Classement des 15 meilleurs jeux Persona : parcours « Meta » pour 2026

Persona n’est pas seulement une série ; c’est un univers. L’école le jour, les ombres à minuit, un calendrier qui vous met la pression tandis que la bande originale s’insinue dans votre esprit. On a l’impression de vivre cette expérience, pas seulement d’y jouer.

Je n’avais pas prévu de tomber aussi éperdument sous son charme. Puis les parties dans le Tartare se sont transformées en nuits blanches, un seul boss m’a poussé à tester différentes stratégies, et une simple conversation avec un camarade de classe a changé ma façon d’aborder le combat suivant. Le style rencontre les mécanismes de jeu, et les deux comptent.

Voici mon avis sur les jeux Persona qui font toujours leur effet, ceux qui ont influencé les autres, et ceux que vous devriez lancer ensuite. Pas de regard teinté de nostalgie. Juste les titres qui méritent que vous y consacriez votre temps.

Nos coups de cœur de la série Persona

Les jeux Persona regorgent d’histoires inoubliables, de combats complexes et de certains des personnages les plus mémorables du monde du jeu vidéo. Que vous passiez un moment entre amis au cinéma ou que vous plongiez dans un univers surnaturel pour affronter des adultes corrompus, ce mélange de vie quotidienne et de fantastique vous tient en haleine.

Voici notre liste des meilleurs jeux Persona de tous les temps, dont chacun a joué un rôle significatif dans l’affirmation de la place unique de la série au sein de la culture vidéoludique :

1 Persona 5 Royal 2019 La version ultime de Persona 5, qui peaufine l'histoire, les combats et les personnages pour vous offrir une expérience véritablement inoubliable. Buy now 2 Persona 3 Reload 2024 Un remake époustouflant, avec des graphismes modernes, un gameplay amélioré et une histoire encore plus émouvante. Buy now 3 Persona 4 Golden 2012 Une intrigue captivante avec des personnages attachants, des combats palpitants et un équilibre parfait entre suspense et amitié. Buy now

Des chefs-d’œuvre modernes aux classiques cultes, ces jeux Persona ont tous laissé leur empreinte. Prêts à découvrir la crème de la crème ? C’est parti.

Le classement des 15 meilleurs jeux Persona

La série Persona ne se résume pas à des combats au tour par tour : il s’agit de mener deux vies à la fois. Le jour, vous êtes un élève comme les autres, et la nuit, vous combattez des ennemis surnaturels et invoquez de puissantes Personas. Le mélange entre combats de RPG, interactions sociales et une narration psychologique approfondie confère à chaque jeu Persona un caractère unique.

Ce qui rend Persona si particulier, c’est la façon dont il mêle la vie réelle au fantastique. Un instant, vous mangez des ramen avec un ami ; l’instant d’après, vous affrontez des monstres ténébreux dans le Midnight Channel.

Que vous jouiez au tout premier jeu Persona ou que vous vous plongiez dans la version définitive de Persona 5 Royal, la série reste toujours aussi originale et passionnante. De Persona 2 : Innocent Sin aux jeux Persona modernes, la série continue de captiver ses fans.

1. Persona 5 Royal [Meilleur jeu Persona moderne pour son style et sa profondeur]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour, simulation sociale Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2019 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 100 à 120 heures pour l'histoire principale, 140 à 170 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats au tour par tour élégants, associés à une gestion de l'agenda et à des liens sociaux Ce que j’ai apprécié Le semestre royal et le nouveau palais, les arcs narratifs consacrés à Kasumi/Sumire et Maruki, les « Will Seeds » et les améliorations de qualité de vie, les enchaînements « Baton Pass » et « One More », le style affirmé et la bande originale

Persona 5 Royal perfectionne l’histoire, les combats et les personnages de son prédécesseur pour en faire l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. Il ne s’agit pas seulement de jouer une histoire, mais de la vivre.

En tant qu’étudiant menant une double vie, vous jonglez entre l’école, vos amis et votre quotidien tout en luttant secrètement contre la corruption au sein des Voleurs Fantômes. Grâce à vos pouvoirs surnaturels, vous et vos amis pénétrez dans le Métaverse, un monde où vous vous battez pour faire évoluer le cœur des adultes corrompus.

Les combats sont rapides, stylés et stratégiques. Le « Baton Pass » assure la fluidité des échanges, tandis que les « attaques toutes-out » rendent chaque affrontement palpitant. Les personnages, qui commencent par incarner des archétypes, évoluent de manière inattendue, ce qui leur confère une réelle profondeur. Avec une bande-son inoubliable, des graphismes époustouflants et un univers regorgeant d’activités, c’est l’un des meilleurs JRPG jamais créés.

