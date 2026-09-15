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Nebenjobs für 18-Jährige: So funktioniert’s – und wie viel man 2026 verdienen kann

Nebenjobs für 18-Jährige eröffnen sich schneller, als die meisten jungen Erwachsenen erwarten, und die schnellsten realistischen Wege sind das Coachen auf GamerSensei oder das Beta-Testen auf Betabound – bei beiden kannst du endlich ein eigenes Konto führen und wirst direkt an dem Tag bezahlt, an dem du 18 wirst. Das Erreichen des 18. Lebensjahres ist der wichtigste Meilenstein in diesem Bereich, da PayPal, Etsy und die meisten Auszahlungsoptionen alle die Volljährigkeit voraussetzen, bevor sie dir Geld direkt auszahlen.

Vor einem Jahr hätten die meisten dieser Plattformen noch das Konto eines Elternteils oder einen noch nicht erreichten Geburtstag vorausgesetzt. Da diese Formalitäten nun geklärt sind, listet dieser Leitfaden acht Nebenverdienst-Ideen für 18-Jährige auf , bei denen du tatsächlich bezahlt wirst , sobald diese Hürde genommen ist . Die Wahl zwischen den verschiedenen Nebenverdiensten für 18-Jährige hängt daher hauptsächlich von deinem Zeitplan, deinen Fähigkeiten und davon ab, wie schnell die erste Auszahlung erfolgen soll.

Sind Nebenjobs für 18-Jährige tatsächlich realistisch?

Ja, Nebenjobs für 18-Jährige sind realistisch, aber realistisch gesehen liegt der Verdienst bei 200 bis 800 Dollar pro Monat bei Teilzeitarbeit – und nicht bei vierstelligen Wochenbeträgen, wie manche Apps werben. Was darüber entscheidet, wo man in diesem Bereich landet, ist vor allem die Zeit, die man in die Tätigkeit investiert. Ein paar Stunden pro Woche mit Umfragen und Lieferdiensten liegen am unteren Ende der Skala. Wenn du 15 bis 20 Stunden pro Woche als Freiberufler oder Fahrdienstleister arbeitest, bewegst du dich eher am oberen Ende. Kombiniere das mit einem Auto, einem freien Zimmer oder einer Fähigkeit wie Buchhaltung, und es wird deutlich, wie sich diese beiden Einkommensarten im Vergleich zueinander verhalten.

Das Amt für Arbeitsstatistik stellte fest, dass Arbeitnehmer im Alter von 16 bis 24 Jahren viermal häufiger eine befristete Stelle innehaben als ältere Arbeitnehmer. Das ist kein Nachteil, der speziell mit dem Alter von 18 Jahren zusammenhängt. So sieht das Einstiegseinkommen nun einmal aus, bevor man über einen Lebenslauf oder einen Kundenstamm verfügt – und jede der hier vorgestellten Methoden ist gerade deshalb realistisch, weil sie beides nicht benötigt. Wer ein höheres konkretes Ziel verfolgt, kann in unserem Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar in einer Woche nachlesen, wie sich die Zahlen ändern.

8 echte Möglichkeiten für 18-Jährige, einen Nebenjob zu starten

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres erhält man den für die meisten dieser Plattformen erforderlichen Zugang auf Kontoebene. Daher sind diese besten Nebenjobs für 18-Jährige danach geordnet, wie schnell die erste Auszahlung tatsächlich erfolgt – von Bargeld noch in derselben Woche bis hin zu Methoden, bei denen sich der Verdienst langsamer aufbaut, bei denen es sich aber lohnt, über den ersten Monat hinaus dabei zu bleiben. Ein Vergleich der Vergütungsspannen aller acht unten aufgeführten Methoden ist wirklich der schnellste Weg, um die besten Nebenjobs für 18-Jährige für einen bestimmten Zeitplan zu finden.

