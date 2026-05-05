¿Es Scrambly una plataforma fiable? Reseña sincera de 2026

Agitado se ha puesto muy de moda últimamente, pero la verdadera pregunta es: ¿es Agitado ¿Es de fiar y realmente se gana dinero con ello? La respuesta corta es sí, pero que funcione bien depende de cómo lo utilices.

Lanzado en 2022 por la empresa italiana Agitado S.r.l., la plataforma cuenta actualmente con más de 2 millones de usuarios activos en Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. Los usuarios ganan dinero a través de juegos, encuestas, registros en aplicaciones financieras, el seguimiento de pasos y las recomendaciones.

Con una puntuación de 4,4/5 en Trustpilot según más de 10 530 opiniones en Scrambly y una puntuación de 4,5/5 en Google Play Con más de 89 900 valoraciones, los indicadores de fiabilidad están ahí.

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Puntos clave

Agitado es una plataforma GPT (Get-Paid-To) legítima con un pago mínimo de 1 $ y varios métodos de retirada de fondos, entre los que se incluyen PayPal, Todo, yAmazon tarjetas regalo, todas ellas procesadas en cuestión de minutos.

La plataforma funciona con un tipo de cambio de 1 000 monedas = 1 dólar, y ofrece un bono de bienvenida de 500 monedas (0,50 dólares) al registrarse.

Agitado tiene una valoración de 4,4/5 en Trustpilot Con más de 10 530 opiniones, donde los pagos rápidos y la facilidad para darse de alta son las características más valoradas.

Es ideal para quienes quieren ganar dinero de forma ocasional jugando en sesiones cortas, pero no como fuente de ingresos principal.

Análisis de la aplicación Scrambly

Revisé cada parte de la aplicación para miAgitado revisión, y cada una de las características que se indican a continuación recibe una puntuación de 0 a 5 estrellas basada en investigaciones y datos agregados de los usuarios. Las puntuaciones reflejan la fiabilidad de los pagos, la coherencia en el seguimiento, la rapidez de respuesta del servicio de atención al cliente y el grado de previsibilidad de la experiencia de obtención de ingresos entre la base de usuarios documentada de la plataforma.

Servicios ofrecidos

Valoración: ★★★★☆

AgitadoSu principal fuente de ingresos son los juegos para móviles: Los usuarios eligen un título en la página «Descubrir», lo descargan y ganan monedas al alcanzar hitos dentro de la aplicación. Además de los juegos, la plataforma ofrece acceso a encuestas a través de sitios web asociados, registros en aplicaciones financieras, seguimiento de pasos y un programa de recomendación que paga el 10 % de las ganancias totales de cada persona recomendada.

Empecé por los juegos en esta reseña de Scrambly, ya que eran los que ofrecían un seguimiento más fiable. Este era el desglose de las tareas:

Tipo de servicio Ejemplo de tarea Tiempo necesario Recompensa Notas Juegos Alcanza el nivel 15 en un juego de estrategia 20-40 minutos ~0,80-1,50 $ Se ha realizado un seguimiento en el primer intento en los hitos intermedios Encuestas Breve encuesta a través de una página web asociada 8-15 minutos 0,20-0,60 $ Algunos los descarté, otros los terminé Ofertas de financiación Descárgate una aplicación de finanzas De cinco a diez minutos 2-8 dólares Es necesario seguir unos pasos estrictos; compruébalo antes de empezar Recomendaciones Invita a un amigo N/A 10 % de los ingresos totales El que recomiende a alguien recibe 600 monedas al registrarse

Los hitos en los juegos y los registros únicos en aplicaciones son los métodos más fiables para obtener ingresos. Las ofertas de financiación de alto valor, superiores a 20 dólares, conllevan el mayor riesgo de que no se cumpla lo acordado, mientras que los usuarios que se ciñen a objetivos de menor valor y cobran con frecuencia suelen tener una experiencia más satisfactoria en general. Esto coincide con lo que observo en Juegos para Android con los que se gana dinero de verdad las reseñas como una tendencia constante.

Privacidad y seguridad

Valoración: ★★★☆☆

Durante miAgitado Al revisar, me di cuenta de que the Android La aplicación solicita 27 permisos, lo que se sitúa en la franja más alta en comparación con plataformas similares. Los datos recopilados incluyen información personal, fotos, identificadores de dispositivos y datos de uso, y los identificadores de dispositivos se comparten con terceros. El iOS La experiencia se desarrolla a través de un navegador móvil y recopila información de contacto, identificadores y datos de diagnóstico con fines publicitarios y para el funcionamiento de la aplicación.

