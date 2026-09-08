Cómo ganar dinero desde casa siendo adolescente en 2026: comparación de 7 opciones

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Ganar dinero desde casa siendo adolescente es una opción realista si eliges una que se adapte a tu edad, al tiempo del que dispones y al acceso a las cuentas necesarias. Revender ropa o artículos que ya tienes es la opción más rápida de esta lista, ya que el coste inicial puede ser de 0 dólares y el primer pago puede llegar a los pocos días de realizar una venta.

Los trabajos extra para adolescentes desde casa basados en habilidades pueden ofrecer un mayor potencial de ingresos, pero el acceso varía. Los adolescentes más jóvenes pueden necesitar clientes directos o la participación de sus padres o tutores para acceder a determinados mercados, mientras que varias plataformas solo permiten cuentas independientes a partir de los 18 años. Por eso, los requisitos para abrir una cuenta son tan importantes como la remuneración anunciada.

Esta guía compara siete formas en que los adolescentes pueden ganar dinero desde casa según el coste inicial, el plazo de pago, el potencial de ingresos, el esfuerzo de puesta en marcha y los requisitos de edad. Abarca la reventa, el trabajo autónomo, las clases particulares, la asistencia virtual, los productos digitales, la corrección de textos y YouTube.

¿Es realmente factible ganar dinero desde casa siendo adolescente?

Sí. La respuesta realista a cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa depende en gran medida de cuántas horas puedas dedicarle y de si te mantienes fiel a un método el tiempo suficiente como para obtener resultados recurrentes. Un trabajo extra ocasional puede reportar entre 30 y 80 dólares al mes, según los rangos utilizados a lo largo de esta guía.

Combinar un par de trabajos secundarios constantes para adolescentes desde casa puede elevar esa cifra a entre 150 y 350 dólares al mes, aproximadamente. Las cifras más elevadas requieren un esfuerzo considerablemente mayor. Un negocio consolidado de reventa o de creación de contenidos puede alcanzar entre 500 y 1.500 dólares, o incluso más, al cabo de seis meses, pero eso debe considerarse un objetivo a largo plazo y no una expectativa para principiantes.

Tu edad también puede determinar qué opciones están disponibles. Ganar dinero desde casa a los 15 años puede implicar trabajar con clientes directos o a través de una cuenta autorizada gestionada por tus padres, mientras que a los 18 años tienes acceso a cuentas más independientes en las plataformas de mercado. El trabajo en sí puede seguir siendo adecuado para adolescentes más jóvenes, incluso cuando una plataforma concreta no lo sea.

El colegio debería establecer un límite en cuanto al tiempo que se dedica a cualquiera de estos métodos. La reventa puede generar ingresos rápidamente, mientras que los productos digitales y YouTube pueden requerir meses de trabajo constante antes de que los ingresos sean significativos.

7 formas en que los adolescentes pueden ganar dinero desde casa

Estas formas de que los adolescentes ganen dinero desde casa difieren en cuanto al coste inicial, la rapidez de los pagos, el límite máximo de ingresos y la importancia del acceso a una cuenta. Las primeras opciones suelen ofrecer una vía más rápida para recibir pagos, mientras que las últimas dependen más del desarrollo de una habilidad, un catálogo de productos o una audiencia.

Cada entrada explica qué necesitas antes de empezar, cuánto puede ganar de forma realista un principiante, cuánto tiempo puede tardar el primer pago y la principal limitación que conviene conocer antes de dedicarle tiempo.

1. Revender ropa y artículos que ya tienes

La reventa es una de las formas más rápidas de ganar dinero desde casa siendo adolescente, ya que es posible que el stock ya lo tengas en tu armario. El coste inicial puede ser de 0 $, y una venta completada puede traducirse en un pago en cuestión de días, una vez que la plataforma libere el dinero.

Poshmark cobra 2,95 dólares por las ventas inferiores a 15 dólares y un 20 % por las ventas de 15 dólares o más, según las cifras utilizadas en esta guía. Mercari también cobra una comisión al vendedor, por lo que la cantidad que aparece en la pantalla de venta nunca es la misma que la que recibes tras descontar los costes de la plataforma.

Las normas de edad son importantes antes de publicar cualquier artículo. Poshmark permite el acceso a usuarios de entre 13 y 17 años con el permiso de sus padres o tutores. Mercari también exige la participación de los padres o tutores en el caso de los menores, incluyendo requisitos de supervisión y de pago.

Empieza con artículos en buen estado, haz fotos nítidas y compara anuncios vendidos recientemente antes de fijar el precio. Basar el precio en ventas ya realizadas es más útil que utilizar el precio de venta al público original, especialmente en el caso de ropa, videojuegos, objetos de colección o aparatos electrónicos que llevan tiempo sin utilizarse.

Un error habitual es poner un artículo a la venta por el valor que esperas que tenga y dejar el precio sin modificar durante meses. Comprueba lo que los compradores están pagando realmente e incluye la comisión de la plataforma en la cantidad que quieres quedarte.

El primer pago más rápido Poshmark 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con los artículos que ya tienes y convierte una venta completada en dinero en efectivo en cuestión de días. Empieza a vender

2. Trabajos por encargo en Fiverr

El trabajo autónomo puede convertir una habilidad que ya posees en una de las actividades complementarias más flexibles para los adolescentes que están en casa. La redacción, el diseño gráfico, la edición de vídeo y el doblaje encajan perfectamente en este modelo, y Fiverr permite a los vendedores ofrecer el servicio con un alcance y un precio fijos.

La plataforma se queda con una comisión del 20 %, por lo que te quedas con el 80 % de un encargo completado. Así, de un proyecto de 50 dólares te quedan 40 dólares antes de descontar cualquier otro gasto de pago. Los nuevos vendedores también deben tener en cuenta el periodo de retención de Fiverr antes de que los ingresos estén disponibles para su retirada.

Para los adolescentes más jóvenes, la creación de la cuenta es la principal limitación. Fiverr solo permite a los usuarios de entre 13 y 17 años utilizar una cuenta que sea propiedad de un padre o tutor legal y esté gestionada por ellos. Las ganancias también deben retirarse a través de la cuenta del adulto.

Por eso, la calidad del portafolio es más importante que precipitarse a publicar un servicio. Crea primero unas cuantas muestras sólidas y, a continuación, elige un servicio que puedas ofrecer de forma constante. Una oferta centrada en la edición de vídeo resulta más fácil de entender para un comprador que un perfil en el que afirmes que puedes escribir, diseñar, editar, gestionar redes sociales y ocuparte de cualquier otra cosa que necesiten.

Un error habitual es fijar el precio del primer trabajo en el mínimo absoluto solo para conseguir el encargo. Una tarifa inicial baja puede dificultar subir el precio una vez que los clientes empiecen a esperar el mismo trabajo por la misma cantidad.

Ideal para habilidades que ya se poseen Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tus habilidades en diseño, edición, redacción o locución en proyectos remunerados desde casa. Ver Fiverr

3. Clases particulares en línea o ayuda con los deberes

Las clases particulares son una de las formas mejor remuneradas que se recogen en esta guía para que los adolescentes ganen dinero desde casa. Un adolescente que sea realmente bueno en una asignatura puede cobrar entre 15 y 35 dólares por hora por clases particulares generales, mientras que la preparación especializada para exámenes puede alcanzar tarifas más altas si cuenta con un historial de buenas notas que respalde esa tarifa.

En cuanto a cómo ganar dinero desde casa siendo adolescente impartiendo clases particulares, la vía más sencilla para los más jóvenes es encontrar alumnos directamente a través de contactos del colegio, amigos de la familia o recomendaciones locales, para luego impartir las clases en línea. Así se evita tener que basar la recomendación en plataformas de mercado que el lector quizá no pueda utilizar por no tener la edad suficiente.

Preply exige que los aspirantes a tutores tengan al menos 18 años. La política de pagos de Wyzant también exige que los tutores sean mayores de 18 años, por lo que esas plataformas funcionan mejor como referencias para el mercado de adultos que como recomendaciones de registro para un joven de 15 o 16 años.