Si vous souhaitez mener un groupe d’amis dans une mission susceptible de changer le monde, ce jeu est fait pour vous.

Mon verdict : Persona 5 Royal est un jeu complet : un système de tour par tour intelligent, des liens sociaux significatifs et des Palais qui récompensent la planification. Le contenu « Royal » n’est pas du remplissage : il renforce l’intrigue et apporte une véritable satisfaction en fin de jeu. Si vous découvrez la série Persona, commencez par celui-ci ; si vous y revenez, les ajouts justifient pleinement une nouvelle partie.

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2. Persona 3 Reload [Meilleur remake moderne d’un classique de la série Persona]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour, simulation sociale Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Année de sortie 2024 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures pour l'histoire principale, 100 à 130 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un Persona plus sombre, avec des combats modernes, un rythme plus fluide et une contrainte de temps liée au calendrier Ce que j’ai apprécié Les coups de grâce « Theurgy », les changements de personnage à la manière d’un bâton de Shift, des agencements plus intelligents du Tartarus, les nouveaux « Linked Episodes », la bande-son et l’interface utilisateur remaniées, le contrôle direct du groupe, ainsi que de nombreuses améliorations de la qualité de vie à tous les niveaux

Dans Persona 3 Reload, vous incarnez un lycéen du lycée Gekkoukan : vous suivez les cours, passez du temps avec vos amis et participez à des clubs. Mais lorsque minuit sonne, le monde bascule. L’« Heure noire » fait son apparition, envahie par de dangereuses Ombres, et seuls ceux qui possèdent le pouvoir de la Persona peuvent riposter.

Croyez-moi, chaque fois que l’Heure noire s’abat, c’est comme si vous pénétriez dans un monde où tout peut arriver.

Ce remake n’est pas seulement une mise à jour : c’est une transformation complète. Les graphismes époustouflants, les cinématiques entièrement doublées et le gameplay perfectionné rendent l’histoire plus poignante que jamais. Du sacrifice déchirant d’Aragaki à la fin émouvante du jeu, Reload vous offre certains des moments les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo.

Persona 3 Reload est l’un des meilleurs jeux de simulation disponibles à l’heure actuelle. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, c’est le moyen idéal de découvrir la série.

Mon verdict : Persona 3 Reload conserve tout son mordant (les longues nuits dans le Tartare, les thèmes profonds, la véritable tension liée au calendrier) tout en corrigeant les imperfections. La théurgie et le mode Shift rendent les tours de jeu plus fluides, le Tartare ne donne plus l’impression d’être une corvée, et les interactions sociales sont plus abouties. Vous perdez certes la route féminine de la version Portable, mais en tant que remake complet, c’est cette version que je recommande.

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3. Persona 4 Golden [Le meilleur Persona mêlant ambiance chaleureuse et enquête policière]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour, simulation sociale Plateformes PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2012 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures pour l'histoire principale, 90 à 120 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent l’ambiance d’une petite ville, des liens sociaux axés sur les personnages et des combats classiques au tour par tour avec un système de fusion intelligent Ce que j’ai apprécié Le semestre supplémentaire et l’épilogue de Golden, Marie et le nouveau donjon, les compétences à vélo et les améliorations de qualité de vie, les échanges au sein du groupe, la richesse du système de fusion, ainsi qu’une bande originale qui reste gravée dans votre mémoire

Persona 4 Golden vous emmène dans la petite ville tranquille d'Inaba, où se déroule une série de meurtres étranges. En tant que lycéen hébergé chez votre oncle et votre cousin, vous et vos nouveaux amis découvrez un monde mystérieux à l'intérieur d'un téléviseur, où se cache la vérité derrière ces meurtres.

Lorsque j’ai commencé à jouer à Persona 4 Golden, je ne m’attendais pas à être autant captivé par le mystère qui plane sur la ville, ni à m’attacher autant aux personnages. Que ce soit en résolvant une affaire de meurtre mystérieuse ou en allant manger des ramen avec des amis, les liens que j’ai tissés au fil de l’aventure ont rendu ce jeu inoubliable.

Les combats au tour par tour sont stratégiques et passionnants, et chacune de vos décisions façonne votre expérience, que ce soit en dévoilant les secrets de la ville ou en passant du temps avec vos amis. Avec son histoire captivante et sa bande-son incroyable, Persona 4 Golden est l’un des meilleurs jeux d’aventure du moment.

Mon verdict : Persona 4 Golden est un véritable réconfort : un cycle bien huilé d’explorations de donjons la nuit et de drames entre amis le jour, le tout enveloppé dans une affaire de meurtre qui tient vraiment la route. Les ajouts de la version « Golden » ne sont pas superflus : ils enrichissent la distribution et donnent un véritable élan à la fin du jeu. Si P5R est le plus spectaculaire, P4G est celui que je ne cesse de rejouer.

