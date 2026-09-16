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Die besten Nebenjobs für Studierende im Jahr 2026: 8 Empfehlungen für einen vollen Terminkalender

Der beste Nebenjob für Studierende sollte sich gut mit einer normalen Studienwoche vereinbaren lassen, und Online-Nachhilfe gehört in der Regel zu den flexibelsten Nebenjobs, mit denen Studierende schnell Geld verdienen können. Bei den meisten Plattformen auf dieser Liste musst du mindestens 18 Jahre alt sein, bevor du bezahlt wirst.

Zwischen Nachhilfe, freiberuflichen Aufträgen, bezahlten Marktforschungsstudien und Weiterverkauf kann der richtige Nebenjob für Studierende realistisch gesehen 200 bis 600 Dollar pro Monat bei fünf bis acht Stunden pro Woche einbringen, ohne dass man eine Vorlesung verpasst. Diese Spanne basiert auf den von den Plattformen selbst veröffentlichten Tarifen und ist keine Marketing-Schätzung. Dabei ist bereits der Anteil berücksichtigt, den jede Plattform einbehält, bevor das Geld auf deinem Bankkonto eingeht.

Im Folgenden werde ich acht realistische Optionen für den besten Nebenjob für Studierende vergleichen, einschließlich der jeweiligen Vergütung, der Teilnahmebedingungen und der Vereinbarkeit mit Vorlesungen, Praktika und Prüfungen.

Ist der beste Nebenjob für Studierende realistisch?

Ja. Mit dem besten Nebenjob für Studierende lassen sich realistisch gesehen 200 bis 600 Dollar pro Monat bei fünf bis acht flexiblen Stunden pro Woche verdienen. Diese Spanne ist auch ein nützlicher Richtwert für einen Nebenjob für Studierende während eines normalen Semesters. Nachhilfe kann bei einem stark nachgefragten Fach die 1.000-Dollar-Marke pro Monat überschreiten, und diese Zahl entspricht den tatsächlichen Plattformtarifen.

Wyzant-Nachhilfelehrer berechnen 15 bis 35 Dollar pro Stunde vor Abzug der 25-prozentigen Plattformgebühr.

Rover-Haustierbetreuer geben 15 bis 50 Dollar pro Stunde vor Abzug der 20-prozentigen Plattformgebühr an.

Prämien-Apps und bezahlte Umfragen zahlen weitaus weniger, meist nur ein paar Dollar pro Stunde, sodass sie sich eher als kleines Zusatzeinkommen eignen.

Unter den flexiblen Nebenjobs für Studierende werden kompetenzbasierte Tätigkeiten wie Nachhilfe oder Lektorat in der Regel besser pro Stunde bezahlt als allgemeine Gelegenheitsjobs. Dieser Lohnunterschied spielt bei der Auswahl des besten Nebenjobs für Studierende eine Rolle.

Altersbeschränkungen schränken die Möglichkeiten für Nebenjobs von Studierenden stärker ein, als viele von ihnen erwarten. Bei Wyzant, Rover, Instacart und Prolific musst du mindestens 18 Jahre alt sein. PayPal, über das bei einigen dieser Anbieter die Auszahlung erfolgt, legt für seine eigenen Konten dieselbe Altersuntergrenze fest.

Wenn du unter 18 bist, ist deine Auswahl kleiner. Du bist weitgehend darauf beschränkt, freiberuflich über ein Konto zu arbeiten, das du rechtmäßig führen darfst, oder über deine eigene Hochschule auf dem Campus zu arbeiten. Überprüfe die Altersregel bei jedem der unten aufgeführten Einträge, bevor du den besten Nebenjob für Studierende auswählst, da dein schnellster Weg davon abhängt, für welche Optionen du tatsächlich in Frage kommst.

8 echte Empfehlungen für die besten Nebenjobs für Studierende

Diese Ideen für Nebenjobs für Studierende zeigen, wie viel jede Option einbringt, welches Mindestalter gilt und was du tatsächlich benötigst, um loszulegen. Zusammen bilden sie die acht besten Empfehlungen für den besten Nebenjob für Studierende.

