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„Wie bekommt man Mortal Kombat XL kostenlos?“ – diese Frage stellen sich preisbewusste Kämpfer immer wieder, und es gibt eine klare Antwort darauf, die weder Cracks noch zwielichtige Download-Seiten beinhaltet. Mortal Kombat XLbefindet sich an€19.99 on Dampf, enthält jeden Kämpfer aus Kombat-Paket 1 and Kombat-Paket 2, und ist nach wie vor einer der angesehensten Beiträge aus NetherRealm Studios. Snakzy So lässt sich dieser Preis über eine kostenlose Prämien-App verdienen, anstatt das Spiel direkt zu bezahlen.

Dieser Leitfaden hat nichts mit Piraterie oder Cracks zu tun. Diese Wege bergen echte Risiken, darunter Malware und Dampf Kontosperrungen. Die Snakzy Diese Methode ist zu 100 % legal: Verdiene Münzen durch Partnerangebote und löse sie gegen ein Dampf Geschenkkarte und nutze sie, um etwas zu kaufen Mortal Kombat XL on Dampf. Im Folgenden finden Sie einen vollständigen Überblick, Preise, Plattformen, Anforderungen sowie die Snakzy Anleitung, eine Eibe Alternative, Übersicht über die Rechtslage und häufig gestellte Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ auf Steam. Niedrigster jemals verzeichneter Preis: rund 3,99 $ (ca. 80 % Rabatt) Metacritic-Bewertung 83 Kritiker / 5,7 Nutzer (Basisversion MKX). Steam: „Sehr positiv“, 84 % von über 45.000 Bewertungen Genre Action, Kampf, 2,5D-Kampfspiel, Wettkampf Entwickler NetherRealm Studios Verlage Warner Bros. Interactive Entertainment Zeit zum Verdienen, Hauptgeschichte ca. 5 Stunden Verdienstmöglichkeiten: Hauptverdienst + Zusatzverdienst ~15 Stunden Erwerbszeit, 100 %-Komplettist ~80 Stunden

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So bekommst du „Mortal Kombat XL“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Mortal Kombat XL ist die vollständige Mortal Kombat X Paket, das die 2015Basisspiel mitKombat-Paket 1 (Jason Voorhees, Tanya, Predator, Tremor), Kombat-Paket 2 (Bo’ Rai Cho, Triborg, Leatherface, Alien), alle Skin-Pakete und ein frischer Anstrich. Das XL Ausgabe erschienen am 1. März, 2016. Das Basisspiel bietet eine solide 83 Kritiker / 5,7 Nutzer Bewertung auf Metacritic und eine Sehr positivBewertung aufDampfaus über45,000 Bewertungen – was für ein Kampfspiel in dieser Preisklasse eine hohe Messlatte darstellt.

Über alle hinwegMKX In den verschiedenen Versionen wurde der Titel verschoben 11 Millionen Exemplare, womit es zu den meistverkauften Kampfspielen des letzten Jahrzehnts zählt. NetherRealm Studios entwickelt mit Warner Bros. Interactive Entertainment als Herausgeber. Die typischen Merkmale des Studios zeigen sich in jedem Match: filmreife Röntgen Angriffe, charakterbezogene Fatalities und ein Story-Modus, in dem die spielbaren Kämpfer von Kapitel zu Kapitel wechseln. Der XL Mit diesem Paket erhältst du die komplette Kämpferauswahl, alle DLC-Charaktere und alle nach der Veröffentlichung erschienenen kosmetischen Gegenstände.

Ich bin schon seit Mortal KombatFan seit demMK9 Neustart, und dieser Teil wirkt wie das umfassendste Paket, das das Studio bisher herausgebracht hat MK11. Es gibt keine separate „Spiel des Jahres“-Edition, die man sich besorgen muss, keinen fehlenden Skin, den man aufspüren muss, und keinen DLC-Kämpfer, der nur durch einen separaten Kauf freigeschaltet werden kann. Wenn du das komplette MKX Erlebnis in einer Box, Mortal Kombat XL liefert es für €19.99 on Dampf, oder fürkostenlos sobald du genug angespart hast SnakzyEcken.

Wie viel kostet „Mortal Kombat XL“?