Cualquier duda relacionada con «¿es Agitado «¿Es de fiar?» están bajo la tutela de la empresa matriz Agitado S.r.l., que cumple con el RGPD, cifra los datos en tránsito y permite a los usuarios solicitar la supresión de sus datos. Las cuentas inactivas se eliminan al cabo de dos años. El proceso de KYC lo gestiona Veriff, un proveedor de verificación de identidad acreditado que se utiliza en todo el sector de la tecnología financiera. La principal preocupación es el alcance de los datos de segmentación publicitaria de terceros, pero la política de privacidad lo indica.

Formas de pago

Valoración: ★★★☆☆

AgitadoadmitePayPal (1 $ mínimo, +2 % de bonificación), Todo tarjeta de prepago (mínimo de 1 $, +1 % de bonificación), Amazon tarjeta regalo (mínimo 1 $, +2 % de bonificación), Google Play tarjeta regalo (mínimo 5 $, +2 % de bonificación), Apple tarjeta regalo (mínimo 5 $), y Spotifytarjeta regalo. Las tarjetas regalo se procesan en tres minutos. PayPal Normalmente se recibe en un plazo de 24 horas, aunque a menudo en cuestión de minutos, y tiene un límite máximo de 50 dólares por operación de retirada.

Pedí 1 dólar PayPal El pago se completó en menos de cinco minutos sin ningún tipo de inconveniente. Los usuarios informan de que la primera transacción de 50 dólares se procesa rápidamente, pero una segunda transacción en la misma sesión puede sufrir retrasos. El límite de 50 dólares por retirada implica que los saldos más elevados requieren varias solicitudes de retirada.

Atención al cliente

Valoración: ★★★☆☆

El servicio de asistencia se presta por correo electrónico a través de la página web oficial, un chatbot integrado en la aplicación (accesible a través del botón «?») y una sección de preguntas frecuentes en la web. No hay asistencia telefónica ni chat con un operador en directo. Sin embargo, esto no significa que la respuesta a la pregunta «¿esAgitado ¿«es de fiar?» más bien, Agitado responde al 98 % de los comentarios negativos Agitadoopiniones sobreTrustpilot en un plazo de 48 horas, pero eso es gestión de la reputación pública, no resolución privada de incidencias.

A lo largo de mi Agitado Según mi análisis, he constatado que la plataforma recibe aproximadamente 1 000 incidencias al día y puede tramitar unas 600. Los usuarios que reclaman por bloqueos de saldo o fallos en el seguimiento indican que los tiempos de respuesta iniciales oscilan entre 7 y 14 días, y que la resolución más habitual es una compensación parcial (normalmente el 50 % de la recompensa que falta). El servicio de asistencia está disponible y acaba resolviendo la mayoría de los problemas, pero no esperes que te atiendan con rapidez si se trata de algo complejo.

Potencial de ingresos

Valoración: ★★★☆☆

Siendo realistas,Puedes ganar entre 5 y 15 dólares a la semana jugando entre 30 y 60 minutos al día, principalmente a partir de hitos de los juegos. Los usuarios de EE. UU. tienen acceso al catálogo más amplio; fuera de Norteamérica, la disponibilidad de encuestas se reduce considerablemente. Para obtener una visión más amplia de las posibilidades que ofrece este ámbito, el Cómo ganar dinero jugando a videojuegos Esta guía abarca plataformas con techos más altos para amoladoras específicas.

La cifra de 1.000 dólares al mes que se menciona en AgitadoEl sitio web de «…» no resulta práctico para prácticamente ningún usuario. Las ofertas de juegos de alto valor a veces requieren compras dentro de la aplicación para alcanzar ciertos hitos, lo que puede anular las ganancias netas si no se calcula con cuidado. Las descalificaciones en las encuestas también reducen las ganancias. En definitiva, el potencial de ingresos es real, aunque modesto, y depende en gran medida de la región.

Facilidad de uso de la aplicación

Valoración: ★★★★☆

Crear una cuenta te lleva menos de un minuto y te da al instante un bono de bienvenida de 500 monedas (0,50 $).. La sección «Descubrir» muestra las recompensas en monedas desde el primer momento, los requisitos para alcanzar los hitos son transparentes en cada tarea y los nuevos usuarios pueden empezar a ganar recompensas en los primeros cinco minutos tras registrarse.

La fricción:no nativoiOS La aplicación permite a los usuarios de iPhone navegar a través del navegador del móvil utilizando códigos QR para probar juegos, que resulta menos fluido que Android. EliOS Aplicación «Scrambly: Rewards for Steps» (4,8/5 según más de 34 000Agitadoopiniones sobre elApp Store) es un producto distinto centrado en el recuento de pasos. Las notificaciones sobre la congelación del saldo de las monedas tampoco están claras: aunque se indica a los usuarios que las retenciones aplicadas a una cuenta se levantan en 24 horas, a menudo se ven obligados a esperar varios días sin que se actualice el estado en la aplicación.

