Le top 10 des meilleurs jeux similaires à Fallout proposant des univers immersifs

Vous cherchez d’autres jeux dans le style de Fallout après avoir terminé tous les titres de la série ? Ne cherchez pas plus loin, car j’ai sélectionné pour vous les jeux parfaits qui sauront combler vos envies. Que vous recherchiez des mondes post-apocalyptiques à explorer, des monstres à chasser ou des aventures épiques auxquelles prendre part, les jeux suivants ont tout ce qu’il vous faut. Mais avant toute chose, je vais vous présenter brièvement ce que sont exactement les jeux Fallout.

La série Fallout existe depuis 1997 et est devenue l’un des jeux de rôle les plus emblématiques de tous les temps. Dans ces jeux, vous sortez d’abris anti-nucléaires pour explorer une Amérique post-apocalyptique à la recherche de réponses et d’aventures. Vous créez un personnage entièrement personnalisable pour interagir avec le monde tandis qu’un scénario épique se déroule sous vos yeux. Naturellement, vous devez prendre des décisions difficiles tout au long du jeu, qui ont un impact significatif sur le récit global.

Les jeux Fallout ont beaucoup à offrir et séduisent de nombreuses personnes pour différentes raisons. C’est pourquoi j’ai sélectionné une variété de jeux qui excellent dans différents domaines et qui devraient plaire aux fans inconditionnels d’une manière ou d’une autre. Alors, ouvrez une bouteille de Nuka-Cola et découvrez ma liste des meilleurs jeux similaires à Fallout.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Fallout

Fallout est surtout connu comme un RPG d’action-aventure de science-fiction, proposant un monde immense à explorer, regorgeant de zones désolées et d’histoires intéressantes à découvrir. J’ai donc sélectionné des jeux qui répondent à ces critères généraux, même s’il existe quelques exceptions si vous privilégiez d’autres aspects de cette franchise.

Quoi qu’il en soit, voici ce que je considère comme les dix meilleurs jeux similaires à Fallout.

1 The Outer Worlds 2019 Un RPG d'action rétro-futuriste dans lequel vous combattez des entreprises injustes qui règnent sur la galaxie. Buy now 2 Bioshock 2007 Jeu de tir à la première personne (FPS) d'horreur axé sur l'histoire, dans lequel il s'agit de s'échapper d'une ville utopique sous-marine abandonnée. Buy now 3 Kingdom Come: Deliverance 2018 Un RPG médiéval cinématographique mettant fortement l'accent sur le réalisme. Buy now

Les 10 meilleurs jeux similaires à Fallout

Tout d’abord, permettez-moi de préciser que les jeux que j’ai sélectionnés ci-dessous ne vous offriront pas exactement la même expérience que celle que procure la série complète de Fallout. Après tout, il est difficile de reproduire l’ambiance générale et l’ampleur de ce RPG de grande qualité. Ces titres présentent certes de nombreuses similitudes avec Fallout, mais ils sont uniques à leur manière. Je pense toutefois qu’ils possèdent tous d’excellentes caractéristiques qui devraient plaire aux fans inconditionnels de Fallout.

J’ai donné la priorité aux jeux de rôle immersifs proposant des systèmes approfondis de création et de personnalisation des personnages . L’un des aspects les plus séduisants de Fallout à mes yeux est la grande variété de styles de jeu disponibles dans le jeu. Je peux être un tireur d’élite furtif lors d’une partie et un bagarreur coriace lors d’une autre. Certains des jeux que j’ai sélectionnés permettent même de surmonter les obstacles sans recourir au combat.

. L’un des aspects les plus séduisants de Fallout à mes yeux est la grande variété de styles de jeu disponibles dans le jeu. Je peux être un tireur d’élite furtif lors d’une partie et un bagarreur coriace lors d’une autre. Certains des jeux que j’ai sélectionnés permettent même de surmonter les obstacles sans recourir au combat. Un autre critère de sélection essentiel était l’ importance accordée à l’exploration . Les jeux Fallout proposent des univers bien conçus, dotés d’une narration environnementale spectaculaire, qui sont incroyablement immersifs et gratifiants à explorer. C’est pourquoi j’ai sélectionné des jeux présentant des univers tout aussi captivants et des histoires passionnantes qui ne demandent qu’à être découvertes.

