9 formas de ganar dinero por navegar por TikTok en 2026

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¿Quieres que te paguen por desplazarte por TikTok? La plataforma en sí no te paga solo por ver vídeos, pero puedes convertir el tiempo que pasas en TikTok en ingresos de otras formas. Las opciones más rápidas incluyen el programa de afiliados de TikTok Shop y aplicaciones de recompensas verificadas como Freecash, que ofrecen formas reales de ganar dinero sin tener que pagar por adelantado.

Hay nueve métodos reales que puedes tener en cuenta, desde promocionar productos en tus vídeos hasta completar tareas en aplicaciones de recompensas. Los hemos clasificado según su potencial de ingresos, la rapidez de pago y lo fácil que es empezar a utilizarlas.

Si estás buscando cómo ganar dinero por desplazarte por TikTok, empieza por aquí. La respuesta sincera es que no hay ningún pago por el simple hecho de desplazarte. A continuación, clasificamos las opciones que realmente generan ingresos frente a las aplicaciones que solo parecen pagar, de la más rápida a la más lenta.

¿De verdad te pagan por desplazarte por TikTok?

Cobrar simplemente por desplazarse por la pantalla no es realista: ninguna plataforma legítima, incluida TikTok, paga a los espectadores por el consumo pasivo. En cambio, quienes buscan esto suelen encontrar el propio programa Recompensas para creadores de TikTok o aplicaciones de recompensas generales que pagan pequeñas cantidades por tareas no relacionadas.

Lo que paga la propia TikTok

El Programa de Recompensas para Creadores de TikTok paga entre 0,40 y 1,00 dólares por cada 1.000 visualizaciones válidas. Los vídeos deben durar 60 segundos o más para que cuenten. Para poder optar a ello, también necesitas tener más de 10 000 seguidores y más de 100 000 visualizaciones en los últimos 30 días.

Tu cuenta debe tener al menos 30 días de antigüedad y debes tener 18 años o más en un país que cumpla los requisitos. Se trata de un programa de monetización para creadores, no de un pago por ver TikTok, por lo que no figura entre los 9 métodos clasificados en esta guía.

La mayoría de las aplicaciones de «te pagan por desplazarte» o «te pagan por ver» que se anuncian en TikTok son aplicaciones de recompensas. Pagan desde unos céntimos hasta unos pocos dólares por hora por encuestas, ofertas y tareas breves, no por el simple hecho de desplazarse por la pantalla. Esa diferencia, entre el anuncio y la remuneración real, es precisamente lo que aclara esta guía.

Lo que pagan realmente las aplicaciones de recompensas

Freecash publica un rango realista de entre 5 y 20 dólares para el primer día de un principiante, que aumenta hasta entre 12 y 25 dólares al día para los usuarios ocasionales habituales. La mayoría de los principiantes se sitúan en el extremo inferior de ese rango.

Cualquier aplicación o sitio web que cobre una tarifa para «desbloquear» tus ganancias o que pida un pago antes de realizar un pago es una trampa, no un atajo. Todas las formas de ganar dinero por desplazarse por TikTok que se describen aquí son gratuitas. Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, funciona de la misma manera, con un pago mínimo de 35 dólares y sin coste de inscripción. Para obtener más información sobre cómo evaluar las aplicaciones de recompensas en general, comprueba si es seguro utilizar Freecash.

La distinción que importa a lo largo de esta guía es la que existe entre que te paguen por tu atención y que te paguen por tu producción. Aquí nada te paga solo por prestar atención, por lo que todas las formas realistas de ganar dinero por desplazarte por TikTok son, en realidad, formas de que te paguen por una tarea, una venta o un contenido que hayas creado mientras estabas en la aplicación.

Las 9 mejores formas reales de ganar dinero por desplazarte por TikTok

Cada una de las opciones que aparecen a continuación se clasifica según el pago real y la rapidez con la que puedes cobrar, empezando por la forma más rápida de recibir el dinero en tu cuenta.