Wyzant-Nachhilfelehrer verlangen in der Regel 15 bis 35 Dollar pro Stunde. ZipRecruiter beziffert das durchschnittliche Stundengehalt von Nachhilfelehrern auf etwa 27 Dollar, wenn man auch die stärker ausgelasteten Nachhilfelehrer mit einbezieht. Dabei handelt es sich um den Bruttoverdienst, bevor Wyzant seinen Anteil einbehält. Wyzant behält 25 % jedes Unterrichtsgeldes ein, sodass Sie bei einem Durchschnittslohn von 27 Dollar netto etwa 20 Dollar pro Stunde erhalten.

Gemäß den Nutzungsbedingungen von Wyzant müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, um sich als Nachhilfelehrer anzumelden. Da Sie Ihren Tarif und Ihre Verfügbarkeit selbst festlegen, passt Wyzant nahtlos zu den Online-Nebenjobs für Studenten und flexiblen Nebenjobs für Studenten. Aus diesem Grund gilt Nachhilfe allgemein als der beste Nebenjob für Studierende, die bereits ein Fach unterrichten können.

Der Einstieg bei Wyzant als Nebenjob für Studierende beginnt mit einer unkomplizierten Bewerbung

Erstelle ein Profil, in dem du die Fächer angibst, die du unterrichten kannst, sowie deine einschlägigen Studienleistungen.

Verfasse eine kurze Beschreibung deiner Erfahrung als Nachhilfelehrer oder Lehrer.

Lege deinen eigenen Stundensatz und deine Verfügbarkeit fest, sobald Wyzant dein Profil genehmigt hat.

Antworte schnell auf deine ersten Anfragen von Schülern, da frühe Bewertungen das größte Gewicht haben.

Vermeiden Sie es, Ihren Einstiegstarif zu niedrig anzusetzen, nur um wettbewerbsfähig zu wirken. Ein Tarif unter 15 Dollar pro Stunde kann Eltern Unerfahrenheit signalisieren, und eine spätere Anhebung kann Zeit in Anspruch nehmen.

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest Wyzant 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nachhilfelehrer verlangen 15 bis 35 Dollar pro Stunde und behalten nach Abzug der Gebühren 75 % ein; die Anzeige ist kostenlos, die Registrierung ist ab 18 Jahren möglich. Als Nachhilfelehrer bewerben

Fiverr-Anbieter legen ihre Preise für ihre Dienstleistungen selbst fest. Ein Anfänger, der Korrekturlesen, die Formatierung von Lebensläufen oder einfache Videobearbeitung anbietet, bietet Einstiegsangebote üblicherweise zwischen 15 und 50 US-Dollar an. Fiverr behält 20 % jeder Zahlung ein.

Gemäß den Nutzungsbedingungen musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um ein eigenes Fiverr-Verkäuferkonto zu führen. Das Einstellen eines Gigs ist kostenlos, was Fiverr zu einer der besten Online-Nebenbeschäftigungen für Studierende und für Studierende ohne Auto macht. Unter den Ideen für Nebenjobs für Studenten, die auf digitalen Fähigkeiten basieren, ist die freiberufliche Tätigkeit nach wie vor ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel des besten Nebenjobs für Studenten. Spezifische Gigs mit kurzer Bearbeitungszeit lassen sich in der Regel leichter verkaufen als ein breit gefasster Service, der mehrere Fähigkeiten abdecken soll.

Ein erster Auftrag verläuft in der Regel nach denselben Schritten:

Wähle eine spezifische Fähigkeit aus, die du gut beherrschst, und nicht einen allgemeinen „Ich mache alles“-Auftrag.

Formuliere einen Auftragstitel, der der tatsächlichen Suchanfrage eines Käufers entspricht.

Legen Sie den Preis für Ihre Einstiegsstufe niedrig genug fest, um die ersten Bewertungen zu erhalten.