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4. Persona 3 Portable [Meilleur Persona portable proposant un parcours avec une héroïne]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour, simulation sociale Plateformes PC, PS Portable, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2009 (version remastérisée en 2023) Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée de jeu moyenne 60 à 80 heures pour l'histoire principale, 120 à 160 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un Persona plus sombre, avec un contrôle direct du groupe, une navigation rapide dans les menus et le parcours de l’héroïne Ce que j’ai apprécié Le parcours de l’héroïne et les liens sociaux, les commandes directes pour le groupe, les cartes de compétences, le hub simplifié et le déplacement rapide, un rythme adapté aux consoles portables, ainsi que le grind dans le Tartarus qui convient parfaitement aux courtes sessions

Dans Persona 3 Portable, vous incarnez un lycéen qui jongle entre sa vie quotidienne et un monde caché et dangereux. Chaque nuit, l’Heure noire s’installe, faisant apparaître de terrifiantes Ombres. Pour riposter, vous invoquez de puissantes Personas et explorez la tour du Tartare, en constante évolution.

Qu’est-ce qui distingue cette version ? La possibilité de choisir une protagoniste féminine, offrant de nouvelles interactions entre les personnages et des liens sociaux qui modifient le déroulement de l’histoire. La première fois que j’ai incarné la protagoniste féminine, j’ai été émerveillé par la façon dont cela a transformé la dynamique du jeu, en proposant de nouvelles relations et de nouvelles perspectives.

Persona 3 Portable est bien plus qu’un simple jeu : c’est une expérience. Que vous soyez un fan de longue date de la série Persona ou que vous vous y lanciez pour la première fois, Persona 3 Portable est un jeu incontournable.

Mon verdict : « Persona 3 Portable » allège la présentation, mais ajoute des options qui font la différence. Le contrôle direct résout les problèmes d’IA, le scénario FeMC apporte un nouvel éclairage sur les personnages, et le déroulement basé sur les menus permet d’intégrer facilement les parties dans le Tartarus à votre quotidien. Reload est le remake le plus spectaculaire, mais P3P reste le meilleur moyen de découvrir le point de vue FeMC.

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5. Persona 5 Strikers [Meilleur spin-off d’action avec des combats de Persona en temps réel]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action, hack-and-slash, éléments sociaux Plateformes PC, PS4, Switch Année de sortie 2021 Développeurs Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Durée moyenne de jeu 30 à 35 heures pour l'histoire principale, 45 à 60 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui souhaitent profiter du système de faiblesses de Persona en temps réel, du changement de groupe à la volée et d’une suite sous forme de road trip mettant en scène les personnages de P5 Ce que j’ai apprécié Les faiblesses élémentaires dans les combats d’action, les changements de personnage instantanés, les « Showtimes » et les « attaques toutes-out », les embuscades furtives, les prisons élaborées, une bande-son exceptionnelle et un doublage qui donne l’impression d’une véritable suite de P5

Persona 5 Strikers poursuit l’histoire des Voleurs Fantômes, les ramenant dans une nouvelle aventure qui mêle tout ce que vous aimez dans la série à des combats en temps réel palpitants. Après des vacances d’été pleines de mystère, les Voleurs doivent se replonger dans l’action lorsqu’ils sont confrontés à d’étranges événements à travers le Japon.

Si cet impressionnant jeu de combat conserve les meilleurs éléments de la série Persona – nouer des liens avec des amis, explorer des donjons et découvrir des secrets –, il passe d’un système de combat au tour par tour à un système en temps réel, vous permettant ainsi de vous lancer dans des combats endiablés tout en utilisant vos Personas pour déchaîner de puissantes attaques et des combos.

Ce système de combat fluide fait de Persona 5 Strikers une expérience unique qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Que vous soyez fan de la série ou amateur des meilleurs jeux de combat, ce titre offre un équilibre parfait entre action et narration.

Mon verdict : Persona 5 Strikers, c’est Persona en mouvement. Vous continuez à repérer les faiblesses, à gérer les foules et à enchaîner les « Showtimes » – mais en plus rapide. La structure de road trip place les personnages au premier plan, et les prisons évitent la lourdeur des jeux Musou grâce à des agencements plus compacts. Si vous avez adoré l’équipe de P5, voici le véritable épilogue.

