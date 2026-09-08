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So verdienst du als Teenager im Jahr 2026 von zu Hause aus Geld: 7 Möglichkeiten im Vergleich

Als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen, ist durchaus realistisch, wenn du eine Option wählst, die zu deinem Alter, deiner verfügbaren Zeit und deinem Zugang zu den erforderlichen Konten passt. Der Weiterverkauf von Kleidung oder Gegenständen, die du bereits besitzt, ist die schnellste Option auf dieser Liste, da die Startkosten bei 0 Dollar liegen können und die erste Auszahlung bereits innerhalb weniger Tage nach einem Verkauf erfolgen kann.

Kompetenzbasierte Nebenjobs für Jugendliche von zu Hause aus bieten zwar ein höheres Verdienstpotenzial, der Zugang dazu ist jedoch unterschiedlich geregelt. Jüngere Jugendliche benötigen für bestimmte Marktplätze möglicherweise direkte Kunden oder die Einbeziehung von Eltern und Erziehungsberechtigten, während einige Plattformen eigenständige Konten erst ab 18 Jahren zulassen. Daher ist die Kontenberechtigung genauso wichtig wie die ausgeschriebene Vergütung.

Dieser Leitfaden vergleicht sieben Möglichkeiten für Jugendliche, von zu Hause aus Geld zu verdienen, und zwar nach Startkosten, Auszahlungszeitpunkt, Verdienstpotenzial, Aufwand für die Einrichtung und Altersvoraussetzungen. Er behandelt die Themen Weiterverkauf, freiberufliche Tätigkeiten, Nachhilfe, virtuelle Assistenz, digitale Produkte, Korrekturlesen und YouTube.

Ist es tatsächlich realistisch, als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen?

Ja. Die realistische Antwort auf die Frage, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann, hängt stark davon ab, wie viele Stunden man investieren kann und ob man lange genug bei einer Methode bleibt, um wiederkehrende Ergebnisse zu erzielen. Ein gelegentlicher Nebenjob kann, basierend auf den in diesem Leitfaden verwendeten Spannen, etwa 30 bis 80 Dollar im Monat einbringen.

Kombiniert man mehrere beständige Nebenjobs für Jugendliche von zu Hause aus, lässt sich dieser Betrag auf etwa 150 bis 350 Dollar pro Monat steigern. Höhere Beträge erfordern deutlich mehr Arbeit. Ein gut aufgebautes Wiederverkaufs- oder Content-Geschäft kann nach sechs Monaten 500 bis 1.500 Dollar oder mehr einbringen, doch dies sollte eher als langfristiges Ziel denn als realistische Erwartung für Anfänger betrachtet werden.

Auch dein Alter kann Einfluss darauf haben, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Wenn du als 15-Jähriger von zu Hause aus Geld verdienen möchtest, kommen vielleicht Direktkunden oder ein genehmigtes, von den Eltern verwaltetes Konto in Frage, während ein 18-Jähriger Zugang zu unabhängigeren Marktplatz-Konten hat. Die eigentliche Arbeit kann auch für jüngere Teenager geeignet sein, selbst wenn eine bestimmte Plattform es nicht ist.

Die Schule sollte festlegen, wie viel Zeit für jede dieser Methoden aufgewendet werden darf. Der Weiterverkauf kann schnell zu Einnahmen führen, während digitale Produkte und YouTube möglicherweise monatelange konsequente Arbeit erfordern, bevor sich nennenswerte Einnahmen einstellen.

7 Möglichkeiten für Teenager, von zu Hause aus Geld zu verdienen

Diese Möglichkeiten für Jugendliche, zu Hause Geld zu verdienen, unterscheiden sich hinsichtlich der Startkosten, der Auszahlungsgeschwindigkeit, der Verdienstobergrenze und der Bedeutung des Kontozugangs. Die ersten Vorschläge bieten in der Regel einen schnelleren Weg zur Auszahlung, während die späteren Optionen stärker vom Aufbau von Fähigkeiten, eines Produktangebots oder einer Zielgruppe abhängen.

