze „Najdalsza granica””.

Co mówią gracze?

AlienSandwhich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Gra jeszcze nie jest ukończona, a i tak świetnie się przy niej bawię. Podoba mi się też to, że można dostosować sposób gry do własnych upodobań

8. Stoneheart [Przyjemna gra o budowaniu kolonii z elementami rzemiosła, przetrwania i przygody]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przyjemna gra o budowaniu kolonii Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca Radiant Entertainment Unikalne cechy Mapy generowane proceduralnie, grafika wokselowa, połączenie walki i życia w mieście Średni czas gry 30–60 godzin (średni czas przejścia z pełnym rozwojem miasta) Mocne strony Każdy mieszkaniec wsi wydaje się być częścią historii

Nie daj się zwieść delikatnej kolorystyce – komfort trzeba sobie wypracować. W Stonehearth równie ważna jest troska, co ostrożność, a każda farma i ogrodzenie pozwalają zachować nadzieję na kolejny dzień. Twórz, broń i dekoruj, walcząc o przetrwanie w tej przytulnej grze o budowaniu kolonii.

Zbudowałem swój pierwszy dom, patrzyłem, jak rozbłysło ognisko, i od razu zapragnąłem zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Szczęście ma tu równie duże znaczenie jak posiłki czy narzędzia. Za tym urokiem kryją się potwory, najazdy i żonglowanie zasobami, które zmuszają cię do czujności.

Dlaczego to wybraliśmy Stonehearth łączy kreatywność i komfort z odrobiną napięcia, dzięki czemu każdy wschód słońca przynosi satysfakcję.

Jego świat oparty na woksach jest kolorowy, ale pełen życia, wypełniony mieszkańcami, którzy budują, uprawiają ziemię i walczą, by twoja osada kwitła. To nieograniczone pole do popisu dla budowniczych.

Nasza ocena: Stonehearth zamienia przetrwanie w coś wzruszającego. Buduj, chroń i spraw, by świat stał się Twoim domem.

Co mówią gracze?

zizobg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra zasługuje na o wiele więcej uznania… To niesamowita, wciągająca i wzruszająca gra, która zasługuje na to, by poznało ją i doceniło o wiele więcej osób.

9. Manor Lords [Realistyczna gra o budowaniu średniowiecznej osady z taktycznymi bitwami]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna gra o budowaniu miast z bitwami taktycznymi Platformy PC Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Słowiańska magia/Koń w kapturze Cechy charakterystyczne Realizm historyczny, średniowieczna sztuka wojenna, organiczny projekt osad Średni czas gry 40–120+ godzin (budowa miasta + bitwy; rozwijające się statystyki EA) Mocne strony Każdy strzechowy dach opowiada o wytrwałości i wdzięku

W grze „Manor Lords” pierwsze uderzenie młotem wydaje się potężne. To realistyczna gra o budowaniu średniowiecznych osad, łącząca szczegółowość budowania miast z taktyczną walką. Zaczynasz od garstki chłopów, a kończysz dowodząc armiami na błotnistych polach.

Wytyczyłem swoją pierwszą drogę handlową i obserwowałem, jak handlarze tchnęli w nią życie. Każdy wóz zaprzęgnięty w woły, spichlerz i robotnik wydają się częścią żywego systemu. Logistyka ma znaczenie, podobnie jak rozmieszczenie każdego domu i pola.

Dlaczego to wybraliśmy Manor Lords łączy realistyczną ekonomię, przemyślaną logistykę i bitwy na wielką skalę w oszałamiającym średniowiecznym otoczeniu. Miasta rozrastają się w regiony w naturalny i realistyczny sposób.

Kiedy nadchodzą najazdy, przejście od spokojnego życia rolniczego do dowodzenia na polu bitwy jest płynne i imponujące. Widać jeszcze pewne niedociągnięcia związane z wczesnym dostępem, ale podstawy gry już teraz dorównują nawet najbardziej strategicznym tytułom osadzonym w realiach II wojny światowej.

Nasza ocena: „Manor Lords” to cierpliwość przekształcona w potęgę. Buduj, dowodź, wytrwaj.

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Co mówią gracze?

