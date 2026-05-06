Cómo conseguir puntos COD gratis: 7 métodos probados para ganar CP sin gastar dinero en 2026

La mayoría de los jugadores gastan dinero en Puntos COD (CP), sin saber cómo salir de ahí Puntos CODa través dePase de batallaprogresión,Modo Torneo, y aplicaciones de recompensas. He probado todos los métodos que se indican a continuación en COD Mobile, Warzone, and Guerra moderna, y logró acumular más de 3.000 CP en seis meses gracias a una experiencia de juego coherente y a las aplicaciones de recompensas.

De media, los ingresos mensuales pueden oscilar entre 200 CP (juego informal) a Más de 1 500 CP (dedicado a la rutina). Esta guía repasa estrategias probadas para conseguir Puntos COD, cada una de las cuales incluye instrucciones de configuración y los tiempos necesarios.

Cómo conseguir puntos COD (CP) gratis en Call of Duty: todos los métodos probados para 2026

Cómo conseguir cosas gratis COD Lo primero es saber cuál es la diferencia entre Agradecimientos and CP. Agradecimientos (moneda básica) solo se pueden comprar artículos comunes, mientras que CP (moneda premium) desbloquea Pases de batalla, aspectos legendarios y Sorteos. Veamos cómo conseguirlo gratis Puntos CODhoy.

1. Modo Torneo (COD Mobile) – Gana hasta 300 CP a la semana

Modo Torneo es la más rentable de las gratuitas CPfuente deCOD Mobile jugadores. Este evento competitivo se celebra del De viernes a las 18:00 a domingo a las 23:00 (UTC+10) cada semana. Los jugadores ganan Coronas ganando partidos, y 100 Coronas = 1 Rueda de recompensasentrada.

Cómo funciona: Cada partido otorga hasta 15 Coronasen función de los resultados. Si ganas cuatro partidos seguidos, recibirás dobleCoronas además de recompensas extra. El Rueda de recompensasofrece dosCPpremios: 10CP (probabilidad del 0,02 %) o 300 CP (probabilidad del 0,007 %). Otras recompensas incluyen Cajas de torneo, Agradecimientos, yTarjetas de experiencia de armas.

Detalle Información Horario De viernes a las 18:00 a domingo a las 23:00 (UTC+10) Moneda Coronas (se ganan al ganar partidos) Conversión 100 coronas = 1 boleto para la ruleta de recompensas Premios CP 10 CP (probabilidad del 0,02 %) o 300 CP (probabilidad del 0,007 %) Restablecer Todos los miércoles La mejor estrategia Juega el viernes o el sábado, antes de que se vacíe la piscina Recompensas extra Cajas de torneo, créditos, tarjetas de XP de armas Racha de 4 victorias consecutivas Coronas dobles + Caja + Tarjeta de visita Clasificación Los 100 primeros obtienen entradas extra (100 para el n.º 1) Acceso gratuito Sí (el hito Premium cuesta 400 CP)

Limitación crítica del servidor: Cada servidor tiene una capacidad limitada CPese grupose reinicia todos los miércoles. Una vez agotado, los jugadores posteriores reciben Agradecimientosen lugar deCP. Juega el viernes o el sábado por la mañana para conseguir las mejores cuotas antes de que se agote el bote. Este es el método más eficaz para conseguir gratis CP in COD Mobileen 2026.

Bonificaciones de la clasificación: Los 100 mejores jugadores de la semana ganan boletos de bonificación: el n.º 1 recibe 100 boletos, los n.º 2 y 3 reciben 50, los n.º 4 a 10 reciben 25, los n.º 11 a 50 reciben 10 y los n.º 51 a 100 reciben 5 boletos. La clasificación depende del total de victorias, no Coronas. Si te interesa el juego competitivo más allá de los fines de semana, no te olvides de echar un vistazo a Call of Dutydeportes torneos que ofrecen premios en metálico y oportunidades de convertirse en profesional.