Jeder Eintrag erklärt, was du vor dem Start benötigst, was ein Anfänger realistisch verdienen kann, wie lange es bis zur ersten Auszahlung dauern kann und welche wesentlichen Einschränkungen du kennen solltest, bevor du Zeit investierst.

1. Verkaufe Kleidung und Gegenstände, die du bereits besitzt

Der Weiterverkauf ist eine der schnellsten Möglichkeiten, als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen, da sich die Ware möglicherweise bereits in deinem Kleiderschrank befindet. Die Startkosten können bei 0 $ liegen, und ein abgeschlossener Verkauf kann innerhalb weniger Tage zu einer Auszahlung führen, sobald die Plattform das Geld freigibt.

Poshmark erhebt laut den in diesem Leitfaden verwendeten Zahlen eine Gebühr von 2,95 $ bei Verkäufen unter 15 $ und 20 % bei Verkäufen ab 15 $. Auch Mercari erhebt eine Verkäufergebühr, sodass der auf dem Verkaufsbildschirm angezeigte Betrag nie dem Betrag entspricht, den du nach Abzug der Plattformkosten tatsächlich erhältst.

Bevor Sie etwas einstellen, sollten Sie die Altersvorschriften beachten. Poshmark erlaubt Nutzern im Alter von 13 bis 17 Jahren die Nutzung mit Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Auch Mercari verlangt bei Minderjährigen die Einbeziehung der Eltern oder Erziehungsberechtigten, einschließlich der Aufsichtspflicht und der Anforderungen an die Auszahlung.

Beginnen Sie mit Artikeln in gutem Zustand, machen Sie klare Fotos und vergleichen Sie kürzlich verkaufte Angebote, bevor Sie den Preis festlegen. Die Preisgestaltung anhand abgeschlossener Verkäufe ist sinnvoller als die Verwendung des ursprünglichen Verkaufspreises, insbesondere bei Kleidung, Spielen, Sammlerstücken oder Elektronikartikeln, die ungenutzt herumliegen.

Ein häufiger Fehler ist es, einen Artikel zu dem Preis einzustellen, den man sich erhofft, und den Preis dann monatelang unverändert zu lassen. Prüfen Sie, was Käufer tatsächlich bezahlen, und berücksichtigen Sie die Marktplatzgebühr bei dem Betrag, den Sie behalten möchten.

Schnellste erste Auszahlung Poshmark 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie mit Artikeln, die Sie bereits besitzen, und verwandeln Sie einen abgeschlossenen Verkauf innerhalb weniger Tage in Bargeld. Mit dem Verkauf beginnen

2. Freiberufliche Dienstleistungen auf Fiverr

Freiberufliche Tätigkeit kann eine Fähigkeit, die du bereits besitzt, zu einer der flexibelsten Nebenbeschäftigungen für Teenager zu Hause machen. Schreiben, Grafikdesign, Videobearbeitung und Sprachaufnahmen passen alle in dieses Modell, und Fiverr ermöglicht es Anbietern, die Dienstleistung mit einem festen Leistungsumfang und Preis zu bündeln.

Die Plattform behält eine Provision von 20 % ein, sodass dir 80 % eines abgeschlossenen Auftrags verbleiben. Bei einem 50-Dollar-Projekt bleiben dir also 40 Dollar, bevor weitere Auszahlungskosten anfallen. Neue Anbieter müssen außerdem die Freigabefrist von Fiverr berücksichtigen, bevor die Einnahmen zur Auszahlung bereitstehen.

Für jüngere Teenager ist die Kontoeinrichtung die entscheidende Einschränkung. Fiverr erlaubt Nutzern im Alter von 13 bis 17 Jahren die Nutzung nur über ein Konto, das einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten gehört und von diesem verwaltet wird. Auch die Auszahlung der Einnahmen muss über das Konto des Erwachsenen erfolgen.

