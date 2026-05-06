20 jeux similaires à « Cult of the Lamb » en 2026 que vous allez adorer

Des jeux comme *Cult of the Lamb* allient un chaos adorable, un univers graphique à la fois effrayant et mignon, et toute la magie de la gestion d’une secte. Plusieurs autres titres parviennent à recréer cette même ambiance. Chacun apporte sa touche personnelle en matière d’humour noir, de mécanismes astucieux et de gameplay bourré d’action, vous offrant ainsi de nouvelles façons de diriger vos adeptes excentriques et d’explorer des mondes tordus.

J’ai sélectionné les meilleures alternatives qui possèdent la même énergie, le même charme et la même personnalité déjantée qui ont rendu Cult of the Lamb si addictif. Des communautés excentriques aux enchaînements de combats frénétiques, il y a beaucoup à découvrir. Partons à la découverte des meilleures aventures tordues, chaleureuses et chaotiques qui soient.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Cult of the Lamb

Les jeux similaires à Cult of the Lamb offrent un mélange de survie décalée, de construction stratégique de base et d’un gameplay au charme noir. Vous dirigerez des colonies bizarres, esquiverez des catastrophes délirantes et explorerez des mondes à la fois effrayants et hilarants. Ces coups de cœur vous offrent le même plaisir chaotique, la même stratégie astucieuse et le même humour noir qui font de chaque session une aventure déjantée dont vous ne pourrez plus vous détacher.

1 Don’t Starve 2013 Un classique du genre survie, avec un style graphique original, dessiné à la main, et un humour noir. Construisez, fabriquez et survivez tout en gérant des ressources limitées dans un monde en proie au chaos. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Plus qu'une simple simulation agricole, il vous propose des secrets de village, des relations entre personnages et une expérience de construction de base très satisfaisante. Il vous procure la même sensation de bien-être, avec une touche stratégique en plus. Buy now 3 RimWorld 2018 Dirigez une colonie de personnages uniques tout en faisant face à des événements aléatoires et à des catastrophes. La narration émergente et les moments chaotiques garantissent une expérience toujours nouvelle à chaque partie. Buy now

Ces trois titres ne sont qu’un début. Continuez à faire défiler la page pour découvrir les 20 jeux qui capturent le chaos décalé et l’humour noir que vous avez tant appréciés dans Cult of the Lamb. Vous y trouverez de nouveaux mondes à explorer, d’étranges disciples à gérer et de nombreuses surprises qui rendront chaque partie originale et amusante.

20 jeux similaires à Cult of the Lamb à ne pas manquer

Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ? Si vous adorez transformer de minuscules disciples en serviteurs fidèles, explorer des mondes étranges et rire d’un chaos sombre et tordu, vous allez vous régaler. J’ai rassemblé les meilleurs titres qui capturent toute cette folie et bien plus encore : la liste ultime des jeux similaires à Cult of the Lamb.

1. Don’t Starve [Survivre et prospérer dans une nature sauvage hostile]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de survie en pleine nature Plateformes Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2013 Créateur(s) Klei Entertainment (développeur et éditeur) Durée de jeu moyenne Environ 100 heures en moyenne (les joueurs font état de 60 à 120 heures et plus) Idéal pour Les joueurs qui aiment la survie à haut risque, la construction de bases et l'exploration Ce que j’ai apprécié Le style graphique sombre et fantaisiste ; la mort permanente et le monde généré aléatoirement apportent de la variété ; les systèmes d’artisanat encouragent la créativité et l’expérimentation

Don’t Starve vous plonge dans un univers sombre et inquiétant, aux allures de dessin animé, où chaque jour est une lutte haletante pour la survie, pleine de rebondissements inattendus et de sensations fortes. Vous incarnez un scientifique naufragé, coincé dans une nature sauvage et étrange, et votre objectif est simple… rester en vie. Facile à dire, difficile à faire.

Qu’il s’agisse de récolter des ressources, de chasser des créatures effrayantes, de fabriquer des outils, de construire des abris ou de repousser des monstres cauchemardesques, chaque journée ressemble à un numéro de jonglage minutieusement orchestré. Les graphismes du jeu, inspirés de Tim Burton, et sa bande-son d’une beauté envoûtante lui confèrent une personnalité unique, à la fois inquiétante et étrangement charmante.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce qu’aucun autre jeu de survie ne mêle aussi bien le charme gothique, la découverte chaotique et ces moments incessants où l’on se dit « Oh non, et maintenant ? » comme celui-ci.

Votre base est un terrain propice à la stratégie et à la créativité. Planifier l’emplacement des pièges, des cultures et des structures peut faire la différence entre prospérer ou connaître une fin macabre. Ce cycle « survie + construction de base » est addictif : chaque décision compte, et il récompense à la fois la réflexion astucieuse et l’expérimentation.

La mort permanente et les mondes générés de manière procédurale garantissent que chaque partie reste tendue et passionnante, tandis que des systèmes d’artisanat approfondis et de nombreux éléments à débloquer veillent à ce que la progression ne devienne jamais monotone. La communauté de moddeurs est également immense, offrant des possibilités infinies pour modifier le gameplay, ajouter de nouveaux personnages et renouveler l’univers bien au-delà de vos douze premières morts.

Mon verdict : Les fans de Cult of the Lamb adoreront Don’t Starve pour son charme chaotique, son humour noir et ses boucles de survie gratifiantes. C’est le jeu idéal pour tous ceux qui aiment planifier, expérimenter et rire de leurs propres mésaventures dans un monde tordu et merveilleusement étrange.

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2. Stardew Valley [Cultivez des récoltes, construisez la ferme de vos rêves]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie à la ferme / RPG Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Année de sortie 2016 Créateur(s) ConcernedApe ; auto-édité Durée moyenne de jeu Plusieurs centaines d’heures pour de nombreux joueurs (les utilisateurs de Reddit font état de 500 à plus de 1 000 heures) Idéal pour Les joueurs qui aiment la gestion décontractée et ouverte, l’agriculture, l’artisanat et la création de liens Ce que j’ai apprécié La liberté de façonner votre vie, le charmant graphisme en pixel art, les systèmes sociaux riches et la boucle infinie de progression et d’exploration

Stardew Valley commence simplement : vous héritez d’une petite ferme en désordre et décidez de remettre de l’ordre dans votre vie en vous installant dans une petite ville tranquille. Vous commencez par désherber et planter quelques cultures. Puis le jeu vous entraîne de plus en plus profondément dans son univers. Soudain, vous vous retrouvez à cultiver, pêcher, extraire des minerais, cuisiner, améliorer votre équipement, tout en essayant tant bien que mal de vous souvenir de l’anniversaire de tout le monde.