Erhöhen Sie Ihre Preise, sobald Sie fünf oder mehr Fünf-Sterne-Bewertungen haben.

Beginnen Sie mit einem oder zwei eng verwandten Angeboten. Zu viele nicht miteinander verbundene Angebote können die Sichtbarkeit eines neuen Verkäufers auf mehrere Kategorien verteilen, bevor eine davon überhaupt Bewertungen erhalten hat.

Legen Sie die Preise für Ihre eigenen Gigs fest Fiverr 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einstellen von Angeboten ist kostenlos; Fiverr behält 20 % jedes Verkaufserlöses ein, und Verkäufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um selbstständig tätig zu sein. Mit dem Verkauf beginnen

Prolific schreibt vor, dass Studien mindestens 8 US-Dollar pro Stunde zahlen müssen, und empfiehlt 12 US-Dollar pro Stunde oder mehr. Die meisten Angebote liegen zwischen 10 und 15 US-Dollar pro Stunde. Prolific legt diesen Mindestbetrag selbst fest und setzt ihn durch.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können – da gibt es keine Ausnahmen –, und die Teilnahme ist in jedem Fall kostenlos. Da die Arbeit online stattfindet, passt Prolific ganz natürlich zu den Online-Nebenjobs für Studierende und zu Nebenjobs für Studierende ohne Auto. Neue Nutzer werden oft zunächst auf eine Warteliste gesetzt, da Prolific Einladungen in Chargen versendet, sobald passende Studien verfügbar werden.

Sobald du zugelassen bist, funktioniert es wie andere flexible Nebenjobs für Studierende. Beantworte die Fragen zur Profilprüfung ehrlich, da unpassende Antworten dazu führen, dass du bereits vor Beginn der Studien ausgeschlossen wirst. Nimm dann Studien über dein Dashboard an und schließe sie ab, sobald sie erscheinen.

Nimm die Aufmerksamkeitschecks ernst. Nachlässige Antworten können zur Ablehnung deiner Beiträge oder zu Problemen mit deinem Konto führen, wodurch dir der Zugang zu zukünftigen Studien verwehrt wird.

Wenn du statt eines stetigen Einkommens auf einen größeren einmaligen Betrag aus bist, zeigt dir unser Leitfaden zum schnellen Erreichen von 2.000 $, was dafür tatsächlich nötig ist.

Geld verdienen durch Lernen Prolific 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos; für die Studien werden 8 bis 15 Dollar pro Stunde gezahlt, und jeder Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein. Auf die Warteliste setzen

Unter den Ideen für studentische Nebenjobs, die auf Gegenständen basieren, die du bereits besitzt, berechnet Depop US-Verkäufern 3,3 % zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 45 Cent pro Verkauf. Es fällt keine separate Einstellgebühr zusätzlich an, was die Plattform zu einem der günstigeren Wiederverkaufsmarktplätze für den Einstieg macht. Bei einem Artikel im Wert von 30 US-Dollar bleiben dir etwa 28,55 US-Dollar.

Jeder ab 13 Jahren kann auf Depop stöbern und Artikel einstellen, aber man muss 18 Jahre alt sein, um Zahlungen über ein eigenes Konto zu erhalten. Das macht den Weiterverkauf zum idealen Nebenverdienst für Schüler und Studenten, die bereits Kleidung oder Wohnheimausrüstung besitzen, die sie nicht mehr nutzen.

Für dein erstes Inserat sind nur wenige Schritte nötig, für die du wahrscheinlich bereits alles Nötige hast:

Fotografiere die Artikel bei gutem Tageslicht vor einem einfarbigen Hintergrund.

Verfasse eine ehrliche Zustandsbeschreibung, da nicht angegebene Mängel zu Rücksendungen und schlechten Bewertungen führen.

Setzen Sie den Preis ein paar Dollar unter dem ähnlicher aktiver Angebote fest, um den Lagerbestand abzubauen.

Versende die Artikel innerhalb des von der Plattform angegebenen Zeitraums, um deine Verkäuferbewertung zu schützen.