Freecash es la mejor opción si buscas una forma gratuita de ganar dinero real desde el móvil. Se trata de esas pequeñas cantidades de dinero que prometen los anuncios de TikTok sobre aplicaciones del tipo «gana dinero por desplazarte por la pantalla»: de forma realista, entre 5 y 20 dólares el primer día, que aumentan hasta entre 12 y 25 dólares al día con un uso regular.

Funciona a través de encuestas remuneradas, ofertas y pruebas breves de videojuegos, no a través de la propia aplicación de TikTok. Considérala un sustituto honesto de la premisa de «ver y ganar», no una réplica literal de la misma.

El coste inicial es de 0 dólares: el registro es gratuito y no es necesario realizar ninguna compra. El umbral mínimo de pago es de 5 dólares a través de PayPal o de 0,50 dólares mediante criptomonedas.

Las tarjetas regalo van desde 1 $ hasta 10 $, y la mayoría de los retiros a PayPal se procesan en cuestión de minutos una vez que te han verificado, según la reseña de Eneba sobre si Freecash paga dinero real.

Debes ser mayor de 18 años, tener una dirección de correo electrónico válida y una cuenta de PayPal o un monedero de criptomonedas para recibir los pagos. El error más común es empezar una oferta de alta remuneración sin comprobar todos los requisitos para completarla, y así es como la gente pierde sus ganancias al abandonar antes de tiempo. Muchos lectores llegan a Freecash porque sus anuncios se muestran dentro de la propia aplicación de TikTok, no porque realmente pague por desplazarse por la pantalla.

Inscripción gratuita Freecash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; paga entre 5 y 25 dólares al día por encuestas y ofertas, con retiradas de fondos a través de PayPal a partir de 5 dólares. Únete a Freecash gratis

BigCash paga realmente entre 0,50 y 3 dólares al día por entre 30 y 60 minutos de juego activo, el mínimo más bajo de todas las apps de esta lista. También es una de las que más rápido permite cobrar. Se trata de una aplicación de juegos de habilidad con dinero real, no de un producto vinculado a TikTok. Eso la sitúa en la misma categoría de aplicaciones pequeñas, rápidas y honestas que suelen tener en mente los lectores que esperan cobrar por desplazarse por TikTok.

El coste inicial es de 0 $. El umbral de pago es de 1 $ (250 monedas), que se abona a través de PayPal o tarjetas regalo. Una de las retiradas que probamos se hizo efectiva en unos 40 minutos, aunque la descripción oficial indica que se realiza en un plazo de 48 horas.

Su programa de recomendación paga 15 dólares por cada invitación una vez que tu amigo haya cobrado por primera vez. Consulta el análisis de Eneba sobre si BigCash es de fiar para conocer su historial completo de fiabilidad.

Necesitas un correo electrónico verificado, un perfil preciso y no utilizar una VPN durante las tareas. Saltarte un solo paso obligatorio en una tarea de «offerwall» puede anular la recompensa por completo, así que lee las condiciones de cada oferta antes de empezar.

Retirada mínima de 1 $ Bigcash 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplicación gratuita de juegos de habilidad; retirada mínima de 1 $ a través de PayPal, que suele abonarse en un plazo de 48 horas. Únete gratis a BigCash

KashKick es una alternativa viable cuando Freecash y BigCash se agotan, ya que paga a la mayoría de los usuarios una cantidad modesta cada semana, en lugar de cada día. Tiene un importe mínimo de retirada de 10 dólares y no cobra comisiones por retirada.

Te conviene si ya juegas a juegos para móvil y no te importa que el ciclo de pago sea más lento. Piensalo como un plan B para cuando tu primera opción deje de pagar tanto. No hay comisiones por retirada. El umbral de pago es de 10 dólares, que se abonan a través de PayPal, Venmo o tarjetas regalo. Sin embargo, las recompensas de alto valor de los juegos tienen un periodo de espera de entre 14 y 31 días antes de que los fondos se hagan efectivos.

Para realizar retiradas, es necesario tener residencia en EE. UU., además de verificar la identidad mediante una selfie y un documento de identidad oficial. Las recompensas también pueden no abonarse si abandonas una oferta de juego antes de alcanzar el hito completo registrado, lo cual es la principal razón por la que se pierden recompensas. KashKick es para mayores de 18 años y solo está disponible en EE. UU., por lo que no te convendrá si te encuentras fuera de ese mercado.

