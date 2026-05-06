I 15 migliori giochi della serie Persona in classifica: il percorso Meta per il 2026

Persona non è solo una serie; è uno stato d’animo. Scuola di giorno, ombre a mezzanotte, un calendario che ti sta col fiato sul collo mentre la colonna sonora ti entra in testa. Sembra un’esperienza vissuta, non solo un gioco.

Non avevo intenzione di farmi coinvolgere così tanto. Poi le corse nel Tartaro si sono trasformate in notti in bianco, un singolo boss mi ha costretto a provare diversi percorsi e una conversazione con un compagno di classe ha cambiato il modo in cui ho affrontato la battaglia successiva. Lo stile incontra i sistemi, ed entrambi contano.

Ecco la mia opinione su quali giochi della serie Persona siano ancora validi, quali abbiano influenzato il resto e quale dovresti provare dopo. Niente occhiali da nostalgia. Solo i titoli che meritano il tuo tempo.

Le nostre scelte migliori della serie Persona

I giochi di Persona sono ricchi di storie indimenticabili, combattimenti profondi e alcuni dei personaggi più memorabili del mondo dei videogiochi. Che tu stia passando del tempo con gli amici durante una serata al cinema o ti tuffi in un regno soprannaturale per combattere adulti corrotti, il mix tra vita quotidiana e fantasia ti tiene incollato allo schermo.

Ecco la nostra lista dei migliori giochi di Persona di sempre, ognuno dei quali ha avuto un ruolo significativo nel definire il posto unico che la serie occupa nella cultura videoludica:

1 Persona 5 Royal 2019 La versione definitiva di Persona 5, che perfeziona la trama, i combattimenti e i personaggi per un'esperienza davvero indimenticabile. Buy now 2 Persona 3 Reload 2024 Un remake mozzafiato con una grafica moderna, un gameplay migliorato e una storia ancora più emozionante. Buy now 3 Persona 4 Golden 2012 Un mistero avvincente con personaggi adorabili, combattimenti emozionanti e un perfetto equilibrio tra suspense e amicizia. Buy now

Da capolavori moderni a classici di culto, questi giochi di Persona hanno tutti lasciato il segno. Pronto a scoprire il meglio del meglio? Cominciamo.

I 15 migliori giochi di Persona in ordine di classifica

La serie Persona non è solo una questione di battaglie a turni: si tratta di vivere due vite contemporaneamente. Di giorno sei uno studente come tanti, mentre di notte combatti contro nemici soprannaturali ed evochi potenti Persona. Il mix tra combattimenti in stile RPG, interazioni sociali e una trama profonda e psicologica rende ogni gioco della serie Persona unico nel suo genere.

Ciò che rende speciale Persona è il modo in cui fonde la vita reale con il fantastico. Un attimo prima stai mangiando un ramen con un amico; quello dopo, stai combattendo mostri oscuri nel Midnight Channel.

Che tu stia giocando al primo titolo della serie o ti stia tuffando nella versione definitiva di Persona 5 Royal, la serie rimane sempre fresca ed emozionante. Da Persona 2: Innocent Sin ai giochi più recenti, la serie continua ad affascinare i fan.

1. Persona 5 Royal [Il miglior gioco moderno della serie Persona per stile e profondità]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni, simulazione sociale Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 100-120 ore per la storia principale, 140-170 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano combattimenti a turni eleganti con gestione del calendario e legami sociali Cosa mi è piaciuto Il semestre reale e il nuovo Palazzo, gli archi narrativi di Kasumi/Sumire e Maruki, i Will Seeds e i miglioramenti alla qualità di vita, le meccaniche "Baton Pass" e "One More", lo stile sicuro e la colonna sonora

Persona 5 Royal perfeziona la trama, i combattimenti e i personaggi del titolo precedente, trasformandolo in uno dei migliori giochi di ruolo di sempre. Non si tratta solo di giocare una storia: si tratta di viverla.

Nei panni di uno studente che conduce una doppia vita, ti destreggi tra scuola, amicizie e vita quotidiana mentre combatti segretamente la corruzione come membro dei Ladri Fantasma. Usando poteri soprannaturali, tu e i tuoi amici entrate nel Metaverso, un mondo in cui combattete per cambiare il cuore degli adulti corrotti.

I combattimenti sono veloci, eleganti e strategici. Il “Baton Pass” mantiene il ritmo fluido, mentre gli “All-Out Attack” rendono ogni scontro emozionante. I personaggi partono come archetipi ma si evolvono in modi inaspettati, aggiungendo vera profondità. Con una colonna sonora indimenticabile, una grafica mozzafiato e un mondo pieno di cose da fare, questo è uno dei migliori JRPG mai realizzati.

