Los 7 mejores trabajos a distancia en 2026 (clasificados por salario y rapidez)

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En estos momentos, la mayoría de los lectores pueden conseguir los mejores trabajos a distancia en cuestión de semanas. El más rápido es el programa de atención al cliente virtual de Amazon: te envían el equipo y pueden incorporarte a una formación remunerada a las pocas semanas de presentar la solicitud.

Los puestos mejor remunerados, como la enfermería a distancia o una plataforma especializada como FlexJobs, tardan más en conseguirse o requieren una titulación. Los más rápidos, como los de Amazon y Soluciones prácticas, pagan entre 15 y 20 dólares la hora al principio, lo cual es un buen trato si la rapidez es más importante que el salario máximo.

Las siete opciones que figuran a continuación están clasificadas según datos salariales reales y contrastados, no por cuál tenga la página de inicio más llamativa. Si has buscado específicamente un trabajo a distancia en Amazon, este aparece en lo más alto de esta lista por una razón: no se requiere experiencia y el proceso de contratación se puede completar en una tarde.

Esta lista está dirigida a quienes buscan un sueldo legítimo por trabajo a distancia, no una app de ingresos extra que consultes entre recados. Las búsquedas de esta palabra clave están dominadas por empresas concretas y portales de empleo, no por la curiosidad sobre si el teletrabajo existe. Eso significa que la lista que aparece a continuación presenta precisamente esos siete mejores trabajos a distancia, clasificados por salario y rapidez, y no es un argumento a favor de por qué merece la pena probar el teletrabajo.

¿Es realmente factible conseguir los mejores trabajos a distancia?

Sí, hoy en día es realista conseguir un trabajo a distancia legítimo. El rango real oscila entre los 15 y los 32 dólares por hora para un puesto de atención al cliente a distancia de nivel inicial y trabajos de introducción de datos, hasta los 32 y los 48 dólares por hora para enfermería a distancia con titulación. Estas cifras proceden de los datos salariales recopilados para este artículo: las propias ofertas de Amazon, las tarifas por minuto publicadas por Soluciones prácticas y los datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales para enfermeros titulados.

Lo que realmente se necesita varía según la vía que se elija. Una solicitud sencilla y una habitación tranquila con un ordenador bastan para los puestos de nivel inicial. Una licencia de enfermería en vigor, además de, por lo general, dos o más años de experiencia en atención directa al paciente, es lo que da acceso a los puestos clínicos a distancia mejor remunerados.

El mejor punto de partida si no tienes experiencia previa en trabajo a distancia es la vía gratuita y directa con las empresas: Amazon, en lugar de una plataforma de empleo de pago. Una plataforma de pago solo sale a cuenta una vez que ya sabes qué tipo de puesto a distancia quieres.

Hay que ser sincero: las ofertas de trabajo a distancia representan una parte realmente pequeña del mercado. Los análisis del mercado laboral estiman que las ofertas totalmente a distancia suponen aproximadamente el 4 % de todas las ofertas de empleo en EE. UU. este año, lo que supone un fuerte descenso respecto al pico alcanzado durante la pandemia, aunque la cifra exacta varía según la fuente y el mes. La competencia por las empresas más conocidas, incluida Amazon, es real, así que plantéate presentar tu candidatura a más de una de las mejores empresas que ofrecen trabajo a distancia, y no solo a la primera que te parezca atractiva.

Los puestos de entre 15 y 20 dólares la hora son una opción realista para, literalmente, cualquier persona que tenga un ordenador y un título. Los puestos de más de 30 dólares son realistas solo para aquellos lectores que ya cuenten con la titulación exigida por el puesto, en el caso de la enfermería, la licencia de enfermero titulado (RN). Compara tu propio nivel de partida con el límite superior de ese rango antes de elegir uno de los mejores trabajos a distancia que te presentamos a continuación.

Los 7 mejores trabajos a distancia que puedes conseguir ahora mismo

Cada entrada que aparece a continuación incluye rangos salariales reales, costes iniciales, plataformas directas para presentar tu candidatura y el camino más rápido hacia tu primer sueldo. Los puestos están clasificados desde las opciones más rápidas de conseguir hasta los trabajos mejor remunerados que requieren una titulación específica.

Salario: entre 15 y 26 dólares por hora

entre 15 y 26 dólares por hora Plazo de contratación: Muy rápido (2-3 semanas)

Muy rápido (2-3 semanas) Requisitos: Título de bachillerato, espacio de trabajo tranquilo.