Für flexible Nebenjobs für Studierende funktioniert der Wiederverkauf am besten, wenn Sie Angebote gebündelt einstellen und die Bearbeitungsgebühr berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, zu welchem Preis sich ein Artikel verkaufen lässt.

Niedrige Verkäufergebühren Depop 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkäufer zahlen 3,3 % plus 45 Cent pro Verkauf; das Stöbern ist ab 13 Jahren möglich, für ein kostenpflichtiges Verkäuferkonto musst du jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Mit dem Verkauf beginnen

Rover-Hundesitter geben an, zwischen 15 und 50 Dollar pro Stunde zu verdienen, und für die Übernachtung wird etwa das Doppelte eines einfachen Spaziergangs bezahlt. Die Hundesitter behalten 100 % der Trinkgelder, während Rover eine Servicegebühr von 20 % des Buchungspreises einbehält.

Rover eignet sich als Nebenjob für Studenten, Bewerber müssen jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Die Plattform erhebt außerdem eine einmalige Gebühr für die Profilprüfung, die üblicherweise bei etwa 25 Dollar liegt und eine Hintergrundüberprüfung abdeckt, bevor man Buchungen annehmen kann. Das Geld wird zwei Tage nach Abschluss einer Buchung per Direktüberweisung ausgezahlt.

Die Freischaltung erfolgt hier nicht automatisch, daher ist ein überzeugendes Profil wichtiger als bei einer Liefer-App:

Schließe deine Hintergrundüberprüfung und Profilprüfung ab, bevor du Verfügbarkeiten einträgst.

Geben Sie konkrete Dienstleistungen wie Spaziergänge oder Kurzbesuche an, anstatt eine vage Beschreibung wie „Haustierbetreuung“ zu verwenden.

Beginnen Sie mit einem niedrigeren Preis, um Ihre ersten verifizierten Bewertungen zu sammeln.

Prüfe Anfragen im Hinblick auf deinen Stundenplan, bevor du Übernachtungen annimmst.

Haustierbetreuung kann für Studierende eine der flexibleren Nebenbeschäftigungen sein, wenn du selbst bestimmst, welche Buchungen du annimmst. Vermeide Übernachtungen in prüfungsintensiven Wochen, da du während der gesamten Buchungsdauer für das Haustier verantwortlich bist. Das macht Rover zu einem Kandidaten für die beste Nebenbeschäftigung für Studierende, die abends oder am Wochenende Zeit haben.

Behalten Sie 100 % der Trinkgelder Rover 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 15 bis 50 Dollar pro Stunde vor Abzug der Gebühren; nur für Personen ab 18 Jahren, mit bezahlter Hintergrundüberprüfung, um in die Liste aufgenommen zu werden. Bewirb dich bei Sit

Instacart- Einkäufer im Full-Service-Bereich verdienen brutto etwa 15 bis 25 US-Dollar pro Stunde durch Pauschalvergütung und Trinkgelder. Nach Abzug von Benzinkosten und Fahrzeugverschleiß kann der Nettolohn bei etwa 12 bis 18 US-Dollar pro Stunde liegen. Für Tätigkeiten im Laden ist kein Auto erforderlich, und der Stundenlohn richtet sich nach dem örtlichen Mindestlohn.

Instacart setzt für beide Tätigkeiten ein Mindestalter von 18 Jahren voraus; für die Zustellung von Bestellungen mit Alkohol musst du mindestens 21 Jahre alt sein. Wenn du kein zuverlässiges Auto hast, ist die Tätigkeit im Laden die bessere Wahl. Damit ist dies einer der übersichtlicheren Nebenjobs für Studierende ohne Auto, da hier ein fester Stundenlohn pro Schicht statt eines Verdienstes pro Lieferauftrag gezahlt wird.

Als Nebenjob für Studierende funktioniert Instacart am besten, wenn du die Tätigkeit passend zu deinem Vorlesungsplan auswählst:

Bewerben Sie sich für die Stelle als Lieferfahrer oder als Mitarbeiter im Laden, je nachdem, ob Sie ein Auto besitzen.

