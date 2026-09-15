Die 7 besten Remote-Jobs im Jahr 2026 (nach Vergütung und Geschwindigkeit geordnet)
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Die besten Remote-Jobs lassen sich für die meisten Leser derzeit realistisch innerhalb weniger Wochen ergattern. Am schnellsten geht es mit dem virtuellen Kundenservice-Programm von Amazon: Das Unternehmen schickt Ihnen die Ausrüstung zu und kann Sie bereits wenige Wochen nach Ihrer Bewerbung in eine bezahlte Schulung aufnehmen.
Die am besten bezahlten Stellen, wie die Fernpflege oder eine kuratierte Jobbörse wie FlexJobs, dauern länger oder erfordern eine Zulassung. Die schnellsten Anbieter, Amazon und Praktische Lösungen, zahlen zu Beginn etwa 15 bis 20 Dollar pro Stunde – ein fairer Kompromiss, wenn Schnelligkeit wichtiger ist als das Verdienstpotenzial.
Die folgenden sieben Optionen sind nach echten, aus zuverlässigen Quellen stammenden Vergütungsdaten geordnet, nicht danach, welche die auffälligste Landingpage hat. Wenn du gezielt nach einem Remote-Job bei Amazon gesucht hast, steht dieser aus gutem Grund ganz oben auf dieser Liste: Es wird keine Erfahrung vorausgesetzt und der Einstellungsprozess lässt sich an einem Nachmittag abschließen.
Diese Liste richtet sich an alle, die ein seriöses Remote-Einkommen anstreben, und nicht an eine App für Nebenjobs, die man zwischendurch zwischen Besorgungen checkt. Die Suchanfragen zu diesem Stichwort werden von namentlich genannten Arbeitgebern und Jobbörsen dominiert, nicht von der Neugier, ob es Remote-Arbeit überhaupt gibt. Das bedeutet, dass die folgende Liste genau diese sieben besten Remote-Jobs enthält, sortiert nach Gehalt und Geschwindigkeit – und keine Werbung dafür, warum es sich lohnt, Remote-Arbeit auszuprobieren.
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Ist es tatsächlich realistisch, die besten Remote-Jobs zu ergattern?
Ja, es ist heutzutage realistisch, einen seriösen Remote-Job zu finden. Die realistischen Vergütungen reichen von 15 bis 32 US-Dollar pro Stunde für einen Einstiegsjob im Kundenservice oder in der Dateneingabe bis hin zu 32 bis 48 US-Dollar pro Stunde für eine lizenzierte Remote-Tätigkeit als Pflegekraft. Diese Zahlen stammen aus den für diesen Artikel gesammelten Vergütungsdaten: Amazons eigenen Stellenangeboten, den von Praktische Lösungen veröffentlichten Minutensätzen und den Lohndaten des Bureau of Labor Statistics für examinierte Pflegekräfte.
Was konkret erforderlich ist, hängt vom jeweiligen Weg ab. Eine einfache Bewerbung und ein ruhiger Raum mit einem Computer reichen für Einstiegspositionen aus. Eine gültige Pflegezulassung sowie in der Regel zwei oder mehr Jahre Erfahrung an der Patientenbettenseite sind die Voraussetzung für die bestbezahlten klinischen Remote-Stellen.
Der beste Einstieg, wenn man noch keine Erfahrung mit Remote-Arbeit hat, ist der kostenlose Weg direkt über den Arbeitgeber: Amazon, nicht eine kostenpflichtige Jobbörse. Eine kostenpflichtige Jobbörse lohnt sich erst, wenn man bereits weiß, welche Art von Remote-Stelle man sucht.
Man sollte sich ehrlich machen, dass Remote-Stellenangebote nur einen wirklich kleinen Teil des Marktes ausmachen. Marktbeobachter schätzen, dass reine Remote-Stellen in diesem Jahr etwa 4 % aller Stellenanzeigen in den USA ausmachen – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Höchststand während der Pandemie, auch wenn die genauen Zahlen je nach Quelle und Monat schwanken. Der Wettbewerb um die bekanntesten Arbeitgeber, darunter auch Amazon, ist groß. Bewerben Sie sich daher bei mehr als einem der besten Arbeitgeber für Remote-Jobs hier und nicht nur bei dem ersten, der Ihnen zusagt.