Título de bachillerato, espacio de trabajo tranquilo. Mejor plataforma para presentar la solicitud: Solicitud directa en Amazon.jobs

El puesto de asistente virtual de atención al cliente de Amazon ofrece un salario bruto de entre 15 y 26 dólares por hora. ZipRecruiter sitúa la media nacional en torno a los 17,87 dólares por hora, lo que coincide con los rangos salariales iniciales publicados por Amazon. Se trata de un puesto con contrato W-2 auténtico, con prestaciones laborales estándar, y no de un trabajo como autónomo.

Los requisitos incluyen un título de bachillerato, una conexión a Internet estable y buenas habilidades de comunicación. No se requiere experiencia previa en atención al cliente. La solicitud directa en Amazon.jobs dura aproximadamente una hora, e incluye un cuestionario de selección y una simulación de trabajo virtual. Una vez contratado, Amazon envía el equipo informático directamente a tu oficina en casa y te ofrece formación remunerada antes de tu primer turno activo.

No se requiere experiencia Amazon Virtual Customer Service 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 15 y 26 dólares por hora, te envía el equipo de forma gratuita y solo se requiere el título de secundaria para solicitar el puesto. Solicita el puesto en Amazon

Remuneración: 10-20 dólares por hora (0,25-0,31 dólares por minuto productivo)

10-20 dólares por hora (0,25-0,31 dólares por minuto productivo) Plazo de contratación: Rápido (1-2 semanas tras la certificación)

Rápido (1-2 semanas tras la certificación) Requisitos: ordenador personal, análisis automático del ordenador, verificación de antecedentes

ordenador personal, análisis automático del ordenador, verificación de antecedentes Mejor plataforma para presentar la solicitud: Soluciones prácticas

El trabajo como colaborador independiente en atención al cliente a través de programas como Soluciones prácticas paga entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto activo en llamadas y chats en directo. Esto supone aproximadamente entre 10 y 20 dólares por hora. Como autónomo con formulario 1099, mantienes el control total sobre tu horario de turnos. Esto lo convierte en una opción ideal si necesitas compaginar el trabajo con el cuidado de familiares o con los estudios.

El proceso de solicitud incluye la creación de un perfil, evaluaciones de competencias, un análisis automático del ordenador y una entrevista por vídeo con verificación de antecedentes. Utilizas tu propio ordenador portátil o de sobremesa. Una vez certificado en la cuenta de un cliente, los pagos se realizan semanalmente o cada dos semanas.

Echa un vistazo a nuestro resumen de los mejores trabajos complementarios para descubrir más formas de cubrir tus necesidades mientras buscas empleo. Soluciones prácticas destaca porque publica en su página web tarifas transparentes por minuto antes de que comiences el proceso de solicitud.

Establece tu propio horario Working Solutions 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto activo (entre 10 y 20 dólares por hora aproximadamente) como autónomo con formulario 1099; la solicitud es gratuita. Solicitar la contratación

Remuneración: entre 16 y 32 dólares por hora aproximadamente (se paga por trabajo completado)

Tiempo de contratación: moderado (depende de la disponibilidad de proyectos)

Requisitos: Título de bachillerato, más de 2 años de experiencia en administración, rapidez al teclear

Mejor plataforma para presentar tu candidatura: Axion Data Services

Los puestos de contrato de introducción de datos a través de proveedores especializados como Axion Data Services se remuneran por tarea completada o por trabajo realizado, en lugar de con una tarifa horaria fija. Los mecanógrafos rápidos y precisos pueden ganar entre 16 y 32 dólares por hora (equivalente).

Axion exige un título de bachillerato y al menos dos años de experiencia previa en tareas administrativas o de introducción de datos. Los colaboradores acceden a los sistemas de los clientes a través de conexiones remotas seguras. Axion abre el plazo de solicitud periódicamente, a medida que se activan los proyectos de los clientes. Esto la convierte en una opción ideal para trabajadores meticulosos que buscan un trabajo a distancia basado en tareas concretas.

Consulta nuestra guía para ganar dinero desde casa si deseas ver una lista más amplia de programas similares. Merece la pena mencionar específicamente a Axion Data Services porque sus requisitos para los colaboradores y su estructura de pago por unidad están claramente publicados en su propia página web, en lugar de estar ocultos tras cuotas iniciales por el kit de inicio.