Führen Sie die Identitätsprüfung durch; für die Zustellung sind zusätzlich eine Hintergrundüberprüfung und eine Fahrzeugprüfung erforderlich.

Laden Sie die Shopper-App herunter und legen Sie Ihre verfügbaren Zeiten rund um Ihren Unterricht fest.

Fangen Sie mit kürzeren Schichten an, um sich vor den Stoßzeiten mit der Ladengestaltung vertraut zu machen.

Behalten Sie die Benzin- und Fahrzeugkosten im Blick, bevor Sie beurteilen, wie viel eine Liefer-Schicht tatsächlich einbringt. Der Bruttoverdienst pro Tour kann viel höher erscheinen als der Betrag, der Ihnen nach Abzug der Fahrtkosten bleibt. Für Studierende, die bereits über ein zuverlässiges Auto verfügen, kann die Auslieferung auch nach Berücksichtigung dieser Kosten immer noch zu den besten Nebenjobs für Studierende zählen.

Schichten rund um den Unterricht Instacart 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 15 bis 25 Dollar pro Stunde brutto für Einkäufe oder Lieferungen; Mindestalter 18 Jahre, für die Lieferung von Alkohol 21 Jahre. Bei Shop bewerben

Unter den Online-Nebenjobs für Studierende listet Nexus Notes Mitschriften für 35 Dollar pro Set und zahlt dem Hochladenden die Hälfte, also 17,50 Dollar pro Verkauf. Auszahlungen erfolgen monatlich über PayPal, sobald du die Auszahlungsschwelle von 100 Dollar erreicht hast. Beträge unter 100 Dollar werden auf den nächsten Monat übertragen.

Nexus Notes gibt kein eigenes Mindestalter an. Die Auszahlungen erfolgen jedoch über PayPal, und PayPal verlangt, dass Kontoinhaber mindestens 18 Jahre alt sind. Das ist somit die tatsächliche Untergrenze für den Erhalt des Geldes und sorgt dafür, dass der Verkauf von Notizen für Studenten ohne Auto eine Nebenbeschäftigung bleibt.

Für gut organisierte Notizermacher kann dies der beste Nebenjob für Studierende sein, die möchten, dass ihre alten Kursunterlagen auch nach Semesterende weiterhin Einnahmen generieren. Die monatliche Schwelle von 100 Dollar ist die größte Hürde für neue Uploader, also plane entsprechend:

Lade vollständige Notizen für einen ganzen Kurs hoch, nicht nur für eine Vorlesung, da Käufer für den Umfang bezahlen.

Wähle große Kurse mit vielen Teilnehmern aus, in denen mehr Studierende nach Vorlesungsmitschriften suchen.

Laden Sie die Mitschriften vor der Prüfungszeit hoch, wenn die Nachfrage am höchsten ist.

Unter den Ideen für studentische Nebenjobs hängt der Verkauf von Vorlesungsmitschriften stark von der Qualität ab. Lade übersichtliche, vollständige Mitschriften hoch, denen andere Studierende tatsächlich folgen können. Nexus Notes prüft die eingereichten Beiträge, sodass unordentliche oder unvollständige Dateien möglicherweise abgelehnt werden, bevor sie überhaupt zum Verkauf angeboten werden.

Passiv nach dem Hochladen Nexus Notes 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Hälfte jedes Umsatzes von 35 $; die Auszahlung erfolgt monatlich über PayPal, sobald Sie 100 $ erreicht haben – was einer effektiven Mindestauszahlungsgrenze von 18+ entspricht. Notizen hochladen

Work-Study-Jobs werden mindestens mit dem lokalen oder bundesweiten Mindestlohn vergütet, der vom US-Arbeitsministerium festgelegt wird. Der reale Median an US-Schulen für 2024–25 lag bei etwa 13,62 US-Dollar pro Stunde, und einige städtische Schulen bieten für Standardtätigkeiten auf dem Campus 15 bis 19 US-Dollar pro Stunde.