L’ambiance est géniale. Le graphisme en pixel art dégage une atmosphère chaleureuse et nostalgique sans en faire trop, et Pelican Town donne vraiment l’impression d’être un lieu de vie. Chaque personnage a sa propre routine, ses petites excentricités et des rebondissements narratifs que vous découvrez peu à peu simplement en traînant dans les parages. C’est une ambiance décontractée qui vous prend par surprise : vous vous lancez « pour un jour ou deux », puis vous relevez la tête et réalisez que vous avez joué sans vous en rendre compte pendant quatre heures.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce que c’est la référence absolue en matière de simulations de vie tranquille, transformant de simples journées à la ferme en une routine des plus gratifiantes que vous adorerez.

C’est la progression qui m’a rendu accro. Vous avancez toujours vers un objectif : de meilleurs outils, de nouveaux bâtiments, de nouvelles zones, de nouveaux poissons, de nouvelles recettes, selon vos envies. Et le jeu ne vous presse jamais. Optimisez votre ferme ou contentez-vous de décorer votre maison, de caresser vos animaux et d’apprécier la bande-son. Les mises à jour et les mods ne font qu’enrichir le contenu déjà très vaste.

Mon verdict : Stardew Valley fait partie de ces jeux que l’on lance pour trouver un peu de calme et de tranquillité, et qui finissent par nous absorber complètement. Si vous appréciez les univers chaleureux offrant une grande liberté et une progression lente mais gratifiante, vous comprendrez pourquoi les joueurs adorent ce titre.

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3. RimWorld [Gérez une colonie dans une ambiance chaotique et amusante]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie / Stratégie Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) Ludeon Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu De quelques dizaines à plusieurs centaines d’heures ; de nombreux joueurs indiquent sur Reddit avoir passé entre 500 et plus de 1 000 heures à y jouer Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits riches et émergents, la planification stratégique et les simulations de colonie en mode « bac à sable » Ce que j’ai apprécié Le narrateur piloté par l’IA, les événements imprévisibles, la simulation riche des traits de caractère et des humeurs des colons, ainsi que la rejouabilité infinie grâce à des mondes générés de manière procédurale

RimWorld tire sa force de l’imprévisibilité, faisant de chaque colonie une histoire à part entière. Tout commence assez simplement : vous vous êtes écrasé sur une planète lointaine avec quelques colons malchanceux, et votre mission consiste à les maintenir en vie. Cela semble simple au premier abord. Puis quelqu’un attrape une intoxication alimentaire, et une éruption solaire met votre système électrique hors service. Des pillards débarquent, ivres et furieux, et votre meilleur médecin perd complètement les pédales à cause de l’écureuil de compagnie de la colonie.

Voilà RimWorld en quelques mots : tous vos plans soigneusement élaborés partent en fumée, un pur chaos narratif dans le meilleur sens du terme. Ce qui rend ce jeu si addictif, c’est la manière dont tous les systèmes s’entrecroisent. Vous gérez les humeurs, la météo, l’agencement de la base, la recherche, la production alimentaire, les événements aléatoires et les personnalités pour le moins discutables de vos colons.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que chaque partie devient un générateur d’histoires étranges et inoubliables, alimenté par le chaos à l’état pur et les rebondissements brillants de l’IA.

Et rien de tout cela n’est scénarisé. Le jeu génère des histoires en fonction des folies qui se produisent dans votre colonie ; ainsi, chaque partie donne l’impression d’être une nouvelle saison d’une série dont vous ne saviez pas que vous étiez en train de la créer. Les pires catastrophes deviennent souvent les souvenirs les plus drôles.

Visuellement, le jeu est simple, épuré et charmant, dans le style minimaliste propre à la science-fiction. Mais ne vous y trompez pas : ce jeu recèle une profondeur infinie. La communauté des moddeurs ? Complètement déjantée, dans le bon sens du terme. Nouveaux biomes, événements, factions, conteurs… vous pouvez transformer RimWorld en tout ce que vous voulez, d’un jeu de construction décontracté à un royaume médiéval, en passant par une simulation de survie horrifique.

Mon verdict : RimWorld est parfait si vous aimez les jeux de stratégie qui génèrent du chaos de manière organique. Il reproduit ce sentiment de « mes partisans sont de petits gremlins bizarres, mais je les adore » que l’on retrouve dans Cult of the Lamb, mais avec bien plus de profondeur et des histoires infiniment imprévisibles.

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4. Oxygen Not Included [Gardez vos colons en vie sous terre]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie spatiale / Stratégie Plateformes Windows, macOS, Linux Année de sortie 2019 Créateur(s) Klei Entertainment (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Plusieurs dizaines d’heures, souvent entre 70 et 140 heures ou plus Idéal pour Les joueurs qui apprécient la gestion approfondie, la gestion des ressources et la simulation émergente Ce que j’ai apprécié Les systèmes d’automatisation ingénieux, les boucles de ressources mises à rude épreuve et la liberté d’optimiser votre colonie dans des conditions extrêmes

Je ne m’attendais pas à ce qu’un simulateur de colonie spatiale me tienne en haleine, mais Oxygen Not Included m’a rapidement prouvé le contraire. Chaque petit « duplicant » a des besoins, et chaque tuyau, ligne électrique et évacuation d’oxygène est une catastrophe potentielle en puissance.

C’est le genre de défi qui fait de ce jeu l’un des meilleurs jeux de survie du marché : vous devez constamment anticiper, jongler avec les ressources et rire (ou paniquer) face aux catastrophes qui se produisent. Tout le charme réside dans la manière dont tous ces éléments interagissent. Vous devez trouver le juste équilibre entre l’oxygène, l’eau, la nourriture, le stress et la recherche, et chaque nouveau bâtiment ou système automatisé vous donne le sentiment de progresser.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que ses casse-têtes de construction de colonie rendent la gestion de l’oxygène, des toilettes et des « duplicants » enclins à la crise de nerfs infiniment divertissante.

Et juste au moment où vous pensez avoir votre colonie bien en main, une vague de chaleur, une épidémie ou une créature extraterrestre vous rappellera qui est vraiment aux commandes. L’humour s’immisce partout : les petites animations, les excentricités des duplicants et les catastrophes qui s’abattent sur vous rendent la survie au sein d’une colonie en pleine déliquescence étrangement amusante.

Visuellement, le jeu est épuré et coloré, avec un style à la fois technique et charmant, comme le carnet d’un ingénieur qui prendrait vie. La bande-son accompagne discrètement la tension, vous rappelant subtilement que tout peut mal tourner à tout moment.

