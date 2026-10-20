Les 20 meilleurs jeux de gacha : votre guide des meilleurs gachas de 2026

Les meilleurs jeux gacha sont ceux qui proposent des personnages géniaux et une histoire qui ne donne pas l’impression d’être une corvée. En tant que GRAND amateur de gacha, nous sommes ravis de pouvoir dire qu’en 2026 , nous disposons déjà d’une multitude de jeux répondant à ces critères.

Cela dit, le genre est aujourd’hui assez saturé et peut s’avérer un peu déroutant. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider.

Je vais vous présenter ici les meilleurs jeux gacha qui vous permettront de vivre des aventures épiques, de découvrir des mécanismes de jeu uniques, de vous plonger dans des récits captivants et de collectionner des personnages cool, mignons, badass ou extrêmement bien conçus, qui pourraient bien vous donner envie de tenter votre chance.

Nos meilleurs choix de jeux gacha

Avant de passer à la liste complète, voyons ce que notre équipe qualifierait de « référence absolue » en matière de jeux gacha cette année. Ces trois titres représentent le summum du genre en termes de qualité de production, d’innovation dans le gameplay et de retours de la communauté. Si vous n’avez le temps d’essayer qu’un seul nouveau jeu, ce devrait être l’un d’entre eux :

Genshin Impact (2020) – Ce jeu a placé la barre très haut pour le genre des jeux « gacha » en monde ouvert, vous offrant une exploration sans fin dans un univers gigantesque où il fait bon jouer en solo ou avec d’autres joueurs, aussi bien sur mobile que sur PC. Vagues déchaînées (2024) – Une sortie incroyable de Kuro Games qui propose des mécanismes de combat et d’exploration fluides, ainsi qu’un système de gacha très satisfaisant, sans doute plus indulgent que la plupart des gachas du même genre, grâce à sa bannière « Arme » garantie. Arknights (2020) – Une approche unique du genre stratégique, enrichie par le système gacha, qui vous permet de déployer une puissante équipe d’unités à collectionner dotées de compétences uniques dans un système de combat de type « tower defense » hautement tactique.

Vous êtes toujours là ? Au cas où nos meilleurs choix ne vous satisferaient pas, j’ai sélectionné 17 autres titres gacha de premier plan qui pourraient mieux correspondre à vos préférences en matière de thème, de genre ou de gameplay. Continuez simplement à faire défiler la page pour découvrir ma liste complète de jeux gacha que vous devriez découvrir au plus vite.

Les 20 meilleurs jeux gacha qui valent le coup de s’y consacrer quotidiennement, même si les « gacha salts » sont au rendez-vous

Vous trouverez ci-dessous les 20 meilleurs jeux gacha que j’ai découverts au fil de mes longues années d’obsession quasi malsaine pour ce genre – notés et classés en fonction de la qualité de leur gameplay de base, de leurs mécanismes uniques, de leur histoire, de leurs personnages, de leur accessibilité en F2P et des retours de la communauté.

1. Genshin Impact [Idéal pour son vaste monde ouvert et son scénario riche]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action en monde ouvert, combat élémentaire Plateformes Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Année de sortie 2020 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Genshin Impact est LE jeu gacha gratuit phare qui a été l’un des premiers à nous offrir une superbe esthétique anime dans un immense monde ouvert fantastique.

C'est également l'un des jeux gacha les plus populaires du marché, disponible sur plusieurs plateformes. Que vous jouiez sur mobile ou confortablement installé devant votre PC, vous n'aurez aucun mal à plonger directement dans le continent de Teyvat.

Pourquoi nous l’avons choisi Genshin Impact est un monde ouvert gigantesque et visuellement époustouflant, idéal pour une expérience de jeu à long terme compte tenu de la richesse de son contenu. Peu de jeux de cette liste peuvent rivaliser avec son niveau de finition et sa communauté active, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de type « gacha » pour les débutants dans le genre.

C'est le jeu qu'il vous faut si vous recherchez un gacha de grande envergure offrant une exploration exceptionnelle. Vous pouvez escalader pratiquement n'importe quelle surface, planer sur de longues distances et découvrir une multitude de secrets, d'énigmes, de PNJ intéressants et de trésors cachés aux quatre coins du monde.

Le système de combat est un autre point fort de ce jeu. Vous contrôlez un groupe de quatre personnages, chacun associé à un élément différent, et tout le plaisir réside dans le fait de combiner leurs capacités pour déclencher de puissantes réactions élémentaires. Cette profondeur de combat captive les joueurs de longue date, mais le jeu reste suffisamment accessible pour que les débutants puissent y prendre plaisir.

Mieux encore, un mode coopératif vous permet de faire équipe avec des amis pour vaincre des boss et venir à bout de donjons, ajoutant ainsi une dimension collaborative au gameplay.

Mon verdict : Genshin Impact vous offrira des centaines d’heures d’aventures véritablement divertissantes, quelles que soient vos préférences. C’est de loin l’un des gachas les plus riches en contenu et les plus riches en événements du marché ; vous pouvez donc être sûr qu’il y en a pour tous les goûts.

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2. Vagues déchaînées [Idéal pour un monde ouvert avec des combats pleins d’action]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action en monde ouvert, combats à grande vitesse Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeur(s) Kuro Games Gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Alors que les espoirs de la communauté des jeux gacha de voir émerger un véritable concurrent à Genshin Impact commençaient à s’estomper après la sortie phénoménale de ce dernier en 2020, Kuro Games a fait une entrée fracassante en 2024 avec Vagues déchaînées. Il s'agit d'un jeu gacha en monde ouvert tout aussi magnifique, doté d'un graphisme et d'une physique exceptionnels, grâce à Unreal Engine 4.

Pourquoi nous l’avons choisi Vagues déchaînées se distingue par un système de combat à grande vitesse exaltant qui vous offre une alternative plus énergique, plus rythmée et davantage axée sur les compétences par rapport aux autres jeux (notamment Genshin Impact) du genre des gacha en monde ouvert.

Même s’il ne bénéficie peut-être pas d’une base de joueurs aussi importante que celle de Genshin Impact, principalement parce que ce dernier s’est déjà imposé comme le leader du marché des jeux gacha en monde ouvert, je maintiens néanmoins que Vagues déchaînées surpasse ce géant du gacha à certains égards.