El programa de afiliados de TikTok Shop te permite ganar comisiones promocionando productos en tus vídeos. Las tasas de colaboración abierta suelen oscilar entre el 10 % y el 15 %, mientras que las ofertas solo por invitación pueden alcanzar entre el 18 % y el 50 %. Los vendedores fijan la tasa exacta y no hay ningún coste por unirse.

Para empezar, solicita el estatus de creador en la aplicación de TikTok, completa el Programa Piloto para Creadores de 30 días tras alcanzar los 1.000 seguidores y, a continuación, cumple los requisitos para obtener acceso completo al programa de afiliados, lo que suele ocurrir a partir de unos 5.000 seguidores. También necesitas una cuenta de un mercado compatible, una puntuación de salud de creador válida y el número requerido de pedidos orgánicos.

Una vez aprobado, elige productos en el Centro de afiliados, etiquétalos en tu contenido y realiza un seguimiento de las comisiones en el panel de control. Los pagos suelen liquidarse unos 15 días después de la entrega, aunque las devoluciones o las disputas pueden alargar ese plazo hasta los 31 días.

Evita elegir productos basándote únicamente en las altas tasas de comisión. Los márgenes bajos y las altas tasas de devolución pueden dar lugar a recuperaciones de comisiones. Los programas de afiliados generales de marcas y los patrocinios para creadores son dos alternativas si no tienes acceso a TikTok Shop.

Hasta un 50 % de comisión TikTok Shop Affiliate Program 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita a partir de 1.000 seguidores; las comisiones oscilan entre el 10 % y el 50 %, dependiendo del producto. Inscríbete en TikTok Shop

Billo paga a los creadores una tarifa fija por cada vídeo aprobado, independientemente del número de visualizaciones. Los creadores nuevos ganan entre 25 y 30 dólares por un clip de 15 segundos, mientras que los creadores premium pueden ganar entre 70 y 120 dólares.

No es necesario tener tu propia audiencia, por lo que es una buena opción si sabes cómo crear contenido de TikTok natural y que llame la atención al desplazarse por el feed. La inscripción es gratuita y los vídeos aprobados se pagan dos veces al mes a través de PayPal. Los creadores activos ganan una media de unos 500 dólares al mes.

Para empezar, envía tu solicitud con dos o tres vídeos de muestra, completa tu perfil, acepta un encargo y envía el vídeo terminado para su revisión. Es habitual que se soliciten revisiones, así que sigue al pie de la letra el guion y la lista de tomas de la marca.

Pago por vídeo Billo 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 25 y 120 dólares por vídeo corto, que se pagan dos veces al mes a través de PayPal; no se requiere audiencia. Solicitar Billo

6. Evaluador de contenido en redes sociales en Appen

Este es el trabajo legítimo que más se acerca a la idea de que te paguen por navegar por TikTok. Tienes que revisar publicaciones, anuncios y vídeos cortos según unas directrices escritas a cambio de entre 17 y 28 dólares la hora, con una media de unos 22,94 dólares.

El trabajo es a distancia, a tiempo parcial y por contrato a través de la plataforma CrowdGen de Appen; no es un trabajo de TikTok. La disponibilidad de proyectos varía, por lo que no se garantizan las horas. Presentar la solicitud no cuesta nada, pero debes superar una prueba de aptitud específica para cada proyecto antes de que te asignen trabajo, lo que puede tardar entre una y varias semanas.

Necesitas un ordenador portátil fiable y, para la mayoría de los proyectos de evaluación de contenidos, dominio del inglés y residir en un país que cumpla los requisitos. La media de 22,94 dólares es la remuneración bruta como colaborador, y tú te encargas de tus propios impuestos. Presenta tu candidatura a varios proyectos abiertos en lugar de limitarte a una sola solicitud.

