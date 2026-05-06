15 najlepszych gier z serii „Persona” – ranking: Meta Route na rok 2026

„Persona” to nie tylko seria gier; to nastrój. Szkoła za dnia, cienie o północy, kalendarz, który nieustannie cię goni, a ścieżka dźwiękowa wkrada się do głowy. Czuje się, że to coś przeżytego, a nie tylko rozegranego.

Nie planowałem tak bardzo się w to wciągnąć. Potem biegi w Tartarusie zamieniły się w nocne sesje, jeden boss zmusił mnie do wypróbowywania różnych tras, a jedna rozmowa z kolegą z klasy zmieniła sposób, w jaki stoczyłem kolejną bitwę. Styl łączy się z mechaniką, a oba te elementy mają znaczenie.

Oto moje spojrzenie na to, które gry z serii Persona wciąż robią wrażenie, które ukształtowały pozostałe i w co warto zagrać jako następne. Bez okularów nostalgii. Tylko te tytuły, które są warte twojego czasu.

Nasze najlepsze propozycje z serii Persona

Gry z serii Persona są pełne niezapomnianych historii, rozbudowanej walki i jednych z najbardziej zapadających w pamięć postaci w świecie gier. Niezależnie od tego, czy spędzasz czas z przyjaciółmi podczas wyprawy do kina, czy zanurzasz się w nadprzyrodzonym świecie, by walczyć z zepsutymi dorosłymi, połączenie codzienności i fantastyki sprawia, że nie możesz się oderwać.

Oto nasza lista najlepszych gier z serii Persona wszech czasów, z których każda odegrała znaczącą rolę w ukształtowaniu wyjątkowego miejsca tej serii w kulturze gier:

1 Persona 5 Royal 2019 Najlepsza wersja gry „Persona 5”, w której udoskonalono fabułę, system walki i postacie, zapewniając graczom naprawdę niezapomniane wrażenia. Buy now 2 Persona 3 Reload 2024 Oszałamiający remake z nowoczesną oprawą graficzną, ulepszoną rozgrywką i jeszcze bardziej poruszającą fabułą. Buy now 3 Persona 4 Golden 2012 Wciągająca intryga z sympatycznymi postaciami, ekscytującymi walkami oraz idealną równowagą między napięciem a przyjaźnią. Buy now

Od współczesnych arcydzieł po kultowe klasyki – wszystkie te gry z serii „Persona” odcisnęły swoje piętno. Gotowi, by odkryć najlepsze z najlepszych? Zaczynajmy.

15 najlepszych gier z serii Persona – ranking

Seria „Persona” to nie tylko turowe bitwy – to życie dwoma życiami jednocześnie. Za dnia jesteś zwykłym uczniem, a nocą walczysz z nadprzyrodzonymi przeciwnikami i przywołujesz potężne Persony. Połączenie walki typowej dla gier RPG, interakcji społecznych oraz głębokiej, psychologicznej fabuły sprawia, że każda gra z serii „Persona” jest wyjątkowa.

To, co wyróżnia serię Persona, to sposób, w jaki łączy ona rzeczywistość z fantastyką. W jednej chwili jesz ramen z przyjacielem, a w następnej walczysz z mrocznymi potworami w Kanał „Midnight”.

Niezależnie od tego, czy grasz w pierwszą grę z serii Persona, czy zanurzasz się w ostatecznej wersji Persona 5 Royal, seria pozostaje świeża i ekscytująca. Od Persona 2: Niewinny grzech po współczesne gry z serii Persona – seria nieustannie fascynuje fanów.

1. Persona 5 Royal [Najlepsza współczesna gra z serii Persona pod względem stylu i głębi]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim, symulacja społeczna Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2019 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas rozgrywki 100–120 godzin na przejście głównej fabuły, 140–170 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy chcą stylowych walk turowych połączonych z zarządzaniem kalendarzem i relacjami społecznymi Mocne strony Semestr królewski i nowy pałac, wątki Kasumi/Sumire i Maruki, „Will Seeds” i ulepszenia jakości życia, mechanika „Baton Pass” i „One More”, pewny siebie styl i ścieżka dźwiękowa

Persona 5 Royal udoskonala fabułę, system walki i postacie swojej poprzedniczki, stając się jedną z najlepszych gier RPG wszech czasów. Nie chodzi tu tylko o granie w fabułę – chodzi o przeżywanie jej.

Wcielając się w ucznia prowadzącego podwójne życie, musisz godzić naukę, przyjaźnie i codzienne obowiązki, jednocześnie potajemnie walcząc z korupcją jako członek grupy „Złodzieje-widma””. Wykorzystując nadprzyrodzone moce, wraz z przyjaciółmi wkraczasz do Metaverse – świata, w którym walczysz o zmianę postaw skorumpowanych dorosłych.

Walka jest szybka, stylowa i strategiczna. System „Baton Pass” zapewnia płynność rozgrywki, a ataki „All-Out” sprawiają, że każda walka jest pełna emocji. Postacie na początku wydają się stereotypowe, ale ewoluują w nieoczekiwany sposób, zyskując prawdziwą głębię. Dzięki niezapomnianej ścieżce dźwiękowej, oszałamiającej grafice i światu pełnemu rzeczy do zrobienia jest to jedna z najlepszych gier JRPG, jakie kiedykolwiek powstały.