C'est une opinion un peu controversée qui risque de me valoir d'être qualifié de « Kurobot », mais je pense que le jeu offre tout simplement de meilleurs graphismes, un meilleur design des personnages, de meilleures animations de combat, de meilleures mécaniques d'exploration et un système de gacha plus généreux (pas de 50/50 sur les bannières d'armes) que son principal concurrent.

À mon avis, ce jeu a beaucoup de potentiel, mais il lui reste encore un peu à faire ses preuves avant que je puisse le placer en toute confiance devant mon numéro 1 actuel, étant donné que Genshin a placé la barre très haut en matière d'excellence pour l'ensemble des jeux de type gacha.

Mon verdict : après avoir joué aux deux titres, je peux affirmer sans hésiter que Vagues déchaînées est de loin le jeu qui se rapproche le plus de Genshin Impact en termes de qualité globale. Il possède à peu près tout ce que propose Genshin : des événements divertissants, une multitude de contenus secondaires, des énigmes à n’en plus finir, des cartes immenses et détaillées, une pléthore de personnages géniaux, ainsi qu’une intrigue principale captivante que vous apprécierez d’autant plus si vous aimez les thèmes sombres et plus matures.

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3. Arknights [Le meilleur pour la profondeur stratégique et le gameplay de tower defense]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Défense de tour, stratégie tactique Plateformes Android, iOS Année de sortie 2020 Développeur(s) Hypergryph, Yostar Gacha/Modèle économique Personnages, skins

Arknights est sans conteste l’un des RPG tactiques les plus divertissants du genre gacha. Il se distingue par sa présentation soignée et ses mécanismes de tower defense d’une incroyable profondeur. Vous incarnez une organisation pharmaceutique appelée Rhodes Island et dirigez un groupe d’unités surhumaines, les « Opérateurs », pour lutter contre une infection menaçant de détruire le monde.

Le cycle de jeu repose sur une stratégie très réfléchie, où le positionnement de votre équipe d’opérateurs détermine vos performances. Ici, chaque carte est un véritable casse-tête dans lequel vous devez déployer votre équipe d’opérateurs, dotés chacun de compétences et de classes uniques, au bon endroit sur la carte pour bloquer les ennemis et lancer des attaques dévastatrices.

Pourquoi nous l’avons choisi Arknights possède un style et une construction d’univers incroyables qui vont bien au-delà de ce que l’on trouve habituellement dans les jeux de type « gacha ». Son univers de science-fiction sombre et industriel, ainsi que son récit captivant, vous font véritablement vous attacher à vos unités et à la riche histoire de l’univers du jeu.

Croyez-moi, réussir à terminer un niveau difficile avec un score parfait de trois étoiles après de multiples tentatives est l’une des sensations les plus gratifiantes qui soient. Vous et vos amis prendrez sans aucun doute beaucoup de plaisir à comparer qui parvient à venir à bout des cartes les plus difficiles avec les combinaisons d’équipe les plus optimisées (ou les plus improbables).

Mon verdict : Comptant parmi les meilleurs jeux gacha sur mobile, Arknights offre une profondeur stratégique exceptionnellement élevée. Si vous aimez anticiper plusieurs coups à l’avance, vous y trouverez une grande satisfaction, en particulier lorsque vous affronterez ses niveaux de fin de jeu exigeants.

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4. Umamusume : Pretty Derby [Idéal pour les accros au RNG et les passionnés de gacha sur le thème du sport et des idoles]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de course d'idoles, gestion Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2025 Développeur(s) Cygames Gacha/Modèle économique Cartes de soutien, personnages

Depuis sa sortie au Japon en 2021 et son immense succès dans son pays d’origine, la sortie mondiale d’Umamusume : Pretty Derby a été l’un des événements les plus attendus de l’histoire des jeux gacha. Et, en tant que joueur assidu de ce jeu depuis sa première semaine de sortie, je dois dire que Cygames n'a certainement pas déçu avec cette adaptation internationale.

Pourquoi nous l’avons choisi Umamusume : Pretty Derby apporte une touche totalement différente au genre gacha par rapport aux autres titres phares, grâce à ses protagonistes bien conçues inspirées de véritables chevaux et à ses scénarios « Umazing » basés sur des courses réelles.

La plupart des jeux gacha de cette liste vous permettent de découvrir d’immenses mondes fantastiques et d’affronter toutes sortes de monstres menaçants. Oui, c’est cool et tout, mais ici ? Vous pouvez collectionner, entraîner, interagir avec et faire courir des filles-chevaux.

Vous vous demandez peut-être ce qui rend si spécial un jeu de course mettant en scène des jeunes filles/idoles anthropomorphes à l'allure de chevaux ? C'est très simple, en réalité. Ce jeu est, de loin, l'un des « gachas » les plus tributaires du hasard qui existent. Vous ne vivez pas seulement les hauts et les bas du hasard lorsque vous tirez des bannières, mais aussi lorsque vous entraînez et faites courir vos umas.

Ici, les statistiques, les compétences, l’activation de ces dernières et les performances globales de votre Uma en course dépendent principalement de votre chance, le reste reposant sur votre maîtrise des mécanismes du jeu en tant qu’entraîneur (après tout, Umamusume est aussi un jeu d’esprit).

Mon verdict : Umamusume : Pretty Derby est le titre idéal pour les fans de gacha comme moi, obsédés par la montée de dopamine que procure le « jeu de hasard en pixels ». Les mécanismes de gacha sont ici poussés à l’extrême, jusqu’à un niveau absurde de onze, ce qui signifie que même les plus gros « baleines » ne peuvent pas simplement vous écraser en mode PvP si vous prenez la peine d’apprendre à optimiser votre compte – ou si vous avez de la chance.

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5. Guardian Tales [Idéal pour l’histoire et l’esthétique anime 2D en pixels]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action-aventure, casse-tête Plateformes Android, iOS, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Kong Studios, Kakao Games Gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Guardian Tales est un énième jeu de type « gacha » que j’ai personnellement beaucoup plus apprécié que je ne m’y attendais avant d’y jouer, principalement grâce à son récit captivant et marquant. J’irais même jusqu’à dire que si je devais établir un classement des jeux « gacha » en me basant uniquement sur leur histoire, celui-ci figurerait sans aucun doute dans mon top 3.