Una buena configuración incluye:

Una asignatura o un rango de cursos bien definido que puedas impartir con confianza

que puedas impartir con confianza Notas recientes, resultados de exámenes u otra forma de demostrar tus conocimientos sobre la asignatura

Conexión a Internet fiable y un lugar tranquilo para las videollamadas

Una duración fija de las clases y una tarifa acordadas antes de la primera sesión

El mayor error es ofrecer clases particulares de todas las asignaturas. Tener una especialidad clara facilita que los padres o los alumnos entiendan por qué están pagando y te recomienden a otras personas.

Mayor potencial por hora Online Tutoring 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los alumnos con buen rendimiento pueden cobrar entre 15 y 35 dólares por hora a través de recomendaciones locales directas. Consulta las tarifas

4. Asistente virtual y gestión de redes sociales

El trabajo de asistente virtual es uno de los trabajos extra para adolescentes que se realizan desde casa y puede incluir la organización del correo electrónico, la gestión de agendas, la investigación básica, la gestión de archivos y otras tareas a distancia. La ayuda con las redes sociales puede incluir la programación de publicaciones, la redacción de pies de foto, la creación de gráficos sencillos con Canva u la organización de un calendario de contenidos.

El trabajo de asistente virtual para principiantes suele rondar los 15 a 25 dólares por hora, según los rangos de tarifas utilizados en esta guía. Los paquetes básicos de redes sociales pueden alcanzar unos cientos de dólares al mes una vez que el trabajo se vuelve recurrente, aunque conseguir un cliente habitual suele llevar más tiempo que vender un solo artículo por Internet.

Para un adolescente más joven, los contactos directos tienen más sentido que Upwork. Una empresa familiar, una tienda local, un grupo comunitario o alguien que tu familia ya conozca puede ofrecer pequeños proyectos a distancia que te permitan adquirir experiencia. Upwork exige que los autónomos tengan al menos 18 años o la mayoría de edad en su país, la que sea mayor.

Empieza con una tarea claramente definida en lugar de ofrecer ayuda ilimitada. Acuerda qué vas a encargarte, con qué frecuencia hay que entregar el trabajo y cuánta comunicación espera el cliente cada semana.

El error más habitual es aceptar una tarifa mensual baja a cambio de una lista de responsabilidades sin límites. Definir claramente el alcance del trabajo protege tanto tu tiempo como las expectativas del cliente.

Ideal para clientes habituales (mayores de 18 años) VA and Social Media Help 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El trabajo de administración remota o de creación de contenidos puede convertirse en un trabajo estable con clientes, semanal o mensual. Consultar tarifas

5. Productos digitales e imprimibles en Etsy

Los productos digitales son una de las opciones más escalables para ganar dinero desde casa siendo adolescente, ya que el mismo archivo se puede vender más de una vez. Las agendas, las invitaciones, las fichas de trabajo, las plantillas y las ilustraciones imprimibles se pueden entregar en formato digital, por lo que no hay que almacenar ni enviar ningún stock físico.

Esta es una de las formas más económicas que tienen los adolescentes de ganar dinero desde casa. Etsy cobra 0,20 dólares por anuncio, y la principal inversión es el tiempo dedicado a diseñar el producto, crear el anuncio y comprobar si los compradores realmente lo quieren.

Los adolescentes más jóvenes pueden utilizar Etsy, pero no pueden ser propietarios independientes de la tienda. Etsy permite que los jóvenes de entre 13 y 17 años vendan con el permiso y la supervisión directa de un padre o tutor legal. El adulto debe ser el titular de la cuenta y proporcionar la información financiera asociada a la misma.

Los ingresos varían mucho más de lo que sugiere el bajo coste inicial. Un producto digital puede venderse repetidamente una vez finalizado el diseño, pero una tienda nueva sigue necesitando suficientes anuncios relevantes para generar tráfico y reseñas. Subir unos pocos productos no es lo mismo que tener un negocio en marcha.

El error más común es dar por sentado que unos márgenes elevados garantizan automáticamente las ventas. La demanda del producto, la calidad del anuncio, el precio y la visibilidad en las búsquedas siguen siendo factores determinantes para que el producto genere ingresos.