17-28 $/hora Appen 2.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Trabajo por contrato a distancia de clasificación de contenidos; con una media de 22,94 dólares por hora, pagados por proyecto. Presenta tu candidatura en CrowdGen

7. Gestión de redes sociales como autónomo en Upwork

Si entiendes qué es lo que hace que el contenido de TikTok tenga éxito, trabajar como gestor autónomo de redes sociales en Upwork puede convertir ese conocimiento en un trabajo remunerado. Las tarifas iniciales oscilan entre 14 y 35 dólares por hora.

Se trata de un trabajo autónomo basado en habilidades, no de ingresos pasivos, y encontrar tu primer cliente puede llevarte tiempo. Crear un perfil es gratis, pero Upwork cobra una comisión de servicio del 0 % al 15 % por contrato. Los fondos suelen hacerse efectivos cinco días después de la aprobación del cliente.

Para empezar, crea un perfil centrado en la estrategia de TikTok o la gestión de cuentas, añade dos o tres proyectos de muestra y presenta tu candidatura a trabajos más pequeños para ir acumulando valoraciones. Una vez que tengas un historial, podrás orientarte hacia clientes que paguen mejor y contratos de colaboración.

El mayor error es quedarse en la parte baja de la escala salarial tras haber adquirido experiencia. Los autónomos con experiencia en redes sociales pueden ganar entre 60 y 110 dólares la hora en el mercado general.

Entre 14 y 35 dólares por hora para empezar Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gestión de TikTok y redes sociales como autónomo; entre 14 y 35 dólares por hora para principiantes, menos una comisión de servicio del 0 % al 15 %. Crear un perfil en Upwork

8. La aplicación Mode Earn de Mode Mobile

La aplicación Mode Earn es lo más parecido a que te paguen por el tiempo que pasas con el móvil, en lugar de por navegar específicamente por TikTok. Una reseña independiente situaba los ingresos reales en unos 36 dólares al año, que es la cifra realista que cabe esperar.

Te da una pequeña cantidad de puntos cada vez que desbloqueas el móvil con la función de pantalla de bloqueo activada. Los puntos se pueden canjear por tarjetas regalo, dinero en PayPal o acciones de Mode Mobile. Es lo más parecido que hay en esta lista a una forma literal de que te paguen por desplazarte por TikTok y por todo lo demás que aparece en tu pantalla.

El coste inicial es de 0 $. Los puntos se acumulan para alcanzar niveles de canje en lugar de un mínimo fijo en efectivo, y la disponibilidad de dinero en PayPal frente a las tarjetas regalo varía según la región. Los canjes se procesan una vez que superas el umbral de la aplicación, no de forma instantánea.

No debes esperar que un mayor número de desbloqueos signifique más puntos. El propio centro de ayuda de Mode Mobile confirma que la frecuencia de desbloqueo no aumenta la recompensa por cada desbloqueo. Consulta cómo ganar dinero con tu teléfono para conocer otros métodos basados en el móvil que vale la pena comparar con este.

Ganancias pasivas en la pantalla de bloqueo Mode Earn App 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplicación gratuita de recompensas por la pantalla de bloqueo; según pruebas independientes, supone unos 36 dólares al año, aproximadamente. Descargar Mode Earn App

El Nielsen Computer & Mobile Panel paga unos 50 dólares al año simplemente por dejar que su aplicación de investigación se ejecute en segundo plano en un teléfono o un ordenador. Es la opción más pasiva y que requiere menos esfuerzo de esta lista.

Nielsen es una empresa de medición de medios con décadas de trayectoria, no un truco del tipo «desplaza para ganar». El intercambio consiste en datos de uso reales y anonimizados a cambio de una pequeña recompensa publicada, no en un pago vinculado a lo que veas personalmente.

Las recompensas consisten en créditos anuales y participaciones en sorteos mensuales por un valor de hasta 1.000 dólares. La recompensa por la inscripción suele abonarse durante el primer mes tras la confirmación de la actividad en el panel.

Se te paga por mantener el software instalado y en funcionamiento, no por desplazarte activamente por la pantalla. Eso lo convierte en una opción pasiva legítima, pero no en una forma de ganar dinero por desplazarte por TikTok.

