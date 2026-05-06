Les 20 meilleurs jeux similaires à Banished en 2026 : stratégie et survie

Des jeux comme *Banished* mettent à l'épreuve votre capacité à survivre dans un univers médiéval réaliste et hostile. *Banished* a donné naissance à un genre fondé sur la patience et la persévérance, où la communauté est primordiale. Ces jeux de stratégie de construction de ville très détaillés partagent cet esprit et font de la survie une véritable forme d'art.

Vous devrez faire face à des raids, des catastrophes naturelles et toutes sortes d’épreuves pour développer votre nouveau foyer. Ces jeux entretiennent ce cycle de tension et de triomphe, que vous gériez un village paisible ou une forteresse en ruines.

Certains sont impitoyables, d’autres réconfortants, mais tous récompensent une stratégie mûrement réfléchie menant à la réussite. Si vous êtes prêt à diriger, explorer et construire, non pas pour régner ni pour l’argent, les univers ci-dessous n’attendent que vous.

Notre sélection de jeux similaires à Banished

Voici quelques jeux similaires à Banished. Ils parviennent mieux que d’autres à trouver l’équilibre entre épreuves et espoir. Ces trois titres se distinguent par leur capacité à transformer les difficultés en satisfaction :

1 Life is Feudal: Forest Village 2017 C'est le meilleur jeu dans le style de Banished, alliant réalisme, survie et la satisfaction de chaque repas durement gagné. Buy now 2 Medieval Dynasty 2020 Un parcours à la première personne, de la faim au patrimoine, où la survie se transforme en une histoire d’héritage et de persévérance. Buy now 3 Anno 1701 2006 Un véritable modèle de précision économique qui fait des routes commerciales et de la prévoyance la véritable mesure d'un empire. Buy now

Si vous aimez ce mélange de pression et de progrès que « Banished » a rendu célèbre, ces trois titres devraient figurer en tête de votre liste. Poursuivez votre lecture pour découvrir d’autres univers façonnés par les épreuves, l’espoir et votre prochaine grande cité.

Les 20 meilleurs jeux similaires à Banished : stratégie et construction de ville

Ces simulations de colonie triées sur le volet allient exploration, planification minutieuse et développement significatif du village. Que ce soit pour vous défendre contre des raids ou pour bâtir une ville florissante, chaque jeu incarne l’attrait de la stratégie à long terme et de la progression régulière. Combien de villes construirez-vous dans ces jeux similaires à Banished ?

1. Life is Feudal : Le village de la forêt [Un jeu de construction de ville et de survie médiévale réaliste, dans la veine de Banished]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation réaliste de survie et de construction de ville médiévale Plateformes PC Année de sortie 2017 Développeurs Mindillusion/Bitbox Ltd. Caractéristiques uniques Conditions météorologiques difficiles, vue à la première personne sur le village, système agricole et de moral très poussé Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus (la durée varie considérablement en mode survie bac à sable) Ce que j’ai apprécié Chaque repas et chaque toit donnent le sentiment d’avoir été mérités

Le premier gel ne se contente pas de détruire les récoltes, il met à l’épreuve chacun de vos choix. Life is Feudal : Le village de la forêt reprend la lutte silencieuse de Banished et lui donne du mordant. Vous ne vous contentez pas de gérer des ressources ; vous vous battez pour des générations.

Chaque repas compte, et chaque erreur peut avoir des répercussions sur toute la lignée familiale. Vous commencez avec un petit groupe de colons, un lopin de terre et de l’espoir. Les saisons influencent chacune de vos décisions : semez au printemps, récoltez à l’automne et préparez-vous à affronter les rigueurs de l’hiver.

La nourriture, le bois de chauffage et la foi permettent à votre peuple de survivre. Chaque villageois a un nom, une famille et des compétences qui façonnent la main-d’œuvre. Lorsque la maladie ou le froid frappent, la perte d’un seul d’entre eux peut mettre tout votre village à mal. La logistique devient un héritage à mesure que vous les regardez vivre leur vie.

Pourquoi nous l'avons choisi Dans Life is Feudal : Village forestier, chaque miche de pain et chaque vie comptent. C’est une expérience exigeante mais enrichissante de survie à la campagne.

J’apprécie de passer en mode à la première personne et de me promener entre les huttes au toit de chaume, pour observer ma création et mes choix au plus près. Les arbres technologiques font avancer le jeu, mais c’est le rythme du travail quotidien et des récoltes maigres qui vous tient en haleine.

La rotation des cultures, la gestion des stocks et l’agrandissement de la famille ont tous leur importance dans ce jeu de construction de ville et de survie réaliste.

Mon verdict : Chaque semaine passée dans Life is Feudal : Le village de la forêt donne l’impression d’avoir remporté une guerre.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

ChessIsAwesome ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'y ai joué pendant de très nombreuses heures.

2. Dynastie médiévale [Une simulation de survie et de colonisation médiévale à la première personne inspirée de Banished]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de survie et de colonisation médiévale à la première personne Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now Année de sortie 2020 Développeurs Render Cube / Toplitz Productions Caractéristiques uniques Mélange de survie et de construction de dynastie, avec un système d’héritage intergénérationnel Durée moyenne de jeu 60 à 120 heures (scénario + développement de la colonie) Ce que j’ai apprécié Vous commencez avec un simple bâton et finissez par fonder une lignée

Dans Dynastie médiévale, le matin ne vous accueille pas, il vous met à l’épreuve. Vous ne vous contentez pas de survivre au Moyen Âge, vous y gravez votre histoire. Un jour, vous chassez le lapin pour vous nourrir ; le lendemain, vous fondez un village destiné à survivre à votre vie mortelle.