Die Stellen mit einem Stundenlohn von 15 bis 20 Dollar sind für buchstäblich jeden realistisch, der über einen Computer und einen Abschluss verfügt. Die Stellen mit einem Stundenlohn von über 30 Dollar sind nur für Leser realistisch, die bereits über die für die Stelle erforderliche Qualifikation verfügen – im Falle der Krankenpflege beispielsweise über eine RN-Lizenz. Passen Sie Ihren eigenen Einstiegspunkt an das obere Ende dieser Spanne an, bevor Sie sich für eine der unten aufgeführten besten Remote-Stellen entscheiden.
Die 7 besten Remote-Jobs, die Sie sofort ergattern können
Jeder Eintrag unten enthält echte Gehaltsspannen, Startkosten, direkte Plattformen für die Bewerbung und den schnellsten Weg zu deinem ersten Gehaltsscheck. Die Stellen sind von den am schnellsten zu ergreifenden Optionen bis hin zu hochbezahlten, lizenzgebundenen Tätigkeiten gereiht.
1. Virtueller Kundenservice bei Amazon
- Vergütung: 15–26 $ pro Stunde
- Einstellungsdauer: Sehr schnell (2–3 Wochen)
- Voraussetzungen: Abitur, ruhiger Arbeitsplatz.
- Beste Plattform für die Bewerbung: Direktbewerbung über Amazon.jobs
Die Stelle als „Mitarbeiter im virtuellen Kundenservice“ bei Amazon wird mit einem Bruttostundenlohn von 15 bis 26 US-Dollar vergütet. Laut ZipRecruiter liegt der nationale Durchschnitt bei etwa 17,87 US-Dollar pro Stunde, was den von Amazon angegebenen Einstiegsgehältern entspricht. Es handelt sich um eine echte W-2-Stelle mit den üblichen Sozialleistungen und nicht um eine Tätigkeit als unabhängiger Auftragnehmer.
Zu den Anforderungen gehören ein High-School-Abschluss, eine stabile Internetverbindung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. Vorkenntnisse im Kundenservice sind nicht erforderlich. Die Direktbewerbung auf Amazon.jobs dauert etwa eine Stunde und umfasst einen Screening-Fragebogen sowie eine virtuelle Arbeitssimulation. Nach der Einstellung schickt Amazon Ihre Computerausrüstung direkt an Ihr Homeoffice und bietet Ihnen vor Ihrer ersten Schicht eine bezahlte Schulung an.
2. Selbstständiger Mitarbeiter im Kundensupport
- Vergütung: 10–20 $/Stunde (0,25–0,31 $ pro produktiver Minute)
- Einstellungsdauer: Schnell (1–2 Wochen nach der Zertifizierung)
- Voraussetzungen: PC, automatisierter PC-Scan, Hintergrundüberprüfung
- Beste Plattform für die Bewerbung: Praktische Lösungen
Die selbstständige Tätigkeit im Kundenservice über Programme wie Praktische Lösungen wird mit 0,25 bis 0,31 US-Dollar pro aktiver Minute bei Live-Anrufen und Chats vergütet. Dies entspricht etwa 10 bis 20 US-Dollar pro Stunde. Als 1099-Auftragnehmer behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Dienstplan. Dies macht diese Tätigkeit zu einer idealen Option, wenn Sie Arbeit mit Pflegeaufgaben oder Studium vereinbaren müssen.
Die Bewerbung umfasst die Erstellung eines Profils, Kompetenztests, einen automatisierten PC-Scan sowie ein Video-Vorstellungsgespräch mit Hintergrundüberprüfung. Sie nutzen Ihren eigenen Laptop oder Desktop-Computer. Sobald Sie für ein Kundenkonto zertifiziert sind, erfolgen die Auszahlungen wöchentlich oder alle zwei Wochen.
Schauen Sie sich unsere Übersicht über die besten Nebenjobs an, um weitere Möglichkeiten zu finden, wie Sie die Zeit während Ihrer Jobsuche überbrücken können. Praktische Lösungen zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen bereits vor Beginn des Bewerbungsprozesses transparente Vergütungssätze pro Minute auf seiner Website veröffentlicht.
3. Spezialist für Dateneingabe im Homeoffice
Bezahlung: ca. 16–32 US-Dollar pro Stunde (Bezahlung pro fertiggestelltem Auftrag)
Einstellungsgeschwindigkeit: Mäßig (abhängig von der Verfügbarkeit von Projekten)
Voraussetzungen: Abitur, mindestens 2 Jahre Erfahrung im Verwaltungsbereich, schnelles Tippen
Beste Plattform für die Bewerbung: Axion Data Services
Bei Dateneingabe-Aufträgen über spezialisierte Anbieter wie Axion Data Services erfolgt die Bezahlung pro abgeschlossener Aufgabe oder pro Stück und nicht nach einem pauschalen Stundensatz. Schnelle und genaue Schreibkräfte können zwischen 16 und 32 US-Dollar pro Stunde (umgerechnet) verdienen.