Daher ist die Qualität des Portfolios wichtiger, als es eilig zu haben, einen Gig zu veröffentlichen. Erstelle zunächst ein paar überzeugende Arbeitsproben und wähle dann eine Dienstleistung aus, die du zuverlässig erbringen kannst. Ein fokussiertes Angebot zur Videobearbeitung ist für einen Käufer leichter zu verstehen als ein Profil, in dem behauptet wird, du könntest schreiben, gestalten, redigieren, Social Media verwalten und alles andere erledigen, was der Kunde benötigt.

Ein häufiger Fehler ist es, den ersten Auftrag zum absoluten Mindestpreis anzubieten, nur um einen Auftrag zu gewinnen. Ein niedriger Einstiegspreis kann es erschweren, den Preis später anzuheben, sobald Kunden erwarten, dass sie für denselben Betrag dieselbe Leistung erhalten.

Am besten geeignet für bereits vorhandene Fähigkeiten Fiverr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Design, Bearbeitung, Texterstellung oder Sprachaufnahmen in bezahlte Projekte, die Sie von zu Hause aus erledigen können. Fiverr anzeigen

3. Online-Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe

Nachhilfe ist eine der besser bezahlten Möglichkeiten für Teenager, von zu Hause aus Geld zu verdienen, wie in diesem Leitfaden beschrieben. Ein Teenager, der in einem Fach wirklich gut ist, kann für allgemeine Nachhilfe etwa 15 bis 35 Dollar pro Stunde verlangen, während spezielle Prüfungsvorbereitungen noch mehr einbringen können, sobald eine solide Erfolgsbilanz vorliegt, die diesen Preis rechtfertigt.

Was die Frage angeht, wie man als Teenager von zu Hause aus durch Nachhilfe Geld verdienen kann, ist der einfachste Weg für jüngere Teenager, Schüler direkt über Schulkontakte, Freunde der Familie oder lokale Empfehlungen zu finden und die Nachhilfestunden dann online abzuhalten. So vermeidet man, dass die Empfehlung auf Plattformen basiert, für deren Nutzung der Leser möglicherweise noch nicht alt genug ist.

Preply verlangt von Nachhilfelehrern, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind. Auch die Vergütungsrichtlinien von Wyzant setzen ein Mindestalter von 18 Jahren voraus, sodass diese Plattformen eher als Referenzen für den Erwachsenenmarkt dienen als als Anmeldeempfehlungen für 15- oder 16-Jährige.

Zu einer soliden Vorgehensweise gehört:

Ein klares Fach oder eine Klassenstufe, die Sie sicher unterrichten können

Sie sicher unterrichten können Aktuelle Noten, Testergebnisse oder einen anderen Nachweis deiner Fachkenntnisse

Eine zuverlässige Internetverbindung und einen ruhigen Ort für Videogespräche

Eine feste Unterrichtsdauer und ein fester Stundensatz, die vor der ersten Unterrichtsstunde vereinbart werden

Der größte Fehler ist es, Nachhilfe in jedem Fach anzubieten. Ein klares Spezialgebiet macht es Eltern oder Schülern leichter zu verstehen, wofür sie bezahlen, und Sie weiterzuempfehlen.

Höchstes Stundenpotenzial Online Tutoring 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Leistungsstarke Schüler können durch direkte Empfehlungen vor Ort etwa 15 bis 35 Dollar pro Stunde verlangen. Preise prüfen

4. Virtueller Assistent und Social-Media-Management

Die Tätigkeit als virtueller Assistent ist eine der kundenbasierten Nebenbeschäftigungen für Teenager von zu Hause aus und kann die Organisation des E-Mail-Posteingangs, Terminplanung, einfache Recherchen, Dateiverwaltung und andere Aufgaben im Homeoffice umfassen. Die Unterstützung bei Social Media kann die Planung von Beiträgen, Bildunterschriften, einfache Canva-Grafiken oder die Erstellung eines Inhaltskalenders beinhalten.