No se requiere titulación universitaria Axion Data Services 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puesto de teletrabajo como operador de introducción de datos a destajo, con una remuneración equivalente a entre 16 y 32 dólares por hora aproximadamente, disponible únicamente cuando hay proyectos en marcha. Consultar vacantes

Remuneración: entre 25 y 50 dólares o más por hora (varía según la especialidad)

entre 25 y 50 dólares o más por hora (varía según la especialidad) Plazo de contratación: moderado (2-4 semanas)

moderado (2-4 semanas) Requisitos: Competencias técnicas relevantes (TI, marketing, diseño, gestión de proyectos)

Competencias técnicas relevantes (TI, marketing, diseño, gestión de proyectos) Mejor plataforma para presentar tu candidatura: Remotive

Los puestos de asistencia técnica y operativa a distancia abarcan ámbitos especializados como la ingeniería de software, el marketing digital, el diseño gráfico y la gestión de proyectos. Los salarios son más elevados que en los puestos de atención al cliente de nivel inicial. Estos puestos suelen partir de 25 dólares por hora y pueden alcanzar niveles salariales considerables en función de la antigüedad.

Las plataformas agregadoras como Remotive recopilan ofertas de trabajo totalmente a distancia en estos sectores específicos, descartando las ofertas híbridas. Aunque la búsqueda básica es gratuita, plataformas como esta ofrecen enlaces directos a las páginas de empleo de las empresas, donde se aplican los procesos habituales de entrevista y incorporación.

Centrado en la tecnología y las operaciones Remotive 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Más de 125 000 anuncios de trabajo a distancia, con vista previa gratuita y acceso completo de por vida por 79 $ (pago único). Explora Remotive

Salario: 32-48 dólares/hora

32-48 dólares/hora Plazo de contratación: Lento (de 3 a 6 semanas debido a la verificación de la licencia)

Lento (de 3 a 6 semanas debido a la verificación de la licencia) Requisitos: Licencia de enfermería (RN) en vigor, entre 1 y 3 años de experiencia clínica, sala que cumpla con la normativa HIPAA

Licencia de enfermería (RN) en vigor, entre 1 y 3 años de experiencia clínica, sala que cumpla con la normativa HIPAA Mejor plataforma para presentar la solicitud: Teladoc Health

El triaje de telesalud y la gestión de casos clínicos ofrecen el salario máximo más alto de esta lista, con una horquilla que va de 32 a 48 dólares por hora. Redes sanitarias de renombre, como Teladoc Health, contratan a enfermeros a distancia para realizar admisiones virtuales, formar a los pacientes, llevar a cabo el triaje y coordinar la atención continua.

Esta vía exige obligatoriamente una licencia de enfermería registrada (RN) activa y sin restricciones, a menudo válida en varios estados a través del N Acuerdo sobre la Habilitación Profesional de Enfermeros. También se requiere entre 1 y 3 años de experiencia clínica reciente a pie de cama. El proceso de contratación lleva más tiempo debido a las verificaciones de credenciales y los controles de antecedentes, pero ofrece una remuneración de primer nivel para los profesionales clínicos titulados.

Límite máximo de remuneración Teladoc Health 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puestos de enfermería a distancia con una remuneración de entre 32 y 48 dólares la hora para enfermeros titulados; se requiere una licencia de enfermería vigente para presentar la solicitud. Ver ofertas de empleo

Salario: 18-35 dólares/hora

18-35 dólares/hora Plazo de contratación: moderado (2-3 semanas)

moderado (2-3 semanas) Requisitos: Título de bachillerato, experiencia administrativa (varía según el puesto)

Título de bachillerato, experiencia administrativa (varía según el puesto) Mejor plataforma para presentar la solicitud: FlexJobs

Los generalistas administrativos a distancia gestionan los horarios, atienden las consultas de los clientes, se encargan de la facturación y organizan las operaciones empresariales en los sectores sanitario, educativo y corporativo. La remuneración varía en función de la especialización, situándose normalmente entre 18 y 35 dólares la hora.

Las búsquedas genéricas de puestos administrativos suelen atraer estafas. Utilizar redes seleccionadas manualmente, como FlexJobs, garantiza que cada oferta sea revisada y verificada antes de enviar una solicitud.

Solo ofertas seleccionadas FlexJobs 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las mejores opciones entre las principales plataformas de empleo a distancia: ofertas de trabajo a distancia y a tiempo parcial seleccionadas manualmente desde 5,95 $ al mes, con calificación A+ de la BBB desde 2008. Ver planes de FlexJobs

Salario: entre 15 y más de 60 dólares por hora (varía según el puesto)

entre 15 y más de 60 dólares por hora (varía según el puesto) Plazo de contratación: varía según la empresa

varía según la empresa Requisitos: varían según el puesto

varían según el puesto Mejor plataforma para presentar la solicitud: Indeed

Los puestos a distancia en distintos sectores abarcan desde el soporte técnico para principiantes hasta funciones corporativas especializadas en miles de empresas diferentes. La remuneración se ajusta directamente al campo específico, y va desde salarios por hora para principiantes hasta sueldos de seis cifras.

