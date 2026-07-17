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Aprender a conseguir Batman: Arkham Origins «Gratis» es una de las decisiones más acertadas que puede tomar alguien que cuida su presupuesto PC que un jugador puede ganar en 2026. La precuela de mundo abierto de WB Games Montreal cuesta actualmente 19,99 dólares en Vapor, pero hay una forma totalmente legal de conseguirlo sin gastar tu propio dinero. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que te paga en monedas por completar ofertas de juegos para móvil, que luego puedes canjear por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet por el importe total del juego.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los instaladores pirateados ni los sitios web de descargas no oficiales. Estos entrañan riesgos reales: malware y posibles Vapor suspensiones de cuentas. El método que se utiliza aquí es 100 % legal y da lugar a la misma licencia permanente que la estándar Vapor compra. Sigue leyendo para conocer la descripción general del juego, el precio, las plataformas, los requisitos del sistema y el Snakzy proceso, y un Tejo opción de descuento.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ (Steam). Precio mínimo: aprox. un 75 % de descuento, a unos 4,99 $ Puntuación en Metacritic 74 de la crítica / 6,7 de los usuarios. Steam: «Muy positivo» (85 % de más de 28 000 reseñas) Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Superhéroes, Sigilo, Juego de lucha, Tercera persona Desarrolladores WB Games Montreal Editoriales Warner Bros. Interactive Entertainment Es hora de ganar (Historia principal) ~12 horas Tiempo de juego (contenido principal + adicional) ~20 horas Tiempo para conseguir (100 % de finalización) ~40 horas

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Cómo conseguir «Batman: Arkham Origins» gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de la Batman: Arkham serie desde hace años, y Batman: Arkham Origins sigue siendo una de las entregas más infravaloradas de la saga. Se estrenó el 25 de octubre de 2013, la precuela de WB Games Montreal obtuvo una 74 de los críticos en Metacritic y un 6.7puntuación de los usuarios.Vaporse encuentra enMuy positivode más de28,000 Las opiniones de los jugadores y las estimaciones de ventas sitúan el título en más de 5 millones de ejemplares en todas las plataformas.

Batman: Arkham Origins narra una única noche de Nochebuena durante el segundo año de lucha contra el crimen de un Batman más joven y agresivo. La Acción, Aventura, yMundo abierto La trama te sumerge en una Gotham cubierta de nieve la noche en que el señor del crimen Black Mask ofrece una recompensa por la cabeza de Batman, enviando a ocho de los asesinos más letales del mundo tras él. Se trata de una precuela de Batman: Arkham Asylum(2009) yBatman: Arkham City (2011), que ofrece a los nuevos espectadores un punto de partida claro y a los seguidores de toda la vida una historia sobre los orígenes de personajes como el Joker y Bane.

¿Qué distingue aBatman: Arkham Originspor otro lado está eldensidad y calidad de sus combates contra jefes. Deathstroke, Bane, Deadshot, Firefly y otros cuatro personajes llegan cada uno con un combate diseñado específicamente en función de su estilo de lucha particular. El Unreal Engine 3 El mundo abierto aporta una atmósfera más intensa: la nieve cae sobre los tejados de Gotham, los letreros de neón parpadean en medio de la tormenta y la ciudad transmite una sensación de peligro real durante los inicios de la carrera de Batman. El juego fue desarrollado por WB Games Montreal, independientemente de Rocksteady Studios, que creó El Manicomio de Arkham and Arkham City, y, sin embargo, consigue ampliar con éxito el marco de la jugabilidad al tiempo que se forja su propio estilo y su propio territorio narrativo.

La profundidad es impresionante para un €19.99juegoBatman: Arkham Originsofrece aproximadamente12 horas de la historia principal, que se amplía a 20 horas con contenido adicional y un completo 40 horas Para los que les gusta completarlo todo.

¿Cuánto cuesta «Batman: Arkham Origins»?