Mon verdict : Les fans de Cult of the Lamb qui ont adoré les boucles de construction de base et de gestion adoreront Oxygen Not Included. C’est un jeu complexe, imprévisible et infiniment satisfaisant, qui offre à parts égales chaos et triomphe.

5. Moonlighter [Une aventure mêlant exploration de donjons et gestion de boutique]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Roguelite Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Digital Sun (développeur), 11 Bit Studios (éditeur), Netflix Games (Android, iOS) Durée moyenne de jeu Environ 20 à 30 heures pour une partie classique (varie considérablement selon le style de jeu) Idéal pour Les joueurs qui aiment allier la gestion de boutique à l'exploration de donjons Ce que j’ai apprécié L’alternance jour/nuit entre la gestion de boutique et les aventures héroïques, le mélange de deux styles de jeu très différents, ainsi que le charmant graphisme en pixel art

J’ai passé des heures sur Moonlighter avant de réaliser que j’étais tout aussi passionné par la vente que par les combats. Je me retrouvais au cœur d’un donjon, à esquiver des pièges de feu et à manier l’épée contre des gobelins, puis je retournais dans ma boutique pour fixer soigneusement le prix de butins rares sans faire fuir les clients. D’une manière ou d’une autre, le jeu parvient à trouver un équilibre parfait entre ces deux aspects, et c’est pourquoi il figure sans peine parmi les meilleurs RPG d’action.

Les explorations de donjon sont tendues mais équitables. Chaque étage est généré de manière procédurale, vous ne savez donc jamais vraiment ce qui vous attend au détour d’un couloir. Vaincre des ennemis est le principal moyen d’obtenir du butin qui alimente directement votre boutique. Et votre boutique ? Elle s’avère étonnamment stratégique. Choisir ce que vous allez vendre, comment améliorer les objets et gérer vos stocks ressemble à un mini-jeu à part entière.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que passer sans cesse de l’exploration de donjons à la gestion d’une boutique est la double vie la plus addictive que vous ayez jamais menée.

Ce qui rend le jeu si captivant, c’est le caractère naturel de ce cycle. Vous êtes sans cesse à la recherche de la prochaine amélioration, de cet objet particulièrement difficile à obtenir, ou encore du frisson de survivre indemne à un étage de donjon. Le graphisme en pixel art est lumineux et charmant. La bande-son passe sans transition d’une ambiance détendue dans la boutique à la tension des donjons, rendant chaque instant captivant, et le jeu ne cesse de vous inciter à rejouer une dernière fois – ou à réaliser une dernière vente.

Mon verdict : Moonlighter est un pur plaisir addictif. C’est un mélange rare de gestion et d’action qui vous oblige à réfléchir et à agir en même temps.

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6. Hades [Combattez dans les Enfers et ressortez-en vainqueur]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action de type roguelike Plateformes Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Année de sortie 2020 Créateur(s) Supergiant Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Variable ; de nombreux joueurs indiquent plus de 300 heures sur Reddit Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats rapides, la rejouabilité et les récits mythologiques Ce que j’ai apprécié La dynamique de combat très satisfaisante, les nombreuses possibilités d’amélioration et des personnages dotés d’une forte personnalité. Chaque partie a du sens, même lorsque vous mourez

C’est difficile à expliquer, mais Hades m’a fait tomber amoureux de l’idée de mourir encore et encore. Vous incarnez Zagreus, qui tente de s’échapper du royaume de son père, et chaque partie est un nouveau défi. Le jeu regorge de combats haletants, de bonus astucieux et de salles qui vous obligent à vous adapter à la volée.

La combinaison de combats fluides et d’améliorations régulières explique en grande partie pourquoi Hades figure parmi les jeux roguelike les plus passionnants. Chaque partie, même lorsque vous échouez, vous rapproche de votre objectif. Vous débloquez de nouvelles armes, des améliorations et des rebondissements narratifs qui donnent du sens à chaque partie. Les combats sont précis et fluides, chaque arme et chaque bonus modifiant votre façon d’aborder les ennemis. C’est exigeant, mais équitable, et remporter la victoire procure toujours un sentiment d’excitation.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce qu’il s’agit de l’expérience ultime du « encore une partie », alliant des combats d’un niveau exceptionnel à un scénario et un style incisifs.

Visuellement, Hades est un véritable bijou. Le style graphique éclatant, les animations détaillées et la bande-son épique vous plongent dans l’univers du jeu, tandis que l’écriture confère aux personnages une véritable personnalité. Entre des combats tendus et des dialogues pleins d’esprit, le jeu vous tient en haleine du début à la fin.

Mon verdict : Si vous avez adoré les boucles roguelike et le gameplay addictif de Cult of the Lamb, Hades vous semblera immédiatement familier, mais à un niveau supérieur : rapide, élégant et impossible à lâcher.

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7. Dead Cells [Combats au rythme effréné dans des mondes générés aléatoirement]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelite / Metroidvania Plateformes Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Motion Twin (développeur) ; Motion Twin & Playdigious (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 34 heures sur Steam Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats rapides, les jeux de plateforme basés sur l'habileté et une grande rejouabilité Ce que j’ai apprécié Les mouvements fluides et réactifs ; l’équilibre satisfaisant entre habileté et chance ; les récompenses constantes pour l’exploration

Dead Cells m’a captivé comme peu de jeux d’action-plateforme parviennent à le faire. Il est rapide, précis et construit autour de ce sentiment de « encore une partie » qui transforme une session rapide en une soirée entière. Chaque coup, chaque esquive et chaque roulade sont précis et réactifs, et lorsque vous commencez enfin à enchaîner les actions, le jeu coule pratiquement de source entre vos mains.

Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est la façon dont le jeu associe naturellement les boucles propres au genre « roguelite » à l’exploration de type « Metroidvania ». On fait sans cesse de nouvelles découvertes : de nouvelles armes, des chemins alternatifs, des salles cachées… Et ce sentiment d’avancer sans cesse permet de comprendre aisément pourquoi ce jeu est souvent cité parmi les meilleurs jeux de type Metroidvania du moment. Même lorsque vous échouez, vous repartez tout de même avec une forme de progrès, ce qui fait que les parties ne donnent jamais l’impression d’être perdues.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce qu’aucun autre jeu de plateforme et d’action n’offre autant de fluidité, de réactivité et de plaisir démesuré à pleine vitesse.

