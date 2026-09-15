Trabajos extra para jóvenes de 18 años: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

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Las oportunidades de ingresos extra para los jóvenes de 18 años surgen antes de lo que la mayoría de los nuevos adultos esperan, y las vías más rápidas y realistas son dar clases en GamerSensei o participar en pruebas beta en Betabound, ya que ambas plataformas te permiten, por fin, tener tu propia cuenta y recibir el pago directamente el mismo día que cumples 18 años. Cumplir 18 años es el mayor avance en este ámbito, ya que PayPal, Etsy y la mayoría de las opciones de cobro exigen la mayoría de edad antes de pagarte directamente.

Hace un año, la mayoría de estas plataformas habrían exigido una cuenta de los padres o que aún no se hubiera cumplido la mayoría de edad. Ahora que los trámites están resueltos, esta guía clasifica ocho ideas de trabajos extra para jóvenes de 18 años que realmente pagan una vez que se alcanza esa mayoría de edad , por lo que elegir entre ellos se reduce principalmente a la disponibilidad, las habilidades y la rapidez con la que se necesita recibir el primer pago.

¿Son realmente viables los trabajos extra para jóvenes de 18 años?

Sí, los trabajos extra para jóvenes de 18 años son realistas, pero la cifra realista oscila entre 200 y 800 dólares al mes trabajando a tiempo parcial, no las semanas de cuatro cifras que anuncian algunas aplicaciones. Lo que determina en qué punto de ese rango te sitúas es, principalmente, el tiempo que dedicas a la tarea. Dedicar unas pocas horas a la semana a encuestas y repartos te sitúa cerca del extremo inferior. Dedicar entre 15 y 20 horas a la semana a trabajos autónomos o a conducir para plataformas de transporte te acerca al extremo superior. Si a eso le sumas un coche, una habitación libre o una habilidad como la contabilidad, los trabajos extra revelan cómo se comparan entre sí esos dos tipos de ingresos.

La Oficina de Estadísticas Laborales ha constatado que los trabajadores de entre 16 y 24 años tienen cuatro veces más probabilidades que los trabajadores de más edad de tener un empleo temporal. Eso no es un inconveniente específico de tener 18 años. Es simplemente cómo son los ingresos iniciales antes de tener un currículum o un historial de clientes, y todos los métodos que aquí se proponen son realistas precisamente porque no necesitan ninguno de los dos. Cualquiera que persiga un objetivo concreto más ambicioso puede ver cómo cambian las cuentas en nuestra guía para ganar 1.000 dólares en una semana.

8 formas reales de empezar un trabajo extra para jóvenes de 18 años

Al cumplir los 18 años se desbloquea el acceso a la cuenta que exigen la mayoría de estas plataformas, por lo que estos mejores trabajos extra para jóvenes de 18 años se clasifican según la rapidez con la que se recibe el primer pago, desde dinero en efectivo en la misma semana hasta métodos que generan ingresos más lentamente, pero que vale la pena mantener más allá del primer mes. Comparar los rangos salariales de los ocho métodos que se indican a continuación es, sin duda, la forma más rápida de identificar los mejores trabajos extra para jóvenes de 18 años según un horario concreto.

Los nuevos entrenadores de GamerSensei suelen empezar con tarifas de entre 15 y 25 dólares la hora, mientras que los mejor valorados de la plataforma llegan a ganar entre 50 y 100 dólares, o incluso más, una vez que acumulan un historial y buenas valoraciones. Se trata de uno de esos trabajos extra para jóvenes de 18 años en los que la edad en sí apenas importa; lo que hace que se contrate a un entrenador son su clasificación y su destreza, aunque para tener una cuenta en la que se ingresen los pagos sigue siendo necesario que un adulto sea el titular.

