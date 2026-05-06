Os 15 melhores jogos da série Persona, classificados: Meta Route para 2026

Persona não é só uma série; é um estado de espírito. Escola de dia, sombras à meia-noite, um calendário a pressionar-te enquanto a banda sonora te entra na cabeça. Dá a sensação de ser vivido, não só jogado.

Não tinha planeado apaixonar-me tanto. Depois, as corridas no Tártaro transformaram-se em noites sem dormir, um único chefe fez-me treinar percursos e uma conversa com um colega mudou a forma como enfrentei a batalha seguinte. O estilo combina com os sistemas, e ambos são importantes.

Aqui está a minha opinião sobre quais os jogos da série Persona que ainda valem a pena, quais moldaram os restantes e o que deves jogar a seguir. Sem óculos de nostalgia. Apenas os títulos que merecem o teu tempo.

As nossas melhores escolhas da série Persona

Os jogos Persona estão repletos de histórias inesquecíveis, combate profundo e algumas das personagens mais memoráveis dos videojogos. Quer estejas a passar tempo com os amigos numa ida ao cinema ou a mergulhar num reino sobrenatural para lutar contra adultos corruptos, a mistura entre a vida quotidiana e a fantasia mantém-te viciado.

Aqui está a nossa lista dos melhores jogos Persona de sempre, cada um dos quais desempenhou um papel significativo na definição do lugar único da série na cultura dos videojogos:

1 Persona 5 Royal 2019 A versão definitiva do Persona 5, que aperfeiçoa a história, o combate e as personagens para uma experiência verdadeiramente inesquecível. Buy now 2 Persona 3 Reload 2024 Um remake espetacular com gráficos modernos, jogabilidade melhorada e uma história ainda mais emocionante. Buy now 3 Persona 4 Golden 2012 Um mistério cativante com personagens adoráveis, combates emocionantes e um equilíbrio perfeito entre suspense e amizade. Buy now

Desde obras-primas modernas a clássicos de culto, todos estes jogos Persona deixaram a sua marca. Pronto para explorar o melhor do melhor? Vamos lá.

Os 15 melhores jogos da série Persona, classificados

A série Persona não se resume apenas a batalhas por turnos – trata-se de viver duas vidas ao mesmo tempo. De dia, és um estudante normal e, à noite, lutas contra inimigos sobrenaturais e invocas Personas poderosas. A mistura de combate de RPG, interações sociais e uma narrativa profunda e psicológica faz com que cada jogo da série Persona seja único.

O que torna a Persona especial é a forma como mistura a vida real com o fantástico. Num momento, estás a comer ramen com um amigo; no momento seguinte, estás a lutar contra monstros sombrios no Canal da Meia-Noite.

Quer estejas a jogar o primeiro jogo da série Persona ou a mergulhar na versão definitiva do Persona 5 Royal, a série continua fresca e emocionante. Desde o Persona 2 Innocent Sin até aos jogos modernos da série, a série continua a cativar os fãs.

1. Persona 5 Royal [O melhor jogo moderno da série Persona em termos de estilo e profundidade]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos, simulação social Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2019 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 100-120 horas para a história principal, 140-170 horas para completar a 100% Ideal para Jogadores que procuram combates por turnos elegantes, com gestão de agenda e relações sociais O que gostei O semestre real e o novo Palácio, os arcos de Kasumi/Sumire e Maruki, as «Will Seeds» e as melhorias de qualidade de vida, o sistema «Baton Pass» e «One More», o estilo confiante e a banda sonora

O Persona 5 Royal aperfeiçoa a história, o combate e as personagens do seu antecessor, tornando-se um dos melhores RPG de sempre. Não se trata apenas de jogar uma história – trata-se de a viver.

Na pele de um estudante que leva uma vida dupla, tens de conciliar a escola, as amizades e o dia-a-dia enquanto lutas secretamente contra a corrupção como membro dos Ladrões Fantasmas. Usando poderes sobrenaturais, tu e os teus amigos entram no Metaverso, um mundo onde lutam para mudar os corações dos adultos corruptos.

O combate é rápido, elegante e estratégico. O «Baton Pass» mantém o ritmo, enquanto os «Ataques Totalmente Desenfreados» tornam cada luta emocionante. As personagens começam por ser clichés, mas evoluem de formas inesperadas, conferindo-lhes uma verdadeira profundidade. Com uma banda sonora inesquecível, gráficos deslumbrantes e um mundo repleto de coisas para fazer, este é um dos melhores jogos JRPG de sempre.