Jeśli chcesz poprowadzić grupę przyjaciół w misji, która może zmienić świat, to jest to gra dla ciebie.

Nasza ocena: „Persona 5 Royal” to kompletny pakiet: przemyślana kolejność ruchów, znaczące więzi społeczne oraz Pałace, w których opłaca się planować. Dodatki z wersji Royal nie są tylko wypełniaczami – wzmacniają fabułę i zapewniają prawdziwą satysfakcję w końcowej fazie gry. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią Persona, zacznij od tej gry; jeśli do niej wracasz, nowe elementy uzasadniają ponowne przejście całej gry.

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2. Persona 3 Reload [Najlepszy współczesny remake klasycznej gry z serii Persona]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim, symulacja społecznościowa Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Rok premiery 2024 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas gry 60–80 godzin na fabułę główną, 100–130 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy szukają mroczniejszej odsłony serii Persona z nowoczesną walką, płynniejszym tempem rozgrywki i presją czasu związaną z kalendarzem Mocne strony Kończące ataki teurgiczne, zmiany postaci w stylu pałeczki Shift, sprytniejsze układy Tartarus, nowe epizody powiązane, zremiksowana ścieżka dźwiękowa i interfejs, bezpośrednia kontrola drużyny, liczne ulepszenia komfortu gry

W grze „Persona 3 Reload” wcielasz się w rolę ucznia liceum Gekkoukan, uczęszczasz na zajęcia, spędzasz czas z przyjaciółmi i dołączasz do kółek zainteresowań. Jednak gdy wybije północ, świat ulega przemianie. Nadchodzi „Ciemna Godzina”, pełna niebezpiecznych Cieni, a tylko ci, którzy dysponują mocą Persony, mogą stawić im czoła.

Zaufaj mi, za każdym razem, gdy nadchodzi Ciemna Godzina, czujesz się, jakbyś wkraczał do świata, w którym wszystko może się zdarzyć.

Ten remake to nie tylko ulepszenie – to całkowita przemiana. Oszałamiająca grafika, w pełni udźwiękowione przerywniki filmowe i dopracowana rozgrywka sprawiają, że historia porusza bardziej niż kiedykolwiek. Od przejmującej ofiary Aragakiego po emocjonujący finał gry – Reload dostarcza jedne z najmocniejszych momentów w historii gier.

„Persona 3 Reload” to jedna z najlepszych gier symulacyjnych, w jakie można dziś zagrać. Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim fanem, czy nowicjuszem, jest to najlepszy sposób na poznanie tej serii.

Nasza ocena: Persona 3 Reload zachowuje to, co najlepsze (długie noce w Tartarusie, ciężkie tematy, prawdziwe napięcie związane z kalendarzem), a jednocześnie usuwa niedociągnięcia. Systemy Theurgy i Shift sprawiają, że tury są bardziej dynamiczne, Tartarus nie wydaje się już tak uciążliwy, a interakcje społeczne przebiegają płynniej. Nie ma tu już kobiecej ścieżki fabularnej z wersji Portable, ale jako pełny remake – to właśnie tę wersję polecam.

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3. Persona 4 Golden [Najlepsza przytulna gra z serii Persona z wątkiem kryminalnym]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim, symulacja społeczna Platformy PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2012 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas gry 60–80 godzin na przejście głównej fabuły, 90–120 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy cenią sobie atmosferę małego miasteczka, relacje społeczne oparte na postaciach oraz klasyczną walkę turową z przemyślanym systemem fuzji Mocne strony Dodatkowy semestr/epilog Goldena, Marie i nowe lochy, umiejętności jazdy na rowerze/ułatwienia w grze, przekomarzanie się członków drużyny, głębia systemu fuzji oraz ścieżka dźwiękowa, która po prostu nie wychodzi z głowy

Gra „Persona 4 Golden” przenosi cię do małego, spokojnego miasteczka Inaba, gdzie dochodzi do serii dziwnych morderstw. Jako licealista mieszkający u wujka i kuzyna wraz z nowymi przyjaciółmi odkrywasz tajemniczy świat ukryty w telewizorze, w którym kryje się prawda stojąca za tymi morderstwami.

Kiedy po raz pierwszy zacząłem grać w Persona 4 Golden, nie byłem przygotowany na to, jak bardzo wciągną mnie tajemnice tego miasteczka – ani na to, jak bardzo zależeć mi będzie na bohaterach. Niezależnie od tego, czy rozwiązywałem zagadkową sprawę morderstwa, czy jadłem ramen z przyjaciółmi, więzi, które nawiązałem po drodze, sprawiły, że gra stała się niezapomniana.

Walka turowa jest strategiczna i ekscytująca, a każda podjęta przez ciebie decyzja kształtuje twoje doświadczenie – niezależnie od tego, czy odkrywasz sekrety miasta, czy spędzasz czas z przyjaciółmi. Dzięki wciągającej fabule i niesamowitej ścieżce dźwiękowej Persona 4 Golden jest jedną z najlepszych gier przygodowych na rynku.