Batman: Arkham Origins su precio actual es de €19.99 on Vapor. El juego salió a la venta en 2013 y ha experimentado importantes descensos a lo largo de su trayectoria. Su mínimo histórico se sitúa en aproximadamente €4.99, lo que equivale aproximadamente a 75 % de descuento el precio habitual. Warner Bros. Interactive Entertainment suele incluir el catálogo de Arkham en las principales Vapor rebajas de temporada, por lo que suele haber una oportunidad de descuento en los próximos meses.

Dicho esto, si quieres Batman: Arkham Origins hoy, el completo €19.99 es el precio de venta actual. El Snakzy El método que se explica en esta guía evita por completo ese coste. Al ganar monedas a través de ofertas de juegos para móvil y canjearlas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet: puedes hacerte con el juego por 0 $ de desembolso. No hay que esperar a que haya rebajas, ni se necesitan códigos de descuento, ni hay que recurrir a compras en el mercado gris.

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Batman: Arkham Origins — Disponibilidad por plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 74 de la crítica / 6,7 de los usuarios; Steam: «Muy positivo» (85 % de más de 28 000 reseñas) PS5 N/A (PS3: 73 según la crítica) Xbox N/A (Xbox 360: 73 según la crítica) Interruptor N/A

Batman: Arkham Origins lanzado en 2013 en PC (Vapor), PlayStation 3, Xbox 360, yWii U. ElPS4, Xbox One, yNintendo Switch nunca tuvieron versiones nativas. El PCversión enVapor es el que más se juega hoy en día y ha recibido un Actualización para la desinstalación de Games for Windows Live lo que mejoró la estabilidad a largo plazo. El Snakzy El método se aplica a la Vapor PC versión: gana monedas a través de la aplicación y canjéalas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet, y utilízala para completar la Vaporcompra.

Requisitos del sistema para «Batman: Arkham Origins»

Batman: Arkham Originsfunciona enUnreal Engine 3 Es de 2013, por lo que los requisitos de hardware son modestos para los estándares actuales. La mayoría de los ordenadores para juegos de gama media y más antiguos no tendrán ningún problema en cumplir incluso con los requisitos recomendados.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows Vista SP2 / 7 / 8 Windows 7 / 8 CPU Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz / AMD Athlon X2 4800+ Intel Core i5 a 2,4 GHz / AMD Phenom II X4 a 2,8 GHz RAM 2 GB 4 GB GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 3850, 512 MB de VRAM NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX Versión 9.0c Versión 11 Almacenamiento Veinte gigabytes Veinte gigabytes

La mayoría de los videojuegosPCs de los últimos diez años se proyectarán Batman: Arkham Origins que cumpla o supere las especificaciones recomendadas. A controlador Se recomienda para el combate, ya que el sistema FreeFlow se diseñó pensando en las entradas analógicas, aunque el teclado y el ratón son totalmente compatibles. Internet de banda ancha solo es necesario para el modo multijugador en línea.

Mecánicas de Batman: Arkham Origins

El bucle principal de Batman: Arkham Origins se basa en tres sistemas interrelacionados: FreeFlowcombate,Modo detective investigación y exploración de un mundo abierto a lo largo de una Gotham cubierta de nieve. En una sesión típica, podrías desplazarte de un distrito a otro utilizando el gancho de agarre, responder a las llamadas de socorro de la Policía de Gotham repartidas por todo el mundo abierto y, a continuación, enfrentarte a uno de los ocho objetivos a eliminar en un combate contra un jefe cuidadosamente diseñado.

The FreeFlow El sistema de combate se ha perfeccionado aquí con nuevos arquetipos de enemigos. Los expertos en artes marciales rompen el ritmo habitual al contrarrestar los lanzamientos, los guardias blindados requieren estrategias basadas en artilugios, y el guantes de protección contra descargas eléctricas Este artilugio altera el ritmo de las multitudes mixtas al sobrecargar temporalmente a los enemigos blindados. Los combates cuerpo a cuerpo contra jefes, en particular el enfrentamiento contra Deathstroke en el primer acto, están considerados por muchos como algunos de los mejores de toda la serie Arkham.

