Les 7 meilleurs jeux Fallout à découvrir en 2026

Il peut être difficile de choisir les meilleurs jeux Fallout, mais ce guide vous aidera à savoir combien il y en a exactement et lesquels méritent d’être joués sans attendre.

À ce jour, la série Fallout compte au total 9 jeux principaux, et bien qu’il s’agisse tous de jeux de rôle, leur contenu peut varier considérablement. De plus, pour être tout à fait honnête, tous ne sont pas de la même qualité, et c’est pourquoi nous avons préparé ce guide. Pour vous aider à choisir certains des meilleurs jeux de cette franchise.

Ainsi, si c’est la première fois que vous vous lancez dans la série, cette liste vous aidera à savoir par où commencer et à découvrir les autres titres.

Nos coups de cœur parmi les jeux Fallout

Nous avons établi cette liste en tenant compte des éléments essentiels qui font la qualité d’un jeu : le gameplay, les scénarios, la bande originale et l’expérience globale. Voici un tour d’horizon de certains des meilleurs titres :

1 Fallout: New Vegas 2010 Indiscutablement le meilleur de la série, ce jeu a fait sensation à sa sortie et n'a rien perdu de son intérêt aujourd'hui. Buy now 2 Fallout 4 2015 Ce jeu a fait l'objet d'une refonte en profondeur, intégrant des éléments modernes et un gameplay nettement amélioré. Buy now 3 Fallout 3 2008 Il propose l'un des meilleurs scénarios de la série et un gameplay globalement très abouti. Buy now

Ce sont là quelques-uns des meilleurs jeux Fallout parmi tous ceux disponibles. Mais nous vous expliquons ci-dessous en détail ce qui rend ces jeux si exceptionnels, ainsi que notre expérience avec chacun d’entre eux, avec quelques mentions honorables supplémentaires.

Les 7 meilleurs jeux Fallout à ne pas manquer : verdict

Après avoir passé en revue tous les jeux Fallout jamais sortis, nous avons enfin établi notre liste de ceux qui, selon nous, se démarquent le plus. Ainsi, si vous ne vous êtes jamais aventuré dans l’univers de Fallout et que vous souhaitez le découvrir pour la première fois, voici 7 des meilleurs jeux Fallout à ce jour.

1. Fallout : New Vegas

Plateformes Année Développeur PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés, grâce à son scénario riche et à son gameplay immersif.

Ce jeu représente l’apogée de la franchise Fallout, proposant un récit captivant, riche en choix déterminants, ainsi que des mécanismes de jeu de rôle impressionnants et en avance sur leur temps. Les personnages sont inoubliables, de l’énigmatique M. House au rusé et charismatique Benny, ce qui confère à chaque interaction une réelle intensité.

Les combats dans New Vegas sont tout aussi remarquables, offrant des mécanismes flexibles et un fantastique arsenal d’armes adaptés à votre style de jeu. Le monde ouvert, situé dans le vaste désert de Mojave, est immense et regorge de secrets, de quêtes et de factions qui donnent vie à l’univers. Les DLC du jeu, tels que Old World Blues et Dead Money, ajoutent une profondeur émotionnelle et enrichissent l’univers, offrant certains des moments les plus marquants de toute la série.

Même si la carte peut sembler clairsemée dans certaines zones et que le rythme de l’histoire faiblit parfois, il s’agit là de défauts mineurs comparés à tout ce que New Vegas réussit parfaitement. Avec sa construction de monde complexe et ses choix dictés par le joueur, ce jeu reste un RPG d’exception qui continue de captiver les joueurs des années plus tard. Solide du début à la fin.

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2. Fallout 4

Plateformes Année Développeur PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

Le quatrième opus de la série Fallout a fait l’objet d’une refonte majeure, permettant à la franchise de rivaliser avec les meilleurs jeux modernes – ce qui revêtait une importance particulière après la sortie de The Witcher 3 la même année.

L’un des changements les plus notables de cet opus réside dans l’amélioration considérable des graphismes. Les images du jeu sont d’une grande netteté, avec des environnements époustouflants et des textures bien plus détaillées. De plus, le système de tir a été considérablement amélioré, rendant les combats plus fluides et plus captivants que dans les opus précédents.