Nasza ocena: „Persona 4 Golden” to coś w rodzaju „komfortowego jedzenia z charakterem”: zgrany cykl nocnych wypraw do lochów i dziennych dramatów między przyjaciółmi, a wszystko to opakowane w sprawę morderstwa, która naprawdę się opłaca. Dodatki z wersji Golden nie są tylko ozdobnikiem – dopełniają obsadę i nadają grze prawdziwy rozmach w późniejszej fazie rozgrywki. Jeśli P5R jest najbardziej efektowna, to P4G jest tą, do której wciąż wracam.

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4. Persona 3 Portable [Najlepsza przenośna gra z serii Persona z ścieżką fabularną z bohaterką]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim, symulacja społecznościowa Platformy PC, PS Portable, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2009 (wersja zremasterowana 2023) Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas rozgrywki 60–80 godzin na przejście głównej fabuły, 120–160 godzin na ukończenie gry w 100% Najlepsze dla Graczy, którzy szukają mroczniejszej odsłony serii Persona z bezpośrednią kontrolą nad drużyną, szybką nawigacją po menu oraz ścieżką fabularną z bohaterką Mocne strony Ścieżka FeMC i powiązania społeczne, bezpośrednie polecenia dla drużyny, karty umiejętności, usprawnione centrum/szybka podróż, tempo dostosowane do urządzeń przenośnych, grind w Tartarusie, który faktycznie nadaje się na krótkie sesje

W grze „Persona 3 Portable” wcielasz się w rolę licealisty, który musi godzić codzienne życie z ukrytym, niebezpiecznym światem. Każdej nocy nadchodzi „Ciemna Godzina”, przynosząc przerażające Cienie. Aby się im przeciwstawić, przywołujesz potężne Persony i eksplorujesz nieustannie zmieniającą się wieżę Tartarus.

Co wyróżnia tę wersję? Możliwość wyboru bohaterki, która oferuje świeże interakcje między postaciami oraz więzi społeczne zmieniające przebieg fabuły. Kiedy po raz pierwszy grałem jako bohaterka, byłem zdumiony, jak bardzo zmieniło to dynamikę gry, oferując nowe relacje i nowe perspektywy.

Persona 3 Portable to coś więcej niż tylko gra – to prawdziwe przeżycie. Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim fanem serii Persona, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z tą serią, Persona 3 Portable to pozycja obowiązkowa.

Nasza ocena: „Persona 3 Portable” ogranicza oprawę graficzną, ale dodaje istotne opcje. Bezpośrednia kontrola rozwiązuje problem ze sztuczną inteligencją, ścieżka FeMC nadaje nową perspektywę postaciom, a rozgrywka oparta na menu sprawia, że wyprawy do Tartarus łatwo wpasowują się w codzienne życie. Reload to bardziej efektowny remake, ale P3P nadal pozostaje najlepszym sposobem na poznanie perspektywy FeMC.

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5. Persona 5 Strikers [Najlepszy spin-off akcji z walką Persona w czasie rzeczywistym]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, hack-and-slash, elementy społecznościowe Platformy PC, PS4, Switch Rok premiery 2021 Twórcy Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Średni czas gry 30–35 godzin na przejście głównej fabuły, 45–60 godzin na ukończenie gry w 100% Dla kogo Graczy, którzy chcą systemu słabości z serii Persona działającego w czasie rzeczywistym, możliwości zmiany składu drużyny w locie oraz kontynuacji w formie road tripu z bohaterami z P5 Mocne strony Słabości żywiołów w walce akcji, błyskawiczna zmiana postaci, Showtimes/All-Out Attacks, potajemne zasadzki, pomysłowe więzienia, świetna ścieżka dźwiękowa i głosy aktorów, które sprawiają, że gra wydaje się prawdziwą kontynuacją P5

Persona 5 Strikers kontynuuje historię Fantomowych Złodziei, przywracając ich do nowej przygody, która łączy wszystko, co kochasz w tej serii, z ekscytującą walką w czasie rzeczywistym. Po wakacjach pełnych tajemnic Złodzieje muszą ponownie wkroczyć do akcji, gdy napotykają dziwne wydarzenia w całej Japonii.

Chociaż ta imponująca gra walki nadal oferuje najlepsze elementy serii „Persona” – nawiązywanie więzi z przyjaciółmi, eksplorowanie lochów i odkrywanie tajemnic – to przechodzi z trybu turowego na walkę w czasie rzeczywistym, umożliwiając graczom udział w dynamicznych bitwach, podczas których można wykorzystywać swoje Persony do wykonywania potężnych ataków i kombinacji.

Zgrabny system walki sprawia, że „Persona 5 Strikers” to wyjątkowe doświadczenie, które wciąga od początku do końca. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem serii, czy po prostu uwielbiasz najlepsze gry walki, ten tytuł oferuje idealną równowagę między akcją a fabułą.

Nasza ocena: „Persona 5 Strikers” to „Persona” w ruchu. Nadal szukasz słabych punktów przeciwników, kontrolujesz tłumy i wykorzystujesz Showtime’y – tylko że wszystko dzieje się szybciej. Struktura oparta na podróży sprawia, że obsada pozostaje w centrum uwagi, a więzienia, dzięki bardziej zwartym układom, unikają nadmiernej rozbudowy typowej dla gier typu Musou. Jeśli pokochałeś ekipę z P5, to jest to prawdziwy epilog.