Modo detective Aporta una profundidad investigativa acorde con el tono de la precuela. En este momento de su carrera, Batman aún está desarrollando sus habilidades analíticas, y el juego utiliza escenas del crimen reconstruidas para mostrar esa evolución. Analizas las pruebas, revisas líneas temporales holográficas y reconstruyes lo que ocurrió en cada lugar. Estas secuencias constituyen la mecánica de juego detectivesca más desarrollada de la serie y contrastan claramente con los juegos posteriores, en los que las habilidades de Batman están ya plenamente consolidadas.

El avance en el juego se produce tanto a través de las mejoras de equipamiento como de los capítulos de la historia. XP Los recursos obtenidos en combate y exploración desbloquean habilidades pasivas y mejoras para los dispositivos, mientras que completar la cadena principal de asesinatos hace avanzar la historia. El mundo abierto de Gotham cuenta con una amplia oferta de contenido opcional, que incluye paquetes de datos del Acertijo, misiones en las torres de retransmisión de Enigma y la cadena «Los más buscados», que añade encuentros con villanos concretos además de la campaña principal. Los objetivos secundarios están directamente relacionados con el escenario de la precuela: algunas misiones completan la historia de fondo de personajes que se convierten en aliados o enemigos recurrentes en El Manicomio de Arkham and Arkham City.

The Glide Boost mecánica introducida en Batman: Arkham Origins permite a Batman recuperar altura tras un largo planeo, lanzándose en picado y elevándose bruscamente para generar impulso. Hace que el desplazamiento resulte realmente fluido por un mapa que tiene aproximadamente el doble de tamaño que Arkham City«la isla principal».

Características principales de Batman: Arkham Origins

✅ Historia de los orígenes (precuela): Ambientada antes deEl Manicomio de Arkham, Batman: Arkham Origins narra la historia del primer encuentro de Batman con el Joker y la noche que marcó su relación con los bajos fondos de Gotham.

✅ Ocho combates contra jefes asesinos: Black Mask contrata a ocho asesinos de talla mundial, entre los que se encuentran Deathstroke, Bane, Deadshot, Copperhead, Firefly y Shiva, cada uno de los cuales cuenta con un enfrentamiento diseñado específicamente en función de su estilo de lucha particular.

✅ Combate FreeFlow mejorado con nuevos tipos de enemigos: El sistema de combate de Arkham incorpora a expertos en artes marciales, guardias blindados, la mecánica de los guantes eléctricos y el artilugio de la garra teledirigida, lo que da lugar a algunos de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo más exigentes técnicamente de la serie.

✅ Gotham, un mundo abierto lleno de atmósfera: Un escenario nevado en Nochebuena, con calles iluminadas con luces de neón, nieve cayendo y un tono visual más oscuro, ampliamente elogiado como el mundo abierto más distintivo visualmente de la franquicia Arkham.

✅ Secuencias de investigación de la escena del crimen: MejoradoModo detective permite a Batman reconstruir las escenas del crimen en 3D, revisando líneas temporales holográficas de los sucesos para reunir pruebas, lo que supone la mecánica de juego detectivesca más avanzada de la serie.

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Cómo conseguir «Batman: Arkham Origins» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que ganas monedas al completar ofertas de juegos para móvil, como instalar aplicaciones gratuitas, alcanzar hitos dentro del juego, rellenar encuestas y ver vídeos cortos. No se requiere tarjeta de crédito ni suscripción. Esto requiere tiempo más que dinero: cada oferta completada añade monedas a tu Snakzy saldo, y cuando tengas suficiente, lo cambias por dinero real Vapor Tarjeta regalo en formato de cartera que cubre Batman: Arkham Origins«‘€19.99precio.

A continuación te explicamos cómo conseguir Batman: Arkham Origins Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy – disponible de forma gratuita para iOS y Android Explora las ofertas disponibles – Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses. Completa las ofertas para ganar monedas – cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €19.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet – en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un Vapor tarjeta regalo por valor de €19.99o más Compra «Batman: Arkham Origins» en Steam – utiliza la tarjeta regalo y finaliza tu compra a través de la Vaporescaparate

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Debes tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. Ten en cuenta que el Umbral mínimo de pago de 35 dólares significa que acumulas por encima de Batman: Arkham Origins«‘€19.99 precio antes de cobrar, por lo que un solo pago cubre el juego. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué ofertas están activas en tu país antes de comprometerte con ninguna.