Ce jeu en monde ouvert à la première personne, mêlant simulation de vie et gestion de ville, rend parfaitement compte de la vie médiévale. La lumière du soleil filtrant à travers les pins, la fumée s’élevant des toits et le bourdonnement d’un monde qui continue de tourner, que vous soyez là ou non.

Pourquoi nous l'avons choisi Dynastie médiévale transforme la survie quotidienne en une histoire qui se transmet de génération en génération. C’est l’un des rares jeux où votre nom perdure au fil des saisons.

Vous ramasserez du bois, fabriquerez des outils, cultiverez la terre et attribuerez des tâches à vos colons. Les saisons changent, les ressources varient, et chaque décision façonne l’avenir de votre famille. Vos choix prennent une dimension personnelle lorsque vous construisez votre maison ou que vous vous préparez pour l’hiver.

Les quêtes et les relations insufflent de la vie à la routine, tandis que les héritiers et la lignée garantissent la pérennité de votre dynastie à travers les générations. À l’instar de Banished, j’ai rapidement appris qu’une mauvaise récolte ou un hiver rigoureux peuvent réduire à néant des heures de progrès. Chaque villageois compte, et chaque plan doit être assorti d’un plan de secours.

Mon verdict : Laissez votre empreinte dans l’histoire avec Dynastie médiévale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MEDIEVAL DYNASTY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

somedoofyouwontlike ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un jeu de construction de village agréable et décontracté dans lequel vous pouvez tirer des flèches dans les fesses des ours.

3. Anno 1701 [Un jeu classique de construction de ville et de gestion économique avec une gestion approfondie des ressources]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville et de simulation économique axé sur le commerce Plateformes PC, GeForce Now Année de sortie 2006 Créateur(s) Modèles associés / Tournesols interactifs Caractéristiques uniques Routes commerciales de l'époque coloniale, économie à plusieurs niveaux, diplomatie, accent mis sur l'expansion Durée moyenne de jeu 25 à 80 heures (campagne + jeu libre) Ce que j’ai apprécié L'équilibre entre construction et profits est tout aussi gratifiant

Il y a quelque chose d’addictif dans une bonne route commerciale, à regarder les chaînes d’approvisionnement tourner à plein régime tandis que vos îles s’épanouissent en horizons bordés d’or. Anno 1701 nourrit cette obsession. Vous ne vous contentez pas de construire des villes ; vous orchestrez la prospérité de votre archipel.

Chaque île a ses propres besoins et ses propres limites. J’ai passé mes premières heures à cartographier les côtes, à explorer les routes des épices et à trouver l’équilibre entre les besoins de la population et des cales de chargement bien remplies. Chaque niveau de population exige davantage : de la bière, des vêtements et de la foi. Satisfaire tout le monde relève d’un élégant casse-tête économique.

Anno 1701 vous captive, mais la véritable magie opère en milieu de partie. Avant même de vous en rendre compte, les chaînes de production s’enchaînent à un tel rythme que vous devez planifier cinq navires à l’avance rien que pour maintenir le moteur en marche. Tableurs inclus !

Pourquoi nous l'avons choisi Anno 1701 récompense la réflexion à long terme grâce à ses réseaux commerciaux complexes, ses systèmes de production à plusieurs niveaux et son économie qui prend toute son ampleur en milieu et en fin de partie.

De magnifiques villes, riches en détails, scintillent sous le soleil tandis que des flottes naviguent avec une précision horlogère sur des mers turquoise. C’est magnifique, mais le jeu ne pardonne pas. Dépensez sans compter, et votre empire s’effondrera rapidement. Négligez la diplomatie, et vos rivaux vous couperont l’accès au commerce.

Construisez intelligemment, et le monde se pliera à votre économie.

Mon verdict : si la stratégie est votre super-pouvoir, Anno 1701 vous permettra de le déployer pleinement.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Grelymolycremp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Anno 1701 était génial pour ses événements liés à la forge et au marché, et les combats au sol étaient exceptionnels. Je me souviens d'avoir eu toute une flotte d'obusiers et d'avoir littéralement fait pleuvoir le feu sur les ennemis.

4. Royaumes et châteaux [Un charmant jeu de construction de villages médiévaux doté de mécanismes de croissance similaires à ceux de Banished]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de construction de ville avec des mécanismes de défense et de développement Plateformes PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Année de sortie 2017 Développeur Lion Shield, LLC Caractéristiques uniques Raids vikings, effets météorologiques, liberté de conception des châteaux Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures (selon la carte et les objectifs de l’extension) Ce que j’ai apprécié Mignon ne veut pas dire facile !

Un petit royaume, un dragon affamé et beaucoup de confiance mal placée : voilà ce qu’est Royaumes et châteaux. C’est un mélange de construction de ville médiévale et de chaos joyeux. Vous commencez modestement, en plaçant des fermes et des maisons, puis vous vous développez pour former une ville animée peuplée de personnages autonomes qui mangent, travaillent et paniquent à l’arrivée des Vikings.

Cache « low-poly » de Son Style une profondeur surprenante. Les réserves alimentaires, les défenses et la météo façonnent toutes votre colonie en pleine expansion. Les raids et les attaques de dragons ajoutent une véritable dimension de gestion des risques. De simples chaînes de production se transforment en grandes villes efficaces à mesure que vous apprenez à maîtriser le rythme de votre territoire.

