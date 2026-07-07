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Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios web de descargas no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales: infecciones por malware y la pérdida permanente de Vapor suspensiones de cuentas. En su lugar, ganarás monedas a través de Snakzy, canjéalos por un auténtico Vapor tarjeta regalo y realizar una compra oficial en Vapor. El artículo incluye una descripción general del juego, los precios, las plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, elTejo ofertas, aspectos legales y preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ en Steam; precio más bajo en oferta: unos 4,99 $ (75 % de descuento) Puntuación en Metacritic 86 de los críticos / 8,3 de los usuarios; 95 % de opiniones «abrumadoramente positivas» en Steam (más de 180 000 reseñas) Género Acción, Terror: Mundo abierto, Terror de supervivencia, Zombis, Parkour, Modo cooperativo, Primera persona Desarrolladores Techland Editoriales Techland Es hora de ganar (Noticia principal) ~18 horas Tiempo de juego (principal + extras) ~35 horas Tiempo necesario para conseguirlo (100 % de finalización) ~100 horas

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Cómo conseguir gratis la edición Essentials de Dying Light: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de Dying Light: Edición Essentials desde su lanzamiento original en 2015, y su atractivo no ha hecho más que aumentar en 2026. TechlandEl juego de parkour con zombis en primera persona de «» ha superado 30 millones de ejemplares vendidos, lo que lo sitúa entre los videojuegos de zombis más vendidos de la historia. En Vapor, la valoración de los usuarios es de 95 %: abrumadoramente positivode más de180 000 opiniones, una puntuación que roza el consenso en esa escala. La puntuación de los críticos en Metacritic se sitúa en 86 con una puntuación de los usuarios de 8.3 on PC.

Dying Light: Edición Essentials pertenece a la categoría de Acción y Terror, y combina los géneros de mundo abierto, terror de supervivencia, zombis, parkour, modo cooperativo y primera persona. La Edición Essentials incluye el juego original Dying Light con sus actualizaciones de contenido y el Lo siguiente ampliación del mundo rural, para que disfrutes de la experiencia completa al precio habitual.

Juegas en el papel de Kyle Crane, un agente encubierto de la GRE que ha sido lanzado en paracaídas sobre la ciudad de Harran, sometida a cuarentena. El escenario es un denso mapa urbano de estilo oriental, compuesto por tejados, barrios marginales y el casco antiguo, con el Lo siguiente una expansión que añade una extensa zona rural. El ciclo día/noche es el gancho: el día sirve para buscar recursos y realizar misiones, mientras que por la noche aparecen los «Volatiles», que persiguen al jugador. Esa tensión es lo que hizo que el juego destacara frente a todos los demás juegos de zombis anteriores, y la fórmula sigue funcionando. once añostras el lanzamiento.

¿Cuánto cuesta la edición Essentials de Dying Light?

Dying Light: Edición Essentialscostes€19.99 on Vapor a precio estándar. Eso ya es muy competitivo para un juego de mundo abierto con tanto contenido, y el precio se ha mantenido estable desde que la Edición Essentials incluyó el juego base, las actualizaciones de contenido y Lo siguiente expansión en un único paquete. El mínimo histórico se sitúa en torno a €4.99duranteVapor campañas de rebajas, más o menos 75 % de descuentoestándar.

Techland ha sido generosa con los descuentos a lo largo de los años, así que en cada temporada Vapor Las rebajas (verano, otoño, invierno) son los periodos habituales en los que los precios bajan considerablemente. Si no quieres esperar a las próximas rebajas, el Snakzy El método que se explica a continuación evita el €19.99 etiqueta por completo. Completas ofertas, ganas monedas y las canjeas por un Vapor tarjeta regalo y comprar Dying Light: Edición Essentials sin gastar tu propio dinero.

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Disponibilidad de «Dying Light: Essentials Edition» en las distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 86 / 8,3 PS5 N/A (PS4: 74 según la crítica) Xbox N/A (Xbox One: 74 según la crítica) Interruptor 72 / 7,0

Dying Light: Edición Essentialsfunciona enPC via Vapor, PS4, Xbox One, yNintendo Switch. No hay ninguna consola de nueva generación específica PS5 or Xbox Series X|S compilación, pero la compatibilidad con versiones anteriores funciona bien en ambas consolas. El Interruptor La versión para consolas tiene una fidelidad inferior, pero no tiene nada que envidiar a una 72 crítico Puntuación en Metacritic. Desde Snakzyse abona enVaportarjetas regalo,PC es el punto de partida natural para este método. El Vapor Esta versión también cuenta con la comunidad de mods más activa y el mayor número de jugadores en el modo cooperativo online.

