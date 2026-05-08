Los mejores juegos NFT para ganar dinero en 2026

Los mejores juegos NFT han cambiado por completo mi forma de ver los videojuegos. En lugar de limitarme a acumular experiencia o logros que no significan nada fuera del juego, ahora puedes ganar dinero de verdad mientras te diviertes. Estos juegos basados en blockchain te permiten ser propietario de tus activos del juego en forma de NFT y convertir tus horas de juego en dinero real.

En esta guía te explico todo lo que necesitas saber sobre los mejores juegos de NFT disponibles en este momento. Te explicaré cómo funcionan estos juegos, qué los hace diferentes y cuáles ofrecen el mayor potencial de ganancias.

¿Qué son los juegos NFT?

Los juegos NFT utilizan la tecnología blockchain para ofrecerte la propiedad real de los objetos del juego. A diferencia de los juegos tradicionales, en los que el desarrollador controla todo lo que ganas, tEstos títulos te permiten comprar, vender e intercambiar tus activos digitales en forma de tokens no fungibles. Cada NFT es único y se puede demostrar que es tuyo.

El modelo de los juegos NFT en los que se gana mientras se juega da un giro radical al mundo de los videojuegos. Puedes coleccionar personajes, terrenos, armas y otros objetos que tienen valor en el mundo real. Cuando ya no necesites un objeto, lo pones a la venta en un mercado y se lo vendes a otros jugadores a cambio de criptomonedas.

La mayoría de los juegos NFT funcionan en redes blockchain como Ethereum, Polygon o Binance Smart Chain. Necesitarás un monedero de criptomonedas para guardar tus NFT y tus ganancias. Las economías de los juegos utilizan sus propias monedas, que se pueden intercambiar en las plataformas de intercambio, lo que significa que tus logros en el juego se traducen directamente en dólares en tu cuenta bancaria.

¿Cómo funcionan los juegos NFT de «jugar para ganar»?

Los juegos «play-to-earn» te recompensan por el tiempo y la habilidad que inviertes. El ciclo básico consiste en completar tareas, ganar batallas o crear contenido con el que se obtienen criptomonedas o NFT. A continuación, puedes vender estas recompensas en plataformas de intercambio o conservarlas con la esperanza de que su valor aumente.

Cada juego utiliza una mecánica de obtención de recompensas diferente. Los juegos de combate pueden recompensar a los ganadores de los torneos con NFT exclusivos. Las plataformas del metaverso te permiten monetizar propiedades virtuales organizando eventos o alquilando espacios a otros jugadores. Entre las plataformas más habituales se encuentran Ethereum, para NFT de gran valor; Polygon, para transacciones más rápidas; y Binance Smart Chain, para reducir los costes de acceso.

En la mayoría de los juegos puedes ganar dinero a través de múltiples fuentes. El comercio de NFT en los mercados secundarios suele generar más beneficios que la búsqueda de recompensas dentro del juego. Apostar tus tokens en fondos de liquidez genera ingresos pasivos. El proceso de retirada suele consistir en convertir los tokens del juego en stablecoins o en las principales criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, para luego transferirlos a una plataforma de intercambio y venderlos a cambio de tu moneda local.

Diferentes tipos de juegos NFT

Los juegos para móvil basados en NFT llevan los juegos basados en blockchain a tu teléfono, lo que te permite conseguir recompensas fácilmente mientras vas al trabajo. Juegos comoMundos alienígenas and Splinterlands funcionan muy bien en el móvil, lo que te permite conectarte a lo largo del día para maximizar tus ganancias.

Plataformas del metaverso como The Sandbox and Decentraland centrarse en los mundos virtuales donde puedes adquirir terrenos y crear experiencias. Los mejores juegos de metaverso con NFT combinan la creatividad con el comercio, ya que puedes diseñar atracciones que otros jugadores pagan por visitar.

Los juegos de estrategia y de cartas premian la toma de decisiones inteligentes por encima de los reflejos rápidos. Juegos de rol y de aventuras como Illuvium and A lo grande cuenta con gráficos de primera categoría y una jugabilidad muy completa. Juegos de disparos como Metralla incorporar la mecánica de los juegos de disparos en primera persona (FPS) a los juegos basados en blockchain mediante skins de armas como NFT intercambiables.

Los mejores juegos NFT

Para encontrar los juegos NFT más populares que realmente pagan hay que investigar un poco. He probado docenas de títulos, y Estos diez títulos ofrecen siempre la mejor combinación de potencial de ganancias y jugabilidad atractiva. La siguiente lista de juegos NFT incluye de todo, desde títulos casuales para móviles hasta experiencias intensas para PC.