Se vuoi guidare un gruppo di amici in una missione che potrebbe cambiare il mondo, questo è il gioco che fa per te.

Il mio verdetto: Persona 5 Royal è un pacchetto completo: un sistema di turni intelligente, legami sociali significativi e Palazzi che premiano la pianificazione. I contenuti della versione Royal non sono solo riempitivi: rafforzano la trama e aggiungono una vera soddisfazione nella fase finale del gioco. Se sei nuovo a Persona, inizia da qui; se sei un veterano, le novità giustificano una nuova partita completa.

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2. Persona 3 Reload [Il miglior remake moderno di un classico di Persona]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni, simulazione sociale Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Anno di uscita 2024 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 60-80 ore per la storia principale, 100-130 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano un Persona più cupo, con combattimenti moderni, un ritmo più scorrevole e la pressione del calendario Cosa mi è piaciuto Le mosse finali Teurgiche, i cambi di ruolo in stile "Shift Baton", la struttura più intelligente del Tartaro, i nuovi Episodi Collegati, la colonna sonora e l’interfaccia rinnovate, il controllo diretto del gruppo e tanti miglioramenti alla qualità di vita

In Persona 3 Reload sei uno studente del liceo Gekkoukan: vai a lezione, esci con gli amici e ti unisci ai club. Ma quando scocca la mezzanotte, il mondo cambia. Arriva la “Ora Oscura”, piena di pericolose Ombre, e solo chi possiede il potere della Persona può combatterle.

Credimi, ogni volta che arriva l’Ora Oscura, ti sembra di entrare in un mondo dove può succedere di tutto.

Questo remake non è solo un aggiornamento: è una trasformazione completa. La grafica mozzafiato, i filmati completamente doppiati e il gameplay perfezionato rendono la storia più coinvolgente che mai. Dal sacrificio straziante di Aragaki al finale emozionante del gioco, Reload regala alcuni dei momenti più intensi della storia dei videogiochi.

Persona 3 Reload è uno dei migliori giochi di simulazione che puoi giocare oggi. Che tu sia un fan di vecchia data o un nuovo giocatore, questo è il modo migliore per vivere la serie.

Il mio verdetto: Persona 3 Reload mantiene il suo fascino (le notti in bianco nel Tartaro, i temi profondi, la tensione legata al calendario reale) e corregge le imperfezioni. Theurgy e Shift rendono i turni più incisivi, il Tartaro non sembra più una faticaccia e le interazioni sociali risultano più fluide. Si perde il percorso femminile della versione Portable, ma trattandosi di un remake completo, questa è la versione che consiglio.

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3. Persona 4 Golden [Il miglior Persona con un'atmosfera accogliente e un giallo]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni, simulazione sociale Piattaforme PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2012 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 60-80 ore per la storia principale, 90-120 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano l’atmosfera di una piccola città, i Social Link incentrati sui personaggi e il classico combattimento a turni con fusioni intelligenti Cosa mi è piaciuto Il semestre extra/epilogo di Golden, Marie e il nuovo dungeon, le abilità in moto e i miglioramenti alla giocabilità, le battute tra i membri del gruppo, la profondità del sistema di fusione e la colonna sonora che ti rimane in testa

Persona 4 Golden ti porta nella piccola e tranquilla cittadina di Inaba, dove si verificano una serie di strani omicidi. Nei panni di uno studente delle superiori ospite di tuo zio e tuo cugino, insieme ai tuoi nuovi amici scoprirai un mondo misterioso all’interno di un televisore, dove si nasconde la verità dietro gli omicidi.

Quando ho iniziato a giocare a Persona 4 Golden, non mi aspettavo di farmi coinvolgere così tanto dal mistero della cittadina, né di affezionarmi così tanto ai personaggi. Che si trattasse di risolvere un misterioso caso di omicidio o di andare a mangiare ramen con gli amici, i legami che ho costruito lungo il percorso hanno reso il gioco indimenticabile.

Il combattimento a turni è strategico ed emozionante, e ogni decisione che prendi plasma la tua esperienza, sia che tu stia svelando i segreti della città o trascorrendo del tempo con gli amici. Con la sua storia avvincente e la colonna sonora incredibile, Persona 4 Golden è uno dei migliori giochi di avventura in circolazione.

Il mio verdetto: Persona 4 Golden è come un piatto che ti riscalda il cuore, ma con un tocco in più: un ciclo ben strutturato di esplorazioni notturne nei dungeon e drammi tra amici di giorno, il tutto avvolto in un caso di omicidio che alla fine ti ripaga davvero. Le aggiunte della versione Golden non sono solo di facciata: arricchiscono il cast e danno un vero slancio alla parte finale del gioco. Se P5R è il più appariscente, P4G è quello che continuo a rigiocare.