Pourquoi nous l’avons choisi « Royaumes et châteaux » est accessible, astucieux et secrètement exigeant, sans pour autant vous faire craindre en permanence l’effondrement.

Dans ce jeu médiéval très gratifiant, on ne vous tient pas la main : il s'agit simplement de mécanismes clairs et d'une planification judicieuse. Pensez à « Banished », mais avec le sourire et des perspectives plus ensoleillées.

Mon verdict : Regardez la ville s’épanouir grâce à vos décisions dans Royaumes et châteaux.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

javispin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est l'un de mes jeux préférés, un jeu que j'ai vraiment apprécié pour son histoire et ses graphismes typiques des années 90 ; cette version remastérisée n'apporte pas grand-chose de plus et on s'attend à une conclusion prochaine.

5. Foundation [Un jeu de construction de ville médiéval sans grille, axé sur la croissance organique des colonies]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville médiévale sans grille Plateformes PC, Linux, GeForce Now Année de sortie 2019 Développeur Polymorph Games Caractéristiques uniques Système de croissance organique, monuments modulaires, économie dynamique Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus (version en accès anticipé à durée indéterminée) Ce que j’ai apprécié Les villages deviennent désordonnés, mais magnifiques

Certains bâtisseurs font confiance aux grilles. Foundation, quant à lui, fait confiance à l’instinct. Votre ville se développe comme un être vivant, serpentant le long des rivières et des collines au lieu de s’agencer en carrés parfaits. Vous guidez les colons, façonnez les quartiers et mettez en place des services à mesure que votre village s’étend. Aucune grille ne vient vous freiner.

J’ai vu mes colons transformer les forêts en bois d’œuvre, le raisin en vin et leurs efforts en monuments qui dessinent la ligne d’horizon. C’est un jeu de construction de ville créatif doté d’un système modulaire où rien ne semble imposé et où tout se mérite. Le résultat semble naturel, à l’image de Banished, mais avec une forme plus libre.

Pourquoi nous l’avons choisi Foundation se distingue par ses agencements organiques, ses outils de planification urbaine approfondis et son gameplay paisible mais réfléchi.

Voir les routes apparaître là où les villageois marchent réellement est étrangement hypnotique. Le rythme en fin de partie peut sembler lent, mais la scène des mods et les mises à jour régulières ne cessent d’affiner l’expérience.

Mon verdict : Si vous vous épanouissez dans la créativité et la patience, Foundation est fait pour vous. Il incarne tout l’art de la construction de colonies.

Que disent les joueurs ?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 « Kingdoms and Castles » est un jeu beaucoup plus décontracté, plus facile à prendre en main et à jouer. Il s'agit davantage d'un jeu traditionnel de construction de ville.

6. Going Medieval [Un jeu de construction et de survie en 3D avec un système de construction de base très complet]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de survie et de construction de colonie en 3D Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur(s) Foxy Voxel/The Irregular Corporation Caractéristiques uniques Construction de bases en 3D, survie face à la famine et aux raids Durée moyenne de jeu 40 à 90 heures (selon la durée de survie et la profondeur de la forteresse) Ce que j’ai apprécié De la profondeur et de la saleté sous les ongles, deux éléments indispensables.

Les murs de pierre s’élèvent, les flèches sifflent, et vos colons prient pour que vous ayez bien planifié les choses. Going Medieval transforme la survie à la manière de « Banished » en une simulation de forteresse à part entière. La défense est aussi vitale que le pain dans ce jeu de stratégie en temps réel (RTS) tactique.

J'ai commencé avec quelques pionniers et des fondations en terre ; dès l'été, les raids m'ont contraint à penser en hauteur. Le style médiéval en 3D est épuré et clair, ce qui facilite la planification des tours, des zones de tir et des abris souterrains. Construire des donjons à plusieurs étages est une stratégie de survie.

Pourquoi nous l’avons choisi Going Medieval reprend la même soif de survie qui animait Banished, tout en y ajoutant la tension du combat.

Chaque villageois a ses propres besoins, compétences et particularités. Un charpentier en manque de sommeil peut ralentir toute une ligne de défense. C’est un jeu en constante évolution, mais les mises à jour sont fréquentes et enrichissent tous les aspects du jeu, de l’IA à l’architecture. Je ne me lasse jamais de voir ma colonie passer de simples cabanes à de véritables forteresses.

Mon verdict : Going Medieval récompense la prévoyance et la ténacité. Chaque brique, chaque vie, semble à un cheveu de l’effondrement.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GOING MEDIEVAL GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 « Going Medieval » est un jeu de gestion de colonie et de survie de type « Rimworld », dont les mécanismes sont très approfondis et qui est toujours en cours de développement.

7. La frontière la plus lointaine [Un jeu de survie en milieu hostile inspirant fortement l’univers de Banished]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville en mode survie Plateformes PC Année de sortie 2022 Développeur Crate Entertainment Caractéristiques uniques Agriculture avancée, simulation des maladies, stress saisonnier Durée moyenne de jeu 30 à 100 heures et plus (accès anticipé, axé sur l’établissement à long terme) Ce que j’ai apprécié La nature riposte

La frontière la plus lointaine vous plonge dans des terres sauvages où le sol, la maladie et la famine sont vos véritables ennemis. La prévoyance est essentielle lorsque vous planifiez vos défenses contre de futurs raids. La nature sauvage n’attend pas que vous appreniez.

