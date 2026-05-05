Les 20 meilleurs jeux Xbox One qui définissent la console en 2026

Soyons honnêtes : votre Xbox mérite mieux que de prendre la poussière sur une étagère. Que vous ayez envie de galoper vers le coucher du soleil, de tailler en pièces des vagues d’ennemis ou de faire la course avec vos amis jusqu’à l’épuisement, l’univers des jeux Xbox One regorge d’aventures palpitantes .

Envie d’explorer des mondes à couper le souffle ? C’est fait. Affronter des boss terrifiants en ne comptant que sur votre talent (et peut-être un peu de chance) ? C’est fait aussi. Ou peut-être avez-vous envie de faire équipe avec des amis pour vous amuser dans le chaos ? Oh, nous avons également ce qu’il vous faut.

Des récits épiques qui vous touchent droit au cœur à des séquences d’action qui vous feront serrer votre manette de toutes vos forces, ces meilleurs jeux Xbox One sont conçus pour vous captiver et ne plus jamais vous lâcher. Alors, allumez votre console, faites le plein de snacks et préparez-vous à plonger dans des aventures aussi inoubliables que votre prochaine victoire royale.

Nos coups de cœur parmi les jeux Xbox One

Voici notre sélection personnelle des meilleurs jeux Xbox One – chacun offrant des expériences inoubliables dans différents genres. Que vous soyez amateur d’action, de courses ou d’histoires captivantes, ces jeux sont incontournables !

1 Halo: The Master Chief Collection 2014 Un coffret incontournable de jeux de tir à la première personne qui rassemble six titres emblématiques de la série Halo. Buy now 2 Red Dead Redemption 2 2018 Ce chef-d'œuvre d'action-aventure en monde ouvert vous permet de vivre une saga émouvante mettant en scène un hors-la-loi du Far West. Buy now 3 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Un jeu de type « Souls » d'une difficulté redoutable, dont l'action se déroule dans le Japon féodal. Buy now

Vous en voulez encore ? Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : faites défiler la page vers le bas pour découvrir la liste complète des 20 jeux Xbox incroyables que nous avons sélectionnés pour vous !

Les 20 meilleurs jeux Xbox One

Envie de sensations fortes, d’histoires captivantes ou d’une bonne vieille rivalité entre amis ? N’en dites pas plus ! Nous avons soigneusement sélectionné une collection de jeux Xbox qui combleront parfaitement votre prochaine envie de jeu.

Quelle que soit votre façon de jouer, ces titres incontournables regorgent d’aventures palpitantes, de défis exigeants et d’une bonne dose de plaisir qui n’attendent que vous. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé et préparez-vous à découvrir pourquoi la console Xbox est véritablement le nec plus ultra du jeu vidéo !

1. Halo : The Master Chief Collection

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (optimisé en 2020) 343 Industries

Enfilez votre armure, soldat : préparez-vous à vivre l’aventure ultime à travers l’un des jeux Xbox les plus emblématiques. Halo : The Master Chief Collection ne se contente pas de vous offrir un jeu ; elle met tout un héritage entre vos mains. De la lutte acharnée contre les forces du Covenant dans Combat Evolved aux répercussions émotionnelles de Reach, cette collection rassemble tous les moments palpitants, déchirants et explosifs de la série.

Que vous recherchiez les meilleurs jeux Halo ou que vous soyez simplement animé par la nostalgie, ce pack est fait pour vous. Les graphismes remasterisés de Halo 2 Anniversary sont à couper le souffle, et une fluidité de plus de 60 images par seconde dans tous les jeux rend chaque échange de tirs d’une netteté exceptionnelle. De plus, la possibilité de basculer entre les graphismes classiques et modernes ? Un vrai régal.

Le multijoueur ? Oh, c’est une véritable mine d’or. Vous pouvez passer des parties de Slayer classiques à des parties personnalisées chaotiques sur des cartes de toutes les générations. Et avec le mode Forge, les possibilités créatives sont infinies.

Des années de mises à jour ont permis de corriger les défauts de jeunesse, faisant de ce titre l'expérience Halo par excellence. Que vous soyez novice dans la série ou vétéran aguerri, cette collection est un véritable concentré de magie d'action de science-fiction.