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4. Persona 3 Portable [Il miglior Persona portatile con percorso da protagonista femminile]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni, simulazione sociale Piattaforme PC, PS Portable, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2009 (rimasterizzazione 2023) Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 60-80 ore per la storia principale, 120-160 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano un Persona più cupo con controllo diretto del gruppo, navigazione veloce nei menu e il percorso della protagonista femminile Cosa mi è piaciuto Il percorso FeMC e i Social Link, i comandi diretti per il gruppo, le Skill Card, l’hub semplificato e gli spostamenti rapidi, il ritmo adatto alle console portatili, il grinding nel Tartaro che si adatta perfettamente alle sessioni brevi

In Persona 3 Portable vesti i panni di uno studente delle superiori che deve destreggiarsi tra la vita quotidiana e un mondo nascosto e pericoloso. Ogni notte, l’Ora Oscura prende il sopravvento, portando con sé terrificanti Ombre. Per combatterle, evochi potenti Persona ed esplori la torre del Tartaro, in continua evoluzione.

Cosa rende speciale questa versione? La possibilità di scegliere una protagonista femminile, che offre nuove interazioni tra i personaggi e legami sociali che cambiano il modo in cui si svolge la storia. La prima volta che ho giocato nei panni della protagonista femminile, sono rimasto stupito da come questo abbia cambiato le dinamiche del gioco, offrendo nuove relazioni e nuove prospettive.

Persona 3 Portable è più di un semplice gioco: è un’esperienza. Che tu sia un fan di lunga data della serie Persona o che ti ci avvicini per la prima volta, Persona 3 Portable è un titolo da non perdere.

Il mio verdetto: Persona 3 Portable semplifica la presentazione ma aggiunge opzioni che fanno la differenza. Il controllo diretto risolve i problemi dell’IA, il percorso FeMC offre una nuova prospettiva sui personaggi e il flusso basato sui menu rende le incursioni nel Tartaro facili da inserire nella vita di tutti i giorni. Reload è il remake più appariscente, ma P3P rimane comunque il modo migliore per vivere la prospettiva FeMC.

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5. Persona 5 Strikers [Miglior spin-off d’azione con combattimenti Persona in tempo reale]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, Hack-and-Slash, Elementi social Piattaforme PC, PS4, Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Durata media 30-35 ore per la storia principale, 45-60 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che vogliono il sistema delle debolezze di Persona in tempo reale, la possibilità di cambiare squadra al volo e un sequel in stile road trip con il cast di P5 Cosa mi è piaciuto I punti deboli elementali nei combattimenti d’azione, i cambi di personaggio istantanei, gli Showtime e gli attacchi All-Out, le imboscate furtive, le prigioni ben costruite, l’ottima colonna sonora e il doppiaggio che ti fa sentire di essere davvero nel seguito di P5

Persona 5 Strikers continua la storia dei Ladri Fantasma, riportandoli in scena per una nuova avventura che unisce tutto ciò che ami della serie a emozionanti combattimenti in tempo reale. Dopo una vacanza estiva piena di mistero, i Ladri devono tornare in azione quando si imbattono in strani avvenimenti in tutto il Giappone.

Sebbene questo fantastico gioco di combattimento offra ancora le migliori caratteristiche di Persona – stringere legami con gli amici, esplorare dungeon e scoprire segreti – passa dal combattimento a turni a quello in tempo reale, permettendoti di affrontare battaglie f renetiche mentre usi le tue Persona per sferrare attacchi potenti e combo.

Il sistema di combattimento ben congegnato rende Persona 5 Strikers un’esperienza unica che ti terrà incollato allo schermo dall’inizio alla fine. Che tu sia un fan della serie o un appassionato dei migliori giochi di combattimento, questo titolo offre il perfetto equilibrio tra azione e trama.

Il mio verdetto: Persona 5 Strikers è Persona in movimento. Continui a cercare i punti deboli, a gestire il controllo della folla e a chiudere i conti con gli Showtime – solo che è tutto più veloce. La struttura del road trip mantiene il cast al centro della scena, e le prigioni evitano l’eccesso tipico dei Musou grazie a layout più compatti. Se hai amato la squadra di P5, questo è il vero epilogo.