Vous commencez avec un chariot et un rêve, en défrichant des terres agricoles, en construisant des fumoirs et en érigeant des défenses contre les pillards. Les villageois cultivent, récoltent, fabriquent et meurent au gré des mêmes rythmes fragiles qui définissaient la lutte dans Banished.

Pourquoi nous l’avons choisi Le réalisme « La frontière la plus lointaine » fait que les petits bonheurs, comme la chaleur, semblent bien mérités.

L'exploration est tout aussi importante que la survie. L'expansion vers de nouveaux avant-postes permet de débloquer des ressources, tandis que des chaînes d'approvisionnement complexes garantissent une croissance satisfaisante. Même si les baisses de performance en milieu de partie peuvent ralentir le rythme.

Les intempéries font pourrir les récoltes, l’eau potable se raréfie et les maladies se propagent plus vite que l’espoir. L’ambiance est agréable au début, jusqu’à ce que le premier gel vous rappelle qu’il n’en est rien. Pourtant, voir une colonie survivre à un nouvel hiver rigoureux procure un sentiment incroyable.

Mon verdict : Mettez votre patience et vos talents d’organisation à l’épreuve avec La frontière la plus lointaine.

Que disent les joueurs ?

AlienSandwhich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Il n'est même pas encore terminé et je m'amuse déjà beaucoup avec. J'apprécie également toutes les possibilités de personnalisation qui vous permettent de jouer comme vous le souhaitez.

8. Stoneheart [Un jeu de construction de colonie chaleureux mêlant artisanat, survie et aventure]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de colonie convivial Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur Radiant Entertainment Caractéristiques uniques Cartes générées de manière procédurale, graphismes en voxels, mélange de combats et de vie urbaine Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures (durée moyenne d’une partie complète avec la ville au complet) Ce que j’ai apprécié Chaque villageois donne l’impression de faire partie intégrante de l’histoire

Ne vous fiez pas aux couleurs douces : le confort se construit. Stonehearth est autant une question de bienveillance que de prudence, où chaque ferme et chaque clôture permettent de garder l’espoir vivant un jour de plus. Fabriquez, défendez et décorez pour survivre dans ce jeu de construction de colonie au charme douillet.

J’ai construit ma première maison, j’ai vu le foyer s’illuminer et j’ai immédiatement voulu assurer la sécurité de tout le monde. Ici, le bonheur compte autant que les repas ou les outils. Derrière ce charme se cachent des monstres, des raids et une gestion des ressources qui vous tiennent en alerte.

Pourquoi nous l’avons choisi Stonehearth allie créativité et confort avec juste ce qu’il faut de tension pour que chaque lever de soleil soit une source de satisfaction.

Son univers en voxels est coloré mais vivant, peuplé de villageois qui construisent, cultivent et se battent pour que votre colonie prospère. C’est un terrain de jeu aux possibilités infinies pour les bâtisseurs.

Mon verdict : Stonehearth transforme la survie en une expérience réconfortante. Construisez, protégez et faites en sorte que ce monde devienne votre chez-vous.

Que disent les joueurs ?

zizobg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu mérite vraiment d'être davantage apprécié… C'est un jeu formidable, divertissant et touchant qui mérite d'être connu et apprécié par bien plus de monde.

9. Manor Lords [Un jeu de construction de village médiéval réaliste avec des combats tactiques]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville médiévale avec des combats tactiques Plateformes PC Année de sortie 2024 Créateur(s) Magie slave / Le cheval à capuche Caractéristiques uniques Réalisme historique, guerre médiévale, conception organique des agglomérations Durée moyenne de jeu 40 à 120 heures et plus (construction de villes + batailles ; statistiques d’efficacité évolutives) Ce que j’ai apprécié Chaque toit de chaume témoigne de la ténacité et de la grâce

Dans Manor Lords, le premier coup de marteau résonne avec force. Il s’agit d’un jeu de construction de village médiéval réaliste qui allie les subtilités de la construction urbaine à des combats tactiques. Vous commencez avec une poignée de paysans et finissez par commander des armées à travers des champs boueux.

J’ai tracé ma première route menant au marché et j’ai vu les marchands lui insuffler la vie. Chaque charrette à bœufs, chaque grenier et chaque ouvrier donne l’impression de faire partie d’un système vivant. La logistique est essentielle, tout comme l’emplacement de chaque maison et de chaque champ.

Pourquoi nous l’avons choisi Manor Lords allie une économie réaliste, une logistique intelligente et des batailles à grande échelle dans un environnement médiéval saisissant. Les villes se transforment en régions avec un réalisme naturel.

Lorsque les raids frappent, le passage d’une vie agricole paisible au commandement sur le champ de bataille est fluide et saisissant. Les imperfections propres à l’accès anticipé sont visibles, mais ses fondements rivalisent déjà avec ceux des jeux les plus stratégiques sur la Seconde Guerre mondiale.

Mon verdict : Manor Lords, c’est la patience transformée en puissance. Construisez, commandez, persévérez.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Fishiesideways10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 C'est un jeu dynamique et captivant, avec des chaînes de production… Il y a des combats, mais ils ne sont pas intenses ni incessants si vous ne le souhaitez pas. Je suis juste là pour la bande-son géniale.