Neue Trainer bei GamerSensei verdienen in der Regel zwischen 15 und 25 Dollar pro Stunde, während die bestbewerteten Trainer der Plattform 50 bis 100 Dollar oder mehr verdienen, sobald sie sich einen guten Ruf erarbeitet und positive Bewertungen gesammelt haben. Dies ist eine der Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, bei der das Alter selbst kaum eine Rolle spielt; Rang und Können sind ausschlaggebend dafür, dass ein Coaching-Profil gebucht wird, auch wenn für das Auszahlungskonto weiterhin ein Erwachsener erforderlich ist.

Um eine erste Sitzung zu buchen, braucht es in der Regel etwas Geduld, während das Profil Vertrauen aufbaut:

Erstelle ein Coaching-Profil, in dem du ein oder zwei konkrete Spiele nennst, anstatt mit einer pauschalen Aussage wie „Ich bin gut im Zocken“ zu werben

Biete die ersten Sitzungen zu einem Preis an, der unter dem Plattformdurchschnitt liegt, um die ersten Bewertungen zu erhalten

Verbinde ein Bankkonto oder PayPal, das 18-Jährige auf der Plattform nur direkt hinzufügen können

ProGuides und Fiverr bieten beide vergleichbare Coaching-Angebote an, und es lohnt sich, neben GamerSensei auch dort ein Profil einzurichten, um die Buchungshäufigkeit zu steigern. Spiele mit einer aktiven Wettkampfszene, wie „Valorant“, „League of Legends““ oder „Rocket League“, verfügen in der Regel über den größten Pool an zahlenden Schülern, was dies zu einem der beständigeren Nebenjobs für 18-Jährige macht, sobald ein Coaching-Profil einige Bewertungen vorweisen kann. Das macht GamerSensei zu einem der besten Nebenjobs für 18-Jährige, die bereits über wettbewerbsfähige Fähigkeiten verfügen, auf die sie zurückgreifen können.

Verwandeln Sie Ihren Rang in Einkommen GamerSensei 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der eher kompetenzbasierten Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige ist das Coachen anderer Spieler für 15 bis 100 Dollar pro Stunde. Bei Coach bewerben

Das Testen von Apps, Websites und Produkten vor ihrer öffentlichen Einführung wird auf Betabound mit 10 bis 60 Dollar pro abgeschlossenem Test vergütet, je nachdem, wie lange der Test dauert und wie detailliert das Feedback sein muss. Dies ist eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, da außer dem Besitz eines Smartphones oder Computers, das bzw. den man ohnehin täglich nutzt, keine weiteren Vorkenntnisse erforderlich sind.

Es ist eine der einfacheren Ideen für einen Nebenjob, die 18-Jährige ohne Vorkenntnisse ausprobieren können.

Um für echte Tests vermittelt zu werden, ist ein vollständig ausgefülltes Profil wichtiger als besondere Fähigkeiten:

Erstelle ein kostenloses Betabound-Profil und gib die Geräte an, die du bereits besitzt: Smartphone, Laptop oder beides

Melde dich sofort für öffentliche Tests an, um dir eine Erfolgsbilanz aufzubauen, bevor du dich für Tests bewirbst, die nur auf Einladung zugänglich sind

Befolgen Sie jede Anweisung in der Testbeschreibung genau, da unvollständiges Feedback dazu führt, dass ein Tester beim nächsten Mal übergangen wird

Unternehmen wie Logitech, HP und T-Mobile haben alle Tests über die Plattform durchgeführt, ebenso wie PlaytestCloud für spielspezifische Tests. Das Erreichen des 18. Lebensjahres bringt hier keine besonderen Vorteile mit sich, da Betabound auch jüngere Tester akzeptiert, aber es bedeutet, dass Auszahlungen und Gewinnansprüche direkt auf ein Konto in deinem eigenen Namen überwiesen werden, was dies zu einem der unkomplizierteren Nebenjobs für 18-Jährige macht, bei dem man tatsächlich Geld verdient.

Testen Sie es vor der Markteinführung Betabound 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige ist das Testen noch nicht veröffentlichter Apps für 10 bis 60 Dollar pro Test. Bei Betabound anmelden

Das Bewerten und Korrigieren von KI-generierten Antworten auf ihre Richtigkeit wird bei allgemeinen Aufgaben über Outlier AI mit etwa 15 bis 30 Dollar pro Stunde vergütet, wobei spezialisierte Bereiche wie Programmierung oder höhere Mathematik manchmal noch besser bezahlt werden. Dies ist einer der Nebenjobs für 18-Jährige, bei denen ein Studium hilfreich ist, aber keine zwingende Voraussetzung darstellt; allgemeine Schreib- und Logikaufgaben stehen jedem offen, der das platformeigene Auswahlverfahren besteht.