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6. Persona 2 : Innocent Sin [Le meilleur Persona classique doté du système de rumeurs]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour Plateformes PSP, PS1 Année de sortie 1999 Développeurs Atlus Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures pour l'histoire principale, 70 à 90 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un Persona plus sombre, antérieur au système des « Social Links », doté de mécanismes exceptionnels et abordant des thèmes profonds Ce que j’ai apprécié Le système de rumeurs qui remodèle les boutiques et les événements, les négociations avec les démons, la fusion flexible des Personas, les améliorations de qualité de vie sur PSP ainsi que l’interface utilisateur et la bande-son remasterisées, et la dynamique solide entre les personnages

Persona 2 : Innocent Sin vous plonge dans un univers sombre et palpitant où les rumeurs prennent vie et manipulent la réalité. Dans la ville de Sumaru, vous incarnez Tatsuya Suou, un lycéen qui découvre un complot sinistre impliquant des personnages mystérieux et puissants.

Au fil de l’histoire, vous affronterez des ennemis surnaturels et devrez assumer les conséquences de vos choix, tout en naviguant au sein de relations complexes et en démêlant de profonds mystères.

Contrairement aux jeux Persona ultérieurs, Innocent Sin allie des combats traditionnels au tour par tour à un récit plus ancré dans la réalité. Le jeu met fortement l’accent sur les thèmes de la mémoire, de l’identité et de la lutte entre le bien et le mal. Les mécanismes permettent d’invoquer et de fusionner des Personas, offrant ainsi aux joueurs une multitude d’options de personnalisation au combat.

Mon verdict : Innocent Sin marque le moment où Persona a trouvé sa voix – une légende urbaine devenue réalité, des conséquences qui font mal, et des systèmes qui récompensent la stratégie plutôt que la répétition. Le mécanisme des « rumeurs » reste toujours aussi novateur : modifiez le monde, puis tirez parti de ce que vous avez créé. Ici, pas de calendrier ni de liens sociaux ; c’est un Persona pur, où l’histoire prime, avec des commandes au tour par tour précises et une récompense qui vous propulse directement dans « Châtiment éternel ».

7. Shin Megami Tensei V : Vengeance [Le meilleur opus définitif de la série SMT pour la fusion de démons et les combats de boss brutaux]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2024 Développeurs Atlus, SEGA Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures pour l'histoire principale, 120 à 150 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats au tour par tour, un système de fusion de démons très complet et une version plus difficile et plus épurée de SMT V Ce que j’ai apprécié Le parcours « Canon of Vengeance », les améliorations techniques sur les plateformes autres que la Switch, les nouvelles zones et les nouveaux démons, des outils d’exploration plus intelligents, ainsi que des améliorations de la qualité de vie tant au niveau de la fusion que du jeu sur le terrain

Shin Megami Tensei V : Vengeance n’est pas techniquement un jeu Persona, mais si vous aimez la série Persona, ce RPG sombre et stratégique mérite que vous y consacriez du temps. Édition enrichie de Shin Megami Tensei V, elle apporte au jeu original un tout nouveau scénario, des mécanismes affinés et des interactions plus profondes entre les personnages.

Dans un Tokyo post-apocalyptique, vous incarnez un lycéen qui fusionne avec un être mystérieux pour devenir un Nahobino. Pris au piège dans une guerre entre dieux et démons, vos choix déterminent le destin de l’existence.

Ce jeu est un incontournable pour tous ceux qui recherchent une approche plus sombre et plus mature de l’univers de Megami Tensei.

Mon verdict : « Vengeance » est la voie à suivre pour jouer à SMT V. Vous pouvez choisir entre le parcours original « Canon of Creation » ou le nouveau « Canon of Vengeance », qui offre un scénario plus incisif, ainsi que de meilleures performances et une progression plus flexible. Le système de combat au tour par tour reste impitoyable, la complexité des fusions continue de récompenser la planification, et les nouvelles régions et démons apportent de nouvelles options de progression. Si vous aviez été rebuté par la version Switch, cette version corrige les problèmes sans pour autant en atténuer le côté tranchant.

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8. Persona 2 : Le Châtiment éternel [Meilleure suite classique pour une histoire axée sur les conséquences]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour Plateformes PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Année de sortie 2020 Développeurs Atlus Durée moyenne de jeu 45 à 60 heures pour l'histoire principale, 80 à 100 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un Persona plus sombre, proposant des négociations avec les démons, un système de fusion approfondi et un scénario qui donne tout son sens aux choix effectués dans Innocent Sin Ce que j’ai apprécié Une distribution de personnages menée par Maya, le retour du système des rumeurs avec des applications plus précises, des quêtes secondaires solides, un rythme mieux maîtrisé dans les donjons, et une excellente série de combats contre les boss en fin de jeu

Persona 2 : Le Châtiment éternel poursuit l’histoire de *Innocent Sin*, en approfondissant le mystère qui entoure la ville de Sumaru. Vous incarnez Maya Amano, une journaliste enquêtant sur d’étranges événements liés aux sombres secrets de la ville.