10. Songs of Syx [Une simulation de colonie à grande échelle avec une expansion urbaine gigantesque]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie à grande échelle Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur Gamatron AB Caractéristiques uniques Des milliers de citoyens, des espèces uniques, des économies gigantesques Durée moyenne de jeu 80 à 200 heures et plus (simulation d’empire à grande échelle) Ce que j’ai apprécié Instaurer l’ordre à partir du chaos

Tout commence par quelques tentes pour aboutir à une métropole. Songs of Syx reprend la discipline de survie de Banished et élargit la perspective à l’échelle d’un empire. Des milliers de citoyens s’affairent dans des quartiers superposés, chacun alimentant un vaste réseau de travail, de commerce et de culture.

J’ai construit des routes pour dix citoyens et, soudain, dix mille d’entre eux réclamaient leurs propres routes. Sa planification à grande échelle et sa liberté de type « bac à sable » en font l’un des jeux de grande stratégie les plus ambitieux du moment.

Pourquoi nous l'avons choisi Songs of Syx évolue sans perdre son âme. Il récompense la patience, la prévoyance et ce frisson discret que l’on ressent en voyant le chaos se transformer en ordre.

Même les machines les plus modestes peuvent peiner sous le poids de la population, mais cela en vaut la peine lorsque votre ville s’illumine et que la vie bourdonne dans chaque rue.

Mon verdict : Songs of Syx est parfait si vous avez toujours rêvé de jouer à la fois le rôle d’architecte, d’économiste et de dieu.

Que disent les joueurs ?

ProphetChuck ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est incroyable et c'est l'un des jeux de construction de ville les mieux optimisés auxquels j'aie jamais joué.

11. La renaissance des royaumes [Un jeu de construction de ville basé sur des cartes, avec une progression à la manière de Banished]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville basé sur des cartes Plateformes PC Année de sortie 2020 Créateur Earthshine Caractéristiques uniques Système de cartes pour les améliorations, mode multijoueur mondial, interactions commerciales Durée moyenne de jeu 50 à 120 heures (cycle économique du milieu à la fin du jeu) Ce que j'ai apprécié La spontanéité des cartes

Un simple mélange, et tout change : la loi, le territoire et votre héritage. La renaissance des royaumes réinvente l’aspect « survie » de Banished à travers un jeu de cartes où les décisions évoluent sans cesse. Chaque carte piochée façonne le destin de votre colonie, depuis un humble village médiéval jusqu’à une puissance industrielle florissante. Dans ce monde, le destin se joue sur les cartes.

Les chaînes de production occupent votre population, et l’affectation des ouvriers vous semblera familière. Le système de cartes ajoute des choix et des tentations, avec de nouvelles technologies, politiques et bonus qui n’attendent que le moment idéal.

Pourquoi nous l’avons choisi La renaissance des royaumes allie tradition et innovation. Il récompense une planification judicieuse tout en garantissant à chaque partie imprévisibilité et originalité.

Son rythme est plus lent que celui d’autres jeux de construction, mais la récompense réside dans la maîtrise à long terme. Vous pouvez passer du mode « bac à sable » au mode « scénario » pour varier les défis. Voir votre ville évoluer au fil des âges est tout aussi satisfaisant que de survivre à une nouvelle tempête.

Mon avis : Si vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure et à progresser, jouez à La renaissance des royaumes.

Que disent les joueurs ?

GuildOfDragons ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je vous recommande « Kingdoms Reborn » : ce jeu propose un très bon système de cartes, il est simple mais jamais ennuyeux.

12. La fortune du fondateur [Une simulation de colonie décontractée avec des systèmes d’humeur et de besoins]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie avec systèmes d’humeur et de besoins Plateformes PC Année de sortie 2020 Développeur Dionic Software Caractéristiques uniques Colons dotés d’une IA émotionnelle, gestion de l’humeur, personnalisation des logements Durée moyenne de jeu 35 à 70 heures (rythme de survie de la colonie) Ce que j’ai apprécié Un colon souriant, c’est comme une monnaie d’échange

Il s’avère que garder vos colons en vie est facile ; les rendre heureux, voilà le véritable enjeu. « La fortune du fondateur » est un charmant jeu de type « bac à sable » où la survie dépend davantage de l’humeur de vos colons que de vos réserves. Le bonheur peut faire ou défaire une colonie.

Chaque colon a des humeurs, des rêves et des traits de caractère qui se répercutent sur l'ensemble du groupe. Un charpentier boudeur peut paralyser une journée de travail ; du jour au lendemain, vous voilà transformé en thérapeute ! J'ai commencé par gérer les repas et les sols, puis je me suis retrouvé à décorer des chambres pour remonter le moral, ce qui était inattendu mais délicieux.

Pourquoi nous l’avons choisi La fortune du fondateur est la preuve que la gestion peut prendre une dimension humaine. Vous ne vous contentez pas de construire des maisons, vous créez du bonheur.

Les combats et la vie de famille maintiennent l’intérêt du jeu, tandis que la construction créative donne à votre colonie une touche personnelle. Le jeu est plus léger et plus indulgent que Banished, mais tout aussi gratifiant lorsque votre colonie prospère.

Mon verdict : Si vous aimez la gestion centrée sur les personnages et les histoires nées de l’émotion… alors La fortune du fondateur est fait pour vous.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Tia_MacArthur ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Founder’s Fortune : vous commencez avec trois personnages, puis d’autres peuvent vous rejoindre. Vous devez veiller à ce qu’ils aient de quoi manger, un endroit où dormir et une activité productive à exercer. C’est un jeu amusant aux graphismes agréables à regarder.

