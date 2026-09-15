Die 7 besten Remote-Jobs im Jahr 2026 (nach Vergütung und Geschwindigkeit geordnet)

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Die besten Remote-Jobs lassen sich für die meisten Leser derzeit realistisch innerhalb weniger Wochen ergattern. Am schnellsten geht es mit dem virtuellen Kundenservice-Programm von Amazon: Das Unternehmen schickt Ihnen die Ausrüstung zu und kann Sie bereits wenige Wochen nach Ihrer Bewerbung in eine bezahlte Schulung aufnehmen.

Die am besten bezahlten Stellen, wie die Fernpflege oder eine kuratierte Jobbörse wie FlexJobs, dauern länger oder erfordern eine Zulassung. Die schnellsten Anbieter, Amazon und Praktische Lösungen, zahlen zu Beginn etwa 15 bis 20 Dollar pro Stunde – ein fairer Kompromiss, wenn Schnelligkeit wichtiger ist als das Verdienstpotenzial.

Die folgenden sieben Optionen sind nach echten, aus zuverlässigen Quellen stammenden Vergütungsdaten geordnet, nicht danach, welche die auffälligste Landingpage hat. Wenn du gezielt nach einem Remote-Job bei Amazon gesucht hast, steht dieser aus gutem Grund ganz oben auf dieser Liste: Es wird keine Erfahrung vorausgesetzt und der Einstellungsprozess lässt sich an einem Nachmittag abschließen.

Diese Liste richtet sich an alle, die ein seriöses Remote-Einkommen anstreben, und nicht an eine App für Nebenjobs, die man zwischendurch zwischen Besorgungen checkt. Die Suchanfragen zu diesem Stichwort werden von namentlich genannten Arbeitgebern und Jobbörsen dominiert, nicht von der Neugier, ob es Remote-Arbeit überhaupt gibt. Das bedeutet, dass die folgende Liste genau diese sieben besten Remote-Jobs enthält, sortiert nach Gehalt und Geschwindigkeit – und keine Werbung dafür, warum es sich lohnt, Remote-Arbeit auszuprobieren.

Ist es tatsächlich realistisch, die besten Remote-Jobs zu ergattern?

Ja, es ist heutzutage realistisch, einen seriösen Remote-Job zu finden. Die realistischen Vergütungen reichen von 15 bis 32 US-Dollar pro Stunde für einen Einstiegsjob im Kundenservice oder in der Dateneingabe bis hin zu 32 bis 48 US-Dollar pro Stunde für eine lizenzierte Remote-Tätigkeit als Pflegekraft. Diese Zahlen stammen aus den für diesen Artikel gesammelten Vergütungsdaten: Amazons eigenen Stellenangeboten, den von Praktische Lösungen veröffentlichten Minutensätzen und den Lohndaten des Bureau of Labor Statistics für examinierte Pflegekräfte.

Was konkret erforderlich ist, hängt vom jeweiligen Weg ab. Eine einfache Bewerbung und ein ruhiger Raum mit einem Computer reichen für Einstiegspositionen aus. Eine gültige Pflegezulassung sowie in der Regel zwei oder mehr Jahre Erfahrung an der Patientenbettenseite sind die Voraussetzung für die bestbezahlten klinischen Remote-Stellen.

Der beste Einstieg, wenn man noch keine Erfahrung mit Remote-Arbeit hat, ist der kostenlose Weg direkt über den Arbeitgeber: Amazon, nicht eine kostenpflichtige Jobbörse. Eine kostenpflichtige Jobbörse lohnt sich erst, wenn man bereits weiß, welche Art von Remote-Stelle man sucht.