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2. Red Dead Redemption 2

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Games

S’il y a bien un titre qui mérite une place au panthéon des meilleurs jeux en monde ouvert, c’est Red Dead Redemption 2. Cette histoire d’Arthur Morgan, qui se déroule en 1899, vous touchera droit au cœur en vous faisant explorer les vestiges d’un Far West en déclin. Tout repose sur des évolutions de personnages intenses et des récits poignants mêlant loyauté et perte.

Le niveau de détail de ce jeu est stupéfiant, des couchers de soleil à couper le souffle aux brins d’herbe individuels sous vos pieds, en passant par chaque PNJ que vous rencontrez. Les combats sont percutants, la mécanique de conduite des chevaux est étrangement émouvante (oui, vous tisserez des liens avec votre cheval), et chaque interaction entre les personnages est savamment orchestrée pour vous plonger au cœur de l’intrigue.

Oui, le rythme peut parfois être un peu lent, mais c’est justement ce qui rend ce jeu si charmant. Des montagnes enneigées aux villes animées, Rockstar Games a créé un jeu devenu une référence parmi les RPG occidentaux. Alors, préparez-vous à prendre la route : cela vaut bien chaque grain de poussière sur vos bottes.

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3. Sekiro : Shadows Die Twice

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Si la patience et la précision avaient un enfant, il s’appellerait Sekiro : Shadows Die Twice. Cette fois-ci, FromSoftware abandonne les mécanismes de personnalisation des personnages propres aux jeux de rôle Dark Souls et Bloodborne pour vous offrir une action pure et sans concession. Dans la peau de Wolf, un ninja stoïque, vous parcourrez un Japon de l’époque Sengoku à couper le souffle, où vous affronterez des samouraïs gigantesques, des bêtes terrifiantes et des boss redoutables.

Le système de parade s’apparente à un jeu de rythme, tandis que la mécanique de posture vous oblige à jouer de manière agressive et à réfléchir de façon tactique. Ajoutez à cela la furtivité et un grappin pour la mobilité, et vous obtenez un jeu aussi stratégique qu’impitoyable.

L’univers est magnifique, mêlant le Japon historique à un folklore inquiétant, et l’histoire – bien que succincte – est profondément personnelle et regorge de personnages mémorables. Mais ne nous voilons pas la face : Sekiro est difficile. À tel point qu’on a envie d’arrêter en rage, puis de s’excuser plus tard. Pourtant, chaque victoire est vécue comme un honneur, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux d’action de tous les temps.

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4. The Witcher 3 : Wild Hunt

Plates-formes Année de sortie Développeur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Si vous n’avez pas encore joué à The Witcher 3, mais que faites-vous donc ? C’est la référence absolue en matière de jeux de rôle, alliant une histoire captivante, des personnages inoubliables et un univers si vivant qu’il semble presque respirer. Dans la peau de Geralt de Riv, chasseur de monstres hors pair, vous partirez à la recherche de votre fille adoptive, Ciri, tout en terrassant des créatures effrayantes, en vivant des aventures amoureuses avec des sorcières et en prenant des décisions moralement délicates qui vous amèneront à vous interroger sur votre âme.

Les combats mêlent des duels à l’épée fluides, des sorts spectaculaires et une alchimie stratégique. Ajoutez à cela un arbre de compétences très complet et le jeu de cartes addictif Gwent, et vous ne vous ennuierez jamais. Et l’univers en lui-même ? Un vrai régal. Des marécages envoûtants de Velen aux îles enneigées de Skellige, chaque recoin de la carte regorge de quêtes secondaires, de secrets et de paysages à découvrir.

Avec un doublage exceptionnel, une bande-son envoûtante et des graphismes qui impressionnent encore des années plus tard, The Witcher 3 est un chef-d’œuvre. Conseil de pro : ne passez pas à côté des DLC – « Sang et vin » vaut à lui seul le prix du jeu. Allez-y, jouez-y sans plus attendre.

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5. Forza Horizon 4

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Jeux de cour de récréation

Parcourir la campagne britannique n’a jamais été aussi grisant. Un instant, vous glissez au milieu des feuilles d’automne dorées, et l’instant d’après, vous fendez les routes secondaires enneigées en hiver. Forza Horizon 4 ne se contente pas de vous remettre les clés d’une voiture. Il vous offre un tout nouvel univers qui évolue au fil des saisons, rendant chaque virage nouveau et passionnant.