Fishiesideways10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Gra jest dynamiczna i wciągająca dzięki liniom produkcyjnym… Zawiera elementy walki, ale nie są one intensywne ani ciągłe, jeśli ktoś tego nie chce. Ja gram tu tylko ze względu na świetną ścieżkę dźwiękową.

10. Songs of Syx [Rozbudowana gra symulacyjna o kolonizowaniu z ogromną rozbudową miasta]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonizacji na wielką skalę Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Gamatron AB Unikalne cechy Tysiące mieszkańców, unikalne gatunki, rozbudowane gospodarki Średni czas gry 80–200+ godzin (symulacja imperium na wielką skalę) Mocne strony Tworzenie porządku z chaosu

Zaczyna się od kilku namiotów, a kończy metropolią. Songs of Syx czerpie z dyscypliny przetrwania znanej z gry Banished i przenosi ją na skalę imperium. Tysiące mieszkańców krzątają się w wielowarstwowych dzielnicach, z których każda napędza rozległą sieć pracy, handlu i kultury.

Zbudowałem drogi dla dziesięciu mieszkańców, a nagle miałem dziesięć tysięcy, z których każdy domagał się własnej drogi. Makroplanowanie i swoboda w trybie sandbox sprawiają, że jest to jedna z najbardziej ambitnych gier strategicznych na rynku.

Dlaczego to wybraliśmy Songs of Syx pozwala skalować rozgrywkę bez utraty duszy. Nagradza cierpliwość, dalekowzroczność i tę cichą radość, jaką daje obserwowanie, jak chaos zamienia się w porządek.

Nawet skromne maszyny mogą jęczeć pod ciężarem populacji, ale warto, gdy miasto rozbłyskuje światłami, a życie tętni na każdej ulicy.

Nasza ocena: „Songs of Syx” to idealna gra, jeśli kiedykolwiek chciałeś wcielić się jednocześnie w rolę architekta, ekonomisty i boga.

Co mówią gracze?

ProphetChuck ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra jest niesamowita i należy do najlepiej zoptymalizowanych gier typu city builder, w jakie kiedykolwiek grałem.

11. Odrodzenie królestw [Gra typu city-builder oparta na kartach z systemem postępów w stylu Banished]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra typu „card-driven” polegająca na budowaniu miasta Platformy PC Rok wydania 2020 Twórca Earthshine Unikalne cechy System kart do ulepszeń, globalny tryb wieloosobowy, interakcje handlowe Średni czas rozgrywki 50–120 godzin (cykl ekonomiczny w środkowej i późnej fazie gry) Mocne strony Spontaniczność kart

Jedno przetasowanie i wszystko się zmienia: prawo, kraj i twoje dziedzictwo. Odrodzenie królestw na nowo definiuje nacisk na przetrwanie z gry Banished, wprowadzając talię ewoluujących decyzji. Każde dobranie karty kształtuje ścieżkę rozwoju twojej osady – od skromnej średniowiecznej wioski do kwitnącej potęgi przemysłowej. W tym świecie los leży w kartach.

Łańcuchy produkcyjne zapewniają zajęcie twoim mieszkańcom, a przydzielanie zadań robotnikom wydaje się znajome. System kart dodaje możliwości wyboru i pokus, a nowe technologie, polityki i bonusy czekają na idealny moment.

Dlaczego to wybraliśmy „Odrodzenie królestw” łączy tradycję z innowacją. Nagradza mądre planowanie, a jednocześnie sprawia, że każda rozgrywka jest nieprzewidywalna i świeża.

Tempo rozgrywki jest wolniejsze niż w innych grach typu „builder”, ale nagrodą jest długoterminowe opanowanie gry. Możesz przełączać się między trybem sandbox a scenariuszami, aby zmieniać wyzwania. Obserwowanie, jak twoje miasto zmienia się na przestrzeni wieków, jest równie satysfakcjonujące, jak przetrwanie kolejnej burzy.

Nasza opinia: Jeśli chcesz postawić na możliwości i rozwój, zagraj w „Odrodzenie królestw””.

Co mówią gracze?

GuildOfDragons ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Polecam grę „Kingdoms Reborn” – ma bardzo fajny system kart, jest prosta, ale nigdy się nie nudzi.