Axion setzt einen Schulabschluss sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verwaltungsbereich oder in der Dateneingabe voraus. Die Auftragnehmer melden sich über sichere Fernverbindungen bei den Kundensystemen an. Axion nimmt in regelmäßigen Abständen Bewerbungen entgegen, sobald Kundenprojekte anlaufen. Dies macht das Unternehmen zu einer hervorragenden Wahl für detailorientierte Mitarbeiter, die nach aufgabenbasierter Fernarbeit suchen.
Eine umfangreichere Liste ähnlicher Programme finden Sie in unserem Leitfaden „Von zu Hause aus Geld verdienen“. Axion Data Services ist besonders erwähnenswert, da die Anforderungen an Auftragnehmer und die Stücklohnstruktur klar auf der eigenen Website veröffentlicht sind und nicht hinter Vorabgebühren für ein Starter-Kit verborgen werden.
4. Spezialist für Dateneingabe im Homeoffice
- Vergütung: 25–50+ $/Stunde (variiert je nach Fachgebiet)
- Einstellungsdauer: Moderat (2–4 Wochen)
- Anforderungen: Einschlägige technische Kenntnisse (IT, Marketing, Design, Projektmanagement)
- Beste Plattform für die Bewerbung: Remotive
Stellen im Bereich des technischen und operativen Remote-Supports decken spezialisierte Bereiche wie Softwareentwicklung, digitales Marketing, Grafikdesign und Projektmanagement ab. Die Vergütung liegt höher als im Einstiegsbereich des Kundenservices. Die Vergütung beginnt oft bei 25 US-Dollar pro Stunde und steigt je nach Berufserfahrung deutlich in den Gehaltsbereich an.
Plattform-Aggregatoren wie Remotive stellen ausschließlich Stellenangebote für die vollständige Fernarbeit in diesen spezifischen Bereichen zusammen und filtern hybride Stellenangebote heraus. Während die einfache Suche kostenlos ist, bieten Plattformen wie diese direkte Links zu den Karriereseiten der Arbeitgeber, auf denen die üblichen Bewerbungs- und Einarbeitungsprozesse gelten.
5. Registrierte Pflegekraft (RN) und Fallmanager im Bereich Telemedizin
- Vergütung: 32–48 $/Stunde
- Einstellungsdauer: Langsam (3–6 Wochen aufgrund der Überprüfung der Zulassung)
- Anforderungen: Aktive RN-Zulassung, 1–3 Jahre klinische Erfahrung, HIPAA-konformer Arbeitsraum
- Beste Plattform für die Bewerbung: Teladoc Health
Die Triage im Rahmen der Telemedizin und das klinische Fallmanagement bieten die höchsten Vergütungssätze auf dieser Liste – sie reichen von 32 bis 48 US-Dollar pro Stunde. Namhafte Gesundheitsnetzwerke wie Teladoc Health stellen Fernpflegekräfte für virtuelle Aufnahmen, Patientenaufklärung, Triage und die Koordination der laufenden Versorgung ein.
Für diesen Weg ist zwingend eine aktive, uneingeschränkte RN-Zulassung erforderlich, die über den „Nurse „Zulassungsabkommen“ oft in mehreren Bundesstaaten gültig ist. Außerdem benötigen Sie 1 bis 3 Jahre aktuelle klinische Erfahrung am Krankenbett. Der Einstellungsprozess dauert aufgrund von Qualifikationsprüfungen und Hintergrundüberprüfungen länger, bietet aber zugelassenen medizinischen Fachkräften eine erstklassige Vergütung.
6. Branchenübergreifender Verwaltungsgeneralist im Homeoffice
- Vergütung: 18–35 $/Stunde
- Einstellungsdauer: mäßig (2–3 Wochen)
- Anforderungen: Abitur, Verwaltungserfahrung (variiert je nach Position)
- Beste Plattform für die Bewerbung: FlexJobs
Verwaltungsfachkräfte im Homeoffice verwalten Terminpläne, bearbeiten Kundenanfragen, kümmern sich um die Rechnungsstellung und organisieren die Geschäftsabläufe in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildungswesen und Unternehmenssektor. Die Vergütung variiert je nach Spezialisierung und liegt in der Regel zwischen 18 und 35 US-Dollar pro Stunde.
