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«¿Cómo conseguir Mortal Kombat XL gratis?» es la pregunta que se hacen constantemente los aficionados al juego con un presupuesto ajustado, y hay una respuesta clara que no implica utilizar versiones pirateadas ni sitios de descarga poco fiables. Mortal Kombat XLse encuentra en€19.99 on Vapor, incluye a todos los luchadores de Paquete Kombat 1 and Paquete Kombat 2, y sigue siendo una de las entregas más respetadas de NetherRealm Studios. Snakzy De este modo, ese precio se convierte en algo que puedes conseguir a través de una aplicación de recompensas gratuita, en lugar de pagar directamente por el juego.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería ni con los cracks. Esas vías conllevan riesgos reales, como el malware y Vapor suspensiones de cuentas. El Snakzy Este método es 100 % legal: gana monedas a través de las ofertas de nuestros socios y canjéalas por un Vapor tarjeta regalo y utilizarla para comprar Mortal Kombat XL on Vapor. A continuación, encontrarás una descripción general completa, los precios, las plataformas, los requisitos y el Snakzy guía paso a paso, una Tejo alternativas, análisis de la legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ en Steam. Precio mínimo registrado: unos 3,99 $ (aproximadamente un 80 % de descuento) Puntuación en Metacritic 83 de la crítica / 5,7 de los usuarios (MKX básico). Steam: «Muy positivo», 84 % de más de 45 000 reseñas Género Acción, Lucha, Juego de lucha en 2,5D, Competitivo Desarrolladores NetherRealm Studios Editoriales Warner Bros. Interactive Entertainment Es hora de ganar, historia principal unas 5 horas Es hora de ganar dinero: el sueldo base y los extras ~15 horas Tiempo necesario para conseguirlo, completista al 100 % ~80 horas

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Cómo conseguir Mortal Kombat XL gratis: descripción completa del juego

Mortal Kombat XL es la versión completa Mortal Kombat X paquete, que incluye el 2015juego básico conPaquete Kombat 1 (Jason Voorhees, Tanya, Predator, Tremor), Paquete Kombat 2 (Bo’ Rai Cho, Triborg, Leatherface, Alien), todos los paquetes de aspectos y un nuevo repaso de pulido. El XL edición lanzada el 1 de marzo, 2016. El juego básico cuenta con una sólida 83 de los críticos / 5,7 de los usuarios puntuación en Metacritic y un Muy positivovaloración sobreVaporde más de45,000 críticas, lo cual supone un listón muy alto para un juego de lucha a este precio.

En todos losMKX A lo largo de las distintas versiones, el título ha cambiado de lugar 11 millones ejemplares, lo que lo sitúa entre los videojuegos de lucha más vendidos de la última década. NetherRealm Studios lo desarrolló con Warner Bros. Interactive Entertainment como desarrollador. Los toques característicos del estudio se aprecian en cada partida: cinemáticas Radiografía ataques, fatalidades específicas de cada personaje y un modo historia en el que los luchadores jugables cambian de un capítulo a otro. El XL El paquete incluye la plantilla completa de luchadores, todos los personajes del contenido descargable y todos los elementos cosméticos que se han lanzado tras el lanzamiento del juego.

Llevo siendo un Mortal Kombatseguidor desde elMK9 Un nuevo comienzo, y esta entrega parece ser el producto más completo que el estudio haya lanzado hasta ahora MK11. No hay que ir a la caza de una edición especial «Juego del Año», ni hay que buscar ningún skin que falte, ni ningún luchador de DLC bloqueado tras una compra adicional. Si quieres la versión completa MKX una experiencia en una sola caja, Mortal Kombat XL lo entrega para €19.99 on Vapor, o paragratis en cuanto hayas ahorrado lo suficiente Snakzyesquinas.

¿Cuánto cuesta Mortal Kombat XL?

Mortal Kombat XLcostes€19.99 on Vapor, y ese precio se ha mantenido estable durante años. El mínimo histórico ha rondado los 80 % de descuento, lo que lo reduce a aproximadamente €3.99 durante las rebajas de temporada. Vapor organiza cuatro grandes campañas de rebajas al año (primavera, verano, otoño e invierno), además de alguna que otra Warner Bros. evento de la editorial, y Mortal Kombat XL tiende a bajar durante esos periodos.

Incluso en el mínimo histórico más bajo, sigues pagando dinero de verdad de tu propio bolsillo. El Snakzy Este método cambia las reglas del juego. En lugar de esperar a que haya rebajas, vas acumulando monedas a través de una aplicación de recompensas gratuita y las canjeas por un Vapor tarjeta regalo, y entrar en Vapor con tu compra ya pagada. El precio actual deja de tener importancia una vez que tienes un €20 Monedero de Steam una tarjeta que tienes en tu cuenta, lista para usar.

