So erhalten Sie kostenlose COD-Punkte: 7 bewährte Methoden, um 2026 CP zu sammeln, ohne Geld auszugeben

Die meisten Spieler geben Geld aus für COD-Punkte (CP), ohne zu wissen, wie man sich befreien kann COD-PunkteüberBattle PassFortschritt,Turniermodusund Prämien-Apps. Ich habe jede der unten aufgeführten Methoden COD Mobile, Warzone, and Moderne Kriegsführungund es gelang ihm, über 3.000 CP in sechs Monaten durch ein konsistentes Spielerlebnis und Belohnungs-Apps.

Im Durchschnitt liegt das monatliche Verdienstpotenzial zwischen 200 CP (Freizeitspiel) zu über 1.500 CP (zielgerichtetes Grinden). In diesem Leitfaden werden bewährte Strategien vorgestellt, wie man kostenlos COD-Punkte, wobei jede einzelne die Einrichtungsanweisungen und den Zeitaufwand behandelt.

So erhältst du kostenlose COD-Punkte (CP) in Call of Duty – Alle bewährten Methoden für 2026

Verstehen, wie man etwas umsonst bekommt COD Zunächst einmal muss man den Unterschied zwischen Im Abspann and CP. Im Abspann (Basiswährung) nur alltägliche Dinge kaufen, während CP (Premium-Währung) schaltet frei Battle-Pässe, legendäre Skins und Gewinnspiele. Schauen wir uns einmal an, wie man das kostenlos bekommt COD-Punkteheute.

1. Turniermodus (COD Mobile) – Verdiene wöchentlich bis zu 300 CP

Turniermodus ist das lukrativste kostenlose CPQuelle fürCOD Mobile Spieler. Dieser Wettkampf findet statt vom Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr (UTC+10) jede Woche. Die Spieler verdienen Kronen indem sie Spiele gewinnen, und 100 Kronen = 1 BelohnungsradTicket.

So funktioniert es: Für jedes Spiel gibt es bis zu 15 Punkte Kronenabhängig von der Leistung. Wenn du vier Spiele in Folge gewinnst, erhältst du doppeltKronen sowie Bonusprämien. Die Belohnungsradbietet zweiCPPreise: 10CP (Wahrscheinlichkeit von 0,02 %) oder 300 CP (Wahrscheinlichkeit: 0,007 %). Zu den weiteren Belohnungen gehören Turnierkisten, Im AbspannundWaffen-Erfahrungskarten.

Details Informationen Zeitplan Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr (UTC+10) Währung Kronen (durch gewonnene Spiele zu verdienen) Umrechnung 100 Kronen = 1 Los für das Glücksrad CP-Preise 10 CP (Wahrscheinlichkeit: 0,02 %) oder 300 CP (Wahrscheinlichkeit: 0,007 %) Zurücksetzen Jeden Mittwoch Die beste Strategie Spielt am Freitag/Samstag, bevor der Pool leer ist Bonusprämien Turnierkisten, Credits, Waffen-XP-Karten 4 Siege in Folge Doppelkronen + Kiste + Visitenkarte Rangliste Die Top 100 erhalten Bonustickets (100 für Platz 1) Freier Zugang Ja (Premium-Meilenstein kostet 400 CP)

Kritische Serverbeschränkung: Jeder Server verfügt über eine begrenzte CPPool, derwird jeden Mittwoch zurückgesetzt. Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, erhalten die nachfolgenden Spieler Im AbspannstattCP. Spielt am Freitag- oder Samstagvormittag um die besten Quoten zu erhalten, bevor der Pool leer ist. Dies ist die effektivste Methode, um Gratiswetten zu erhalten CP in COD Mobileim Jahr 2026.

Ranglistenboni: Die 100 besten Spieler der Woche erhalten Bonus-Tickets: Platz 1 erhält 100 Tickets, die Plätze 2–3 erhalten 50, die Plätze 4–10 erhalten 25, die Plätze 11–50 erhalten 10 und die Plätze 51–100 erhalten 5 Tickets. Die Rangliste richtet sich nach der Gesamtzahl der Gewinne, nicht Kronen. Spieler, die sich für Wettkämpfe auch außerhalb der Wochenenden interessieren, sollten unbedingt einen Blick darauf werfen Call of DutySport Turniere, bei denen Geldpreise zu gewinnen sind und die den Weg in den Profisport ebnen.