12. Fortuna założyciela [Lekka symulacja kolonizacji z systemami nastroju i potrzeb]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonii z systemami nastroju i potrzeb Platformy PC Rok wydania 2020 Twórca Oprogramowanie Dionic Unikalne cechy Osadnicy sterowani przez sztuczną inteligencję z emocjami, zarządzanie nastrojem, personalizacja domów Średni czas gry 35–70 godzin (tempo przetrwania kolonii) Mocne strony Uśmiechnięty kolonista to jak waluta

Okazuje się, że utrzymanie osadników przy życiu jest łatwe; prawdziwym wyzwaniem jest zadbanie o ich zadowolenie. „Fortuna założyciela” to urocza gra typu sandbox, w której przetrwanie zależy bardziej od nastrojów osadników niż od zapasów. Zadowolenie może zbudować kolonię lub doprowadzić do jej upadku.

Każdy osadnik ma swoje nastroje, marzenia i cechy, które wywierają wpływ na całą grupę. Jeden nadąsany stolarz może zablokować cały dzień pracy – i nagle stajesz się terapeutą! Zaczęłam od zarządzania posiłkami i podłogami, a potem okazało się, że dekoruję sypialnie, by poprawić morale – nieoczekiwane, ale zachwycające.

Dlaczego to wybraliśmy „Fortuna założyciela” to dowód na to, że zarządzanie może mieć ludzki wymiar. Nie tylko budujesz domy, ale także tworzysz szczęście.

Walka i życie rodzinne sprawiają, że rozgrywka jest wciągająca, a kreatywne budowanie nadaje osadzie osobisty charakter. Gra jest lżejsza i bardziej wyrozumiała niż „Banished”, ale nie mniej satysfakcjonująca, gdy twoja kolonia kwitnie.

Nasza opinia: Jeśli kochasz zarządzanie skupione na ludziach i historie zrodzone z emocji… to „Fortuna założyciela” jest dla ciebie.

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Co mówią gracze?

Tia_MacArthur ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 „Founder’s Fortune” – zaczynasz z trzema postaciami, a potem mogą dołączać kolejne. Musisz zadbać o to, by miały co jeść, gdzie spać i czym się zajęć. To fajna gra z przyjemną dla oka grafiką.

13. Gnomoria [gra typu sandbox o budowaniu kolonii, czerpiąca z „Dwarf Fortress”]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra typu sandbox o budowaniu kolonii Platformy Windows, Linux, macOS Rok wydania 2016 Twórca Robotronic Games Unikalne cechy W pełni zniszczalny teren, automatyzacja, nieograniczone możliwości tworzenia przedmiotów Średni czas gry 60–150+ godzin (tryb sandbox, brak ustalonego zakończenia) Mocne strony Chaos, urok i kreatywność

Gnomoria to w równym stopniu chaos, rzemiosło i komedia. Jako nieokrzesany kuzyn Dwarf Fortress, w tej symulacji zarządzania wioską liczy się każda torba, beczka i taczka.

Kierujesz ekipą przepracowanych gnomów, kopiąc, tworząc i handlując, by osiągnąć dobrobyt lub doprowadzić do upadku. Żadne dwa królestwa nie rozwijają się tak samo – zmieniające się wzgórza, rudy i zagrożenia sprawiają, że każde ponowne rozpoczęcie gry wydaje się nową przygodą.

Dlaczego to wybraliśmy Gnomoria jest na tyle rozbudowana, że zadowoli weteranów, a jednocześnie na tyle prosta, że spodoba się każdemu, kto jest ciekawy klasycznego chaosu związanego z budowaniem kolonii.

Szczegóły są dopracowane: narzędzia się zużywają, zapasy się przepełniają, a jedno złe polecenie może doprowadzić twoich robotników do załamania. Nauczyłem się tej lekcji na własnej skórze, gdy w moim browarze skończyło się piwo.

Za pikselową grafiką 2D kryje się poważna strategia oraz lojalna społeczność modderów, która sprawia, że gra żyje nadal po latach.

Nasza ocena: Gnomoria oddaje radość z majsterkowania. Buduj, przebudowuj i śmiej się, gdy wszystko się zawali.