Le jeu vous propose plus de 750 voitures parmi lesquelles choisir, pour que vous puissiez courir comme bon vous semble ! Vous pouvez vous amuser à filer sur des pistes de terre, à réaliser des figures spectaculaires, ou simplement à rouler tranquillement en admirant le paysage au volant d’une Aston Martin vintage. Chaque sortie est conçue sur mesure pour vous. La personnalisation des voitures est très poussée, le monde est immense, et l’intégration fluide du mode multijoueur en ligne vous permet de toujours partager la route, que ce soit avec des amis ou des inconnus.

Et parlons des graphismes : ils sont époustouflants. La pluie scintille sur votre capot, la boue éclabousse vos ailes, et les couchers de soleil peignent le ciel de couleurs que vous ne pensiez pas voir exister. Que vous soyez un passionné de jeux de course ou un simple conducteur du dimanche, ce titre vous donne irrésistiblement envie d’appuyer à fond sur l’accélérateur.

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6. NieR: Automata – Édition « « Devenez comme des dieux »

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox One 2018 PlatinumGames

Des combats fulgurants, une philosophie envoûtante et une pointe d’angoisse existentielle : NieR: Automata vous offre tout cela ! Vous incarnez 2B, 9S et A2, des Androïdes chargés de sauver l’humanité d’une armée d’envahisseurs mécaniques. Le rebondissement ? Ces machines ne sont peut-être pas les méchants sans cervelle qu’elles semblent être au premier abord.

Ce jeu vous tient en haleine grâce à des combats au rythme effréné, un système de puces personnalisables permettant d’améliorer les compétences de vos Android, ainsi que plusieurs parties rejouables qui bouleversent complètement votre compréhension de l’histoire. L’intrigue ? Oh, c’est un véritable coup de poing dans le ventre. Riche en rebondissements inattendus, en moments déchirants et en réflexions profondes, c’est une expérience narrative qui vous fait réfléchir tout en vous faisant pleurer.

Visuellement, le jeu est époustouflant : des environnements à l’ambiance sombre, des personnages magnifiquement conçus et une bande-son émouvante et envoûtante qui vous marque durablement. Et l’édition « « Devenez comme des dieux » sur Xbox propose des graphismes améliorés et du contenu supplémentaire pour rendre l’offre encore plus alléchante. Que vous soyez là pour les combats ou pour l’émotion, NieR: Automata est un voyage inoubliable.

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7. Ori et la Volonté des Lueurs

Plateformes Année de sortie Éditeur Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

Souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de type Metroidvania, ce titre reprend tout ce que nous avions apprécié dans Ori et la forêt aveugle et le porte à son paroxysme. Dans la peau d’un adorable esprit gardien, vous courrez, sauterez et planerez au-dessus de paysages oniriques qui semblent tout droit sortis d’un conte de fées.

Les combats ont fait un bond en avant par rapport à la précédente aventure d’Ori, grâce à des fragments personnalisables et à diverses armes spirituelles qui contribuent à rendre les affrontements captivants. De plus, l’histoire émouvante vous captive, imprégnant chaque instant de la beauté brute de l’amitié, de la perte et de l’espoir.

Et cette bande originale… Waouh ! La partition de Gareth Coker est aussi époustouflante que les graphismes, transformant chaque instant en une symphonie d’émotions. Que vous soyez un vétéran des jeux de type Metroidvania ou un novice, l’aventure d’Ori est un chef-d’œuvre à ne pas manquer.

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8. Fortnite

Plateformes Année de sortie Éditeur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Peu de jeux ont réussi à avoir un impact mondial comparable à celui de Fortnite. À première vue, il s’agit d’un battle royale endiablé réunissant 100 joueurs, mêlant pioches, tir de précision et compétences en construction. Mais allez au-delà des apparences, et vous découvrirez un jeu qui a redéfini ce que peut signifier le multijoueur en ligne. C’est un terrain de jeu créatif, un lieu de rencontre et, parfois, une salle de concert virtuelle.

Qu’est-ce qui rend ce titre si spécial ? Ce sont ses mécanismes de construction qui le distinguent, vous permettant de bâtir des murs, des rampes et des tours à la volée – une fonctionnalité qui ajoute plusieurs niveaux de stratégie à la formule habituelle du « dernier survivant ». Le mode Créatif est votre terrain de jeu pour créer des mondes de rêve ou simplement vous amuser entre amis, et le style graphique dynamique ainsi que les skins décalés rendent chaque instant original et divertissant.