Conseguir que te contraten para una primera sesión suele requerir un poco de paciencia mientras el perfil va ganándose la confianza de los usuarios:

Crea un perfil de entrenador en el que menciones uno o dos videojuegos concretos, en lugar de un eslogan genérico del tipo «Se me dan bien los videojuegos»

Fija el precio de las primeras sesiones por debajo de la media de la plataforma para conseguir las primeras valoraciones

Vincula una cuenta bancaria o una cuenta de PayPal, ya que la plataforma solo permite que los jóvenes de 18 años las añadan directamente

Tanto ProGuides como Fiverr ofrecen servicios de coaching similares, y merece la pena anunciarse en ambas, además de en GamerSensei, para aumentar la frecuencia con la que se reciben reservas. Los juegos con un panorama competitivo activo, como Valorant, League of Legends o Rocket League, suelen contar con el mayor número de alumnos dispuestos a pagar, lo que convierte a esta actividad en uno de los trabajos secundarios más estables para los jóvenes de 18 años, una vez que el perfil de coaching cuenta con algunas reseñas. Esto convierte a GamerSensei en uno de los mejores trabajos extra para jóvenes de 18 años que ya cuentan con habilidades competitivas en las que apoyarse.

Convierte tu rango en ingresos GamerSensei 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las actividades complementarias que más habilidades requiere para los jóvenes de 18 años es dar clases particulares a otros jugadores por entre 15 y 100 dólares la hora. Solicitar el puesto de entrenador

Probar aplicaciones, sitios web y productos antes de su lanzamiento público te permite ganar entre 10 y 60 dólares por cada prueba completada en Betabound, dependiendo de la duración de la prueba y del nivel de detalle que se requiera en los comentarios. Se trata de uno de los trabajos extra más accesibles para jóvenes de 18 años, ya que no se requiere ninguna experiencia previa más allá de tener un teléfono o un ordenador que ya se utilice en el día a día.

Es una de las ideas de trabajo extra más sencillas que pueden probar los jóvenes de 18 años sin necesidad de experiencia previa.

Para que te asignen pruebas reales, es más importante tener un perfil completo que cualquier habilidad especial:

Crea un perfil gratuito en Betabound e indica los dispositivos que ya tienes: teléfono, ordenador portátil o ambos

Apúntate enseguida a las pruebas públicas para crear un historial antes de solicitar acceso a las que son solo por invitación

Sigue al pie de la letra todas las instrucciones del resumen de la prueba, ya que los comentarios incompletos hacen que no se vuelva a tener en cuenta al probador la próxima vez

Empresas como Logitech, HP y T-Mobile han realizado pruebas a través de la plataforma, junto con PlaytestCloud para pruebas específicas de videojuegos. Cumplir 18 años no supone ninguna ventaja especial en este caso, ya que Betabound también acepta a probadores más jóvenes, pero sí significa que los pagos y los premios se ingresan directamente en una cuenta a tu nombre, lo que convierte a esta en una de las formas más sencillas de ganar dinero extra para los jóvenes de 18 años.

Pruébalos antes de su lanzamiento Betabound 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más accesibles de ganar un dinero extra para los jóvenes de 18 años: probar aplicaciones aún no lanzadas al mercado a cambio de entre 10 y 60 dólares por prueba. Únete a Betabound

Valorar y corregir la precisión de las respuestas generadas por IA reporta entre 15 y 30 dólares por hora en tareas generales a través de Outlier AI, aunque en ámbitos especializados como la programación o las matemáticas avanzadas la remuneración suele ser mayor. Este es uno de los trabajos extra para jóvenes de 18 años en los que tener un título universitario ayuda, pero no es un requisito imprescindible; las tareas generales de redacción y razonamiento están abiertas a cualquiera que supere el proceso de selección de la propia plataforma.