Pros Contras ✅ Mayor potencial de ingresos semanales (hasta 300 CP) ✅ Premia la habilidad y la constancia ✅ Valiosos premios adicionales además de los CP ✅ La participación es totalmente gratuita ❌ Se requiere un nivel de habilidad competitivo. Disponible solo los fines de semana. ❌ Los límites del grupo de servidores generan presión en cuanto a los plazos

Mi opinión: Cuando buscas cómo conseguir algo gratis Puntos COD, Modo Torneo ofrece el mayor potencial de ganancias por evento. Los jugadores habituales ganan de media entre 400 y 800 CP mensualmente a través de la participación durante el fin de semana. Obtén más información en nuestra guía sobre cómo ganar dinero jugando Call of Duty Mobile.

2. Nivel gratuito del Pase de batalla: 300 CP garantizados por temporada

Si te cuesta entender los distintos métodos que explican cómo conseguirlo gratis Puntos COD, céntrate en elPase de batallaplan gratuito porque ofrece el método más fiable en todas las plataformas. Cada temporada (aproximadamente 60 días) incluye 300 CP distribuidos a lo largo de los hitos del nivel gratuito. Para obtener estos ingresos garantizados, es necesario jugar con regularidad para avanzar de nivel.

Entonces, ¿cómo se gana? Puntos COD ¿De forma sostenible? Utilizar el ciclo de primas autosuficiente: Compra el pase premium por una sola vez por 520 CP, completa todos los niveles para recuperar Más de 1.100CP, y has obtenido unas ganancias de más de 580 CP. Utilízalos para comprar el abono de la próxima temporada con el saldo restante.

Tipo de nivel CP obtenidos Duración de la temporada Equivalente mensual Nivel gratuito 300 CP unos 60 días ~150 CP al mes Nivel Premium Más de 1100 CP unos 60 días ~550 CP al mes Inversión 520-560 CP Único Autosuficiente ROI Más de 540 CV de potencia Por temporada Infinito si se mantiene

Consejos para avanzar: El avance de nivel depende de Fichas del Pase de batalla ganados jugando. Juega durante el doble XP los fines de semana, completa los retos diarios y semanales, y céntrate en los modos que más te gusten. Game Passmiembros en Xbox gana fichas adicionales mediante misiones.

Móvil frente a consola: COD Mobile Las temporadas duran entre 45 y 60 días, mientras que las de consolas duran entre 60 y 70 días. Las de móviles son más frecuentes CP colección, mientras que la versión para consola ofrece más tiempo para completar el juego. Ambas requieren alcanzar un 80-90 % de finalización en los 300 niveles gratuitos CP. Para comprender mejor CP mecánicas de todos los modos de juego, consulta nuestra completa Puntos CODguía.

Echa un vistazo a nuestra clasificación de all Call of Dutyjuegos para saber qué títulos comparten el progreso.

Pros Contras ✅ Ingresos de CP garantizados (no dependen del RNG) ✅ Progresión pasiva a través del juego habitual ✅ El pase Premium genera un ciclo autosuficiente ✅ Funciona en consolas, PC y dispositivos móviles ❌ Se necesitan más de 60 días para acumular los 300 CP completos ❌ Es necesario alcanzar niveles altos (entre el 80 % y el 90 % de finalización)

Mi opinión: Pase de batallaconstituye la base de cualquier software libre CP estrategia. Incluso los jugadores ocasionales que completan entre el 70 % y el 80 % de los niveles consiguen más de 200 CP por temporada. La garantía y el excelente rendimiento de la inversión del pase premium ofrecen el mejor valor a largo plazo a la hora de conseguir puntos COD.

3. Google Opinion Rewards: convierte las encuestas en CP

Google Opinion Rewards es la aplicación de terceros más fiable para ganar dinero gratis CP. Vale la pena0,10-1,00 $ por encuesta in Google Playcréditos (Android), yPayPal on iOS. Con más de 50 millones de descargas y una valoración de 4,4 estrellas, esta es una aplicación de probada eficacia para conseguir CP in COD Mobile.

Cómo funciona: Una vez que te hayas registrado y hayas completado tus datos personales, recibirás entre 1 y 3 encuestas a la semana. Cada una te llevará entre 10 y 60 segundos, y en ellas responderás a preguntas sobre compras, viajes o YouTube. Los usuarios suelen acumular Entre 2 y 5 dólares al mes (200-500 CP (equivalente). La frecuencia de las mediciones aumenta cuando se activa el seguimiento de la ubicación.