Il arbore certes un style graphique en pixels agréablement mignon, mais ne vous y trompez pas : ce jeu possède l’une des intrigues principales les mieux écrites, les plus profondes et souvent d’une noirceur trompeuse que j’aie jamais vues dans un jeu de type « gacha », et ce n’est pas peu dire, car j’en ai joué un grand nombre.

Pourquoi nous l’avons choisi Outre son histoire brillante, on ressent clairement la passion des développeurs pour ce jeu grâce à la fluidité et à la facilité d’utilisation offertes par le jeu. Obtenir de l’équipement et des ressources, ainsi que terminer les missions quotidiennes, ne prend que quelques minutes par jour ; vous n’avez donc pas à vous soucier de la routine si vous manquez de temps.

Bien sûr, ce jeu ne figurerait pas ici s’il ne comptait que sur son excellente histoire. Guardian Tales propose également certains des meilleurs casse-têtes, conceptions de niveaux, univers et combats (les affrontements dans les derniers chapitres deviennent exceptionnellement brutaux) que vous ayez jamais rencontrés dans un jeu de type gacha. C’est une expérience très complète en termes de contenu — le genre de jeu que de nombreux joueurs associent même à l’un des VPN les plus rapides pour le jeu vidéo afin de garantir le bon déroulement de leurs sessions.

Mon verdict : Guardian Tales est de loin l’un des meilleurs jeux du genre « gacha » en termes de scénario, et c’est le titre n° 1 que je recommande si vous recherchez un jeu génial qui fonctionne aussi bien sur Switch que sur mobile.

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6. Nikke : Goddess of Victory [Le meilleur pour la conception et les animations exceptionnelles des personnages]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne, RPG « idle » Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2022 Développeur(s) Shift Up, Level Infinite Gacha/Modèle économique Personnages, skins

Si vous recherchez un autre jeu de type gacha qui bouleverse complètement les codes des RPG mobiles traditionnels, vous devez absolument découvrir Goddess of Victory : Nikke. Éditée par Shift Up (également à l’origine du titre Stellar Blade, tout aussi riche en fan service), ce jeu abandonne le combat traditionnel au tour par tour au profit d’un jeu de tir à la troisième personne en couverture, au rythme effréné.

Le principe est simple, mais sombre : vous commandez une escouade d’androïdes de combat appelés Nikkes dans un combat désespéré pour reprendre le contrôle du monde de la surface aux mains d’unités mécaniques extraterrestres.

Pourquoi nous l'avons choisi La grande force de Nikke (outre ses animations de personnages exceptionnelles) réside dans ses intrigues d’une profondeur inattendue qui insufflent véritablement la vie à chaque unité. De plus, le gameplay de tir, qui est au cœur du jeu, est extrêmement intuitif, ce qui en fait un titre idéal pour ceux qui préfèrent l’action aux menus interminables.

La boucle de jeu est ici incroyablement satisfaisante. Vous constituez une équipe de cinq Nikkes, dotés chacun de compétences et d’armes uniques, et vous vous mettez à couvert derrière des obstacles tout en visant pour éliminer vos ennemis.

Comme ce jeu se joue principalement sur des appareils mobiles tels qu’Android et iOS, les commandes sont étonnamment fluides pour un jeu de tir. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre stratégie et choisir le bon moment pour déclencher vos salves spéciales afin de venir à bout des boss ennemis. Mais honnêtement ? Je pense que vous devriez le télécharger ne serait-ce que pour le plaisir de regarder ces animations de salves. Ne me demandez pas pourquoi.

Mon verdict : si vous êtes obsédé par la collection de personnages magnifiquement conçus (c’est le moins qu’on puisse dire) et que vous recherchez avant tout un jeu de tir amusant et rythmé plutôt qu’une stratégie compliquée, ce jeu est parfait pour vous sur votre téléphone. C’est sérieusement le jeu de tir sur écran vertical le plus divertissant auquel j’ai joué depuis des années.

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7. Zenless Zone Zero [Idéal pour des combats au rythme effréné et des personnages mémorables]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action, fantasy urbaine Plateformes Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Zenless Zone Zero est le prochain jeu de miHoYo (attention, spoiler : ce ne sera pas le dernier) à figurer dans ma liste. Il se distingue par certaines des meilleures cinématiques, un doublage exceptionnel et une direction artistique particulièrement stylée, parmi les meilleures que j’aie jamais vues dans un jeu, point barre. Ce titre reprend la formule bien connue du RPG d’action et l’enrobe d’un univers de fantasy urbaine haut en couleur.

Le système de combat est rapide et spectaculaire. Vous dirigez une équipe d’agents dans des affrontements intenses contre d’étranges créatures appelées les Éthérés. Le principe de base consiste à maîtriser les esquives, les parades et les changements rapides entre les membres de l’équipe afin de lancer des attaques coordonnées de grande envergure.

Pourquoi nous l'avons choisi Zenless Zone Zero n’est pas seulement un jeu d’action époustouflant. Ce qui m’a attiré dans ce jeu, et ce que la plupart d’entre vous apprécieront sans doute également, ce sont ses fonctionnalités sociales qui vous permettent de discuter, d’interagir et de passer du temps avec les personnages jouables en dehors de l’histoire.

À vrai dire, c’est l’attention que les développeurs ont portée à ce jeu, à travers des mises à jour régulières depuis sa sortie plutôt décevante, qui m’a convaincu que MiHoYo continuera à nous proposer des jeux qui privilégient systématiquement la qualité à la quantité. La manière dont ils gèrent les services en ligne garantit la pérennité du jeu et de sa communauté.

Mon verdict : Zenless Zone Zero est une recommandation incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience de grande qualité à tous les niveaux, comme on peut s’y attendre de la part de tous les jeux HoYoverse. C’est un jeu un formidable jeu de type « hack-and-slash », regorgeant de personnages mémorables qui ont tous l’occasion de briller, non seulement dans l’intrigue principale, mais aussi grâce à l’incroyable contenu secondaire du jeu.

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8. Châtiment : Corbeau gris [Idéal pour des combats élégants et exigeants]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, hack-and-slash Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2021 Développeur(s) Kuro Games Gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Si vous recherchez un véritable défi parmi les meilleurs jeux d’action RPG du genre gacha, Châtiment : Corbeau gris est le jeu qu’il vous faut.