Pros Nachteile ✅ Höchster wöchentlicher Verdienst (bis zu 300 CP) ✅ Belohnt Können und Beständigkeit ✅ Zusätzliche wertvolle Preise neben CP ✅ Die Teilnahme ist völlig kostenlos ❌ Erfordert ein hohes Spielniveau; nur an Wochenenden verfügbar ❌ Die Beschränkungen des Serverpools führen zu Zeitdruck

Meine Meinung: Wenn man nach Möglichkeiten sucht, etwas kostenlos zu bekommen COD-Punkte, Turniermodus bietet das höchste Verdienstpotenzial pro Veranstaltung. Engagierte Spieler verdienen im Durchschnitt 400–800 CP monatlich durch die Teilnahme am Wochenende. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden dazu, wie Sie Geld verdienen beim Spielen Call of Duty Mobile.

2. Kostenlose Stufe des Battle Pass – Garantierte 300 CP pro Saison

Wenn Sie Schwierigkeiten mit verschiedenen Anleitungen haben, die erklären, wie man etwas kostenlos bekommt COD-Punkte, konzentrieren Sie sich auf dieBattle Passkostenlose Stufe da dies die zuverlässigste Methode für alle Plattformen darstellt. Jede Saison (ca. 60 Tage) umfasst 300 CP verteilt auf die Meilensteine der kostenlosen Stufe. Dieses garantierte Einkommen setzt regelmäßiges Spielen voraus, um die verschiedenen Stufen zu durchlaufen.

Also, wie verdient man COD-Punkte nachhaltig? Verwenden der sich selbst tragende Prämienzyklus: Kaufe den Premium-Pass einmalig für 520 CP, schließe alle Stufen ab, um wieder zu erhalten über 1.100CP, und du hast über 580 € Gewinn gemacht CP. Verwenden Sie diese, um mit dem verbleibenden Guthaben die Saisonkarte für die nächste Saison zu kaufen.

Tierart Erworbene CP Saisonlänge Monatsäquivalent Kostenlose Stufe 300 CP ca. 60 Tage ca. 150 CP/Monat Premium Tier über 1.100 CP ca. 60 Tage ca. 550 CP/Monat Investition 520–560 CP Einmalig Selbsttragend ROI 540+ PS Leistung pro Saison Unendlich, sofern beibehalten

Tipps zum Weiterkommen: Der Stufenaufstieg hängt ab von Battle-Pass-Token im Spiel verdient. Spiele während der doppelten XP Nimm dir am Wochenende Zeit, schließe tägliche und wöchentliche Herausforderungen ab und konzentriere dich auf die Spielmodi, die dir Spaß machen. Game PassMitglieder auf Xbox Verdiene dir durch Quests zusätzliche Token.

Mobilgeräte vs. Konsolen: COD Mobile Die Spielzeiten dauern 45 bis 60 Tage, während die Spielzeiten auf Konsolen 60 bis 70 Tage betragen. Auf Mobilgeräten gibt es häufigere CP Sammlung, während die Konsole mehr Zeit für den Abschluss bietet. Bei beiden muss man bei allen 300 kostenlosen CP. Für ein tieferes Verständnis von CP Mechaniken in allen Spielmodi – schau dir unseren umfassenden COD-PunkteLeitfaden.

Sehen Sie sich unsere Rangliste an all Call of DutySpiele um zu verstehen, welche Titel den Spielfortschritt gemeinsam nutzen.

Pros Nachteile ✅ Garantierte CP-Einnahmen (nicht vom Zufallsgenerator abhängig) ✅ Passives Vorankommen durch regelmäßiges Spielen ✅ Der Premium-Pass sorgt für einen sich selbst tragenden Kreislauf ✅ Funktioniert auf Konsolen, PCs und Mobilgeräten ❌ Es dauert mehr als 60 Tage, bis die vollen 300 CP gesammelt sind ❌ Man muss hohe Stufen erreichen (80–90 % Abschluss)

Meine Meinung: Battle Pass bildet die Grundlage jeder Freiheit CP Strategie. Selbst Gelegenheitsspieler, die 70–80 % der Stufen abschließen, sammeln über 200 CP pro Saison. Die garantierte Qualität und die hohe Rentabilität des Premium-Passes bieten den besten langfristigen Wert beim Sammeln von COD-Punkten.