. Les jeux Fallout proposent des univers bien conçus, dotés d’une narration environnementale spectaculaire, qui sont incroyablement immersifs et gratifiants à explorer. C’est pourquoi j’ai sélectionné des jeux présentant des univers tout aussi captivants et des histoires passionnantes qui ne demandent qu’à être découvertes. Enfin, j’ai souhaité mettre en avant des titres aux intrigues passionnantes, dans lesquels vos choix ont un impact significatif sur le monde et les personnages qui vous entourent. En résumé, ces dix jeux offrent une excellente rejouabilité grâce à la diversité des configurations de personnage et à l’histoire qui se dévoile tout au long du jeu.

Quoi qu’il en soit, je vous encourage à parcourir cette sélection des 10 meilleurs jeux similaires à Fallout afin de trouver celui qui offre la combinaison parfaite de caractéristiques correspondant à vos goûts.

1. The Outer Worlds

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Ce titre n’est pas seulement un exemple remarquable de jeu indépendant, mais aussi mon choix personnel pour le meilleur jeu global dans la veine de Fallout. Pour commencer, il a été développé par Obsidian Entertainment, qui a également créé Fallout : New Vegas, acclamé par la critique. Vous pouvez donc vous attendre à un niveau de finition similaire en matière d’écriture, d’histoire et de gameplay. Même l’univers général du jeu est similaire à celui de Fallout, avec son esthétique rétro-futuriste, bien que ce titre intègre des voyages dans l’espace. De plus, vous y retrouverez certains éléments de gameplay familiers, tels que le mécanisme de dilatation du temps, qui rappelle le système V.A.T.S. de Fallout permettant de ralentir le temps.

Dans The Outer Worlds, vous incarnez un survivant d’un vaisseau colonial perdu, réveillé de son sommeil cryogénique par un scientifique fou nommé Phineas Vernon Welles. Vous devez explorer le système stellaire d’Halcyon, contrôlé par les grandes entreprises, et décider si vous souhaitez aider votre sauveur à réveiller les autres colons de votre vaisseau ou vous rallier à la méga-entreprise pour consolider son emprise sur le système.

En chemin, vous rencontrerez des compagnons intéressants qui vous aideront dans vos aventures passionnantes grâce à leurs capacités uniques. Si vous avez développé les compétences appropriées, vous pourrez surmonter de nombreux obstacles du jeu en recourant au combat, à la furtivité et au dialogue.

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2. BioShock

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Australie

BioShock est un FPS emblématique axé sur l’histoire qui devrait retenir l’attention de tout fan de Fallout. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu en monde ouvert comme Fallout, son esthétique Art nouveau inspirée des années 50 et son excellente ambiance en font un choix de premier ordre pour tous ceux qui recherchent un FPS immersif comportant des éléments de RPG. À l’instar de certains des meilleurs jeux d’horreur, ce titre ne repose pas sur des sursauts effrayants excessifs. Au contraire, Bioshock est terrifiant en raison de son atmosphère inquiétante, de ses affrontements difficiles et de ses ressources limitées.

Le jeu commence alors que vous survivez à un crash d’avion en pleine mer et que vous trouvez refuge dans un phare isolé. À l’intérieur, vous découvrez un ascenseur qui vous emmène vers une magnifique cité sous-marine. Malheureusement, la métropole semble en ruines, et les rares habitants qui y subsistent sont loin d’être accueillants. À mesure que vous explorez les profondeurs de Rapture et que vous en dévoilez les mystères, chaque rencontre successive vous apporte des révélations qui vous font douter de tout ce que vous avez appris en cours de route.

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3. Kingdom Come : Deliverance

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

Kingdom Come : Deliverance n’est pas un jeu classique comme Fallout, qui n’est qu’un RPG de science-fiction en monde ouvert parmi tant d’autres. Il s’agit au contraire d’un RPG médiéval immersif se déroulant dans le royaume de Bohême, qui se distingue par une attention exceptionnelle portée aux détails et au réalisme. Chaque aspect du jeu vous donne l’impression de vivre véritablement à une époque historique, dans la peau d’un paysan ordinaire en quête de gloire.

Le protagoniste du jeu est Henry, le fils d’un forgeron qui survit à un raid dévastateur sur son village. Ayant perdu sa famille et son ancienne vie, il rejoint la résistance pour rétablir le souverain légitime de Bohême. Vos choix influencent le déroulement de l’histoire, qui se ramifie, et vous pouvez personnaliser vos différentes compétences (y compris la consommation d’alcool) comme bon vous semble.

En plus de s’imposer comme l’un des meilleurs jeux en monde ouvert du marché, Kingdom Come : Deliverance propose de nombreux mécanismes uniques qui le rendent exceptionnellement immersif et réaliste. Par exemple, vos vêtements se salissent au fil du temps, ce qui affecte votre apparence générale et la façon dont les PNJ réagissent à votre égard. Surtout, le système de combat très détaillé garantit que chaque affrontement sera à la fois difficile et gratifiant.