Para que te asignen tareas remuneradas, se requiere más que un currículum: hay que rellenar una solicitud completa:

Regístrate con una dirección de correo electrónico o una cuenta de Google y confirma tu identidad, ubicación y edad

Realiza una breve prueba de aptitud en el área temática que elijas o en razonamiento general

Acepta las tareas disponibles desde el panel de control una vez aprobadas y trabaja cuando te venga bien

Es importante saber de antemano que algunos de los proyectos especializados y mejor remunerados de Outlier sí que indican como requisito preferente tener conocimientos de grado o posgrado, por lo que los trabajos más avanzados se inclinan hacia los estudiantes universitarios y los titulados. No obstante, las tareas de carácter general siguen estando disponibles, lo que hace que esta sea una de las actividades complementarias más accesibles para jóvenes de 18 años sin formación específica. Esto la convierte en una de las ideas de trabajo extra más asequibles para jóvenes de 18 años cuando no se requiere formación específica.

Entrena la IA y gana dinero Outlier AI 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las actividades extra más flexibles para jóvenes de 18 años: evaluar respuestas generadas por IA a cambio de entre 15 y 30 dólares la hora. Solicitar empleo en Outlier

Vender plantillas de currículum, configuraciones de Notion o paquetes de diseño de Canva en Gumroad es uno de los trabajos extra más pasivos para jóvenes de 18 años, ya que no hay que enviar nada y una sola subida puede venderse repetidamente sin costes de producción continuos. Un catálogo inicial de entre 10 y 20 artículos suele generar entre 50 y 300 dólares al mes, y los ingresos aumentan a medida que se añaden más productos y se genera tráfico recurrente.

Al cumplir los 18 años, la cuenta puede funcionar sin la autorización de un tutor, ya que las propias condiciones de Gumroad establecen la edad mínima para vender en 13 años, pero exigen que un padre o tutor legal acepte las condiciones en nombre de cualquier persona menor de esa edad. Los hermanos menores que aún se encuentren en esa fase de aprobación por parte del tutor pueden empezar antes a utilizar las plataformas que se recogen en «7 ideas de negocio para adolescentes en 2026».

Crear tu primera tienda online te llevará una tarde:

Crea una cuenta gratuita con una dirección de correo electrónico y verifícala a través del enlace de confirmación

Diseña tu primer producto en Canva o en herramientas gratuitas similares y, a continuación, súbelo como archivo digital

Fija un precio y publica la página del producto, compartiendo el enlace en cualquier lugar donde ya tengas público

Gumroad se lleva un 10 % más una pequeña tarifa fija sobre las ventas directas, o un 30 % sobre las ventas realizadas a través de su propio mercado en lugar de un enlace personal. Entre los trabajos extra para jóvenes de 18 años que no requieren dedicación continua una vez creado el catálogo, esta es una de las opciones más genuinamente pasivas que hay.

Vende una vez, gana una y otra vez Gumroad 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra más pasivos para jóvenes de 18 años: vender plantillas digitales sin necesidad de tener stock. Empieza en Gumroad

Un vendedor típico de productos impresos bajo demanda obtiene un beneficio neto de entre 5 y 12 dólares por camiseta, una vez descontadas las comisiones de producción y de la plataforma, por lo que 20 ventas al mes suponen unos ingresos realistas de entre 100 y 240 dólares, sin contar la publicidad de pago. Se trata de uno de los trabajos secundarios más pasivos que un joven de 18 años puede gestionar en el día a día, ya que no se produce nada hasta que el cliente paga realmente.

Printful y Gelato son las dos alternativas más citadas, y merece la pena compararlas en cuanto a velocidad de producción y zonas de envío. En cualquier caso, este método sigue requiriendo que la persona de 18 años sea la titular de la cuenta, ya que tanto Etsy como PayPal exigen que el vendedor y la cuenta de cobro sean de un adulto. Printify es la opción recomendada en este caso, ya que se integra directamente en una tienda de Etsy o en una tienda independiente sin coste inicial de inventario.

Configurar una primera tienda lleva aproximadamente un fin de semana:

Elige un tipo de producto para empezar, normalmente camisetas o tazas, en lugar de lanzar un catálogo completo de una sola vez

Diseña o encarga entre cinco y diez diseños centrados en un nicho o público concreto

Conecta una tienda de Etsy o un escaparate y fija los precios para obtener un margen de al menos el 40 % por artículo

Entre los trabajos extra para jóvenes de 18 años que no requieren inventario ni inversión inicial, esta es una de las opciones que menos trabajo demandan una vez que la tienda está en funcionamiento.