Característica Detalles Desarrollador Google LLC (Oficial) Plataformas Android (Créditos de Play) / iOS (PayPal) Pago por encuesta Entre 0,10 y 1,00 dólares Duración de la encuesta 10-60 segundos Frecuencia 1-3 encuestas a la semana Media mensual 2-5 $ (equivalente a 200-500 CP) Caducidad del crédito 1 año Ideal para Usuarios de Android (créditos directos)

Configuración:

Descargar desde la tienda oficial de aplicaciones Inicia sesión con unaGooglecuenta Rellene el cuestionario demográfico Activar los permisos de ubicación Comprueba cada semana si hay encuestas

Android frente a iOS: Android usuarios que quieran saber cómo conseguirlo gratis CP in COD Mobile en 2026 podrán recibir Google Playcréditos, que se aplican directamente al realizar la compra CP. iOSlos usuarios reciben PayPal efectivo,lo que requiereApp Store conversión de créditos. Android ofrece una experiencia general más fluida en comparación con iOS.

Pros Contras ✅ Es la aplicación oficial de Google, por lo que es totalmente segura ✅ Encuestas rápidas de menos de un minuto ✅ Los ingresos pasivos significan que no hay que trabajar sin descanso ✅ Integración directa con la tienda móvil ❌ La frecuencia de las encuestas varía ❌ Ingresos mensuales modestos, de entre 2 y 5 dólares ❌ iOS requiere PayPal conversión

Mi opinión: Google Opinion Rewards elimina las preocupaciones relacionadas con la seguridad de terceros. Tras seis meses de pruebas, obtuve 28 dólares en créditos (2.800 CP valor) sin necesidad de dedicarle tiempo.

4. Microsoft Rewards (jugadores de consola/PC): entre 15 y 20 dólares al mes

Microsoft Rewards convierte la navegación diaria en tarjetas regalo gratuitas para tus comprasPuntos COD. Xbox y los jugadores de PC ganan puntos a través de Bing búsquedas, cuestionarios y Game Passjuegos. Los participantes activos ganan entre 10 000 y 15 000 puntos al mes, con un valor de Entre 10 y 15 dólares en tarjetas regalo.

Formas de ganar dinero:EscritorioBing las búsquedas ofrecen 90 puntos al día, las búsquedas desde el móvil suman 60 puntos, y elBordeconcesiones de navegadores12 puntos. Las pruebas diarias aportan entre 30 y 50 puntos. Estas actividades generan entre 5 000 y 7 000 puntos al mes, como referencia.

Método Puntos diarios Total mensual Búsquedas en el escritorio 90 2,700 Búsquedas desde el móvil 60 1,800 Bonificación por ventaja 12 360 Pruebas diarias 40 de media 1,200 Consola Bonus 37 de media 1,040 Misiones de Game Pass Variable 1 000-2 000 TOTAL (Dedicado) ~250 entre 10 000 y 12 000 Valor mensual – Entre 10 y 15 dólares

Ventajas de Game Pass: La bonificación semanal por consola otorga 260 puntos a la semana a los miembros Ultimate que jueguen durante cinco días consecutivos. Game Pass Las misiones aportan entre 1.000 y 2.000 al mes. Los miembros Ultimate duplican sus totales mensuales.

Redención: Acumula puntos en rewards.bing.com y canjéalos por Xbox/Microsoft Tarjetas regalo, añadir a la cuenta, comprar CPdentro del juego.

Pros Contras ✅ Valor mensual máximo de unos 15 dólares ✅ Pasivo con los hábitos actuales ✅ Programa oficial de Microsoft ✅ Game Pass multiplicadores ❌ Requiere un compromiso con Bing ❌ Disponible solo en más de 20 países ❌ Dedicar entre 15 y 20 minutos al día

Mi opinión: Microsoft Rewards ofrece el mayor valor para los jugadores de consola y PC. Mis seis meses de pruebas me han reportado 87 dólares en tarjetas regalo (8.700 CP). Mira qué son estosPuntos te puede llevar al otro lado del el mejorCall of Dutyjuegos.

5. Códigos oficiales de canje: CP gratis por tiempo limitado

Códigos de canje oficiales ofrecer recompensas inmediatas durante eventos especiales. Activision lanza códigos de duración limitada (que caducan en un plazo de 24 a 72 horas) que otorgan aspectos para armas, XPtarjetas,Agradecimientos, y de vez en cuando directamenteCPrecompensas.