Um für bezahlte Aufgaben vermittelt zu werden, ist eine vollständig ausgefüllte Bewerbung wichtiger als ein Lebenslauf:

Registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse oder einem Google-Konto und bestätigen Sie Ihre Identität, Ihren Wohnort und Ihr Alter

Führen Sie einen kurzen Eignungstest in einem ausgewählten Fachgebiet oder zum allgemeinen logischen Denken durch

Nehmen Sie nach der Freigabe verfügbare Aufgaben über das Dashboard an und arbeiten Sie, wann immer es Ihnen passt

Gut zu wissen: Bei einigen der besser bezahlten, spezialisierten Projekte von Outlier werden Fachkenntnisse auf Bachelor- oder Master-Niveau als bevorzugte Qualifikation angegeben, sodass die anspruchsvolleren Aufgaben hier eher auf Studierende und Absolventen ausgerichtet sind. Allgemeine Aufgaben bleiben jedoch offen, was dies zu einem der leichter zugänglichen Nebenjobs für 18-Jährige ohne spezifischen Hintergrund macht. Das macht es zu einer der zugänglicheren Ideen für einen Nebenjob für 18-Jährige, wenn kein spezifischer Hintergrund erforderlich ist.

KI trainieren, Geld verdienen Outlier AI 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der flexibleren Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige: das Bewerten von KI-Antworten für 15 bis 30 Dollar pro Stunde. Bei Outlier bewerben

Der Verkauf von Lebenslaufvorlagen, Notion-Setups oder Canva-Designpaketen auf Gumroad ist eine der eher passiven Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, da nichts versendet werden muss und ein einziger Upload sich wiederholt verkaufen lässt, ohne dass laufende Produktionskosten anfallen. Ein Einsteigerkatalog mit 10 bis 20 Angeboten bringt in der Regel 50 bis 300 US-Dollar im Monat ein, wobei der Verdienst mit mehr Produkten und wiederkehrenden Besuchern steigt.

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres kann ein Konto ohne Zustimmung eines Erziehungsberechtigten geführt werden, da die Nutzungsbedingungen von Gumroad das Mindestalter für den Verkauf auf 13 Jahre festlegen, jedoch vorschreiben, dass ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Bedingungen im Namen von jüngeren Nutzern akzeptieren muss. Jüngere Geschwister, die noch auf die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten angewiesen sind, können mit den Plattformen aus „7 Geschäftsideen für Teenager für 2026“ schon früher loslegen.

Die Einrichtung eines ersten Online-Shops dauert einen Nachmittag:

Erstelle ein kostenloses Konto mit einer E-Mail-Adresse und verifiziere es über den Bestätigungslink

Entwerfen Sie ein erstes Produkt in Canva oder ähnlichen kostenlosen Tools und laden Sie es anschließend als digitale Datei hoch

Lege einen Preis fest und veröffentliche eine Produktseite; teile den Link überall dort, wo bereits ein Publikum vorhanden ist

Gumroad behält 10 % plus eine geringe Pauschalgebühr bei Direktverkäufen ein, bzw. 30 % bei Verkäufen, die über die Suchfunktion des eigenen Marktplatzes statt über einen persönlichen Link getätigt werden. Unter den Nebenjobs für 18-Jährige, die nach dem Aufbau eines Sortiments keinerlei weiteren Zeitaufwand erfordern, ist dies eine der wirklich passiven Optionen.