3. Google Opinion Rewards – Umwandeln Sie Umfragen in CP

Google Opinion Rewards ist die vertrauenswürdigste Drittanbieter-App, um kostenlos Geld zu verdienen CP. Es lohnt sich0,10–1,00 $ pro Umfrage in Google PlayIm Abspann (Android) undPayPal on iOS. Mit über 50 Millionen Downloads und einer Bewertung von 4,4 Sternen ist dies eine bewährte App, um kostenlos CP in COD Mobile.

So funktioniert es: Nach der Registrierung und dem Ausfüllen der demografischen Angaben erhalten Sie wöchentlich 1–3 Umfragen. Jede dauert 10–60 Sekunden und umfasst Fragen zum Einkaufen, Reisen oder YouTube. Nutzer sammeln in der Regel 2 bis 5 Dollar pro Monat(200–500CP (entspricht). Die Häufigkeit der Erfassung steigt, wenn die Standortverfolgung aktiviert ist.

Funktion Details Entwickler Google LLC (Offiziell) Plattformen Android (Play-Guthaben) / iOS (PayPal) Vergütung pro Umfrage 0,10 bis 1,00 Dollar Umfang der Umfrage 10–60 Sekunden Häufigkeit 1–3 Umfragen pro Woche Monatsdurchschnitt 2–5 $ (entspricht 200–500 CP) Guthabenablauf 1 Jahr Am besten geeignet für Android-Nutzer (direkte Nennung)

Einrichtung:

Im offiziellen App Store herunterladen Mit einemGoogleKonto Füllen Sie den Fragebogen zu den demografischen Daten aus Standortberechtigungen aktivieren Schauen Sie wöchentlich nach Umfragen

Android vs. iOS: Android Nutzer, die wissen möchten, wie sie etwas umsonst bekommen können CP in COD Mobile im Jahr 2026 erhalten Google PlayDanksagungen, die beim Kauf direkt angerechnet werden CP. iOSBenutzer erhalten PayPal Bargeld,was erfordert, dassApp Store Kreditumwandlung. Im Vergleich zu iOS.

Pros Nachteile ✅ Offizielle Google-App, daher absolut sicher ✅ Kurze Umfragen, die weniger als eine Minute dauern ✅ Passives Einkommen bedeutet, dass man sich nicht abrackern muss ✅ Direkte Integration in den mobilen Shop ❌ Die Häufigkeit der Umfragen variiert ❌ Bescheidene monatliche Einnahmen von etwa 2 bis 5 Dollar ❌ Für iOS ist PayPal erforderlich Umrechnung

Meine Meinung: Google Opinion Rewards beseitigt Sicherheitsbedenken hinsichtlich Drittanbietern. Meine sechsmonatigen Tests brachten mir Gutschriften in Höhe von 28 $ (2.800 CP Wert) ohne Zeitaufwand.

4. Microsoft Rewards (Konsolen-/PC-Spieler): 15–20 $ monatlich

Microsoft Rewards verwandelt das tägliche Surfen in kostenlose Geschenkgutscheine für EinkäufeCOD-Punkte. Xbox und PC-Spieler sammeln Punkte durch Bing Suchaufgaben, Quizfragen und Game PassSpiele. Aktive Teilnehmer sammeln monatlich 10.000 bis 15.000 Punkte im Wert von Geschenkgutscheine im Wert von 10 bis 15 Dollar.

Verdienstmöglichkeiten: Desktop Bing Suchen liefern 90 Punkte täglich, dazu kommen mobile Suchanfragen 60 Punkteund dieKanteBrowser-Lizenzen12 Punkte. Tägliche Quizfragen bringen 30 bis 50 Punkte ein. Diese Aktivitäten sorgen monatlich für eine Grundpunktzahl von 5.000 bis 7.000 Punkten.