Allgemeine Stellensuchen nach Verwaltungsstellen ziehen oft Betrüger an. Die Nutzung von sorgfältig geprüften Netzwerken wie FlexJobs stellt sicher, dass jede Stellenanzeige überprüft und verifiziert wurde, bevor Sie sich bewerben.
7. Branchenübergreifender Remote-Spezialist
- Vergütung: 15–60+ Dollar pro Stunde (variiert je nach Position)
- Einstellungsdauer: Variiert je nach Arbeitgeber
- Anforderungen: Je nach Position unterschiedlich
- Beste Plattform für Bewerbungen: Indeed
Branchenübergreifende Remote-Stellen reichen vom Support für Berufseinsteiger bis hin zu spezialisierten Unternehmensfunktionen bei Tausenden von einzelnen Arbeitgebern. Die Vergütung richtet sich direkt nach dem jeweiligen Fachgebiet und reicht von Einstiegs-Stundenlöhnen bis hin zu sechsstelligen Gehältern.
Breit gefächerte Suchmaschinen wie Indeed erfassen die größte Anzahl offener Stellenangebote. Durch die Nutzung des speziellen Standortfilters „Remote“ können Arbeitssuchende an einem Ort gezielt nach Stellenangeboten für die Arbeit im Homeoffice in allen wichtigen Branchen suchen.
Vergleich von Vergütung und Startkosten
Im direkten Vergleich stellen diese sieben Remote-Stellen die besten Optionen dar, die Sie abwägen sollten, bevor Sie sich für eine Bewerbung entscheiden. Die folgenden Zahlen stammen direkt aus den oben für jede Stelle aufgeführten Daten zu Vergütung, Kosten und Zeitaufwand, sodass Sie auf einen Blick die Geschwindigkeit gegen die Einkommensobergrenze abwägen können.
|Methode
|Bruttoverdienstspanne
|Anfangskosten
|Beschäftigungsart
|Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck
|Virtueller Kundensupport bei Amazon
|15–26 $/Std.
|0
|W-2-Mitarbeiter
|Einige Wochen (inkl. bezahlter Schulung)
|Selbstständiger Mitarbeiter im Kundensupport
|10–20 $/Std. (0,25–0,31 $/aktive Minute)
|0
|1099-Auftragnehmer
|Einige Tage bis 2 Wochen nach der Kontozertifizierung
|Spezialist für Dateneingabe im Homeoffice
|~16–32 $/Std. (umgerechnet)
|0
|1099-Auftragnehmer auf Stückbasis
|Wöchentlich nach Zuweisung (Warteliste möglich)
|Technischer & operativer Remote-Spezialist
|25–50+ $/Std.
|0
|W-2 oder Vertrag
|2 bis 4 Wochen (standardmäßiger Einstellungsprozess)
|Zugelassene Pflegekraft (RN) im Bereich Telemedizin
|32–48 $/Std.
|0 $ (aktuelle RN-Zulassung erforderlich)
|W-2 oder klinischer Auftragnehmer
|Mehrere Wochen (Zulassungsprüfung und Hintergrundüberprüfung)
|Verwaltungsfachkraft im Homeoffice
|18–35 $/Std.
|0
|W-2 oder Vertrag
|2 bis 3 Wochen
|Branchenübergreifender Remote-Spezialist
|15–60+ $/Std.
|0
|Variiert je nach Arbeitgeber
|Variiert je nach Arbeitgeber
Nutzen Sie diese Tabelle, um Ihre Optionen auf einen Blick zu vergleichen, und kehren Sie dann zu dem Eintrag zurück, der am besten zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Gehaltsziel passt.
Verdienen Sie sich während der Jobsuche mit Prämien-Apps etwas dazu
Keine dieser Belohnungs-Apps ersetzt ein echtes Gehalt. Einige seriöse Apps können jedoch die Kosten für Benzin oder einen Einkauf im Supermarkt in den Wochen zwischen der Bewerbung und dem Erhalt Ihres ersten Gehalts bei einem der oben genannten Jobs decken. Sie funktionieren so, dass Sie kleine Beträge für Umfragen, Angebote oder Aktivitäten innerhalb der App erhalten. Nutzen Sie sie nur für Taschengeld, niemals als Plan B für die Miete. Weitere Optionen findest du in unserer Übersicht über lohnenswerte Belohnungs-Apps.