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6. Persona 2: Niewinny grzech [Najlepsza klasyczna gra z serii Persona z systemem plotek]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim Platformy PSP, PS1 Rok wydania 1999 Twórcy Atlus Średni czas gry 40–50 godzin na przejście głównej fabuły, 70–90 godzin na ukończenie gry w 100% Dla kogo Graczy, którzy szukają mroczniejszej wersji „Persony” sprzed ery Social Linków, z wyjątkowymi mechanikami i poważną tematyką Mocne strony System plotek, który zmienia oblicze sklepów i wydarzeń, negocjacje z demonami, elastyczne łączenie Person, ulepszenia jakości życia na PSP oraz zremasterowany interfejs i dźwięk, a także świetna dynamika relacji między postaciami

Persona 2: Niewinny grzech przenosi cię do mrocznego i ekscytującego świata, w którym plotki ożywają i manipulują rzeczywistością. Akcja rozgrywa się w mieście Sumaru, a wcielasz się w rolę Tatsuyi Suou, licealisty, który odkrywa złowrogi spisek z udziałem tajemniczych, potężnych postaci.

W miarę rozwoju fabuły będziesz walczyć z nadprzyrodzonymi przeciwnikami i zmagać się z konsekwencjami swoich wyborów, jednocześnie poruszając się po skomplikowanych relacjach między postaciami i odkrywając głębokie tajemnice.

W odróżnieniu od późniejszych gier z serii Persona, Innocent Sin łączy tradycyjną walkę turową z bardziej realistyczną fabułą. Gra kładzie duży nacisk na motywy pamięci, tożsamości oraz walki dobra ze złem. Mechanika pozwala na przywoływanie i łączenie Person, oferując graczom mnóstwo opcji dostosowywania podczas walki.

Nasza ocena: „Innocent Sin” to moment, w którym seria „Persona” odnalazła swój własny głos – miejskie legendy stały się rzeczywistością, konsekwencje są odczuwalne, a systemy gry nagradzają planowanie zamiast monotonnego grindowania. Mechanika „Plotki” wciąż wydaje się świeża: zmień świat, a potem wykorzystaj to, co stworzyłeś. Nie ma tu kalendarza ani powiązań społecznych; to czysta, skupiona na fabule gra z serii Persona z precyzyjnym sterowaniem turowym i nagrodą, która wrzuca cię prosto do „Wieczna kara”.

7. Shin Megami Tensei V: Vengeance [Najlepsza, ostateczna wersja SMT pod względem fuzji demonów i brutalnych walk z bossami]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra JRPG Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2024 Twórcy Atlus, SEGA Średni czas gry 60–80 godzin na przejście głównej fabuły, 120–150 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy szukają walki turowej, rozbudowanego systemu fuzji demonów oraz trudniejszej i bardziej dopracowanej wersji SMT V Mocne strony Ścieżka „Canon of Vengeance”, ulepszenia wydajności na platformach innych niż Switch, nowe obszary i demony, bardziej przemyślane narzędzia do eksploracji, poprawy komfortu gry w zakresie fuzji i rozgrywki w terenie

Shin Megami Tensei V: Vengeance nie jest technicznie grą z serii Persona, ale jeśli kochasz tę serię, ta mroczna, strategiczna gra RPG jest warta twojego czasu. Jako rozszerzona edycja Shin Megami Tensei V, wnosi do oryginalnej gry zupełnie nową ścieżkę fabularną, dopracowaną mechanikę oraz głębsze interakcje między postaciami.

Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Tokio, a gracz wciela się w licealistę, który łączy się z tajemniczą istotą, stając się Nahobino. Wplątany w wojnę między bogami a demonami, swoimi wyborami kształtujesz losy istnienia.

Ta gra to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukają mroczniejszego i bardziej dojrzałego spojrzenia na świat Megami Tensei.

Nasza ocena: „Vengeance” to najlepszy sposób na rozgrywkę w SMT V. Gracz ma do wyboru oryginalną ścieżkę „Canon of Creation” lub nową ścieżkę „Canon of Vengeance” z bardziej wyrazistą fabułą, a także lepszą wydajnością i bardziej elastycznym systemem postępów. Rozgrywka typu „press-turn” nadal jest bezlitosna, a głębia systemu fuzji wciąż nagradza planowanie, a dodane regiony i demony zapewniają nowe możliwości wyboru trasy. Jeśli zniechęciła cię wersja na Switchu, ta poprawia wszystkie niedociągnięcia, nie tracąc przy tym na ostrości.

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8. Persona 2: Wieczna kara [Najlepsza klasyczna kontynuacja z fabułą opartą na konsekwencjach]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra RPG w stylu japońskim Platformy PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Rok wydania 2020 Twórcy Atlus Średni czas gry 45–60 godzin na fabułę główną, 80–100 godzin, by ukończyć grę w 100% Najlepsze dla Graczy, którzy chcą mroczniejszej odsłony serii Persona z negocjacjami z demonami, rozbudowanym systemem fuzji oraz fabułą, która uwzględnia wybory z gry „Innocent Sin” Mocne strony Obsada z Mayą na czele, powracająca mechanika plotek z bardziej dopracowanymi zastosowaniami, mocne historie poboczne, sprytniejsze tempo eksploracji lochów oraz doskonała seria bossów w końcowej fazie gry

Gra „Persona 2: Wieczna kara” stanowi kontynuację historii z gry „Innocent Sin” i jeszcze głębiej zagłębia się w tajemnicę otaczającą miasto Sumaru. Gracz wciela się w rolę Mayi Amano, dziennikarki badającej dziwne zdarzenia związane z mrocznymi sekretami miasta.