Als Nebenjob für Studierende unterscheidet sich „Work-Study“ in einem wesentlichen Punkt von den oben genannten Plattformen. Die Berechtigung wird über das Finanzhilfebüro Ihrer Hochschule geprüft, nicht über die Karriereseite eines Unternehmens. Laut der Website „Federal Student Aid““ müssen Sie den FAFSA-Antrag stellen, einen finanziellen Bedarf nachweisen und mindestens halbzeitlich eingeschrieben sein. Abgesehen von der Voraussetzung, dass Sie als Student eingeschrieben sind, gibt es keine gesonderte Altersregel.

Ein „Work-Study“-Zuschuss legt den Höchstbetrag fest, den Sie verdienen können, garantiert Ihnen jedoch keinen Arbeitsplatz. Sie müssen sich dennoch auf eine offene Stelle auf dem Campus bewerben:

Überprüfen Sie zunächst in Ihrem Bewilligungsbescheid, ob Ihnen eine Förderung zugesprochen wurde.

Schau auf dem Studentenjobportal deiner Hochschule nach offenen Stellen.

Bewerben Sie sich direkt bei den Abteilungen auf dem Campus, wie der Bibliothek, der Mensa oder den Labors.

Behalte deinen verbleibenden Förderbetrag im Auge, da die Arbeitsstunden enden, sobald du die Obergrenze erreicht hast.

Unter den Ideen für Nebenjobs bietet das „Work-Study“-Programm berechtigten Studierenden eine vorhersehbare Stundenregelung. Es kann auch zu den flexiblen Nebenjobs für Studierende zählen, wenn die Abteilungen auf dem Campus die Schichten um die Vorlesungen herum planen.

Betrachten Sie den Förderbetrag nicht als garantiertes Einkommen. Für berechtigte Studierende kann das „Work-Study“-Programm die beste Nebentätigkeit sein, wenn sie Wert auf eine feste Anstellung auf dem Campus legen.

Stabiler Stundenlohn Federal Work-Study 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchschnittslohn von 13,62 US-Dollar pro Stunde im Zeitraum 2024–25; offen für eingeschriebene, FAFSA-berechtigte Studierende mit finanziellem Bedarf. Siehe Work-Study

Wie wir diese Nebenjobs ausgewählt haben

Jede dieser Ideen für Nebenjobs für Studierende musste dieselben grundlegenden Kriterien erfüllen. Wir benötigten eine veröffentlichte Vergütungsangabe, einen Zeitplan, der sich mit dem Vorlesungsplan vereinbaren lässt, und eine klare Möglichkeit, zu überprüfen, ob ein Studierender alt genug ist, um bezahlt zu werden. Durch diese letzte Überprüfung wurden Optionen mit unklaren Voraussetzungen für die Auszahlung ausgeschlossen.

Außerdem haben wir Optionen weggelassen, bei denen die Bezahlung nicht anhand einer Plattform, eines Arbeitgebers oder einer zuverlässigen Lohnquelle überprüft werden konnte. Übrig geblieben sind acht Möglichkeiten mit einem bestätigten Vergütungssatz, einer bestätigten Altersregel und einem klaren ersten Schritt. So konzentriert sich der Vergleich auf Optionen, die realistisch gesehen um den Titel „bester Nebenjob für Studierende“ konkurrieren können.

Die besten Nebenjobs für Studierende im Vergleich auf einen Blick

Die besten Nebenjobs für Studierende können hinsichtlich Vergütung, Startkosten, Altersgrenzen und Zeitaufwand stark variieren. Ein Nebenjob für Studierende muss zudem zum Semester passen; daher vergleicht die folgende Tabelle diese Kompromisse zwischen Online-Nebenjobs für Studierende und Präsenzarbeit.