Man sollte sich ehrlich machen, dass Remote-Stellenangebote nur einen wirklich kleinen Teil des Marktes ausmachen. Marktbeobachter schätzen, dass reine Remote-Stellen in diesem Jahr etwa 4 % aller Stellenanzeigen in den USA ausmachen – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Höchststand während der Pandemie, auch wenn die genauen Zahlen je nach Quelle und Monat schwanken. Der Wettbewerb um die bekanntesten Arbeitgeber, darunter auch Amazon, ist groß. Bewerben Sie sich daher bei mehr als einem der besten Arbeitgeber für Remote-Jobs hier und nicht nur bei dem ersten, der Ihnen zusagt.

Die Stellen mit einem Stundenlohn von 15 bis 20 Dollar sind für buchstäblich jeden realistisch, der über einen Computer und einen Abschluss verfügt. Die Stellen mit einem Stundenlohn von über 30 Dollar sind nur für Leser realistisch, die bereits über die für die Stelle erforderliche Qualifikation verfügen – im Falle der Krankenpflege beispielsweise über eine RN-Lizenz. Passen Sie Ihren eigenen Einstiegspunkt an das obere Ende dieser Spanne an, bevor Sie sich für eine der unten aufgeführten besten Remote-Stellen entscheiden.

Die 7 besten Remote-Jobs, die Sie sofort ergattern können

Jeder Eintrag unten enthält echte Gehaltsspannen, Startkosten, direkte Plattformen für die Bewerbung und den schnellsten Weg zu deinem ersten Gehaltsscheck. Die Stellen sind von den am schnellsten zu ergreifenden Optionen bis hin zu hochbezahlten, lizenzgebundenen Tätigkeiten gereiht.

Vergütung: 15–26 $ pro Stunde

15–26 $ pro Stunde Einstellungsdauer: Sehr schnell (2–3 Wochen)

Sehr schnell (2–3 Wochen) Voraussetzungen: Abitur, ruhiger Arbeitsplatz.

Abitur, ruhiger Arbeitsplatz. Beste Plattform für die Bewerbung: Direktbewerbung über Amazon.jobs

Die Stelle als „Mitarbeiter im virtuellen Kundenservice“ bei Amazon wird mit einem Bruttostundenlohn von 15 bis 26 US-Dollar vergütet. Laut ZipRecruiter liegt der nationale Durchschnitt bei etwa 17,87 US-Dollar pro Stunde, was den von Amazon angegebenen Einstiegsgehältern entspricht. Es handelt sich um eine echte W-2-Stelle mit den üblichen Sozialleistungen und nicht um eine Tätigkeit als unabhängiger Auftragnehmer.

Zu den Anforderungen gehören ein High-School-Abschluss, eine stabile Internetverbindung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. Vorkenntnisse im Kundenservice sind nicht erforderlich. Die Direktbewerbung auf Amazon.jobs dauert etwa eine Stunde und umfasst einen Screening-Fragebogen sowie eine virtuelle Arbeitssimulation. Nach der Einstellung schickt Amazon Ihre Computerausrüstung direkt an Ihr Homeoffice und bietet Ihnen vor Ihrer ersten Schicht eine bezahlte Schulung an.

Keine Erfahrung erforderlich Amazon Virtual Customer Service 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt zwischen 15 und 26 Dollar pro Stunde, die Ausrüstung wird kostenlos zugeschickt, und für die Bewerbung ist lediglich ein Schulabschluss erforderlich. Bei Amazon bewerben

Vergütung: 10–20 $/Stunde (0,25–0,31 $ pro produktiver Minute)

10–20 $/Stunde (0,25–0,31 $ pro produktiver Minute) Einstellungsdauer: Schnell (1–2 Wochen nach der Zertifizierung)

Schnell (1–2 Wochen nach der Zertifizierung) Voraussetzungen: PC, automatisierter PC-Scan, Hintergrundüberprüfung

PC, automatisierter PC-Scan, Hintergrundüberprüfung Beste Plattform für die Bewerbung: Praktische Lösungen

Die selbstständige Tätigkeit im Kundenservice über Programme wie Praktische Lösungen wird mit 0,25 bis 0,31 US-Dollar pro aktiver Minute bei Live-Anrufen und Chats vergütet. Dies entspricht etwa 10 bis 20 US-Dollar pro Stunde. Als 1099-Auftragnehmer behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Dienstplan. Dies macht diese Tätigkeit zu einer idealen Option, wenn Sie Arbeit mit Pflegeaufgaben oder Studium vereinbaren müssen.