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6. Persona 2: Innocent Sin [Il miglior Persona classico con il sistema delle voci]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni Piattaforme PSP, PS1 Anno di uscita 1999 Sviluppatori Atlus Durata media 40-50 ore per la storia principale, 70-90 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano un Persona più cupo, in stile pre-Social Link, con meccaniche di gioco eccezionali e tematiche profonde Cosa mi è piaciuto Il sistema delle voci che cambia i negozi e gli eventi, le trattative con i demoni, la fusione flessibile delle Persona, i miglioramenti per PSP e l’interfaccia e l’audio rimasterizzati, le dinamiche di gruppo davvero intense

Persona 2: Innocent Sin ti trasporta in un mondo oscuro e avvincente dove le voci prendono vita e manipolano la realtà. Ambientato a Sumaru City, vesti i panni di Tatsuya Suou, uno studente delle superiori che scopre un complotto sinistro che coinvolge figure misteriose e potenti.

Man mano che la storia si sviluppa, combatterai contro nemici soprannaturali e affronterai le conseguenze delle tue scelte, il tutto mentre ti destreggi tra relazioni complesse e sveli misteri profondi.

A differenza dei giochi successivi della serie Persona, Innocent Sin unisce il tradizionale combattimento a turni a una narrazione più realistica. Il gioco si concentra molto sui temi della memoria, dell’identità e della lotta tra il bene e il male. Le meccaniche consentono di evocare e fondere le Persona, offrendo ai giocatori tantissime opzioni di personalizzazione in combattimento.

Il mio verdetto: Innocent Sin è il momento in cui Persona ha trovato la sua voce – una leggenda metropolitana diventata realtà, conseguenze che si fanno sentire e sistemi che premiano la pianificazione piuttosto che il grinding. La meccanica delle “Voci” sembra ancora innovativa: modifica il mondo, poi sfrutta ciò che hai creato. Qui non ci sono né calendario né Social Link; è un Persona puro, incentrato sulla storia, con un controllo a turni preciso e una ricompensa che ti spinge dritto verso “Pena eterna”.

7. Shin Megami Tensei V: Vengeance [Il miglior SMT in assoluto per la fusione dei demoni e i boss tosti]

Il nostro voto 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2024 Sviluppatori Atlus, SEGA Durata media 60-80 ore per la storia principale, 120-150 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano combattimenti a turni, un sistema di fusione dei demoni approfondito e una versione più impegnativa e pulita di SMT V Cosa mi è piaciuto Il percorso “Canon of Vengeance”, miglioramenti grafici sulle piattaforme diverse da Switch, nuove aree e demoni, strumenti di esplorazione più intelligenti, miglioramenti alla qualità di gioco sia nella fusione che nel gioco sul campo

Shin Megami Tensei V: Vengeance non è tecnicamente un gioco della serie Persona, ma se ami quella serie, questo RPG cupo e strategico merita davvero di provarlo. Si tratta di un’edizione ampliata di Shin Megami Tensei V, che aggiunge al gioco originale un percorso narrativo completamente nuovo, meccaniche perfezionate e interazioni più profonde tra i personaggi.

Ambientato in una Tokyo post-apocalittica, vesti i panni di uno studente delle superiori che si fonde con un essere misterioso per diventare un Nahobino. Coinvolto in una guerra tra dei e demoni, le tue scelte determineranno il destino dell’esistenza.

Questo gioco è imperdibile per chi cerca un approccio più cupo e maturo all’universo di Megami Tensei.

Il mio verdetto: la vendetta è la chiave per giocare a SMT V. Puoi scegliere tra il percorso originale del “Canon of Creation” o il nuovo “Canon of Vengeance”, con una narrazione più incisiva, prestazioni migliori e una progressione più flessibile. Il sistema a turni è ancora spietato, la profondità delle fusioni premia ancora la pianificazione e le nuove regioni e i nuovi demoni offrono nuove opzioni di percorso. Se la versione per Switch non ti aveva convinto, questa risolve i problemi senza smussarne il carattere.

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8. Persona 2: Pena eterna [Miglior sequel classico per una storia guidata dalle conseguenze]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni Piattaforme PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Anno di uscita 2020 Sviluppatori Atlus Durata media 45-60 ore per la storia principale, 80-100 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che vogliono un Persona più cupo, con negoziazioni con i demoni, fusioni approfondite e una trama che dia un senso alle scelte fatte in Innocent Sin Cosa mi è piaciuto Il cast guidato da Maya, il ritorno delle meccaniche delle voci con applicazioni più mirate, i casi secondari ben sviluppati, il ritmo più intelligente dei dungeon e l’eccellente serie di boss nella fase finale del gioco

Persona 2: Pena eterna riprende la storia di Innocent Sin, approfondendo il mistero che avvolge Sumaru City. Seguirai Maya Amano, una giornalista che indaga su strani avvenimenti legati agli oscuri segreti della città.