Los motores de búsqueda generales, como Indeed, recogen el mayor volumen de ofertas de empleo disponibles. Al utilizar el filtro específico de «Trabajo a distancia», los solicitantes de empleo pueden buscar puestos de trabajo desde casa en todos los sectores principales en un solo sitio.

Gratis, la selección más amplia Indeed 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La búsqueda es gratuita y abarca todos los sectores, pero solo alrededor del 4 % de sus ofertas en EE. UU. son totalmente a distancia. Buscar empleos a distancia

Comparación de los salarios y los costes iniciales

Si se comparan entre sí, estos siete trabajos a distancia constituyen las mejores opciones para evaluar antes de decidirse a presentar una solicitud. Las cifras que figuran a continuación se han extraído directamente de los datos sobre remuneración, costes y plazos correspondientes a cada puesto mencionado anteriormente, para que puedas sopesar de un vistazo la rapidez frente al límite máximo de ingresos.

Método Rango salarial bruto Coste inicial Tipo de empleo Plazo hasta el primer sueldo Atención al cliente virtual de Amazon 15-26 $/hora 0 Empleado con formulario W-2 Unas semanas (incluida la formación remunerada) Colaborador autónomo de atención al cliente 10 – 20 $/hora (0,25 – 0,31 $/minuto activo) 0 Colaborador con formulario 1099 De unos días a dos semanas tras la certificación de la cuenta Especialista en introducción de datos a distancia ~16 – 32 dólares/hora (equivalente) 0 Contratista 1099 por unidad Semanal una vez asignado (posible lista de espera) Especialista técnico y de operaciones a distancia Entre 25 y 50 $ o más por hora 0 W-2 o contrato De 2 a 4 semanas (proceso de contratación estándar) Enfermero/a titulado/a (RN) para telesalud 32 $ – 48 $ / hora 0 $ (se requiere licencia de enfermero titulado en vigor) Contrato W-2 o como colaborador clínico Varias semanas (verificación de la licencia y antecedentes) Generalista administrativo a distancia 18 – 35 $ / hora 0 W-2 o contrato De 2 a 3 semanas Especialista a distancia multisectorial 15 – 60 $+ / hora 0 Varía según la empresa Varía según la empresa

Utiliza esta tabla para comparar tus opciones de un vistazo y, a continuación, vuelve a la opción que mejor se adapte a tu plazo y a tu objetivo de ingresos.

Gana un dinero extra mientras buscas trabajo con aplicaciones de recompensas

Ninguna de estas aplicaciones de recompensas sustituye a un sueldo de verdad. Algunas de las más fiables pueden cubrir los gastos de gasolina o la compra durante las semanas que transcurren entre la solicitud y la recepción de tu primer sueldo en uno de los trabajos mencionados anteriormente. Funcionan pagando pequeñas cantidades por encuestas, ofertas o actividad dentro de la aplicación. Úsalas solo para tener dinero extra, nunca como plan B para pagar el alquiler. Echa un vistazo a nuestro resumen de aplicaciones de recompensas que vale la pena probar para ver más opciones.

Si tu búsqueda se alarga más allá de unas pocas semanas, una plataforma especializada como FlexJobs puede ampliar tus opciones mientras estas aplicaciones cubren el vacío. Dos que vale la pena utilizar mientras buscas, ambas restringidas a usuarios mayores de 18 años: Snakzy (la propia aplicación de Eneba, pago mínimo de 35 dólares, inscripción gratuita) y BigCash (pago mínimo de 1 dólar, inscripción gratuita). Ninguna de ellas sustituye a ninguno de los mejores trabajos a distancia mencionados anteriormente, pero ambas te ayudan a cubrir el vacío mientras esperas una respuesta.

Aplicación Pago mínimo Precio de participación Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona cuando buscas un trabajo a distancia

La búsqueda de trabajo a distancia atrae estafas diseñadas específicamente en torno a los puestos mencionados anteriormente. Los falsos reclutadores de Amazon, los kits falsos de introducción de datos y las estafas de reenvío disfrazadas de trabajo de atención al cliente son las más comunes. Todas ellas comparten el mismo indicio: te piden que pagues, que envíes algo o que cobres un cheque antes de haber realizado ningún trabajo real.