Einmal verkaufen, immer wieder verdienen Gumroad 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der eher passiven Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige: der Verkauf digitaler Vorlagen ohne Lagerbestand. Beginnen Sie auf Gumroad

Ein typischer Print-on-Demand-Verkäufer erzielt nach Abzug der Produktions- und Plattformgebühren einen Gewinn von 5 bis 12 Dollar pro T-Shirt, sodass bei 20 Verkäufen pro Monat realistisch gesehen 100 bis 240 Dollar ohne bezahlte Werbung zu erwarten sind. Dies ist eine der eher passiven Nebenbeschäftigungen, die 18-Jährige im Alltag betreiben können, da erst dann etwas produziert wird, wenn ein Kunde tatsächlich bezahlt hat.

Printful und Gelato sind die beiden am häufigsten genannten Alternativen, die hinsichtlich Produktionsgeschwindigkeit und Versandregionen einen Vergleich wert sind. In jedem Fall ist für diese Methode weiterhin ein 18-Jähriger als Kontoinhaber erforderlich, da sowohl Etsy als auch PayPal vorschreiben, dass der Verkäufer und das Auszahlungskonto von einem Erwachsenen geführt werden müssen. Printify ist hier die erste Wahl, da es sich direkt in einen Etsy-Shop oder einen eigenständigen Online-Shop integrieren lässt, ohne dass Vorabkosten für Lagerbestände anfallen.

Die Einrichtung eines ersten Shops dauert etwa ein Wochenende:

Wählen Sie zunächst eine Produktart aus, in der Regel T-Shirts oder Tassen, anstatt gleich einen kompletten Katalog auf den Markt zu bringen

Entwerfen Sie fünf bis zehn Designs rund um eine klare Nische oder Zielgruppe oder lassen Sie diese entwerfen

Verbinden Sie einen Etsy-Shop oder einen eigenen Online-Shop und legen Sie die Preise so fest, dass Sie pro Artikel eine Marge von mindestens 40 Prozent erzielen

Unter den Nebenjobs für 18-Jährige, die weder Lagerbestand noch Startkapital erfordern, ist dies eine der Optionen, die nach der Inbetriebnahme des Shops am wenigsten Aufwand erfordern.

Kein Lagerbestand zum Kauf Printify 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der eher passiven Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, bei der pro Artikel ein Gewinn von 5 bis 12 Dollar erzielt wird, ohne dass Lagerbestände gekauft werden müssen. Starten Sie kostenlos mit Printify

Das Partnerprogramm von YouTube zahlt über Werbeeinnahmen, Kanalmitgliedschaften und „Super Thanks“, sobald ein Kanal im vergangenen Jahr 1.000 Abonnenten und 4.000 Uhren erreicht hat, wobei die Auszahlungen je nach Nische und Anzahl der Aufrufe in der Regel zwischen einigen hundert und mehreren tausend Dollar pro Monat liegen. Das „Creator Rewards“-Programm von TikTok zahlt stattdessen etwa 0,40 bis 1,20 Dollar pro 1.000 qualifizierte Aufrufe, sodass ein Video mit einer Million Aufrufe zwischen 400 und 1.000 Dollar einbringt.

Das Erreichen des 18. Lebensjahres ist auf beiden Plattformen eine zwingende Voraussetzung und nicht nur eine Erleichterung. Das YouTube-Partnerprogramm legt ein Mindestalter von 18 Jahren für alle fest, die Zahlungen direkt erhalten, da bei einem Kanal, der von einer jüngeren Person betrieben wird, jede Zahlung stattdessen über das verknüpfte AdSense-Konto eines Erwachsenen abgewickelt werden muss. TikTok verlangt von Teilnehmern am „Creator Rewards“-Programm, dass sie 18 Jahre alt sind – zusätzlich zu den Schwellenwerten von 10.000 Followern und 100.000 monatlichen Aufrufen –, wobei es keine Umgehungsmöglichkeit für die Altersregel gibt.

Der realistische Weg zur ersten Auszahlung sieht folgendermaßen aus:

Veröffentlichen Sie mindestens acht bis zwölf Wochen lang regelmäßig Beiträge in einer engen Nische, bevor Sie die Ergebnisse bewerten

Beantragen Sie die Monetarisierung, sobald die Schwellenwerte für Follower, Sehzeit und Aufrufe der jeweiligen Plattform erreicht sind

Beobachte, welche Videos besonders gut abschneiden, und erstelle mehr davon, anstatt wahllos zu posten

Dies ist der Nebenjob für 18-Jährige auf dieser Liste, der sich am langsamsten auszahlt, aber es ist auch der einzige, bei dem es keine wirkliche Obergrenze gibt, sobald man eine Fangemeinde aufgebaut hat.