Die Vergütung für Anfänger als virtueller Assistent liegt in den für diesen Leitfaden verwendeten Spannen üblicherweise zwischen 15 und 25 Dollar pro Stunde. Einfache Social-Media-Pakete können mehrere hundert Dollar im Monat einbringen, sobald die Arbeit regelmäßig erfolgt, obwohl es in der Regel länger dauert, einen Stammkunden zu gewinnen, als einen einzelnen Artikel online zu verkaufen.

Für jüngere Teenager sind direkte Kontakte sinnvoller als Upwork. Ein Familienunternehmen, ein lokales Geschäft, eine Gemeindegruppe oder jemand, den deine Familie bereits kennt, kann kleine Fernprojekte anbieten, mit denen du Erfahrungen sammeln kannst. Bei Upwork müssen Freiberufler mindestens 18 Jahre alt sein oder das Volljährigkeitsalter ihres Landes erreicht haben, je nachdem, welches höher ist.

Beginne mit einer klar definierten Aufgabe, anstatt uneingeschränkte Hilfe anzubieten. Einigt euch darauf, was du übernehmen wirst, wie oft die Arbeit fällig ist und wie viel Kommunikation der Kunde pro Woche erwartet.

Ein häufiger Fehler ist es, eine niedrige monatliche Gebühr für einen unbegrenzten Aufgabenumfang zu akzeptieren. Ein klar definierter Aufgabenumfang schützt sowohl Ihre Zeit als auch die Erwartungen des Kunden.

Am besten geeignet für Stammkunden (ab 18 Jahren) VA and Social Media Help 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Remote-Administrations- oder Content-Arbeiten können sich zu regelmäßigen wöchentlichen oder monatlichen Kundenaufträgen entwickeln. Preise prüfen

5. Digitale Produkte und Druckvorlagen auf Etsy

Digitale Produkte sind eine der skalierbarsten Möglichkeiten für Teenager, von zu Hause aus Geld zu verdienen, da dieselbe Datei mehrmals verkauft werden kann. Planer, Einladungen, Arbeitsblätter, Vorlagen und Druckvorlagen können alle digital bereitgestellt werden, sodass kein physischer Lagerbestand gelagert oder versendet werden muss.

Dies ist eine der kostengünstigeren Möglichkeiten für Teenager, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Etsy berechnet 0,20 US-Dollar pro Angebot, und die Hauptinvestition besteht in der Zeit, die für das Entwerfen des Produkts, das Erstellen des Angebots und das Testen aufgewendet wird, ob Käufer tatsächlich Interesse daran haben.

Jüngere Teenager können Etsy nutzen, aber sie dürfen den Shop nicht eigenständig betreiben. Etsy erlaubt 13- bis 17-Jährigen den Verkauf mit der Erlaubnis und unter direkter Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Der Erwachsene muss Inhaber des Kontos sein und die damit verbundenen Finanzdaten angeben.

Die Einnahmen schwanken viel stärker, als die geringen Startkosten vermuten lassen. Ein digitales Produkt kann nach Fertigstellung des Designs immer wieder verkauft werden, aber ein neuer Shop benötigt dennoch genügend attraktive Angebote, um Besucher anzulocken und Bewertungen zu erhalten. Ein paar wenige Einträge sind noch kein fertiges Geschäft.

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass hohe Margen den Verkauf automatisch sichern. Die Produktnachfrage, die Qualität des Angebots, die Preisgestaltung und die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen entscheiden nach wie vor darüber, ob mit dem Angebot überhaupt Einnahmen erzielt werden.