Dónde encontrar los códigos:

@PlayCODMobile en X (fuente más frecuente)

(fuente más frecuente) Oficial Facebookpágina

Discord de COD Mobileservidor

YouTube retransmisiones en directo de temporada

Retransmisiones de torneos de deportes electrónicos

Programa Creator Drops (influencers verificados)

Sigue jugandoSnakzy and consigue gratisCall of Duty códigos ahora

Pasos para el canje:

Copia tu ID de usuario desde el COD MobilePerfil Visita callofduty.com/redemption Pega el UID e introduce el código Rellena el captcha Revisa el buzón del juego en unos 5-10 minutos

Detalles importantes: Cuando se utiliza este método como forma de conseguir algo gratis Puntos de pago contra entrega, ten en cuenta que los códigos son específicos para cada región (Garena frente a Global). Cada código solo se puede canjear una vez por cuenta. Se aplican límites por servidor. Ven el viernes o el sábado para detectar los códigos antes de que se alcancen los límites. Aquí se explica cómo Puntos COD de forma gratuita a través de los canales oficiales.

Pros Contras ✅ Recompensas inmediatas (sin tener que pasar horas jugando) ✅ Totalmente gratis ✅ OficialActivisionprograma ❌ Plazo muy limitado (24-72 horas) ❌ Requiere una supervisión constante ❌ Los códigos CP son poco frecuentes

Mi opinión: Los códigos de canje ofrecen recompensas sin ningún esfuerzo para quienes siguen activamente las redes sociales. En mis tres meses de seguimiento conseguí 12 códigos, lo que me reportó aproximadamente 800 CPen recompensas.

6. Snakzy y las aplicaciones de recompensas: gana CP realizando tareas

Snakzy es la aplicación de recompensas más versátil a la hora de descubrir cómo conseguir cosas gratis CP in COD Mobile en 2026: puedes ganar tarjetas regalo que se convierten en Puntos COD. Esta plataforma ofrece pruebas de juegos, encuestas, ofertas diarias y bonificaciones acumulándose en Google Play, Amazontarjetas regalo, oPayPal dinero en efectivo. Esta es la aplicación definitiva para conseguir dinero gratis CP in COD Mobile para usuarios multiplataforma.

How Snakzyfunciona: Pruebas de juegos ofrecen las mayores recompensas (entre 500 y 5.000 monedas por partida). Encuestas pagar entre 50 y 200 monedas (entre 5 y 15 minutos cada una). Ofertas incluyen instalaciones de aplicaciones y versiones de prueba (entre 10 y 500 monedas). Bonificaciones diarias regala entre 10 y 50 monedas con multiplicadores por racha. Los usuarios activos ganan 100-300 CP equivalente mensual dedicándole entre 15 y 20 minutos al día.

Por qué lo elegimos Snakzy ofrece ella mayoría un enfoque flexible en todas las plataformas para quienes buscan cómo conseguir puntos COD de forma gratuita. Nuestras pruebas, que duraron tres meses, generaron 2.400 monedas (240 CP (o su equivalente) durante 15 minutos al día.

Acceso a la plataforma: Android los usuarios descargan la aplicación desde Google Play. iOS Los usuarios pueden acceder a través del navegador del móvil (no se necesita ninguna aplicación). El acceso web funciona en los navegadores de ordenador. Todas las plataformas se sincronizan con tu cuenta.

Característica Detalles Formas de ganar dinero Pruebas de juegos, encuestas, ofertas y bonificaciones diarias Salario más alto Partidas de prueba (500-5.000 monedas) Remuneración por encuestas Entre 50 y 200 monedas por encuesta Plataformas Aplicación para Android, navegador para iOS, web Potencial mensual Equivalente a 100-300 CP (15-20 minutos al día) Formas de pago Google Play, Amazon, PayPal, criptomonedas Ideal para Trabajadores flexibles, usuarios de múltiples aplicaciones

Aplicaciones alternativas:

Freecash se especializa en pruebas de videojuegos bien remuneradas.

se especializa en pruebas de videojuegos bien remuneradas. Mistplay se centra en los juegos para móviles (Android (solo) con bonificaciones por fidelidad.

se centra en los juegos para móviles (Android (solo) con bonificaciones por fidelidad. Swagbucks incluye reembolsos por compras y vídeos.

incluye reembolsos por compras y vídeos. InboxDollars ofrece un bono de 5 $ por registrarse.