Mortal Kombat XLKosten€19.99 on Dampf, und dieser Preis hat sich seit Jahren nicht verändert. Der historische Tiefststand lag bei etwa 80 % Rabatt, wodurch sich der Wert auf etwa €3.99 während der Saisonausverkäufe. Dampf veranstaltet vier große Verkaufsphasen pro Jahr (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) sowie gelegentlich Warner Bros. Verlagsveranstaltung und Mortal Kombat XL neigt dazu, in diesen Zeitfenstern abzufallen.

Selbst beim tiefsten historischen Tiefstand zahlen Sie immer noch echtes Geld aus eigener Tasche. Das Snakzy Diese Methode verändert die Rechnung. Anstatt auf einen Ausverkauf zu warten, sammelt man Münzen über eine kostenlose Prämien-App und löst sie gegen ein Dampf Geschenkkarte und gehen Sie hinein Dampf wobei Ihr Kauf bereits bezahlt ist. Der aktuelle Preis spielt keine Rolle mehr, sobald Sie einen €20 Steam-Guthaben Die Karte befindet sich in Ihrem Konto und kann sofort zum Bezahlen verwendet werden.

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Verfügbarkeit von „Mortal Kombat XL“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 83 Kritiker / 5,7 Nutzer (Basisversion MKX); Steam: Sehr positiv (84 %, über 45.000 Bewertungen) PS5 k. A. (PS4: 83 (Kritiker)) Xbox k. A. (Xbox One: 86 Punkte von Kritikern) Umschalten k. A., nicht für Switch erhältlich

Mortal Kombat XL ist erhältlich unter PC (via Dampf), PlayStation 4, undXbox One, mit dem Sockel MKX Start im April 2015und dieXL Die Gesamtausgabe erscheint im März 2016. Es gibt keine native PS5, Xbox Series X|S, oderNintendo Switch Version, aber Konsolen der aktuellen Generation laufen mit der PS4 and Xbox One basiert auf Abwärtskompatibilität. Da Snakzy Prämien werden umgewandelt in eine Steam-GuthabenGeschenkkarte, dieSteam für PC Diese Version eignet sich ideal für diese Methode.

Systemanforderungen für Mortal Kombat XL

Mortal Kombat XL läuft auf einer modifizierten Version von Unreal Engine 3, wodurch die Anforderungen relativ gering bleiben. Die meisten Gaming-PCs der letzten 10 Jahre sollten die Mindestanforderungen problemlos erfüllen oder sogar übertreffen.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows Vista 64-Bit / 7 / 8 / 10 Windows 7 (64-Bit) / 8 / 10 CPU Intel Core i5-750 mit 2,67 GHz oder AMD Phenom II X4 965 mit 3,4 GHz Intel Core i5-2300 mit 2,8 GHz oder AMD FX-6300 mit 3,5 GHz RAM Drei Gigabyte Acht Gigabyte GPU NVIDIA GeForce GTX 460 oder AMD Radeon HD 5850 NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon HD 7950 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 36 GB Vierzig Gigabyte

Für das Online-Spiel ist mindestens eine Breitbandverbindung erforderlich. Wenn Sie einen Gaming-Laptop oder -Desktop der Mittelklasse aus den letzten fünf Jahren besitzen, sollten Sie die empfohlenen Systemanforderungen problemlos erfüllen und das Spiel ausführen können. Mortal Kombat XL at Eintausendachthundertzehn and sechzig Bilder pro Sekunde. Ein Fight Stick ist optional, wird aber für ernsthaftes Wettkampfspiel empfohlen.

Spielmechanik von Mortal Kombat XL

Die Hauptschleife von Mortal Kombat XL is 1-gegen-1 Kämpfe, die auf der für die Spielereihe typischen Mischung aus brutalen Kombos basieren, Röntgen Finisher und Interaktionen auf der Bühne. Jeder der über 30 spielbaren Kämpfer verfügt über drei unterschiedliche Varianten, wobei jeweils die Spezialangriffe und die Wirkungsreichweite dieser Figur neu definiert werden. Scorpion’s Die „Ninjutsu“-Variante stattet ihn mit Schwertern für weitreichende Stiche aus, seine „Hellfire“-Variante bietet ihm ein auf Flammen basierendes Toolkit zur Raumkontrolle, und seine „Inferno“-Variante beschwört einen „Hellbeast“-Diener. Diese eine Designentscheidung verdreifacht die Tiefe der Matchups und schafft eine Vielfalt im Meta, wie man sie in diesem Genre in dieser Preisklasse selten findet.