Die Bewerbung umfasst die Erstellung eines Profils, Kompetenztests, einen automatisierten PC-Scan sowie ein Video-Vorstellungsgespräch mit Hintergrundüberprüfung. Sie nutzen Ihren eigenen Laptop oder Desktop-Computer. Sobald Sie für ein Kundenkonto zertifiziert sind, erfolgen die Auszahlungen wöchentlich oder alle zwei Wochen.

Schauen Sie sich unsere Übersicht über die besten Nebenjobs an, um weitere Möglichkeiten zu finden, wie Sie die Zeit während Ihrer Jobsuche überbrücken können. Praktische Lösungen zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen bereits vor Beginn des Bewerbungsprozesses transparente Vergütungssätze pro Minute auf seiner Website veröffentlicht.

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten selbst fest Working Solutions 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 0,25 bis 0,31 US-Dollar pro aktiver Minute (etwa 10 bis 20 US-Dollar pro Stunde) als 1099-Auftragnehmer; die Bewerbung ist kostenlos. Bewerben Sie sich als Vertragspartner

Bezahlung: ca. 16–32 US-Dollar pro Stunde (Bezahlung pro fertiggestelltem Auftrag)

Einstellungsgeschwindigkeit: Mäßig (abhängig von der Verfügbarkeit von Projekten)

Voraussetzungen: Abitur, mindestens 2 Jahre Erfahrung im Verwaltungsbereich, schnelles Tippen

Beste Plattform für die Bewerbung: Axion Data Services

Bei Dateneingabe-Aufträgen über spezialisierte Anbieter wie Axion Data Services erfolgt die Bezahlung pro abgeschlossener Aufgabe oder pro Stück und nicht nach einem pauschalen Stundensatz. Schnelle und genaue Schreibkräfte können zwischen 16 und 32 US-Dollar pro Stunde (umgerechnet) verdienen.

Axion setzt einen Schulabschluss sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verwaltungsbereich oder in der Dateneingabe voraus. Die Auftragnehmer melden sich über sichere Fernverbindungen bei den Kundensystemen an. Axion nimmt in regelmäßigen Abständen Bewerbungen entgegen, sobald Kundenprojekte anlaufen. Dies macht das Unternehmen zu einer hervorragenden Wahl für detailorientierte Mitarbeiter, die nach aufgabenbasierter Fernarbeit suchen.

Eine umfangreichere Liste ähnlicher Programme finden Sie in unserem Leitfaden „Von zu Hause aus Geld verdienen“. Axion Data Services ist besonders erwähnenswert, da die Anforderungen an Auftragnehmer und die Stücklohnstruktur klar auf der eigenen Website veröffentlicht sind und nicht hinter Vorabgebühren für ein Starter-Kit verborgen werden.

Kein Hochschulabschluss erforderlich Axion Data Services 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fernarbeit als Dateneingabe-Mitarbeiter auf Stücklohnbasis, umgerechnet etwa 16 bis 32 US-Dollar pro Stunde, wird nur angeboten, wenn Projekte laufen. Offene Stellen prüfen

Vergütung: 25–50+ $/Stunde (variiert je nach Fachgebiet)

25–50+ $/Stunde (variiert je nach Fachgebiet) Einstellungsdauer: Moderat (2–4 Wochen)

Moderat (2–4 Wochen) Anforderungen: Einschlägige technische Kenntnisse (IT, Marketing, Design, Projektmanagement)

Einschlägige technische Kenntnisse (IT, Marketing, Design, Projektmanagement) Beste Plattform für die Bewerbung: Remotive

Stellen im Bereich des technischen und operativen Remote-Supports decken spezialisierte Bereiche wie Softwareentwicklung, digitales Marketing, Grafikdesign und Projektmanagement ab. Die Vergütung liegt höher als im Einstiegsbereich des Kundenservices. Die Vergütung beginnt oft bei 25 US-Dollar pro Stunde und steigt je nach Berufserfahrung deutlich in den Gehaltsbereich an.