Wenn sich Ihre Suche über mehr als ein paar Wochen hinzieht, kann eine kuratierte Jobbörse wie FlexJobs Ihre Auswahl erweitern, während diese Apps die Lücke überbrücken. Zwei Apps, die sich während der Suche lohnen und beide auf Nutzer ab 18 Jahren beschränkt sind: Snakzy (Enebas eigene App, Mindestauszahlung 35 $, kostenlose Anmeldung) und BigCash (Mindestauszahlung 1 $, kostenlose Anmeldung). Keine der beiden ersetzt die oben genannten besten Remote-Jobs, aber beide helfen dabei, die Zeit zu überbrücken, während du auf eine Rückmeldung wartest.
|App
|Mindestauszahlungsbetrag
|Teilnahmegebühr
|Snakzy
|35 $
|Kostenlos
|BigCash
|1 $
|Kostenlos
|KashKick
|10 $
|Kostenlos
Die Anmeldung ist zu 100 % kostenlos, es ist keine Einzahlung erforderlich, für Nutzer ab 18 Jahren. Verdiene mit Snakzy kleine Beträge, während du die obige Liste abarbeitest.
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Was bei der Suche nach einem Remote-Job nicht funktioniert
Die Suche nach Remote-Jobs zieht Betrugsversuche an, die speziell auf die oben genannten Stellen zugeschnitten sind. Gefälschte Amazon-Personalvermittler, gefälschte Dateneingabe-Kits und als Kundenservice getarnte Weiterleitungsbetrügereien sind dabei am häufigsten. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie fordern dich auf, Geld zu zahlen, etwas zu versenden oder einen Scheck einzulösen, bevor du überhaupt echte Arbeit geleistet hast.
Hier geht die Suche nach einem Remote-Job am häufigsten schief:
- Gefälschte SMS von Personalvermittlern, die sich als Amazon ausgeben: Aktuelle Berichte von Verbraucherschutzorganisationen beschreiben Betrüger, die SMS und E-Mails versenden, in denen sie sich als Amazon-Personalabteilung ausgeben und per SMS eine Bearbeitungsgebühr oder Ihre Sozialversicherungsnummer verlangen. Der echte Einstellungsprozess bei Amazon läuft ausschließlich über amazon.jobs und es werden niemals Zahlungen verlangt.
- Datenverarbeitungs-Kits mit Vorabgebühr: Anzeigen, die 500 Dollar pro Woche für die Dateneingabe im Austausch gegen eine Gebühr für ein Starter-Kit versprechen, sind ein klassischer Vorschussbetrug. Ein seriöser Remote-Job in der Dateneingabe, einschließlich bei Axion, verlangt niemals eine Gebühr für den Einstieg.
- Kundendienststellen für Weiterleitung von Sendungen und Einlösung von Schecks: Die FTC hat Betrugsmaschen dokumentiert, bei denen Personen als „Mulis“ für die Weiterleitung von Sendungen missbraucht werden, getarnt als Remote-Jobs im Kundendienst oder als Logistikkoordinatoren. Wenn Sie bei einem Remote-Job im Kundendienst jemals aufgefordert werden, Pakete entgegenzunehmen, Schecks einzulösen und Geld weiterzuleiten, handelt es sich nicht um einen echten Job.
- Stellenanzeigen für Fernjobs als nicht zugelassene Pflegekräfte: Einige Anzeigen von Wellness-Apps verwenden Fachbegriffe aus dem Pflegebereich für Tätigkeiten, die keine Zulassung erfordern und nur einen Bruchteil der Gehälter im klinischen Telemedizinbereich zahlen. Vergewissere dich immer, dass in einer Stellenanzeige ausdrücklich eine gültige RN-Zulassung verlangt wird, bevor du davon ausgehst, dass die Bezahlung so hoch ist wie bei einem der besten Fernjobs auf dieser Liste.
Keines dieser Warnzeichen sollte Sie davon abhalten, ernsthaft nach einem echten Remote-Job zu suchen. Sie sind leicht zu erkennen, sobald Sie das Muster kennen, und jeder seriöse Arbeitgeber auf dieser Liste bezahlt Sie – niemals umgekehrt. Weitere Informationen dazu, wie Sie eine seriöse Stellenanzeige erkennen können, bevor Sie sich bewerben, finden Sie in unserem Leitfaden für seriöse Jobs im Homeoffice.