Des mises à jour régulières, des collaborations déjantées (Spider-Man ? Ariana Grande ? Bien sûr !) et une ambiance véritablement festive font de Fortnite un jeu passionnant. Il est vrai que la stratégie de monétisation risque de mettre un peu trop votre portefeuille à rude épreuve (ces skins sont vraiment trop cool), mais l’expérience de base en vaut la peine.

9. Metal Gear Solid V : The Phantom Pain

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Ce jeu d’action furtive en monde ouvert est un véritable terrain de jeu pour la créativité tactique. Vous serez parachuté dans de vastes cartes en monde ouvert en Afghanistan et en Afrique, où vous pourrez vous faufiler, tirer ou capturer à l’aide du ballon Fulton tout ce qui se présente, des soldats ennemis aux chèvres. Sérieusement, ça existe – et c’est génial.

Le gameplay de Metal Gear Solid brille par sa liberté : infiltrez les bases à votre manière, que ce soit avec le soutien de la tireuse d’élite Quiet ou en fonçant à cheval sur D-Horse (qui fait également office de « diversion » mobile). Les mécanismes de construction de la Mother Base sont addictifs, transformant vos soldats capturés en un empire de l’espionnage en pleine expansion.

Visuellement, le jeu est époustouflant, et son moteur Fox Engine rend l’infiltration au cœur des tempêtes de sable ou des jungles luxuriantes particulièrement immersive. Côté scénario, le bilan est mitigé. Bien que regorgeant des excentricités caractéristiques de Kojima, l’histoire pèche par des intrigues inachevées et un méchant décevant en la personne de Skull Face.

Mis à part ces défauts, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est une véritable fête du divertissement, aussi passionnante qu’audacieuse. Un jeu incontournable pour les ninjas de la stratégie comme pour les amateurs de chaos !

10. Contrôle

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (version cloud), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Imaginez la scène : un jour, vous entrez dans votre bureau habituel et, à votre grande surprise, celui-ci s’est transformé en un labyrinthe en constante évolution. Le thriller surnaturel de Remedy Entertainment vous plonge dans les couloirs changeants du Federal Bureau of Control – un bâtiment de style brutaliste regorgeant de phénomènes étranges, de dossiers énigmatiques et d’ennemis qui murmurent des absurdités effrayantes tout en flottant au-dessus de votre tête.

Vous incarnez Jesse Faden, la nouvelle directrice dotée de pouvoirs télékinétiques et d’une arme capable de changer de forme, appelée « Service Weapon ». Les combats sont chaotiques et palpitants : lancer des bureaux et des morceaux de béton sur vos ennemis ne lasse jamais. Les graphismes du jeu sont époustouflants, notamment grâce à ses environnements destructibles et à ses effets de lumière éblouissants. Et ne nous lancez pas sur le « Ashtray Maze », qui donne l’impression d’assister à un concert de rock au cœur d’un tableau de M. C. Escher.

Le récit énigmatique risque de vous laisser perplexe (dans le bon sens du terme), mais les graphismes immersifs, les murmures envoûtants et le doublage exceptionnel vous tiendront en haleine. Même si la difficulté des combats peut atteindre des sommets et que le récit ne plaira pas à tout le monde, Control est une plongée palpitante dans l’étrange. Laissez-vous emporter par le chaos : vous ne le regretterez pas.

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11. Gears 5

Plateformes Année de sortie Éditeur Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 The Coalition

Gears 5 reprend le gameplay emblématique de la série Gears of War, avec ses combats à couvert et ses tirs à la tête, tout en y apportant des innovations bienvenues. Kait Diaz occupe le devant de la scène dans cette histoire riche en émotions et en action, mêlant secrets de famille, loyauté et monstres géants terrifiants. C’est comme un film à grand spectacle dans lequel vous pouvez vous frayer un chemin à la tronçonneuse.

Les combats sont plus intenses que jamais, alliant des échanges de tirs brutaux aux capacités très pratiques du robot Jack : camouflage, décharge électrique et, plus généralement, vous sauver la mise. Ajoutez à cela des sections en monde semi-ouvert, une multitude de nouvelles armes et des mouvements fluides, et vous obtenez la recette d’un chaos tactique.

Les amateurs de multijoueur seront comblés avec des modes JcJ classiques, un mode Horde remanié et le mode Évasion effréné. Même si les dialogues peuvent parfois sembler un peu prévisibles et que le rythme ralentit lors des séquences en monde ouvert, ce jeu de tir à la troisième personne constitue une évolution audacieuse qui comblera aussi bien les fans que les nouveaux venus. Prenez votre Lancer : il est temps de sauver l’humanité une nouvelle fois.