Plattform-Aggregatoren wie Remotive stellen ausschließlich Stellenangebote für die vollständige Fernarbeit in diesen spezifischen Bereichen zusammen und filtern hybride Stellenangebote heraus. Während die einfache Suche kostenlos ist, bieten Plattformen wie diese direkte Links zu den Karriereseiten der Arbeitgeber, auf denen die üblichen Bewerbungs- und Einarbeitungsprozesse gelten.

Fokus auf Technik und Betrieb Remotive 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Über 125.000 Remote-Angebote, kostenlose Vorschau, 79 $ einmalig für lebenslangen uneingeschränkten Zugriff. Remotive entdecken

Vergütung: 32–48 $/Stunde

32–48 $/Stunde Einstellungsdauer: Langsam (3–6 Wochen aufgrund der Überprüfung der Zulassung)

Langsam (3–6 Wochen aufgrund der Überprüfung der Zulassung) Anforderungen: Aktive RN-Zulassung, 1–3 Jahre klinische Erfahrung, HIPAA-konformer Arbeitsraum

Aktive RN-Zulassung, 1–3 Jahre klinische Erfahrung, HIPAA-konformer Arbeitsraum Beste Plattform für die Bewerbung: Teladoc Health

Die Triage im Rahmen der Telemedizin und das klinische Fallmanagement bieten die höchsten Vergütungssätze auf dieser Liste – sie reichen von 32 bis 48 US-Dollar pro Stunde. Namhafte Gesundheitsnetzwerke wie Teladoc Health stellen Fernpflegekräfte für virtuelle Aufnahmen, Patientenaufklärung, Triage und die Koordination der laufenden Versorgung ein.

Für diesen Weg ist zwingend eine aktive, uneingeschränkte RN-Zulassung erforderlich, die über den „Nurse „Zulassungsabkommen“ oft in mehreren Bundesstaaten gültig ist. Außerdem benötigen Sie 1 bis 3 Jahre aktuelle klinische Erfahrung am Krankenbett. Der Einstellungsprozess dauert aufgrund von Qualifikationsprüfungen und Hintergrundüberprüfungen länger, bietet aber zugelassenen medizinischen Fachkräften eine erstklassige Vergütung.

Höchste Vergütungsgrenze Teladoc Health 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen für examinierte Pflegekräfte im Homeoffice mit einem Stundenlohn von 32 bis 48 US-Dollar; für die Bewerbung ist eine gültige RN-Zulassung erforderlich. Stellenangebote anzeigen

Vergütung: 18–35 $/Stunde

18–35 $/Stunde Einstellungsdauer: mäßig (2–3 Wochen)

mäßig (2–3 Wochen) Anforderungen: Abitur, Verwaltungserfahrung (variiert je nach Position)

Abitur, Verwaltungserfahrung (variiert je nach Position) Beste Plattform für die Bewerbung: FlexJobs

Verwaltungsfachkräfte im Homeoffice verwalten Terminpläne, bearbeiten Kundenanfragen, kümmern sich um die Rechnungsstellung und organisieren die Geschäftsabläufe in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildungswesen und Unternehmenssektor. Die Vergütung variiert je nach Spezialisierung und liegt in der Regel zwischen 18 und 35 US-Dollar pro Stunde.

Allgemeine Stellensuchen nach Verwaltungsstellen ziehen oft Betrüger an. Die Nutzung von sorgfältig geprüften Netzwerken wie FlexJobs stellt sicher, dass jede Stellenanzeige überprüft und verifiziert wurde, bevor Sie sich bewerben.