Aquí es donde la búsqueda de un trabajo a distancia suele salir mal:

Mensajes de texto de falsos reclutadores que se hacen pasar por Amazon : los informes actuales sobre protección del consumidor describen cómo los estafadores envían mensajes de texto y correos electrónicos haciéndose pasar por el departamento de RR. HH. de Amazon, solicitando una tasa de tramitación o tu número de la Seguridad Social a través de un mensaje de texto. El proceso de contratación real de Amazon se lleva a cabo íntegramente a través de amazon.jobs y nunca se solicita ningún pago.

los informes actuales sobre protección del consumidor describen cómo los estafadores envían mensajes de texto y correos electrónicos haciéndose pasar por el departamento de RR. HH. de Amazon, solicitando una tasa de tramitación o tu número de la Seguridad Social a través de un mensaje de texto. El proceso de contratación real de Amazon se lleva a cabo íntegramente a través de amazon.jobs y nunca se solicita ningún pago. Kits de introducción de datos con pago por adelantado: los anuncios que prometen 500 dólares a la semana por introducir datos a cambio del pago de un kit de inicio son una estafa clásica de pago por adelantado. Un trabajo legítimo de introducción de datos a distancia, como el de Axion, nunca te cobra nada para empezar.

los anuncios que prometen 500 dólares a la semana por introducir datos a cambio del pago de un kit de inicio son una estafa clásica de pago por adelantado. Un trabajo legítimo de introducción de datos a distancia, como el de Axion, nunca te cobra nada para empezar. Puestos de atención al cliente para reenvío de paquetes y cobro de cheques: la FTC ha documentado estafas de «mulas» de reenvío disfrazadas de trabajos remotos de atención al cliente o de coordinador logístico. Si un trabajo remoto de atención al cliente te pide que recibas paquetes o cobres cheques y reenvíes dinero, no es un trabajo real.

la FTC ha documentado estafas de «mulas» de reenvío disfrazadas de trabajos remotos de atención al cliente o de coordinador logístico. Si un trabajo remoto de atención al cliente te pide que recibas paquetes o cobres cheques y reenvíes dinero, no es un trabajo real. Ofertas de empleo a distancia para enfermeros sin licencia: algunas ofertas de aplicaciones de bienestar utilizan terminología de enfermería para puestos que no requieren licencia y pagan una fracción de los salarios de la telesalud clínica. Confirma siempre que una oferta exija explícitamente una licencia de enfermero registrado (RN) en vigor antes de dar por hecho que paga como uno de los mejores trabajos a distancia de esta lista.

Ninguna de estas señales de alerta debería disuadirte de buscar un verdadero trabajo a distancia. Son fáciles de detectar una vez que conoces el patrón, y todos los empleadores legítimos de esta lista te pagan a ti, nunca al revés. Para obtener más información sobre cómo identificar una oferta legítima antes de presentar tu solicitud, consulta nuestra guía de trabajos legítimos desde casa.

Veredicto final sobre los mejores trabajos a distancia

Para la mayoría de los lectores, el trabajo a distancia de atención al cliente virtual de Amazon es uno de los mejores para empezar: no se necesita experiencia, el equipo es gratuito y se ganan entre 15 y 26 dólares por hora en una nómina real. No es la opción mejor remunerada de esta lista, sino la más rápida y realista de conseguir. Una enfermera titulada debería dirigirse directamente a Teladoc Health o a una empresa de telesalud similar para alcanzar el límite máximo de entre 32 y 48 dólares por hora. Cualquiera que quiera establecer su propio horario en función del cuidado de los hijos debería optar por Soluciones prácticas en lugar de un trabajo por turnos con contrato W-2.

Cualquiera que tenga previsto realizar una búsqueda de varias semanas en distintos sectores debería pagar por FlexJobs en lugar de confiar únicamente en una bolsa de empleo gratuita, ya que la tarifa cubre el proceso de selección. Si la búsqueda se alarga más de lo esperado, Snakzy y otras aplicaciones de recompensas similares pueden servir de puente sin sustituir el objetivo principal. Elige uno de los métodos anteriores, envía tu solicitud hoy mismo y considera una segunda o tercera solicitud como algo normal, no como una señal de que la búsqueda está fracasando. Empieza a enviar tu solicitud a Amazon esta semana si lo que más te importa es la rapidez, o echa un vistazo al resto de nuestro centro «Play to Earn» para descubrir más de los mejores trabajos a distancia mientras buscas.

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