Ideal para productos escalables Etsy 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un archivo digital una sola vez y véndelo tantas veces como quieras sin necesidad de tener stock físico que enviar. Explora Etsy

6. Corrección y edición para estudiantes o creadores locales

La corrección de textos ofrece a los buenos escritores otra forma de ganar dinero desde casa siendo adolescente, prácticamente sin costes iniciales. El trabajo se puede realizar a través de documentos compartidos, por lo que solo necesitas una conexión a Internet fiable, un procesador de textos y un dominio suficiente de la gramática para detectar errores de forma sistemática.

La corrección directa es una de las formas en que los adolescentes pueden ganar dinero desde casa sin depender de plataformas de trabajo autónomo con restricciones de edad. Un primer cliente podría ser un creador local, una pequeña empresa, un club o alguien que necesite ayuda para pulir un documento breve. La atención debe centrarse en la corrección y la edición ligera, más que en escribir el texto completo por ellos.

Como referencia más amplia del mercado freelance, Upwork indica que los correctores cobran entre 18 y 35 dólares por hora, aunque la corrección de artículos para principiantes suele cotizarse por proyecto. Los adolescentes más jóvenes no pueden trabajar de forma independiente a través de Upwork, por lo que ese rango sirve más para comprender el mercado que como tarifa inicial garantizada.

En el caso de trabajos relacionados con el colegio, mantén unos límites claros. Corregir la gramática, la legibilidad o el formato es diferente a realizar un trabajo calificado para otro alumno. Las ideas del cliente y el trabajo real deben seguir siendo suyos.

El error más habitual es editar el texto en exceso, hasta el punto de que desaparezca la voz del autor original. Un buen corrector corrige lo que está mal y señala lo que no queda claro, manteniendo intacto el sentido del autor.

Ideal para escritores con gran dominio del lenguaje Proofreading and Editing 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Edita blogs, currículos, pies de foto u otros textos a distancia sin apenas costes iniciales. Consultar tarifas

7 . Crea un canal de YouTube

Un canal de YouTube es una de las actividades complementarias que más tiempo tardan en dar frutos para los adolescentes que están en casa, pero también ofrece un mayor margen de crecimiento una vez que se ha conseguido una audiencia. El coste principal puede rondar los 0 dólares si ya dispones de un teléfono o un ordenador, y un programa de edición gratuito es suficiente para los primeros vídeos.

Para tener acceso completo a los ingresos publicitarios según los umbrales utilizados en esta guía, un canal necesita 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización públicas en 12 meses, o la alternativa de visualizaciones de «Shorts» que cumpla los requisitos. Por eso, YouTube debe considerarse un proyecto que lleva meses desarrollar, más que una forma de ganar dinero este fin de semana.

La edad no impide que un adolescente cree el canal, pero sí modifica las condiciones de pago. AdSense exige que el titular de la cuenta tenga al menos 18 años. Un creador menor de 18 años necesita una cuenta de AdSense para YouTube aprobada, perteneciente a un padre o tutor, antes de que se puedan abonar los ingresos publicitarios.

Elige un tema sobre el que puedas seguir haciendo vídeos después de las primeras subidas. Un canal más pequeño y especializado ofrece a los espectadores un motivo más claro para volver que uno que cambie cada semana entre tendencias sin relación entre sí.

El error más común es evaluar el progreso basándose únicamente en las visualizaciones del primer vídeo. La constancia y el tiempo de visualización son más importantes que un pico puntual, y los ingresos significativos suelen llegar mucho más tarde que en el caso de la reventa o las clases particulares.

Mayor potencial alcista a largo plazo YouTube 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La monetización es lenta, pero un canal bien enfocado puede seguir creciendo una vez que se haya consolidado la audiencia. Empieza a crear