Ausschließlich geprüfte Stellenangebote FlexJobs 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Top-Empfehlung unter den besten Jobbörsen für Remote-Jobs: sorgfältig geprüfte Stellenangebote für Remote- und Teilzeitjobs ab 5,95 $ pro Monat, seit 2008 mit „A+“ von der BBB bewertet. Siehe FlexJobs-Tarife

Vergütung: 15–60+ Dollar pro Stunde (variiert je nach Position)

15–60+ Dollar pro Stunde (variiert je nach Position) Einstellungsdauer: Variiert je nach Arbeitgeber

Variiert je nach Arbeitgeber Anforderungen: Je nach Position unterschiedlich

Je nach Position unterschiedlich Beste Plattform für Bewerbungen: Indeed

Branchenübergreifende Remote-Stellen reichen vom Support für Berufseinsteiger bis hin zu spezialisierten Unternehmensfunktionen bei Tausenden von einzelnen Arbeitgebern. Die Vergütung richtet sich direkt nach dem jeweiligen Fachgebiet und reicht von Einstiegs-Stundenlöhnen bis hin zu sechsstelligen Gehältern.

Breit gefächerte Suchmaschinen wie Indeed erfassen die größte Anzahl offener Stellenangebote. Durch die Nutzung des speziellen Standortfilters „Remote“ können Arbeitssuchende an einem Ort gezielt nach Stellenangeboten für die Arbeit im Homeoffice in allen wichtigen Branchen suchen.

Kostenlos, größte Auswahl Indeed 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Suche ist kostenlos, deckt alle Branchen ab, aber nur etwa 4 % der Stellenangebote in den USA sind vollständig im Homeoffice zu besetzen. Nach Remote-Jobs suchen

Vergleich von Vergütung und Startkosten

Im direkten Vergleich stellen diese sieben Remote-Stellen die besten Optionen dar, die Sie abwägen sollten, bevor Sie sich für eine Bewerbung entscheiden. Die folgenden Zahlen stammen direkt aus den oben für jede Stelle aufgeführten Daten zu Vergütung, Kosten und Zeitaufwand, sodass Sie auf einen Blick die Geschwindigkeit gegen die Einkommensobergrenze abwägen können.

Methode Bruttoverdienstspanne Anfangskosten Beschäftigungsart Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck Virtueller Kundensupport bei Amazon 15–26 $/Std. 0 W-2-Mitarbeiter Einige Wochen (inkl. bezahlter Schulung) Selbstständiger Mitarbeiter im Kundensupport 10–20 $/Std. (0,25–0,31 $/aktive Minute) 0 1099-Auftragnehmer Einige Tage bis 2 Wochen nach der Kontozertifizierung Spezialist für Dateneingabe im Homeoffice ~16–32 $/Std. (umgerechnet) 0 1099-Auftragnehmer auf Stückbasis Wöchentlich nach Zuweisung (Warteliste möglich) Technischer & operativer Remote-Spezialist 25–50+ $/Std. 0 W-2 oder Vertrag 2 bis 4 Wochen (standardmäßiger Einstellungsprozess) Zugelassene Pflegekraft (RN) im Bereich Telemedizin 32–48 $/Std. 0 $ (aktuelle RN-Zulassung erforderlich) W-2 oder klinischer Auftragnehmer Mehrere Wochen (Zulassungsprüfung und Hintergrundüberprüfung) Verwaltungsfachkraft im Homeoffice 18–35 $/Std. 0 W-2 oder Vertrag 2 bis 3 Wochen Branchenübergreifender Remote-Spezialist 15–60+ $/Std. 0 Variiert je nach Arbeitgeber Variiert je nach Arbeitgeber

Nutzen Sie diese Tabelle, um Ihre Optionen auf einen Blick zu vergleichen, und kehren Sie dann zu dem Eintrag zurück, der am besten zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Gehaltsziel passt.