Dead Cells renouvelle également sans cesse son contenu grâce à des mises à jour fréquentes et des DLC. Vous parcourrez des zones familières avant de tomber soudainement sur un nouveau biome, un type d’ennemi ou un plan qui bouleversera complètement votre approche. Et le système de progression est une véritable bouée de sauvetage : de petites améliorations au fil des parties adoucissent la courbe de difficulté sans jamais donner l’impression que le jeu est facile.

Mon verdict : Si vous aimez les combats rapides basés sur l’habileté et les parties de donjon riches en action, Dead Cells est un jeu incontournable. C’est l’un de ces rares jeux qui récompense la pratique, respecte votre temps et reste passionnant bien au-delà de vos douze premières heures de jeu.

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8. The Binding of Isaac : Rebirth [Une aventure roguelike sombre pleine de surprises]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir d'action de type roguelike Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Année de sortie 2014 Créateur(s) Nicalis, Inc. (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Plusieurs centaines d’heures ; de nombreux joueurs indiquent avoir joué entre 500 et plus de 1 000 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les synergies d'objets addictives, une grande rejouabilité et l'humour noir Ce que j’ai apprécié La variété incroyable d’objets ; les configurations tordues et imprévisibles ; l’ambiance sombre et son immense rejouabilité

The Binding of Isaac : Rebirth est le genre de jeu auquel on s’assoit pour essayer pendant dix minutes et, soudain… il est minuit. Chaque partie donne l’impression d’ouvrir un jouet-surprise : parfois, on tombe sur quelque chose d’incroyable, parfois sur de véritables cochonneries, et parfois sur une combinaison si ridiculement puissante qu’on ne peut s’empêcher de rire.

Ce qui rend Isaac si particulier, c’est à quel point les interactions entre les objets peuvent devenir déjantées. Vous commencez une partie en pensant que tout est normal… puis les choses deviennent intéressantes. Tout à coup, vous tirez des lasers de soufre, vous faites apparaître beaucoup trop d’araignées et vous vous transformez en une créature issue des sous-sols qui, d’une manière ou d’une autre, renforce votre configuration. C’est merveilleusement déjanté, hilarant, et c’est exactement ce genre d’imprévisibilité qui rend Isaac si amusant.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce que ses combinaisons d’objets infinies transforment chaque partie en une expérience scientifique déjantée qui tourne merveilleusement mal.

Sur le plan de l’ambiance, il s’inscrit parfaitement dans ce créneau à la fois sombre et humoristique que les fans de Cult of the Lamb adorent. C’est effrayant, c’est bizarre, c’est un peu dégoûtant, et le jeu s’inscrit pleinement dans cette atmosphère. Il ne cesse en outre de vous surprendre : nouveaux objets, nouveaux ennemis, nouvelles configurations de pièces, nouveaux personnages, nouveaux défis.

Même après des dizaines de parties, vous tombez encore sur quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. Et si, d’une manière ou d’une autre, vous venez à épuiser tout cela ? La communauté des moddeurs intervient en vous disant : « Ne vous inquiétez pas, nous en avons encore. » De nouveaux objets, de nouveaux étages, de nouveaux boss, bref, toute une couche supplémentaire de divertissement.

Mon verdict : si vous aimez l’expérimentation, les configurations imprévisibles et les parties rapides qui dégénèrent en pure folie, Isaac est un jeu incontournable. C’est chaotique, astucieux et impossible à lâcher.

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9. Slay the Spire [Construction de deck stratégique et combat tactique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike avec construction de deck Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2019 Créateur(s) Mega Crit (développeur) ; Humble Games (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 75 heures selon les données de suivi Idéal pour Les joueurs qui aiment la construction de deck stratégique et les parties rejouables Ce que j’ai apprécié L’équilibre parfait entre risque et récompense ; la diversité des combinaisons de cartes ; le fait que chaque partie donne l’impression d’être un casse-tête différent

Slay the Spire fait partie de ces jeux que l’on lance « juste pour faire une partie », et où l’on se retrouve soudainement complètement absorbé par son deck. À première vue, le principe semble simple : choisir un personnage, gravir une tour, combattre des ennemis. Mais dès que l’on commence à construire son deck, le jeu se révèle être un véritable casse-tête incroyablement gratifiant. Il n’est pas étonnant que les gens continuent de le considérer comme l’un des jeux de construction de deck les plus influents du marché.

Ce qui fait vraiment son succès, c’est que chaque choix compte. Chaque carte que vous ajoutez modifie le déroulement de votre partie. Chaque relique oriente votre stratégie dans une nouvelle direction. Et lorsque tout s’imbrique parfaitement, lorsque vos synergies se mettent en place et que vous éliminez les ennemis d’élite comme s’ils étaient faits de beurre, il est difficile de ne pas se sentir comme un génie. Le jeu vous pousse constamment à résoudre des problèmes de manière créative, c’est pourquoi aucune partie ne ressemble jamais à une autre.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce qu’il a perfectionné le genre de la stratégie de construction de deck, donnant à chaque choix un caractère astucieux, risqué et profondément satisfaisant.

La progression est claire et addictive, elle aussi. Les déblocages ont du sens, ce ne sont pas de simples éléments de remplissage, et les moments où risque et récompense s’opposent (comme s’emparer d’une relique maudite ou réduire votre deck) modifient véritablement votre approche de l’ascension. C’est cette profondeur stratégique qui rend The Spire si rejouable.

Mon verdict : si vous aimez les boucles de progression tactiques et les stratégies astucieuses, c’est l’un des jeux les plus gratifiants que vous puissiez choisir. Les fans de la structure par parties de « Cult of the Lamb » s’y sentiront comme chez eux.

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10. Darkest Dungeon [Survivez au stress, à la folie et à des ennemis mortels]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG gothique au tour par tour / Dungeon Crawler Plateformes Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Red Hook Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 40 heures pour de nombreux joueurs Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux où les enjeux sont élevés, alliant stratégie sous pression et gestion de personnages Ce que j’ai apprécié Le système d’afflictions qui rend les héros vulnérables, l’univers sombre et la narration, ainsi que la façon dont la gestion de la base et la mort définitive accentuent la tension

Darkest Dungeon est brutal, mais dans le bon sens du terme, et figure sans conteste parmi les jeux de donjon les plus captivants auxquels vous puissiez jouer. Les monstres ne représentent que la moitié de la menace ; le véritable combat réside dans ce stress insidieux qui ronge vos héros, déformant leur personnalité grâce à son brillant système d’afflictions.