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Disponibilidad de «Mortal Kombat XL» en las distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 83 de los críticos / 5,7 de los usuarios (modelo básico MKX); Steam: «Muy positiva» (84 %, más de 45 000 opiniones) PS5 N/A (PS4: 83 según la crítica) Xbox N/A (Xbox One: 86 según la crítica) Interruptor N/A, no está disponible para Switch

Mortal Kombat XL está disponible en PC(víaVapor), PlayStation 4, yXbox One, con la base MKX se lanzará en abril 2015y elXL La edición completa saldrá a la venta en marzo 2016. No existe ninguna versión nativa PS5, Xbox Series X|S, oNintendo Switch versión, pero las consolas de la generación actual ejecutan el PS4 and Xbox One se basa en la compatibilidad con versiones anteriores. Dado que Snakzy Las recompensas se convierten en un Monedero de Steamtarjeta regalo, laSteam para PC Esta versión es la opción más adecuada para este método.

Requisitos del sistema para Mortal Kombat XL

Mortal Kombat XL funciona con una versión modificada de Unreal Engine 3, lo que hace que los requisitos sean relativamente modestos. La mayoría de los ordenadores para videojuegos de los últimos 10 años deberían cumplir o superar holgadamente los requisitos mínimos.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows Vista de 64 bits / 7 / 8 / 10 Windows 7 de 64 bits / 8 / 10 CPU Intel Core i5-750 a 2,67 GHz o AMD Phenom II X4 965 a 3,4 GHz Intel Core i5-2300 a 2,8 GHz o AMD FX-6300 a 3,5 GHz RAM Tres gigabytes Ocho gigabytes GPU NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5850 NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7950 DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 36 GB Cuarenta gigabytes

Para jugar en línea, se requiere como mínimo una conexión de banda ancha. Si tienes un portátil o un ordenador de sobremesa para juegos de gama media fabricado en los últimos cinco años, deberías cumplir holgadamente con los requisitos recomendados y poder ejecutar Mortal Kombat XL at Mil ochocientos diez píxeles and sesenta fotogramas por segundo. Un mando de lucha es opcional, pero se recomienda para el juego competitivo serio.

Mecánicas de Mortal Kombat XL

El bucle principal de Mortal Kombat XL is 1-contra-1 combates basados en la mezcla característica de la franquicia de combos brutales, Radiografía movimientos finales e interacciones entre etapas. Cada uno de los más de 30 luchadores jugables tiene tres variantes distintas, reescribiendo en cada caso los movimientos especiales y el alcance efectivo de ese personaje. Scorpion’s La variante «Ninjutsu» le proporciona espadas para asestarse golpes a distancia; la variante «Hellfire» le aporta un conjunto de habilidades basadas en el fuego para controlar el espacio; y la variante «Inferno» invoca a un esbirro «Hellbeast». Esa única decisión de diseño triplica la profundidad de los enfrentamientos y crea el tipo de variedad en el meta que rara vez se ve en este género en este rango de precios.

En cuanto a los combates en sí, NetherRealm desarrolla los estilos que se han convertido en el sello distintivo del estudio. Modo Historiadura más o menos5 horas y narra la historia de Cassie Cage, hija de Johnny Cage y Sonya Blade, mientras lidera a la nueva generación de defensores del Reino de la Tierra contra la corrupción del Jinsei a manos de Shinnok. La trama se desarrolla 25 añosdespués deMortal Kombat 9, con secuencias cinematográficas en las que el luchador controlable cambia en cada capítulo.

Fuera de la campaña, tienes la Torre Klassic (la clasificación tradicional), las Torres Vivientes (modificadores rotativos que se actualizan cada hora, cada día y cada semana), la Cripta para desbloquear fatalities y skins, partidas online clasificatorias y casuales, y salas de «Rey de la colina». MKX también presentó el Guerras entre facciones sistema, una metacompetición mundial de larga duración que vincula las victorias en línea a una de las cinco facciones. La combinación da como resultado aproximadamente 15 horas de contenido «principal más extras» y alrededor de 80 horas de jugar para completarlo todo.

Principales características de Mortal Kombat XL

✅ Edición XL completa con todos los contenidos descargables: Incluye la base MKXmásPaquete Kombat 1 (Jason Voorhees, Tanya, Predator, Tremor), Paquete Kombat 2 (Bo’ Rai Cho, Triborg, Leatherface, Alien) y todos los paquetes de aspectos lanzados tras el lanzamiento del juego.

✅ Tres variaciones por personaje: Cada luchador cuenta con tres variantes distintas de estilo de lucha que cambian sus movimientos especiales y sus combos, lo que triplica de hecho la profundidad de la plantilla y crea cientos de combinaciones posibles entre los luchadores.

✅ Modo Historia Cinemática: De NetherRealm’s una campaña emblemática dividida en capítulos, con escenas cinemáticas de calidad hollywoodiense y una mecánica de juego que permite cambiar de personaje, una de las narrativas más respetadas del género de los juegos de lucha.

✅ Iconos del cine de terror invitados: Jason Voorhees, Predator, Leatherface y Alien se incorporan al plantel como luchadores plenamente desarrollados, con movimientos finales fieles a sus respectivas franquicias que suelen encantar a los aficionados al cine de terror.