Alors qu’elle met au jour une puissante conspiration, Maya et ses alliés doivent affronter des forces qui manipulent à la fois la réalité et la perception, l’avenir du monde étant en jeu. Ce titre allie des combats au tour par tour à un récit riche, plein de rebondissements et d’émotion. Le jeu perfectionne le système de fusion des Persona et introduit un système de combat plus tactique.

Avec une histoire captivante, des personnages complexes et des combats intenses, Persona 2 : Le Châtiment éternel est un RPG hors du commun. Il offre une vision plus sombre de la série Persona que les fans du genre ne voudront pas manquer.

Mon verdict : Châtiment éternel incarne le côté le plus adulte de Persona : les répercussions, la mémoire et le prix à payer pour réparer une ligne temporelle brisée. Pas de liens sociaux, juste des discussions avec des démons, la planification des fusions et une histoire qui tient vraiment la route. Si Innocent Sin vous a conquis, voici la conclusion, avec un rythme mieux maîtrisé et des boss plus redoutables – cela vaut la peine de s’y atteler.

9. Persona 5 Tactica [Meilleur spin-off de tactiques sur grille avec un combo supplémentaire]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu SRPG au tour par tour, tactique Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2023 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 25 à 35 heures pour l'histoire principale, 50 à 60 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui souhaitent retrouver la mécanique des faiblesses et le principe « One More » de Persona dans un jeu de tactique en grille proposant des couvertures, des attaques de flanc et des configurations d’équipe Ce que j’ai apprécié La méta basée sur les couvertures et les repoussements, les enchaînements « One More » menant à des attaques « Triangle » ou « Union », des arbres de compétences et des Personas dynamiques, une présentation stylisée sous forme de cases de bande dessinée, l’arc narratif d’Erina et le rythme soutenu des missions

Persona 5 Tactica propulse les Voleurs Fantômes sur un tout nouveau champ de bataille, troquant le combat au tour par tour contre une stratégie tactique. Dans ce spin-off très apprécié de la série Persona, Joker et son équipe se retrouvent dans un monde étrange et inconnu, gouverné par un régime oppressif.

Le gameplay de ce jeu de stratégie atypique évolue vers un RPG tactique sur grille, où le positionnement, la couverture et l’utilisation judicieuse des compétences font toute la différence. Le système « One More », bien connu, fait son retour, récompensant une planification minutieuse et un jeu agressif.

Si le gameplay de base est amusant et accessible, il n’est pas aussi profond que celui d’autres RPG tactiques, ce qui en fait un bon point d’entrée pour les débutants, mais peut-être trop simple pour les fans inconditionnels de stratégie.

Mon verdict : Persona 5 Tactica transforme les Voleurs Fantômes en une véritable escouade tactique. C’est vous qui menez la partie : utilisez les couvertures comme appâts, repérez les faiblesses, enchaînez les « One More », puis concluez avec des triangles « Union » qui éliminent les groupes d’ennemis d’un seul coup. Le jeu met moins l’accent sur la simulation sociale et davantage sur les casse-têtes de positionnement, ce qui explique précisément pourquoi il fonctionne si bien en tant que spin-off.

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10. Persona 4 Arena Ultimax [Le meilleur jeu de combat Persona avec les types « Rollback » et « Shadow »]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat en 2D Plateformes PC, PS4, Switch Année de sortie 2013 (version remasterisée en 2022) Développeurs Atlus, Arc System Works, SEGA Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures pour l'histoire principale, 30 à 35 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent les fondamentaux d’ArcSys avec la touche Persona : les « One More », les « attaques toutes-out », les variantes de Shadow et un mode histoire très riche Ce que j'ai apprécié Mise à jour du netcode « Rollback », un jeu en position neutre très précis avec des confirmations explosives, des parcours « Shadow » et « Normal », des tutoriels et des épreuves clairs, ainsi qu’une grande histoire croisée qui fait réellement avancer les intrigues de P3 et P4

Persona 4 Arena Ultimax reprend les combats survoltés de Persona 4 Arena et en augmente encore l’intensité. Suite directe de la série, Ultimax poursuit l’histoire alors qu’Inaba est soudainement recouverte d’un mystérieux brouillard rouge, forçant les héros de Persona 3 et Persona 4 à se battre une nouvelle fois.

L’enjeu étant plus important que jamais, ils doivent découvrir la vérité qui se cache derrière le tournoi P-1 Climax avant qu’il ne soit trop tard.

Développé par Arc System Works, réputé pour son expertise dans le genre des jeux de combat, Ultimax perfectionne son système de combat en 2D au rythme effréné. La liste des personnages, désormais élargie, présente de nouveaux personnages, notamment des versions « Shadow » dotées de capacités modifiées, ce qui ajoute de la profondeur et de la variété à chaque combat.

Que vous soyez là pour le mode histoire captivant ou pour les combats multijoueurs compétitifs, Persona 4 Arena Ultimax est l’un des meilleurs jeux de combat disponibles.

Mon verdict : Ultimax offre un gameplay rapide et équitable : des enchaînements puissants qui rapportent gros, des Personas qui prolongent le contrôle de l’espace, et des kits « Shadow » qui renversent le cours du combat une fois que vous les maîtrisez. La version remasterisée élimine les frictions (et ajoute le « rollback »), ce qui permet de transposer directement l’entraînement en matchs. Si vous êtes un fan de Persona qui aime se battre, c’est le jeu qu’il vous faut.

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11. Persona Q2 : Le nouveau labyrinthe du cinéma [Meilleur jeu de labyrinthe sur 3DS avec un mélange de personnages Persona]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG en vue à la première personne avec exploration de donjons, gestion de groupe Plateformes Nintendo 3DS Année de sortie 2018 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 50 à 60 heures pour l'histoire principale, 90 à 110 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent une exploration à la manière d’Etrian, avec un casting issu de l’univers de Persona et des donjons riches en énigmes Ce que j’ai apprécié La création de cartes en temps réel, les configurations de Sub-Persona, l’univers cinématographique, les patrouilles intelligentes de type FOE, les échanges entre les membres du groupe qui facilitent réellement la progression, une bande-son exceptionnelle

Persona Q2 : Le nouveau labyrinthe du cinéma réunit les castings de Persona 3, Persona 4 et Persona 5 dans une aventure unique d’exploration de donjons. Piégé à l’intérieur d’un labyrinthe sur le thème du cinéma, votre objectif est d’explorer, de résoudre des énigmes et de percer le mystère qui se cache derrière ce monde étrange.

Persona Q2 propose une exploration classique de donjons à la première personne, inspirée d’Etrian Odyssey. Vous constituerez une équipe issue de plusieurs jeux Persona, créant ainsi des combinaisons de groupe variées avec des styles de combat différents. Le système de combat est au tour par tour, et les fusions de Persona sont essentielles pour venir à bout d’ennemis coriaces.

Bien que l’histoire ne soit pas aussi profonde que celle des opus principaux de la série Persona, elle offre des moments légers et des interactions amusantes entre les personnages. Le style graphique éclatant et la bande-son captivante rendent l’expérience d’autant plus agréable.

Mon verdict : Persona Q2 est un titre de niche qui récompense la patience. Il s’agit d’un jeu classique d’exploration sur grille : dessinez des cartes, suivez les patrouilles, provoquez des embuscades et constituez des kits de Sub-Persona qui transforment les ennemis aléatoires et les boss en parcours sans encombre. Le mélange des personnages alimente les blagues, mais ce sont les donjons qui font tout le travail. Si vous aimez planifier vos tours trois coups à l’avance, c’est le titre sur console portable qu’il vous faut.

12. Persona 4 Arena [Le premier jeu de combat Persona imprégné de l'ADN d'ArcSys]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat en 2D Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, borne d’arcade Année de sortie 2012 Développeurs Atlus, Arc System Works, SEGA Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour l'histoire principale, 20 à 30 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent un jeu de combat Persona plus sobre, avant l’explosion du nombre de personnages et l’arrivée des kits Shadow dans Ultimax Ce que j’ai apprécié Les jeux psychologiques liés aux états « Awakening » et « Burst », les assistances Persona qui renforcent la pression et le contrôle de l’espace, des tutoriels clairs, une histoire de type roman visuel qui fait véritablement le lien entre P3 et P4

Persona 4 Arena reprend les personnages adorés de Persona 3 et Persona 4 et les plonge dans un tournoi de combat intense. Se déroulant après les événements de Persona 4, le jeu suit Yu Narukami et ses amis alors qu’ils sont entraînés dans un nouveau combat mystérieux au sein du Midnight Channel.

Contrairement aux mécanismes de RPG traditionnels de la série principale, Persona 4 Arena est un jeu de combat en 2D au rythme effréné développé par Arc System Works. Chaque personnage possède son propre style de combat, et ses Personas peuvent être invoquées en plein combat pour lancer des attaques dévastatrices. Le jeu propose également un mode histoire riche, conservant la profondeur narrative tant appréciée des fans de Persona.

Avec ses combats stylisés, son scénario captivant et une sélection de personnages très appréciés des fans, Persona 4 Arena est l’un des meilleurs jeux de la série Persona pour les amateurs de jeux de combat.

Mon verdict : Persona 4 Arena pose les bases : des commandes précises, une véritable récompense lors des « confirms », et des Personas utilisées pour contrôler délibérément l’écran plutôt que comme de simples tourbillons. Le mode histoire est long, mais il en vaut la peine si vous vous intéressez aux intrigues de P3 et P4. Ultimax est aujourd’hui la meilleure offre de jeu en ligne, mais P4A reste un excellent moyen d’apprendre les bases du jeu.