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Co mówią gracze?

Rephath ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Prawie 900 godzin w grze „Gnomoria”

14. Rosnąca liczba osad [Średniowieczna gra o przetrwaniu w osadzie z proceduralnymi wyzwaniami]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna symulacja przetrwania w osadzie Platformy PC Rok wydania 2023 Twórca Stellar Fox Studio Unikalne cechy Światy generowane proceduralnie, losowe wyzwania, nacisk na przetrwanie Średni czas gry 30–80 godzin (proceduralne cykle przetrwania) Mocne strony Żadna zima nie przebiega tak samo

Burza nie dba o twoje plany. Rosnąca liczba osad sprawdza, jak długo staranna przygotowawcza praca wytrzyma w obliczu pecha i jeszcze gorszej pogody. To surowa gra o przetrwaniu, mocno osadzona w tradycji Banished, gdzie liczą się cierpliwość, precyzja i ból.

Zarządzasz rodzinami zamiast anonimowymi robotnikami. Pokolenia powstają, starzeją się i odchodzą, podczas gdy uprawy, narzędzia i sytuacja polityczna wokół nich upadają lub kwitną. Trzydzieści pięć zawodów przeplata się w sieci produkcyjne, które wydają się autentyczne, a czasem kruche.

Dlaczego to wybraliśmy „Powstające osady” wymaga dalekowzroczności, zdolności adaptacyjnych i optymizmu, nawet w obliczu katastrofy. Niewiele gier typu city-builder oddaje to poczucie zasłużonego przetrwania.

Naloty i katastrofy uderzają z pełną siłą, zmuszając cię za każdym razem do mądrzejszej odbudowy. Gra jest surowa, ale sprawiedliwa; widzisz każdą przyczynę i konsekwencję. Krzywa nauki jest stroma, a postępy mogą być powolne, ale właśnie dlatego każda odbudowana wioska wydaje się zasłużona.

Nasza opinia: W grze „Powstające osady” zwycięstwa nie dostaje się za darmo – trzeba o nie walczyć.

Co mówią gracze?

GrumpyThumper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zarówno „Settlements Rising”, jak i „Kingdoms Reborn” to prawdziwe hity.

15. Dawn of Man [prehistoryczna gra o budowaniu kolonii z elementami przetrwania i rozwoju]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Prehistoryczna gra o budowaniu miasta z elementami przetrwania Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca Madruga Works Unikalne cechy Postęp w erach, polowanie, ewolucja oparta na badaniach Średni czas rozgrywki 25–60 godzin (od epoki kamienia do epoki żelaza) Mocne strony Obserwowanie, jak umysły z epoki kamienia łupanego zapoczątkowują cywilizację.

Pierwsze ognisko to uczucie zwycięstwa. Gra „Dawn of Man” pozwala śledzić losy twojego prehistorycznego plemienia przez kolejne pokolenia – od narzędzi kamiennych po żelazo i dalej. To przemyślana gra strategiczna, która przekształca postęp ludzkości w walkę o przetrwanie.

Prowadzisz myśliwych przez zamarznięte rzeki, hodujesz dzikie zwierzęta i racjonujesz pożywienie przed długą zimą. Każda epoka odblokowuje nowe narzędzia, ale każdy postęp wiąże się z nowymi zagrożeniami. Możesz stracić połowę swojego plemienia w wyniku gwałtownej burzy , ponieważ zbudowałeś mury, zanim stworzyłeś ubrania.

Dlaczego to wybraliśmy Dawn of Man oddaje klimat wczesnej cywilizacji, nie komplikując jej nadmiernie. Przejrzyste mechaniki, płynny postęp i małe zwycięstwa nadają tej grze ponadczasowy urok.

Za prostym interfejsem kryją się trudne wybory i satysfakcjonująca głębia rozgrywki. Obserwowanie, jak gliniane chaty zamieniają się w monumenty, nigdy nie traci na uroku.

Nasza ocena: Zagraj w „Dawn of Man”, jeśli kochasz przetrwanie z celem. Każde narzędzie, które wytworzysz, to krok w kierunku historii.