Verfahren Tagespunkte Monatsgesamt Desktop-Suche 90 2,700 Mobile Suchanfragen 60 1,800 Randbonus 12 360 Tägliche Quiz 40 im Durchschnitt 1,200 Bonus-Konsole 37 im Durchschnitt 1,040 Game Pass-Aufgaben Variable 1.000–2.000 GESAMT (zweckgebunden) ~250 ca. 10.000–12.000 Monatlicher Wert – 10–15 Dollar

Game Pass-Bonusse: Der wöchentliche Konsolenbonus gewährt Ultimate-Mitgliedern, die an fünf aufeinanderfolgenden Tagen spielen, 260 Punkte pro Woche. Game Pass Jeden Monat kommen 1.000 bis 2.000 Quests hinzu. Ultimate-Mitglieder verdoppeln ihre monatliche Gesamtzahl.

Erlösung: Sammeln Sie Punkte auf rewards.bing.com und lösen Sie diese ein für Xbox/Microsoft Geschenkkarten, dem Konto hinzufügen, kaufen CPim Spiel.

Pros Nachteile ✅ Höchster Monatswert von etwa 15 $ ✅ Passiv, unter Beibehaltung bestehender Gewohnheiten ✅ Offizielles Microsoft-Programm ✅ Game Pass Multiplikatoren ❌ Erfordert eine Verpflichtung gegenüber Bing ❌ Nur in über 20 Ländern verfügbar ❌ Täglich 15–20 Minuten Zeitaufwand

Meine Meinung: Microsoft Rewards bietet den größten Nutzen für Konsolen- und PC-Spieler. In meinen sechsmonatigen Tests habe ich Geschenkkarten im Wert von 87 $ (8.700 CP). Sehen Sie selbst, was diesePunkte bringt dich auf die andere Seite am bestenCall of DutySpiele.

5. Offizielle Einlösecodes: Zeitlich begrenzte kostenlose CP

Offizielle Einlösecodes bei besonderen Anlässen sofortige Belohnungen vergeben. Activision veröffentlicht zeitlich begrenzte Codes (Gültigkeit 24–72 Stunden), mit denen man Waffen-Skins erhält, XPKarten,Im Abspann, und gelegentlich direktCPBelohnungen.

Wo man die Codes findet:

@PlayCODMobile auf X (häufigste Quelle)

(häufigste Quelle) Offiziell FacebookSeite

COD Mobile DiscordServer

YouTube saisonale Livestreams

Übertragungen von E-Sport-Turnieren

Creator Drops-Programm (verifizierte Influencer)

Weiter spielenSnakzy and kostenlos erhaltenCall of Duty Codes jetzt

Schritte zur Einlösung:

Kopieren Sie Ihre Benutzer-ID aus dem COD MobileProfil Besuche callofduty.com/redemption UID einfügen und Code eingeben Captcha ausfüllen Schau innerhalb von 5 bis 10 Minuten in die Post im Spiel nach

Wichtige Hinweise: Wenn man diese Methode nutzt, um kostenlos an etwas zu kommen NachnahmestellenBitte beachten Sie, dass die Codes regionsspezifisch sind (Garena vs. Global). Jeder Code kann nur einmal pro Konto eingelöst werden. Es gelten serverweite Obergrenzen. Spielen Sie am Freitag oder Samstag um Fehler abzufangen, bevor es zu einem Absturz kommt. Hier wird gezeigt, wie man COD-Punkte kostenlos über offizielle Kanäle.

Pros Nachteile ✅ Sofortige Belohnungen (kein mühsames Grinden) ✅ Völlig kostenlos ✅ OffiziellActivisionProgramm ❌ Sehr begrenzte Gültigkeitsdauer (24–72 Stunden) ❌ Erfordert ständige Überwachung ❌ CP-Codes sind selten

Meine Meinung: Einlösecodes bieten aktiven Social-Media-Nutzern Belohnungen ohne jeglichen Aufwand. In den drei Monaten, in denen ich dies verfolgt habe, habe ich 12 Codes gesammelt, die mir etwa 800 CPin Form von Prämien.