13. Gnomoria [Un jeu de construction de colonie de type « bac à sable » inspiré de Dwarf Fortress]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de colonie en mode « bac à sable » Plateformes Windows, Linux, macOS Année de sortie 2016 Créateur Robotronic Games Caractéristiques uniques Terrain entièrement destructible, automatisation, possibilités de création illimitées Durée moyenne de jeu 60 à 150 heures et plus (mode bac à sable, pas de fin définie) Ce que j’ai apprécié Le chaos, le charme et la créativité

Gnomoria, c’est à la fois le chaos, la création et la comédie. Véritable cousin déjanté de Dwarf Fortress, chaque sac, chaque tonneau et chaque brouette compte dans cette simulation de gestion de village.

Vous êtes aux commandes d’une équipe de gnomes surmenés, creusant, fabriquant et faisant du commerce pour atteindre la prospérité… ou l’effondrement. Aucun royaume ne se déroule de la même manière : les collines, les minerais et les dangers changent à chaque fois, si bien que chaque nouvelle partie donne l’impression d’une nouvelle aventure.

Pourquoi nous l'avons choisi Gnomoria est suffisamment profond pour satisfaire les joueurs chevronnés, tout en restant assez simple pour plaire à tous ceux qui s’intéressent au chaos typique des jeux de colonisation classiques.

Les détails sont très poussés : les outils s’usent, les stocks débordent, et une seule mauvaise commande peut plonger vos ouvriers dans le chaos. J’ai appris cette leçon à mes dépens lorsque ma brasserie s’est retrouvée à sec.

Derrière les pixels en 2D se cachent une stratégie sérieuse et une communauté de moddeurs fidèle qui continue de faire vivre le jeu des années plus tard.

Mon verdict : Gnomoria incarne le plaisir de bricoler. Construisez, reconstruisez, et riez quand tout s’effondre.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GNOMORIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

Rephath ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Près de 900 heures passées sur Gnomoria

14. Augmentation du nombre de colonies [Un jeu de survie médiéval en colonie avec des défis procéduraux]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de survie dans une colonie médiévale Plateformes PC Année de sortie 2023 Développeur Stellar Fox Studio Caractéristiques uniques Mondes générés de manière procédurale, défis aléatoires, accent mis sur la survie Durée moyenne de jeu 30 à 80 heures (cycles de survie procéduraux) Ce que j’ai apprécié Il n’y a pas deux hivers identiques

La tempête se moque bien de vos projets. Augmentation du nombre de colonies met à l’épreuve la résistance de vos préparatifs minutieux face à la malchance et aux intempéries. C’est un jeu de survie réaliste, s’inscrivant résolument dans la tradition de Banished, où règnent la patience, la précision et la souffrance.

Vous gérez des familles plutôt que des ouvriers anonymes. Les générations naissent, vieillissent et disparaissent tandis que les récoltes, les outils et la politique s’effondrent ou prospèrent autour d’elles. Trente-cinq métiers s’imbriquent dans des réseaux de production qui semblent authentiques et parfois fragiles.

Pourquoi nous l’avons choisi Augmentation du nombre de colonies exige de la prévoyance, de l’adaptabilité et de l’optimisme, même face au désastre. Peu de jeux de construction de cités parviennent à rendre ce sentiment de survie méritée.

Les raids et les catastrophes frappent de plein fouet, vous obligeant à reconstruire de manière plus intelligente à chaque fois. C’est dur, mais juste ; vous en voyez toutes les causes et toutes les conséquences. La courbe d’apprentissage est raide et les progrès peuvent être lents, mais c’est précisément pour cela que chaque village remis sur pied donne le sentiment d’avoir été mérité.

Mon avis : « « Les implantations se multiplient » ne vous offre pas la victoire sur un plateau ; il vous oblige à vous battre pour l'obtenir.

Que disent les joueurs ?

GrumpyThumper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Settlements Rising » et « Kingdoms Reborn » sont tous les deux des tubes.

15. Dawn of Man [Un jeu de construction de colonie préhistorique mêlant survie et progression]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de survie et de construction de ville préhistorique Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur Madruga Works Caractéristiques uniques Progression à travers les époques, chasse, évolution basée sur la recherche Durée moyenne de jeu 25 à 60 heures (de l’âge de pierre à l’âge du fer) Ce que j’ai apprécié Voir les esprits de l’âge de pierre donner naissance à la civilisation.

Le premier feu de camp est une véritable victoire. *Dawn of Man* suit votre tribu préhistorique à travers les générations, des outils en pierre au fer et au-delà. C’est un jeu de stratégie réfléchi qui transforme le progrès humain en une lutte pour la survie.

Vous guidez des chasseurs à travers des rivières gelées, rassemblez des animaux sauvages en troupeaux et rationnez la nourriture avant le long hiver. Chaque époque débloque de nouveaux outils, mais chaque avancée s'accompagne de nouveaux risques. Vous risquez de perdre la moitié de votre tribu lors d'une violente tempête parce que vous avez construit des murs avant de fabriquer des vêtements.

Pourquoi nous l’avons choisi Dawn of Man restitue l’atmosphère des premières civilisations sans la compliquer à outrance. Des mécanismes clairs, une progression régulière et de petites victoires lui confèrent un attrait intemporel.

Derrière son interface simple se cachent des choix difficiles et une profondeur gratifiante. Voir des huttes de boue se transformer en monuments ne perd jamais de son charme.

Mon verdict : Jouez à Dawn of Man si vous aimez la survie qui a un sens. Chaque outil que vous fabriquez est un pas vers l’histoire.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

tdah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dawn of Man est un chef-d'œuvre. Si vous avez aimé Banished, vous allez adorer ce jeu.