Am besten geeignet für skalierbare Produkte Etsy 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie eine digitale Datei einmalig und verkaufen Sie sie wiederholt, ohne physischen Lagerbestand versenden zu müssen. Entdecken Sie Etsy

6. Korrekturlesen und Lektorat für Schüler oder lokale Kreative

Das Korrekturlesen bietet talentierten Schriftstellern eine weitere Möglichkeit, als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen – und das fast ohne Startkosten. Die Arbeit kann über gemeinsam genutzte Dokumente erledigt werden, sodass du lediglich eine zuverlässige Internetverbindung, ein Textverarbeitungsprogramm und ausreichende Grammatikkenntnisse benötigst, um Fehler konsequent zu erkennen.

Das direkte Korrekturlesen ist eine der Möglichkeiten für Jugendliche, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ohne auf einen altersbeschränkten Freelancer-Marktplatz angewiesen zu sein. Ein erster Kunde könnte ein lokaler Kreativer, ein kleines Unternehmen, ein Verein oder jemand sein, der Hilfe beim Überarbeiten eines kurzen Dokuments benötigt. Der Schwerpunkt sollte auf dem Korrekturlesen und leichter Überarbeitung liegen, anstatt den gesamten Text für den Kunden zu verfassen.

Als allgemeiner Richtwert für den Freiberuflermarkt listet Upwork Korrekturleser mit Stundensätzen zwischen 18 und 35 US-Dollar auf, wobei das Korrekturlesen von Artikeln für Einsteiger oft pro Projekt abgerechnet wird. Jüngere Teenager können nicht eigenständig über Upwork arbeiten, daher dient diese Spanne eher dazu, den Markt einzuschätzen, als als garantierter Einstiegssatz.

Bei schulbezogenen Arbeiten sollten Sie klare Grenzen ziehen. Das Korrigieren von Grammatik, Lesbarkeit oder Formatierung ist etwas anderes als das Erledigen einer benoteten Aufgabe für einen anderen Schüler. Die Ideen und die eigentliche Arbeit des Auftraggebers sollten dessen Eigentum bleiben.

Ein häufiger Fehler ist es, den Text so stark zu überarbeiten, dass der Stil des ursprünglichen Autors verloren geht. Ein guter Korrektor korrigiert Fehler und weist auf Unklarheiten hin, ohne dabei die Aussage des Autors zu verändern.

Am besten geeignet für erfahrene Autoren Proofreading and Editing 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bearbeiten Sie Blogs, Lebensläufe, Bildunterschriften oder andere Texte aus der Ferne – und das fast ohne Startkosten. Preise prüfen

7 . Einen YouTube-Kanal starten

Ein YouTube-Kanal gehört zu den Nebenjobs für Teenager zu Hause, bei denen sich der Erfolg erst langsam einstellt, bietet aber auch mehr Raum für Wachstum, sobald eine Zielgruppe vorhanden ist. Die Kosten können bei nahezu 0 $ liegen, wenn du bereits ein Smartphone oder einen Computer besitzt, und für die ersten Videos reicht kostenlose Bearbeitungssoftware aus.

Um vollen Zugang zu Werbeeinnahmen gemäß den in diesem Leitfaden genannten Schwellenwerten zu erhalten, benötigt ein Kanal 1.000 Abonnenten und 4.000 öffentliche Wiedergabestunden innerhalb von 12 Monaten oder die qualifizierende Alternative in Form von „Shorts“-Aufrufen. Deshalb sollte YouTube eher als ein monatelanger Aufbau betrachtet werden und nicht als eine Möglichkeit, schon dieses Wochenende Geld zu verdienen.

Das Alter hindert einen Teenager nicht daran, den Kanal aufzubauen, verändert jedoch die Auszahlungsmodalitäten. AdSense verlangt, dass der Kontoinhaber mindestens 18 Jahre alt ist. Ein Creator unter 18 Jahren benötigt ein genehmigtes AdSense-Konto für YouTube, das einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten gehört, bevor Werbeeinnahmen ausgezahlt werden können.

Wähle ein Thema, zu dem du auch nach den ersten paar Uploads weiterhin Videos erstellen kannst. Ein kleinerer, fokussierter Kanal bietet den Zuschauern einen klareren Grund, wiederzukommen, als einer, der jede Woche zwischen zusammenhanglosen Trends wechselt.