Keine Obergrenze, sobald es wächst YouTube 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der Nebenjobs für 18-Jährige, bei denen sich der Erfolg am langsamsten einstellt, der jedoch keine wirkliche Obergrenze kennt, sobald die Followerzahl wächst. Open Studio

Das Drehen kurzer, spontaner Videorezensionen für Marken ist eine der zugänglichsten Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, da weder eine Fangemeinde noch ein Publikum erforderlich ist. Marken bezahlen für die Inhalte selbst, um sie in ihren eigenen Anzeigen zu schalten, nicht für die Reichweite – daher kann auch ein Creator, der gerade erst anfängt und noch keine Follower hat, bereits gebucht werden.

Anfänger unter den Creators auf Billo verdienen in der Regel 50 bis 150 Dollar pro Video, während erfahrene Creators 150 bis 500 Dollar oder mehr verdienen, sobald sich ein Portfolio aufgebaut hat. Das Erreichen des 18. Lebensjahres spielt hier eine Rolle, da die Teilnahmebedingungen von Billo neben den Wohnsitzanforderungen auch ein Mindestalter vorsehen; daher muss hinter einem Auszahlungskonto ein Volljähriger stehen.

Ein erster bezahlter Auftrag kann bereits innerhalb weniger Tage nach der Erstellung eines kleinen Beispielreels eingehen:

Erstelle ein Creator-Profil und lade zwei oder drei Beispielvideos hoch, die einen natürlichen, gesprächigen Stil zeigen

Bewerben Sie sich auf offene Aufträge, die zu Produkten passen, die Sie bereits nutzen oder wirklich mögen

Halten Sie sich genau an die Vorgaben der Marke, bis hin zum Stil der Einleitung und dem Tempo, anstatt ein generisches Testimonial einzureichen

Unter den Nebenjobs für 18-Jährige, für die man nur minimale Vorkenntnisse benötigt, ist dies einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten, da eine Handykamera und ein wenig Selbstsicherheit vor der Kamera die einzigen wirklichen Voraussetzungen sind.

Keine weiteren Angaben erforderlich Billo 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige ist das Drehen von Markenvideos für 50 bis 500 Dollar pro Video. Bei Billo bewerben

8. Verkauf von Vorlesungsmitschriften und Lernhilfen auf Stuvia

Das Hochladen von Notizen, Lernhilfen oder Zusammenfassungen von Lehrbüchern aus bereits belegten Kursen bringt auf Stuvia echtes Geld ein, da Verkäufer ihren Preis selbst festlegen und 70 % jedes Verkaufserlöses behalten. Dies ist eine der Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, die den geringsten neuen Aufwand erfordert, da die Inhalte bereits aus ohnehin absolvierten Kursen stammen. Für alle, die als junge Erwachsene noch nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen, ist dies wohl die Option auf der gesamten Liste, die den geringsten Aufwand erfordert.

Stuvias eigenen Daten zufolge liegt der durchschnittliche Verkaufspreis bei etwa 4 US-Dollar und der durchschnittliche Verdienst eines aktiven Verkäufers bei rund 76 US-Dollar pro Monat, wobei die meisten Verkäufer bereits innerhalb weniger Tage nach dem Hochladen einen ersten Verkauf verbuchen.

Um ein erstes Dokument einzustellen, sind nur ein paar einfache Schritte erforderlich:

Erstellen Sie ein kostenloses Verkäuferkonto und legen Sie einen Preis von mindestens 2,50 $ pro Dokument fest

Lade Notizen, Zusammenfassungen oder Lernhilfen als übersichtliche PDF-Datei mit einem präzisen, durchsuchbaren Titel hoch

Ordne jeden Upload nach Schule und Kurs ein, damit er für die richtigen suchenden Schüler angezeigt wird

Auszahlungen erfolgen über PayPal, sobald ein geringer Mindestbetrag erreicht ist. Unter den Nebenjobs für 18-Jährige, die keinerlei neuen Zeitaufwand erfordern, kommt dies dem reinen Gewinn so nahe wie kaum ein anderer auf dieser Liste, da jedes Dokument so lange Einnahmen generiert, wie es gelistet bleibt.