Fallout 4 a également proposé une série de DLC amusants et captivants, parmi lesquels se distinguent notamment « Atelier Vault-Tec », « Automatron », « Far Harbor » et « Nuka-World ». Ces extensions apportent du nouveau contenu et une grande variété de gameplay ; grâce à l’excellente prise en charge des mods, le jeu conserve tout son attrait pour les joueurs de longue date.

Cependant, malgré ces améliorations, Fallout 4 n’atteint pas tout à fait la qualité narrative de New Vegas. L’intrigue principale semble moins percutante, et les quêtes secondaires manquent de cette profondeur qui rendait les opus précédents si mémorables. De plus, les factions, bien qu’intéressantes, ne laissent pas une impression aussi durable que celles des jeux précédents. Malgré ces lacunes, Fallout 4 offre tout de même une expérience de jeu de rôle solide, avec une multitude d’explorations et de contenus divertissants à découvrir.

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3. Fallout 3

Plateformes Année Développeur PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Cet opus a marqué un tournant dans la série, inaugurant pour la première fois le passage de la franchise aux graphismes en 3D. Se déroulant dans un Washington D.C. post-apocalyptique, il a constitué un bond en avant majeur grâce aux capacités de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. Son environnement en monde ouvert, regorgeant de ruines évocatrices et de terres désolées dangereuses, était une véritable merveille pour l’époque. Un RPG occidental ? Bien plus encore.

Réputé pour sa narration captivante, Fallout 3 a donné vie à des personnages mémorables comme Moira Brown et à des factions telles que la Confrérie de l’Acier. Ses choix narratifs et ses dilemmes moraux, notamment dans le scénario principal, ont placé la barre très haut pour les jeux de rôle. L’exploration était extrêmement enrichissante, avec des secrets cachés, des lieux uniques et des quêtes secondaires captivantes. Le combat, facilité par le V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), n’a rien perdu de son intérêt et ajoute une profondeur stratégique aux affrontements.

Les DLC du jeu ont également enrichi l’expérience de manière significative, « The Pitt », « Opération Anchorage », « Point Lookout » et « Mothership Zeta » proposant de nouvelles zones, quêtes et intrigues passionnantes à découvrir.

Cependant, Fallout 3 présentait certains inconvénients, notamment par rapport à ses prédécesseurs. Bien qu’il ait fait entrer la série dans l’ère de la 3D, ses éléments de jeu de rôle semblaient plus épurés et moins expérimentaux que ceux de Fallout 1 et Fallout 2. Les mécanismes de jeu de rôle ont été simplifiés, ce qui, selon certains fans, a appauvri le jeu en termes de choix et de personnalisation. De plus, le jeu souffrait de nombreux problèmes de performances et de bugs, en particulier lorsqu’il était joué sur du matériel moderne. Malgré ces défauts, Fallout 3 reste un RPG emblématique, doté d’un univers et d’une histoire inoubliables.

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4. Fallout 76

Plateformes Année Développeur PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Il s'agit du premier opus de la franchise Fallout à proposer une expérience entièrement multijoueur, permettant aux joueurs d'explorer le monde post-apocalyptique des Appalaches aux côtés de leurs amis dans un immense monde ouvert partagé. À sa sortie, le jeu a reçu un accueil mitigé en raison de problèmes techniques, de fonctionnalités manquantes et d’un manque de PNJ, ce qui donnait au monde un aspect sans vie et décousu. Cela a conduit à des débuts difficiles, marqués par des problèmes de performances, des bugs bloquants et l’absence d’éléments traditionnels de Fallout, tels que les interactions avec des PNJ humains.

Cependant, au fil du temps, Fallout 76 a fait l’objet de mises à jour et d’améliorations substantielles, regagnant progressivement la confiance des joueurs. Aujourd’hui, le jeu propose un univers dynamique et en constante évolution, avec des mises à jour régulières introduisant du contenu inédit, de nouveaux événements et des séries de quêtes élargies. L’ajout de PNJ humains grâce à des mises à jour telles que « Wastelanders » a contribué à insuffler une nouvelle vie au jeu, offrant aux joueurs l’interaction et l’immersion dont ils avaient tant besoin et qui leur avaient manqué lors du lancement.