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12. Destiny 2

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Imaginez-vous en train de survoler des paysages extraterrestres, de lancer des sorts spatiaux tout en éliminant des vagues d’ennemis avec une arme qui tire littéralement des éclairs. C’est toute l’énergie que dégage ce jeu : un mélange parfait d’adrénaline, de travail d’équipe et de possibilités de personnalisation infinies. L'univers interstellaire de Bungie vous permet de créer votre Gardien comme vous le souhaitez, que vous soyez un Titan lanceur de marteaux, un Chasseur furtif ou un Sorcier lanceur de sorts.

Le combat ? De très haut niveau. Chaque arme donne l’impression d’avoir un poids et une utilité bien précis, des fusils de précision aux lance-grenades permettant de balayer des groupes d’ennemis. Ajoutez à cela des activités PvE de grande envergure, telles que les raids et les donjons, qui mettent autant votre esprit à l’épreuve que votre doigt sur la gâchette, ainsi que des modes PvP allant du divertissement chaotique à des défis à vous faire transpirer.

Certes, la routine peut finir par lasser, et certains anciens contenus sont « archivés », mais il est difficile de rester fâché lorsque la prochaine grande extension sort et redessine l’univers. Que ce soit en solo ou entre amis, c’est une aventure qui vous donne envie de revenir pour une mission de plus.

13. Titanfall 2

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Accrochez-vous, car vous allez vivre une aventure débridée. Entre les sprints le long des murs, les doubles sauts au milieu des échanges de tirs et l’appel de Titans imposants venus du ciel, ce jeu vous donne l’impression d’être invincible. Les mouvements de type parkour sont d’une fluidité exceptionnelle, les mécanismes de combat sont minutieusement détaillés, et le mélange unique entre le rôle de pilote et celui de Titan en fait une expérience sans pareille.

La campagne solo ? Une véritable pépite. Grâce au lien profond qui unit Jack Cooper à son Titan sarcastique, le BT-7274, elle propose des missions inventives qui ne cessent de vous surprendre. « Effect and Cause », où vous passez d’une ligne temporelle à l’autre en plein combat, est inoubliable et repousse les limites de la conception des niveaux.

Le mode multijoueur est une véritable montée d’adrénaline : rapide, chaotique et infiniment amusant. Certes, le jeu aurait mérité davantage d’attention après sa sortie, mais ce qu’il propose est fantastique. Que vous recherchiez les meilleurs jeux de tir à la première personne ou que vous aimiez simplement les gros robots, ce titre est une véritable pépite. Enfilez votre armure et préparez-vous pour Titanfall : vous ne le regretterez pas.

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14. Apex Legends

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Vous êtes en plein vol, filant à toute allure au-dessus d’un canyon, votre coéquipier lance une bombe fumigène et le tireur d’élite de votre escouade élimine un adversaire à l’autre bout de la carte. Ça vous semble chaotique ? Ce n’est qu’une partie de plus dans Apex Legends.

Chaque Légende possède sa propre spécialité : que ce soit Wraith et sa téléportation, Bloodhound qui repère les ennemis, ou Bangalore qui demande des frappes aériennes. Ici, tout repose sur le travail d’équipe, et chaque match donne véritablement l’impression d’un effort collectif.

Les échanges de tirs sont d’une fluidité exceptionnelle, avec des armes aussi percutantes que variées. De la précision d’un Wingman à la fureur en mode automatique d’un R-99, chaque échange de tirs est une victoire méritée. Les cartes alternent entre villes volcaniques, utopies flottantes et îles tropicales, ce qui rend chaque largage unique.

Certes, certains objets cosmétiques onéreux risquent de peser sur votre budget, mais des mises à jour gratuites fréquentes et une arène compétitive solide assurent le dynamisme du jeu. Alors rassemblez votre escouade : il est temps de se lancer.

15. Grand Theft Auto V : Édition Premium en ligne

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Braquez une banque, semez le chaos total avec des armes de guerre, ou contentez-vous de rouler tranquillement sur l'autoroute en écoutant une émission de radio : ce jeu vous permet de tout faire avec style. Los Santos est un immense terrain de jeu satirique débordant de vie, où chaos et humour vont de pair. Que vous passiez de la crise de la quarantaine de Michael à l’ascension de Franklin dans le monde du crime, ou encore à Trevor… eh bien, Trevor étant Trevor, chaque intrigue vous plonge davantage dans un univers de crime et de conséquences.

Les missions de Grand Theft Auto sont déjantées, les braquages sont palpitants, et les activités parallèles ? Le golf, la chasse ou l’investissement en bourse – car même les criminels ont besoin d’un portefeuille diversifié. La conduite des véhicules est précise, les échanges de tirs sont percutants, et l’univers semble vivant, avec une multitude de choses à faire.

Et puis il y a GTA Online, un univers ouvert déjanté où vous pouvez bâtir des empires criminels ou simplement semer le trouble avec vos amis.

Certes, la progression peut être ardue et les temps de chargement mettent votre patience à rude épreuve, mais la liberté totale et l’absurdité du jeu font que chaque minute en vaut la peine. C’est chaotique, c’est génial, et cela reste l’un des meilleurs jeux en monde ouvert du marché.

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16. Assassin’s Creed Odyssey

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (Japon uniquement) 2018 Ubisoft Québec

Vous avez toujours rêvé de donner un coup de pied à la spartiate à quelqu’un pour le faire basculer d’une falaise et appeler ça de la « stratégie » ? C’est votre chance. Enfilez des sandales grecques antiques et incarnez Kassandra ou Alexios, deux mercenaires aux prises avec des drames familiaux, la guerre et des monstres légendaires. L’histoire est riche, truffée d’intrigues politiques, de trahisons personnelles et d’une multitude de complots sectaires qui vous donneront le tournis.

Les combats sont rapides, spectaculaires et vous permettent de réaliser des exploits incroyablement impressionnants, comme enflammer votre épée ou déclencher une pluie de flèches. La furtivité existe, mais elle ressemble davantage à une suggestion polie qu’à une obligation. Le véritable attrait ? Parcourir un monde grec à couper le souffle, regorgeant d’îles baignées de soleil, de villes animées et de bêtes effrayantes tapies dans les ruines antiques.

Ici, les choix comptent – qu’il s’agisse de la personne avec laquelle vous vivez une histoire d’amour ou de celle que vous poignardez dans le dos – et ils façonnent l’histoire de manière très satisfaisante. Pour ceux qui ont hâte de se plonger dans une grande aventure mêlant dieux, guerre et gloire, cette odyssée vaut largement le détour.

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17. Civilization VI de Sid Meier

Plateformes Année de sortie Développeur PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Si mener votre civilisation de l’âge de pierre à la course à l’espace vous semble être le genre d’aventure qui vous plaira, ce titre s’impose sans conteste comme l’un des meilleurs jeux de stratégie jamais créés. Chaque tour est synonyme de décision : agrandissez vos villes, forgez des alliances, menez des guerres ou découvrez la prochaine grande technologie qui changera le cours de l’histoire. Avec son style graphique éclatant et son gameplay addictif qui vous fera dire « encore un tour », c’est un univers dans lequel vous vous perdrez pendant des heures.

Ce qui rend ce jeu si unique, c’est son système de quartiers. Il vous permet d’étendre vos villes sur différentes cases, rendant ainsi la configuration du terrain et votre stratégie plus cruciales que jamais. Ajoutez à cela deux arbres technologiques et civiques distincts, et vous disposez d’innombrables façons de façonner votre empire. Tout repose sur les choix que vous faites !

Ajoutez-y des extensions telles que « La tempête se prépare » » et « Ascension et chute », et vous obtenez des catastrophes naturelles, le changement climatique et des crises de loyauté qui vous tiendront en haleine. Que vous soyez un stratège chevronné ou un nouveau venu curieux, c’est un jeu auquel vous reviendrez sans cesse – tour après tour glorieux.

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18. Palworld

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, PC (Windows, macOS) 2024 Pocketpair

Imaginez que Pokémon prenne un virage radical vers un chaos de survie, agrémenté d’artisanat, d’agriculture et – ah oui – d’armes à feu. Palworld vous plonge dans les îles Palpagos, un univers haut en couleur où capturer d’adorables (et parfois terrifiantes) créatures appelées « Pals » n’est qu’un début. Ces Pals ne sont pas là que pour faire joli : ils couperont du bois, cultiveront vos champs, construiront votre base ou vous accompagneront au combat.

Ce jeu est un savant mélange de farming décontracté et de survie palpitante. Une minute, vous pêchez tranquillement, et la suivante, vous vous défendez contre des créatures sauvages à l’aide d’un fusil de chasse. Vous pouvez fabriquer, construire et explorer, et le monde regorge de paysages variés à découvrir et de ressources à exploiter.

Le mode multijoueur coopératif rend le chaos encore plus savoureux : faites équipe avec des amis pour construire d’imposantes forteresses ou traquer des « Pals » rares.

Sorti en accès anticipé et disponible avec l’abonnement Xbox Game Pass, le jeu présente encore quelques imperfections – des baisses de performances et une interface utilisateur parfois peu intuitive –, mais des mises à jour sont régulièrement déployées. Si vous avez toujours rêvé de mettre un fusil de chasse entre les mains de Pikachu et de créer une ferme avec lui, Palworld est exactement le genre de folie qu’il vous faut.

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19. Monster Hunter : World

Plateformes Année de sortie Développeur PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Plongez dans Monster Hunter : World et préparez-vous à être impressionné. Il ne s’agit pas seulement de traquer de gigantesques monstres : il faut les étudier, leur survivre et, à terme, les porter comme une armure. Le bond en avant spectaculaire de Capcom vers un écosystème ouvert et vivant vous plonge dans des biomes dynamiques où tout le monde mange, se bat et fuit, exactement comme il se doit.

Le combat ? Oh, il est d’une grande profondeur. Avec 14 armes distinctes, chaque coup, chaque tir et chaque entaille prend tout son sens. Vous préférez trancher des queues avec une épée longue ou faire sauter les écailles à coups d’arbalète lourde ? Votre arme, c’est votre identité. Les chasses ne sont pas de simples combats : ce sont des énigmes, et chaque monstre porte en lui une histoire écrite dans ses cicatrices et sa fureur.

Le mode coopératif brille par son multijoueur instantané et fluide, permettant à des amis (ou à des inconnus) de se joindre à la mêlée. Et parlons de cette extension Iceborne : c’est pratiquement une suite, avec ses monstres glacés et ses chasses brutales.

Certes, l’histoire est un peu mince et la courbe d’apprentissage peut sembler abrupte, mais une fois que vous aurez vaincu votre premier dragon ancien, vous comprendrez.

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20. Métaphore : ReFantazio

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

Faites place, RPG fantastiques classiques : Métaphore : ReFantazio n’est pas là pour jouer la carte de la sécurité. Issu des esprits brillants à l’origine de Persona, Atlus vous propose un nouvel univers audacieux où s’entrechoquent intrigues politiques, divisions sociales et combats contre des monstres. Dans le royaume d’Euchronia, vous êtes plongé au cœur d’une élection magique mortelle visant à désigner le prochain souverain. Pas de pression, n’est-ce pas ?

Le combat est une réinterprétation astucieuse de la stratégie à l’ancienne, mais avec une touche d’originalité grâce au système des archétypes. Ce système vous permet de modifier votre style de combat à votre guise. Fini de répéter sans cesse le même coup ; vous pouvez désormais vous adapter, exploiter les points faibles et prendre le dessus sur vos ennemis. Chaque combat vous semble à la fois familier et totalement inédit.

Visuellement ? Absolument magnifique. Imaginez un univers fantastique baroque imprégné du style caractéristique d’Atlus. La bande-son oscille entre une beauté envoûtante et des rythmes palpitants, s’accordant parfaitement à l’ambiance du jeu.

Le jeu peut sembler un peu intimidant pour les débutants, mais une fois que vous avez trouvé votre rythme, il est impossible de s’en détacher.

Jeux Xbox One pour les couples

Envie de pimenter vos soirées en amoureux ? Découvrons ensemble quelques-uns des meilleurs jeux coopératifs sur Xbox, parfaits pour les couples qui souhaitent faire équipe, rire et peut-être même mettre à l’épreuve leurs capacités de communication.

It Takes Two – Une aventure exclusivement coopérative brillamment conçue qui transforme les tensions de couple en un périple fantaisiste et bourré d’action. Avec ses mécanismes de jeu en constante évolution et son histoire touchante, c’est le jeu idéal pour les partenaires prêts à collaborer et à relever des défis ensemble.