Man mano che scopre una potente cospirazione, Maya e i suoi alleati si trovano ad affrontare forze che manipolano sia la realtà che la percezione, con il destino del mondo in gioco. Questo titolo unisce combattimenti a turni a una trama ricca di colpi di scena e profondità emotiva. Il gioco perfeziona il sistema di fusione dei Persona e introduce un sistema di combattimento più tattico.

Con una trama avvincente, personaggi complessi e battaglie intense, Persona 2: Pena eterna è un RPG eccezionale. Offre una visione più cupa della serie Persona che gli appassionati del genere non vorranno perdersi.

Il mio verdetto: Pena eterna è Persona nella sua versione più adulta: conseguenze, memoria e il prezzo da pagare per riparare una linea temporale spezzata. Niente Social Links, solo chiacchierate con i demoni, pianificazione delle fusioni e una storia che ti colpisce davvero. Se Innocent Sin ti ha conquistato, questo è il finale con un ritmo migliore e boss più tosti: ne vale la pena.

9. Persona 5 Tactica [Il miglior spin-off tattico a griglia con un combo in più]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco SRPG a turni, tattico Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 25-35 ore per la storia principale, da 50 a 60 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che vogliono la logica delle "debolezze" e del "One More" di Persona in un gioco tattico a griglia con coperture, attacchi ai fianchi e formazioni di squadra Cosa mi è piaciuto Il meta basato su coperture e respingimenti, le catene “One More” che sfociano in attacchi Triangolo/Unione, gli alberi delle abilità e le Persona scattanti, la presentazione elegante in stile fumetto, l’arco narrativo di Erina e il ritmo serrato delle missioni

Persona 5 Tactica porta i Ladri Fantasma su un campo di battaglia completamente nuovo, sostituendo il combattimento a turni con la strategia tattica. In questo acclamato spin-off di Persona, Joker e la sua banda si ritrovano in uno strano mondo nuovo governato da un regime oppressivo.

Il gameplay di questo gioco di strategia non convenzionale si trasforma in un RPG tattico basato su griglia, dove il posizionamento, la copertura e l’uso intelligente delle abilità fanno la differenza. Torna il familiare sistema “One More”, che premia la pianificazione attenta e il gioco aggressivo.

Sebbene il gameplay di base sia divertente e accessibile, non è così profondo come quello di altri RPG tattici, il che lo rende un buon punto di partenza per i neofiti ma forse troppo semplice per gli appassionati di strategia più accaniti.

Il mio verdetto: Persona 5 Tactica trasforma i Ladri Fantasma in una vera e propria squadra tattica. Sei tu a muovere le pedine: usa le coperture come esca, individua i punti deboli, concatena gli “One More”, poi incassa con i triangoli dell’Unione che spazzano via i gruppi nemici. È meno incentrato sulla simulazione sociale e più sui puzzle di posizionamento, ed è proprio per questo che funziona come spin-off.

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10. Persona 4 Arena Ultimax [Il miglior picchiaduro di Persona con rollback e personaggi di tipo Ombra]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di combattimento 2D Piattaforme PC, PS4, Switch Anno di uscita 2013 (rimasterizzazione 2022) Sviluppatori Atlus, Arc System Works, SEGA Durata media 8-10 ore per la storia principale, 30-35 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che vogliono i classici elementi di ArcSys con il tocco di Persona: One More, All-Out Attack, varianti delle Ombre e una modalità storia ricca di contenuti Cosa mi è piaciuto L’aggiornamento del netcode Rollback, un neutral ben bilanciato con conferme esplosive, percorsi Shadow/Normal, tutorial e prove chiari, una grande storia crossover che fa davvero avanzare la trama di P3/P4

Persona 4 Arena Ultimax riprende le battaglie ad alta energia di Persona 4 Arena e ne aumenta l’intensità. Seguito diretto , Ultimax continua la storia mentre Inaba viene improvvisamente avvolta da una misteriosa nebbia rossa, costringendo gli eroi di Persona 3 e Persona 4 a combattere ancora una volta.

Con la posta in gioco più alta che mai, devono scoprire la verità dietro il torneo P-1 Climax prima che sia troppo tardi.

Sviluppato da Arc System Works, nota per la sua esperienza nel genere dei picchiaduro, Ultimax perfeziona il suo combattimento 2D dal ritmo serrato. Il roster ampliato introduce nuovi personaggi, tra cui le versioni “Shadow” con abilità modificate, aggiungendo profondità e varietà a ogni battaglia.