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4. Cyberpunk 2077

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Malgré un lancement difficile, divers correctifs ont fait de Cyberpunk 2077 l’un des meilleurs jeux solo de tous les temps (du moins à mon avis). Tout d’abord, son univers est bien plus futuriste que celui de Fallout. Au lieu d’un désert post-apocalyptique, vous explorez une mégalopole dystopique contrôlée par les grandes entreprises, appelée Night City, où les améliorations cybernétiques, la criminalité violente et le piratage informatique font partie intégrante du quotidien.

Vous incarnez V, un mercenaire à la solde de qui veut se faire un nom dans la ville de tous les rêves. Malheureusement, une récente mission a mis un compte à rebours sur votre vie, vous poussant à chercher partout une solution à votre mort imminente. En chemin, vous rencontrez de nombreux personnages hauts en couleur aux histoires fascinantes qui vous aident dans votre périple. Bien sûr, il n’y a aucun mal à faire un détour pour explorer cette vaste ville et gagner quelques eddies avant de partir dans un dernier élan de gloire.

5. Mass Effect

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect est un autre jeu de rôle d’action emblématique, doté d’une histoire épique que les fans de Fallout ne devraient pas manquer. L’intrigue se déroule dans un futur proche, où la technologie extraterrestre a permis à l’humanité de voyager jusqu’aux confins de la galaxie, pour découvrir que nous sommes loin d’être la seule espèce douée de raison dans l’univers.

Vous incarnez Shepard, commandant du vaisseau spatial Normandy. Une rencontre fortuite avec un ancien artefact extraterrestre vous révèle une vision selon laquelle toute vie dans la galaxie est vouée à être anéantie par les Moissonneurs. Naturellement, vous devez mettre un terme à cela, mais rares sont ceux qui se laissent convaincre par vos avertissements. Jusqu’à ce qu’il soit, bien sûr, trop tard.

Comme tout bon RPG axé sur l’histoire, Mass Effect vous amènera à prendre des décisions difficiles qui auront un impact sur le récit global et sur vos relations avec vos compagnons. De plus, l’histoire se poursuit dans les autres jeux de la franchise, ce qui signifie que vos choix dans le premier opus auront des répercussions tout au long de la trilogie.

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6. Metro Exodus

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Essayez « Metro Exodus » si vous souhaitez explorer un monde post-apocalyptique à l’image de celui de « Fallout », mais en Russie. Ce jeu cinématographique mêle des niveaux linéaires et un monde ouvert pour raconter son histoire. Et contrairement aux précédents opus de la série Metro, qui se déroulaient principalement dans les tunnels du métro de Moscou, cet épisode vous emmènera à la découverte des vestiges désolés de l’apocalypse à la surface.

Vous incarnez Artyom, parti en quête d’un nouveau foyer pour sa femme et ses amis de l’Ordre spartiate. Le groupe utilise une vieille locomotive à vapeur baptisée Aurora pour parcourir le territoire pendant plus d’un an. Au cours de ce périple, ils découvrent des paysages incroyables et rencontrent divers groupes de survivants aux stratégies de survie et aux visions de la vie bien différentes. Vous devrez choisir entre la discrétion et le combat sans merci pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Dans tous les cas, vos choix auront des répercussions durables sur le destin de vos camarades.

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7. S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Si vous recherchez un jeu en monde ouvert mêlant survival-horror et poussant la chasse aux objets jusqu'à l'extrême, pensez à S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl. Dans ce jeu, vous explorez « la Zone », une zone irradiée entourant la zone d'exclusion de Tchernobyl. Une nouvelle catastrophe survenue dans la centrale nucléaire, vingt ans après la première, a envahi les environs de mutants terrifiants, d’anomalies mystérieuses et d’artefacts précieux, qui attirent les pilleurs appelés « stalkers ».

Vous incarnez l’un de ces « stalkers », atteint d’amnésie et à la poursuite d’un autre « stalker » nommé Strelok. Votre périple à travers « la Zone » vous aide à percer les mystères de cette région et à en apprendre davantage sur vous-même. Et bien que l’environnement regorge de mutants, de militaires, de bandits et d’autres « stalkers », vous devrez choisir vos combats avec soin, car les ressources disponibles dans « la Zone » sont minimes.