– Une aventure exclusivement coopérative brillamment conçue qui transforme les tensions de couple en un périple fantaisiste et bourré d’action. Avec ses mécanismes de jeu en constante évolution et son histoire touchante, c’est le jeu idéal pour les partenaires prêts à collaborer et à relever des défis ensemble. Amants dans un espace-temps dangereux – Si vous avez envie d’une expérience un peu plus chaotique (dans le bon sens du terme), ce jeu vous fera piloter, avec votre partenaire, un vaisseau spatial néon à travers des galaxies hostiles. Gérer à la fois les boucliers, les armes et la navigation exige un travail d’équipe sans faille – ou du moins beaucoup de rires lorsque les choses dérapent.

– Si vous avez envie d’une expérience un peu plus chaotique (dans le bon sens du terme), ce jeu vous fera piloter, avec votre partenaire, un vaisseau spatial néon à travers des galaxies hostiles. Gérer à la fois les boucliers, les armes et la navigation exige un travail d’équipe sans faille – ou du moins beaucoup de rires lorsque les choses dérapent. Minecraft – Le classique du genre « bac à sable » qui permet aux couples de construire, d’explorer et de survivre ensemble. Que vous construisiez la maison de vos rêves, que vous surviviez à des hordes de zombies ou que vous exploriez des biomes infinis, Minecraft est aussi relaxant ou aventureux que vous le souhaitez.

Jeux Xbox One pour enfants

Vous recherchez les jeux Xbox One parfaits pour les enfants ? Voici trois titres qui promettent du plaisir, de la sécurité et des heures de divertissement pour les jeunes joueurs !

Fruit Ninja Kinect 2 – Ce jeu transforme le fait de trancher des fruits en une activité ultra-passionnante. Il s’agit d’un jeu à commande gestuelle qui encourage les enfants à bouger tout en esquivant, en tournoyant et en tranchant les fruits qui volent. Non seulement il est amusant et dynamique, mais il allie à coup sûr le jeu à une activité physique ludique !

– Ce jeu transforme le fait de trancher des fruits en une activité ultra-passionnante. Il s’agit d’un jeu à commande gestuelle qui encourage les enfants à bouger tout en esquivant, en tournoyant et en tranchant les fruits qui volent. Non seulement il est amusant et dynamique, mais il allie à coup sûr le jeu à une activité physique ludique ! Team Sonic Racing – Un véritable régal pour les amateurs de vitesse. C’est l’un des meilleurs jeux Sonic pour enfants, qui allie le frisson des jeux de course endiablés à la coopération et au travail d’équipe. Les enfants peuvent choisir leurs personnages Sonic préférés, faire la course sur des circuits superbement conçus, partager des bonus géniaux et aider leurs coéquipiers à franchir la ligne d’arrivée. C’est rapide, agréable et plein de pitreries à grande vitesse !

– Un véritable régal pour les amateurs de vitesse. C’est l’un des meilleurs jeux Sonic pour enfants, qui allie le frisson des jeux de course endiablés à la coopération et au travail d’équipe. Les enfants peuvent choisir leurs personnages Sonic préférés, faire la course sur des circuits superbement conçus, partager des bonus géniaux et aider leurs coéquipiers à franchir la ligne d’arrivée. C’est rapide, agréable et plein de pitreries à grande vitesse ! Spyro : Reignited Trilogy – Le dragon violet tant apprécié est de retour sous une toute nouvelle apparence. Le jeu a bénéficié d’améliorations visuelles pour une expérience de jeu optimisée. Vos enfants peuvent voyager à travers des royaumes fantaisistes, résoudre des énigmes qui font travailler les méninges et combattre des créatures ennemies au cours de trois des quêtes légendaires de Spyro.

FAQ

Quelle est la différence entre la Xbox One et la Xbox One S ?

La Xbox One S est plus compacte, prend en charge la lecture vidéo 4K et le HDR, et offre des performances légèrement supérieures à celles de la Xbox One d'origine.

La Xbox One propose-t-elle toujours de nouveaux jeux ?

Non, Microsoft se concentre désormais sur la Xbox Series X/S, mais de nombreux nouveaux jeux sont toujours compatibles avec la Xbox One.

Peut-on jouer à des jeux Xbox One sur la Xbox Series X ?

Oui ! La Xbox Series X offre une rétrocompatibilité avec la plupart des jeux Xbox One, avec de meilleures performances.

Les jeux Xbox 360 sont-ils rétrocompatibles avec la Xbox One ?

Oui, mais pas tous. De nombreux jeux Xbox 360 populaires sont rétrocompatibles sur la Xbox One, mais vous devrez vérifier la liste des jeux pris en charge.