Se queres liderar um grupo de amigos numa missão que pode mudar o mundo, este é o jogo ideal para ti.

O meu veredicto: O Persona 5 Royal é o pacote completo: ordem de turnos inteligente, ligações sociais significativas e Palácios que recompensam o planeamento. O conteúdo «Royal» não é só para preencher — reforça a história e acrescenta uma verdadeira recompensa no final do jogo. Se és novo na série Persona, começa por aqui; se já jogaste antes, as novidades justificam uma nova jogada completa.

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2. Persona 3 Reload [O melhor remake moderno de um clássico da série Persona]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos, simulação social Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Ano de lançamento 2024 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 60-80 horas para a história principal, 100-130 horas para completar 100% Ideal para Jogadores que querem um Persona mais sombrio, com combate moderno, um ritmo mais fluido e a pressão do calendário O que gostei Finalizadores de Teurgia, trocas de personagens ao estilo «Shift Baton», layouts mais inteligentes do Tartarus, novos «Linked Episodes», banda sonora e interface remisturadas, controlo direto do grupo, grandes melhorias de qualidade de vida por todo o lado

No Persona 3 Reload, és um aluno do liceu Gekkoukan, a assistir às aulas, a sair com os amigos e a participar em clubes. Mas quando bate a meia-noite, o mundo muda. Surge a «Hora Negra», repleta de Sombras perigosas, e só quem tem o poder da Persona consegue lutar contra elas.

Acredita, sempre que a Hora Negra chega, parece que estás a entrar num mundo onde tudo pode acontecer.

Este remake não é só uma atualização – é uma transformação completa. Os visuais deslumbrantes, as cenas cinematográficas totalmente dubladas e a jogabilidade aperfeiçoada fazem com que a história tenha um impacto maior do que nunca. Desde o sacrifício comovente de Aragaki até ao final emocionante do jogo, o Reload oferece alguns dos momentos mais marcantes da história dos videojogos.

O Persona 3 Reload é um dos melhores jogos de simulação que podes jogar hoje em dia. Quer sejas um fã de longa data ou um novato, esta é a melhor forma de vivenciar a série.

O meu veredicto: O Persona 3 Reload mantém o que faz a diferença (noites longas no Tártaro, temas pesados, tensão real do calendário) e corrige as falhas. A Teurgia e o Shift tornam as jogadas mais precisas, o Tártaro deixa de parecer uma tarefa árdua e as interações sociais ficam mais fluidas. Perde-se a rota feminina da versão Portable, mas, como remake completo, esta é a versão que recomendo.

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3. Persona 4 Golden [O melhor Persona de mistério e assassinato aconchegante]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos, simulação social Plataformas PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2012 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 60-80 horas para a história principal, 90-120 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que procuram o ambiente de uma cidadezinha, Social Links centrados nas personagens e combate clássico por turnos com fusões inteligentes O que eu gostei O semestre extra/epílogo do Golden, a Marie e a nova masmorra, as habilidades de bicicleta/qualidade de vida, as brincadeiras do grupo, a profundidade da fusão e a banda sonora que fica na tua cabeça

O Persona 4 Golden leva-te à pequena e tranquila cidade de Inaba, onde se desenrola uma série de assassinatos estranhos. Na pele de um aluno do ensino secundário que está a ficar com o teu tio e o teu primo, tu e os teus novos amigos descobrem um mundo misterioso dentro de uma televisão, onde se esconde a verdade por trás dos assassinatos.

Quando comecei a jogar o Persona 4 Golden, não estava preparado para o quanto me iria envolver no mistério da cidade – nem para o quanto acabaria por me afeiçoar ao elenco. Quer estivesse a resolver um caso de homicídio misterioso ou a comer ramen com os amigos, os laços que criei ao longo do caminho tornaram o jogo inesquecível.

O combate por turnos é estratégico e emocionante, e cada decisão que tomas molda a tua experiência, quer estejas a desvendar os segredos da cidade ou a passar tempo com os amigos. Com a sua história cativante e banda sonora incrível, o Persona 4 Golden é um dos melhores jogos de aventura que há.

O meu veredicto: O Persona 4 Golden é como uma comida reconfortante com um toque especial: um ciclo bem equilibrado de explorações de masmorras à noite e dramas entre amigos durante o dia, tudo envolto num caso de homicídio que realmente vale a pena. As novidades da versão Golden não são de enfeite – completam o elenco e dão um verdadeiro impulso à fase final do jogo. Se o P5R é o mais chamativo, o P4G é aquele que eu não me canso de jogar de novo.