1. The Sandbox

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Contenido generado por los usuarios con monetización integrada 💰 Posibilidades de ingresos Y ventas, creación de activos, organización de eventos 💻 Plataformas PC, Mac y dispositivos móviles: próximamente 👥 Apoyo de la comunidad Sólida gracias a la organización de eventos periódicos y a sus colaboraciones

The Sandbox te convierte en un creador de mundos virtuales. Puedes comprar NFT de LAND, crear experiencias en ellos y monetizar tus creaciones mediante tokens SAND. El estilo artístico de vóxeles facilita la construcción, y los lugares más populares atraen a miles de visitantes que pagan entrada o compran artículos virtuales.

Puedes ganar dinero creando y vendiendo activos como edificios y artículos de moda. Alquilar tu TERRENO a otros promotores inmobiliarios te proporciona ingresos pasivos. Grandes marcas como Snoop Dogg han comprado propiedades aquí, lo que hace que suban los precios de las parcelas vecinas.

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2. Axie Infinity

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Una economía consolidada con múltiples vías de ingresos 💰 Posibilidades de ingresos Recompensas de batalla, cría, becas, urbanización 💻 Plataformas PC, Mac, iOS, Android 👥 Apoyo de la comunidad Una enorme comunidad global con clanes activos

Axie Infinity dio el pistoletazo de salida a todo el juego para ganar terreno. Crías, combates e intercambias criaturas llamadas Axies. Cada Axie es un NFT con estadísticas únicas. La economía funciona con tokens AXS y SLP, y el sistema de becas te permite prestar Axies a otros jugadores y repartir las ganancias.

Los costes de entrada han bajado considerablemente desde el máximo alcanzado en 2021. El equipo sigue incorporando funciones como el juego en el terreno y la «patria de los Axie», que ofrecen nuevas formas de ganar dinero más allá de los combates.

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3. Decentraland

Característica Descripción 🎮 La mejor característica La verdadera propiedad de los inmuebles y activos virtuales 💰 Posibilidades de ingresos Comercio de terrenos, creación de artículos de moda, organización de eventos, espacios publicitarios 💻 Plataformas PC, Mac, basado en navegador 👥 Apoyo de la comunidad Activo, con eventos virtuales y quedadas periódicas

Decentraland te ofrece total libertad en un mundo virtual. Tu TERRENO es de tu propiedad en forma de NFT y puedes construir lo que quierast. El token MANA impulsa la economía, permitiéndote adquirir activos y experiencias. Aquí hay desfiles de moda, galerías de arte y locales de música, y algunos usuarios gestionan negocios virtuales de éxito.

Crear contenido de calidad requiere esfuerzo, pero los barrios más populares atraen a miles de visitantes cada día. Podrías vender terrenos, crear artículos de moda o organizar eventos.

🎮 Lo mejor: La verdadera propiedad de los inmuebles y activos virtuales

💰 Posibilidades de ingresos: Comercio de terrenos, creación de artículos de moda, organización de eventos, espacios publicitarios

💻 Plataformas: PC, Mac, basado en navegador

👥 Apoyo de la comunidad: Activo, con eventos virtuales y quedadas periódicas

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4. Idle Cyber

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Jugabilidad pasiva con opciones de optimización activas 💰 Posibilidades de ingresos Intercambio de personajes, obtención de recursos, recompensas por staking 💻 Plataformas iOS, Android, navegador de PC 👥 Apoyo de la comunidad Una comunidad en crecimiento con guías útiles

Idle Cyber adopta un enfoque más relajado respecto a los juegos basados en blockchain. Este juego de estrategia de gestión pasiva te permite coleccionar personajes cibernéticos y mejorarlos mientras no estás. Tus héroes luchan automáticamente y recogen recursos que puedes usar para reforzar tu equipo o vender como NFT.

La economía del juego utiliza su propio token para las transacciones y las recompensas. Puedes apostar tokens para obtener ingresos pasivos o reinvertir en mejores personajes.

5. Mundos extraños

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Mecánicas de minería sencillas con profundidad estratégica 💰 Posibilidades de ingresos Minería de TLM, venta de herramientas NFT, staking, participación en la gobernanza 💻 Plataformas Navegador, optimizado para dispositivos móviles 👥 Apoyo de la comunidad Una comunidad numerosa con un canal de Discord muy activo

Mundos alienígenas combina la minería, la estrategia y la gobernanza. Viajas de un planeta a otro, extraes tokens de Trilium (TLM) y participas en DAO planetarias. La mecánica de la minería es sencilla, pero adictiva ya que unas herramientas más eficaces y una selección estratégica de los planetas aumentan tus ganancias.