W miarę jak Maya odkrywa potężny spisek, ona i jej sojusznicy stają w obliczu sił manipulujących zarówno rzeczywistością, jak i postrzeganiem świata, a stawką jest los świata. Tytuł ten łączy turową walkę z bogatą fabułą pełną zwrotów akcji i emocjonalnej głębi. Gra udoskonala system fuzji Person i wprowadza bardziej taktyczny system walki.

Dzięki wciągającej fabule, złożonym postaciom i intensywnym bitwom „Persona 2: Wieczna kara” jest wyjątkową grą RPG. Przedstawia mroczniejsze oblicze serii „Persona”, którego fani gatunku nie będą chcieli przegapić.

Nasza ocena: „Wieczna kara” to „Persona” w najbardziej dorosłym wydaniu: konsekwencje, pamięć i cena naprawienia zepsutej linii czasowej. Żadnych „Social Links”, tylko rozmowy z demonami, planowanie fuzji i fabuła, która naprawdę trafia w sedno. Jeśli „Innocent Sin” cię wciągnęło, to jest to zakończenie z lepszym tempem i bardziej nieprzyjemnymi bossami – warte włożonego wysiłku.

9. Persona 5 Tactica [Najlepszy spin-off z taktyką siatkową i jeszcze większą liczbą kombinacji]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra strategiczna SRPG, taktyczna Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2023 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas rozgrywki 25–35 godzin na fabułę główną, 50–60 godzin na ukończenie gry w 100% Dla kogo Graczy, którzy chcą poznać słabości postaci z serii Persona oraz mechanikę „One More” w taktycznej grze z siatką, osłonami, atakami z flanki i konfiguracjami drużyn Mocne strony Meta oparta na osłonach i odrzucaniu przeciwników, łańcuchy „One More” przechodzące w ataki „Triangle” i „Union”, dynamiczne drzewka umiejętności i Persony, stylowa prezentacja w formie kadrów komiksowych, wątek Eriny oraz dobrze wyważone tempo misji

Persona 5 Tactica przenosi Złodziei-Fantomów na zupełnie nowe pole bitwy, zamieniając walkę turową na strategię taktyczną. W tym wysoko ocenianym spin-offie serii Persona Joker i jego ekipa trafiają do dziwnego, nowego świata rządzonego przez opresyjny reżim.

Rozgrywka tej niekonwencjonalnej gry strategicznej opiera się na taktycznej grze RPG z siatką, w której kluczowe znaczenie mają pozycjonowanie, osłony i sprytne wykorzystanie umiejętności. Powraca znany system „One More””, nagradzający staranne planowanie i agresywną grę.

Chociaż podstawowa rozgrywka jest przyjemna i przystępna, nie jest tak rozbudowana jak w innych taktycznych RPG, co czyni ją dobrym punktem wyjścia dla nowicjuszy, ale może okazać się zbyt prosta dla zagorzałych fanów strategii.

Nasza ocena: „Persona 5 Tactica” zamienia Złodziei-Fantomów w prawdziwą drużynę taktyczną. Gracz kieruje planszą: wykorzystuje osłony jako przynętę, wskazuje słabe punkty, łączy akcje „One More”, a następnie wykorzystuje trójkąty Union, które całkowicie likwidują grupy przeciwników. Gra kładzie mniejszy nacisk na symulację relacji społecznych, a większy na łamigłówki związane z pozycjonowaniem – i właśnie dlatego sprawdza się jako spin-off.

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10. Persona 4 Arena Ultimax [Najlepsza bijatyka z serii Persona z mechaniką „rollback” i typami cieni]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 2D bijatyka Platformy PC, PS4, Switch Rok wydania 2013 (wersja zremasterowana 2022) Twórcy Atlus, Arc System Works, SEGA Średni czas rozgrywki 8–10 godzin na fabułę główną, 30–35 godzin na ukończenie gry w 100% Dla kogo Graczy, którzy chcą połączyć podstawy ArcSys z klimatem serii Persona – One Mores, All-Out Attacks, warianty Cieni i bogaty tryb fabularny Mocne strony Aktualizacja kodu sieciowego z funkcją rollback, precyzyjna gra w pozycji neutralnej z dynamicznymi potwierdzeniami, trasy Shadow/Normal, przejrzyste samouczki i próby, rozbudowana fabuła łącząca serie, która faktycznie posuwa naprzód historie P3 i P4

Persona 4 Arena Ultimax czerpie z pełnych energii walk z Persona 4 Arena i jeszcze bardziej podkręca ich intensywność. Jako bezpośrednia kontynuacja, Ultimax kontynuuje fabułę, gdy Inaba zostaje nagle spowita tajemniczą czerwoną mgłą, zmuszając bohaterów Persona 3 i Persona 4 do ponownej walki.

Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, więc muszą odkryć prawdę kryjącą się za turniejem P-1 Climax, zanim będzie za późno.