No es necesario comprar stock Printify 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra más pasivos para jóvenes de 18 años, con el que se obtienen entre 5 y 12 dólares de beneficio por artículo sin necesidad de comprar stock. Empieza gratis con Printify

El Programa de socios de YouTube paga a través de ingresos publicitarios, suscripciones al canal y «Super Thanks» una vez que el canal alcanza los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización en el último año, con pagos que suelen oscilar entre unos pocos cientos y varios miles de dólares al mes, dependiendo del nicho y del número de visualizaciones. Por su parte, el Programa de Recompensas para Creadores de TikTok paga aproximadamente entre 0,40 y 1,20 dólares por cada 1.000 visualizaciones válidas, por lo que un vídeo que alcance un millón de visualizaciones genera entre 400 y 1.000 dólares.

Cumplir los 18 años es un requisito imprescindible en ambas plataformas, no solo una conveniencia. El Programa de socios de YouTube establece una edad mínima de 18 años para cualquiera que reciba pagos directamente, ya que un canal gestionado por alguien menor de edad tiene que canalizar todos los pagos a través de la cuenta de AdSense vinculada a un adulto. TikTok exige que los participantes en el programa «Creator Rewards» tengan 18 años, además de cumplir los umbrales de 10 000 seguidores y 100 000 visualizaciones mensuales, sin que haya forma de eludir la norma de edad.

El camino realista hacia el primer pago es el siguiente:

Publica de forma constante en un nicho muy específico durante al menos entre ocho y doce semanas antes de evaluar los resultados

Solicita la monetización en cuanto se alcancen los umbrales de seguidores, horas de visualización y visualizaciones de cada plataforma

Haz un seguimiento de qué vídeos concretos tienen un rendimiento superior y crea más similares a ellos, en lugar de publicar al azar

Esta es la actividad extra para jóvenes de 18 años de esta lista que más tarda en dar sus frutos, pero también es la única que no tiene un límite real una vez que se ha conseguido una base de seguidores.

Sin límites una vez que crezca YouTube 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra que más tarda en dar frutos para los jóvenes de 18 años, aunque no tiene un límite real una vez que crece el número de seguidores. Open Studio

Grabar reseñas en vídeo breves y sin guion para marcas es uno de los trabajos extra más accesibles para jóvenes de 18 años, ya que no se requiere tener seguidores ni audiencia. Las marcas pagan por el contenido en sí para incluirlo en sus propios anuncios, no por el alcance, por lo que un creador novato sin seguidores puede conseguir encargos.

Los creadores principiantes en Billo suelen ganar entre 50 y 150 dólares por vídeo, mientras que los creadores con experiencia pueden llegar a ganar entre 150 y 500 dólares, o incluso más, una vez que han acumulado un buen portfolio. Cumplir los 18 años es importante en este caso, ya que los propios requisitos de Billo incluyen una edad mínima, además de los requisitos de residencia, por lo que la cuenta de pagos debe estar a nombre de un adulto.

El primer encargo remunerado puede llegar a los pocos días de crear un pequeño vídeo de muestra:

Crea un perfil de creador y sube dos o tres vídeos de muestra que muestren un estilo natural y coloquial

Preséntate a los encargos abiertos que se ajusten a productos que ya utilices o que realmente te gusten

Sigue al pie de la letra las instrucciones de la marca, hasta en el estilo de la introducción y el ritmo, en lugar de enviar un testimonio genérico

Entre los trabajos extra para jóvenes de 18 años que requieren un nivel mínimo de habilidades para empezar, este es uno de los puntos de entrada más accesibles, ya que una cámara de móvil y un poco de soltura ante la cámara son los únicos requisitos reales.

No es necesario añadir a nadie Billo 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más accesibles de ganar un dinero extra para los jóvenes de 18 años es grabar vídeos para marcas, a un precio que oscila entre los 50 y los 500 dólares por vídeo. Solicitar Billo

8. Vender apuntes de clase y guías de estudio en Stuvia

Subir apuntes, guías de estudio o resúmenes de libros de texto de asignaturas ya cursadas te permite ganar dinero de verdad en Stuvia, ya que los vendedores fijan su propio precio y se quedan con el 70 % de cada venta. Esta es una de las actividades complementarias para jóvenes de 18 años que menos esfuerzo adicional requiere, ya que el contenido ya existe gracias al trabajo realizado durante el curso. Para cualquiera que aún esté barajando otras formas de ganar dinero como adulto novel, esta es, sin duda, la opción que menos esfuerzo requiere de toda la lista.

Según los propios datos de Stuvia, la venta media ronda los 4 dólares y un vendedor activo gana de media unos 76 dólares al mes, y la mayoría de los vendedores consiguen su primera venta a los pocos días de subir el contenido.

Para publicar tu primer documento solo tienes que seguir unos sencillos pasos:

Crea una cuenta de vendedor gratuita y fija un precio de al menos 2,50 dólares por documento

Sube apuntes, resúmenes o guías de estudio en formato PDF claro, con un título preciso y que permita la búsqueda

Clasifica cada archivo subido por centro educativo y asignatura, para que aparezca en los resultados de búsqueda de los estudiantes adecuados

Los pagos se transfieren a PayPal una vez que se alcanza un pequeño saldo mínimo. Entre los trabajos extra para jóvenes de 18 años que no requieren ninguna inversión de tiempo adicional, esta es una de las opciones que más se acerca al beneficio puro de toda la lista, ya que cada documento sigue generando ingresos mientras permanezca publicado.

Vende lo que ya has escrito Stuvia 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos extra más sencillos para jóvenes de 18 años, ya que te quedas con el 70 % de cada apunte o guía de estudio que se venda. Vender en Stuvia

Comparativa de estos trabajos extra para jóvenes de 18 años

Si las comparamos una al lado de la otra, las ocho actividades complementarias para jóvenes de 18 años mencionadas anteriormente se dividen claramente en opciones para ganar dinero rápido y otras que requieren más tiempo para generar ingresos. Esa división es la forma más clara de comparar de un vistazo las mejores actividades complementarias para jóvenes de 18 años. La tabla que aparece a continuación retoma las cifras exactas de ingresos ya citadas en cada sección, por lo que aquí no se vuelve a indicar ninguna cifra con un valor diferente.

Método Coste inicial Remuneración habitual Nivel de esfuerzo Formación GamerSensei Gratis De 15 a 100 dólares la hora Medio, en función de las habilidades Pruebas de Betabound Gratis De 10 a 60 dólares por prueba Bajo a medio Formación en IA de Outlier Gratis De 15 a 30 dólares por hora Medio, basado en tareas Plantillas de Gumroad Gratis De 50 a 300 dólares al mes Bajo, pasivo una vez configurado Printify: impresión bajo demanda Gratis De 100 a 240 dólares al mes Bajos, ingresos pasivos una vez configurado Contenido de YouTube/TikTok Gratis De 400 a 1.000 dólares por cada millón de visualizaciones Bajo a medio, crecimiento lento Contenido generado por los usuarios (UGC) de Billo Gratis De 50 a 500 dólares por vídeo Medio, por proyecto Venta de notas de Stuvia Gratis De 20 $ a más de 100 $ al mes Bajos, ingresos pasivos una vez puesto en marcha

El trabajo autónomo, las clases particulares y la fotografía de stock completan muy bien el panorama una vez que una de estas ocho opciones está en marcha, y el artículo «Las 27 mejores actividades secundarias online para la estabilidad financiera en 2026» abarca las tres.

Aplicaciones de recompensas y juegos con reembolsos que por fin pagan a partir de los 18 años

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos son las formas más sencillas de ganar un dinero extra para los jóvenes de 18 años desde el primer día, ya que la mayoría te permite registrarte años antes, pero solo te permiten cobrar una vez que cumples los 18. El propio acuerdo de usuario de PayPal exige que el usuario tenga al menos 18 años, o la mayoría de edad en su estado. Casi todas las aplicaciones de recompensas canalizan sus pagos a través de PayPal, por lo que esa única norma es la que realmente bloquea el acceso al dinero, no la propia aplicación. Vale la pena conocer esta norma de una sola cuenta antes que nada si quieres saber cómo ganar dinero a los 18 años a través de una aplicación en lugar de una cuenta en una plataforma.

BigCash, por ejemplo, permite registrarse a partir de los 13 años, pero su pago mínimo de 1 dólar debe tramitarse a través de un método de pago que requiere un adulto. KashKick va aún más lejos: sus propias condiciones exigen que los usuarios tengan al menos 18 años y residan en EE. UU. o el Reino Unido. Esa es precisamente la razón por la que figura en esta lista; en cierto modo, no sería adecuada para un público más joven.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 Gratis

Combina dos o tres de estos con una fuente de ingresos principal, como repartir comida a domicilio o trabajar como autónomo, en lugar de considerar cualquier aplicación de recompensas como una fuente de ingresos completa por sí sola. Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, es gratuita al igual que las demás, y es la única aplicación de recompensas que merece la pena probar, independientemente de cuál de los otros trabajos extra para jóvenes de 18 años elijas primero.

Un artículo relacionado que merece la pena guardar en tus favoritos es nuestro análisis de las mejores aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real, en el que se incluyen varios títulos que combinan a la perfección con las aplicaciones de recompensas mencionadas anteriormente.

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¿Qué cambia realmente el día que cumples 18 años?

Cumplir 18 años cambia principalmente quién está legalmente autorizado a recibir pagos, no qué trabajos hay disponibles. El acceso a PayPal, la situación fiscal y los derechos para firmar contratos pasan de estar a nombre de un tutor a estar a tu nombre de forma inmediata, por lo que muchos trabajos extra para jóvenes de 18 años no estaban disponibles ni siquiera un día antes. Cualquiera que el año pasado ganara dinero a través de la cuenta de sus padres puede comparar sus experiencias con las formas de ganar dinero siendo adolescente desde casa para ver exactamente qué ha cambiado ahora.

PayPal, Venmo y tu primera cuenta de ingresos reales

El acuerdo de usuario de PayPal es explícito. El titular de una cuenta en EE. UU. debe tener al menos 18 años, o la mayoría de edad en su estado si esta es superior. Esa única línea es la razón por la que una aplicación como Swagbucks puede permitir que un joven de 13 años se registre con el consentimiento de sus padres, pero aún así no puede pagarle, ya que el proceso de retirada de fondos se realiza a través de PayPal en cualquier caso. Cualquiera que busque información sobre cómo ganar dinero por primera vez a los 18 años debería considerar esta norma como el verdadero punto de partida, por encima de la edad mínima establecida por cualquier plataforma en concreto.

Declarar los impuestos como contratista 1099 por primera vez

Casi todos los métodos mencionados anteriormente se remuneran a través de una relación como autónomo (formulario 1099), no como un empleo con formulario W-2. No se retienen impuestos automáticamente, por lo que debes pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia sobre los beneficios. El propio centro de información fiscal sobre la economía gig del IRS es el punto de partida más fiable para saber qué se considera ingreso, tanto si tienes 18 como 48 años. Aclarar bien esta cuestión desde el principio es una de las formas menos emocionantes, pero más importantes, de ganar dinero como adulto novel sin recibir una factura sorpresa la primavera siguiente.

Firmar tus propios contratos

YouTube, Billo y la tienda de Etsy vinculada a Printify canalizan los pagos a través de un acuerdo vinculante de servicio o de vendedor, algo que un menor no suele poder firmar en su propio nombre. Ese es el mecanismo legal específico que subyace a casi todas las normas de «mayores de 18 años» de este artículo, más que la simple decisión de cualquier plataforma de excluir a los usuarios más jóvenes.

Lo que no funciona

Merece la pena mencionar algunas ofertas dirigidas específicamente a personas que acaban de empezar, para que puedas reconocerlas y evitarlas. La FTC registró que las denuncias por estafas laborales casi se triplicaron entre 2020 y [año]2026, con unas pérdidas declaradas que pasaron de 90 millones de dólares a más de 500 millones, y los jóvenes adultos son un objetivo habitual porque buscan activamente sus primeros ingresos.

Trabajos de reenvío y reempaquetado: cualquier anuncio que te pague por recibir paquetes y enviarlos a otra dirección es una estafa de reenvío, según la FTC, y puede implicarte en un fraude del que no tenías conocimiento.

cualquier anuncio que te pague por recibir paquetes y enviarlos a otra dirección es una estafa de reenvío, según la FTC, y puede implicarte en un fraude del que no tenías conocimiento. Aplicaciones de tareas con pago por adelantado: una plataforma de tareas que te paga pequeñas cantidades antes de pedirte que deposites tu propio dinero para «desbloquear» tareas más importantes nunca te devuelve ese depósito.

una plataforma de tareas que te paga pequeñas cantidades antes de pedirte que deposites tu propio dinero para «desbloquear» tareas más importantes nunca te devuelve ese depósito. Períodos de prueba no remunerados: una empresa que te pida una semana de «formación» o trabajo no remunerado antes de que comience el pago es una señal de alarma, independientemente de lo legítima que parezca la marca.

una empresa que te pida una semana de «formación» o trabajo no remunerado antes de que comience el pago es una señal de alarma, independientemente de lo legítima que parezca la marca. Esquemas de reclutamiento con ingresos garantizados: cualquier oferta que pague más por reclutar a nuevos vendedores que por vender un producto real es una estructura piramidal, no un trabajo extra.

Ninguno de los ocho métodos clasificados anteriormente pide dinero por adelantado. Cualquiera que intercambie artículos digitales en lugar de dinero en efectivo debe actuar con la misma precaución; nuestra guía de seguridad sobre estafas con tarjetas regalo y nuestros consejos de seguridad sobre claves de juegos digitales abordan las mismas señales de alerta desde el punto de vista del comprador.

Veredicto final sobre los trabajos extra para jóvenes de 18 años

Los trabajos extra para jóvenes de 18 años suelen salir mejor cuando se basan en una correspondencia clara entre habilidades y esfuerzo: dar clases en GamerSensei o grabar contenido generado por los usuarios (UGC) en Billo es ideal para cualquiera que tenga una habilidad con salida en el mercado y no disponga de capital inicial, mientras que participar en pruebas beta en Betabound o vender apuntes en Stuvia es la mejor opción para quien busque algo que requiera poco esfuerzo y se pueda hacer en segundo plano.

Merece la pena utilizar aplicaciones de recompensas como Snakzy junto con cualquiera de las dos opciones anteriores, ya que, aunque los pagos son pequeños, empezar es totalmente gratis. Entre los mejores trabajos extra para jóvenes de 18 años de esta lista, la elección entre ganar dinero rápido o construir algo a largo plazo es realmente la única decisión que importa al principio.

Elige un método principal de entre los ocho anteriores y una aplicación de recompensas como complemento, y luego reevalúa la situación tras tu primer mes. Empieza hoy mismo con Snakzy para conseguir tu primer pago con el mínimo esfuerzo mientras tu método principal se pone en marcha, porque lo que hace que los trabajos extra para jóvenes de 18 años den sus frutos es combinar un método principal sólido con una fuente de ingresos gratuita como complemento. Este tipo de combinación es una plantilla sólida para encontrar formas de ganar dinero como adulto novel en general.

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