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Co mówią gracze?

tdah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Dawn of Man” to arcydzieło. Jeśli podobała ci się gra „Banished”, to ta na pewno ci się spodoba

16. Thea: Przebudzenie [Hybryda gier typu 4X i survival inspirowana mitologią]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa hybryda gatunków 4X i survivalu Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2015 Twórca MuHa Games Unikalne cechy Fabuła inspirowana mitologią, bitwy karciane, decyzje dotyczące przetrwania Średni czas gry 40–90 godzin (kampanie + tryb przetrwania oparty na losowości) Mocne strony Mity i fabuła

W grze „Thea: Przebudzenie” noc zapada wcześnie . Potwory budzą się, bogowie szepczą, a przetrwanie staje się opowieścią, w której każda decyzja ma znaczenie. Każdy wybór odbija się echem w ciemności.

Po części gra strategiczna typu 4X, po części symulacja przetrwania – zamienia rozległe imperia na kruchość pojedynczego obozu. Będziesz zbierać pożywienie, wytwarzać narzędzia i wysyłać ekspedycje do mrocznego świata przesiąkniętego folklorem. Każde spotkanie to ryzyko.

Dlaczego to wybraliśmy Thea: Gra „The Awakening” łączy napięcie związane z walką o przetrwanie z elementami mitologii. Jest niesamowita, nieprzewidywalna i można w nią grać w nieskończoność.

Historie powstają w naturalny sposób. Bohaterowie wznoszą się, upadają, a czasem znikają bez śladu, pozostawiając po sobie legendy. Podobnie jak w gra „Banished”, liczy się każdy zasób, ale tutaj koszt ma charakter duchowy, a nie tylko materialny. Walka oparta na kartach decyduje o tym, czy twoi ludzie przeżyją, zginą, czy też powrócą z opowieściami, które warto opowiadać dalej.

Nasza opinia: „Thea: Przebudzenie” – idealna gra, gdy chcesz, by gry strategiczne nieco zapadły ci w pamięć.

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Co mówią gracze?

PlatinumMode ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra wygląda na całkiem interesującą. Wydaje się, że łączy w sobie: eksplorację, elementy RPG, budowanie bazy i strategię.

17. RimWorld [Symulacja kolonii science fiction z narracjami wyłaniającymi się z fabuły]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator kolonii science fiction Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca Ludeon Studios Unikalne cechy System opowiadania historii oparty na sztucznej inteligencji, obsługa modów, generowanie narracji oparte na spontanicznych wydarzeniach Średni czas gry 80–300+ godzin (nieograniczona powtarzalność) Mocne strony Dramatyzm i fabuła

Żaden plan nie przetrwa kontaktu z twoimi kolonistami. RimWorld to genialna gra science fiction, która zamienia zarządzanie bazą w telenowelę o przetrwaniu. Po rozbiciu się na odległej planecie będziesz budować schronienia, leczyć rany i mikrozarządzać załogą złożoną z nieprzewidywalnych postaci, każda z własnymi potrzebami, lękami i historią.

Magia tkwi w sztucznej inteligencji pełniającej rolę narratora – niewidzialnej ręce, która z codziennego chaosu wyplata tragedie i triumfy. Wybuchają pożary, przyjaźnie się psują, a więźniowie stają się sojusznikami, podczas gdy chaos pisze za ciebie historię.

Dlaczego to wybraliśmy Każdy najazd, romans i zdrada w RimWorld wydają się częścią większej historii, której nie zaplanowałeś, a od której nie możesz oderwać wzroku.

Za prostotą kryje się głębia, a obsługa modów pozwala przekształcić ten świat według własnego gustu. To kontrolowany chaos – w najlepszym wydaniu.

Nasza opinia: „RimWorld” to gra dla Ciebie, jeśli lubisz nieprzewidywalność. To gra o przetrwaniu z historiami, które naprawdę zapadną Ci w pamięć.

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Co mówią gracze?

chazwhiz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Myślę, że to była idealna mieszanka wszystkiego, co lubię w grach. Bardzo otwarte cele, budowanie bazy, zarządzanie łańcuchem dostaw, możliwość gry w stylu tower defense lub „turtlingu”, a do tego mody… o Boże, te mody.