Comparativa de los 7 métodos

La mejor forma de ganar dinero desde casa siendo adolescente depende de si te importa más recibir el pago rápido, obtener tarifas por hora más altas o algo que pueda crecer con el tiempo. Estos trabajos extra para adolescentes desde casa también difieren en cuanto al grado de participación de los adultos o al acceso a las plataformas que requieren.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista (neto) Revender artículos que ya tienes 0 $ Días 30–150 $ Trabajos como autónomo (Fiverr) 0 ~3 semanas 60–300 $ Clases particulares en línea 0–30 $ 1 a 2 semanas 100–350 dólares Asistente virtual / redes sociales 0–50 2–4 semanas 150–500 Productos digitales de Etsy 0,20 $ por anuncio 2–6 semanas 100–1.000 $ o más Corrección y edición 0 De unos días a 2 semanas Varía según el cliente y la carga de trabajo Canal de YouTube 0–100 $ De 3 a 12+ meses De 0 a 200 dólares al principio

Entre estas formas que tienen los adolescentes de ganar dinero desde casa, la reventa es la vía más clara para obtener un primer pago rápido, mientras que las clases particulares y la corrección de textos ofrecen un mayor potencial de ingresos por hora una vez que se tiene un cliente. Etsy y YouTube se sitúan en el extremo más lento, ya que hay que crear anuncios o construir una audiencia antes de que sea probable obtener ingresos significativos.

La edad mínima de acceso también influye en la comparación. Las clases particulares presenciales, la corrección de textos y el trabajo autónomo local permiten evitar las plataformas reservadas a adultos, mientras que los vendedores más jóvenes que utilizan plataformas como Etsy o Fiverr deben cumplir las normas relativas a las cuentas de padres o tutores establecidas por dichos servicios.

¿Sigues pensando en cómo ganar dinero desde casa siendo adolescente? Echa un vistazo a otras 10 actividades complementarias aptas para adolescentes.

Aplicaciones de recompensas para lectores de 18 y 19 años

Esta sección solo se aplica a los lectores de 18 o 19 años. Las aplicaciones de recompensas no son una de las principales soluciones para ganar dinero desde casa siendo adolescente, y los adolescentes más jóvenes deberían ceñirse a los métodos adecuados para su edad mencionados anteriormente.

Para los lectores que cumplan los requisitos, las aplicaciones de recompensas pueden complementar los trabajos extra para adolescentes desde casa mencionados anteriormente con pequeños ingresos procedentes de encuestas, ofertas, juegos o tareas similares. No obstante, cada recompensa requiere tiempo, por lo que no deben considerarse ingresos pasivos ni un sustituto del trabajo por encargo.

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Comprueba los requisitos actuales de la aplicación en cuanto a edad, cuenta y pagos antes de registrarte. El hecho de poder utilizar una aplicación no garantiza automáticamente el acceso a todos los métodos de retirada que ofrece.

Los lectores que ya tengan 18 o 19 años pueden comparar más plataformas de recompensas en nuestro resumen de aplicaciones similares a Swagbucks o en nuestra guía de aplicaciones de juegos que pagan dinero real. Se trata de extras opcionales, no forman parte de los siete métodos clasificados.

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Cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa compaginándolo con el horario escolar

El horario escolar limita las opciones realistas que tienen los adolescentes para ganar dinero desde casa cada semana. Si quieres saber cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa con solo entre tres y cinco horas libres a la semana, lo más probable es que tus ingresos se sitúen más cerca del extremo inferior de los rangos de ingresos mencionados anteriormente.

Uno de estos trabajos extra para adolescentes desde casa puede reportar entre 30 y 80 dólares al mes a un ritmo esporádico, mientras que combinar dos opciones estables puede aumentar esa cifra una vez que aparezcan clientes habituales o ventas regulares. Los ingresos mensuales más elevados suelen requerir varios meses de trabajo constante y más tiempo del que permite un horario esporádico después del colegio.

El acceso a un ordenador, a un espacio de trabajo tranquilo y a un método de pago también puede influir en cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa. Dar clases particulares requiere un lugar tranquilo para las llamadas, mientras que los trabajos de diseño o edición necesitan un acceso fiable a los archivos y al software necesarios. Cuando una plataforma exija que el titular sea un adulto o que haya supervisión de un adulto, sigue las normas establecidas en lugar de crear una cuenta en la que se falsifique tu edad.

Lleva un registro sencillo de las horas trabajadas, los pagos recibidos y los gastos. Un método con el que ganes 100 dólares pero que te ocupe todas las tardes libres puede ser menos adecuado que otro que te reporte menos ingresos pero con un horario predecible.