Ein häufiger Fehler ist es, den Fortschritt ausschließlich anhand der Aufrufe des ersten Videos zu beurteilen. Kontinuität und die Gesamtanschauungszeit sind wichtiger als ein vorübergehender Anstieg, und nennenswerte Einnahmen stellen sich in der Regel erst viel später ein als beim Weiterverkauf oder bei Nachhilfestunden.

Größtes langfristiges Aufwärtspotenzial YouTube 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Monetarisierung erfolgt nur langsam, aber ein thematisch fokussierter Kanal kann weiter wachsen, sobald sich eine Zielgruppe aufgebaut hat. Mit der Erstellung beginnen

Ein Vergleich der 7 Methoden

Der beste Weg, als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen, hängt davon ab, ob dir eine schnelle Auszahlung, höhere Stundensätze oder etwas, das mit der Zeit wachsen kann, am wichtigsten ist. Diese Nebenjobs für Teenager von zu Hause aus unterscheiden sich auch darin, inwieweit sie die Einbeziehung von Erwachsenen oder den Zugang zu einer Plattform erfordern.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer monatlicher Verdienst (netto) Eigene Gegenstände weiterverkaufen 0 $ Tage 30–150 $ Freelance-Aufträge (Fiverr) 0 ca. 3 Wochen 60–300 $ Online-Nachhilfe 0–30 $ 1–2 Wochen 100–350 $ VA / Social Media 0–50 $ 2–4 Wochen 150–500 $ Digitale Produkte auf Etsy 0,20 $/Angebot 2–6 Wochen 100–1.000+ $ Korrekturlesen / Lektorat 0 Einige Tage bis 2 Wochen Je nach Kunde und Arbeitsaufwand YouTube-Kanal 0–100 $ 3–12+ Monate 0–200 $ zu Beginn

Unter diesen Möglichkeiten für Jugendliche, von zu Hause aus Geld zu verdienen, bietet der Weiterverkauf den direktesten Weg zu einer schnellen ersten Auszahlung, während Nachhilfe und Korrekturlesen ein höheres Stundenverdienstpotenzial bieten, sobald man einen Kunden gewonnen hat. Etsy und YouTube liegen am langsameren Ende der Skala, da man erst Angebote erstellen oder eine Zielgruppe aufbauen muss, bevor nennenswerte Einnahmen zu erwarten sind.

Auch das Mindestalter beeinflusst den Vergleich. Bei direktem Nachhilfeunterricht, Korrekturlesen und lokalen freiberuflichen Tätigkeiten lassen sich Marktplätze, die nur Erwachsenen vorbehalten sind, umgehen, während jüngere Verkäufer, die Plattformen wie Etsy oder Fiverr nutzen, die von diesen Diensten festgelegten Regeln für Eltern- oder Erziehungsberechtigtenkonten befolgen müssen.

Überlegst du noch, wie du als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kannst? Hier findest du 10 weitere jugendfreundliche Nebenjobs.

Prämien-Apps für Leser im Alter von 18 und 19 Jahren

Dieser Abschnitt gilt nur für Leser, die 18 oder 19 Jahre alt sind. Prämien-Apps gehören nicht zu den wichtigsten Möglichkeiten, als Teenager von zu Hause aus Geld zu verdienen, und jüngere Teenager sollten sich an die oben genannten, altersgerechten Methoden halten.

Für berechtigte Leser können Prämien-Apps die oben genannten Nebenjobs für Teenager von zu Hause aus durch kleine Vergütungen aus Umfragen, Angeboten, Gaming-Aktivitäten oder ähnlichen Aufgaben ergänzen. Da jede Prämie dennoch Zeit erfordert, sollten sie nicht als passives Einkommen oder als Ersatz für Auftragsarbeiten betrachtet werden.