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No todos los lectores quieren esperar a crear un Snakzy saldo de monedas. Para aquellos que quieran Batman: Arkham Originsenseguida,Tejo es una plataforma de confianza para la venta de claves de videojuegos con descuento. La página oficial VaporEl precio es de€19.99, peroTejo Los vendedores suelen publicar Batman: Arkham Origins llaves de por ahí De 2 a 5 dólares, lo que supone un ahorro de hasta 75% sobre el precio total. La clave es una licencia válida y permanente que se canjee directamente en Vapor, el mismo resultado que con un Vapor cómpralo por una fracción del precio. Para canjear tu clave, selecciona el anuncio en Tejo, finaliza la compra y recibe tu código para canjearlo en tu Vaporcuenta.

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Tejo Los precios varían en función de los anuncios de los vendedores, así que consulta la página en tiempo real antes de realizar la compra. Los tres métodos Los procedimientos descritos en esta guía conducen al mismo resultado: una copia legítima de Batman: Arkham Originsvinculado a tuVaporcuenta.Snakzy te permite llegar allí gratis a cambio de dedicarle algo de tiempo, un Tejo La clave del juego te permite acceder de inmediato con un gran descuento, y un Tejorecargas de tarjetas regaloVapor fondos del monedero para el pago oficial.

¿Es legal conseguir «Batman: Arkham Origins» gratis con Snakzy?

Sí,100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: Snakzy gestiona ofertas de juegos para móviles en nombre de los anunciantes; los anunciantes pagan Snakzy cuando los usuarios completan esas ofertas, y Snakzy te devuelve parte de esos ingresos en forma de monedas. Esas monedas las canjeas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet; después, utilízala para comprar Batman: Arkham Originsen toda su extensión€19.99precio enVapor. Warner Bros. Interactive Entertainment recibe el pago íntegro. Tú recibes un Vapor licencia vinculada a tu cuenta, igual que en cualquier compra habitual.

Evita los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los instaladores pirateados y los enlaces de torrent. Son ilegales y conllevan graves riesgos: malware capaz de dañar tu sistema y Vapor las suspensiones de cuenta que te impiden acceder de forma permanente a tu biblioteca de juegos. Si pierdes tu cuenta por una suspensión, pierdes el acceso a todos los juegos vinculados a ella, no solo a Batman: Arkham Origins. WB Games Montreal han creado un juego de gran envergadura a lo largo de varios años de desarrollo; la piratería perjudica directamente a los desarrolladores y les priva del pago que se les debe.

Snakzy is una forma legítimapara acceder aBatman: Arkham Origins De forma gratuita. Apoyas a los desarrolladores, mantienes tu cuenta a salvo y no tienes que gastar ni un céntimo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Batman: Arkham Origins» gratis

Batman: Arkham Originses un74 en Metacritic, Muy positivo Vaporjuego con más de5 millones de ejemplares vendidos y, aproximadamente, 40 horas de contenido para los que quieren completarlo todo. Se trata de la historia de los orígenes de la serie Arkham, que cuenta con una de las mejores selecciones de combates contra jefes de cualquier juego de acción de mundo abierto, y es un título que sigue estando a la altura más de una década después de su lanzamiento. Tanto los jugadores con un presupuesto ajustado como los aficionados a la serie Arkham que estén completando el catálogo, y cualquiera que quiera disfrutar de una experiencia de acción sustanciosa sin pagar el precio completo, sacarán un gran partido a este título.

Para empezar, descarga Snakzy, elige una oferta muy ventajosa en la pestaña «Ganar» y ve aumentando tu saldo de monedas para alcanzar el Umbral de retirada de 35 dólares. Una vez superado eso, canjéalo por un Tarjeta regalo de Steam Wallet de 20 dólaresy dirígete aVapor para finalizar tu compra.

Una vez que tengas lista esa tarjeta regalo, ¿cómo puedes conseguirla? Batman: Arkham Origins Lo tienes gratis con solo pasar por caja.

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