Pour les joueurs qui apprécient les expériences multijoueurs, Fallout 76 est le choix incontournable dans l’univers Fallout, car c’est le seul jeu de la franchise à proposer une expérience entièrement en ligne. L’exploration de son monde ouvert est incroyablement enrichissante lorsqu’on y joue entre amis, et la variété des événements dynamiques garantit que le gameplay reste captivant sans jamais paraître répétitif. Malgré des débuts difficiles, Fallout 76 s’est véritablement racheté et s’est forgé une réputation nettement meilleure, notamment grâce au succès de la série télévisée Fallout, qui a ravivé l’intérêt pour la franchise.

Que vous combattiez des créatures mutantes, accomplissiez des quêtes ou vous imprégniez simplement de l’univers riche qui vous entoure, Fallout 76 apporte une touche multijoueur unique à cette série très appréciée.

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5. Fallout 2

Plateformes Année Développeur Windows, Mac OS X 1998 Black Isle Studios

S'appuyant sur les bases posées par le premier Fallout, tout en affinant et en développant les éléments de jeu de rôle, Fallout 2 a créé l'une des expériences de jeu de rôle les plus immersives et les plus exceptionnelles de son époque. Il a repoussé les limites du genre, en proposant une personnalisation approfondie des personnages, des compétences à débloquer et un système de karma bien conçu qui est depuis devenu un élément incontournable de la série. Le jeu mêle humour noir à des réflexions sociales et culturelles, proposant un récit qui trouve encore aujourd’hui un écho auprès des fans.

Ce qui distingue Fallout 2, c’est son univers vaste, riche en quêtes secondaires détaillées, en factions variées et offrant un niveau de liberté qui vous permet de façonner véritablement le parcours de votre personnage. La prise en charge des mods garantit également une personnalisation infinie du jeu, permettant aux joueurs de modifier tout, des graphismes aux mécanismes de jeu. Bien qu’il ait plus de deux décennies, Fallout 2 reste un jeu de rôle très influent, et sa communauté continue de le faire vivre grâce aux mods et au contenu créé par les fans.

Cela dit, Fallout 2 montre des signes de vieillissement en termes de graphismes et d’interface utilisateur. Les graphismes sont dépassés, et la navigation dans l’univers peut s’avérer un peu maladroite et lente selon les normes actuelles. Parcourir la carte peut également s’avérer fastidieux par moments, et l’interface semble quelque peu lourde. Cependant, ces défauts sont facilement pardonnables si l’on tient compte des limites techniques de l’époque et de l’immense profondeur de jeu proposée. Pour les amateurs de jeux de rôle classiques, Fallout 2 reste un élément incontournable de l’histoire du jeu vidéo, avec son récit riche, ses systèmes complexes et ses personnages mémorables.

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6. Fallout : un jeu de rôle post-nucléaire

Plateformes Année Éditeur Windows, Mac OS X 1997 Interplay Productions

C’est le jeu qui a jeté les bases de ce qui allait devenir l’un des meilleurs jeux de rôle et l’une des meilleures franchises de tous les temps. Sorti en 1997, il a introduit des systèmes révolutionnaires tels que le système de caractéristiques SPECIAL, permettant aux joueurs de personnaliser en profondeur les capacités et les compétences de leur personnage. Le jeu proposait également un système de karma, dans lequel vos choix pouvaient avoir un impact direct sur le monde qui vous entourait – un mécanisme qui allait devenir une marque de fabrique de la série par la suite. Bien que le scénario puisse sembler générique selon les critères actuels, l’idée de survivre dans un monde post-apocalyptique était novatrice et captivante pour l’époque.

En tant que point de départ de la franchise, Fallout occupe une place extrêmement importante dans l’histoire du jeu vidéo, et on peut pardonner bon nombre de ses lacunes compte tenu de son caractère pionnier. L’univers est relativement restreint et le jeu peut paraître court selon les normes actuelles des jeux de rôle, mais ces défauts sont mineurs si l’on considère qu’il s’agissait du premier pas vers les vastes jeux de rôle en monde ouvert qui allaient définir le genre. La portée limitée et les mécanismes simples constituaient des compromis nécessaires aux débuts de l’évolution de la franchise.