Frapper des ennemis fait apparaître des orbes colorés, et en aligner trois de la même couleur vous permet de lancer une attaque spéciale puissante, propre à chaque personnage. Pour ma part, je me suis beaucoup amusé à réussir une esquive parfaite qui déclenche la « Matrix » : un bref et glorieux moment de « bullet time » qui transforme instantanément votre prochain tir d’orbe en une puissante salve de trois tirs.

Le gameplay repose sur une formidable synergie entre le timing précis des compétences et la gestion des orbes à la volée, ce qui vous oblige à rester constamment engagé dans le combat.

Pourquoi nous l’avons choisi La fonctionnalité phare de PGR est son système d’orbes de signal, qui réinvente véritablement le combat sur mobile, transformant le simple « hack-and-slash » en une expérience explosive, sexy et stylée. C’est le genre de jeu qui privilégie avant tout l’habileté du joueur, ce qui constitue toujours un atout majeur pour tout fan de gacha.

De plus, ce jeu est assez bien adapté au modèle free-to-play, grâce à un système de gacha très généreux et à des tirages de consolation garantis, ce qui signifie que vous pouvez tout à fait partir à la recherche de votre Construct préféré. Par ailleurs, l’histoire de science-fiction sombre et intense, qui raconte la lutte contre le « Punishing Virus » et qui n’hésite pas à prendre une tournure vraiment sinistre, constitue une très belle toile de fond pour toute cette action.

Mon verdict : Châtiment : Corbeau gris parvient à être très accessible aux joueurs en mode free-to-play tout en proposant les combats de boss les plus exigeants sur mobile, à la manière de Devil May Cry. C’est sans aucun doute l’un des titres de gacha les plus difficiles que j’aie rencontrés.

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9. Honkai: Star Rail [Idéal pour des combats au tour par tour au rythme effréné et une histoire riche]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de stratégie au tour par tour, aventure interstellaire Plateformes Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Année de sortie 2023 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Si vous pensiez que les RPG au tour par tour ne pouvaient pas être dynamiques, Honkai: Star Rail est là pour vous faire changer d’avis. Ce titre de miHoYo, en tête des classements, troque les pérégrinations en monde ouvert de Genshin contre une aventure riche en intrigues, ponctuée de combats au tour par tour palpitants à travers la galaxie à bord de l’Astral Express.

À l’instar d’un gacha au tour par tour que j’adorais autrefois (et qui s’appelle désormais, malheureusement, EOS), Exos Heroes, les combats s’articulent ici autour du système « Weakness Break » : identifiez les éléments que vos ennemis redoutent et frappez-les sans relâche jusqu’à ce que leur solide barre blanche se brise.

Briser un ennemi retarde son tour et lui inflige un effet de statut, vous permettant ainsi d’infliger des dégâts considérables. Chaque personnage suit également une « Voie » – telle que « Préservation » pour les boucliers ou « Destruction » pour les dégâts purs – qui définit son rôle et fait de la constitution de l’équipe un élément crucial du gameplay. Optimiser ces rôles devient beaucoup plus facile une fois que vous comprenez comment les unités spécifiques se comportent en pratique, et c’est là que ce guide HSR sur la meilleure composition avec Sparxie s’avère utile pour affiner la composition de votre équipe.

Se procurer la monnaie premium nécessaire pour obtenir ces unités spécialisées constitue souvent la prochaine étape logique, ce qui conduit de nombreux joueurs à rechercher les meilleurs sites web pour acheter des « Oneiric Shards » en ligne afin de renforcer leur compte.

Pourquoi nous l'avons choisi Honkai: Star Rail a réussi à allier le raffinement d’une production à grande échelle à la simplicité d’un jeu mobile grand public, prouvant ainsi que les combats au tour par tour peuvent être d’un rythme palpitant. C’est pour le moins loin d’être un gacha au tour par tour classique. Après tout, c’est un jeu miHoYo.

Mais ce qui rend le jeu vraiment passionnant, ce sont les capacités « Ultime ». Vous pouvez déclencher toutes sortes de capacités « Ultime » spectaculaires et magnifiques à tout moment, même pendant l’animation d’attaque de l’ennemi, pour changer instantanément le cours de la bataille. Des personnages comme Acheron, la puissante guerrière de Nihility, incarnent parfaitement cette approche grâce à des mécanismes de cumul uniques. Comme ses dégâts augmentent de manière impressionnante avec un équipement et des coéquipiers adaptés, de nombreux joueurs recherchent une configuration HSR optimale pour Acheron afin de s’assurer de maximiser son potentiel lors de ces moments décisifs.

Non seulement il s’agit d’un classique de la science-fiction et de la fantasy magnifiquement animé et bien écrit, mais il respecte également pleinement votre temps (Dieu merci pour la fonction de saut de dialogue récemment mise en place), puisqu’il vous permet de vous lancer dans l’action, d’accomplir vos tâches grâce au combat automatique, et de vous déconnecter en un clin d’œil.

Mon verdict : Honkai: Star Rail apporte une touche rafraîchissante aux JRPG classiques au tour par tour, le tout dans un univers de science-fiction époustouflant et une histoire longue et brillante.

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10. Fire Emblem Heroes [Le meilleur jeu pour les combats stratégiques sur grille]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique, cartes miniaturisées Plateformes Android, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Intelligent Systems, Nintendo Gacha / Modèle économique Personnage

Fire Emblem Heroes est sans conteste l’un des meilleurs jeux de stratégie dans le domaine des gachas. Ce titre reprend les combats tactiques divertissants de la célèbre série sur console et les adapte à votre smartphone. Cette richesse provient d’un système de compétences très complet, qui vous permet de transformer même les unités de bas niveau en véritables monstres.

Une fois votre équipe prête, vous vous lancerez dans des combats JcJ à enjeux élevés, où ces configurations exceptionnelles font vraiment la différence. Mieux encore, les développeurs ont intégré de nombreuses fonctionnalités très pratiques, telles que des menus rapides et des routines automatiques. Cela réduit votre temps passé devant l’écran tout en vous procurant cette douce et agréable sensation de progrès quotidien.

Pourquoi nous l'avons choisi Fire Emblem Heroes a prouvé qu’il était possible de profiter de jeux de stratégie dignes d’une console sur un téléphone. En substance, c’est une source inépuisable de combats tactiques courts et gratifiants qui vous divertiront pendant des années.