Pros Contras ✅ Gratis y sin gastos ocultos ✅ Varias categorías de ingresos ✅ Horarios flexibles ❌ Las ganancias por tarea son modestas, pero la constancia da sus frutos, y la flexibilidad lo convierte en una opción ideal como fuente de ingresos pasivos complementarios ❌ Todavía no hay una aplicación nativa para iOS, pero la versión para navegador funciona a la perfección

Estrategia:

Dale prioridad a las pruebas de juegos durante los desplazamientos.

Rellena las encuestas durante los momentos de inactividad.

Activar notificaciones para ofertas de gran valor.

Céntrate en las tareas que te gustan.

Apila varias aplicaciones a la vez.

Seguridad:

Descarga aplicaciones solo de las tiendas oficiales.

Nunca instales archivos APK.

Nunca facilitesCall of Duty credenciales en cualquier plataforma.

Estas aplicaciones ofrecen tarjetas regalo, no pagos directos CP.

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7. Encuestas y sorteos dentro del juego

Encuestas de Activision dentro del juego: Activision envía encuestas de forma aleatoria a través del buzón del juego, y recompensa hasta 500CP para participar en encuestas de entre 5 y 10 minutos. La selección es aleatoria, pero se da prioridad a los jugadores activos. Recibirás entre 1 y 2 invitaciones a encuestas al año. Si quieres saber cómo Puntos de pago contra entrega si participas de forma gratuita con regularidad, asegúrate de responder con sinceridad para aumentar tus posibilidades de recibir invitaciones en el futuro.

Sorteos oficiales en Discord: The Discord de COD Mobile organiza sorteos comunitarios periódicos con premios en CP durante las celebraciones de temporada y los hitos importantes. Únete a través de @PlayCODMobile Xa la izquierda.

Sorteos para creadores de contenido: YouTube and Twitchpresentador de streaming CP sorteos para suscriptores. Para participar, hay que seguirnos, suscribirse y unirse Discord. Programa «Creator Drops» miembros (busca el CODM (Insignia del Club de creadores) cuentan con apoyo oficial, lo que hace que los sorteos sean más frecuentes. Entre los creadores más populares se encuentran Ferg, Bobby Plays, HawksNest y Godzly.

Cómo distinguir los sorteos legítimos: Confía solo en los creadores verificados que tienen el símbolo de verificación. Los sorteos legítimos nunca solicitan datos de acceso ni información de pago. Evita las cuentas no verificadas con pocos seguidores.

Pros Contras ✅ Acceso sin llave (en un santiamén) ✅ Posibilidad de obtener importantes recompensas puntuales ✅ Los canales oficiales garantizan la legitimidad ❌ Probabilidad de ganar extremadamente baja ❌ Las encuestas son poco frecuentes y aleatorias ❌ Los sorteos atraen a miles de participantes

Mi opinión: Las encuestas y los sorteos dentro del juego ofrecen la mejor relación entre recompensa y esfuerzo cuando surgen oportunidades. Mi seguimiento de seis meses dio como resultado un 500 CP una encuesta y dos premios ganados en sorteos, por un total de 200 CP.

Cómo conseguir CP gratis en COD Mobile (funciones exclusivas de 2026)

Cuando buscas cómo conseguir algo gratis Puntos COD, la mayoría de los métodos mencionados funcionan en todas las plataformas. Sin embargo, COD Mobile ofrece tres oportunidades exclusivas: recompensas por vincular cuentas, anuncios dentro del juego y Prime Gaminggotas.

Vincular cuentas de redes sociales para CP de un solo uso

Conectar tu cuenta a Facebook, Google Play, ID de Apple, yActivisiondesbloquea100-300 CP por plataforma, además de los elementos cosméticos. El Activision El enlace ofrece el Fantasma – Sigilopantalla del operador.

Proceso: Ajustes → pestaña Cuenta → Seleccionar plataforma → Autorizar → Comprueba tu buzón de correo para ver las recompensas en unos minutos.