Ce qui distingue véritablement Fallout, ce sont les bases qu’il a posées pour l’avenir. Il a fait découvrir aux joueurs une série qui allait finalement se vendre à plus de 55 millions d’exemplaires, l’influence de ce premier opus résonnant à travers des générations de joueurs. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux origines de la série, offrant un aperçu fascinant de la naissance de l’une des franchises de jeux de rôle les plus emblématiques – d’autant plus que nous attendons un nouvel opus depuis plus de six ans.

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7. Fallout Shelter

Plateformes Année Développeur Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

Ce jeu gratuit a ouvert un nouveau chapitre pour la franchise Fallout, en adaptant la série aux appareils mobiles dans un format novateur et décontracté. Contrairement aux RPG de la série principale, ce titre est conçu pour les joueurs occasionnels et offre une expérience de jeu plus détendue que les aventures intenses et axées sur l’histoire des jeux phares.

Vous serez chargé de superviser la création et le fonctionnement d’un Vault, en utilisant une technologie de pointe pour construire et gérer votre abri souterrain. Le jeu est disponible sur toutes les principales plateformes, ce qui le rend incroyablement accessible, que vous soyez sur votre téléphone, votre PC ou votre Nintendo Switch. Son style graphique est visuellement attrayant, en particulier sur les appareils mobiles, ce qui ajoute du charme à une mécanique de jeu simple mais captivante.

Si Fallout Shelter est un jeu agréable pour passer le temps, il présente toutefois certains inconvénients. Le gameplay peut rapidement devenir répétitif, et l’absence d’un récit solide ou d’un lien plus profond avec l’univers de Fallout risque de laisser les fans de longue date sur leur faim. Malgré cela, il reste un choix de choix pour une expérience légère et accessible, se déroulant dans l’univers de Fallout.

Qu’est-ce qui fait qu’un jeu Fallout est réussi ?

Un excellent jeu Fallout vous plonge dans un univers post-apocalyptique brut, où règnent le danger, la découverte et les choix difficiles. Que vous exploriez les ruines radioactives de Washington D.C., le désert de Mojave brûlé par le soleil ou les rues délabrées de Boston, l’essentiel est de vous plonger dans le chaos de la survie.

Qu’est-ce qui rend cette expérience si particulière ? La liberté de façonner votre propre histoire. C’est vous qui décidez de quel côté vous vous rangez, comment vous résolvez les problèmes, et si vous incarnez un négociateur charmant, un infiltré rusé ou une véritable force de destruction. Vos choix ne sont pas que pour la forme : ils ont de réelles conséquences qui se répercutent tout au long du jeu.

Et puis, il y a l’humour et l’émotion. Des quêtes secondaires décalées à la rencontre fortuite de factions étranges comme la Confrérie de l’Acier, en passant par les conversations avec des compagnons inoubliables, il y a toujours quelque chose d’inattendu qui vous attend au détour d’un coin de rue.

Il s’agit également de trouver votre propre style de jeu. Que vous fabriquiez de l’équipement, perfectionniez votre stratégie de combat V.A.T.S. ou traquiez tous les secrets cachés dans le désert, Fallout vous offre une expérience personnalisée. Chaque décision que vous prenez façonne votre aventure – et c’est ce qui vous donne envie d’y revenir encore et encore. Cette approche caractéristique de Fallout a donné naissance à toute une série de jeux similaires en dehors de la franchise originale, et en inspirera sans aucun doute d’autres dans les années à venir.

Les jeux Fallout par ordre chronologique

Tous les jeux Fallout, en particulier ceux de la série principale, s’appuient sur un univers narratif très riche. Il est donc particulièrement utile de les jouer dans l’ordre chronologique. La franchise compte 9 jeux principaux et 13 DLC, ce qui peut rendre les choses un peu déroutantes.

Voici une liste qui vous permettra de mieux comprendre l'univers de la série et de jouer à tous les jeux Fallout dans l'ordre chronologique :

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (y compris les DLC) Fallout : New Vegas (y compris les DLC) Fallout 4 (DLC inclus)

Fallout Shelter ne s’inscrit pas vraiment dans cette chronologie, car il n’est pas lié à l’univers de la série. Si vous avez terminé tous les jeux et que vous souhaitez en savoir plus sur cet univers, vous pouvez regarder la série Fallout diffusée sur Amazon Prime, avec Ella Purnell.