Bien que le scénario solo soit très divertissant, ce sont les modes JcJ à enjeux élevés, comme les Raids d’Éther, qui vous rendront sans doute accro à ce jeu.

Mon verdict : Fire Emblem Heroes est parfait pour les fans de RPG tactiques qui aiment constituer des équipes de manière approfondie sans avoir à farmer de manière intensive, ou pour tous ceux qui ont besoin d’une petite dose de stratégie pendant leur temps libre.

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11. Infinity Nikki [Idéal pour ses mécanismes d’habillage et ses tenues rares]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Habillage, aventure en monde ouvert, RPG Plateformes Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeur(s) Paper Games Gacha / Modèle économique Tenues (ensembles et pièces individuelles)

Oubliez ces jeux Flash de mode linéaires et dépassés. Voici LE superbe jeu en monde ouvert que vous attendiez sans doute si vous êtes une passionnée de mode qui aime s'habiller pour impressionner.

Infinity Nikki se distingue de la plupart des titres précédents de son genre, car ici, vous êtes libre d’explorer un monde immense et époustouflant, regorgeant de contenu à découvrir. Vous pouvez même flotter et planer à travers la carte dans différentes tenues, faisant sensation tout en mettant en valeur votre silhouette.

Pourquoi nous l'avons choisi Malgré un lancement mouvementé, je continue de penser qu’Infinity Nikki mérite sa place dans cette liste, car il représente une avancée audacieuse et imaginative pour son genre. C’est un jeu d’habillage proposant une personnalisation poussée, des énigmes et des combats dans un univers ouvert. Que demander de plus ?

Au-delà de mettre en valeur vos tenues, ce jeu consiste avant tout à découvrir et à maîtriser les pouvoirs élémentaires cachés dans les vêtements. Vous aurez envie de collectionner chaque morceau de tissu et chaque accessoire que vous verrez, non seulement pour leur aspect esthétique, mais aussi pour les capacités de plateforme et de résolution d’énigmes qu’ils procurent. Pouvoir habiller vos personnages préférés dans un monde aussi vaste change complètement la donne.

Mon verdict : Infinity Nikki est une excellente recommandation pour les joueurs qui aiment l’exploration tranquille, mais qui rêvent d’une garde-robe gigantesque et d’options de personnalisation des personnages à la hauteur de leurs attentes.

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12. Another Eden [Idéal pour les amateurs de JRPG classiques]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG classique, aventure avec voyage dans le temps Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2019 Développeur(s) Wright Flyer Studios, WFS Gacha / Modèle économique Personnages

Vous en avez assez des tâches quotidiennes et des compteurs d’énergie, éléments incontournables des jeux gacha ? Another Eden apporte une bouffée d’air frais à cet égard, en vous offrant une véritable expérience de JRPG directement sur votre téléphone. Il ne repose pas sur l’énergie ou les quêtes quotidiennes pour vous rendre accro – il n’en a pas besoin.

Après tout, c'est cette aventure de voyage dans le temps, brillamment mise en scène et écrite par Masato Kato – le même génie narratif à l'origine de Chrono Trigger –, qui est le véritable atout du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Another Eden se démarque des autres gachas de haut niveau en étant, au fond, un JRPG premium sur console déguisé en jeu mobile gratuit. Vous pouvez tout à fait ignorer complètement les éléments de gacha et vous plonger pleinement dans ce récit épique sans aucune contrainte de temps.

L’univers est immense, et vous aurez envie d’en explorer chaque recoin. Vous rencontrerez également une pléiade de personnages très aboutis qui n’existent pas simplement pour être tirés au sort dans une bannière, car ils semblent tous indispensables à l’intrigue.

Les combats au tour par tour sont très amusants et fluides, mais honnêtement, ce sont surtout le scénario et les voyages d’un monde à l’autre qui vous donneront envie d’y revenir. C’est une expérience de JRPG classique, de bout en bout.

Mon verdict : jouez-y sans hésiter. C’est parfait pour les joueurs qui regrettent l’âge d’or des JRPG des années 90, en particulier les fans de Chrono Trigger à la recherche d’un nouveau titre dont ils pourront tomber amoureux. C’est un véritable petit bijou à l’ancienne où l’intrigue et les personnages occupent le devant de la scène, plutôt que les mécanismes de gacha qui, bien que souvent amusants, peuvent parfois s’avérer abusifs.

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13. Fate/Grand Order [Idéal pour la profondeur exceptionnelle de son scénario]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle stratégique au tour par tour, roman visuel Plateformes Android, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Lasengle (anciennement Delightworks), Aniplex Gacha / Modèle économique Personnages

Ce jeu n’est pas destiné aux âmes sensibles ni à ceux qui recherchent un bouton « passer rapidement ». Fate/Grand Order est à la fois un roman visuel complet et un JRPG épique, le tout réuni dans un seul et même jeu imposant.

L'ampleur de l'histoire principale est franchement démesurée : elle s'étend sur plusieurs époques et des uchronies, et elle saura sans aucun doute vous divertir, comme elle l'a fait pour moi jusqu'à ce que je perde mon ancien téléphone, et avec lui, mon compte. C'est pourquoi il faut toujours sauvegarder tout ce qui est numérique, mes amis…

Pourquoi nous l’avons choisi Aucun autre jeu mobile n’égale l’engagement sans faille de Fate/Grand Order envers un récit bien mené et aux enjeux considérables. C’est un engagement colossal et captivant qui vous récompense par un univers incroyable et une vaste galerie de Servants uniques, qui s’étend même à ses adaptations en manga, en anime et en romans.

Vous passerez des heures à faire progresser vos Servants, ces personnages légendaires issus de l’histoire et de la mythologie. C’est ce qui donne tout son intérêt à cette progression.

Oui, vous ne vous contentez pas de soutenir des personnages d'anime quelconques : vous collectionnez le roi Arthur, Cléopâtre et Gilgamesh, qui ont tous des histoires incroyables. Certes, le combat au tour par tour est simple, mais la constitution d'équipe présente une certaine profondeur.

Préparez-vous toutefois, car les taux d’obtention sont notoirement bas. Même aujourd’hui, avec le système de « pitié » (oui, il n’y en avait absolument aucun auparavant), les tirages rares vous sembleront être un miracle divin, compte tenu des chances infimes d’obtenir des serviteurs 5★.