Chaque expédition donne l’impression de marcher sur une corde raide avec une torche qui s’éteint bien trop vite. Les particularités, les peurs et les points de rupture de votre groupe deviennent tout aussi importants que leurs armes. Et quand l’un d’entre eux craque en plein combat et entraîne toute l’équipe dans sa chute… eh bien, c’est là que Darkest Dungeon montre tout son génie.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que son système de stress et d’afflictions rend chaque exploration de donjon tendue, éprouvante et inoubliable.

En dehors des donjons, le Hameau vous offre cette dimension stratégique qui fait avancer le jeu. Améliorations, gestion du stress, entraînement aux compétences : vous jonglez constamment avec les ressources, décidant qui mérite d’être sauvé et qui il vaut mieux laisser derrière. C’est un cycle impitoyable, mais incroyablement gratifiant une fois que vous comprenez comment tous les systèmes s’imbriquent les uns dans les autres.

Le graphisme, la narration et l’atmosphère viennent parachever l’ensemble. C’est sombre, oppressant et d’une beauté étrange, de la manière la plus misérable qui soit.

Mon verdict : si vous appréciez les tactiques à haut risque et aimez voir se dérouler des histoires imprévisibles, ce jeu est fait pour vous. Les fans du ton plus sombre de Cult of the Lamb s’y sentiront comme chez eux… si « chez eux » est un donjon en ruines empreint d’angoisse existentielle.

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11. Le gardien du cimetière [Gérez un cimetière médiéval et un atelier]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion de cimetière / Stratégie Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Lazy Bear Games (développeur) ; tinyBuild (éditeur) Durée moyenne de jeu environ 62,5 heures (contenu principal + contenu secondaire) Idéal pour Les joueurs qui apprécient les simulations décalées, les choix moraux et l’humour noir dans une ambiance décontractée Ce que j’ai apprécié L’humour décalé, les systèmes d’artisanat approfondis, les quêtes secondaires qui surprennent, et le fait que les décisions moralement discutables aient un réel sens

Le gardien du cimetière fait partie de ces jeux qui vous prennent au dépourvu. Vous vous dites : « Je vais remettre en état quelques tombes, puis j’arrêterai pour ce soir », et soudain, vous vous retrouvez plongé jusqu’aux genoux dans la paperasse médiévale, à déterrer des cadavres, à jongler avec d’étranges activités parallèles, et à vous demander comment ce petit monde étrange a bien pu vous captiver à ce point. Il possède cet humour noir et cette ambiance chaleureuse de simulation de gestion que les fans de Cult of the Lamb adorent.

Une fois passé le chaos du didacticiel, le jeu vous révèle peu à peu toute la profondeur qu’il recèle. Chaînes d’artisanat, laboratoires d’alchimie, parcelles agricoles, sermons à l’église, donjons, négociations avec les ânes… Tout ce que vous pouvez imaginer est probablement lié à quelque chose d’autre. Et c’est précisément cette progression à plusieurs niveaux qui lui permet de s’inscrire si bien parmi les autres jeux de stratégie phares.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que gérer un cimetière médiéval avec des activités parallèles moralement discutables est bien plus amusant que cela ne devrait l’être.

Vous planifiez sans cesse la prochaine amélioration, le prochain cycle de production, la prochaine « amélioration de l’efficacité » moralement douteuse. Cela satisfait cette partie de votre cerveau qui cherche à « tout optimiser jusqu’à ce que cela devienne une machine parfaite ». Ce qui rend vraiment cette expérience irrésistible, c’est à quel point tout est à la fois étrange et charmant.

Les quêtes secondaires ressemblent à de petits sketchs comiques, les villageois sont délicieusement déjantés, et les DLC ne cessent d’ajouter de nouveaux systèmes qui rendent l’univers encore plus vivant (ou mort-vivant).

Mon verdict : si vous aimez les simulations de gestion dotées de personnalité, d’humour noir et de boucles de progression sans fin, Le gardien du cimetière répondra largement à vos attentes. C’est décontracté, c’est astucieux, et c’est le choix idéal pour les joueurs qui aiment construire quelque chose d’étrange et de gratifiant à leur propre rythme.

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12. Les Enfants de Morta [Aventure roguelike émouvante, axée sur l'histoire]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action axé sur l'histoire / Roguelite Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2019 Créateur(s) Dead Mage (développeur), 11 Bit Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 14 à 20 heures pour l'histoire principale, jusqu'à environ 25 à 30 heures si vous terminez la plupart des contenus secondaires Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires émouvantes, la diversité des personnages et les jeux d’action-aventure rejouables Ce que j’ai aimé La narration centrée sur la famille, la diversité des classes, les graphismes en pixel art, ainsi que la progression à la fois satisfaisante et émouvante

Les Enfants de Morta occupe une place vraiment particulière, non seulement parce qu’il s’agit d’un roguelite doté d’excellents combats, mais aussi parce qu’il accorde une réelle importance à ses personnages. Au lieu d’incarner un héros solitaire, vous plongez dans la vie des Bergson, une famille entière qui lutte contre la corruption. Chaque partie fait avancer l’histoire, et le jeu intègre des moments émouvants avec tant de naturel que vous finissez par les soutenir en tant que personnes, et non plus simplement en tant que classes de personnages.

Ce qui rend le jeu toujours aussi captivant, c’est la diversité des styles de jeu de chaque membre de la famille. L’un des frères et sœurs est un voleur rapide comme l’éclair, un autre manie la magie, tandis qu’un troisième encaisse les coups comme un mur de briques. Changer de personnage modifie véritablement votre approche de chaque partie, et le système de progression relie tous ces éléments entre eux, permettant à toute la famille de devenir plus forte au fur et à mesure que vous jouez.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que peu de roguelikes parviennent à allier aussi magnifiquement action et récit centré sur la famille.

Il offre un équilibre très agréable entre défi et accessibilité : vous ressentez la pression propre aux roguelites, mais vous ne vous heurtez jamais à un mur. Et si vous aimez jouer à plusieurs ? Le mode coopératif est fantastique. Il transforme l’expérience tout entière en une aventure chaleureuse, chaotique et partagée qui correspond parfaitement au thème familial.

Mon verdict : si vous recherchez un roguelite qui a du cœur et dont les personnages vous tiennent vraiment à cœur, Les Enfants de Morta est fait pour vous. C’est un jeu chaleureux, stimulant et auquel on s’attache incroyablement facilement.

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13. Enter the Gungeon [Jeu d’action de type « bullet hell » avec une multitude d’armes]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de donjon de type « bullet hell » et « roguelike » Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Année de sortie 2016 Créateur(s) Dodge Roll (développeur), Devolver Digital (éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 80 à 100 heures pour terminer le jeu Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux de tir au rythme effréné, axés sur l’habileté et offrant une grande variété Ce que j’ai apprécié La variété absurde d’armes, les combats rythmés où l’esquive et les roulades sont essentielles, et le fait que chaque partie soit imprévisible et extrêmement difficile

Enter the Gungeon est un pur chaos, magnifiquement maîtrisé, sous forme de jeu vidéo. Il vous plonge dans un labyrinthe de salles regorgeant d’ennemis, de balles et d’armes farfelues : on y trouve de tout, des fusils laser aux armes qui tirent de vraies abeilles. Dès que vous commencez à esquiver les projectiles en effectuant des roulades, tel un petit héros de film d’action, l’adrénaline monte, et soudain, vous êtes accro à l’idée de perfectionner chaque partie, à la recherche de nouvelles armes et de secrets.

Les combats sont rapides, percutants et reposent entièrement sur votre habileté. Votre survie dépend de la précision de vos roulades, du choix de l’arme adaptée à chaque situation et de votre capacité à ne pas paniquer lorsque l’écran se transforme en une tempête néon de balles. Et cela arrivera.

Il y a une multitude de situations délirantes qui émergent en fonction des objets que vous ramassez : synergies, malédictions, compagnons, modificateurs étranges. Les parties sont courtes mais radicalement différentes, ce qui rend la rejouabilité incroyablement élevée.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce qu’il concentre le chaos le plus déjanté et le plus stylé des jeux de type « bullet hell » dans des parties parfaitement digestes.

Le jeu déborde également de charme. Les ennemis sont d’adorables petites créatures sous forme de balles, l’humour est léger et décalé, et chaque niveau recèle des secrets que vous découvrirez par hasard (ou que vous passerez des heures à essayer de débloquer). On a l’impression d’un classique d’arcade qui aurait, d’une manière ou d’une autre, appris toutes les astuces des roguelikes modernes.

Mon verdict : Enter the Gungeon est rapide, drôle et offre une rejouabilité infinie. Si vous aimez les parties chaotiques, les armes inventives et cette sensation satisfaisante d’avoir « survécu de justesse », ce jeu est un véritable régal.

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14. Rogue Legacy [Jeu de plateforme dynastique aux défis sans fin]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme / Roguelite Plateformes Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Année de sortie 2013 Créateur(s) Cellar Door Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu ~16 h (campagne principale) à ~37 h (pour terminer le jeu) Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de plateforme combinés à une progression de type « legacy » et à des défis Ce que j’ai apprécié Les morts dynastiques, les traits de caractère originaux des héritiers et le sentiment de grande satisfaction que procure l’amélioration de votre manoir

Rogue Legacy transforme la notion de mort en pur plaisir. Chaque fois que votre personnage rend l’âme, ce n’est pas la fin, mais un nouveau départ. Vous incarnez l’héritier de la dynastie, chacun doté de traits de caractère excentriques qui peuvent rendre une partie hilarante et chaotique, ou étonnamment délicate. Ce mécanisme dynastique donne à chaque mort un sens, sans qu’elle soit source de frustration, et vous incite à vous investir dans la lignée familiale tandis que vous renforcez progressivement votre pouvoir et débloquez des améliorations.

Le gameplay de plateforme est précis et réactif, faisant de l’esquive des pièges, des sauts par-dessus les pointes et des combats contre les boss un défi toujours aussi satisfaisant. On comprend aisément pourquoi Rogue Legacy se hisse parmi les meilleurs jeux de plateforme, grâce à ses niveaux générés de manière procédurale, à son concept de parties courtes et à sa progression dynastique astucieuse qui garantissent que chaque partie reste originale et passionnante.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que mourir n’a jamais été aussi amusant, grâce à son arbre généalogique en constante évolution, peuplé de héros imprévisibles.

La progression est addictive. Débloquer de nouvelles classes, améliorer votre domaine et découvrir des chemins secrets alimentent tous ce cycle constant d’amélioration. La diversité des traits de caractère, comme des héros daltoniens ou des héritiers myopes, rend chaque partie drôle et imprévisible, ajoutant de la personnalité au gameplay.

Mon verdict : Rogue Legacy transforme l’échec en progrès avec style et humour. Si vous aimez les jeux de plateforme, les boucles de progression astucieuses et un roguelite où chaque mort est gratifiante, ce jeu est un incontournable pour les amateurs de divertissement stratégique et bourré d’action.

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15. La malédiction des dieux morts [Combats rapides et malédictions stratégiques]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike d’action isométrique Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Passtech Games (développeur) ; Focus Home Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 21 heures pour la campagne principale, environ 38 heures avec les bonus Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats rapides, les choix de personnalisation et les mécanismes de risque/récompense Ce que j’ai apprécié Le système de malédictions qui impose des décisions stratégiques, le cycle de butin bien ficelé et l’esthétique sombre et pulp des temples

Dans *La malédiction des morts* Gods*, vous débutez dans un temple maudit à l’ambiance pulp, où chaque pièce constitue une épreuve d’habileté, de timing et de sang-froid. Les combats sont rapides, réfléchis et étonnamment tactiques : vous devez sans cesse esquiver, enchaîner les attaques et prendre des décisions en une fraction de seconde qui détermineront votre survie.

Ce qui distingue vraiment ce jeu, c’est le système de malédictions. Chaque malédiction que vous contractez vous oblige à faire des compromis qui affectent votre configuration de personnage, transformant chaque partie en un casse-tête serré où le risque et la récompense s’équilibrent. Allez-vous saisir cette arme puissante et accepter son inconvénient, ou jouer la sécurité en espérant que la pièce suivante vous offre de meilleures options ? Cela vous tient l’esprit en éveil tandis que vos réflexes sont à leur comble.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que ses mécanismes de malédictions transforment chaque décision en un pari délicieusement périlleux.

Le butin et la progression sont également très satisfaisants. Les améliorations se conservent d’une partie à l’autre, ce qui permet à vos personnages d’évoluer de manière significative sans pour autant ôter la tension inhérente à ces expéditions courtes et intenses. La conception des ennemis est soignée et variée, avec un mélange parfait entre l’effrayant et le grotesque, ce qui rend chaque rencontre à la fois tendue et amusante.

Mon verdict : Si vous aimez les parties rapides, axées sur l’habileté, où chaque choix compte, La malédiction des dieux morts est un véritable régal. C’est un jeu intense, gratifiant et parfaitement adapté aux joueurs qui aiment l’action tactique teintée d’une ambiance sombre et tordue.

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16. Pour le roi [Aventures tactiques avec gestion de groupe]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour / RPG de type roguelike Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) IronOak Games (développeur) ; Curve Games (éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 8 à 12 heures pour une partie classique de la campagne principale Idéal pour Les joueurs qui aiment la prise de décision tactique, le jeu en coopératif et les campagnes offrant une grande rejouabilité Ce que j’ai apprécié Le mélange de cartes générées aléatoirement et de stratégie de type jeu de plateau, les choix de quêtes alliant risque et récompense, ainsi que la boucle de progression très satisfaisante avec la gestion du groupe et des partisans

For the King allie les tactiques des jeux de société à l’imprévisibilité des roguelikes d’une manière qui rend le jeu facile à prendre en main mais difficile à lâcher. Vous menez un groupe de héros à travers des cartes générées de manière procédurale, faites face à des événements aléatoires et gérez vos ressources tout en décidant qui emmener avec vous à chaque aventure. Que vous jouiez en solo ou en coopératif, chaque partie offre une expérience inédite, avec des surprises qui vous attendent à chaque tournant.

Son mélange de stratégie, de gestion de groupe et de cartes rejouables en fait un titre qui se démarque parmi les jeux de stratégie au tour par tour. Vous devez constamment mettre en balance les risques et les gains, choisir les quêtes à entreprendre et gérer les compétences et l'équipement de votre groupe. Le jeu exploite ce même attrait lié à la « gestion de votre propre petite secte ou colonie » que les fans de Cult of the Lamb apprécient tant, vous permettant ainsi de vous sentir aux commandes d'une équipe qui grandit et évolue.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce qu’il allie si harmonieusement stratégie de jeu de société et aventure que vous aurez l’impression de participer à une soirée de quêtes en coopération.

Les combats se déroulent au tour par tour, mais ne sont jamais lents. Chaque rencontre exige de la planification, un bon positionnement et des décisions tactiques, ce qui donne du sens même aux sessions les plus courtes. Les événements générés aléatoirement et la touche narrative ajoutent du charme et de l’imprévisibilité, de sorte qu’aucune partie ne se ressemble.

Mon verdict : si vous appréciez la prise de décision stratégique, la gestion d’équipe et une touche « roguelike » appliquée aux mécanismes de jeux de société, For the King est fait pour vous. C’est un jeu astucieux, accessible et amusant, que vous y jouiez en solo ou entre amis.

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17. Le Donjon de l’Infini [Quand la tower defense rencontre l’exploration roguelike]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Hybride entre roguelike, tower defense et stratégie Plateformes Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2014 Créateur(s) Amplitude Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu environ 9,5 heures pour une partie complète Idéal pour Les joueurs qui apprécient le placement tactique, la stratégie émergente et les boucles de gameplay hybrides Ce que j’ai apprécié Les choix difficiles liés à la gestion des ressources, la satisfaction de défendre votre base et la façon dont l’exploration aléatoire des donjons crée des moments inattendus et intenses

Le Donjon de l’Infini est un mélange déjanté de tower defense, de roguelike et d’exploration qui vous tient en haleine (et vous fait transpirer) à chaque instant. Vous menez une petite équipe à travers des donjons générés de manière procédurale, en essayant de protéger votre générateur tout en récupérant des ressources, en plaçant des défenses et en décidant quelles salles explorer ensuite. Chaque choix compte, et une seule erreur peut entraîner une catastrophe en cascade.

La force du jeu réside dans ses multiples niveaux de stratégie. La gestion des ressources, le placement des tourelles et la gestion minutieuse des unités contribuent à des parties courtes et tendues, dont la maîtrise procure une grande satisfaction. Chaque donjon généré de manière procédurale est unique, ce qui vous oblige à vous adapter en permanence à de nouvelles configurations, à de nouveaux types d’ennemis et à des situations imprévues. Même un seul étage peut vous réserver des défis inattendus, ce qui rend le jeu rejouable à l’infini.

Pourquoi nous l'avons choisi Parce qu’aucun autre jeu ne parvient à retranscrire aussi bien la joie frénétique de défendre votre base tout en vous précipitant vers la sortie.

L’univers de science-fiction apporte une touche d’originalité, avec des personnages uniques qui apportent chacun leurs propres atouts et particularités à l’équipe. Associé à un style graphique et à une ambiance distinctifs, Dungeon of the Endless s’impose comme un roguelike intelligent, intense et toujours novateur à chaque partie.

Mon verdict : si vous aimez les micro-décisions tactiques, le gameplay hybride et la gestion à haut risque, Le Donjon de l’Infini est le choix idéal. Les fans de la planification stratégique et des rencontres chaotiques de Cult of the Lamb y trouveront largement leur compte.

18. Spiritfarer [Prenez soin des esprits au cours d’un voyage chaleureux]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Gestion / Simulation narrative Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2020 Créateur(s) Thunder Lotus Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu environ 35 à 45 heures (selon le taux d'achèvement) Idéal pour Les joueurs qui préfèrent un gameplay relaxant, des histoires émouvantes et un rythme axé sur les relations Ce que j’ai apprécié Les superbes graphismes dessinés à la main, les relations sincères avec les esprits, et le fait que chaque journée passée sur le bateau soit riche de sens et empreinte de sérénité

Spiritfarer est un jeu de gestion chaleureux, axé sur la narration, qui trouve le parfait équilibre entre émotion et gameplay. Vous incarnez Stella, une Spiritfarer chargée de transporter les esprits vers l’au-delà. En chemin, vous prenez soin de vos passagers, améliorez votre bateau, collectez des ressources, fabriquez des objets utiles et tissez des liens profonds. C’est un cycle de gestion à la fois relaxant, gratifiant et plein d’émotion.

Les graphismes dessinés à la main du jeu sont absolument magnifiques, conférant à chaque lieu et à chaque personnage un charme chaleureux et accueillant. La bande-son et la narration ajoutent une profondeur émotionnelle, transformant des tâches simples comme cuisiner, extraire des minerais ou aider les esprits dans des quêtes secondaires en moments qui semblent vraiment spéciaux. Chaque esprit a une histoire unique, et les guider vers la paix procure une satisfaction surprenante.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce qu’il offre une narration émouvante, intégrée à l’une des boucles de gestion les plus réconfortantes jamais créées.

On note également une progression en douceur au niveau des améliorations du vaisseau, de l’artisanat et des relations, ce qui donne à chaque session un sens sans pour autant créer de pression. Le mode coopératif local offre une expérience partagée très agréable, et les mises à jour fréquentes continuent d’enrichir le contenu, proposant ainsi aux joueurs toujours plus de choses à explorer et à apprécier.

Mon verdict : Spiritfarer est parfait pour tous ceux qui préfèrent la gestion, les systèmes de soins et la narration aux combats incessants. Son charme, sa résonance émotionnelle et son gameplay chaleureux en font un jeu incontournable pour les fans de Cult of the Lamb à la recherche d’une expérience relaxante mais profondément satisfaisante.

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19. Hand of Fate 2 [Aventure basée sur les cartes avec combats d’action]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Hybride entre RPG d’action et jeu de construction de deck Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Defiant Development (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu environ 40 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment la stratégie, la construction de deck et les combats pleins d’action Ce que j’ai apprécié La tension liée à la construction d’un deck qui façonne votre aventure, le mélange entre planification et combats en temps réel, ainsi que le fait que chaque affrontement contre un boss offre une expérience cinématographique où les enjeux sont élevés

Hand of Fate 2 allie la stratégie des jeux de société à des combats de type « roguelike » riches en action, le tout d’une manière qui rend immédiatement accro. Vous constituez votre jeu de cartes, et chacune d’entre elles détermine les rencontres, les récompenses et les défis auxquels vous serez confronté. Il s’agit d’un savant mélange de planification et d’improvisation, où vos choix en dehors des combats influencent directement les batailles que vous menez.

Le combat lui-même est rapide et repose sur vos compétences. Esquiver, choisir le bon moment pour attaquer et décrypter les schémas d’attaque de vos adversaires sont essentiels, en particulier lors des combats de boss aussi tendus que mémorables. Chaque partie vous tient en haleine, grâce à des modificateurs, des événements aléatoires et des surprises liées aux cartes qui garantissent que deux campagnes ne se ressemblent jamais. Le système de risque/récompense est également très satisfaisant : parfois, choisir une carte alléchante peut rendre votre partie nettement plus difficile, mais c’est toujours un pari palpitant.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que le mélange de rencontres basées sur des cartes et de combats en temps réel donne naissance à une aventure pleine de surprises.

La présentation est de premier ordre, des rencontres cinématiques basées sur des cartes aux combats détaillés dans l’arène, donnant à chaque session l’impression d’une partie de jeu de société à enjeux élevés qui prend vie. La variété des cartes, des ennemis et des dénouements confère au jeu une immense rejouabilité, récompensant une planification minutieuse et des tactiques astucieuses.

Mon verdict : Hand of Fate 2 est parfait pour les joueurs qui aiment allier stratégie et action. Les fans de Cult of the Lamb apprécieront la construction de deck, la prise de risque et les rencontres pleines de suspense qui rendent chaque partie passionnante.

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20. We Happy Few [Survivez dans une société sombre et dystopique]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure / Survie Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) Compulsion Games (développeur) ; Gearbox Publishing (éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 30 à 35 heures pour le scénario et les bonus Idéal pour Les joueurs qui apprécient les récits dystopiques, les choix moraux et les mécanismes de survie Ce que j’ai apprécié L’univers rétrofuturiste troublant, le mélange tendu entre furtivité et pression sociale, ainsi que la manière dont le récit s’articule autour de personnages profondément imparfaits dans une société sous l’emprise de la drogue

We Happy Few vous plonge dans une ville dystopique et étrange où chacun est contraint d’arborer un sourire perpétuel et de sauver les apparences… sous peine d’en subir les conséquences. Vous incarnez l’un des nombreux protagonistes, chacun avec son histoire, qui tentent de survivre dans un monde rempli de secrets, de règles sociales et d’une paranoïa grandissante. Le jeu parvient à créer une ambiance culte et décalée qui semblera étrangement familière aux fans de Cult of the Lamb.

Survival allie la gestion de la santé et des ressources à la capacité de se fondre dans le décor, à des choix moraux difficiles et à la nécessité de décider quand combattre, se faufiler ou persuader. Les éléments procéduraux et les missions conçues sur mesure rendent chaque partie imprévisible, tandis que l'artisanat et la construction de bases offrent des objectifs à long terme vers lesquels tendre. L'exploration récompense la curiosité, avec des objets cachés, des personnages et des intrigues qui vous attendent à chaque coin de rue.

Pourquoi nous l’avons choisi Parce que son mélange de dystopie, de survie et de furtivité sociale donne l’impression de pénétrer dans la fête foraine la plus dérangeante qui soit.

La narration est solide, avec des perspectives multiples et une construction du monde à plusieurs niveaux qui vous font vous attacher à la ville et à ses habitants, même les plus inquiétants. Chaque décision a son importance, et le mélange de furtivité, de survie et de mécanismes sociaux maintient une tension constante tout en vous permettant d’expérimenter différentes approches.

Mon verdict : We Happy Few est parfait pour les joueurs qui aiment la profondeur narrative, les choix moraux et les univers sombres et décalés. Les fans de Cult of the Lamb apprécieront l’humour tordu, les systèmes sociaux complexes et le défi gratifiant que représente la survie dans une société qui est tout sauf normale.

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Mon verdict global

Vous venez donc de terminer Cult of the Lamb et vous avez envie d’un jeu qui offre le même mélange d’humour noir, de gestion décalée et de chaos bourré d’action. Voici par où je commencerais :

Si vous aimez survivre contre toute attente tout en aménageant votre base, Don’t Starve est le jeu qu’il vous faut. L’univers est impitoyable, le système d’artisanat est ingénieux et chaque partie vous tient en haleine.

Pour les joueurs qui recherchent une histoire et une dimension émotionnelle en plus de l’action de type roguelike, Les Enfants de Morta est le choix idéal. Les relations familiales, les personnages hauts en couleur et les moments émouvants donnent du sens à chaque partie.

Si ce qui vous captive vraiment, ce sont les combats basés sur l’habileté et les parties au rythme effréné, vous ne pouvez pas vous tromper avec Hades. Chaque combat est gratifiant, la progression est addictive et les dialogues apportent de la fraîcheur, quel que soit le nombre de fois où vous mourez.

Pour une ambiance plus calme et détendue, avec une gestion agréable et des boucles de soins, Spiritfarer est un véritable petit bijou. Construire votre bateau, aider les esprits et améliorer votre maison s’avère étonnamment gratifiant et émouvant.

Et si vous aimez la stratégie avec une touche d’originalité, Slay the Spire occupera votre esprit pendant des heures grâce à des combinaisons de cartes astucieuses et des décisions à haut risque.

Quels que soient vos goûts : survie, histoire, action ou stratégie, vous trouverez ici un jeu qui vous fera redécouvrir cette magie étrange et charmante que vous avez tant appréciée dans Cult of the Lamb.

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