Confianza y transparencia

Valoración: ★★★☆☆

La conversión de monedas a dólares y las bonificaciones por pago (normalmente del 1 % al 2 %) están claramente documentadas. Los requisitos de KYC se comunican antes de la primera retirada de fondos. Lo que no es transparente: los criterios que provocan la congelación de saldos. Los usuarios denuncian que se les señala por «avanzar demasiado rápido» sin que se les hayan comunicado previamente los umbrales, lo cual es la queja más habitual en materia de confianza en Trustpilot y las comunidades de Reddit.

Agitado S.r.l. es una sociedad italiana constituida que cuenta con una infraestructura antifraude documentada a través de Veriff, y una puntuación de 4,4/5 en Trustpilotmás de 10 530Agitado Las reseñas son realmente positivas. El subreddit oficial (r/Scrambly_Official) no permite publicaciones críticas, lo que limita su utilidad como canal de apoyo a la comunidad. Un historial de pagos verificado a gran escala es el principal factor que genera confianza; el sistema de congelación opaco es el mayor motivo de preocupación.

Agitado es una plataforma legítima que ofrece pagos reales y uno de los umbrales de retirada más bajos de la categoría GPT. La rapidez en los pagos y la facilidad de registro son sus puntos fuertes. Para los jugadores ocasionales que se ciñen a objetivos de menor valor y retiran fondos con frecuencia, la experiencia es fluida. Sin embargo, si se opta por ofertas de mayor valor, el riesgo de que surjan problemas aumenta considerablemente.

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Cómo empezar a usar Scrambly

CadaAgitadoLas reseñas que vale la pena leer coinciden en una cosa: la respuesta a «Is Agitado «¿Es de fiar?» depende de cómo lo configures. Unos cuantos errores iniciales pueden impedir que recibas los créditos de recompensa antes de ganar tu primer dólar, así que sigue estos pasos para evitar los errores más comunes:

Descárgalo únicamente de la fuente oficial. Android los usuarios descargan el Agitadoaplicación deGoogle Play, lo que confirma que el desarrollador es «SCRAMBLY SRL». iOS Los usuarios acceden a la plataforma en scrambly.io a través de un navegador móvil. Evita por completo los sitios web de APK de terceros. Crea tu cuenta. Regístrate con la dirección de correo electrónico vinculada a tu PayPal cuenta. Las cuentas nuevas reciben automáticamente 500 monedas (0,50 $) al registrarse. Realiza la verificación de identidad lo antes posible. The Veriff Antes de realizar tu primer retiro, es necesario completar el proceso KYC (selfie + foto del documento de identidad oficial). Tarda entre tres y cuatro minutos y solo hay que hacerlo una vez. Hazlo antes de empezar a ganar dinero, no después. Rellena tu perfil con precisión. Los datos demográficos determinan a qué encuestas puedes optar. Un perfil con datos inexactos aumenta considerablemente las tasas de exclusión. Empieza por los hitos del juego, no por las ofertas financieras. El juego registra los logros de forma más fiable, sobre todo en los niveles iniciales. Las ofertas financieras de alto valor, superiores a 20 dólares, conllevan un mayor riesgo de que no se registren correctamente en las cuentas nuevas. Haz una captura de pantalla de cada hito. Haz capturas de pantalla de tu progreso en el juego antes y después de cada hito. Así tendrás una prueba por si necesitas reclamar un vale de recompensa que no hayas recibido. No cambies de dispositivo mientras la oferta esté en curso. Retira primero 1 $. Comprueba que el sistema de pagos funciona correctamente antes de dedicarle mucho tiempo. Utiliza PayPalo unAmazon tarjeta regalo para una tramitación más rápida. Solución de problemas. Si el juego no se detecta, desactiva cualquier VPN y asegúrate de iniciar el juego desde dentro Agitado en lugar de desde la pantalla de inicio de tu teléfono. Si no has recibido alguna recompensa, envía un correo electrónico a Agitado con capturas de pantalla que incluyan la fecha y la hora. Si envías tickets duplicados, tu posición en la cola se reiniciará.

La configuración es una de Agitado«sus auténticos puntos fuertes». Pasar del registro a la primera moneda ganada lleva menos de cinco minutos, y la mayoría de los obstáculos solo surgen cuando los usuarios se saltan la verificación o empiezan directamente con ofertas financieras de alto riesgo.