Bethesda Game Studios a également laissé entendre de manière assez claire qu’il travaillait également sur Fallout 5. Cependant, il n’y a pour l’instant ni date de sortie ni même de confirmation officielle ; nous ne pouvons donc pas vraiment dire quand le prochain titre Fallout sortira.

La franchise Fallout : histoire du jeu vidéo

La série Fallout a une longue histoire. Le premier jeu a été publié en 1997 par Interplay Productions. Elle a depuis connu toutes sortes de périodes, allant de grands succès à des échecs retentissants, mais elle reste néanmoins l’une des séries les plus populaires auprès des joueurs à ce jour.

La série télévisée récente a redonné un nouveau souffle à la popularité des jeux, ce qui a même permis à des échecs comme Fallout 76 de connaître une seconde vie et de remporter un véritable succès auprès du public.

Jeux Fallout : en bref

La série Fallout regorge de détails fascinants et d’anecdotes sur les coulisses de son univers. En voici quelques-uns :

Sorti en 1997 , *Fallout : un jeu de rôle post-nucléaire* fut le premier opus de la série, inspiré du jeu de rôle sur table GURPS. Il se distinguait par son humour noir, ses scénarios à embranchements et sa perspective isométrique emblématique.

, *Fallout : un jeu de rôle post-nucléaire* fut le premier opus de la série, inspiré du jeu de rôle sur table GURPS. Il se distinguait par son humour noir, ses scénarios à embranchements et sa perspective isométrique emblématique. Fallout : New Vegas est souvent considéré comme le jeu le plus difficile de la franchise, notamment en raison de son « mode Hardcore ». Les joueurs doivent non seulement affronter des ennemis redoutables, mais aussi gérer leurs ressources avec soin, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire.

Parmi tous les super-mutants de Fallout, le super-mutant légendaire de Fallout 4 se distingue comme un véritable colosse. Se dressant tel une montagne, il est d’une telle puissance que seuls les tireurs les plus habiles peuvent venir à bout de lui.

Dans l’univers de Fallout, les Vaults constituent souvent des expériences sociologiques effroyables. Le Vault 11, par exemple, obligeait ses habitants à sacrifier une personne chaque année pour éviter la « destruction », ce qui constitue un commentaire glaçant sur les aspects les plus sombres de la société.

Des compagnons emblématiques tels que Dogmeat, Nick Valentine et Boone sont bien plus que de simples alliés au combat. Chacun d’entre eux possède une histoire personnelle captivante et des capacités uniques qui ajoutent de la profondeur et de l’émotion au jeu.

Le Nuka-Cola, la boisson populaire des terres désolées, est une satire astucieuse du consumérisme et de la culture pop. La variante « Quantum Blue », qui apparaît dans le contenu bonus, est particulièrement précieuse, renforçant encore son rôle de clin d’œil humoristique à la culture commerciale.

Ce que Fallout fait de mieux (et que les autres jeux de rôle ne parviennent toujours pas à égaler)

On ne joue pas à Fallout pour ses combats parfaits. On y joue parce que ce jeu vous touche au plus profond de vous-même. Aucun autre jeu de rôle ne parvient à mêler humour, sensations fortes, horreur et émotion comme celui-ci.

Voici ce que Fallout réussit à chaque fois :

Des choix qui comptent : pas seulement des choix du type « rouge ou bleu ». Les décisions que vous prenez dans Fallout peuvent vous coûter cher ou vous sauver la vie.



: pas seulement des choix du type « rouge ou bleu ». Les décisions que vous prenez dans Fallout peuvent vous coûter cher ou vous sauver la vie. Des univers qui racontent des histoires : la narration par l’environnement est omniprésente. Des squelettes affalés sur des échiquiers. Des terminaux empreints de regrets.



: la narration par l’environnement est omniprésente. Des squelettes affalés sur des échiquiers. Des terminaux empreints de regrets. Une morale toute en nuances : Fallout se moque de savoir si vous êtes « bon ». Il vous demande si vous êtes honnête.