Las herramientas NFT y las parcelas mejoran la eficiencia de tu minería. El juego funciona muy bien en el móvil, lo que te permite minar durante todo el día. Apostar tus TLM te proporciona ingresos pasivos adicionales.

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6. La batalla de los guardianes

Característica Descripción 🎮 La mejor característica PvP basado en la habilidad con emparejamiento equilibrado 💰 Posibilidades de ingresos Recompensas de batalla, premios de torneos, intercambio de NFT 💻 Plataformas PC y dispositivos móviles en desarrollo 👥 Apoyo de la comunidad Una comunidad competitiva con torneos activos

La batalla de los guardianes introduce el combate PvP competitivo en los videojuegos basados en blockchain. Formas un equipo de guardianes y te enfrentas a otros jugadores en combates trepidantes. Cada guardián es un NFT con habilidades mejorables. Al ganar partidas, obtienes tokens y objetos raros.

El sistema de combate requiere habilidad y estrategia reales. Los modos de torneo ofrecen premios más cuantiosos para los mejores jugadores, y los NFT de equipamiento que se obtienen en las batallas y que se pueden equipar o vender.

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7. Illuvium

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Una producción de primera categoría con una mecánica de juego de rol muy elaborada 💰 Posibilidades de ingresos Comercio en Illuvial, staking de ILV, jugabilidad futura en el mundo de Land 💻 Plataformas PC 👥 Apoyo de la comunidad Una comunidad comprometida y muy activa

Illuvium destaca por sus gráficos, que rivalizan con los de los títulos AAA. Este juego de rol de mundo abierto te permite explorar paisajes alienígenas, capturar criaturas llamadas «Illuvials» y luchar mediante un sistema de combate automático. El token ILV sirve tanto como moneda de gobernanza como de recompensas.

Puedes hacer staking con ILV para obtener ingresos pasivos mientras esperas el lanzamiento completo del juego. Las parcelas de terreno te permitirán extraer recursos cuando se active ese sistema. El equipo cuenta con veteranos de los principales estudios, lo cual se nota en el acabado.

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8. metralla

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Mecánicas de juego de disparos y huida con un riesgo real 💰 Posibilidades de ingresos Obtención de botín, intercambio de NFT, creación de mapas, torneos 💻 Plataformas PC 👥 Apoyo de la comunidad Un panorama competitivo en auge

Metralla aplica la mecánica de los juegos de disparos y huida al mundo de los NFT. Te lanzas a los mapas, cumples los objetivos y te retiras con un valioso botín. Si te matan, pierdes todo lo que has conseguido, lo que da lugar a una jugabilidad intensa basada en el riesgo y la recompensa.

En el mercado se pueden intercambiar aspectos de armas, accesorios y NFT de operadores. La economía gira en torno a la extracción de materiales raros y la fabricación de objetos de alta calidad. También puedes encontrar más opciones para ganar dinero a través de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real si los juegos de disparos no son lo tuyo.

🎮 Lo mejor: Mecánicas de juego de disparos y huida con un riesgo real

💰 Posibilidades de ingresos: Obtención de botín, intercambio de NFT, creación de mapas, torneos

💻 Plataformas: PC

👥 Apoyo de la comunidad: Un panorama competitivo en auge

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9. A lo grande

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Tema de viajes en el tiempo con una jugabilidad de mazmorras muy atractiva 💰 Posibilidades de ingresos Lanzamientos de NFT, creación de objetos y comercio de artículos cosméticos 💻 Plataformas PC 👥 Apoyo de la comunidad Discord muy activo con una comunidad muy servicial

A lo grande combina la progresión de los juegos de rol con aventuras de viajes en el tiempo. Luchas a lo largo de diferentes épocas, recogiendo NFT y recursos en mazmorras instanciadas. En los contenidos más difíciles se obtienen objetos cosméticos y relojes exclusivos, lo que establece una relación clara entre el esfuerzo y las recompensas.

La composición de los grupos es importante, ya que cada categoría tiene funciones específicas. La artesanía desempeña un papel importante en la economía mientras recoges materiales en las mazmorras y fabricas objetos para venderlos o utilizarlos.

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10. Splinterlands

Característica Descripción 🎮 La mejor característica Coleccionismo de cartas en profundidad con un mercado de intercambio 💰 Posibilidades de ingresos Recompensas diarias, premios de torneos, intercambio de cartas, alquileres 💻 Plataformas Navegador, optimizado para dispositivos móviles 👥 Apoyo de la comunidad Una comunidad enorme con años de estabilidad

Splinterlands fue pionera en el género de los juegos de cartas en el ámbito de los videojuegos basados en blockchain. Recoges y luchas con cartas que son todas NFT, donde las misiones diarias y las temporadas clasificatorias ofrecen recompensas constantes a los jugadores activos. El mercado de cartas es increíblemente activo, con miles de transacciones diarias.