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4. Persona 3 Portable [O melhor Persona portátil com a rota da protagonista feminina]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos, simulação social Plataformas PC, PSP, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2009 (remasterização em 2023) Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 60-80 horas para a história principal, 120-160 horas para completar a 100% Ideal para Jogadores que querem um Persona mais sombrio, com controlo direto do grupo, navegação rápida nos menus e a rota da protagonista feminina O que gostei A rota da protagonista feminina e as ligações sociais, os comandos diretos para o grupo, as cartas de habilidade, o centro simplificado e a viagem rápida, o ritmo adequado para consolas portáteis, e a rotina no Tartarus que se adapta mesmo a sessões curtas

No Persona 3 Portable, jogas na pele de um estudante do ensino secundário que concilia a vida quotidiana com um mundo oculto e perigoso. Todas as noites, a Hora Negra toma conta de tudo, trazendo Sombras aterradoras. Para lutar contra elas, invocas Personas poderosas e exploras a torre do Tartarus, que está em constante mudança.

O que faz esta versão destacar-se? A opção de escolher uma protagonista feminina, oferecendo novas interações entre personagens e ligações sociais que alteram a forma como a história se desenrola. A primeira vez que joguei com a protagonista feminina, fiquei impressionado com a forma como isso mudou a dinâmica do jogo, proporcionando novas relações e novas perspetivas.

O Persona 3 Portable é mais do que apenas um jogo – é uma experiência. Quer sejas um fã de longa data da série Persona ou estejas a mergulhar nela pela primeira vez, o Persona 3 Portable é um jogo imperdível.

O meu veredicto: O «Persona 3 Portable» simplifica a apresentação, mas acrescenta opções que fazem a diferença. O controlo direto resolve os problemas com a IA, a rota FeMC dá uma nova perspetiva ao elenco e o fluxo baseado em menus torna as incursões no Tartarus fáceis de encaixar na vida real. O Reload é o remake mais espetacular, mas o P3P continua a ser a melhor forma de ver a perspetiva FeMC.

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5. Persona 5 Strikers [Melhor spin-off de ação com combate Persona em tempo real]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, Hack-and-Slash, elementos sociais Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2021 Criadores Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Tempo médio de jogo 30-35 horas para a história principal, 45-60 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que querem o sistema de fraquezas da série Persona em tempo real, troca de equipa em tempo real e uma sequela em forma de viagem com o elenco do P5 O que eu gostei As fraquezas elementais nos combates de ação, as trocas instantâneas de personagens, os Showtimes/All-Out Attacks, as emboscadas furtivas, as prisões criativas, a excelente banda sonora e as vozes que dão a sensação de ser uma verdadeira sequela do P5

O Persona 5 Strikers dá continuidade à história dos Ladrões Fantasmas, trazendo-os de volta para uma nova aventura que mistura tudo o que adoras na série com combates emocionantes em tempo real. Depois de umas férias de verão repletas de mistério, os Ladrões têm de voltar à ação quando se deparam com acontecimentos estranhos por todo o Japão.

Embora este impressionante jogo de luta continue a oferecer as melhores características da série Persona – criar laços com amigos, explorar masmorras e descobrir segredos –, passa do combate por turnos para o combate em tempo real, permitindo-te participar em batalhas f renéticas enquanto usas as tuas Personas para desferir ataques poderosos e combos.

O sistema de combate elegante faz do Persona 5 Strikers uma experiência única que te mantém viciado do início ao fim. Quer sejas fã da série ou adores os melhores jogos de luta, este título oferece o equilíbrio perfeito entre ação e narrativa.

O meu veredicto: o Persona 5 Strikers é o Persona em movimento. Continuas a procurar pontos fracos, a controlar as multidões e a arrematar com os Showtimes – só que mais rápido. A estrutura de viagem mantém o elenco em destaque, e as prisões evitam o excesso típico do Musou com layouts mais compactos. Se adoraste o grupo do P5, este é o verdadeiro epílogo.

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6. Persona 2: Innocent Sin [O melhor clássico da série Persona com o Sistema de Rumores]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos Plataformas PSP, PS1 Ano de lançamento 1999 Criadores Atlus Tempo médio de jogo 40-50 horas para a história principal, 70-90 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que procuram um Persona mais sombrio, anterior ao Social Link, com sistemas marcantes e temas profundos O que gostei O sistema de rumores que transforma lojas e eventos, as negociações com os demónios, a fusão flexível de Personas, as melhorias de jogabilidade na PSP e a interface e som remasterizados, além da forte dinâmica do elenco

O Persona 2: Innocent Sin leva-te a um mundo sombrio e emocionante, onde os rumores ganham vida e manipulam a realidade. Passado na cidade de Sumaru, jogas na pele de Tatsuya Suou, um estudante do ensino secundário que descobre uma conspiração sinistra envolvendo figuras misteriosas e poderosas.

À medida que a história se desenrola, vais lutar contra inimigos sobrenaturais e enfrentar as consequências das tuas escolhas, tudo isto enquanto lidas com relações complexas e desvendas mistérios profundos.

Ao contrário dos jogos posteriores da série Persona, Innocent Sin combina o combate tradicional por turnos com uma narrativa mais realista. O jogo centra-se fortemente em temas como a memória, a identidade e a batalha entre o bem e o mal. A mecânica permite invocar e fundir Personas, oferecendo aos jogadores imensas opções de personalização em combate.

O meu veredicto: Innocent Sin é o momento em que a série Persona encontrou a sua voz – mitos urbanos que se tornam realidade, consequências que se fazem sentir e sistemas que recompensam o planeamento em vez da repetição mecânica. A mecânica do Rumor ainda parece inovadora: altera o mundo e, depois, aproveita o que criaste. Aqui não há calendário nem Social Links; é um Persona puro, que dá prioridade à história, com um controlo por turnos preciso e uma recompensa que te leva diretamente para o Castigo Eterno.

7. Shin Megami Tensei V: Vengeance [O melhor SMT definitivo para fusões de demónios e chefes brutais]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2024 Criadores Atlus, SEGA Tempo médio de jogo 60-80 horas para a história principal, 120-150 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que procuram combate por turnos, fusão de demónios aprofundada e uma versão mais difícil e mais limpa do SMT V O que gostei A rota «Canon of Vengeance», melhorias de desempenho em plataformas que não sejam a Switch, novas áreas e demónios, ferramentas de exploração mais inteligentes e melhorias de qualidade de vida tanto na fusão como na jogabilidade em campo

O Shin Megami Tensei V: Vengeance não é, tecnicamente, um jogo da série Persona, mas se adoras a série Persona, vale a pena dedicares o teu tempo a este RPG sombrio e estratégico. Trata-se de uma edição expandida do Shin Megami Tensei V, que traz uma nova rota de história, mecânicas aperfeiçoadas e interações mais profundas entre as personagens ao jogo original.

Num Tóquio pós-apocalíptico, jogas na pele de um estudante do ensino secundário que se funde com um ser misterioso para se tornar um Nahobino. Preso numa guerra entre deuses e demónios, as tuas escolhas determinam o destino da existência.

O jogo é imperdível para quem procura uma abordagem mais sombria e madura do universo Megami Tensei.

O meu veredicto: A vingança é a forma certa de jogar o SMT V. Tens à escolha o caminho original do «Canon of Creation» ou o novo «Canon of Vengeance», com uma narrativa mais incisiva, além de melhor desempenho e uma progressão mais flexível. O sistema de turnos continua implacável, a profundidade da fusão continua a recompensar o planeamento e as regiões e demónios adicionais oferecem novas opções de percurso. Se não te identificaste com a versão para Switch, esta corrige os problemas sem perder a intensidade.

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8. Persona 2: Castigo Eterno [Melhor sequela clássica com uma história orientada pelas consequências]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos Plataformas PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Ano de lançamento 2020 Criadores Atlus Tempo médio de jogo 45-60 horas para a história principal, 80-100 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que querem um Persona mais sombrio, com negociação com demónios, fusões complexas e um enredo que dá sentido às escolhas do Innocent Sin O que gostei O elenco liderado pela Maya, a mecânica dos Rumores de volta com aplicações mais precisas, missões secundárias fortes, um ritmo mais inteligente nas masmorras e uma excelente série de chefes no final do jogo

O «Persona 2: Castigo Eterno» dá continuidade à história do «Innocent Sin», aprofundando o mistério em torno da cidade de Sumaru. Acompanhas a Maya Amano, uma jornalista que investiga acontecimentos estranhos ligados aos segredos obscuros da cidade.

À medida que ela vai desvendando uma poderosa conspiração, a Maya e os seus aliados enfrentam forças que manipulam tanto a realidade como a perceção, com o destino do mundo em jogo. Este título combina combate por turnos com uma narrativa rica, cheia de reviravoltas e profundidade emocional. O jogo aperfeiçoa o sistema de fusão de Personas e apresenta um sistema de combate mais tático.

Com uma história cativante, personagens complexas e batalhas intensas, o Persona 2: Castigo Eterno é um RPG que se destaca. Apresenta uma visão mais sombria da série Persona que os fãs do género não vão querer perder.

O meu veredicto: Castigo Eterno é o Persona na sua versão mais adulta: consequências, memória e o custo de corrigir uma linha temporal quebrada. Sem Social Links, só conversas com demónios, planeamento de fusões e uma história que realmente faz sentido. Se o Innocent Sin te cativou, esta é a conclusão com um ritmo melhor e chefes mais difíceis – vale a pena o esforço.

9. Persona 5 Tactica [O melhor spin-off de tática em grelha com «One More Combos»]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo SRPG por turnos, tático Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 25 a 35 horas para a história principal, 50 a 60 horas para completar a 100% Ideal para Jogadores que querem a lógica de «fraqueza/One More» da série Persona num jogo de tática em grelha com cobertura, flancos e formações de equipa O que gostei A mecânica de cobertura e knockback, as cadeias «One More» que levam a ataques «Triangle»/«Union», árvores de habilidades e Personas dinâmicas, a apresentação elegante em quadrinhos de banda desenhada, o arco da Erina e o ritmo bem equilibrado das missões

O Persona 5 Tactica leva os Ladrões Fantasmas para um campo de batalha totalmente novo, trocando o combate por turnos por estratégia tática. Neste spin-off muito elogiado da série Persona, o Joker e a sua equipa dão por si num mundo novo e estranho, governado por um regime opressivo.

A jogabilidade deste jogo de estratégia pouco convencional passa a ser um RPG tático baseado em grelha, onde o posicionamento, a cobertura e o uso inteligente das habilidades fazem toda a diferença. O familiar sistema «One More» regressa, recompensando o planeamento cuidadoso e o jogo agressivo.

Embora a jogabilidade principal seja divertida e acessível, não é tão profunda como noutros RPG táticos, o que a torna um bom ponto de partida para quem está a começar, mas talvez demasiado simples para os fãs mais dedicados de estratégia.

O meu veredicto: O Persona 5 Tactica transforma os Ladrões Fantasmas num verdadeiro esquadrão tático. És tu que mandas no tabuleiro: usa a cobertura como isco, identifica os pontos fracos, encadeia «One Mores» e, depois, aproveita os triângulos da União para limpar os grupos de inimigos. É mais leve na simulação social e mais intenso nos quebra-cabeças de posicionamento, e é exatamente por isso que funciona como um spin-off.

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10. Persona 4 Arena Ultimax [O melhor jogo de luta da série Persona com rollback e tipos «Shadow»]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de luta 2D Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2013 (remasterização em 2022) Criadores Atlus, Arc System Works, SEGA Tempo médio de jogo 8 a 10 horas para a história principal, 30 a 35 horas para completar 100% Ideal para Jogadores que querem os elementos básicos da ArcSys com o toque da Persona – One Mores, All-Out Attacks, variantes de Sombra e um modo de história bem substancial O que gostei Atualização do netcode Rollback, neutralidade bem equilibrada com confirmações explosivas, percursos Shadow/Normal, tutoriais e provações bem estruturados, uma grande história cruzada que realmente faz avançar o P3/P4

O Persona 4 Arena Ultimax pega nas batalhas cheias de energia do Persona 4 Arena e aumenta ainda mais a intensidade. Como sequela direta , o Ultimax dá continuidade à história quando Inaba fica subitamente coberta por um misterioso nevoeiro vermelho, obrigando os heróis do Persona 3 e do Persona 4 a lutarem mais uma vez.

Com muito mais em jogo do que nunca, eles têm de descobrir a verdade por trás do torneio P-1 Climax antes que seja tarde demais.

Desenvolvido pela Arc System Works, conhecida pela sua experiência no género de jogos de luta, o Ultimax aperfeiçoa o seu combate 2D de ritmo acelerado. O elenco alargado apresenta novas personagens, incluindo versões «Shadow» com habilidades alteradas, o que acrescenta profundidade e variedade a cada batalha.

Quer estejas aqui pelo modo história cativante ou pelas batalhas multijogador competitivas, o Persona 4 Arena Ultimax é um dos melhores jogos de luta que há.

O meu veredicto: O Ultimax é rápido e justo: combinações de botões fortes que dão resultados reais, Personas como extensões do controlo do espaço e kits «Shadow» que mudam completamente a tua estratégia assim que os dominares. A remasterização elimina o atrito (e adiciona o rollback), pelo que o tempo passado a treinar se traduz diretamente em combates. Se és fã de Persona e gostas de lutar, este é o jogo que tens de jogar até à exaustão.

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11. Persona Q2: O Novo Labirinto do Cinema [O melhor jogo de labirintos para a 3DS com um mash-up de Persona]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG de exploração de masmorras na primeira pessoa, com criação de grupo Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2018 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 50-60 horas para a história principal, 90-110 horas para completar 100% Ideal para Jogadores que querem um sistema de mapeamento ao estilo Etrian com um elenco de personagens da série Persona e masmorras repletas de quebra-cabeças O que eu gostei Desenho de mapas em tempo real, definições de Sub-Persona, tema cinematográfico do mundo, patrulhas inteligentes ao estilo FOE, conversas divertidas no grupo que ajudam mesmo a derrotar os inimigos, banda sonora de arrasar

O Persona Q2: O Novo Labirinto do Cinema reúne os elencos do Persona 3, Persona 4 e Persona 5 numa aventura única de exploração de masmorras. Preso num labirinto com temática cinematográfica, o teu objetivo é explorar, resolver quebra-cabeças e desvendar o mistério por trás deste mundo bizarro.

O Persona Q2 apresenta a clássica exploração de masmorras na primeira pessoa, inspirada em Etrian Odyssey. Vais formar uma equipa com personagens de vários jogos da série Persona, criando combinações diversificadas com diferentes estilos de combate. O sistema de batalha é por turnos, e as fusões de Personas são fundamentais para derrotar inimigos difíceis.

Embora a história não seja tão profunda como nos jogos principais da série Persona, oferece momentos descontraídos e interações divertidas entre as personagens. O estilo artístico vibrante e a banda sonora envolvente tornam a experiência ainda mais agradável.

O meu veredicto: Persona Q2 é aquele jogo pouco conhecido que recompensa a paciência. É o clássico jogo de exploração em grelha: desenha mapas, acompanha patrulhas, arma emboscadas e cria kits de Sub-Persona que transformam inimigos aleatórios e chefes em percursos fáceis. O elenco misto dá origem a piadas, mas são as masmorras que fazem a diferença. Se gostas de planear os teus turnos com três jogadas de antecedência, este é o jogo para consola portátil que tens de jogar.

12. Persona 4 Arena [O primeiro jogo de luta da série Persona com o ADN da ArcSys]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de luta 2D Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, Arcade Ano de lançamento 2012 Criadores Atlus, Arc System Works, SEGA Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para a história principal, 20 a 30 horas para completar a 100% Ideal para Jogadores que querem um jogo de luta da série Persona mais simples, antes do excesso de personagens do Ultimax e dos kits Shadow O que gostei Os jogos mentais do «Awakening» e do «Burst», as assistências de Persona que aumentam a pressão e o controlo do espaço, tutoriais bem feitos, uma história ao estilo VN que faz a ponte entre o P3 e o P4

O Persona 4 Arena pega nas personagens adoradas do Persona 3 e do Persona 4 e atira-as para um torneio de luta intenso. Passado após os acontecimentos do Persona 4, o jogo acompanha o Yu Narukami e os seus amigos à medida que são arrastados para uma nova batalha misteriosa dentro do Canal da Meia-Noite.

Ao contrário das mecânicas tradicionais de RPG da série principal, o Persona 4 Arena é um jogo de luta 2D em ritmo acelerado desenvolvido pela Arc System Works. Cada personagem tem o seu próprio estilo de luta único, e as suas Personas podem ser invocadas a meio da batalha para ataques devastadores. O jogo também apresenta um modo história profundo, mantendo a profundidade narrativa que os fãs de Persona adoram.

Com combates elegantes, uma história cativante e um elenco de personagens adorados pelos fãs, o Persona 4 Arena é um dos melhores jogos da série Persona para quem adora jogos de luta.

O meu veredicto: O Persona 4 Arena é a base: botões precisos, recompensas reais nas confirmações e Personas usadas como controlo deliberado do ecrã, em vez de puro vórtice. O modo história é longo, mas vale a pena se te interessas pelas tramas do P3/P4. O Ultimax é hoje o melhor pacote de jogo online, mas o P4A continua a ensinar bem a essência do jogo.

13. Shin Megami Tensei: Persona [Melhor título da série com negociação de demónios e cartas mágicas]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG por turnos, jogo de masmorras na primeira pessoa Plataformas PSP, PS1 Ano de lançamento 1996 Criadores Atlus Tempo médio de jogo 35-45 horas para a história principal, 70-90 horas para completar a jogabilidade a 100% Ideal para Jogadores que querem o Persona pré-Social Link, com conversas com demónios, cartas mágicas e masmorras clássicas em grelha O que gostei Melhorias de jogabilidade na PSP e localização atualizada, profundidade nas negociações com os demónios, fusão flexível de Personas, ritmo de batalha rápido para a época, ambiente melancólico dos anos 90

Shin Megami Tensei: Persona é o título que lançou as bases para o que mais tarde se tornaria a série Persona. Nesta primeira entrega, jogas na pele de um estudante do ensino secundário que, juntamente com um grupo de amigos, ganha a capacidade de invocar Personas poderosas e enfrentar forças sobrenaturais que ameaçam o mundo.

O jogo oferece combate tradicional por turnos, com foco em explorar os pontos fracos dos inimigos e fundir Personas para criares aliados mais fortes. Embora não tenha o acabamento e os sistemas refinados dos jogos posteriores da série Persona, introduz elementos-chave, como o uso das Personas e uma narrativa centrada no crescimento pessoal e nas relações.

O «Shin Megami Tensei: Persona» ocupa um lugar importante na história da franquia. Embora os gráficos e a jogabilidade pareçam antiquados para os padrões atuais, vai manter-te viciado e é ótimo para os fãs que querem conhecer os primórdios da série Persona.

O meu veredicto: Este é o modelo original. Sem calendário, sem Social Links – só labirintos em primeira pessoa, negociações com demónios e planeamento de fusões que determinam a tua jogada. A versão para PSP suaviza as arestas e acelera as lutas, mas no fundo continua a ser um jogo de exploração dos anos 90: alta taxa de encontros, foco no mapa, desgaste real. Se quiseres ver onde nasceram os sistemas de Persona (e não te importares com o design de masmorras à moda antiga), este jogo merece ser jogado do início ao fim.

14. Persona 4: Dancing All Night [O melhor spin-off rítmico com o elenco do P4 e remixes]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ritmo, Visual Novel Plataformas PS Vita, PS4 (Coleção Endless Night) Ano de lançamento 2015 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para a história principal, 25 a 35 horas para completar a 100% Ideal para Jogadores que querem a equipa do Persona 4 num jogo de ritmo com uma história completa de visual novel e remixes incríveis O que gostei Os remixes de Shoji Meguro, as danças «Fever» com os parceiros, as tabelas de notas responsivas, as opções de trajes e o acabamento para a PS4 (gráficos mais nítidos, movimento rápido do manípulo para as notas «Scratch»)

O «Persona 4: Dancing All Night» transforma o adorado elenco do «Persona 4», que passa de resolver mistérios a dançar pelo «Midnight Stage». Depois dos acontecimentos do «Persona 4 Golden», a Equipa de Investigação tem de libertar ídolos raptados, executando coreografias ao som de faixas remixadas da banda sonora do jogo.

Ao contrário do combate tradicional por turnos, este jogo de ritmo desafia-te a acertar nas notas em sincronia com a batida, proporcionando uma experiência de jogo divertida e dinâmica. Apesar da mudança de género, o jogo continua a apresentar momentos envolventes com as personagens e um modo de história cativante que mantém a magia viva.

Com uma banda sonora fantástica, visuais enérgicos e um ambiente descontraído, o A dançar a noite toda é um jogo imperdível para os fãs de jogos de ritmo e entusiastas da série Persona.

O meu veredicto: O «Dancing All Night» dá certo porque dá prioridade ao ritmo e só depois ao fan service. As tabelas são claras, o timing do «Fever» é fantástico e o elenco do P4 tem uma história a sério, em vez de enche-ladrão. Se adoras a Inaba e queres uma lista de faixas concisa que possas mesmo jogar à exaustão, este é o spin-off que vale a pena jogar várias vezes.

15. Persona Q: Shadow of the Labyrinth [O melhor jogo de exploração de masmorras com personagens de várias séries para a 3DS]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG de exploração de masmorras na primeira pessoa, com formação de grupo Plataformas 3DS Ano de lançamento 2014 Criadores Atlus, P-Studio, SEGA Tempo médio de jogo 50 a 70 horas para a história principal, 100 a 120 horas para completar 100% Ideal para Jogadores que querem um sistema de mapeamento ao estilo Etrian com um elenco que mistura P3 e P4 e labirintos cheios de quebra-cabeças O que gostei Desenho de mapas no ecrã tátil, sistema Sub-Persona, patrulhas ao estilo FOE, composições de grupo flexíveis, diálogos engraçados que ajudam mesmo a orientar-te, banda sonora cativante

O Persona Q: Sombra do Labirinto reúne os adorados elencos do Persona 3 e do Persona 4 numa aventura inesperada. Num misterioso mundo alternativo, os dois grupos de heróis dão por si presos numa estranha escola cheia de labirintos, sem se lembrarem de como lá chegaram.

Ao contrário dos jogos principais da série Persona, o Persona Q adota um estilo de RPG de exploração de masmorras. Os jogadores percorrem labirintos complexos na primeira pessoa, resolvendo quebra-cabeças e participando em batalhas por turnos que dão ênfase à estratégia e à sinergia do grupo. O jogo permite uma personalização profunda, já que podes misturar e combinar personagens de ambos os jogos para criar a equipa definitiva.

Com o seu encantador estilo artístico chibi, combates envolventes e interações espirituosas entre as personagens, o «Persona Q: Shadow of the Labyrinth» é uma homenagem aos fãs da série e um jogo imperdível para quem gosta de RPGs desafiantes.

O meu veredicto: O Persona Q é puro alimento para o cérebro num portátil: traça o teu mapa, estuda as rotas de patrulha e cria kits de Sub-Persona que transformam inimigos aleatórios e chefes em problemas que dá para resolver. O crossover entre P3 e P4 é um mimo para os fãs, mas são as masmorras que dão o tom. Se gostas de planear três jogadas à frente, este continua a ser o jogo de 3DS que tens de jogar.

Quantos jogos Persona existem?

A série Persona cresceu imenso desde que começou, com seis jogos principais e imensos spin-offs. Ao longo dos anos, expandiu-se para diferentes géneros, como jogos de ritmo, exploração de masmorras e RPGs de ação. No total, existem 28 jogos Persona – um número enorme, tendo em conta que só há seis títulos principais!

Desde o primeiro jogo Persona até ao Persona 5 Royal, estes jogos da série, aqui classificados, deixaram um legado duradouro no género RPG e cativaram a imaginação de jogadores de todo o mundo.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos da série Persona

Estou a escolher os jogos com base nos tipos de jogador, não na moda do momento. Começa pelo que já estás habituado e, depois, vai explorando outras opções.

Para quem está a começar e dá prioridade à história > Persona 5 Royal . Combates elegantes, sistemas fáceis de perceber e Social Links que mudam a forma como jogas.

> . Combates elegantes, sistemas fáceis de perceber e Social Links que mudam a forma como jogas. Para quem gosta de otimizar ao máximo o calendário > Persona 3 Reload . Tom sombrio, pressão em tempo real, um Tartarus mais desafiante e um fluxo de turnos que recompensa o planeamento.

> . Tom sombrio, pressão em tempo real, um Tartarus mais desafiante e um fluxo de turnos que recompensa o planeamento. Para os fãs de RPGs tranquilos > Persona 4 Golden . Mistério numa cidadezinha, ótima química entre o grupo e masmorras com um ritmo bem equilibrado.

> . Mistério numa cidadezinha, ótima química entre o grupo e masmorras com um ritmo bem equilibrado. Para os puristas da velha guarda > Persona 2: Castigo Eterno . Diálogos com demónios, fusões complexas e uma história com consequências pesadas que te marca.

> . Diálogos com demónios, fusões complexas e uma história com consequências pesadas que te marca. Para os estrategas de masmorras > Persona Q2: O Novo Labirinto do Cinema. Mapeamento ao estilo Etrian, definições de Sub-Persona e labirintos repletos de quebra-cabeças.

Começa por te concentrares no teu caminho; o resto vem completar o teu conjunto de ferramentas. Quando voltares ao ponto de partida, vais conseguir antecipar os turnos mais rapidamente, fazer fusões de forma mais inteligente e saber exatamente que tipo de Persona queres desenvolver.

Perguntas frequentes