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Prüfen Sie vor der Anmeldung die aktuellen Alters-, Konto- und Auszahlungsvoraussetzungen der App. Die Berechtigung zur Nutzung einer App garantiert nicht automatisch den Zugang zu allen angebotenen Auszahlungsmethoden.

Leser, die bereits 18 oder 19 Jahre alt sind, können in unserer Übersicht über Apps wie Swagbucks oder unserem Leitfaden zu Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, weitere Prämienplattformen vergleichen. Dabei handelt es sich um optionale Extras und nicht um Teil der sieben bewerteten Methoden.

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Wie man als Teenager zu Hause neben der Schule Geld verdienen kann

Die Schulzeit schränkt ein, welche Möglichkeiten für Jugendliche, zu Hause Geld zu verdienen, jede Woche realistisch sind. Wenn du als Teenager zu Hause mit nur drei bis fünf freien Stunden pro Woche Geld verdienen möchtest, solltest du damit rechnen, eher am unteren Ende der oben genannten Verdienstspannen zu liegen.

Einer dieser Nebenjobs für Teenager von zu Hause aus kann bei gelegentlicher Tätigkeit etwa 30 bis 80 Dollar im Monat einbringen, während die Kombination zweier regelmäßiger Tätigkeiten diesen Betrag steigern kann, sobald Stammkunden oder regelmäßige Verkäufe hinzukommen. Höhere monatliche Einnahmen erfordern in der Regel mehrere Monate konsequenter Arbeit und mehr Zeit, als ein gelegentlicher Zeitplan nach der Schule zulässt.

Der Zugang zu einem Computer, einem ruhigen Arbeitsplatz und einer Auszahlungsmethode kann ebenfalls Einfluss darauf haben, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann. Für Nachhilfeunterricht benötigt man einen ruhigen Ort für Telefonate, während für Design- oder Bearbeitungsarbeiten ein zuverlässiger Zugriff auf die entsprechenden Dateien und die erforderliche Software erforderlich ist. Wenn eine Plattform die Inhaberschaft oder Aufsicht durch einen Erwachsenen erfordert, halte dich an die angegebenen Regeln, anstatt ein Konto zu erstellen, das dein Alter falsch angibt.

Führe eine einfache Aufstellung über geleistete Arbeitsstunden, erhaltene Zahlungen und Kosten. Eine Methode, mit der du zwar 100 Dollar verdienst, die aber jeden freien Abend in Anspruch nimmt, ist möglicherweise weniger geeignet als eine, bei der du weniger verdienst, dafür aber einen vorhersehbaren Zeitplan hast.

Beginne mit einem Ansatz und gib ihm genügend Zeit, um Ergebnisse zu erzielen. Wenn du alle Methoden, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann, auf einmal ausprobierst, ist es schwieriger zu erkennen, welche sich tatsächlich lohnt, weiterzuverfolgen.

Was nicht funktioniert

Die riskantesten Ratschläge zum Geldverdienen als Teenager von zu Hause aus versprechen meist eine Abkürzung. Seriöse Verdienstmöglichkeiten erfordern nach wie vor einen nützlichen Artikel, eine echte Fähigkeit, einen Kunden oder Zeit, die man damit verbringt, etwas aufzubauen, das die Leute wollen.

Systeme mit garantierten Wiederverkaufserlösen. Ein vorgefertigter Online-Shop, ein „Flipping-Bot“ oder ein Kurs, der garantierte Gewinne verspricht, sollten Sie stutzig machen. Ein erfolgreicher Wiederverkauf hängt nach wie vor davon ab, Artikel zu finden, die Käufer tatsächlich wollen – und zwar zu einem Preis, der nach Abzug der Gebühren noch Spielraum lässt.