~50 $ al año, totalmente pasivo Nielsen Computer & Mobile Panel 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplicación gratuita de panel de investigación; unos 50 dólares al año, además de participaciones en sorteos, totalmente pasiva. Únete al panel de Nielsen

¿Listo para empezar hoy mismo? Únete gratis a BigCash y cobra tu primer dólar en menos de una hora.

Comparación de estos 9 métodos

El coste inicial y la rapidez de pago varían más de lo que sugieren las cifras generales. Si todavía estás intentando averiguar cómo ganar dinero por desplazarte por TikTok, la comparación que aparece a continuación muestra qué opciones son gratuitas para empezar y cuáles pagan más rápido.

A continuación te mostramos una comparación de las nueve formas de ganar dinero por desplazarte por TikTok antes de que elijas una. Si buscas más alternativas a las aplicaciones de recompensas además de estas nueve, echa un vistazo a las aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante.

Método ¿Hasta qué punto es pasivo? Coste inicial Umbral de pago Tiempo hasta el primer pago Rango realista de ganancias Freecash Activo (tareas) 0 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (criptomonedas) Minutos tras la verificación De 5 $ a 20 $ al día (principiantes), hasta 25 $ al día (uso habitual) BigCash Activo (juego) 0 1 $ (250 monedas) De unos 40 minutos a 48 horas De 0,50 $ a 3 $ al día KashKick Activo (tareas) 0 10 $ De 14 a 31 días (recompensas de juegos) Importe semanal modesto Afiliado de TikTok Shop Semipasivo (contenido) 0 $ Sin mínimo; comisión por venta Entre 15 y 31 días tras la entrega Entre el 10 % y el 50 % de comisión por venta Billo Activo (en rodaje) 0 $ Sin mínimo; se paga por vídeo Dos veces al mes De 25 a 120 $ por vídeo; unos 500 $ de media al mes Appen Activo (horas de trabajo) 0 $ Pago por tarea/hora De 1 a varias semanas (dependiendo del proyecto) De 17 a 28 $/hora (media: 22,94 $) Gestión de redes sociales en Upwork Activo (trabajo autónomo) 0 $ Pago por contrato, menos una comisión del 0 % al 15 % Aproximadamente 5 días tras la aprobación del hito De 14 $ a 35 $/hora para empezar Aplicación Mode Earn Totalmente pasivo 0 $ Basado en puntos; sin importe mínimo en efectivo Varía según el nivel de canje ~36 $ al año Panel de Nielsen Totalmente pasivo 0 $ Sin mínimo; crédito anual En el primer mes ~50 $/año más sorteos

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas para los usuarios de TikTok

Más allá de los nueve métodos mencionados, existe un pequeño grupo de aplicaciones de recompensas basadas en tareas breves, similares a los anuncios, que cubren el mismo nicho que prometen los anuncios del tipo «te pagan por desplazarte por la pantalla». Snakzy, la propia aplicación «juega para ganar» de Eneba, es una de las más sencillas, con un pago mínimo de 35 dólares y sin coste de inscripción. Considera este tipo de aplicaciones como un complemento para ganar un poco de dinero extra, junto con uno de los métodos reales mencionados anteriormente, pero nunca como plan principal.

Las aplicaciones de recompensas suelen agrupar ofertas, encuestas breves y tareas ocasionales de visualización de vídeos en un único panel de control. Los ingresos combinados de dos o tres de ellas oscilan entre unos pocos dólares y, tal vez, entre 10 y 15 dólares en un día activo. Ese es, más o menos, el límite máximo, incluso si combinas todas las aplicaciones de recompensas de esta lista. Echa un vistazo a aplicaciones como Freecash para comparar más alternativas.

Todas las aplicaciones de la tabla siguiente son gratuitas y no requieren depósito.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis Freecash 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (criptomonedas) Gratis BigCash 1 Gratis

Las aplicaciones de recompensas son lo más parecido a una forma auténtica de ganar dinero por navegar por TikTok sin necesidad de tener ninguna habilidad ni audiencia, y esa es precisamente la razón por la que su techo es tan bajo. Tómalas como un complemento de un método mejor, no como la solución para ganar dinero por navegar por TikTok por sí solas.