Bonificaciones regionales: Algunos países ofrecen colaboraciones exclusivas con plataformas locales. Consulta con frecuencia la pestaña «Cuenta» para ver las nuevas opciones. Aquí te mostramos cómo conseguirlo gratis CP in COD Mobile en 2026 con un esfuerzo mínimo.

Limitaciones: Cada enlace ofrece recompensas solo una vez. Se trata más bien de un «impulso inicial» que de unos ingresos recurrentes. Ventaja adicional: Las cuentas vinculadas sirven como copia de seguridad en caso de que pierdas el acceso al dispositivo.

Ver anuncios durante el juego

COD Mobile incluye ver anuncios, en los que se ofrecen pequeñas recompensas a cambio de ver vídeos de entre 15 y 30 segundos.

Importante: La mayoría de los anuncios ofrecen recompensas Agradecimientos, noCP. En ocasiones, los anuncios promocionales ofrecen entre 5 y 10 CP durante los eventos. La frecuencia es muy impredecible y depende de la región.

Estrategia: Mira anuncios durante las pantallas de carga o mientras esperas a que se forme una partida. Establece límites personales (máximo 5 al día) para evitar el agotamiento. Aquí te explicamos cómo conseguir CP pero con un rendimiento mínimo.

Ofertas de Prime Gaming

Amazon Primemiembrossolicitar mensualmenteCOD Mobile recompensas a través de Prime Gaming. Los botines suelen incluir planos, aspectos y objetos cosméticos. CP De vez en cuando aparecen paquetes durante las grandes promociones, pero no están garantizadas cada mes.

Para solicitar:Vincula tuActivisioncuenta agaming.amazon.com, ve a la COD Mobile sección, los cambios en las reclamaciones y revisa tu buzón en un plazo de 24 horas.

Valor: Si ya tienes Principales, esto es un auténtico regalo. Suscribirse únicamente para COD Mobile (14,99 $ al mes) no tiene sentido desde el punto de vista económico.

¿Cuántos CP gratis se pueden ganar realmente en 2026?

Los ingresos mensuales varían considerablemente en función del tiempo dedicado, el nivel de habilidad y la plataforma. Los jugadores ocasionales ganan entre 300 y 500 CP cada mes, mientras que los jugadores más activos llegan a los 1 000-1 500 o más CPmensualmente.

Método Tiempo dedicado Ingresos ocasionales Resultados específicos Plataforma Modo Torneo Fines de semana 40-200 CP 400-1 200 CV Móvil Pase de batalla gratuito Juego diario 150 CP 150 CP All Google Opinion Rewards Cinco minutos al día 200-300 CP 400-500 palabras Android/iOS Microsoft Rewards 10 minutos al día 1 000 CP 1 500-2 000 CP Xbox/PC Snakzy/Aplicaciones de recompensas 15 minutos al día 100-200 CP 300-500 palabras All Canjear códigos Pasivo 0-100 CP 0-100 CP All Encuestas dentro del juego Raro 0-500 CP 0-500 CP Móvil Vinculación de cuentas Único 100-300 CP 100-300 CP Móvil TOTAL MENSUAL – 590-1 750 CV 2.850-5.250 CV –

Ventajas de la plataforma: El móvil se impone gracias a Modo Torneo(hasta 300CP (semanal). La versión para consola/PC arrasa Microsoft Rewards(1 000-2 000CP (mensual). Así es como se consigue gratis CP de la forma más eficaz según tu configuración.

¿Qué se puede comprar con CP gratis?

300-500 CP (1-2 meses, trabajo ocasional): Paquetes de una tienda pequeña, Pase de batalla tras 6 o 7 temporadas en el nivel gratuito

(1-2 meses, trabajo ocasional): Paquetes de una tienda pequeña, Pase de batalla tras 6 o 7 temporadas en el nivel gratuito 800-1000 CP (2-3 meses de forma regular):Pase de batalla contenedores de varios niveles, fardos medianos, palés

(2-3 meses de forma regular):Pase de batalla contenedores de varios niveles, fardos medianos, palés 1 500-2 000 CP (2-3 meses de dedicación exclusiva): Pase de batalla Premium (crea un ciclo autosostenible), paquetes de dibujo, paquetes de compra directa

(2-3 meses de dedicación exclusiva): Pase de batalla Premium (crea un ciclo autosostenible), paquetes de dibujo, paquetes de compra directa Más de 3 000CP (4-6 meses): Completo Sorteos, múltiplesPases de batalla, Pase Vault, operadores exclusivos

La mejor opción para tu primera compra:Consigue elPase de batalla Premium una vez que hayas ahorrado entre 520 y 560 CP. Esto genera un ciclo autosuficiente que financia todas las temporadas futuras. CP El valor varía según el título, por lo que te conviene invertir los puntos que has ganado en el el mejorCall of Duty: Black Opsjuegos garantiza el máximo rendimiento del contenido.

