Las mejores VPN de 2026: 6 opciones que han superado las pruebas de velocidad, resistencia y seguridad

Las listas de las mejores VPN están repletas de proveedores que parecen estupendos sobre el papel, pero que resultan un fastidio a los cinco minutos de instalarlos. En esta guía, solo incluyo aquellos que resultaron rápidos, estables y prácticos en todas mis pruebas.

Probé el rendimiento en servidores cercanos y de larga distancia, comprobé el funcionamiento del «kill switch» durante las desconexiones forzadas y llevé el streaming al límite. Después, sopesé los factores realmente decisivos: la política de privacidad, las opciones de protocolo, los límites de dispositivos, la compatibilidad con torrents y qué «funciones adicionales» son realmente útiles, en lugar de simples elementos de relleno.

Estas son las seis opciones que resultaron más acertadas tras las pruebas, con sus respectivas ventajas e inconvenientes detallados.

Comparativa rápida: los mejores servicios de VPN – Seis auténticos competidores, comparados uno al lado del otro

Proveedor de VPN Punto fuerte Servidores Dispositivos Precio más bajo Mi función favorita NordVPN El mejor en general Más de 9 000 en más de 100 países 10 2,99 $ al mes (plan de 2 años) Protocolo NordLynx + Protección contra amenazas ExpressVPN La mejor experiencia premium Más de 3000 en más de 100 países 14 3,49 $ al mes (plan de 28 meses) Protocolo Lightway + TrustedServer Proton VPN Lo mejor para la privacidad Más de 14 000 en más de 100 países 10 2,99 $ al mes (plan de 2 años) Jurisdicción suiza + Secure Core CyberGhost Excelentes servidores de streaming Más de 11 000 en 100 países 7 2,19 $ al mes (plan de 26 meses) Servidores optimizados para streaming PIA La red de servidores más grande Más de 35 000 en más de 90 países Ilimitado 2,03 $ al mes (plan de 3 años) Reenvío de puertos + proxy SOCKS5 Surfshark La mejor relación calidad-precio Más de 4.500 en 100 países Ilimitado 1,99 $ al mes (plan de 2 años) Conexiones ilimitadas

Los 6 mejores servicios de VPN: análisis

Tras tres meses de pruebas, mi equipo y yo hemos seleccionado seis VPN que han superado con nota la mayoría de las pruebas a las que las hemos sometido. Ninguna VPN es perfecta, pero algunas como Norte and Exprés se han quedado muy cerca. Sigue leyendo para ver los resultados finales y descubrir por qué cada una de las selecciones ha entrado en la lista definitiva.

1. NordVPN [La mejor VPN en general]

NordVPN ocupa el primer puesto porque lo hace todo a la perfección: protocolos rápidos, una amplia red de servidores, una política de no registro verificada y sin concesiones extrañas.

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada cinco veces, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Rendimiento y velocidad

NordLynx es la razón por la que este modelo destaca. En una línea de gigabit, observé sistemáticamente 850-950 Mbps en servidores cercanos. La velocidad entre continentes se mantuvo en el rango de los 600-800 Mbps. Eso supone una retención del 85-95 % a nivel local, lo que es prácticamente lo mejor que se puede conseguir.

The Infraestructura de 10 Gbps resulta de gran ayuda en las horas punta. Se controló la latencia en los principales centros de conexión, como Nueva York, Londres y Tokio. No se registraron caídas drásticas ni picos de congestión aleatorios. La excelente calidad de NorteAdemás, su red de servidores y sus protocolos lo convirtieron en mi opción número uno para el la mejor aplicación de VPN para China.

Seguridad y privacidad

Cinco auditorías independientes (PwC y Deloitte entre 2018 y 2024) verificaron la política de no registro de datos. No se almacena el historial de navegación, las marcas de tiempo de las conexiones ni las direcciones IP.

La jurisdicción de Panamá significa no existen leyes que obliguen a conservar datos. Los servidores que funcionan únicamente con memoria RAM aportan una capa adicional de protección práctica.

Si lo necesitas, también tienes a tu disposición funciones adicionales muy útiles como Threat Protection Pro, Double VPN, Onion Over VPN y NordWhisper.

Streaming y descargas de torrents

El streaming funcionó sin problemas. Netflix EE. UU., BBC iPlayer, Prime Video, Disney+ y Hulu: todos ellos funcionaban en mis pruebas.

El P2P funciona en la mayoría de los servidores y es compatible con el proxy SOCKS5 si deseas un mayor control. SmartPlay DNS también resulta útil en dispositivos que no admiten aplicaciones VPN nativas.

Ventajas Contras ✅ 5 auditorías independientes ✅ La implementación más rápida de WireGuard ✅ La jurisdicción de Panamá al margen de las alianzas de vigilancia ✅ Más de 9.000 servidores con una infraestructura de 10 Gbps ✅ Excelente calidad de streaming y desbloqueo de restricciones geográficas ✅ Paquete completo de protección contra amenazas ❌ El túnel dividido no está disponible en iOS/macOS

Veredicto final: Norte Es, sin lugar a dudas, la mejor VPN que existe. Ofrece una gran velocidad, un historial impecable en materia de privacidad, un streaming fiable y suficientes funciones avanzadas sin por ello convertirse en un proyecto de ingeniería. Tanto si utilizas Windows como si buscas la mejor VPN para Mac, te garantiza una experiencia impecable en todas las plataformas. Si quieres una VPN que lo haga casi todo bien, esta es la tuya.

★ La mejor VPN en general NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [La mejor experiencia con una VPN premium]

ExpressVPN Se sitúa en la gama alta por una razón. Es rápido, estable y está perfectamente optimizado en todas las plataformas, sin que la configuración se convierta en un proyecto.

Característica Ddetalles Servidores Más de 3.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, función de desconexión automática «Network Lock», gestor de amenazas, túnel dividido Privacidad Política de no retención de registros auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, con tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

Rendimiento y velocidad

Lightway es la principal ventaja en este caso. En las pruebas, los tiempos de conexión fueron inferiores a dos segundos, y los servidores cercanos alcanzaron velocidades de entre 800 y 900 Mbps en una línea de gigabit. El rendimiento entre continentes osciló entre 550 y 750 Mbps, dependiendo del enrutamiento.

Puede que no sea siempre el más rápido sobre el papel, pero destaca por su estabilidad. Eso lo convierte en el la mejor VPN para jugar, sobre todo para los jugadores competitivos.

Seguridad y privacidad

Infraestructura TrustedServer funciona íntegramente en la memoria RAM y se recarga a partir de imágenes de solo lectura. No se almacena nada en el disco. Auditorías independientes han verificado la política de no guardar registros.

ExpressVPN is con sede en las Islas Vírgenes Británicas, al margen de las principales alianzas de vigilancia. Cuando se incautó un servidor en Turquía en 2017, las autoridades no encontraron datos útiles. No fue pura suerte.

Gestor de amenazasbloquea los dominios maliciosos conocidosAdemás, Network Lock cumple correctamente con su función de «kill switch», y el túnel dividido funciona bien en las plataformas compatibles.

Streaming y descargas de torrents

La transmisión funcionó sin problemas. Netflix (varias regiones), Disney+, Prime Video, BBC iPlayer y Hulu se cargaron sin necesidad de buscar servidores manualmente.

El P2P está permitido en todos los servidores. Las aplicaciones no incluyen reenvío de puertos integrado (solo se puede configurar en el router), pero el uso de torrents funcionó sin problemas.

Ventajas Contras ✅ Un acabado de la aplicación líder en el sector ✅ Protocolo Lightway con conexiones rápidas ✅ Infraestructura «TrustedServer» basada exclusivamente en memoria RAM ✅ Falsificación de la señal GPS para Android ✅ Excelente fiabilidad en la transmisión ✅ Servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ La VPN más cara de las principales

Veredicto final: ExpressVPN No es la más barata, ni pretende serlo. Lo que ofrece es fiabilidad, una conexión rápida y una de las interfaces de usuario más intuitivas. Si buscas un servicio pulido y predecible, esta es tu herramienta.

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3. Proton VPN [La mejor VPN para la privacidad]

Proton VPN Se basa en una privacidad a toda prueba. Jurisdicción suiza, aplicaciones de código abierto y una política de no registro de datos probada ante los tribunales. Está diseñado para usuarios que se preocupan por las garantías legales y técnicas, y no solo por las pruebas de velocidad.

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada judicialmente, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Rendimiento y velocidad

Proton no es el más rápido de esta lista, pero es estable. En mis pruebas, Mantuve entre el 70 % y el 85 % de mi velocidad en los servidores cercanos, y entre el 55 % y el 70 % en las conexiones de larga distancia. En una línea de gigabit, eso equivale a entre 700 y 850 Mbps a nivel local.

El acelerador VPN mejora el enrutamiento de larga distancia, pero Secure Core (con múltiples saltos a través de Suiza, Islandia o Suecia) reducirá tu velocidad. Yo lo reservaría para situaciones de alto riesgo, no para la navegación diaria.

Seguridad y privacidad

Aquí es dondeProtondestaca. Esopera conforme a la legislación suiza, al margen de los acuerdos de vigilancia y sin obligación de conservar datos. Su política de no registro de datos ha sido auditada de forma independiente y puesta a prueba en casos judiciales reales, sin que se haya facilitado ningún dato de los usuarios.

All las aplicaciones son de código abierto, yProton publica informes de transparencia en los que se detallan las solicitudes de las autoridades. Si te importa la verificabilidad, Proton cumple ese requisito.

Para quienes tengan previsto viajar a países con restricciones, Proton Es difícil no considerarla la mejor VPN para viajar: su protocolo Stealth está diseñado precisamente para redes que bloquean el tráfico VPN estándar. Esa misma característica es la razón por la que se recomienda constantemente como una de las Las mejores VPN para viajar a China. También está disponible Tor sobre VPN, por si lo necesitas.

Streaming y descargas de torrentsEn mis pruebas, el streaming funcionó con Netflix, Prime Video, Disney+ y BBC iPlayer, aunque no está tan bien optimizado como Norte or Exprés. El P2P es compatible con servidores específicos, con reenvío de puertos disponible en determinadas ubicaciones.

Ventajas Contras ✅ Jurisdicción suiza ✅ Política de no conservación de registros contrastada ante los tribunales ✅ Aplicaciones de código abierto ✅ Opción de múltiples saltos de Secure Core ✅ Diseño que da prioridad a la privacidad ❌ Los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente varían

Veredicto final: Proton VPN es la opción que prioriza la privacidad. Puede que no sea la más rápida en todas las pruebas de velocidad, pero ofrece una sólida base jurídica, aplicaciones transparentes y herramientas prácticas de privacidad. Si la jurisdicción y la verificabilidad te importan más que sacar hasta el último 50 Mbps, esta es tu opción.

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4. CyberGhost [La mejor VPN para ver contenidos en streaming]

CyberGhostes uno de losLas mejores VPN para streaming que hay por ahí. Clasifica los servidores por plataforma, los mantiene actualizados y elimina las conjeturas. Si tu objetivo principal es desbloquear contenido sin tener que ir probando, cumple su función.

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 650-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, servidores NoSpy, bloqueador de anuncios Privacidad Política de no registro auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Rumanía Rendimiento en juegos Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,19 $ al mes (plan de 26 meses)

Rendimiento y velocidad

La velocidad de aterrizaje se situó en torno a entre el 65 % y el 80 % en los servidores cercanos Según mis pruebas, los servidores optimizados para el streaming funcionaron ligeramente mejor en las horas punta, probablemente debido a una menor congestión y a algunos ajustes en el enrutamiento.

No es el proveedor más rápido de esta lista, pero ofrece un rendimiento lo suficientemente estable como para el streaming en 4K y el uso diario. WireGuard ofrece los mejores resultados.

Seguridad y privacidad

CyberGhost opera desde Rumanía, que cuenta con no existen leyes que obliguen a conservar datos. La política de no guardar registros ha sido auditada de forma independiente, y la empresa publica informes de transparencia.

Servidores NoSpyhuir deCyberGhostsu propio centro de datos, lo que reduce la dependencia de servicios de alojamiento de terceros. Eso supone una ventaja práctica en materia de privacidad.

Streaming y descargas de torrents

Aquí es dondeCyberGhost destaca. En lugar de buscar un servidor que funcione, seleccionas «Netflix EE. UU.» o «BBC iPlayer» directamente en la aplicación. En las pruebas, registró una de las tasas de éxito de reproducción más altas entre las principales plataformas.El tráfico P2P está permitido en servidores específicos. No había reenvío de puertos, pero el uso de torrents funcionaba sin problemas. Cuando pienso en el Las mejores VPN baratas para descargar torrents, CyberGhost siempre está en la mezcla.

Ventajas Contras ✅ Servidores de streaming con la marca de la plataforma ✅ Amplia red mundial de servidores ✅ Plazo de devolución de 45 días ✅ Servidores gestionados por NoSpy ✅ Gran fiabilidad en la transmisión ❌ Limitado a 7 dispositivos simultáneos ❌ Inconsistencias ocasionales fuera del streaming

Veredicto final: CyberGhost Es una de las mejores aplicaciones de VPN para usuarios interesados en el streaming. El enfoque de servidores específicos para cada plataforma elimina el proceso de prueba y error, y la garantía de 45 días ofrece tiempo más que suficiente para probarla.

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5. Acceso privado a Internet (PIA) [La mejor VPN para descargar torrents]

PIA lleva más de una década prestando servicio a las comunidades de torrents. La combinación de más de 35 000 servidores, compatibilidad con el reenvío de puertos, proxy SOCKS5 y una protección de la privacidad de eficacia probada hace que PIAuno de losLas mejores VPN para descargar torrents y el P2P en general.

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países (los 50 estados de EE. UU.) Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/AES-128/ChaCha20 (configurable), kill switch, bloqueador de anuncios MACE, Multi-hop, reenvío de puertos Privacidad Política de no registro probada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Estados Unidos Rendimiento en juegos Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 3 años)

Rendimiento y velocidad

Con más de 35 000 servidores, la congestión rara vez supone un problema. En mis pruebas, los servidores cercanos mantuvieron entre el 60 % y el 75 % de la velocidad base. No es una cifra récord, pero es lo suficientemente estable como para soportar descargas intensivas.

WireGuard obtuvo los mejores resultados y es, con diferencia, el el mejor protocolo VPN para descargar torrents. PIA Además, te permite ajustar los niveles de cifrado y la configuración del protocolo si deseas un mayor control del que ofrecen la mayoría de las VPN.

Seguridad y privacidad

PIA La política de no guardar registros ha sido probado en casos judiciales reales. Cuando los tribunales solicitaban datos, no había nada que entregar. Esa es una prueba más contundente que cualquier argumento publicitario.

Sí, tiene su sede en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene sin obligación de conservar los datospara las VPN, yPIA Su trayectoria demuestra que su política forestal se mantiene firme.

All las aplicaciones son de código abierto, y los servidores se ejecutan en una infraestructura basada exclusivamente en memoria RAM.

Streaming y descargas de torrents

El torrenting consiste en PIA brilla.El reenvío de puertos mejora la conectividad entre pares y velocidades de descarga. El proxy SOCKS5 integrado ofrece a los usuarios avanzados una mayor flexibilidad.

El streaming funciona, pero no es el objetivo principal. Las principales plataformas se desbloquean, aunque la compatibilidad no es tan buena como con CyberGhost or ExpressVPN.

Ventajas Contras ✅ Amplia red de servidores ✅ Reenvío de puertos integrado ✅ Política de no registro de datos demostrada ante los tribunales ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Aplicaciones de código abierto ❌ La jurisdicción de EE. UU. preocupa a algunos usuarios ❌ La interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes

Veredicto final: Es una de las mejores VPN para descargar torrents y compartir archivos P2P. La compatibilidad con el reenvío de puertos, el proxy SOCKS5 y las conexiones ilimitadas la convierten en la opción ideal para los usuarios que descargan mucho.

★ La mejor VPN para descargar torrents Acceso privado a Internet (PIA) Visita Acceso privado a Internet (PIA)

6. Surfshark [La mejor VPN para familias numerosas]

Surfshark es la opción más económica que no da sensación de ser de baja calidad. Conexiones ilimitadas para dispositivos, una gran velocidad y un historial sólido en materia de privacidad lo convierten en el la mejor VPN para varios dispositivos en tu hogar, y la mejor VPN móvil para quienes utilizan varios teléfonos y tabletas mientras se desplazan.

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en juegos Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Rendimiento y velocidad

Surfsharkfunciona en unRed de 10 Gbps, con servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam. En las pruebas, los servidores cercanos mantuvieron un porcentaje del 75 % al 90 % de mis velocidades. Con una conexión de gigabit, eso significaba entre 750 y 900 Mbps en mi red local.

Las velocidades en conexiones de larga distancia oscilaron entre 500 y 700 Mbps dependiendo de la ruta. No del todo Norte-en cuanto a la retención de velocidad, pero se acerca mucho. WireGuard obtuvo los mejores resultados. Para la mayoría de los hogares con una conexión Wi-Fi rápida, esa ralentización apenas se nota.

Seguridad y privacidad

De Surfshark La política de no guardar registros ha sido auditada en dos ocasiones por Deloitte (en 2023 y en 2025). El servicio funciona en Servidores que solo utilizan memoria RAM, y no se almacena el historial de navegación, las direcciones IP ni los registros de sesión.

Tiene su sede en los Países Bajos, que forman parte de la alianza Nine Eyes. Sin embargo, hay sin requisitos obligatorios de registro, y las auditorías confirman que no hay nada relevante que solicitar.

Herramientas como CleanWeb, el modo Camuflaje, Dynamic MultiHop y el modo NoBorders aportan una gran flexibilidad sin sobrecargar la interfaz, y es precisamente por eso por lo que muchos consideran Surfshark la mejor VPN para usuarios de PC que buscan funciones avanzadas sin un diseño recargado.

Streaming y descargas de torrentsEn mis pruebas, el streaming funcionó sin problemas. Netflix (varias regiones), Disney+, Prime Video, BBC iPlayer y Hulu se cargaron sin necesidad de ajustes manuales. Todos los servidores son compatibles con P2P. No hay redireccionamiento de puertos integrado, pero el uso de torrents funciona sin problemas.

Ventajas Contras ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Altas velocidades ✅ Dos auditorías independientes ✅ Bloqueo de anuncios con CleanWeb ✅ Excelente relación calidad-precio a largo plazo ❌ Los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente varían

Veredicto final: Surfshark ofrece la mejor relación calidad-precio en VPN para familias, hogares con muchos dispositivos o cualquiera que desee funciones premium sin tener que pagar un precio elevado. Solo la política de conexiones ilimitadas ya justifica tenerla en cuenta.

★ La mejor VPN para familias numerosas Surfshark Visita Surfshark

Cómo elegir el mejor servicio de VPN: una guía práctica sobre lo que realmente importa

A la hora de buscar los mejores proveedores de VPN, conviene distinguir entre lo imprescindible y lo que es un plus.

Entre los requisitos imprescindibles se incluyen aspectos como una seguridad sólida, una buena protección de la privacidad, un interruptor de emergencia fiable, etc. Las funciones adicionales dependen del uso que le quieras dar. Así que, si quieres encontrar el Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam, por ejemplo, te interesará una VPN con una red de servidores sólida, servidores rápidos, un buen sistema de ofuscación si te encuentras en una región con restricciones, etc.

Consideraciones sobre la velocidad

Velocidad de la VPNdepende del protocolo, la distancia al servidor, la carga del servidor y la velocidad de conexión básica. Los protocolos modernos como WireGuard y sus variantes propias (NordLynx, Lightway) ofrecen las conexiones más rápidas. Con proveedores de calidad, puedes esperar entre un 70 % y un 90 % de tu velocidad original en servidores cercanos.

Los usuarios con conexiones de gigabit deberían dar prioridad a las VPN que cuenten con una infraestructura de servidores de 10 Gbps. Quienes tengan conexiones más lentas (por debajo de 100 Mbps) apenas notarán diferencias de velocidad entre los principales proveedores.

Características de seguridad que hay que tener en cuenta

Características imprescindibles:

Cifrado AES-256 o ChaCha20

Interruptor de emergencia (a nivel del sistema, no solo a nivel de la aplicación)

Protección contra fugas de DNS

Política de no registro de datos (preferiblemente auditada)

Aportaciones valiosas:

Multi-hop/VPN doble

Túnel dividido

Ocultación para redes restrictivas

Bloqueo de anuncios y malware

Privacidad y jurisdicción

La jurisdicción es importante, pero la aplicación lo es aún más. Una empresa con sede en EE. UU. VPN con una política de no registro demostrada ante los tribunales, ofrece mayor privacidad que una VPN con sede en Suiza que registra todo.

Lugares como Estados Unidos pueden parecer intimidantes para un usuario preocupado por la privacidad, pero la pregunta que deberías hacerte aquí es: «¿Existen en ese país de alto riesgo leyes que obliguen a conservar los datos??» Si es así, tu VPN nunca podrá ser realmente privada, ya que tiene que registrar tus datos y entregarlos si el gobierno se lo exige. Sin embargo, si no es así, tu VPN puede mantenerte a salvo siempre que aplique una política estricta de no registro de datos.

Busca auditorías independientes realizadas por empresas de prestigio (Deloitte, PwC). Los informes de transparencia que muestran cómo gestionan los proveedores las solicitudes legales ofrecen una visión real de la protección de la privacidad.

Streaming y desbloqueo geográfico

La eficacia de las VPN para el streaming varía a medida que las plataformas actualizan sus sistemas de detección. Elige proveedores que se esfuercen activamente por mantener el acceso al streaming, en lugar de considerarlo algo secundario. Las VPN como Nord y Surfshark siempre pueden desbloquear los mejores catálogos y cuentan con redes de servidores de primera categoría que lo respaldan.

Relación calidad-precio

El precio mensual nos da una idea. El valor a largo plazo nos da otra. Piénsalo:

Límites de los dispositivos frente a las necesidades del hogar

Funciones incluidas frente a complementos de pago

Duración de la garantía de devolución del dinero

Precio de renovación (a menudo más elevado que el de la compra inicial)

Para las familias numerosas, Surfshark«Las conexiones ilimitadas por 1,99 $ al mes ofrecen una mejor relación calidad-precio que…» NordVPN«El límite de 10 dispositivos por 2,99 $ al mes. Por otro lado, tanto los usuarios ocasionales como los habituales pueden encontrar NordVPN«merece la pena pagar un dólar más al mes por su conjunto de funciones más completo».

Mi veredicto final: ¿Cuál es la mejor VPN en cuanto a privacidad, relación calidad-precio y uso diario?

NordVPN se sitúa sistemáticamente como el mejor servicio de VPN basado en pruebas exhaustivas en cuanto a velocidad, seguridad, capacidad de streaming y relación calidad-precio.

Cumple lo prometido Retención de velocidad del 85-95 % en servidores cercanos

en servidores cercanos Cuenta con uno de los historiales más transparentes en materia de privacidad gracias a cinco auditorías independientes

Desbloquea de forma fiable todas las principales plataformas de streaming que hemos probado

Pero lo que sea «lo mejor» depende totalmente de lo que necesites:

ExpressVPN ofrece la experiencia de usuario más pulida.

ofrece la experiencia de usuario más pulida. Proton VPN ofrece mayores garantías de privacidad al estar sujeta a la jurisdicción suiza.

ofrece mayores garantías de privacidad al estar sujeta a la jurisdicción suiza. CyberGhost destaca especialmente en la transmisión en streaming gracias a sus servidores específicos para cada plataforma.

destaca especialmente en la transmisión en streaming gracias a sus servidores específicos para cada plataforma. Surfshark ofrece una mejor relación calidad-precio para las familias que necesitan conexiones ilimitadas para sus dispositivos.

Los mejores proveedores de VPN comparten ciertas cualidades imprescindibles, pero se diferencian lo suficiente como para adaptarse a los distintos gustos. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es asegurarte de que tienes una una buena VPN para tus necesidades de ciberseguridad. A partir de ahí, todo es cuestión de encontrar las características que mejor se adapten a tus necesidades específicas.

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