16. Thea : Le Réveil [Un jeu hybride de survie 4X inspiré de la mythologie]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Hybride de survie 4X au tour par tour Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2015 Développeur MuHa Games Caractéristiques uniques Une narration inspirée des mythes, des combats de cartes, des choix de survie Durée moyenne de jeu 40 à 90 heures (campagnes + mode survie aléatoire) Ce que j’ai apprécié Les mythes et la narration

La nuit tombe tôt dans Thea : Le Réveil. Les monstres s’agitent, les dieux murmurent, et la survie devient une histoire qui s’écrit décision après décision. Chaque choix résonne dans l’obscurité.

À mi-chemin entre le jeu de stratégie 4X et la simulation de survie, ce titre troque les vastes empires contre la fragilité d’un simple campement. Vous devrez récolter de la nourriture, fabriquer des outils et envoyer des expéditions dans un monde sombre imprégné de folklore. Chaque rencontre est un pari.

Pourquoi nous l'avons choisi Thea : Le Réveil allie la tension de la survie à l’univers mythique. C’est un jeu inquiétant, imprévisible et que l’on peut rejouer à l’infini.

Les histoires se dessinent naturellement. Des héros s’élèvent, tombent et disparaissent parfois à jamais, laissant derrière eux des légendes. À l’instar de Banished, chaque ressource compte, mais ici, le coût est spirituel, et pas seulement matériel. Les combats basés sur des cartes déterminent si votre peuple vivra, mourra ou reviendra avec des récits qui méritent d’être racontés.

Mon verdict : Thea : Le Réveil, lorsque vous souhaitez que vos jeux de gestion vous hantent un peu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

PlatinumMode ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu a l'air plutôt intéressant. Il semble allier plusieurs éléments : exploration, éléments de RPG, construction de base et stratégie.

17. RimWorld [Une simulation de colonie de science-fiction aux récits émergents portés par l’histoire]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulateur de colonie de science-fiction Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Ludeon Studios Caractéristiques uniques Système de narration basé sur l'IA, prise en charge des mods, génération narrative émergente Durée moyenne de jeu 80 à 300 heures et plus (rejouabilité infinie) Ce que j’ai apprécié Le drame et la narration

Aucun plan ne résiste au contact avec vos colons. RimWorld est un jeu de science-fiction brillant qui transforme la gestion d’une base en un véritable feuilleton de survie. Après un crash sur un monde lointain, vous devrez construire des abris, soigner les blessures et gérer dans les moindres détails un équipage composé de personnalités imprévisibles, chacune avec ses besoins, ses peurs et son histoire.

La magie réside dans son narrateur IA, une main invisible qui tisse tragédie et triomphe à partir de votre désordre quotidien. Des incendies se déclarent, des amitiés se détériorent et des prisonniers deviennent des alliés tandis que le chaos écrit l’histoire à votre place.

Pourquoi nous l’avons choisi Chaque raid, chaque histoire d’amour et chaque trahison dans RimWorld donne l’impression de s’inscrire dans une histoire plus vaste que vous n’aviez pas prévue et que vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre.

Sa simplicité cache une grande profondeur, et sa prise en charge des mods vous permet de remodeler l’univers à votre goût. C’est un chaos maîtrisé, le meilleur qui soit.

Mon avis : RimWorld est fait pour vous si vous aimez l'imprévisibilité. C'est un jeu de survie qui vous laissera des souvenirs inoubliables.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE RIMWORLD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

chazwhiz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pense que c'était la combinaison parfaite de tout ce que j'apprécie dans les jeux. Des objectifs très ouverts, la construction de bases, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la possibilité de jouer en mode « tower defense » ou en mode « turtling », et les mods… oh mon Dieu, les mods.

18. Timberborn [Un jeu unique de construction de colonies post-humaines mettant en scène des civilisations de castors]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de colonies post-humaines mettant en scène des castors Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur Mechanistry Caractéristiques uniques Conception de ville axée sur l’eau, diversité des factions, construction verticale Durée moyenne de jeu 40 à 150 heures (phases de développement en mode bac à sable) Ce que j’ai apprécié Les castors surpassent l’humanité

Les humains ont disparu, mais les bâtisseurs qui sont restés sont plus intelligents, plus poilus et bien plus doués pour l’urbanisme. Timberborn confie la civilisation aux castors : efficaces, infatigables et bien plus doués pour l’urbanisme. Vous gérez l’eau, construisez des barrages et guidez votre colonie à travers les cycles de sécheresse brutaux qui façonnent cet univers « lumberpunk ».

Votre ville de bois se développe en hauteur plutôt qu’en largeur. L’empilement vertical vous permet de créer des habitations, des passerelles et des ateliers superposés. Tout cela repose sur des chaînes de production complexes et une automatisation ingénieuse.

Pourquoi nous l’avons choisi Timberborn est une véritable leçon de design pleine de fantaisie. Ses systèmes hydrauliques, sa construction en superposition et son style enjoué en font un jeu à la fois relaxant et stratégique.

Voir les castors transporter des rondins, faire fonctionner des moteurs et faire la sieste dans des casernes bien rangées confère à cet univers un charme à la fois chaleureux et travailleur. Chaque sécheresse est un casse-tête, chaque barrage une victoire.

Mon verdict : Construisez en hauteur, restez au sec et faites la fierté de la communauté des castors dans Timberborn.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TIMBERBORN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

Viper999DC ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Banished 2.0 s'appelle désormais Timberborn.