Mon verdict : Fate/Grand Order est un jeu INCONTOURNABLE pour les fans de JRPG qui privilégient avant tout le scénario et les personnages. Si le « grinding » ne vous dérange pas et que vous pouvez supporter les chances de tirage impitoyables du gacha, vous pouvez vous attendre à des centaines d’heures de contenu de grande qualité. Bonne chance pour vos tirages, en tout cas.

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14. Epic Seven [Idéal pour ses graphismes inspirés des anime et ses combats au tour par tour dignes de l’e-sport]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG stratégique, cinématique de style anime Plateformes Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Smilegate Megaport Gacha / Modèle économique Personnages, artefacts, skins

Epic Seven est un véritable paradis pour les adeptes du « min-max », dans la mesure où ce n’est pas un jeu où l’on peut se contenter de laisser le mode « combat automatique » fonctionner indéfiniment. Il exige un engagement sérieux, car c’est l’un des meilleurs RPG au tour par tour du genre « gacha » en termes de profondeur technique.

Ici, optimiser l'équipement de vos héros est tout aussi important que de bien comprendre leurs capacités et d'utiliser correctement leurs compétences. La quête d'équipement est intense et consiste principalement à trouver les armes et armures parfaites, dotées de statistiques secondaires aléatoires.

Pourquoi nous l’avons choisi Epic Seven allie à la perfection sa profondeur stratégique redoutable à des graphismes anime époustouflants et à une narration fantastique. Certes, le jeu demande beaucoup de persévérance, mais cela en vaut largement la peine compte tenu de la qualité de conception des personnages et des chapitres de l’histoire, et du contenu PVE tout aussi captivant que ses modes compétitifs.

En résumé, chaque victoire dans les contenus avancés repose sur une composition d’équipe précise et sur votre volonté de farmer des ressources pour obtenir l’unité parfaite.

Personnellement, j’ai particulièrement apprécié la solidité mécanique du JcJ, à tel point qu’il existe même une scène e-sport active organisée chaque année par l’éditeur lui-même, ce qui témoigne également de sa passion pour son jeu et sa communauté, malgré l’âge du titre.

Mon verdict : Epic Seven est un très bon jeu pour les amateurs de RPG tactiques inspirés des anime qui aiment les systèmes complexes et ne craignent pas de devoir farmer sérieusement. Si vous aimez élaborer des compositions d’équipe et vous passionner pour les statistiques, félicitations : vous venez de trouver votre prochain passe-temps qui vous occupera un bon moment.

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15. Persona 5 : Le Fantôme X [Meilleur simulateur de vie scolaire dans l'univers Persona et combats au tour par tour]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, fantasy urbaine Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2025 Développeur(s) Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha / Modèle économique Personnages, Persona, Armes

Persona 5 : Le Fantôme X est une adaptation mobile à part entière, sous forme de gacha, de l’un des meilleurs JRPG jamais créés. J’y ai joué dès sa sortie, et dès les premières notes de cette bande-son élégante et jazzy, j’ai tout de suite su que j’allais vivre une expérience absolument géniale.

Bien que ce spin-off ne soit pas tout à fait à la hauteur de l’original (pour être honnête, je pense que très peu de JRPG le sont), il conserve néanmoins le même style, la même ambiance et le même univers visuel que Persona 5, vous permettant ainsi de profiter de la simulation de vie et de l’exploration des Palais directement dans votre poche.

Pourquoi nous l'avons choisi P5X a mérité sa place dans le classement car les développeurs ne l’ont pas traité comme un simple produit mobile destiné à générer rapidement de l’argent. Ils se sont véritablement attachés à recréer l’univers emblématique de la série, si bien que les menus, les transitions et les animations des personnages sont impossibles à distinguer de ceux d’un titre de console haut de gamme.

​Vous gérerez votre vie scolaire et votre vie sociale pendant la journée, puis vous plongerez dans le Méta-univers la nuit pour conquérir les cœurs. Le combat repose sur un excellent système au tour par tour, caractéristique de la série Persona : rapide, spectaculaire, il consiste à exploiter les faiblesses de vos adversaires pour déclencher des « attaques totales ».

Le jeu est d’une finition étonnante pour un titre mobile et offre une expérience digne d’un jeu de console haut de gamme auquel vous pouvez jouer n’importe où. Et si vous avez adoré l’original, vous vous sentirez comme chez vous avec la nouvelle équipe des Voleurs fantômes.

Mon verdict : si vous êtes fan du jeu original ou des simulateurs de vie lycéenne associés à un système de combat JRPG approfondi, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et téléchargez Persona 5 : Le Fantôme X dès maintenant. C’est ce qui se rapproche le plus de l’expérience Persona 5 sans avoir à débourser d’argent – à condition de rester en mode F2P, bien sûr.

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16. Honkai Impact 3rd [Idéal pour des combats 3D intenses et un univers digne de HoYo]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, Hack and Slash Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, stigmates, skins

Plongez dans le champ de bataille futuriste et de science-fiction de Honkai Impact 3rd, et vous vous rendrez immédiatement compte qu’il ne s’agit pas d’un simple jeu gacha mobile (encore une fois, c’est tout simplement un titre miHoYo typique).

Il s’agit d’une expérience de RPG d’action dédiée, conçue exclusivement pour les inconditionnels des combats en temps réel et des simulations sociales. L’attrait principal réside sans aucun doute dans les combats de type « hack-and-slash ». Ils sont frénétiques, spectaculaires et incroyablement satisfaisants.

Vous esquivez, parez et enchaînez les combos avec des Valkyries qui donnent véritablement l’impression d’être puissantes. La qualité de la production, en particulier les animations des Ultimes, est hors du commun.

Pourquoi nous l'avons choisi Honkai Impact 3rd abandonne le recours au combat automatique et exige de véritables compétences de la part du joueur. La vitesse et la précision technique requises pour les niveaux les plus difficiles sont inégalées. C’est l’un des premiers titres à avoir prouvé que les jeux mobiles peuvent offrir une expérience d’action intense, en temps réel et basée sur les compétences, que très peu d’autres titres du genre « gacha » tentent même de reproduire.

Au-delà des effets visuels spectaculaires, le récit à l’échelle mondiale est plus sombre et plus profond que celui de la plupart des jeux AAA, agrémenté de superbes courts-métrages d’animation. Il s’agit d’un ensemble complet mêlant action survoltée et narration émouvante.