Che tu sia qui per l’avvincente modalità storia o per le battaglie competitive in multiplayer, Persona 4 Arena Ultimax è uno dei migliori giochi di combattimento in circolazione.

Il mio verdetto: Ultimax è veloce e onesto: combinazioni di pulsanti efficaci portano a ricompense concrete, le Persona sono un’estensione del controllo dello spazio e i kit “Shadow” ribaltano le sorti dello scontro una volta che impari a usarli. La versione rimasterizzata elimina gli intoppi (e aggiunge il rollback), così il tempo passato ad allenarti si traduce direttamente in risultati nelle partite. Se sei un fan di Persona a cui piace combattere, questo è il gioco su cui concentrarti.

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11. Persona Q2: Il nuovo labirinto cinematografico [Il miglior labirinto per 3DS con un mix di personaggi di Persona]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG in prima persona con esplorazione di dungeon, creazione di party Piattaforme Nintendo 3DS Anno di uscita 2018 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media di gioco 50-60 ore per la storia principale, 90-110 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano una mappatura in stile Etrian con un cast crossover di Persona e dungeon ricchi di enigmi Cosa mi è piaciuto La creazione delle mappe in tempo reale, le configurazioni delle Sub-Persona, l’ambientazione cinematografica, le pattuglie intelligenti in stile FOE, le battute del gruppo che aiutano davvero a orientarsi e la colonna sonora da urlo

Persona Q2: Il nuovo labirinto cinematografico riunisce i cast di Persona 3, Persona 4 e Persona 5 in un’avventura unica all’insegna dell’esplorazione dei dungeon. Intrappolato in un labirinto a tema cinematografico, il tuo obiettivo è esplorare, risolvere enigmi e svelare il mistero che si cela dietro questo mondo bizzarro.

Persona Q2 propone la classica esplorazione di dungeon in prima persona, ispirata a Etrian Odyssey. Metterai insieme una squadra composta da personaggi di diversi giochi della serie Persona, creando combinazioni di gruppo variegate con stili di combattimento diversi. Il sistema di combattimento è a turni e le fusioni delle Persona sono fondamentali per avere la meglio sui nemici più tosti.

Anche se la trama non è così profonda come nei titoli principali della serie Persona, offre momenti spensierati e interazioni divertenti tra i personaggi. Lo stile grafico vivace e la colonna sonora coinvolgente rendono l’esperienza ancora più piacevole.

Il mio verdetto: Persona Q2 è quel titolo di nicchia che premia la pazienza. È il classico gioco di esplorazione a griglia: disegna mappe, tieni d’occhio le pattuglie, tendi imboscate e crea kit di Sub-Persona che trasformano nemici casuali e boss in percorsi senza intoppi. Il cast crossover alimenta le battute, ma sono i dungeon a fare la differenza. Se ti piace pianificare le tue mosse con tre turni di anticipo, questo è il titolo per console portatile che fa per te.

12. Persona 4 Arena [Il primo picchiaduro di Persona con il DNA di ArcSys]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di combattimento 2D Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, Arcade Anno di uscita 2012 Sviluppatori Atlus, Arc System Works, SEGA Durata media 6-8 ore per la storia principale, 20-30 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano un picchiaduro di Persona con un'impostazione più realistica, prima che Ultimax si riempisse di personaggi e dei kit Shadow Cosa mi è piaciuto I giochi mentali dello stato di Risveglio e del Burst, gli assist di Persona che ampliano la pressione e il controllo dello spazio, tutorial chiari, una storia in stile visual novel che fa davvero da ponte tra P3 e P4

Persona 4 Arena prende i personaggi amati di Persona 3 e Persona 4 e li catapulta in un intenso torneo di combattimento. Ambientato dopo gli eventi di Persona 4, il gioco segue Yu Narukami e i suoi amici mentre vengono trascinati in una nuova misteriosa battaglia all’interno del Midnight Channel.

A differenza delle meccaniche RPG tradizionali della serie principale, Persona 4 Arena è un picchiaduro 2D dal ritmo serrato sviluppato da Arc System Works. Ogni personaggio ha il proprio stile di combattimento unico e le loro Persona possono essere evocate durante la battaglia per sferrare attacchi devastanti. Il gioco offre anche una modalità storia approfondita, mantenendo la profondità narrativa che i fan di Persona adorano.

Con combattimenti eleganti, una trama avvincente e un cast di personaggi amatissimi dai fan, Persona 4 Arena è uno dei migliori giochi della serie Persona per gli appassionati di picchiaduro.