Empieza por una sola vía y dedícale el tiempo suficiente para que dé resultados. Probar todos los métodos para ganar dinero desde casa siendo adolescente a la vez hace más difícil saber cuál merece realmente la pena continuar.

Lo que no funciona

Los consejos más arriesgados sobre cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa suelen prometer un atajo. Los métodos legítimos para ganar dinero siguen requiriendo un producto útil, una habilidad real, un cliente o tiempo dedicado a crear algo que la gente quiera.

Sistemas de reventa garantizada. Una tienda ya montada, un bot de reventa o un curso que prometa beneficios garantizados deberían hacerte sospechar. El éxito en la reventa sigue dependiendo de encontrar artículos que los compradores realmente quieran a un precio que deje margen después de deducir las comisiones.

Una tienda ya montada, un bot de reventa o un curso que prometa beneficios garantizados deberían hacerte sospechar. El éxito en la reventa sigue dependiendo de encontrar artículos que los compradores realmente quieran a un precio que deje margen después de deducir las comisiones. Esquemas de trabajo autónomo en los que hay que pagar para empezar. Los clientes legítimos y las principales plataformas de trabajo no te exigen que compres una certificación misteriosa antes de permitirte trabajar.

Los clientes legítimos y las principales plataformas de trabajo no te exigen que compres una certificación misteriosa antes de permitirte trabajar. Trucos para eludir los límites de edad. No introduzcas una fecha de nacimiento falsa ni abras una cuenta a nombre de otra persona, a menos que la plataforma permita expresamente una configuración gestionada por un adulto.

No introduzcas una fecha de nacimiento falsa ni abras una cuenta a nombre de otra persona, a menos que la plataforma permita expresamente una configuración gestionada por un adulto. Ofertas de encuestas o recompensas que prometen salarios. Las plataformas de recompensas pagan pequeñas cantidades por actividades individuales. Las afirmaciones de salarios por hora garantizados o de cientos de dólares por unos pocos minutos de trabajo no se ajustan a ese modelo.

Las plataformas de recompensas pagan pequeñas cantidades por actividades individuales. Las afirmaciones de salarios por hora garantizados o de cientos de dólares por unos pocos minutos de trabajo no se ajustan a ese modelo. Comprar seguidores o interacción en YouTube. La interacción artificial puede infringir las normas de la plataforma y no contribuye en nada a crear la audiencia real necesaria para una monetización sostenible.

El denominador común es sencillo. Si el dinero depende de ocultar tu edad, pagar antes de ganar o creer en un rendimiento garantizado, la oportunidad ya es menos sólida que los métodos anteriores.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero siendo adolescente desde casa

La mejor respuesta a la pregunta de cómo ganar dinero desde casa siendo adolescente es elegir un método que se adapte tanto a tus habilidades como a los recursos económicos de los que dispones. La reventa es la forma más rápida de empezar si ya tienes artículos que valga la pena vender, mientras que dar clases particulares ofrece a los estudiantes con buenas notas una mejor remuneración por hora.

Entre las formas de ganar dinero desde casa basadas en habilidades, el trabajo autónomo, la asistencia virtual y la corrección de textos pueden funcionar bien si consigues encontrar clientes directamente. Etsy ofrece más posibilidades de crecimiento a los adolescentes que cumplen sus requisitos de cuenta, mientras que YouTube es la opción más lenta en este caso, ya que se necesita tiempo para crear una audiencia antes de que sea posible monetizar el canal.

Para ganar dinero como adolescente desde casa a largo plazo, los clientes habituales y las habilidades repetibles son más importantes que ir saltando de una aplicación a otra. Un pequeño horario de clases particulares o un cliente fijo de edición pueden resultar mucho más útiles que probar varias plataformas de ingresos una sola vez cada una.

Las aplicaciones de recompensas siguen siendo una categoría aparte de las principales actividades complementarias para adolescentes desde casa. Los lectores de 18 o 19 años pueden considerarlas como una fuente de ingresos complementaria si cumplen los requisitos pertinentes, pero no deben sustituir a ninguno de los siete métodos principales.

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