13. Shin Megami Tensei : Persona [Meilleur opus de la série originale avec négociation avec les démons et cartes de sorts]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG au tour par tour, jeu de donjon en vue à la première personne Plateformes PSP, PS1 Année de sortie 1996 Développeurs Atlus Durée moyenne de jeu 35 à 45 heures pour l'histoire principale, 70 à 90 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui souhaitent découvrir Persona avant l’ère des « Social Links », avec ses dialogues avec les démons, ses cartes de sorts et ses donjons en grille classiques Ce que j’ai apprécié Les améliorations de qualité de vie sur PSP et la localisation mise à jour, la profondeur des négociations avec les démons, la flexibilité de la fusion des Persona, le rythme de combat rapide pour l’époque, l’ambiance mélancolique des années 90

Shin Megami Tensei : Persona est le titre qui a jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard la série Persona. Dans ce premier opus, vous incarnez un lycéen qui, avec un groupe d’amis, acquiert la capacité d’invoquer de puissantes Personas et d’affronter les forces surnaturelles qui menacent le monde.

Le jeu propose des combats traditionnels au tour par tour, axés sur l’exploitation des faiblesses des ennemis et la fusion des Personas pour créer des alliés plus puissants. Bien qu’il ne dispose pas du niveau de finition et des systèmes raffinés des jeux Persona ultérieurs, il introduit des éléments clés, tels que l’utilisation des Personas et un scénario centré sur l’épanouissement personnel et les relations humaines.

Shin Megami Tensei : Persona occupe une place importante dans l’histoire de la franchise. Bien que les graphismes et le gameplay paraissent dépassés par rapport aux standards actuels, ce jeu vous tiendra en haleine et ravira les fans désireux de découvrir les débuts de Persona.

Mon verdict : C’est le modèle de référence. Pas de calendrier, pas de liens sociaux : juste des labyrinthes à la première personne, des négociations avec les démons et une planification des fusions qui déterminera le déroulement de votre partie. La version PSP lisse les aspérités et accélère les combats, mais il s’agit toujours, au fond, d’un jeu de type « crawler » des années 90 : taux de rencontre élevé, importance accordée à la carte, véritable usure des forces. Si vous souhaitez découvrir d’où proviennent les systèmes de Persona (et que le design old school des donjons ne vous dérange pas), ce titre mérite d’être joué dans son intégralité.

14. Persona 4 : Danser toute la nuit [Meilleur spin-off rythmique avec les personnages de P4 et des remixes]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rythme, roman visuel Plateformes PS Vita, PS4 (Collection Endless Night) Année de sortie 2015 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour l'histoire principale, 25 à 35 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui souhaitent retrouver l’équipe de Persona 4 dans un jeu de rythme proposant une histoire complète de type roman visuel et des remixes endiablés Ce que j’ai apprécié Les remixes de Shoji Meguro, les danses « Fever » en duo, les partitions réactives, les tenues personnalisables, les améliorations sur PS4 (graphismes plus nets, mouvement rapide du stick pour les notes « Scratch »)

Persona 4 : Danser toute la nuit fait passer les personnages bien-aimés de Persona 4 de la résolution de mystères à la danse sur la scène Midnight Stage. Après les événements de Persona 4 Golden, l’équipe d’enquête doit libérer des idoles kidnappées en exécutant des chorégraphies sur des morceaux remixés issus de la bande originale du jeu.

Contrairement au combat traditionnel au tour par tour, ce jeu de rythme met les joueurs au défi de frapper les notes en synchronisation avec le tempo, offrant ainsi une expérience de jeu amusante et dynamique. Malgré ce changement de genre, le jeu propose toujours des moments captivants avec les personnages et un mode histoire passionnant qui entretient la magie.

Avec une bande-son exceptionnelle, des graphismes énergiques et une ambiance légère, Danser toute la nuit est un incontournable pour les fans de jeux de rythme et les passionnés de Persona.

Mon verdict : « Danser toute la nuit » » fait mouche car il privilégie le rythme avant tout et le fan service en second lieu. Les grilles de notes sont claires, le timing des phases « Fever » est parfait, et les personnages de P4 bénéficient d’une véritable histoire plutôt que de simples remplissages. Si vous adorez Inaba et que vous recherchez une liste de morceaux bien ficelée sur laquelle vous pouvez vraiment vous entraîner, voici le spin-off qui mérite d’être rejoué.