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8. Wasteland 3

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

Aucune liste des meilleurs jeux dans le style de Fallout ne serait complète sans un RPG isométrique destiné aux fans des deux premiers opus. Wasteland 3 rappelle les CRPG à l’ancienne, dans lesquels vous contrôlez un groupe de personnages variés lors de combats tactiques au tour par tour. Parallèlement, le système de combat bénéficie d’améliorations modernes qui me rappellent XCOM. L’histoire est également excellente et vous amène à faire de nombreux choix difficiles qui ont un impact sur le récit global.

Le jeu se déroule dans un Colorado post-apocalyptique, en proie à un hiver nucléaire permanent. Vous incarnez deux Rangers de l'Arizona qui ont survécu de justesse à une embuscade. Vous êtes recrutés par le dirigeant du Colorado, qui vous charge de capturer ses héritiers, lesquels cherchent à saper son pouvoir. Au fil du jeu, vous en apprenez davantage sur sa dictature brutale, ce qui vous amène à vous demander si vous devez continuer à travailler pour lui ou réagir en rejoignant la résistance naissante.

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9. Mad Max

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Max est le jeu d’action-aventure idéal pour les fans de Fallout qui sont également passionnés d’automobile. Il combine exploration en monde ouvert, recherche de ressources et combats intenses pour former un ensemble passionnant. Les ressources que vous récupérez sont indispensables pour reconstruire et améliorer votre voiture, baptisée « Magnum Opus », qui constitue votre principal moyen de transport et de combat dans le désert.

Comme on pouvait s’y attendre, vous incarnez le personnage éponyme, Mad Max, qui s’est lancé dans une quête pour atteindre les Plaines du Silence, dans l’espoir d’y trouver la paix. Pour y parvenir, vous devez fouiller le Wasteland à la recherche de carburant, d’eau et, surtout, de ferraille afin d’améliorer votre voiture. C’est votre bien le plus précieux, capable d’éliminer vos adversaires et de détruire les obstacles. Vous devrez améliorer ses composants pour en optimiser les performances et y monter diverses armes, telles que des harpons et des lance-flammes, afin de progresser. Et bien que le jeu mette l’accent sur les combats en véhicule, de nombreux affrontements au corps à corps et à l’arme à feu viennent pimenter l’action.

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10. No Man’s Sky

Plateformes Année de sortie Développeur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hello Games

Optez pour No Man’s Sky si vous souhaitez retrouver l’esprit de Fallout, avec son gameplay axé sur l’exploration, la récupération d’objets et la construction de bases. À l’instar de Cyberpunk 2077, son lancement a connu quelques difficultés , mais plusieurs mises à jour importantes au fil des années en ont fait un simulateur d’exploration spatiale véritablement immersif. De plus, l’histoire globale est assez minimaliste, ce qui vous offre une liberté infinie pour faire tout ce que vous souhaitez.

Dans No Man’s Sky, vous pouvez explorer des milliards de planètes différentes générées de manière procédurale, regorgeant d’une faune et d’une flore uniques. Chaque planète regorge de ressources essentielles que vous utilisez pour fabriquer votre équipement. Qu’il s’agisse d’outils, de vaisseaux spatiaux, de bâtiments ou de tout autre élément intermédiaire, vous pouvez vous installer où bon vous semble. Et si le fait d’avoir la terre sous les pieds ne vous suffit pas, vous pouvez passer votre temps à voler dans l’espace pour traquer des pirates ou faire du commerce avec des civilisations lointaines. L’expérience est totalement fluide, puisque vous ne rencontrerez aucun écran de chargement, même lorsque vous voyagez à la vitesse de la lumière à travers la galaxie.

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Foire aux questions

Quel jeu ressemble le plus à Fallout ?

The Outer Worlds est le jeu qui ressemble le plus à Fallout en termes de gameplay. Ces deux jeux sont des RPG de science-fiction immersifs et rétrofuturistes qui mettent l’accent sur le combat, les quêtes et la prise de décisions déterminantes tout au long du jeu.

Le jeu « The Outer Worlds » s’inspire-t-il de « Fallout » ?

Oui, The Outer Worlds est développé par Obsidian Entertainment, qui a également développé Fallout : New Vegas, ce qui signifie que les deux jeux sont très similaires en termes de qualité scénaristique.

Fallout 4 ou Cyberpunk 2077 : quel jeu est le meilleur ?

Cyberpunk 2077 est supérieur car il propose un monde ouvert plus détaillé, une excellente personnalisation des personnages et une histoire captivante où vos décisions influencent considérablement son dénouement.

Quel est le meilleur, Fallout 4 ou Starfield ?

Fallout 4 est meilleur car il semble plus abouti et plus immersif, puisque vous n’avez pas à recourir autant au déplacement rapide pour accomplir des actions, contrairement à ce qui est le cas dans Starfield.