Verdienen Sie sich während der Jobsuche mit Prämien-Apps etwas dazu

Keine dieser Belohnungs-Apps ersetzt ein echtes Gehalt. Einige seriöse Apps können jedoch die Kosten für Benzin oder einen Einkauf im Supermarkt in den Wochen zwischen der Bewerbung und dem Erhalt Ihres ersten Gehalts bei einem der oben genannten Jobs decken. Sie funktionieren so, dass Sie kleine Beträge für Umfragen, Angebote oder Aktivitäten innerhalb der App erhalten. Nutzen Sie sie nur für Taschengeld, niemals als Plan B für die Miete. Weitere Optionen findest du in unserer Übersicht über lohnenswerte Belohnungs-Apps.

Wenn sich Ihre Suche über mehr als ein paar Wochen hinzieht, kann eine kuratierte Jobbörse wie FlexJobs Ihre Auswahl erweitern, während diese Apps die Lücke überbrücken. Zwei Apps, die sich während der Suche lohnen und beide auf Nutzer ab 18 Jahren beschränkt sind: Snakzy (Enebas eigene App, Mindestauszahlung 35 $, kostenlose Anmeldung) und BigCash (Mindestauszahlung 1 $, kostenlose Anmeldung). Keine der beiden ersetzt die oben genannten besten Remote-Jobs, aber beide helfen dabei, die Zeit zu überbrücken, während du auf eine Rückmeldung wartest.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Die Anmeldung ist zu 100 % kostenlos, es ist keine Einzahlung erforderlich, für Nutzer ab 18 Jahren. Verdiene mit Snakzy kleine Beträge, während du die obige Liste abarbeitest.

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Was bei der Suche nach einem Remote-Job nicht funktioniert

Die Suche nach Remote-Jobs zieht Betrugsversuche an, die speziell auf die oben genannten Stellen zugeschnitten sind. Gefälschte Amazon-Personalvermittler, gefälschte Dateneingabe-Kits und als Kundenservice getarnte Weiterleitungsbetrügereien sind dabei am häufigsten. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie fordern dich auf, Geld zu zahlen, etwas zu versenden oder einen Scheck einzulösen, bevor du überhaupt echte Arbeit geleistet hast.

Hier geht die Suche nach einem Remote-Job am häufigsten schief:

Gefälschte SMS von Personalvermittlern, die sich als Amazon ausgeben: Aktuelle Berichte von Verbraucherschutzorganisationen beschreiben Betrüger, die SMS und E-Mails versenden, in denen sie sich als Amazon-Personalabteilung ausgeben und per SMS eine Bearbeitungsgebühr oder Ihre Sozialversicherungsnummer verlangen. Der echte Einstellungsprozess bei Amazon läuft ausschließlich über amazon.jobs und es werden niemals Zahlungen verlangt.

Aktuelle Berichte von Verbraucherschutzorganisationen beschreiben Betrüger, die SMS und E-Mails versenden, in denen sie sich als Amazon-Personalabteilung ausgeben und per SMS eine Bearbeitungsgebühr oder Ihre Sozialversicherungsnummer verlangen. Der echte Einstellungsprozess bei Amazon läuft ausschließlich über amazon.jobs und es werden niemals Zahlungen verlangt. Datenverarbeitungs-Kits mit Vorabgebühr: Anzeigen, die 500 Dollar pro Woche für die Dateneingabe im Austausch gegen eine Gebühr für ein Starter-Kit versprechen, sind ein klassischer Vorschussbetrug. Ein seriöser Remote-Job in der Dateneingabe, einschließlich bei Axion, verlangt niemals eine Gebühr für den Einstieg.