Methode Typisches Gehalt Anfangskosten Mindestalter Wie praxisorientiert Nachhilfe (Wyzant) 15 bis 35 $/Std., ca. 20 $/Std. netto Kostenlos 18 Aktive Live-Sitzungen Freiberufliche Tätigkeit (Fiverr) 15 bis 50 $ pro Auftrag, abzüglich 20 % Kostenlos 18 Aktiv, pro Auftrag Umfragen (Prolific) 8 bis 15 $ pro Stunde Kostenlos 18 Aktiv, nach Zeitplan Weiterverkauf (Depop) Verkaufspreis minus 3,3 % + 0,45 $ Kostenlose Einstellung 18 Halbaktiv, Sammelauflistung Haustierbetreuung (Rover) 15 bis 50 $/Std., abzüglich 20 % ca. 25 $ für die Hintergrundüberprüfung 18 Aktiv, vor Ort Lebensmittellieferung (Instacart) 15 bis 25 $/Std. brutto Kostenlos 18 (21 für Alkohol) Aktiv, schichtweise Mitschriften (Nexus Notes) 17,50 $ pro verkauftem Set Kostenlos Effektiv 18 (Auszahlung) Passiv nach dem Hochladen Studienjob ~13,62 $/Std. (Median) Kostenlos (FAFSA erforderlich) Keine über die Immatrikulation hinaus Aktiv, festgelegte Schichten

Verwandeln Sie Leerlaufzeiten mit Belohnungs-Apps in Bargeld

Prämien-Apps eignen sich besser als kleine Ergänzung denn als Haupteinkommensquelle. Unter den Online-Nebenjobs für Studierende ist Snakzy kostenlos und lässt sich gut in kurze Pausen zwischen Vorlesungen oder Lernsitzungen einbauen. Diese Flexibilität kann Prämien-Apps zu einem kleinen Teil des besten Nebenjobs für Studierende machen, wenn man sie nur nutzt, um Freizeit zu füllen.

Bei Snakzy erfolgt die Auszahlung ab einem Mindestbetrag von 35 US-Dollar, und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash ist mit einem Mindestauszahlungsbetrag von 1 $ die schnellste Auszahlungsmöglichkeit auf dieser Liste und zudem kostenlos. Bei KashKick erfolgt die Auszahlung ab einem Mindestbetrag von 10 $ und die Anmeldung ist kostenlos, allerdings ist die Teilnahme auf Spieler ab 18 Jahren beschränkt, die in den Vereinigten Staaten wohnen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

Wenn Gaming bereits einen Teil deiner Freizeit in Anspruch nimmt, findest du in unserem Leitfaden zu Spiele-Apps, bei denen du echtes Geld verdienen kannst, weitere Optionen, die sich gut mit deinem Stundenplan vereinbaren lassen.

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Einen Nebenjob neben Zwischenprüfungen, Laboren und einem vollen Studienplan unterbringen

Der beste Nebenjob für Studierende muss sowohl zu deinem Semester als auch zu deinem Einkommensziel passen. Eine Tätigkeit mit festen Schichten, wie die Arbeit im Laden bei Instacart oder ein Werkstudentenjob, steht in direktem Konflikt mit den Laborterminen. Flexible Nebenjobs für Studierende, wie freiberufliche Aufträge oder der Verkauf von Mitschriften, lassen sich während der Prüfungswoche leichter unterbrechen.

Nimm dir zunächst deine zwei oder drei akademisch intensivsten Tage vor und passe deine bezahlte Arbeit dann an diese Verpflichtungen an. Wenn du dienstags und donnerstags hintereinander Vorlesungen hast, hast du wahrscheinlich montags, mittwochs und freitags wirklich freie Zeitblöcke für einen Nebenjob für Studierende, der feste Arbeitszeiten erfordert, wie zum Beispiel Nachhilfe oder eine Schicht.

Online-Nebenjobs für Studierende können kürzere Lücken zwischen den Vorlesungen füllen, da sie keine Anfahrtswege erfordern. Das macht auch freiberufliche Tätigkeiten, die Teilnahme an Forschungsstudien und den Verkauf von Vorlesungsmitschriften zu nützlichen Nebenjobs für Studierende ohne Auto.