✅ 11 millones de ejemplares vendidos: Uno de los videojuegos de lucha más vendidos de la última década, que constituye el pilar de la Mortal Kombat trilogía «Reboot» (MK9, MKX, MK11) como uno de los grandes del género en términos comerciales.

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Cómo conseguir Mortal Kombat XL gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que, al completar ofertas de nuestros socios (descargar aplicaciones, jugar a juegos para móvil hasta alcanzar determinados objetivos, rellenar encuestas breves, ver vídeos cortos), se ganan monedas que se convierten en dinero real Monedero de Steam crédito. No se necesita tarjeta de crédito ni se gasta dinero. El intercambio consiste en tiempo a cambio de valor: completa suficientes ofertas y canjea las monedas por un Vapor tarjeta regalo por un valor mínimo de €19.99, y utilizarlo para comprar Mortal Kombat XL on Vapor.

A continuación te explicamos cómo conseguir Mortal Kombat XL Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy, disponible de forma gratuita para iOS y Android a través de snakzy.com. Explora el «offerwall» y elige las ofertas que mejor se adapten a tu disponibilidad de tiempo, desde encuestas rápidas e instalaciones gratuitas de juegos hasta ofertas por hitos mejor remuneradas. Completar ofertas y acumular monedas, y cada oferta completada te da monedas que se suman a tu €19.99objetivo. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet una vez que tu saldo alcance el umbral requerido. El €20 portadas de las confesiones religiosas Mortal Kombat XL‘s€19.99precio con€0.01lo que sobra. Utiliza la tarjeta regalo para comprar Mortal Kombat XL on Vapor.

Un consejo Hay un bono de bienvenida disponible al registrarte; consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo de retirada: €35 , necesitas tener al menos este saldo para canjearlo.

, necesitas tener al menos este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días, y el€35 El «umbral mínimo de retirada» significa que debes acumular el importe correspondiente antes de realizar tu primera retirada. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué ofertas están activas en tu país antes de comprometerte a nada.

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Tejo Los precios varían, así que consulta la lista en tiempo real antes de comprar. El proceso es muy sencillo: elige un producto, paga y recibe tu Vapor código de la tarjeta o de regalo por correo electrónico. Hay tres formas de llegar al mismo sitio: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vapor compra), y las tres terminan con una copia legítima de Mortal Kombat XL.

¿Es legal conseguir Mortal Kombat XL gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy La forma de ganar es 100 % legal. El proceso es muy sencillo: juegas a juegos para móvil de nuestros socios y completas ofertas, Snakzy te paga con monedas que provienen de los ingresos publicitarios, y tú cambias esas monedas por un Vapor tarjeta regalo, y utilizas la tarjeta regalo para comprar Mortal Kombat XL a través de la página web oficial Vapor tienda virtual. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, idéntica a la que recibirías si entregaras Vaporuna tarjeta de crédito.NetherRealm Studios and Warner Bros. Interactive Entertainment recibir el pago íntegro porque Vapor procesa una transacción minorista normal.

Qué hay que evitar: copias pirateadas, volcados de ROM, generadores de claves y versiones no oficiales Mortal Kombat XL sitios de descarga. Esas vías son ilegales y entrañan riesgos reales, como el malware que puede comprometer tu sistema y Vapor suspensiones de cuenta que te impiden acceder a tu biblioteca de forma permanente. Las copias piratas tampoco tienen acceso a los servidores multijugador, Guerras entre facciones integración, y Vapor infraestructuras que permiten disfrutar del juego a largo plazo, mientras que Warner Bros. Interactive Entertainment pierde los ingresos por licencias que financian futuros NetherRealmproyectos.

The Snakzy Este método es una forma legítima de conseguir Mortal Kombat XL Es gratis, el desarrollador cobra y tú te quedas con una licencia en regla.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Mortal Kombat XL gratis

Mortal Kombat XL es la versión completa MKX paquete, con todos los luchadores de los DLC, todos los paquetes de aspectos y el Muy positivo Vapor una valoración acorde. El Snakzy Este método es ideal para cualquiera que prefiera invertir tiempo en lugar de dinero: jugadores con un presupuesto limitado, aquellos con una larga lista de deseos o cualquiera que no esté dispuesto a esperar a un Vapor ventana de venta. El proceso que lleva de un saldo en monedas a Mortal Kombat XLen tuVapor La biblioteca es breve y clara.

Los siguientes pasos prácticos: descargar Snakzy, busca una oferta con una alta rentabilidad que se adapte a tu disponibilidad de tiempo, y ve aumentando tu saldo hasta alcanzar el €35 umbral mínimo de retirada, canjear un €20 Monedero de Steam tarjeta regalo y finaliza la compra en Vapor. El€10 El bono de bienvenida te da una ventaja desde el momento en que te registras. Una vez que tengas lista tu tarjeta regalo, cómo conseguir Mortal Kombat XL Lo tienes gratis con solo pasar por caja.

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Preguntas frecuentes