Anzeigen, die 500 Dollar pro Woche für die Dateneingabe im Austausch gegen eine Gebühr für ein Starter-Kit versprechen, sind ein klassischer Vorschussbetrug. Ein seriöser Remote-Job in der Dateneingabe, einschließlich bei Axion, verlangt niemals eine Gebühr für den Einstieg. Kundendienststellen für Weiterleitung von Sendungen und Einlösung von Schecks: Die FTC hat Betrugsmaschen dokumentiert, bei denen Personen als „Mulis“ für die Weiterleitung von Sendungen missbraucht werden, getarnt als Remote-Jobs im Kundendienst oder als Logistikkoordinatoren. Wenn Sie bei einem Remote-Job im Kundendienst jemals aufgefordert werden, Pakete entgegenzunehmen, Schecks einzulösen und Geld weiterzuleiten, handelt es sich nicht um einen echten Job.

Die FTC hat Betrugsmaschen dokumentiert, bei denen Personen als „Mulis“ für die Weiterleitung von Sendungen missbraucht werden, getarnt als Remote-Jobs im Kundendienst oder als Logistikkoordinatoren. Wenn Sie bei einem Remote-Job im Kundendienst jemals aufgefordert werden, Pakete entgegenzunehmen, Schecks einzulösen und Geld weiterzuleiten, handelt es sich nicht um einen echten Job. Stellenanzeigen für Fernjobs als nicht zugelassene Pflegekräfte: Einige Anzeigen von Wellness-Apps verwenden Fachbegriffe aus dem Pflegebereich für Tätigkeiten, die keine Zulassung erfordern und nur einen Bruchteil der Gehälter im klinischen Telemedizinbereich zahlen. Vergewissere dich immer, dass in einer Stellenanzeige ausdrücklich eine gültige RN-Zulassung verlangt wird, bevor du davon ausgehst, dass die Bezahlung so hoch ist wie bei einem der besten Fernjobs auf dieser Liste.

Keines dieser Warnzeichen sollte Sie davon abhalten, ernsthaft nach einem echten Remote-Job zu suchen. Sie sind leicht zu erkennen, sobald Sie das Muster kennen, und jeder seriöse Arbeitgeber auf dieser Liste bezahlt Sie – niemals umgekehrt. Weitere Informationen dazu, wie Sie eine seriöse Stellenanzeige erkennen können, bevor Sie sich bewerben, finden Sie in unserem Leitfaden für seriöse Jobs im Homeoffice.

Das endgültige Fazit zu den besten Remote-Jobs

Für die meisten Leser ist der virtuelle Kundenservice-Job bei Amazon einer der besten Remote-Jobs für den Einstieg: keine Erfahrung erforderlich, kostenlose Ausrüstung und 15 bis 26 Dollar pro Stunde als echtes Gehalt. Es ist nicht die bestbezahlte Option auf dieser Liste, sondern lediglich die schnellste realistische Möglichkeit, tatsächlich einen Job zu bekommen. Eine examinierte Pflegekraft sollte sich direkt an Teladoc Health oder einen vergleichbaren Arbeitgeber im Bereich Telemedizin wenden, um das Stundenlohn-Maximum von 32 bis 48 Dollar zu erreichen. Wer seine Arbeitszeiten rund um die Kinderbetreuung selbst festlegen möchte, sollte Praktische Lösungen einem W-2-Schichtjob vorziehen.

Wer eine mehrwöchige Jobsuche in verschiedenen Bereichen plant, sollte für FlexJobs bezahlen, anstatt sich nur auf eine kostenlose Jobbörse zu verlassen, da man mit der Gebühr die Vorauswahl bezahlt. Sollte die Suche länger dauern als erwartet, können Snakzy und ähnliche Belohnungs-Apps die Lücke überbrücken, ohne das eigentliche Ziel zu ersetzen. Entscheiden Sie sich für eine der oben genannten Methoden, bewerben Sie sich noch heute und betrachten Sie eine zweite oder dritte Bewerbung als ganz normal – nicht als Zeichen dafür, dass die Suche scheitert. Bewerben Sie sich diese Woche bei Amazon, wenn es vor allem auf Schnelligkeit ankommt, oder stöbern Sie während Ihrer Suche in unserem „Play to Earn“-Hub nach weiteren der besten Remote-Jobs.

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Häufig gestellte Fragen