Was die Kämpfe selbst betrifft, NetherRealm entwickelt die Stilrichtungen weiter, die zum Markenzeichen des Studios geworden sind. Story-Modusläuft ungefähr5 Stunden und begleitet Cassie Cage, die Tochter von Johnny Cage und Sonya Blade, dabei, wie sie die nächste Generation der Verteidiger des Erdreichs im Kampf gegen Shinnoks Verderbnis der Jinsei anführt. Die Handlung spielt 25 JahredanachMortal Kombat 9, mit filmreifen Zwischensequenzen, in denen in jedem Kapitel der spielbare Kämpfer wechselt.

Außerhalb der Kampagne gibt es den Klassic Tower (die traditionelle Rangliste), die Living Towers (wechselnde Modifikatoren, die stündlich, täglich und wöchentlich aktualisiert werden), die Krypt zum Freischalten von Fatalities und Skins, Online-Ranglisten- und Freizeitmatches sowie „King of the Hill“-Lobbys. MKX führte außerdem die Fraktionskriege System, ein seit Langem bestehender globaler Meta-Wettbewerb, bei dem Online-Siege einer von fünf Fraktionen zugeordnet werden. Zusammen ergibt dies etwa 15 Stunden an „Main-Plus-Extras“-Inhalten und etwa 80 Stunden des „Completionist“-Spielens.

Die wichtigsten Funktionen von Mortal Kombat XL

✅ Komplette XL-Edition mit allen DLCs: Inklusive Sockel MKXmehrKombat-Paket 1 (Jason Voorhees, Tanya, Predator, Tremor), Kombat-Paket 2 (Bo’ Rai Cho, Triborg, Leatherface, Alien) sowie alle nach der Veröffentlichung erschienenen Skin-Pakete.

✅ Drei Varianten pro Zeichen: Jeder Kämpfer verfügt über drei unterschiedliche Kampfstilvarianten, die sich in ihren Spezialangriffen und Kombos unterscheiden, wodurch sich die Tiefe des Charakterpools praktisch verdreifacht und Hunderte von Matchup-Kombinationen entstehen.

✅ Filmischer Story-Modus: NetherRealm’s Eine charakteristische, kapitelbasierte Kampagne mit Zwischensequenzen in Hollywood-Qualität und einem Gameplay, bei dem man zwischen den Charakteren wechseln kann – eine der angesehensten Geschichten im Kampfspiel-Genre.

✅ Gast-Horror-Ikonen: Jason Voorhees, Predator, Leatherface und Alien ergänzen die Charakterauswahl als voll ausgearbeitete Kämpfer mit den für die jeweiligen Filmreihen typischen Fatalities, die Horrorfans besonders lieben.

✅ 11 Millionen verkaufte Exemplare: Eines der meistverkauften Kampfspiele des vergangenen Jahrzehnts, das die Mortal Kombat Reboot-Trilogie (MK9, MKX, MK11) als kommerzielles Schwergewicht des Genres.

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So bekommst du „Mortal Kombat XL“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der du Partnerangebote nutzt (Apps herunterladen, Handyspiele bis zu bestimmten Meilensteinen spielen, kurze Umfragen ausfüllen, kurze Videos ansehen) und Münzen verdienst, die in echtes Geld umgewandelt werden können Steam-Guthaben Guthaben. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es fallen keine Kosten an. Der Tausch erfolgt nach dem Prinzip „Zeit gegen Wert“: Schließe genügend Angebote ab und löse Coins gegen ein Dampf Geschenkgutschein im Wert von mindestens €19.99, und damit etwas kaufen Mortal Kombat XL on Dampf.

So geht’s: Mortal Kombat XL Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen, kostenlos erhältlich für iOS und Android über snakzy.com. Die Offerwall durchstöbern und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen – von kurzen Umfragen und kostenlosen Spielinstallationen bis hin zu besser bezahlten Meilenstein-Angeboten. Angebote abschließen und Münzen einlösen, wobei dir für jedes abgeschlossene Angebot Münzen gutgeschrieben werden, die auf dein €19.99Ziel. Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht. Das €20 Nennwert-Umschläge Mortal Kombat XL’s€19.99Preis mit€0.01übrig geblieben. Verwenden Sie die Geschenkkarte, um Folgendes zu kaufen: Mortal Kombat XL on Dampf.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestbetrag für Auszahlungen: €35 , Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vorzunehmen.

, Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vorzunehmen. Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage, und die€35 Der Mindestauszahlungsbetrag bedeutet, dass Sie vor Ihrer ersten Auszahlung erst einen entsprechenden Betrag ansammeln müssen. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.

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Nicht jeder Leser möchte warten, bis sich eine gewisse Menge angesammelt hat SnakzyMünzen undEibe Das deckt diesen Fall direkt ab. Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz für vergünstigte Spiel-Keys und Mortal Kombat XL verkauft dort ab etwa €2.00 zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels gegenüber dem offiziellen DampfPreis von€19.99. Das ergibt ungefähr 90 % Rabatt the Dampf Aufkleber, vergleichbar mit dem historischen Dampf günstig, ohne auf saisonale Sonderangebote warten zu müssen. Sie kaufen über Eibe, erhalten eineDampf Schlüssel, einlösen unter Dampf, und erhalten am Ende dieselbe dauerhafte, legitime Lizenz, die Sie auch bei einem Direktkauf erhalten würden. Dabei handelt es sich nicht um einen Workaround oder einen Umweg über den Graumarkt, sondern um einen Marktplatz, auf dem autorisierte Schlüssel zu einem günstigeren Preis verkauft werden.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihre Dampf Schlüssel oder Geschenkkartencode per E-Mail. Drei Wege führen zum selben Ziel: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf) und alle drei enden mit einer legalen Kopie von Mortal Kombat XL.

Ist es legal, „Mortal Kombat XL“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzy Die Vorgehensweise ist zu 100 % legal. Der Ablauf ist ganz einfach: Man spielt mobile Spiele von Partner und erfüllt Angebote, Snakzy bezahlt dich mit Coins, die aus Werbeeinnahmen stammen; diese Coins tauscht du dann gegen echtes Dampf Geschenkkarte, und du nutzt die Geschenkkarte, um etwas zu kaufen Mortal Kombat XL über die offizielle Dampf Storefront. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Rechnung, genau wie die, die Sie erhalten würden, wenn Sie Dampfeine Kreditkarte.NetherRealm Studios and Warner Bros. Interactive Entertainment vollständig bezahlt werden, weil Dampf bearbeitet eine normale Einzelhandels-Transaktion.

Was Sie vermeiden sollten: geknackte Kopien, ROM-Dumps, Schlüsselgeneratoren und inoffizielle Mortal Kombat XL Download-Seiten. Diese Wege sind illegal und bergen echte Risiken, darunter Malware, die Ihr System gefährden kann und Dampf Kontosperren, durch die Sie dauerhaft keinen Zugriff mehr auf Ihre Bibliothek haben. Bei Raubkopien fehlen zudem die Multiplayer-Server, Fraktionskriege Integration und Dampf Infrastruktur, die dafür sorgt, dass das Spiel langfristig spielbar bleibt, während Warner Bros. Interactive Entertainment verliert die Lizenzerlöse, aus denen künftige NetherRealmProjekte.

The Snakzy Diese Methode ist ein legitimer Weg, um Mortal Kombat XL Es ist kostenlos, der Entwickler wird bezahlt, und Sie erhalten eine saubere Lizenz.

Mein Fazit dazu, wie man „Mortal Kombat XL“ kostenlos bekommt

Mortal Kombat XL ist die vollständige MKX Paket mit allen DLC-Kämpfern, allen Skin-Packs und dem Sehr positiv Dampf entsprechende Bewertung. Die Snakzy Diese Methode eignet sich für alle, die lieber Zeit als Geld investieren möchten: preisbewusste Gamer, Spieler mit einer langen Wunschliste oder alle, die nicht auf ein Dampf Verkaufsfenster. Der Weg vom Münzguthaben zum Mortal Kombat XLin deinemDampf Die Bibliothek ist kurz und übersichtlich.

Die nächsten praktischen Schritte: Herunterladen Snakzy, suchen Sie sich ein Angebot mit hoher Auszahlung, das zu Ihrer Zeit passt, und bauen Sie Ihr Guthaben auf, um €35 Mindestauszahlungsgrenze, einlösen €20 Steam-Guthaben Geschenkkarte und schließen Sie den Kauf ab unter Dampf. Die€10 Der Willkommensbonus verschafft dir schon bei der Anmeldung einen Vorsprung. Sobald du deine Geschenkkarte bereit hast, erfährst du hier, wie du Mortal Kombat XL Kostenlos – nur einen Klick an der Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen