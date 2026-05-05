«Tomb Raider» cumple 30 años y Crystal Dynamics organiza una fiesta de colaboración de marca

Crystal Dynamics cuenta con una impresionante lista de colaboradores para el 30.º aniversario de Tomb Raider

A lo largo de 2026 habrá ropa, artículos de colección, ferretería y mucho más

«Legacy of Atlantis» pretende traer de vuelta a Lara Croft a lo grande a finales de este año

Lara Croft cumple oficialmente 30 años y Crystal Dynamics lo celebra de la única forma que tiene sentido: cediendo su licencia a prácticamente cualquiera que tenga un logotipo y un poco de imaginación. Para conmemorar tres décadas de aventuras en las tumbas, el estudio ha anunciado una amplia lista de colaboraciones de marca que se irán lanzando a lo largo de 2026 y que abarcarán desde hardware para videojuegos y moda hasta artículos de colección y cromos.

La celebración rinde homenaje a una franquicia que debutó en 1996 y que nunca ha dejado de estar en el punto de mira. A lo largo de los años, Tomb Raider se ha expandido a secuelas, películas, series de animación, televisión y, por supuesto, productos derivados, todo ello sin dejar de consolidar a Lara Croft como uno de los personajes más reconocibles de los videojuegos. Crystal Dynamics está aprovechando al máximo ese legado con el objetivo de hacer de 2026 un año de celebración.

En el comunicado, Crystal Dynamics presentó el aniversario como una celebración de la perdurabilidad del personaje, afirmando que estas colaboraciones tienen como objetivo «rendir homenaje al legado del arqueólogo acrobático favorito de todos».

Los videojuegos siguen siendo lo más importante

En medio de todas estas colaboraciones, Crystal Dynamics ha dejado claro que los videojuegos siguen siendo el eje central de la celebración. El lanzamiento de «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» está previsto para finales de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El proyecto se describe como una reinterpretación de la aventura original de Lara Croft, que marcó un hito en el género, y se está desarrollando en colaboración con Amazon Game Studios y Flying Wild Hog.

Aspyr También desempeña un papel fundamental en este año de aniversario, tras haber lanzado recientemente «Tomb Raider I-VI Remastered» en todas las plataformas, junto con «Tomb Raider Definitive Edition» para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Estos lanzamientos ayudan a tender un puente entre el pasado y el presente de Tomb Raider, manteniendo accesible la era clásica mientras la franquicia se prepara para su próximo capítulo.

Un repaso a los socios de la marca Tomb Raider

Crystal Dynamics no se ha quedado corta con esta lista de socios. La lista incluye al fabricante de hardware para videojuegos 8BitDo, la editorial Aspyr, marcas de ropa como Fulllife y Loungefly, los gigantes de los artículos de colección Funko y Dark Horse, e incluso a los especialistas en gafas GUNNAR Optiks. Si se puede llevar puesto, exhibir, coleccionar o colocar en una estantería, es probable que haya una versión de Lara Croft al respecto.

Los artículos de colección parecen ser uno de los principales focos de atención. Dark Horse continúa su colaboración con la franquicia tras «Tomb Raider: The Sacred Artifacts», mientras que Upper Deck se suma a la fiesta con una colección de cromos. Tubbz también se suma a la fiesta con un nuevo pato de Lara Croft conmemorativo del 30.º aniversario, porque, claro, eso existe.

Pagaremos una buena suma a quien se atreva a mandarnos por las redes sociales unos buenos juegos de palabras con patos relacionados con Tomb Raider.

La tienda oficial de productos de Tomb Raider también estará muy activa durante todo el año, con nuevos productos previstos para celebrar el aniversario. Si a esto le sumamos colaboraciones con marcas como Iconiq Studios, FiGGYZ, Shark Robot y la marca de calzado futurista Syntilay, el resultado es una avalancha de productos que abarca distintos estilos, rangos de precios y nichos de fans.

Una franquicia hecha para durar

Crystal Dynamics afronta este año de aniversario con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Fundado en 1992, el estudio ha trabajado en franquicias como «Gex» y «Legacy of Kain», al tiempo que ha convertido a «Tomb Raider» en un fenómeno mundial con cerca de 100 millones de unidades vendidas hasta la fecha. El estudio se define a sí mismo como el artífice de los cimientos de la próxima generación de proyectos tecnológicamente ambiciosos.

La franquicia «Tomb Raider» se ha convertido en un fenómeno cultural de gran envergadura. La serie cuenta con más de 20 juegos, es apreciada por más de 160 millones de personas en todo el mundo según una encuesta de 2022, y ha inspirado películas de gran éxito y nuevas versiones. La propia Lara Croft ha sido reconocida como uno de los 15 personajes de videojuegos más influyentes de todos los tiempos por la revista TIME.

Con una amplia lista de socios, una serie de televisión en preparaciónCon un nuevo juego de gran envergadura a punto de salir al mercado y una celebración prevista para todo el año, el 30.º aniversario de Tomb Raider no parece tanto una mirada nostálgica al pasado como un recordatorio de que Lara Croft sigue más que nunca dedicada a saquear tumbas y acaparar toda la atención.