Empieza con apuestas pequeñas, haz capturas de pantalla de tu progreso y retira 1 $ antes de subir la apuesta. Esa es la forma más rápida de comprobar que todo funciona correctamente en tu cuenta.

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Ventajas y desventajas

Como podrás ver en mi Agitado Según esta reseña, la aplicación cumple lo que promete para la mayoría de los usuarios: pagos reales, tramitación rápida y un umbral de acceso realmente bajo. La principal desventaja es que su sistema automatizado de detección de fraudes puede generar falsas alertas para los usuarios habituales, y la capacidad del servicio de asistencia no ha seguido el ritmo de crecimiento de la plataforma.

Ventajas Contras ✅ Umbral mínimo de pago de 1 $ ✅ Retiro inmediato (en menos de 10 minutos para PayPal) ✅ Varios métodos de pago, entre los que se incluyen Amazon and Todo ✅ Interfaz limpia y fácil de usar para principiantes ✅ Bono de bienvenida de 500 monedas al registrarte ❌ No nativoiOS app ❌Máximo de 50 $ por operación de retirada

Agitado es la mejor opción para los jugadores ocasionales que quieren sacar provecho económico de su tiempo libre. Los usuarios que busquen grandes ganancias o esperen que esto se convierta en su principal fuente de ingresos se toparán rápidamente con un límite. Empieza por los hitos del juego, retira el dinero en cuanto alcances 1 $ y considéralo una de las muchas aplicaciones para ganar dinero en lugar de una fuente de ingresos independiente.

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Alternativas a Scrambly

Agitado funciona bien para muchos usuarios ocasionales, pero hay quienes prefieren plataformas que ofrezcan una resolución de incidencias más rápida, un seguimiento de las ofertas más fiable o una mayor compatibilidad con distintos dispositivos. Entre los motivos más habituales por los que los usuarios cambian de plataforma se encuentran la congelación del saldo al alcanzar ingresos elevados, la rotación limitada de juegos tras un uso prolongado y la ausencia de una aplicación nativa iOSaprox.

Las cuatro opciones siguientes, Snakzy, Gran cantidad de dinero, Cash Kick, yFreecash, funcionan con modelos similares basados en recompensas, pero difieren en los sistemas de pago, los tipos de tareas y la disponibilidad de la plataforma. El los mejores trabajos extra Esta guía ofrece más opciones dentro de esta categoría para quienes deseen comparar perfiles de ingresos.

Característica Snakzy Gran cantidad de dinero Cash Kick Freecash Cómo ganan dinero los usuarios Juega a minijuegos para ganar monedas canjeables a través de PayPalo tarjetas regalo Juegos, encuestas y actividades para PayPal dinero en efectivo o tarjetas regalo Juegos y encuestas para PayPalefectivo Encuestas, juegos y actividades sobre criptomonedas, PayPal, o tarjetas regalo Disponibilidad Android (iOS (por Internet) Android e iOS Android e iOS Android e iOS Google Playvaloración 3,9/5 4,7/5 4,1/5 4,3/5 CTA Try Snakzy Try Gran cantidad de dinero Try Cash Kick Try Freecash

Se seleccionaron estas cuatro empresas porque tienen ciclos de beneficios similares a Agitado (juegos, encuestas, tareas), gozan de gran visibilidad en las principales tiendas de aplicaciones o plataformas de reseñas, y suelen aparecer con frecuencia entre los usuarios que buscan un seguimiento más constante o una resolución más rápida de los problemas de asistencia. La selección se centra en la comparación, no en la promoción.

La verdad sobre Scrambly

Is Agitado¿Has leído?Sí, con una puntuación de 4,4/5 en Trustpilotmás de 10 530Agitado valoraciones, 4,5/5 en Google Play, y un tiempo medio de primer pago de seis minutos. El mínimo de 1 dólar te permite probar el sistema rápidamente con un riesgo mínimo.

Is Agitado ¿Una aplicación de fiar para quienes se toman en serio sus ingresos extra? Depende de las expectativas. Los usuarios ocasionales que se ciñan a los hitos del juego no tendrán ningún problema. Sin embargo, si se intenta alcanzar pagos de más de 100 dólares, empiezan a aparecer problemas como bloqueos de saldo, lentitud en la atención al cliente y fallos en el seguimiento. Haz una captura de pantalla de cada hito y retira primero 1 dólar.

Tabla resumen

Categoría Puntuación Gama de servicios ★★★★☆ Privacidad y seguridad ★★★☆☆ Formas de pago ★★★☆☆ Atención al cliente ★★★☆☆ Potencial de ingresos ★★★☆☆ Experiencia del usuario ★★★★☆ Transparencia ★★★☆☆ En general ★★★★☆

Preguntas frecuentes