18. Timberborn [Wyjątkowa gra o budowaniu kolonii postludzkich z cywilizacjami bobrów]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra polegająca na budowaniu kolonii postludzkich z udziałem bobrów Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Mechanistry Unikalne cechy Projekt miasta oparty na wodzie, różnorodność frakcji, budowa w pionie Średni czas gry 40–150 godzin (fazy rozwoju w trybie sandbox) Mocne strony Bobry przewyższają ludzkość

Ludzie zniknęli, ale pozostawieni budowniczowie są mądrzejsi, bardziej owłosieni i znacznie lepsi w planowaniu miejskim. W grze „Timberborn” cywilizacja przechodzi w ręce bobrów – wydajnych, niestrudzonych i znacznie lepszych w planowaniu urbanistycznym. Zarządzasz zasobami wodnymi, budujesz tamy i prowadzisz swoją kolonię przez brutalne cykle suszy, które kształtują ten świat w stylu „lumberpunk”.

Twoje drewniane miasto rozrasta się w górę, a nie na boki. Pionowe układanie w stosy pozwala tworzyć wielopoziomowe domy, chodniki i warsztaty. Wszystko to napędzane jest rozbudowanymi łańcuchami produkcyjnymi i sprytną automatyzacją.

Dlaczego to wybraliśmy Timberborn to pełna fantazji lekcja mistrzowska z zakresu projektowania. Systemy wodne, konstrukcje warstwowe i optymistyczny styl sprawiają, że gra jest zarówno relaksująca, jak i strategiczna.

Obserwowanie bobrów ciągnących kłody, obsługujących silniki i drzemiących w schludnych barakach nadaje temu światu przytulny, ale pracowity urok. Każda susza to zagadka, a każda tama – zwycięstwo.

Nasza ocena: Buduj wysoko, nie zmoknij i spraw, by bobry były z ciebie dumne w Timberborn.

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Co mówią gracze?

Viper999DC ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra „Banished 2.0” nosi tytuł „Timberborn”.

19. Children of the Nile: Edycja rozszerzona [Faraoniczna gra typu „budowanie miasta” z rozbudowanymi systemami społecznymi]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra o budowaniu miast w starożytnym Egipcie Platformy PC Rok wydania 2008 Twórca Tilted Mill Unikalne cechy Żywa gospodarka obywatelska, budowa zabytków, przywództwo oparte na modelach faraonów Średni czas gry 30–70 godzin (kampania + swobodna rozgrywka) Mocne strony Władza wydaje się potężna, ale jednocześnie krucha

Piaski się przesuwają, wschodzi słońce, a cała cywilizacja patrzy na ciebie. W grze „Dzieci Nilu: Edycja rozszerzona” wcielasz się w rolę faraona, budując kwitnącą społeczność w powolnym, niezawodnym rytmie rzeki.

Zarządzasz ludźmi o rzeczywistych potrzebach – od rolników, przez szlachtę i skrybów, po żołnierzy. Wszyscy oni współpracują, by utrzymać Aleksandrię przy życiu. Każdy zabytek wymaga lat planowania, a każdą cegłę układają ręce oczekujące sprawiedliwego wynagrodzenia i pełnych spichlerzy. Twoje decyzje kształtują samo społeczeństwo.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Dzieci Nilu” jak żadna inna łączy w sobie piękno i biurokrację. Wymaga cierpliwości, przemyślanych decyzji i nagradza ostrożne zarządzanie zamiast szybkiego rozwoju.

Tempo gry może wydawać się powolne, ale ten rytm nadaje znaczenie każdemu kamieniowi milowemu. Władza nabiera innego wymiaru, gdy jest wyrzeźbiona w kamieniu.

Nasza ocena: Jeśli lubisz przemyślane planowanie i obserwowanie, jak powstaje prawdziwe społeczeństwo, „Dzieci Nilu” jest dla Ciebie.

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Co mówią gracze?

theother64 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gra się w nią trochę inaczej. Stawia na nieco bardziej realistyczną rozgrywkę… Ma też wolniejsze tempo, więc muszę być w odpowiednim nastroju, żeby w nią zagrać.