19. Les Enfants du Nil : Édition améliorée [Un jeu de construction de ville pharaonique doté de systèmes sociaux complexes]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville dans l'Égypte antique Plateformes PC Année de sortie 2008 Développeur Tilted Mill Caractéristiques uniques Économie citoyenne vivante, construction de monuments, leadership inspiré des pharaons Durée moyenne de jeu 30 à 70 heures (campagne + mode construction libre) Ce que j’ai apprécié Le pouvoir semble à la fois immense et fragile

Les sables bougent, le soleil se lève, et toute une civilisation compte sur vous. Les Enfants du Nil : Édition enrichie vous met dans la peau d’un pharaon, chargé de bâtir une communauté florissante au rythme lent et régulier du fleuve.

Vous gérez des personnes ayant des besoins réels : agriculteurs, nobles, scribes et soldats. Tous travaillent ensemble pour faire vivre Alexandrie. Chaque monument exige des années de planification, chaque brique étant posée par des mains qui attendent un salaire équitable et des greniers bien remplis. Vos décisions façonnent la société elle-même.

Pourquoi nous l'avons choisi Les Enfants du Nil allie beauté et bureaucratie comme nul autre. Ce jeu est patient, réfléchi, et privilégie une gestion prudente plutôt qu’une croissance rapide.

Son rythme peut sembler lent, mais c’est justement ce rythme qui donne tout son poids à chaque étape importante. Le pouvoir prend une autre dimension lorsqu’il est taillé dans la pierre.

Mon verdict : si vous appréciez la planification réfléchie et aimez voir une véritable société prendre forme, Les Enfants du Nil est fait pour vous.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

theother64 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le gameplay est un peu différent. Le jeu mise sur une expérience de jeu légèrement plus réaliste… Le rythme est également plus lent, je dois donc être d'humeur à y jouer.

20. The Bonfire : Forsaken Lands [Un jeu minimaliste de survie et de colonisation]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation minimaliste de survie et de colonisation Plateformes PC, mobile, Switch Année de sortie 2018 Développeur Xigma Games Caractéristiques uniques Graphismes minimalistes, tâches automatisées, stratégie défensive Durée moyenne de jeu 5 à 15 heures (sessions courtes et minimalistes) Ce que j’ai apprécié Une atmosphère calme et envoûtante, une paix que vous devez mériter

La nuit tombe vite dans The Bonfire : Les Terres abandonnées, et la lumière est votre seule défense. Cette simulation de survie minimaliste réduit le genre à l’essentiel : construire un petit village, protéger votre feu de camp et résister à tout ce qui surgit de l’obscurité.

Les commandes sont simples, mais la tension ne l’est pas. Vous devrez affecter des ouvriers à la collecte de bois, à la fabrication d’armes et à la surveillance, tandis que d’étranges créatures mettront à l’épreuve votre fragile paix. Les changements météorologiques et les longues nuits ajoutent une pression lente et insidieuse. Chaque lever de soleil semble durement gagné.

Pourquoi nous l’avons choisi The Bonfire : Les Terres abandonnées est un jeu chaleureux, accessible et étonnamment tendu dans son calme.

Son graphisme épuré et sa musique envoûtante transforment la pénurie en sérénité, donnant à chaque petite victoire une dimension monumentale. Des sessions courtes et des améliorations régulières garantissent une progression satisfaisante sans pression. Tout est paisible… jusqu’à ce que ça ne le soit plus.

Mon avis : Affrontez les ténèbres avec légèreté, et laissez le silence vous enseigner la patience dans *The Bonfire : Les Terres abandonnées**.

Que disent les joueurs ?

Hello_Im_LuLu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je suis un grand fan. C'est sans doute l'un de mes jeux iOS préférés. Il répond à toutes mes attentes. Comme d'autres l'ont déjà souligné, il n'est pas très long, mais je n'ai jamais été du genre à juger un jeu uniquement sur sa durée.

Mon verdict global

Si vous recherchez les meilleurs points de départ pour des jeux comme Banished mais que vous ne savez pas par où commencer… ne cherchez pas plus loin.

Pour les débutants → Life is Feudal : Le village de la forêt . Une initiation réaliste qui reproduit le stress lié à la survie de Banished grâce à des mécanismes clairs et un rythme accessible.

Une initiation réaliste qui reproduit le stress lié à la survie de Banished grâce à des mécanismes clairs et un rythme accessible. Pour les passionnés d’histoires → Dynastie médiévale . Un parcours à la première personne où vous vivez, travaillez et bâtissez un héritage à travers les générations.

Un parcours à la première personne où vous vivez, travaillez et bâtissez un héritage à travers les générations. Pour les passionnés d’économie → Anno 1701 . Un jeu de construction de ville classique qui récompense une planification patiente et la mise en place d’une route commerciale optimale.

Un jeu de construction de ville classique qui récompense une planification patiente et la mise en place d’une route commerciale optimale. Pour les constructeurs créatifs → Foundation. Un bac à sable paisible qui transforme la construction en moyen d’expression grâce à une croissance organique, sans grille.

Un bac à sable paisible qui transforme la construction en moyen d’expression grâce à une croissance organique, sans grille. Pour les perfectionnistes → La frontière la plus lointaine. Une simulation exigeante mais gratifiante qui transforme chaque récolte et chaque tempête en un test de stratégie.

Chaque titre de cette liste incarne l’esprit de Banished : la résilience, le rythme et la beauté de construire quelque chose qui dure.

FAQ