Il mio verdetto: Persona 4 Arena è il punto di riferimento: comandi precisi, ricompense concrete quando riesci a confermare le mosse e le Persona usate per controllare lo schermo in modo mirato, invece che come semplici vortici. La modalità storia è lunga, ma ne vale la pena se ti interessano le trame di P3 e P4. Ultimax è oggi il miglior pacchetto per il gioco online, ma P4A continua a insegnare alla perfezione le basi del gioco.

13. Shin Megami Tensei: Persona [Il miglior titolo della serie con negoziazione dei demoni e carte incantesimo]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG a turni, dungeon crawler in prima persona Piattaforme PSP, PS1 Anno di uscita 1996 Sviluppatori Atlus Durata media 35-45 ore per la storia principale, 70-90 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano una versione di Persona precedente ai Social Link, con i dialoghi dei demoni, le carte incantesimo e i classici dungeon a griglia Cosa mi è piaciuto Miglioramenti alla giocabilità su PSP e localizzazione aggiornata, profondità nelle trattative con i demoni, fusione flessibile delle Persona, ritmo di battaglia veloce per l’epoca, atmosfera malinconica tipica degli anni ’90

Shin Megami Tensei: Persona è il titolo che ha gettato le basi per quella che sarebbe poi diventata la serie Persona. In questo primo capitolo, vesti i panni di uno studente delle superiori che, insieme a un gruppo di amici, acquisisce la capacità di evocare potenti Persona e affrontare le forze soprannaturali che minacciano il mondo.

Il gioco offre un combattimento tradizionale a turni, incentrato sullo sfruttamento dei punti deboli dei nemici e sulla fusione delle Persona per creare alleati più forti. Anche se non ha la raffinatezza e i sistemi perfezionati dei giochi Persona successivi, introduce elementi chiave, come l’uso delle Persona e una trama incentrata sulla crescita personale e sulle relazioni.

Shin Megami Tensei: Persona occupa un posto importante nella storia della serie. Anche se la grafica e il gameplay sembrano un po’ datati rispetto agli standard moderni, ti terrà incollato allo schermo ed è perfetto per i fan che vogliono scoprire le origini di Persona.

Il mio verdetto: questo è il modello originale. Niente calendario, niente Social Links: solo labirinti in prima persona, trattative con i demoni e pianificazioni di fusione che determinano il corso della tua avventura. La versione per PSP smussa gli spigoli e velocizza i combattimenti, ma nel cuore rimane un crawler anni ’90: alta frequenza di incontri, attenzione alla mappa, logoramento reale. Se vuoi scoprire dove sono nati i sistemi di Persona (e ti va bene il design dei dungeon vecchio stile), questo gioco merita di essere giocato dall’inizio alla fine.

14. Persona 4: A ballare tutta la notte [Il miglior spin-off ritmico con il cast di P4 e i remix]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ritmico, Visual Novel Piattaforme PS Vita, PS4 (Endless Night Collection) Anno di uscita 2015 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 6-8 ore per la storia principale, 25-35 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che vogliono il cast di Persona 4 in un gioco musicale con una trama completa in stile visual novel e remix da urlo Cosa mi è piaciuto I remix di Shoji Meguro, le danze Fever con i partner, le partiture reattive, i cambi d’abito, la rifinitura per PS4 (grafica più pulita, movimento del joystick per le note Scratch)

Persona 4: A ballare tutta la notte trasforma l’amato cast di Persona 4 da investigatori a ballerini che si scatenano sul Midnight Stage. Dopo gli eventi di Persona 4 Golden, la Squadra Investigativa deve liberare le idol rapite eseguendo coreografie sulle tracce remixate della colonna sonora del gioco.

A differenza del tradizionale combattimento a turni, questo gioco musicale sfida i giocatori a colpire le note in sincronia con il ritmo, offrendo un’esperienza di gioco divertente e dinamica. Nonostante il cambio di genere, il gioco presenta ancora momenti coinvolgenti con i personaggi e una modalità storia avvincente che mantiene viva la magia.

Con una colonna sonora stellare, una grafica energica e un’atmosfera spensierata, A ballare tutta la notte è un titolo imperdibile per gli appassionati di giochi ritmici e per i fan di Persona.

Il mio verdetto: A ballare tutta la notte è un successo perché mette il ritmo al primo posto e il fan service al secondo. Le tabelle sono chiare, il tempismo delle Fever è perfetto e il cast di P4 ha una vera storia invece di riempitivi. Se ami Inaba e vuoi una tracklist compatta su cui puoi davvero allenarti, questo è lo spin-off che merita di essere rigiocato.