: Fallout se moque de savoir si vous êtes « bon ». Il vous demande si vous êtes honnête. Un humour décalé qui fonctionne : les Vaults, les publicités, les PNJ. Tout est décalé, mais reste pourtant ancré dans la réalité.



Fallout vous met au défi de vivre dans cet univers.

Fallout : les expériences les plus étranges menées dans les abris (qui ont réellement eu lieu)

Les abris de Fallout sont des expériences sociales qui ont complètement dérapé. Et certaines d’entre elles sont profondément tordues.

Découvrez-les :

Abris 11 : Les habitants devaient sacrifier une personne chaque année… sous peine de voir tout le monde mourir. Spoiler : Ça ne se termine pas bien.



: Les habitants devaient sacrifier une personne chaque année… sous peine de voir tout le monde mourir. Spoiler : Ça ne se termine pas bien. Vault 77 : Un homme. Une caisse de marionnettes. C’est tout. (Oui, vraiment.)



: Un homme. Une caisse de marionnettes. C’est tout. (Oui, vraiment.) Vault 12 : Conçu pour échouer. Sa porte ne s’est jamais fermée hermétiquement, alors bonjour les radiations.



: Conçu pour échouer. Sa porte ne s’est jamais fermée hermétiquement, alors bonjour les radiations. Vault 108 : Rempli de clones prénommés Gary. Ils… ne s’entendaient pas.



: Rempli de clones prénommés Gary. Ils… ne s’entendaient pas. Vault 95 : Centre de désintoxication pour toxicomanes. Jusqu’à ce qu’il soit saboté avec encore plus de drogue.

Pas étonnant que les gens préfèrent le Wasteland.

New Vegas ou Fallout 4 : lequel mérite que vous y consacriez votre temps aujourd’hui ?

C’est la question sur laquelle chaque fan a son avis. Et si vous êtes novice, c’est un choix cornélien. Fallout 4 ou New Vegas ?

Voici ce qu’il en est :

New Vegas offre un scénario plus abouti, des quêtes à embranchements et des PNJ inoubliables. C’est brut. Intelligent. Emblématique.



offre un scénario plus abouti, des quêtes à embranchements et des PNJ inoubliables. C’est brut. Intelligent. Emblématique. Fallout 4 offre une expérience plus fluide. Des combats à l'arme à feu exceptionnels, des graphismes plus soignés, une multitude de mods.



offre une expérience plus fluide. Des combats à l'arme à feu exceptionnels, des graphismes plus soignés, une multitude de mods. New Vegas vous offre la liberté. Vous voulez trahir tout le monde et régner en maître ? Allez-y.



vous offre la liberté. Vous voulez trahir tout le monde et régner en maître ? Allez-y. Fallout 4 vous offre un protagoniste doublé et un monde plus vaste à explorer.



En bref : si vous voulez un jeu qui fait réfléchir, choisissez Vegas. Si vous voulez un jeu de tir, optez pour le 4. Ou jouez simplement aux deux. C’est ce que j’ai fait.

FAQ

Quand le prochain jeu Fallout sortira-t-il ?

Bethesda a confirmé que Fallout 5 était prévu, mais il ne sortira pas de sitôt, probablement après The Elder Scrolls VI. Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée.

Par quel jeu Fallout devriez-vous commencer ?

Si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire et l'univers du jeu, commencez par Fallout 3. Pour profiter des meilleures mécaniques de jeu de rôle, optez pour Fallout : New Vegas, et pour une approche plus moderne, Fallout 4 est le choix idéal.

Quel est le jeu Fallout le plus long ?

Fallout 76 propose le plus de contenu, avec une exploration sans fin, mais pour une expérience solo, c'est Fallout 4 qui prend le plus de temps à terminer dans son intégralité.

Quelle est l'histoire derrière les jeux Fallout ?

Se déroulant dans un univers post-apocalyptique rétro-futuriste, la série suit des survivants qui reconstruisent la civilisation après une guerre nucléaire, souvent en émergeant d’abris souterrains.

Sur quel jeu la série télévisée Fallout est-elle basée ?

La série télévisée Fallout n’est pas une adaptation directe d’un jeu en particulier, mais elle élargit l’univers grâce à une histoire originale se déroulant dans le même monde.