Mon verdict : À mes yeux, Honkai Impact 3rd a ouvert la voie pour que Zenless Zone Zero puisse suivre. Si vous en avez assez des gachas aux combats statiques et que vous recherchez un jeu qui vous fasse vraiment bouger les doigts, ne cherchez pas plus loin. C’est un incontournable pour les vétérans des jeux d’action qui apprécient une histoire riche et ne craignent pas les défis.

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17. Final Fantasy VII : Ever Crisis [Idéal pour les fans de Final Fantasy]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, récit épisodique Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2023 Développeur(s) Applibot, Square Enix Gacha / Modèle économique Armes, équipement et skins de personnages

Final Fantasy VII : Ever Crisis m’a donné l’impression de vivre un véritable voyage nostalgique. Les développeurs ont réussi à condenser toute la saga Final Fantasy VII, y compris Crisis Core et le jeu original, en un magnifique ensemble épisodique. Les graphismes sont époustouflants, et j’ai particulièrement apprécié de voir les personnages classiques aux formes anguleuses revisités avec un rendu moderne.

Le combat est une version modernisée du système Active Time Battle (ATB) et offre un équilibre parfait entre l’action en temps réel et les commandes stratégiques via le menu.

Pourquoi nous l’avons choisi Final Fantasy VII : Ever Crisis figure dans ma sélection car c’est le seul jeu qui vous permet de revivre tous les moments marquants de la chronologie de FF7 dans une seule et même expérience de jeu continue. C’est un hommage bien conçu à l’univers de la série et une collection incontournable pour les fans de longue date qui souhaitent découvrir l’histoire complète et définitive sans avoir à changer de console.

La progression de vos personnages dans ce jeu dépend entièrement des armes que vous obtenez et équipez (tous les personnages sont débloquables gratuitement). Obtenir une nouvelle arme ne se résume pas à une simple amélioration des statistiques ; cela s’accompagne souvent d’une nouvelle capacité puissante pour votre héros.

Cet univers immense mêlant magie et machines est l’un des plus appréciés de toute l’histoire de la fantasy, et la richesse de sa mise en scène en fait sans conteste l’un des jeux de rôle les plus impressionnants que vous puissiez télécharger cette année.

Mon verdict : si vous avez un tant soit peu apprécié l’univers de Final Fantasy VII, vous vous devez de télécharger ce jeu. C’est un choix incontournable (10/10) tant pour les vétérans des JRPG qui apprécient la stratégie ATB classique que pour les nouveaux venus qui recherchent le point de départ incontournable des aventures de nombreux personnages principaux de Final Fantasy.

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18. Société Limbus [Idéal pour les thèmes sombres et l’univers]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, jeu de construction de deck Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2023 Développeur(s) Project Moon Gacha / Modèle économique Identité (variante de personnage/skin), E.G.O (compétence)

Comme vous l'avez sans doute remarqué dans mes précédents articles, je suis habitué aux jeux gacha aux thèmes ou aux récits plus sombres.

Société Limbus, en revanche, est dans une catégorie à part. Il ne s’agit pas d’une aventure anime joyeuse, mais d’une immersion brutale et profondément captivante dans l’ambiguïté morale et la chasse aux monstres.

Ici, vous prendrez les commandes d’un bus transportant 12 « Pécheurs » qui tentent littéralement de récupérer les fragments de leur identité brisée dans un paysage urbain sombre et dystopique connu sous le nom de « The City ».

Pourquoi nous l’avons choisi Société Limbus est un brillant exemple de jeu de qualité axé sur la narration qui n’utilise pas de mécanismes abusifs. Il démontre qu’une excellente conception de système « gacha » peut être généreuse tout en restant extrêmement rentable, offrant ainsi une alternative rafraîchissante et unique par rapport à l’atmosphère et aux thèmes généralement légers du genre, rarement dignes d’un « Weenie Hut Jr’s » et classés PG.

Le combat utilise un système unique de tirage au sort combiné à des mécanismes de jeu en équipe. La stratégie est essentielle, mais la chance peut toujours renverser la situation. C’est une expérience immersive où le récit sombre est la véritable vedette, vous obligeant à remettre constamment en question l’humanité des personnages.

Les développeurs ont réussi à rendre le jeu étonnamment accessible, compte tenu de sa profondeur. Le système de gacha est incroyablement équitable et permet aux joueurs assidus d’acquérir de manière fiable de nouvelles versions des « Sinners » sans avoir à investir des sommes colossales.

Mon verdict : si vous appréciez les jeux de niche dotés d’un univers riche, de thèmes adultes et d’un gameplay qui récompense une allocation intelligente des ressources plutôt que la simple puissance brute, Société Limbus est fait pour vous. En bref, ce jeu s’adresse aux joueurs qui préfèrent lire de longs fichiers d’univers et se plonger dans un contenu exigeant et sans fioritures, et non à ceux qui recherchent simplement un divertissement rapide et décontracté.

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19. One Piece : Treasure Cruise [Idéal pour les fans de One Piece et des gachas à l'ancienne]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, combat par touches Plateformes Android, iOS Année de sortie 2015 Développeur(s) KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha / Modèle économique Personnage (membre d’équipage)

One Piece : Treasure Cruise occupe une place très particulière dans mon cœur, car c’est le tout premier jeu de type « gacha » auquel j’ai joué, et celui qui m’a inspiré une admiration de longue date (et certainement pas une dépendance dévastatrice) pour ce genre.

Il s’agit d’un jeu d’anime exceptionnel, qui existe depuis longtemps et qui adapte brillamment l’immense casting et l’intrigue épique de la série, avec des combats au tour par tour captivants où le timing des tapotements est essentiel et qui reposent sur le rythme et la précision.

Pourquoi nous l’avons choisi OPTC mérite de figurer dans cette liste car il offre sans doute le meilleur rapport entre contenu et longévité parmi tous les jeux présentés ici. Il connaît un succès ininterrompu depuis des années, enrichi régulièrement de nouveaux arcs narratifs et de nouveaux personnages, ce qui en fait l’un des meilleurs moyens de découvrir l’univers de One Piece sous forme de jeu vidéo.