Opracowana przez firmę Arc System Works, znaną ze swojego doświadczenia w gatunku gier walki, gra „Ultimax” udoskonala dynamiczne walki 2D. Rozszerzona lista postaci obejmuje nowe postacie, w tym wersje „Shadow” o zmienionych umiejętnościach, co dodaje głębi i różnorodności każdej walce.

Niezależnie od tego, czy interesuje cię wciągający tryb fabularny, czy rywalizacja w trybie wieloosobowym, „Persona 4 Arena Ultimax” jest jedną z najlepszych dostępnych gier walki.

Nasza ocena: Ultimax charakteryzuje się szybką i uczciwą rozgrywką: mocne kombinacje przycisków dają realną satysfakcję, Persony służą jako rozszerzenie kontroli przestrzeni, a zestawy Shadow, gdy już je opanujesz, całkowicie zmieniają przebieg walki. Remaster eliminuje niedociągnięcia (i dodaje funkcję cofania), dzięki czemu czas spędzony na treningu przekłada się bezpośrednio na wyniki w meczach. Jeśli jesteś fanem serii Persona i lubisz walczyć, to jest to gra, w którą warto się zagłębić.

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11. Persona Q2: Nowy labirynt kinowy [Najlepsza gra typu „labyrinth crawler” na 3DS z motywami z serii Persona]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG z perspektywą pierwszej osoby i eksploracją lochów, tworzenie drużyny Platformy Nintendo 3DS Rok wydania 2018 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas gry 50–60 godzin na przejście głównej fabuły, 90–110 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy chcą tworzyć mapy w stylu Etrian w połączeniu z postaciami z serii Persona oraz lochami pełnymi łamigłówek Mocne strony Rysowanie mapy na bieżąco, konfiguracje Sub-Persona, kinowa oprawa świata, sprytne patrole w stylu FOE, dialogi drużyny, które faktycznie pomagają w pokonywaniu przeciwników, świetna ścieżka dźwiękowa

Persona Q2: Nowy labirynt kinowy łączy obsady gier Persona 3, Persona 4 i Persona 5 w wyjątkowej przygodzie polegającej na eksploracji lochów. Uwięziony w labiryncie o tematyce filmowej, Twoim celem jest eksploracja, rozwiązywanie zagadek i odkrycie tajemnicy kryjącej się za tym dziwacznym światem.

Persona Q2 oferuje klasyczną eksplorację lochów z perspektywy pierwszej osoby, inspirowaną serią Etrian Odyssey. Zbierzesz drużynę złożoną z bohaterów z różnych gier z serii Persona, tworząc różnorodne kombinacje drużyn o odmiennych stylach walki. System walki jest turowy, a fuzje Person są kluczem do pokonania trudnych przeciwników.

Chociaż fabuła nie jest tak poważna jak w głównych częściach serii Persona, oferuje ona lekkie momenty i zabawne interakcje między postaciami. Żywy styl graficzny i wciągająca ścieżka dźwiękowa sprawiają, że gra jest jeszcze przyjemniejsza.

Nasza ocena: Persona Q2 to niszowa gra, która wynagradza cierpliwość. To klasyczna eksploracja na siatce: rysuj mapy, śledź patrole, wab przeciwników w zasadzki i twórz zestawy Sub-Persona, które zamieniają przypadkowych przeciwników i bossów w łatwe do pokonania trasy. Krzyżówka obsady dostarcza żartów, ale to lochy robią prawdziwą robotę. Jeśli lubisz planować swoje ruchy trzy kroki do przodu, to jest to gra na konsolę przenośną, którą musisz przejść.

12. Persona 4 Arena [Pierwsza gra z serii Persona w gatunku bijatyk, zawierająca elementy charakterystyczne dla ArcSys]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra walki 2D Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, automaty do gier Rok wydania 2012 Twórcy Atlus, Arc System Works, SEGA Średni czas gry 6–8 godzin na fabułę główną, 20–30 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy szukają realistycznej bijatyki z serii Persona, sprzed pojawienia się rozbudowanej listy postaci w Ultimax i zestawów Shadow Mocne strony Gry psychologiczne związane ze stanem „Awakening” i „Burst”, asysty postaci z serii Persona, które zwiększają presję i kontrolę przestrzeni, przejrzyste samouczki oraz fabuła w stylu visual novel, która faktycznie łączy P3 i P4

Persona 4 Arena przenosi uwielbiane postacie z Persona 3 i Persona 4 do intensywnego turnieju walki. Akcja gry toczy się po wydarzeniach z Persona 4 i śledzi losy Yu Narukamiego i jego przyjaciół, którzy zostają wciągnięci w nową, tajemniczą bitwę w Kanał „Midnight”.

W odróżnieniu od tradycyjnej mechaniki RPG z głównej serii, Persona 4 Arena to dynamiczna bijatyka 2D opracowana przez Arc System Works. Każda postać ma swój unikalny styl walki, a jej Persony można przywołać w trakcie walki, by wykonać niszczycielskie ataki. Gra oferuje również rozbudowany tryb fabularny, zachowując głębię narracji, którą uwielbiają fani serii Persona.

Dzięki stylowej walce, wciągającej fabule i obsadzie ulubionych przez fanów postaci, „Persona 4 Arena” jest jedną z najlepszych gier z serii „Persona” dla miłośników gier walki.

Nasza ocena: Persona 4 Arena to podstawa: precyzyjne przyciski, realne korzyści za trafne potwierdzenia oraz Persony wykorzystywane do celowego kontrolowania ekranu, a nie tylko jako zwykłe wiry. Tryb fabularny jest długi, ale warto go przejść, jeśli interesują cię wątki z P3/P4. Ultimax jest obecnie lepszym pakietem do gry online, ale P4A nadal w przejrzysty sposób uczy podstaw rozgrywki.

13. Shin Megami Tensei: Persona [Najlepsza gra z serii Origin z negocjacjami z demonami i kartami zaklęć]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra JRPG, dungeon crawler z perspektywą pierwszej osoby Platformy PSP, PS1 Rok wydania 1996 Twórcy Atlus Średni czas gry 35–45 godzin na przejście głównej fabuły, 70–90 godzin na ukończenie gry w 100% Najlepsze dla Graczy, którzy chcą poznać Personę sprzed ery Social Linków, z rozmowami z demonami, kartami zaklęć i klasycznymi labiryntami Mocne strony Ulepszenia komfortu gry na PSP i zaktualizowana lokalizacja, głębia negocjacji z demonami, elastyczne łączenie Person, szybkie tempo walk jak na tamte czasy, klimat lat 90.

Shin Megami Tensei: Persona to tytuł, który położył podwaliny pod serię Persona. W tej pierwszej części wcielasz się w rolę licealisty, który wraz z grupą przyjaciół zyskuje zdolność przywoływania potężnych Person i stawia czoła nadprzyrodzonym siłom zagrażającym światu.

Gra oferuje tradycyjną walkę turową, w której nacisk kładziony jest na wykorzystywanie słabości przeciwników oraz łączenie Person w celu tworzenia silniejszych sojuszników. Chociaż brakuje jej dopracowania i wyrafinowanych systemów charakterystycznych dla późniejszych gier z serii Persona, wprowadza ona kluczowe elementy, takie jak wykorzystanie Person oraz fabułę skupioną na rozwoju osobistym i relacjach międzyludzkich.

Shin Megami Tensei: Persona zajmuje ważne miejsce w historii serii. Chociaż grafika i rozgrywka wydają się przestarzałe według współczesnych standardów, gra wciąga i jest świetna dla fanów, którzy chcą poznać początki serii Persona.

Nasza ocena: To jest pierwowzór. Bez kalendarza, bez powiązań społecznych – tylko labirynty widziane z perspektywy pierwszej osoby, negocjacje z demonami i planowanie fuzji, które decyduje o przebiegu rozgrywki. Wersja na PSP wygładza niedoskonałości i przyspiesza walki, ale w gruncie rzeczy nadal jest to gra typu „crawler” z lat 90.: wysoka częstotliwość spotkań, nacisk na mapę, prawdziwe wyczerpanie zasobów. Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie narodziły się systemy serii Persona (i nie przeszkadza ci oldschoolowy projekt lochów), ta gra zasługuje na przejście od początku do końca.

14. Persona 4: Tańcząc całą noc [Najlepsza rytmiczna gra poboczna z obsadą P4 i remiksami]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Rytmiczna, powieść wizualna Platformy PS Vita, PS4 (kolekcja „Endless Night”) Rok wydania 2015 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas gry 6–8 godzin na fabułę główną, 25–35 godzin na ukończenie gry w 100% Dla Graczy, którzy chcą zobaczyć ekipę z „Persona 4” w grze rytmicznej z pełną fabułą w stylu visual novel i świetnymi remiksami Mocne strony Remiksy Shoji Meguro, tańce Fever z partnerami, responsywne schematy nutowe, zestaw kostiumów, dopracowana wersja na PS4 (czystsze grafiki, ruch drążkiem do nut Scratch)

W grze „Persona 4: Tańcząc całą noc” uwielbiana obsada z „Persona 4” zamiast rozwiązywać zagadki, tańczy na scenie Midnight Stage. Po wydarzeniach z gry „Persona 4 Golden” Zespół Śledczy musi uwolnić porwane idolki, wykonując układy taneczne do zremiksowanych utworów ze ścieżki dźwiękowej gry.

W odróżnieniu od tradycyjnej walki turowanej ta gra rytmiczna stawia przed graczami wyzwanie trafiania w nuty w rytm muzyki, zapewniając zabawną i dynamiczną rozgrywkę. Pomimo zmiany gatunku gra nadal oferuje wciągające momenty z udziałem postaci oraz fascynujący tryb fabularny, który podtrzymuje magię serii.

Dzięki znakomitej ścieżce dźwiękowej, energetycznej oprawie wizualnej i beztroskiej atmosferze Tańcząc całą noc to pozycja obowiązkowa dla fanów gier rytmicznych i miłośników serii Persona.

Nasza ocena: „Tańcząc całą noc” sprawdza się, ponieważ na pierwszym miejscu stawia rytm, a dopiero na drugim zaspokajanie oczekiwań fanów. Schematy nut są przejrzyste, wyczucie momentu w trybie Fever jest świetne, a obsada z P4 otrzymuje prawdziwą fabułę zamiast wypełniaczy. Jeśli kochasz Inabę i chcesz mieć zgrany zestaw utworów, nad którymi naprawdę możesz poćwiczyć, to jest to spin-off, który zasługuje na wielokrotne przechodzenie.

15. Persona Q: Cień labiryntu [Najlepsza gra typu „dungeon crawler” z motywem crossoveru na konsolę 3DS]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG z perspektywą pierwszej osoby i eksploracją lochów, tworzenie drużyny Platformy 3DS Rok wydania 2014 Twórcy Atlus, P-Studio, SEGA Średni czas gry 50–70 godzin na przejście głównej fabuły, 100–120 godzin na ukończenie gry w 100% Dla kogo Graczy, którzy chcą tworzyć mapy w stylu Etrian z obsadą łączącą postacie z P3 i P4 oraz labiryntami pełnymi zagadek Mocne strony Rysowanie mapy na ekranie dotykowym, system Sub-Persona, patrole w stylu FOE, elastyczne składy drużyn, świetne dialogi, które faktycznie pomagają w pokonywaniu przeciwników, świetna ścieżka dźwiękowa

Persona Q: Cień labiryntu łączy uwielbianą obsadę gier Persona 3 i Persona 4 w nieoczekiwanej przygodzie. Akcja rozgrywa się w tajemniczym alternatywnym świecie, gdzie dwie grupy bohaterów zostają uwięzione w dziwnej szkole pełnej labiryntów, nie pamiętając, w jaki sposób się tam znalazły.

W odróżnieniu od głównych gier z serii Persona, Persona Q przyjmuje styl RPG typu „dungeon-crawler”. Gracze poruszają się po skomplikowanych labiryntach z perspektywy pierwszej osoby, rozwiązując zagadki i tocząc turowe bitwy, w których nacisk kładziony jest na strategię i synergię drużyny. Gra pozwala na głęboką personalizację, umożliwiając łączenie postaci z obu gier w celu stworzenia najlepszej drużyny.

Dzięki uroczej grafice w stylu chibi, wciągającej walce i dowcipnym interakcjom między postaciami gra „Persona Q: Cień labiryntu” stanowi prawdziwy hołd dla fanów serii i pozycję obowiązkową dla wszystkich, którzy lubią wymagające gry RPG.

Nasza ocena: Persona Q to czysta rozrywka dla umysłu na konsoli przenośnej: rysuj mapy, śledź trasy patroli i twórz zestawy Sub-Person, które zamieniają przypadkowych przeciwników i bossów w problemy, które da się rozwiązać. Crossover P3/P4 to ukłon w stronę fanów, ale to lochy stanowią o sile tej gry. Jeśli lubisz planować trzy tury do przodu, to wciąż jest to gra na 3DS, którą warto ukończyć.

Ile jest gier z serii Persona?

Seria Persona znacznie się rozrosła od momentu powstania, obejmując sześć głównych gier i mnóstwo spin-offów. Z biegiem lat rozszerzyła się na różne gatunki, takie jak gry rytmiczne, eksploracja lochów i RPG akcji. W sumie istnieje 28 gier z serii Persona – to ogromna liczba, biorąc pod uwagę, że głównych części jest tylko sześć!

Od pierwszej gry z serii „Persona” po „Persona 5 Royal” – te gry z serii „Persona”, które znalazły się w tym rankingu, pozostawiły trwały ślad w gatunku RPG i porwały wyobraźnię graczy na całym świecie.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Persona

Dopasowuję propozycje do typów graczy, a nie do popularności. Zacznij od tego, co lubisz, a potem poszerz horyzonty.

Dla nowych graczy , dla których najważniejsza jest fabuła > Persona 5 Royal . Stylowe walki, przejrzyste mechaniki oraz powiązania społeczne, które zmieniają sposób gry.

, > . Stylowe walki, przejrzyste mechaniki oraz powiązania społeczne, które zmieniają sposób gry. Dla graczy, którzy lubią optymalizować kalendarz > Persona 3 Reload . Mroczny klimat, presja czasu rzeczywistego, trudniejszy Tartarus i system tur, który nagradza planowanie.

> . Mroczny klimat, presja czasu rzeczywistego, trudniejszy Tartarus i system tur, który nagradza planowanie. Dla fanów wygodnych gier RPG > Persona 4 Golden . Tajemnica w małym miasteczku, świetna chemia w drużynie i lochy o płynnym tempie.

> . Tajemnica w małym miasteczku, świetna chemia w drużynie i lochy o płynnym tempie. Dla purystów starej szkoły > Persona 2: Wieczna kara . Rozmowy z demonami, rozbudowany system fuzji oraz poruszająca fabuła pełna konsekwencji.

> . Rozmowy z demonami, rozbudowany system fuzji oraz poruszająca fabuła pełna konsekwencji. Dla strategów eksplorujących lochy > Persona Q2: Nowy labirynt kinowy. Tworzenie map w stylu Etrian, budowanie Sub-Person i labirynty pełne zagadek.

Najpierw wybierz swoją ścieżkę; reszta uzupełni twój zestaw narzędzi. Zanim wrócisz do początku, będziesz szybciej analizować tury, mądrzej łączyć Persony i dokładnie wiedzieć, który wariant Persony chcesz rozwijać.

Często zadawane pytania