6. Snakzy & Belohnungs-Apps: CP durch Aufgaben verdienen

Snakzy ist die vielseitigste Prämien-App, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man etwas umsonst bekommt CP in COD Mobile im Jahr 2026: Sie können Geschenkkarten sammeln, die in COD-Punkte. Diese Plattform bietet Spiel-Testversionen, Umfragen, tägliche Angebote und Boni sich ansammeln zu Google Play, AmazonGeschenkkarten oderPayPal Bargeld. Das ist die ultimative App, um kostenlos CP in COD Mobile für Nutzer verschiedener Plattformen.

How SnakzyFunktionen: Testversionen von Spielen bieten die höchsten Gewinne (500–5.000 Münzen pro Spiel). Umfragen 50 bis 200 Münzen zahlen (jeweils 5 bis 15 Minuten). Angebote einschließlich App-Installationen und Testversionen (10–500 Münzen). Tägliche Boni 10 bis 50 Münzen mit Serienmultiplikatoren vergeben. Aktive Nutzer verdienen 100–300CP monatlich täglich 15 bis 20 Minuten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Snakzy bietet dieam meisten Ein flexibler Ansatz für alle Plattformen für alle, die wissen möchten, wie man kostenlos COD-Punkte sammeln kann. In unserem dreimonatigen Test wurden 2.400 Münzen (240 CP (entsprechend) täglich 15 Minuten lang.

Zugang zur Plattform: Android Nutzer laden die App von Google Play. iOS Benutzer können über einen mobilen Browser darauf zugreifen (keine App erforderlich). Der Webzugriff funktioniert über Desktop-Browser. Alle Plattformen werden mit Ihrem Konto synchronisiert.

Funktion Details Verdienstmöglichkeiten Spiel-Testversionen, Umfragen, Angebote und tägliche Boni Höchstes Gehalt Testspiele (500–5.000 Münzen) Umfragevergütung 50–200 Münzen pro Umfrage Plattformen Android-App, iOS-Browser, Web Monatliches Potenzial entspricht 100–300 Kalorien (täglich 15–20 Minuten) Zahlungsmöglichkeiten Google Play, Amazon, PayPal, Kryptowährung Am besten geeignet für Flexible Verdiener, Nutzer mehrerer Apps

Alternative apps:

Freecash ist auf besser bezahlte Spieletests spezialisiert.

ist auf besser bezahlte Spieletests spezialisiert. Mistplay konzentriert sich auf Handyspiele (Android (nur) mit Treueprämien.

konzentriert sich auf Handyspiele (Android (nur) mit Treueprämien. Swagbucks bietet Cashback beim Einkaufen und Videos.

bietet Cashback beim Einkaufen und Videos. InboxDollars bietet einen Anmeldebonus von 5 Dollar.

Pros Nachteile ✅ Kostenlos und ohne versteckte Gebühren ✅ Verschiedene Verdienstmöglichkeiten ✅ Flexible Terminplanung ❌ Die Verdienstmöglichkeiten pro Aufgabe sind zwar bescheiden, aber durch die Regelmäßigkeit summiert sich der Verdienst, und dank der Flexibilität eignet sich dies ideal als passives Nebeneinkommen ❌ Es gibt noch keine native iOS-App, aber die Browser-Version funktioniert einwandfrei

Strategie:

Nutzen Sie die Zeit auf dem Weg zur Arbeit, um Spiele auszuprobieren.

Füllen Sie Umfragen in Ihrer Freizeit aus.

Benachrichtigungen für besonders attraktive Angebote aktivieren.

Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben, die Ihnen Spaß machen.

Stapeln Sie mehrere Apps gleichzeitig.

Sicherheit:

Lade Apps nur aus offiziellen Stores herunter.

Installieren Sie niemals APK-Dateien.

Geben Sie niemalsCall of Duty Anmeldedaten für jede beliebige Plattform.

Diese Apps bieten Geschenkkarten an, keine direkten Zahlungen CP.

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7. Umfragen und Gewinnspiele im Spiel

Umfragen von Activision im Spiel: Activision versendet nach dem Zufallsprinzip Umfragen über die Postfunktion im Spiel und belohnt bis zu 500CP für 5–10 Minuten Feedback. Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip, wobei aktive Spieler bevorzugt werden. Rechnen Sie mit 1–2 Einladungen zu Umfragen pro Jahr. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Nachnahmestellen Wenn du regelmäßig kostenlos daran teilnimmst, solltest du unbedingt ehrlich antworten, um deine Chancen auf zukünftige Einladungen zu erhöhen.