Verkaufen Sie das, was Sie bereits geschrieben haben Stuvia 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der mühelosesten Nebenbeschäftigungen für 18-Jährige, bei der man 70 % des Erlöses aus jedem verkauften Notizheft oder Lernleitfaden behält. Auf Stuvia verkaufen

Ein Vergleich dieser Nebenjobs für 18-Jährige

Nebeneinander betrachtet lassen sich die acht Nebenjobs für 18-Jährige, die oben aufgeführt sind, klar in Optionen zum schnellen Geldverdienen und solche zum langsamen Aufbau unterteilen. Diese Unterteilung ist der übersichtlichste Weg, um die besten Nebenjobs für 18-Jährige auf einen Blick zu vergleichen. Die nachstehende Tabelle greift genau die Vergütungszahlen auf, die bereits in den einzelnen Abschnitten genannt wurden, sodass hier keine Zahlen anders angegeben werden.

Methode Startkosten Typische Vergütung Aufwandsgrad GamerSensei-Coaching Kostenlos 15 bis 100 Dollar pro Stunde Mittel, abhängig von den Fähigkeiten Betabound-Test Kostenlos 10 bis 60 Dollar pro Test Niedrig bis mittel Outlier-KI-Training Kostenlos 15 bis 30 $ pro Stunde Mittel, aufgabenbasiert Gumroad-Vorlagen Kostenlos 50 bis 300 Dollar pro Monat Gering, passiv nach der Einrichtung Printify – Druck auf Abruf Kostenlos 100 bis 240 Dollar pro Monat Gering, passiv nach der Einrichtung YouTube-/TikTok-Inhalte Kostenlos 400 bis 1.000 Dollar pro Million Aufrufe Gering bis mittel, langsamer Aufbau Billo UGC-Inhalte Kostenlos 50 bis 500 Dollar pro Video Mittel, pro Projekt Verkauf von Stuvia-Noten Kostenlos 20 bis über 100 Dollar pro Monat Gering, passiv nach der Einrichtung

Freiberufliche Tätigkeiten, Nachhilfe und Stockfotografie runden das Ganze gut ab, sobald eine dieser acht Optionen läuft, und die „27 besten Online-Nebenjobs für finanzielle Stabilität im Jahr 2026“ decken alle drei Bereiche ab.

Prämien-Apps und Cashback-Spiele, bei denen man ab 18 endlich Geld bekommt

Prämien- und Cashback-Apps sind für 18-Jährige die einfachste Möglichkeit, vom ersten Tag an nebenbei Geld zu verdienen, da man sich bei den meisten bereits Jahre zuvor anmelden kann, sich das Geld aber erst auszahlen lassen kann, sobald man 18 ist. Die Nutzungsbedingungen von PayPal schreiben vor, dass ein Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein muss oder das Volljährigkeitsalter in seinem Bundesstaat erreicht haben muss. Da fast jede Prämien-App ihre Auszahlungen über PayPal abwickelt, ist es diese eine Regel, die den Geldzugang tatsächlich beschränkt – und nicht die App selbst. Diese Regel bezüglich des einzigen Kontos sollte man vor allem anderen wissen, wenn man mit 18 über eine App statt über ein Plattformkonto Geld verdienen möchte.

BigCash zum Beispiel erlaubt eine Registrierung ab 13 Jahren, aber die Auszahlung von mindestens 1 US-Dollar muss dennoch über eine Zahlungsmethode abgewickelt werden, für die ein Erwachsener erforderlich ist. KashKick geht sogar noch einen Schritt weiter: Laut den eigenen Nutzungsbedingungen müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in den USA oder Großbritannien haben. Genau deshalb gehört die App auf diese Liste; für ein jüngeres Publikum wäre sie in gewisser Weise nicht geeignet.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Kombinieren Sie zwei oder drei dieser Apps mit einer Haupttätigkeit wie Lieferdiensten oder freiberuflicher Arbeit, anstatt eine einzelne Belohnungs-App als alleiniges Einkommen zu betrachten. Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, ist wie die anderen kostenlos nutzbar und die einzige Belohnungs-App, die es sich lohnt, auszuprobieren – ganz gleich, für welchen der anderen Nebenjobs für 18-Jährige du dich zuerst entscheidest.