Ein vorgefertigter Online-Shop, ein „Flipping-Bot“ oder ein Kurs, der garantierte Gewinne verspricht, sollten Sie stutzig machen. Ein erfolgreicher Wiederverkauf hängt nach wie vor davon ab, Artikel zu finden, die Käufer tatsächlich wollen – und zwar zu einem Preis, der nach Abzug der Gebühren noch Spielraum lässt. Freelancer-Programme mit Startgebühr. Seriöse Auftraggeber und große Marktplätze verlangen nicht, dass Sie eine mysteriöse Zertifizierung erwerben, bevor Sie arbeiten dürfen.

Seriöse Auftraggeber und große Marktplätze verlangen nicht, dass Sie eine mysteriöse Zertifizierung erwerben, bevor Sie arbeiten dürfen. Umgehung von Altersbeschränkungen. Geben Sie kein falsches Geburtsdatum an und eröffnen Sie kein Konto unter dem Namen einer anderen Person, es sei denn, die Plattform erlaubt ausdrücklich eine von Erwachsenen verwaltete Kontoeröffnung.

Geben Sie kein falsches Geburtsdatum an und eröffnen Sie kein Konto unter dem Namen einer anderen Person, es sei denn, die Plattform erlaubt ausdrücklich eine von Erwachsenen verwaltete Kontoeröffnung. Umfrage- oder Belohnungsangebote, die hohe Vergütungen versprechen. Belohnungsplattformen zahlen geringe Beträge für einzelne Aktivitäten. Behauptungen über garantierte Stundenlöhne oder Hunderte von Dollar für wenige Minuten Arbeit passen nicht zu diesem Modell.

Belohnungsplattformen zahlen geringe Beträge für einzelne Aktivitäten. Behauptungen über garantierte Stundenlöhne oder Hunderte von Dollar für wenige Minuten Arbeit passen nicht zu diesem Modell. Kauf von YouTube-Followern oder Interaktionen. Künstliche Interaktionen können gegen Plattformregeln verstoßen und tragen nicht dazu bei, das echte Publikum aufzubauen, das für eine nachhaltige Monetarisierung erforderlich ist.

Der rote Faden ist einfach: Wenn das Geld davon abhängt, dass du dein Alter verschleiern musst, im Voraus zahlst, bevor du etwas verdienst, oder an eine garantierte Rendite glaubst, ist diese Möglichkeit bereits weniger vielversprechend als die oben genannten Methoden.

Abschließendes Fazit dazu, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann

Die beste Antwort auf die Frage, wie man als Teenager von zu Hause aus Geld verdienen kann, ist, eine Methode zu wählen, die sowohl zu deinen Fähigkeiten als auch zu deinen tatsächlichen Kontozugangsrechten passt. Der Weiterverkauf ist der schnellste Einstieg, wenn du bereits verkaufswürdige Gegenstände besitzt, während Nachhilfeunterricht leistungsstarken Schülern einen höheren Stundensatz ermöglicht.

Unter den kompetenzbasierten Möglichkeiten für Teenager, von zu Hause aus Geld zu verdienen, können freiberufliche Tätigkeiten, virtuelle Assistenz und Korrekturlesen gut funktionieren, wenn du direkt Kunden findest. Etsy bietet Teenagern, die die Kontoanforderungen erfüllen, mehr Skalierbarkeit, während YouTube hier die langsamste Option ist, da der Aufbau einer Zielgruppe Zeit braucht, bevor eine Monetarisierung möglich wird.

Wenn es darum geht, als Teenager langfristig von zu Hause aus Geld zu verdienen, sind Stammkunden und wiederholbare Fähigkeiten wichtiger als das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Apps. Ein kleiner Nachhilfeplan oder ein fester Kunde für Korrekturlesen kann viel nützlicher sein, als mehrere Verdienstplattformen jeweils nur einmal auszuprobieren.

Belohnungs-Apps bleiben von den wichtigsten Nebenjobs für Jugendliche zu Hause getrennt. Leser im Alter von 18 oder 19 Jahren können sie als zusätzliches Einkommen betrachten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, aber sie sollten keine der sieben Kernmethoden ersetzen.

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Häufig gestellte Fragen