Offizielle Discord-Gewinnspiele: The COD Mobile Discord veranstaltet regelmäßig Community-Gewinnspiele mit CP-Preisen zu saisonalen Anlässen und Meilensteinen. Mach mit über @PlayCODMobile X links.

Gewinnspiele für Content-Ersteller: YouTube and TwitchStreamer-Moderator CP Gewinnspiele für Abonnenten. Zur Teilnahme muss man uns folgen, den Newsletter abonnieren und sich anmelden Discord. Creator-Drops-Programm Mitglieder (suchen Sie nach dem CODM (Creator Club-Abzeichen) erhalten offizielle Unterstützung, wodurch es häufiger zu Gewinnspielen kommt. Zu den beliebten Creators zählen Ferg, Bobby Plays, HawksNest und Godzly.

Überprüfung seriöser Gewinnspiele: Halten Sie sich an verifizierte Creator mit Häkchen. Seriöse Gewinnspiele fragen niemals nach Anmeldedaten oder Zahlungsinformationen. Meiden Sie nicht verifizierte Konten mit wenigen Followern.

Pros Nachteile ✅ Passiver Zugang (minimaler Zeitaufwand) ✅ Potenzial für beträchtliche einmalige Prämien ✅ Offizielle Kanäle garantieren Seriosität ❌ Extrem geringe Gewinnwahrscheinlichkeit ❌ Umfragen finden nur selten und nach dem Zufallsprinzip statt ❌ Gewinnspiele ziehen Tausende von Teilnehmern an

Meine Meinung: Umfragen und Gewinnspiele im Spiel bieten das beste Verhältnis von Belohnung zu Aufwand, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Meine sechsmonatige Beobachtung ergab einen Gewinn von 500 CP Umfrage und zwei Gewinne bei Gewinnspielen mit einem Gesamtwert von 200 CP.

So erhältst du kostenlose CP in COD Mobile (Exklusive Features 2026)

Wenn man nach Möglichkeiten sucht, etwas kostenlos zu bekommen COD-Punkte… die meisten der oben genannten Methoden funktionieren plattformübergreifend. Allerdings, COD Mobile bietet drei exklusive Möglichkeiten: Prämien für die Verknüpfung von Konten, Werbung im Spiel und Prime GamingTropfen.

Soziale Konten für einmalige CP verknüpfen

Ihr Konto verbinden mit Facebook, Google Play, Apple IDundActivisionentsperrt100–300CP pro Plattform plus Kosmetik. Die Activision Der Link bietet die Ghost – TarnungBedienoberfläche.

Vorgehensweise: Einstellungen → Registerkarte „Konto“ → Plattform auswählen → Autorisieren → Innerhalb weniger Minuten im Posteingang nach Prämien suchen.

Regionale Boni: In einigen Ländern werden exklusive Partnerschaften mit lokalen Plattformen angeboten. Schau regelmäßig auf der Registerkarte „Konto“ nach neuen Optionen. Hier erfährst du, wie du kostenlos CP in COD Mobile im Jahr 2026 mit minimalem Aufwand.

Einschränkungen: Jeder Link bringt Belohnungen nur einmal. Dabei handelt es sich eher um einen „Starthilfe“-Effekt als um wiederkehrende Einnahmen. Zusätzlicher Vorteil: Verknüpfte Konten dienen als Sicherheitsnetz, falls Sie den Zugriff auf Ihr Gerät verlieren.

In-Game-Werbung ansehen

COD Mobile Dazu gehört das Ansehen von Werbung, bei dem man für 15- bis 30-sekündige Videos kleine Belohnungen erhält.

Wichtig: Die meisten Anzeigen bieten eine Belohnung Im Abspann, nichtCP. Gelegentlich bieten Werbeanzeigen 5–10 CP während der Ereignisse. Die Häufigkeit ist äußerst unvorhersehbar und hängt von der Region ab.

Strategie: Zeige Anzeigen während der Ladebildschirme oder beim Matchmaking an, wenn du gerade nichts zu tun hast. Lege persönliche Limits fest (maximal 5 pro Tag), um Burnout zu vermeiden. Hier erfährst du, wie du CP aber mit minimalem Ertrag.