Während der Zwischen- und Abschlussprüfungen solltest du Arbeitseinsätze reduzieren, die dich an feste Verpflichtungen binden. Haustierbetreuung, fest eingeplante Schichten und Live-Nachhilfe lassen sich schwerer unterbrechen, während der Verkauf von Vorlesungsmitschriften auch mit weniger täglichem Aufwand weiterlaufen kann.

Was nicht funktioniert

Einige Ideen für studentische Nebenjobs sehen besser aus, als sie tatsächlich sind. Das frühzeitige Erkennen der Warnzeichen kann dir Zeit und Geld sparen, wenn du auf der Suche nach dem besten Nebenjob für Studierende bist.

Apps, bei denen man für Klicks oder das Ansehen von Videos bezahlt wird. Die meisten zahlen nur Bruchteile eines Cent pro Aktion, sodass es sogar Stunden dauern kann, bis man eine Auszahlung von 10 Dollar erreicht hat.

Die meisten zahlen nur Bruchteile eines Cent pro Aktion, sodass es sogar Stunden dauern kann, bis man eine Auszahlung von 10 Dollar erreicht hat. Unbezahlte Tätigkeiten als Campus-Botschafter. Bei manchen Programmen erhältst du Produkte oder Zugang zu Veranstaltungen als Vergütung – vergewissere dich daher, dass tatsächlich eine Bezahlung erfolgt, bevor du deine Zeit investierst.

Bei manchen Programmen erhältst du Produkte oder Zugang zu Veranstaltungen als Vergütung – vergewissere dich daher, dass tatsächlich eine Bezahlung erfolgt, bevor du deine Zeit investierst. Werbeauftritte von Studentenvertretern im Multi-Level-Marketing. Die FTC warnt davor, dass viele Teilnehmer nur wenig verdienen, sobald die erforderlichen Käufe und andere Kosten berücksichtigt werden.

Die FTC warnt davor, dass viele Teilnehmer nur wenig verdienen, sobald die erforderlichen Käufe und andere Kosten berücksichtigt werden. Geschenkkarten-Verlosungen im Zusammenhang mit Umfragen oder Downloads. Diese können gängigen Betrugsmustern folgen. Unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug behandelt die Warnzeichen, auf die Sie zuerst achten sollten.

Eine seriöse Option sollte ihre Vergütungsstruktur und Teilnahmebedingungen so klar darlegen, dass sie überprüft werden können. Wenn eines davon unklar ist, prüfe die Details, bevor du der Plattform deine Zeit oder dein Geld widmest.

Fazit zum besten Nebenjob für Studierende

Der beste Nebenjob für Studierende hängt von den Fähigkeiten und der Freizeit ab, über die Sie bereits verfügen. Wenn Sie ein Fach unterrichten können, ist Wyzant der beste Ausgangspunkt. Nachhilfelehrer verlangen üblicherweise 15 bis 35 Dollar pro Stunde, womit dieser Job selbst nach Abzug der Plattformgebühr vor den hier vorgestellten allgemeinen Nebenjob-Optionen liegt.

Wenn Nachhilfe nicht in Frage kommt, eignet sich Fiverr gut für Studierende mit einer gefragten digitalen Kompetenz, während der Verkauf von Skripten bereits abgeschlossene Studienleistungen in zusätzliches Einkommen verwandeln kann. Beides eignet sich auch als Online-Nebenjob für Studierende, die Anfahrtswege vermeiden möchten.

Bei einem Nebenjob für Studierende sollte die Vereinbarkeit mit dem Stundenplan genauso wichtig sein wie die ausgeschriebene Bezahlung. Der beste Nebenjob für Studierende ist einer, den man lange genug neben dem Vorlesungsplan ausüben kann, um die Ergebnisse zu beurteilen. Flexible Nebenjobs für Studierende erleichtern dies in stressigen Phasen des Semesters.

Prüfen Sie die Altersvoraussetzungen, probieren Sie eine Option ein paar Wochen lang aus und entscheiden Sie dann, ob die Bezahlung den Zeitaufwand rechtfertigt.

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Häufig gestellte Fragen