15. Persona Q: L’ombra del labirinto [Il miglior dungeon crawler crossover per 3DS]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG dungeon crawler in prima persona, creazione di party Piattaforme 3DS Anno di uscita 2014 Sviluppatori Atlus, P-Studio, SEGA Durata media 50-70 ore per la storia principale, 100-120 ore per completare il gioco al 100% Ideale per Giocatori che cercano una mappatura in stile Etrian con un cast che unisce personaggi di P3 e P4 e labirinti ricchi di enigmi Cosa mi è piaciuto Disegnare le mappe sul touchscreen, il sistema Sub-Persona, le pattuglie in stile FOE, le composizioni flessibili del gruppo, le battute divertenti che aiutano davvero a orientarsi, la colonna sonora coinvolgente

Persona Q: L’ombra del labirinto riunisce gli amati cast di Persona 3 e Persona 4 in un’avventura inaspettata. Ambientato in un misterioso mondo alternativo, i due gruppi di eroi si ritrovano intrappolati in una strana scuola piena di labirinti, senza alcun ricordo di come ci siano arrivati.

A differenza dei giochi principali della serie Persona, Persona Q adotta uno stile RPG in cui si esplorano i dungeon. I giocatori si muovono in intricati labirinti in prima persona, risolvendo enigmi e affrontando battaglie a turni che mettono in risalto la strategia e la sinergia del gruppo. Il gioco permette una personalizzazione approfondita, dato che puoi mescolare e abbinare personaggi di entrambi i giochi per creare la squadra definitiva.

Con il suo affascinante stile grafico chibi, i combattimenti coinvolgenti e le interazioni spiritose tra i personaggi, Persona Q: L’ombra del labirinto è una vera e propria dichiarazione d’amore per i fan della serie e un gioco imperdibile per chi ama i giochi di ruolo impegnativi.

Il mio verdetto: Persona Q è puro nutrimento per la mente da console portatile: disegna la tua mappa, studia i percorsi di pattuglia e crea kit di Sub-Persona che trasformano i nemici casuali e i boss in problemi risolvibili. Il crossover tra P3 e P4 è un omaggio ai fan, ma sono i dungeon a fare la differenza. Se ti piace pianificare tre turni in anticipo, questo è ancora il gioco per 3DS da non perdere.

Quanti giochi della serie Persona ci sono?

La serie Persona è cresciuta tantissimo da quando è nata, con sei giochi principali e tantissimi spin-off. Nel corso degli anni, si è espansa in generi diversi come i giochi musicali, i dungeon crawler e i giochi di ruolo d’azione. In totale, ci sono 28 giochi Persona: un numero enorme considerando che ci sono solo sei titoli principali!

Dal primo gioco di Persona a Persona 5 Royal, questi titoli di Persona in classifica hanno lasciato un’eredità duratura nel genere dei giochi di ruolo e hanno catturato l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi di Persona

Sto abbinando le scelte ai tipi di giocatori, non al clamore mediatico. Inizia da quello che ti è più familiare, poi allarga i tuoi orizzonti.

Per chi è alle prime armi e punta soprattutto alla trama > Persona 5 Royal . Combattimenti eleganti, meccaniche intuitive e Social Link che cambiano il tuo modo di giocare.

> . Combattimenti eleganti, meccaniche intuitive e Social Link che cambiano il tuo modo di giocare. Per chi ama ottimizzare al massimo il calendario > Persona 3 Reload . Atmosfera cupa, pressione in tempo reale, un Tartaro più impegnativo e un sistema a turni che premia la pianificazione.

> . Atmosfera cupa, pressione in tempo reale, un Tartaro più impegnativo e un sistema a turni che premia la pianificazione. Per gli appassionati di RPG rilassanti > Persona 4 Golden . Misteri da piccola città, ottima intesa tra i personaggi e dungeon dal ritmo ben calibrato.

> . Misteri da piccola città, ottima intesa tra i personaggi e dungeon dal ritmo ben calibrato. Per i puristi della vecchia scuola > Persona 2: Pena eterna . Dialoghi con i demoni, fusioni approfondite e una storia ricca di conseguenze che ti colpisce nel profondo.

> . Dialoghi con i demoni, fusioni approfondite e una storia ricca di conseguenze che ti colpisce nel profondo. Per gli strateghi dei dungeon crawl > Persona Q2: Il nuovo labirinto cinematografico. Mappatura in stile Etrian, configurazioni delle Sub-Persona e labirinti pieni di enigmi.

Concentrati prima sulla tua strada; il resto va a completare il tuo kit di strumenti. Quando tornerai indietro, saprai leggere i turni più velocemente, fondere in modo più intelligente e saprai esattamente quale tipo di Persona vuoi potenziare.

Domande frequenti