Prime Gaming-Prämien

Amazon PrimeMitgliedermonatlich in Anspruch nehmenCOD Mobile Belohnungen durch Prime Gaming. Zu den Drops gehören in der Regel Baupläne, Skins und kosmetische Gegenstände. CP Es tauchen gelegentlich Pakete auf bei größeren Werbeaktionen, sind aber nicht monatlich garantiert.

So beantragen Sie:Verbinde deineActivisionKonto beigaming.amazon.com, navigieren Sie zu der COD Mobile Abschnitt, Abholungen und überprüfen Sie Ihren Briefkasten innerhalb von 24 Stunden.

Wert: Falls Sie bereits Erste… das ist ein echter Bonus. Ein Abonnement nur wegen COD Mobile (14,99 $/Monat) ist finanziell nicht sinnvoll.

Wie viel kostenloses CP kann man 2026 tatsächlich verdienen?

Die monatlichen Einnahmen schwanken stark abhängig vom Zeitaufwand, dem Können und der Plattform. Gelegenheitsspieler verdienen 300–500 CP monatlich, während engagierte Spieler 1.000 bis 1.500+ erreichen CPmonatlich.

Verfahren Zeitaufwand Gelegenheitsverdienste Zweckgebundene Erträge Plattform Turniermodus Wochenenden 40–200 CP 400–1.200 PS Mobil Kampfpass kostenlos Tägliches Spiel 150 CP 150 CP All Google Opinion Rewards Fünf Minuten am Tag 200–300 CP 400–500 CP Android/iOS Microsoft Rewards 10 Minuten am Tag 1.000 CP 1.500–2.000 CP Xbox/PC Snakzy/Prämien-Apps 15 Minuten am Tag 100–200 CP 300–500 Zeichen All Codes einlösen Passiv 0–100 CP 0–100 CP All Umfragen im Spiel Selten 0–500 CP 0–500 CP Mobil Kontenverknüpfung Einmalig 100–300 CP 100–300 CP Mobil GESAMT MONATLICH – 590–1.750 PS 2.850–5.250 PS –

Vorteile der Plattform: Das Handy dominiert durch Turniermodus(bis zu 300CP (wöchentlich). Die Konsolen-/PC-Version übertrifft Microsoft Rewards(1.000–2.000CP (monatlich). So bekommst du es kostenlos CP je nach Ihrer Konfiguration am effektivsten.

Was kann man mit kostenlosen CP kaufen?

300–500 CP (1–2 Monate auf Aushilfsbasis): Kleine Ladenpakete, Battle Pass nach 6–7 Saisons in der kostenlosen Spielklasse

(1–2 Monate auf Aushilfsbasis): Kleine Ladenpakete, Battle Pass nach 6–7 Saisons in der kostenlosen Spielklasse 800–1.000 CP (2–3 Monate regelmäßig): Battle Pass Palettenumladungen, mittelgroße Bündel, Kistenentladungen

(2–3 Monate regelmäßig): Battle Pass Palettenumladungen, mittelgroße Bündel, Kistenentladungen 1.500–2.000 CP (2–3 Monate Zeitaufwand): Premium-Battle-Pass (schafft einen sich selbst tragenden Kreislauf), Bündel ziehen, Bündel direkt kaufen

(2–3 Monate Zeitaufwand): Premium-Battle-Pass (schafft einen sich selbst tragenden Kreislauf), Bündel ziehen, Bündel direkt kaufen über 3.000CP (4–6 Monate): Voll Gewinnspiele, mehrereBattle-Pässe, Vault-Pass, exklusive Betreiber

Die klügste Erstanschaffung:Holen Sie sich diePremium-Battle-Pass Sobald du 520–560 gespart hast CPDadurch entsteht ein sich selbst tragender Kreislauf, der alle künftigen Spielzeiten finanziert. CP Der Wert variiert je nach Titel, daher lohnt es sich, die gesammelten Punkte in die am bestenCall of Duty: Black OpsSpiele sorgt für maximale Rendite.