20. Ognisko: Opuszczone Ziemie [Minimalistyczna gra o przetrwaniu i budowaniu osady]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Minimalistyczna symulacja przetrwania i osadnictwa Platformy PC, urządzenia mobilne, Switch Rok wydania 2018 Twórca Xigma Games Unikalne cechy Minimalistyczna grafika, zautomatyzowana praca, strategia obronna Średni czas gry 5–15 godzin (krótkie, minimalistyczne sesje) Mocne strony Cisza, nastrojowość, spokój, na który trzeba zasłużyć

W grze „Ognisko: Opuszczone ziemie” noc zapada szybko, a światło jest twoją jedyną obroną. Ta minimalistyczna symulacja przetrwania sprowadza gatunek do jego podstaw: zbuduj małą wioskę, strzeż ogniska i staw czoła wszystkim, co wyłania się z ciemności.

Sterowanie jest proste, ale napięcie – już nie. Będziesz wyznaczać robotników do zbierania drewna, wytwarzania broni i pełnienia warty, podczas gdy dziwne stworzenia będą wystawiać na próbę twój kruchy spokój. Zmiany pogody i długie noce potęgują powolną, pełzającą presję. Każdy wschód słońca wydaje się ciężko wywalczony.

Dlaczego to wybraliśmy Ognisko: Opuszczone Ziemie to przytulna, przystępna gra, w której cisza kryje zaskakujące napięcie.

Jej przejrzysta grafika i hipnotyzująca muzyka zamieniają niedostatek w spokój, sprawiając, że małe zwycięstwa wydają się monumentalne. Krótkie sesje i stałe ulepszenia sprawiają, że postępy są satysfakcjonujące, ale bez presji. Jest spokojnie, dopóki nie przestaje być.

Nasza opinia: Walcz światłem przeciwko ciemności i pozwól, by cisza nauczyła cię cierpliwości w grze „Ognisko: Opuszczone Ziemie””.

Co mówią gracze?

Hello_Im_LuLu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jestem wielkim fanem tej gry. To chyba jedna z moich ulubionych gier na iOS. Spełnia wszystkie moje oczekiwania. Jak już wspomnieli inni, nie jest zbyt długa, ale nigdy nie byłem osobą, która ocenia grę wyłącznie na podstawie jej długości.

Moja ogólna ocena

Jeśli szukasz najlepszych propozycji gier podobnych do „Banished”, ale nie wiesz, od czego zacząć… nie musisz już dłużej szukać.

Dla początkujących → Life is Feudal: Leśna wioska . Realistyczne wprowadzenie, które oddaje stres związany z walką o przetrwanie znany z gry Banished, oferując przejrzyste mechaniki i przystępne tempo rozgrywki.

Realistyczne wprowadzenie, które oddaje stres związany z walką o przetrwanie znany z gry Banished, oferując przejrzyste mechaniki i przystępne tempo rozgrywki. Dla miłośników opowieści → Dynastia średniowieczna . Podróż z perspektywy pierwszej osoby, w której żyjesz, pracujesz i budujesz dziedzictwo na przestrzeni pokoleń.

Podróż z perspektywy pierwszej osoby, w której żyjesz, pracujesz i budujesz dziedzictwo na przestrzeni pokoleń. Dla miłośników ekonomii → Anno 1701 . Klasyczna gra typu city builder, która nagradza cierpliwe planowanie i idealnie wytyczone szlaki handlowe.

Klasyczna gra typu city builder, która nagradza cierpliwe planowanie i idealnie wytyczone szlaki handlowe. Dla kreatywnych budowniczych → Foundation. Spokojna gra typu sandbox, w której struktura przekształca się w formę wyrazu dzięki organicznemu rozwojowi bez ograniczeń siatki.

Spokojna gra typu sandbox, w której struktura przekształca się w formę wyrazu dzięki organicznemu rozwojowi bez ograniczeń siatki. Dla perfekcjonistów → „Najdalsza granica””. Wymagająca, ale satysfakcjonująca symulacja, w której każde zbiory i każda burza stają się sprawdzianem strategii.

Każda gra z tej listy nosi w sobie ducha Banished: wytrwałość, rytm i piękno tworzenia czegoś trwałego.

Często zadawane pytania