Il est facile d’obtenir des personnages puissants dans ce jeu (surtout grâce à tous les bonus gratuits que l’on reçoit généralement avec les anciens gachas), mais c’est en optimisant votre équipage pour affronter les raids les plus difficiles que le véritable plaisir commence. Vous devrez élaborer des stratégies en tenant compte de la synergie de l’équipe et des capacités spéciales des membres de votre équipage.

Encore une fois, le jeu est incroyablement généreux . Il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent réel pour acheter un pack payant via les achats intégrés si vous souhaitez profiter du contenu principal ou constituer une vaste collection d’unités de haut niveau. En fait, j’ai récemment réessayé le jeu, et les développeurs ont rendu l’obtention de héros gratuits tellement plus facile par rapport à mes débuts que j’envie presque ceux qui ne créent leur compte qu’aujourd’hui.

Mon verdict : si vous êtes fan de One Piece (qui ne l’est pas à ce stade ?) et que vous aimez les stratégies approfondies de constitution d’équipe, jetez-y un œil. Je pense également que ce jeu est le moyen idéal de revivre toute la saga One Piece, si vous préférez jouer plutôt que de regarder des centaines d’épisodes.

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20. Les larmes de Thémis [Idéal pour les mécanismes des simulations de rencontres « otome »]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de cartes « otome » axé sur l'histoire Plateformes Android, iOS Année de sortie 2021 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Gacha / Modèle économique Vision (Carte/Compétence), tenues, contenu narratif en édition limitée

Signé une nouvelle fois par miHoYo, Les larmes de Thémis est un excellent jeu mêlant romance et mystère juridique destiné à toutes les amatrices de jeux otome.

À l’instar de Love & Deepspace, qui a failli figurer dans cette liste, c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux du moment pour les fans d’otome, car les beaux avocats, PDG et détectives que vous rencontrez possèdent une véritable profondeur de caractère et jouent un rôle central dans les affaires étonnamment complexes que vous devez résoudre.

Pourquoi nous l’avons choisi Les larmes de Thémis propose un système de combat unique de type débat (à la Ace Attorney, mais plus accessible), qui met à l’épreuve votre collection de cartes, ainsi que de superbes segments de roman visuel qui approfondissent vos relations. Contrairement à la plupart des otomes unidimensionnels, vous ne vous sentirez jamais coincé dans un gameplay ennuyeux ici.

L’histoire est étonnamment intense et sombre, vous n’oublierez donc pas de sitôt ces batailles juridiques acharnées. La gestion des ressources est typique des jeux « gacha », mais les segments de roman visuel facilitent la progression. Les phases d’enquête sont véritablement complexes et vous obligeront à prêter attention aux dialogues et aux indices.

Mon verdict : si vous privilégiez le récit et la romance à l’action effrénée, trop courante dans le genre gacha, et que vous n’avez pas peur de lire beaucoup, vous adorerez Les larmes de Thémis à 100 %. En bref, ce jeu s’adresse aux joueurs qui apprécient un univers riche et des relations captivantes qui évoluent au fil du temps.

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Mon verdict global

Pour les joueurs qui ne découvrent que maintenant l’engouement pour les gacha, dire que vous aurez un choix démesuré d’options serait un euphémisme, compte tenu de la rentabilité et de la saturation du marché de ces jeux.

Si vous souhaitez un bref récapitulatif de mes recommandations, voici quelques-uns des meilleurs jeux gacha à essayer, en fonction de vos préférences :

Pour une expérience « gacha » incontournable → Genshin Impact. Ce jeu a établi la norme pour l'ensemble du genre en associant un monde ouvert immense et magnifique à un système de combat élémentaire très riche et à une qualité de production inégalée.

Ce jeu a établi la norme pour l'ensemble du genre en associant un monde ouvert immense et magnifique à un système de combat élémentaire très riche et à une qualité de production inégalée. Pour les débutants en gacha → Zenless Zone Zero. Ses niveaux fermés et stylisés, ainsi que ses combats au rythme effréné, en font le point d’entrée idéal et moins intimidant vers un gacha de grande qualité.

Ses niveaux fermés et stylisés, ainsi que ses combats au rythme effréné, en font le point d’entrée idéal et moins intimidant vers un gacha de grande qualité. Pour de l’action intense dans un monde ouvert → Vagues déchaînées. Kuro Games a intégré à son vaste univers un système de combat exigeant, nécessitant un haut niveau de maîtrise, ainsi qu’un mécanisme de collecte d’Échos, que les « réfugiés » de Genshin et les novices en matière de gacha pourront venir conquérir.

Kuro Games a intégré à son vaste univers un système de combat exigeant, nécessitant un haut niveau de maîtrise, ainsi qu’un mécanisme de collecte d’Échos, que les « réfugiés » de Genshin et les novices en matière de gacha pourront venir conquérir. Pour les fans de JRPG au tour par tour → Epic Seven. Ses superbes animations cinématiques et son système de combat stratégique très poussé donnent l’impression qu’un JRPG classique s’est modernisé grâce à des mécanismes de gacha contemporains.

Ses superbes animations cinématiques et son système de combat stratégique très poussé donnent l’impression qu’un JRPG classique s’est modernisé grâce à des mécanismes de gacha contemporains. Pour les amateurs d’histoires → Fate/Grand Order. Vous vous lancerez dans un roman visuel monumental en plusieurs parties, réputé pour son incroyable profondeur et la qualité de l’écriture de ses personnages, ce qui rend la progression dans le jeu particulièrement gratifiante.

Vous vous lancerez dans un roman visuel monumental en plusieurs parties, réputé pour son incroyable profondeur et la qualité de l’écriture de ses personnages, ce qui rend la progression dans le jeu particulièrement gratifiante. Pour les passionnés d’otome → Les larmes de Thémis. Ce jeu allie romance et mystère judiciaire, offrant un gameplay d’enquête captivant ainsi que des relations profondément travaillées que vous aurez envie d’explorer.

Ce jeu allie romance et mystère judiciaire, offrant un gameplay d’enquête captivant ainsi que des relations profondément travaillées que vous aurez envie d’explorer. Pour les véritables accros au jeu et les fans du genre « idol » → Umamusume : Pretty Derby. La boucle addictive mêlant entraînement fortement tributaire du hasard, héritage de compétences et participation à des courses PvP à enjeux élevés procure une véritable montée d’adrénaline, surtout si vous êtes prêt à rechercher la configuration parfaite.

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