So leiht man sich CP in CODM aus (Die Wahrheit)

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie COD-Punkte kostenlos – seien Sie vorsichtig bei Websites, die CP-Kredite versprechen. Das Spiel unterstützt weder das Verleihen noch das Ausleihen von Gegenständen oder Kreditsysteme. Von Drittanbietern stammende “CP Websites mit dem Titel „Kredit“ sind Betrugsversuche, die darauf abzielen, Zugangsdaten zu stehlen; jeder Dienst, der verspricht, CP Das Verleihen von Krediten verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und führt zu einer dauerhaften Sperrung.

Sicherheitstipps – So vermeiden Sie Betrugsversuche mit kostenlosen CP im Jahr 2026

Wenn du wissen möchtest, wie du etwas umsonst bekommstCOD-Punkte, bedenken Sie, dass Betrüger nutzen den Wunsch der Spieler nach Gratisangeboten aus CP durch gefälschte Generatoren, bösartige Apps, Phishing und betrügerische Gewinnspiele.

Warnsignale, die man vermeiden sollte:

„Unbegrenzt“ CP Generatoren installieren Malware oder stehlen Zugangsdaten

APK-Downloads – vielversprechend und kostenlos CP Viren und Code zum Stehlen von Zugangsdaten enthalten

Websites, die zur Anmeldung bei einem Konto auffordern, versuchen, Zugangsdaten zu ergaunern

„Füllen Sie die Umfrage aus und gewinnen Sie 10.000 CP„“ ist in der Regel ein Betrugsversuch zur Datenerfassung

Angebote, die zu gut sind, um wahr zu sein, sind immer Betrug

Checkliste für zulässige Methoden:

Offizielle Apps aus offiziellen Stores (Google Play, App Store)

Verifizierte Plattformen (Google, Microsoft, Snakzy)

Offiziell Activision Kanäle nur für Codes

Verifizierte Creator mit Häkchen für Gewinnspiele

Kontosicherheit:

Geben Sie niemals Ihre Anmeldedaten weiter

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Verwenden Sie einzigartige Passwörter

Verdächtige Werbegeschenke melden

Alle in diesem Leitfaden beschriebenen Methoden entsprechen ActivisionsAGB.

Falls Sie betrogen wurden:

Ändere deineActivision Passwort sofort Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren KontaktActivision Support Betrügerische Websites/Apps melden Überwachen Sie das Konto auf unbefugte Aktivitäten

So bekommst du es kostenlos COD-Punkte wenn Sie auf absolute Sicherheit Wert legen. Die CODMkostenlosCP Das Internet ist voller Betrugsversuche, halten Sie sich also unbedingt an die oben genannten offiziellen Kanäle.

Verdiene noch heute kostenlose CP – Dein Aktionsplan

Die oben genannten Methoden sind seriös und lohnen sich, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie kostenlos an etwas kommen COD-Punkte ohne auch nur einen Cent auszugeben. Strategisch kombiniert ergeben diese 500–1.500+ CPmonatlich.

Ich empfehle mit Schwerpunkt auf drei Kernmethoden. Erstens, die Battle Pass kostenlose Stufe für garantierte 300 CP pro Saison. Zweitens, Turniermodus (Handy) für 300 CPwöchentlich oderMicrosoft Rewards (Xbox/PC) für 15–20 Dollar im Monat. Drittens: Nutzen Sie Google Opinion Rewards für passives Einkommen durch Umfragen. Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen aktivem Spielspaß und passivem Verdienst und erfordert täglich 30 bis 60 Minuten, ohne dass man dabei überlastet wird.

Um zusätzliches Geld zu verdienen, Snakzy ist eine hervorragende Ergänzung zu den gängigen Methoden. Dank der vielfältigen Verdienstmöglichkeiten können Sie Ihre Einkommensquellen kombinieren. Die meisten Nutzer geben an, 100–300 CP entspricht etwa 15 bis 20 Minuten täglich.

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Dein Weg zur Freiheit COD-Punkte beginnt sofort – Wählen Sie Ihre erste Methode aus und verdienen Sie noch heute Geld. Mehr als nur Geld verdienen CP, können Sie auch Möglichkeiten prüfen, mit Videospielen Geld verdienen.

Häufig gestellte Fragen