Ein weiterer lesenswerter Artikel, den Sie sich merken sollten, ist unsere Übersicht über die besten Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann. Darin werden mehrere Titel vorgestellt, die sich hervorragend mit den oben genannten Prämien-Apps kombinieren lassen.

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Was sich tatsächlich ändert, wenn du 18 wirst

Mit dem 18. Geburtstag ändert sich vor allem, wer rechtlich gesehen bezahlt werden darf, nicht, welche Arbeit verfügbar ist. Der Zugang zu PayPal, der Steuerstatus und das Recht, Verträge zu unterzeichnen, gehen auf einen Schlag vom Namen eines Erziehungsberechtigten auf deinen über – weshalb so viele Nebenjobs für 18-Jährige einen Tag zuvor noch nicht verfügbar waren. Wer noch im letzten Jahr über das Konto eines Elternteils Geld verdient hat, kann einen Vergleich anstellen, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann, um genau zu sehen, was sich nun geändert hat.

PayPal, Venmo und dein erstes echtes Auszahlungskonto

Die Nutzungsbedingungen von PayPal sind eindeutig. Ein Kontoinhaber in den USA muss mindestens 18 Jahre alt sein oder das Volljährigkeitsalter seines Bundesstaates erreicht haben, falls dieses höher ist. Diese eine Zeile ist der Grund, warum eine App wie Swagbucks einem 13-Jährigen mit elterlicher Zustimmung die Anmeldung ermöglichen kann, dieser Person aber dennoch keine Auszahlung gewähren darf, da der Auszahlungsvorgang in jedem Fall über PayPal läuft. Jeder, der recherchiert, wie man mit 18 zum ersten Mal Geld verdienen kann, sollte diese Regel als die eigentliche Startlinie betrachten – noch vor dem altersmäßigen Mindestalter einer einzelnen Plattform.

Steuererklärung als erstmaliger 1099-Auftragnehmer

Bei fast allen oben genannten Methoden erfolgt die Bezahlung im Rahmen eines 1099-Vertragsverhältnisses und nicht als W-2-Anstellung. Es werden keine Steuern automatisch einbehalten, daher müssen Sie auf den Gewinn Selbstständigensteuer entrichten. Das Steuerzentrum der IRS für die Gig-Economy ist der zuverlässigste Ausgangspunkt, um zu klären, was als Einkommen gilt – egal, ob Sie 18 oder 48 Jahre alt sind. Diesen Aspekt frühzeitig richtig zu regeln, ist eine der weniger spannenden, aber umso wichtigeren Möglichkeiten, als junger Erwachsener Geld zu verdienen, ohne im folgenden Frühjahr eine überraschende Rechnung zu erhalten.

Unterzeichnung eigener Verträge

YouTube, Billo und der mit Printify verknüpfte Etsy-Shop wickeln Auszahlungen über einen verbindlichen Dienstleistungs- oder Verkäufervertrag ab – etwas, das ein Minderjähriger in der Regel nicht in eigenem Namen unterzeichnen darf. Das ist der spezifische rechtliche Mechanismus hinter fast jeder „ab 18“-Regelung in diesem Artikel, mehr noch als die einfache Entscheidung einer Plattform, jüngere Nutzer auszuschließen.

Was nicht funktioniert

Eine Handvoll Angebote, die sich speziell an Berufseinsteiger richten, sind erwähnenswert, damit du sie erkennen und meiden kannst. Die FTC verzeichnete zwischen 2020 und [Jahr] fast eine Verdreifachung der Meldungen über Jobbetrug2026, wobei die gemeldeten Verluste von 90 Millionen Dollar auf über 500 Millionen Dollar stiegen – und junge Erwachsene sind ein häufiges Ziel, da sie aktiv auf der Suche nach ihrem ersten Einkommen sind.