15. Persona Q : L'Ombre du Labyrinthe [Meilleur jeu de donjon en crossover sur 3DS]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG de type « dungeon crawler » à la première personne, avec création de groupe Plateformes 3DS Année de sortie 2014 Développeurs Atlus, P-Studio, SEGA Durée moyenne de jeu 50 à 70 heures pour l'histoire principale, 100 à 120 heures pour terminer le jeu à 100 % Idéal pour Les joueurs qui recherchent une exploration à la manière d’Etrian, avec un casting issu de P3 et P4 et des labyrinthes regorgeant d’énigmes Ce que j’ai apprécié Le tracé de carte sur écran tactile, le système de Sub-Persona, les patrouilles de type FOE, la flexibilité dans la composition des groupes, les échanges pleins d’humour qui facilitent réellement la progression, une bande-son convaincante

Persona Q : L’Ombre du labyrinthe réunit les castings très appréciés de Persona 3 et Persona 4 dans une aventure inattendue. Dans un monde parallèle mystérieux, les deux groupes de héros se retrouvent piégés dans une étrange école remplie de labyrinthes, sans aucun souvenir de la manière dont ils sont arrivés là.

Contrairement aux jeux principaux de la série Persona, Persona Q adopte un style de RPG de type « dungeon crawler ». Les joueurs explorent des labyrinthes complexes à la première personne, en résolvant des énigmes et en participant à des combats au tour par tour qui mettent l’accent sur la stratégie et la synergie au sein du groupe. Le jeu offre de nombreuses possibilités de personnalisation, puisque vous pouvez combiner des personnages issus des deux jeux pour créer l’équipe ultime.

Avec son charmant style graphique « chibi », ses combats captivants et ses interactions pleines d’esprit entre les personnages, *Persona Q : L’Ombre du Labyrinthe* est une véritable déclaration d’amour aux fans de la série et un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment les RPG exigeants.

Mon verdict : Persona Q est un véritable casse-tête sur console portable : tracez votre carte, étudiez les itinéraires de patrouille et constituez des kits de Sub-Persona qui transforment les ennemis aléatoires et les boss en problèmes surmontables. Le crossover entre P3 et P4 est un clin d’œil aux fans, mais ce sont les donjons qui portent le jeu. Si vous aimez planifier trois tours à l’avance, c’est toujours le jeu incontournable sur 3DS.

Combien y a-t-il de jeux Persona ?

La série Persona s’est considérablement développée depuis ses débuts, avec six jeux principaux et une multitude de spin-offs. Au fil des ans, elle s’est diversifiée dans différents genres tels que les jeux de rythme, les jeux de donjon et les RPG d’action. Au total, on compte 28 jeux Persona – un nombre impressionnant quand on sait qu’il n’y a que six titres principaux !

Du tout premier jeu Persona à Persona 5 Royal, ces titres classés ici ont laissé une empreinte durable sur le genre du jeu de rôle et ont captivé l’imagination des joueurs du monde entier.

Mon verdict général sur les meilleurs jeux Persona

Je base mes choix sur les profils des joueurs, et non sur l’engouement médiatique. Commencez par ce qui correspond à vos habitudes, puis élargissez vos horizons.

Pour les nouveaux joueurs qui privilégient l'histoire > Persona 5 Royal . Des combats stylisés, des mécanismes intuitifs et des liens sociaux qui transforment votre façon de jouer.

> . Des combats stylisés, des mécanismes intuitifs et des liens sociaux qui transforment votre façon de jouer. Pour les adeptes de l’optimisation du calendrier > Persona 3 Reload . Une ambiance sombre, une pression en temps réel, un Tartarus plus intense et un déroulement des tours qui récompense la planification.

> . Une ambiance sombre, une pression en temps réel, un Tartarus plus intense et un déroulement des tours qui récompense la planification. Pour les amateurs de RPG « confortables » > Persona 4 Golden . Une enquête dans une petite ville, une excellente alchimie au sein du groupe et des donjons au rythme bien dosé.

> . Une enquête dans une petite ville, une excellente alchimie au sein du groupe et des donjons au rythme bien dosé. Pour les puristes de la vieille école > Persona 2 : Le Châtiment éternel . Des dialogues avec les démons, une fusion approfondie et une histoire aux conséquences lourdes qui fait mouche.

> . Des dialogues avec les démons, une fusion approfondie et une histoire aux conséquences lourdes qui fait mouche. Pour les stratèges adeptes de l’exploration de donjons > Persona Q2 : Le nouveau labyrinthe du cinéma. Cartographie à la Etrian, configurations de Sub-Persona et labyrinthes regorgeant d’énigmes.

Commencez par vous spécialiser dans un domaine ; le reste viendra compléter votre arsenal. Lorsque vous reviendrez en arrière, vous analyserez les tours plus rapidement, fusionnerez plus intelligemment et saurez exactement quel type de Persona vous souhaitez développer.

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