Lo que no funciona

Los métodos que más fallan son aquellos que afirman que puedes ganar dinero por desplazarte por TikTok simplemente por el hecho de desplazarte. Esa es la diferencia clave que hay que entender a la hora de aprender cómo ganar dinero por desplazarte por TikTok: las opciones legítimas pagan por la tarea, la venta o el contenido relacionado con la plataforma, no por el simple hecho de desplazarse. Ese modelo de negocio no existe. Todo lo que se indica a continuación o bien cobra una comisión por retirar las ganancias, exige un pago para «desbloquear» una función, o bien ya ha dejado de funcionar.

Aplicaciones que exigen un pago para desbloquear un pago: cualquier aplicación que pida un número de tarjeta, una suscripción o una «comisión de tramitación» antes de liberar el dinero que ya has ganado no es un pago retrasado; es una estafa.

cualquier aplicación que pida un número de tarjeta, una suscripción o una «comisión de tramitación» antes de liberar el dinero que ya has ganado no es un pago retrasado; es una estafa. Aplicaciones de «ver y ganar» sin historial de pagos publicado: si al buscar no aparece ningún registro en Trustpilot, ninguna reseña en la App Store que mencione un cobro real y ninguna información de la empresa más allá de una página de destino, considera que la tasa anunciada es ficticia, no simplemente sin verificar.

si al buscar no aparece ningún registro en Trustpilot, ninguna reseña en la App Store que mencione un cobro real y ninguna información de la empresa más allá de una página de destino, considera que la tasa anunciada es ficticia, no simplemente sin verificar. Anuncios de TikTok que clonan marcas reales: la BBB advierte de que los anuncios fraudulentos suelen tomar prestado el nombre y el logotipo de una aplicación de recompensas legítima o de un banco para organizar un sorteo falso. Comprueba el nombre de la aplicación con su ficha oficial en la tienda antes de instalar cualquier cosa enlazada desde un anuncio de TikTok.

la BBB advierte de que los anuncios fraudulentos suelen tomar prestado el nombre y el logotipo de una aplicación de recompensas legítima o de un banco para organizar un sorteo falso. Comprueba el nombre de la aplicación con su ficha oficial en la tienda antes de instalar cualquier cosa enlazada desde un anuncio de TikTok. Intentar acceder al programa TikTok Recompensas para creadores sin cumplir sus requisitos: una cuenta con menos de 10 000 seguidores o menos de 100 000 visualizaciones en 30 días aún no cumple los requisitos. Considéralo un objetivo al que aspirar mediante el trabajo de afiliado en TikTok Shop o encargos de contenido generado por los usuarios (UGC) primero, no un atajo disponible hoy mismo.

Si buscas opciones pasivas más contrastadas, echa un vistazo a las aplicaciones de ingresos pasivos que vale la pena probar, en lugar de perseguir una aplicación sin verificar del tipo «desplaza para ganar».

Hay otro patrón que vale la pena mencionar: cualquier aplicación que te pida un depósito, una suscripción o un cupo de invitaciones antes de permitirte cobrar por desplazarte por TikTok no te está pagando en absoluto. Una forma real de cobrar por desplazarte por TikTok nunca te pedirá dinero por adelantado, y ninguna de las nueve aplicaciones clasificadas anteriormente lo hace.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero por desplazarte por TikTok

Ningún método de los aquí presentados te paga por el simple hecho de desplazarte por la pantalla. Freecash es la mejor opción para empezar hoy mismo sin necesidad de configuración, ya que, de forma realista, paga entre 5 y 25 dólares al día. El programa de afiliados de TikTok Shop es la mejor opción a largo plazo una vez que superas el umbral de seguidores, ya que paga por el contenido, no por el consumo.

Todo lo demás, desde BigCash hasta Billo y Appen, funciona como un pequeño complemento, no como sustituto de ninguna de las dos opciones anteriores. Combina Freecash, BigCash y Snakzy para conseguir un dinero extra rápido. O presenta hoy mismo tu solicitud para el programa de afiliados de TikTok Shop, ya que es la única vía que convierte el tiempo que pasas en la app en comisiones reales, en lugar de un intento de que te paguen por desplazarte por TikTok.

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