Das endgültige Fazit zu den besten Remote-Jobs
Für die meisten Leser ist der virtuelle Kundenservice-Job bei Amazon einer der besten Remote-Jobs für den Einstieg: keine Erfahrung erforderlich, kostenlose Ausrüstung und 15 bis 26 Dollar pro Stunde als echtes Gehalt. Es ist nicht die bestbezahlte Option auf dieser Liste, sondern lediglich die schnellste realistische Möglichkeit, tatsächlich einen Job zu bekommen. Eine examinierte Pflegekraft sollte sich direkt an Teladoc Health oder einen vergleichbaren Arbeitgeber im Bereich Telemedizin wenden, um das Stundenlohn-Maximum von 32 bis 48 Dollar zu erreichen. Wer seine Arbeitszeiten rund um die Kinderbetreuung selbst festlegen möchte, sollte Praktische Lösungen einem W-2-Schichtjob vorziehen.
Wer eine mehrwöchige Jobsuche in verschiedenen Bereichen plant, sollte für FlexJobs bezahlen, anstatt sich nur auf eine kostenlose Jobbörse zu verlassen, da man mit der Gebühr die Vorauswahl bezahlt. Sollte die Suche länger dauern als erwartet, können Snakzy und ähnliche Belohnungs-Apps die Lücke überbrücken, ohne das eigentliche Ziel zu ersetzen. Entscheiden Sie sich für eine der oben genannten Methoden, bewerben Sie sich noch heute und betrachten Sie eine zweite oder dritte Bewerbung als ganz normal – nicht als Zeichen dafür, dass die Suche scheitert. Bewerben Sie sich diese Woche bei Amazon, wenn es vor allem auf Schnelligkeit ankommt, oder stöbern Sie während Ihrer Suche in unserem „Play to Earn“-Hub nach weiteren der besten Remote-Jobs.
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Häufig gestellte Fragen
Die besten Remote-Jobs für Berufseinsteiger sind beispielsweise die Stellen im virtuellen Kundenservice bei Amazon. Hier reicht ein Schulabschluss der Sekundarstufe I aus, die Bezahlung liegt zu Beginn bei etwa 15 US-Dollar pro Stunde und es gibt eine bezahlte Einarbeitung sowie kostenlose Ausrüstung.
Ja, auf Indeed können Sie kostenlos nach Remote-Jobs suchen, und die Plattform deckt das breiteste Spektrum an Arbeitgebern ab. Allerdings sind nur etwa 4 % der Stellenangebote in den USA vollständig remote, daher sollten Sie die Suche mit einer kuratierten Jobbörse wie FlexJobs kombinieren, um schneller Ergebnisse zu erzielen.
Wenn Sie über einen W-2-Arbeitgeber wie Amazon arbeiten, wird ein Remote-Job im Kundenservice in der Regel mit 15 bis 26 Dollar pro Stunde vergütet. Eine Tätigkeit als unabhängiger Auftragnehmer über Praktische Lösungen liegt eher bei 10 bis 20 Dollar pro Stunde, wobei die Bezahlung pro aktiver Minute statt als Pauschallohn erfolgt.
Ja, ein Remote-Job als Dateneingabe-Mitarbeiter über einen etablierten Dienstleister wie Axion Data Services ist seriös und wird pro fertiggestelltem Auftrag statt als Stundenlohn vergütet. Jede Stellenanzeige, die eine Vorabgebühr für ein Starter-Kit oder Schulungsmaterialien verlangt, ist Betrug und kein echter Job.
Ja, wenn Sie über eine gültige RN-Zulassung verfügen, kann ein Remote-Job für Pflegekräfte in der Telemedizin-Triage oder im Fallmanagement über einen Arbeitgeber wie Teladoc Health 32 bis 48 Dollar pro Stunde einbringen. Das liegt deutlich über dem Einstiegslohn für Remote-Jobs, aber die Zulassung ist unverzichtbar.
Ja, FlexJobs lohnt sich, wenn du einen Teilzeit-Remote-Job suchst oder eine längere Suche über mehrere Bereiche hinweg durchführen möchtest. Durch die Vorabprüfung entgehst du abgelaufenen und gefälschten Angeboten, die eine kostenlose Jobbörse verlangsamen.
Der schnellste Weg, um noch diese Woche mit einem Remote-Job Geld zu verdienen, ist, sich noch heute für das virtuelle Kundenservice-Programm von Amazon zu bewerben. Unter den hier vorgestellten besten Remote-Jobs bietet es den kürzesten Weg von der Bewerbung bis zu Ihrem ersten Gehaltsscheck.