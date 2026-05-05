«Arknights» rompe la exclusividad para móviles con un híbrido de construcción de fábricas en 3D

Con 35 millones de reservas, este RPG industrial gratuito llega a consolas y PC

El primer juego de Arknights fuera del ámbito móvil lleva la automatización industrial al combate táctico

Las recompensas de lanzamiento incluyen 135 tiradas gratis en varios banners de personajes

GRYPHLINE lanzó «Arknights: Endfield» a nivel mundial el 22 de enero para PlayStation 5, PC y dispositivos móviles. Este RPG industrial en 3D de acceso gratuito supone la primera vez que la franquicia «Arknights» deja de ser exclusiva para móviles, llevando la serie a consolas y PC tras acumular más de 100 millones de descargas entre todos sus títulos existentes.

El lanzamiento llega tras una fase de prerregistro que ha conseguido 35 millones de inscripciones en todo el mundo. La progresión multiplataforma permite a los jugadores cambiar entre PS5, PC (a través de Epic Games Store o del lanzador oficial) y dispositivos móviles (a través de Apple App Store y Google Play Store) sin perder el progreso.

Light Zhong, cofundador y director de GRYPHLINE, explicó la filosofía de desarrollo que subyace a la transición al 3D. «Llevar la franquicia Arknights al espacio 3D supone un hito enorme para mí a nivel personal. Dar ese salto del 2D al 3D no es tarea fácil para un desarrollador y, desde el principio, teníamos claro que no queríamos crear algo que se pareciera a todo lo demás que hay en el mercado».

«En cambio, nos centramos en lo que realmente nos gusta hacer: la automatización industrial, y nos comprometimos a llevar esa idea hasta el final», afirmó Zhong.

Las líneas de producción se unen al combate táctico

Arknights: Endfield se centra en la gestión de las operaciones industriales en el planeta Talos-II a través del sistema del Complejo Industrial Automatizado. Los jugadores diseñan redes de producción y de suministro eléctrico a lo largo de zonas salvajes, al tiempo que se defienden de clanes de asaltantes organizados.

El marco AIC permite a los jugadores seguir planos ya existentes o diseñar cadenas de producción personalizadas para fabricar armamento, medicinas y otros equipos. Estas instalaciones automatizadas constituyen la columna vertebral industrial que sustenta la expansión territorial por todo el planeta.

Una industria gloriosa y en plena expansión.

El combate se desarrolla a través de cuatro escuadrones de operadores que trabajan coordinados en tiempo real. Los jugadores acumulan efectos elementales y encadenan habilidades para aumentar el daño infligido durante los enfrentamientos. El sistema da prioridad a la sincronización de la composición del equipo frente a la potencia de las unidades individuales.

La gestión de la base se lleva a cabo desde el cuartel general orbital OMV Dijiang. Los jugadores construyen y mejoran las instalaciones de las cabinas, establecen relaciones con los operadores y desencadenan secuencias narrativas únicas a través de las interacciones con los huéspedes.

Características técnicas: dirigidas a los amantes del rendimiento

El juego incluye compatibilidad nativa con 120 FPS en todas las plataformas, además de características gráficas como reflejos en los charcos del entorno y una física realista al caminar sobre la nieve. Los jugadores de PC disponen de controles independientes para activar o desactivar NVIDIA DLSS Super Resolution y Frame Generation.

La compatibilidad con mandos abarca tanto los modelos DualSense y DualShock de PlayStation como los mandos de Xbox en PC y dispositivos móviles. La integración de la retroalimentación háptica proporciona una respuesta táctil durante las partidas.

Sea lo que sea lo que esté pasando aquí, seguramente se vivirá de forma impresionante con el mando.

El motor 3D supone un cambio técnico significativo con respecto a los orígenes de la franquicia, basados en juegos de defensa de torres en 2D. GRYPHLINE ha posicionado el título como una experiencia de gran profundidad estratégica, en lugar de como una secuela directa de los juegos para móviles de Arknights ya existentes.

Los incentivos de lanzamiento incluyen bonificaciones por registrarse y recompensas por alcanzar hitos, que suman un total de al menos 135 tiradas en diferentes banners de adquisición de personajes. El objetivo de estas recompensas es acelerar el progreso inicial de los nuevos jugadores que se incorporan al universo ampliado.

GRYPHLINE amplía su cartera editorial

GRYPHLINE es la división editorial internacional de HYPERGRYPH, con sede en Singapur y oficinas en todo el mundo. La empresa se encarga del lanzamiento a nivel mundial de títulos como Ex Astris y POPUCOM, además de Arknights: Endfield.

La editorial lanzó SKPORT como plataforma oficial de la comunidad de jugadores, al tiempo que buscaba inversiones y licencias de propiedad intelectual para ampliar sus operaciones a nivel mundial. La propia franquicia Arknights ha generado importantes ingresos en el sector móvil desde su lanzamiento original en 2019.

El enfoque multiplataforma de Endfield pone a prueba si la mecánica de juego estratégica de la franquicia trasciende su público habitual de dispositivos móviles. Las mecánicas de automatización de fábricas representan una fusión de géneros poco habitual en los juegos de rol tácticos.