Puedes alquilar cartas para crear mazos competitivos sin tener que hacer un gran desembolso inicial. Los mejores jugadores de los torneos ganan premios por valor de cientos de dólares. Si quieres aprender Cómo ganar dinero jugando a videojuegos Más allá de los NFT, el streaming tradicional puede complementar tus juegos basados en blockchain.

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Cómo ganar dinero con los juegos NFT

Los mejores juegos NFT para ganar dinero combinan múltiples fuentes de ingresos. Las ganancias en torneos suponen los mayores ingresos puntuales si tienes las habilidades necesarias. Para negociar con NFT en mercados como OpenSea es necesario comprender las tendencias y los valores. Compra a bajo precio cuando el mercado baje y vende a alto precio cuando la demanda se dispare.

Apostar tokens de juego en fondos de liquidez genera ingresos pasivos mientras duermes. Alquilar NFT valiosos a otros jugadores te permite compartir las ganancias sin tener que vender tus activos. Los sistemas de gremios te permiten invertir en becas en las que los jugadores más nuevos utilizan tus NFT y comparten los beneficios.

Para retirar fondos, es necesario convertir las fichas del juego en las principales criptomonedas en plataformas de intercambio descentralizadas. Transfiere los fondos a una plataforma de intercambio centralizada como Binance o Coinbase y, a continuación, véndelos a cambio de moneda fiduciaria. Ten siempre en cuenta las comisiones por transacción y los impuestos a la hora de calcular los beneficios reales.

Seguridad en los juegos NFT y cómo evitar las estafas

Las estafas proliferan en el sector de los juegos NFT. Entre las señales de alerta se incluyen las promesas de rentabilidad garantizada, la presión para invertir rápidamente y los equipos de desarrollo anónimos. Los proyectos legítimos cuentan con hojas de ruta transparentes y miembros del equipo cuya identidad es pública.

Infórmate bien antes de conectar tu monedero. Revisa las redes sociales del juego, la actividad en Discord y la opinión de la comunidad. Utiliza monederos físicos para las cantidades importantes y nunca compartas tu frase de recuperación con nadie. Los sitios de phishing que parecen idénticos a los portales oficiales del juego roban constantemente las credenciales de los monederos.

Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. El sector de los videojuegos basados en NFT es volátil e incluso los proyectos legítimos pueden fracasar. Distribuir las inversiones entre varios juegos reduce el riesgo de depender de un único punto. Recoger beneficios con regularidad te protege de pérdidas totales en caso de que la economía de un juego se derrumbe. Puedes ganar dinero por Internet jugando a juegos sencillos sin tener que lidiar con las complicaciones de la cadena de bloques si los riesgos parecen demasiado elevados.

Otras formas de ganar dinero además de los juegos NFT

El ámbito del «play-to-earn» va más allá de los títulos basados en NFT. Snakzy combina los videojuegos con diversas tareas remuneradas. Puedes completar encuestas, ver vídeos, jugar a juegos casuales y aprovechar ofertas, todo en una sola aplicación. Las opciones de cobro inmediato la convierten en una opción atractiva para obtener ingresos extra rápidamente sin necesidad de tener conocimientos sobre criptomonedas.

Combinar los juegos con NFT con las aplicaciones tradicionales para ganar dinero te permite diversificar tus fuentes de ingresos. Algunos días te dedicas a jugar sin descanso a juegos basados en blockchain para conseguir ganancias potenciales más elevadas. Otras veces, realizas tareas rápidas en aplicaciones de recompensas para obtener pequeñas ganancias garantizadas. DescargarSnakzy para empezar a acumular ingresos fáciles mientras juegas a juegos de NFT.

Explorar diversas formas de ganar dinero desde casa te ofrece flexibilidad. La clave está en encontrar un equilibrio que se adapte a tu horario y a tu tolerancia al riesgo.

Tu próximo paso en los videojuegos NFT

Los mejores juegos NFT suponen un auténtico cambio en la forma en que los jugadores pueden obtener ingresos gracias a su afición. Todos los juegos que he mencionado aquí ofrecen oportunidades reales de ganar dinero mientras juegas. Algunas requieren una inversión inicial considerable y ciertos conocimientos, mientras que otras te permiten empezar gratis e ir avanzando poco a poco.

Los mejores juegos NFT para ganar dinero dependen de tus puntos fuertes y tus intereses. Empieza por un juego que se adapte a tu estilo, en lugar de intentar abarcar demasiado. Domina su economía y sus mecánicas de obtención de recursos antes de pasar a otros títulos. Únete a comunidades, mira tutoriales y aprende de jugadores con experiencia.

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