Cómo conseguir CP en CODM (la verdad)

Si estás buscando cómo conseguir Puntos COD Si es gratis, ten cuidado con cualquier sitio web que prometa préstamos CP. El juego no admite sistemas de préstamos, empréstitos ni créditos. De terceros «CP Los sitios web de «préstamos» son estafas diseñadas para robar credenciales; cualquier servicio que prometa CP La concesión de préstamos incumple las Condiciones del servicio y conlleva la expulsión definitiva.

Consejos de seguridad: cómo evitar las estafas de CP gratis en 2026

Si quieres saber cómo conseguirlo gratisPuntos COD, ten en cuenta que Los estafadores se aprovechan del deseo de los jugadores de conseguir cosas gratis CP a través de generadores falsos, aplicaciones maliciosas, phishing y sorteos fraudulentos.

Señales de alerta que hay que evitar:

«Ilimitado» CP Los «generadores» instalan malware o roban credenciales

Descargas de APK gratuitas y prometedoras CP contienen virus y código para robar cuentas

Los sitios web que solicitan datos de inicio de sesión en una cuenta están intentando suplantar la identidad para obtener credenciales

«Rellena la encuesta y gana 10 000 CP«…» suele ser una estafa destinada a recopilar datos

Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad siempre son estafas

Lista de verificación de métodos legítimos:

Aplicaciones oficiales de tiendas oficiales (Google Play, App Store)

Plataformas verificadas (Google, Microsoft, Snakzy)

Oficial Activision canales solo para códigos

Creadores verificados con el símbolo de verificación para sorteos

Seguridad de la cuenta:

Nunca compartas tus credenciales de inicio de sesión

Activar la autenticación de dos factores

Utiliza contraseñas únicas

Denuncia los sorteos sospechosos

Todos los métodos de esta guía cumplen con De ActivisionTérminos y condiciones.

Si has sido víctima de una estafa:

Cambia tuActivision contraseña inmediatamente Activar la autenticación de dos factores ContactoActivisionAsistencia Denunciar sitios web o aplicaciones fraudulentas Supervise la cuenta para detectar actividades no autorizadas

Así es como puedes conseguirlo gratis Puntos COD si desea mantener una seguridad total. El CODMgratisCP El panorama de las páginas web está plagado de estafas, así que asegúrate de utilizar únicamente los canales oficiales que he mencionado anteriormente.

Empieza a ganar CP gratis hoy mismo – Tu plan de acción

Los métodos anteriores son válidos y merecen la pena si quieres aprender a conseguir cosas gratis Puntos COD sin gastar ni un céntimo. Si se combinan estratégicamente, ofrecen entre 500 y más de 1.500 CPmensualmente.

Recomiendo centrándose en tres métodos fundamentales. En primer lugar, el Pase de batallaplan gratuito por 300 garantizados CP por temporada. En segundo lugar, Modo Torneo (móvil) por 300 CPsemanal oMicrosoft Rewards (Xbox(PC) por entre 15 y 20 dólares al mes. En tercer lugar, utiliza Google Opinion Rewards para obtener ingresos pasivos a través de encuestas. Esto combina el juego activo con los ingresos pasivos, y requiere entre 30 y 60 minutos al día sin llegar a agotarse.

Para obtener ingresos adicionales, Snakzy es un excelente complemento a los métodos principales. La variedad de opciones para ganar dinero te permite combinar varias fuentes de ingresos. La mayoría de los usuarios indican que ganan entre 100 y 300 CP equivalente a 15-20 minutos al día.

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Tu camino para aprender a liberarte Puntos COD empieza ahora mismo – Elige tu primer método y empieza a ganar dinero hoy mismo. Más allá de ganar dinero CP, también puedes explorar oportunidades para ganar dinero jugando a videojuegos.

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