Aufträge zum Weiterversand und Umverpacken: Jedes Angebot, bei dem Sie dafür bezahlt werden, Pakete entgegenzunehmen und an einen anderen Ort weiterzusenden, ist laut FTC ein Weiterversand-Betrug und kann dazu führen, dass Sie in einen Betrug verwickelt werden, von dem Sie nichts wussten.

Jedes Angebot, bei dem Sie dafür bezahlt werden, Pakete entgegenzunehmen und an einen anderen Ort weiterzusenden, ist laut FTC ein Weiterversand-Betrug und kann dazu führen, dass Sie in einen Betrug verwickelt werden, von dem Sie nichts wussten. Apps mit Vorauszahlungsaufträgen: Eine Aufgabenplattform, die zunächst kleine Beträge auszahlt, bevor sie Sie auffordert, eigenes Geld einzuzahlen, um größere Aufgaben „freizuschalten“, gibt diese Einzahlung niemals zurück.

Eine Aufgabenplattform, die zunächst kleine Beträge auszahlt, bevor sie Sie auffordert, eigenes Geld einzuzahlen, um größere Aufgaben „freizuschalten“, gibt diese Einzahlung niemals zurück. Unbezahlte Probezeiten: Ein Unternehmen, das eine Woche unbezahlter „Schulungsinhalte“ oder Arbeit verlangt, bevor eine Bezahlung beginnt, ist ein Warnsignal – ganz gleich, wie seriös der Markenname wirkt.

Ein Unternehmen, das eine Woche unbezahlter „Schulungsinhalte“ oder Arbeit verlangt, bevor eine Bezahlung beginnt, ist ein Warnsignal – ganz gleich, wie seriös der Markenname wirkt. Rekrutierungsmodelle mit Einkommensgarantie: Jedes Angebot, bei dem die Anwerbung neuer Verkäufer besser vergütet wird als der Verkauf eines tatsächlichen Produkts, ist ein Pyramidensystem und kein Nebenverdienst.

Keine der acht oben aufgeführten Methoden verlangt Geld im Voraus. Wer digitale Güter anstelle von Bargeld handelt, sollte dennoch die gleiche Vorsicht walten lassen; unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug und unsere Sicherheitstipps für digitale Spieleschlüssel behandeln dieselben Warnsignale aus Sicht des Käufers.

Abschließendes Urteil zu Nebenjobs für 18-Jährige

Nebenjobs für 18-Jährige funktionieren am besten, wenn sie mit einer klaren Übereinstimmung zwischen Fähigkeiten und Aufwand beginnen: Das Coachen auf GamerSensei oder das Drehen von UGC-Inhalten auf Billo eignet sich für jeden, der über eine marktfähige Fähigkeit verfügt und kein Startkapital hat, während das Beta-Testen auf Betabound oder der Verkauf von Notizen auf Stuvia ideal für alle ist, die etwas mit geringem Aufwand im Hintergrund laufen lassen möchten.

Belohnungs-Apps wie Snakzy lohnen sich als Ergänzung zu beiden Optionen, da die Auszahlungen zwar gering sind, der Einstieg aber wirklich kostenlos ist. Bei den besten Nebenjobs für 18-Jährige auf dieser Liste ist die Entscheidung zwischen schnellem Geld und langfristigem Aufbau wirklich das Einzige, was zu Beginn zählt.

Wähle eine Hauptmethode aus den acht oben genannten und eine Belohnungs-App als Hintergrundaktivität aus, und bewerte die Situation dann nach deinem ersten Monat neu. Fang noch heute mit Snakzy an, um mit minimalem Aufwand eine erste Auszahlung zu erhalten, während deine Hauptmethode in Gang kommt, denn eine echte Hauptmethode plus eine kostenlose Ergänzung dazu ist das, was Nebenjobs für 18-Jährige lohnenswert macht. Diese Art der Kombination ist eine solide Vorlage dafür, wie man als junger Erwachsener generell Geld verdienen kann.

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Häufig gestellte Fragen