Requisitos del sistema de Dying Light: Edición Essentials

Dying Light: Edición EssentialsusosTechland«Chrome Engine 6», que es más flexible que la mayoría de los motores de mundo abierto actuales. Tú No hace falta un equipo de gama alta para gestionarlo bien.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7 de 64 bits Windows 7 de 64 bits CPU Intel Core i5-2500 / AMD FX-8320 Intel Core i5-4670K / AMD FX-8350 RAM 4 GB Ocho gigabytes GPU NVIDIA GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB de VRAM) NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 290 Almacenamiento 40 GB disponibles Se recomienda un SSD de 40 GB

Estas especificaciones corresponden a la gama media de hace una década, por lo que casi cualquier PC construido en los últimos entre ocho y diez años puede con ello. DirectX 11 es obligatorio, y se necesita conexión a Internet de banda ancha para el modo cooperativo en línea. Se recomienda un SSD de gama alta para acelerar la reproducción durante los rápidos desplazamientos de parkour. Los jugadores que utilicen 8 GB de RAMy unGTX 780-La carta de ese nivel debería salir 1080p Alta at sesenta fotogramas por segundocómodamente.

Mecánicas de Dying Light: Edición Essentials

El bucle principal en Dying Light: Edición Essentials se basa en tres sistemas interrelacionados: parkour en primera persona, el cambio de riesgos entre el día y la noche, y una progresión de habilidades en tres árboles. Encarnas a Kyle Crane, un agente encubierto del GRE lanzado en paracaídas a la ciudad de Harran, sometida a cuarentena, que debe encontrar el equilibrio entre su misión y ayudar a los supervivientes que luchan contra la horda de zombis.

Durante el día, recorres el denso mapa urbano de Harran practicando parkour en primera persona: corriendo por las paredes, escalando, deslizándote y saltando de tejado en tejado. Recoger armas y materiales de fabricación llena tu inventario mientras completas misiones de la historia y misiones secundarias por los barrios marginales y el Casco Antiguo. El combate a la luz del día consiste principalmente en enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra los «shamblers», con algún que otro «runner» infectado por el virus que se abalanza sobre ti. Es rápido, brutal y táctico porque La durabilidad de las armas es importante en cada plano que elabores.

Entonces cae la noche y la ciudad cambia. Los Volátiles aparecen y te persiguen sin descanso. No puedes enfrentarte a ellos en los niveles bajos, así que la única táctica viable es correr, trepar y esconderte mientras las zonas seguras UV te guían de vuelta a un refugio. Cada anochecer es un momento decisivo: quedarte fuera para conseguir mayores recompensas de experiencia o ir a lo seguro y dormir hasta que pase la noche.

La progresión se desarrolla a través de tres árboles de habilidades: Superviviente (XP de misión y rescate), Agilidad (parkour XP), y Potencia (XP de armas pesadas y de remates). Cada árbol sube de nivel de forma independiente en función de lo que hagas realmente en el mundo. El Lo siguiente La expansión incluye un mapa rural en el que se circula en carruajes, mejoras para los vehículos y una trama basada en la fe. En conjunto, estos sistemas aportan Dying Light: Edición Essentialsmás o menos100 horas de contenido para un completo 100 % en funcionamiento.

Características principales de Dying Light: Edición Essentials

✅ Parkour en primera persona en un mundo abierto plagado de zombis: La fluidez al correr por las paredes, escalar y desplazarse por los tejados crea una sensación de libertad vertical que pocos otros juegos de zombis han logrado igualar.

✅ El ciclo de día y noche que cambia las reglas: El día es para buscar recursos y cumplir misiones; por la noche aparecen los «Volatiles», que persiguen al jugador sin tregua, lo que convierte cada puesta de sol en una auténtica decisión táctica.

✅ Valoraciones abrumadoramente positivas en Steam: Uno de los videojuegos mejor valorados en Vapor with 95 % positivode más de180 000 opiniones, lo que lo sitúa entre los títulos de zombis más recomendados de la plataforma.

✅ 30 millones de ejemplares vendidos: Un peso pesado del mercado impulsado por años de actualizaciones de contenido gratuitas tras su lanzamiento y uno de los modelos de soporte de servicio en directo más comprometidos del sector de los videojuegos.

✅ Modo cooperativo online para 4 jugadores: La campaña completa admite un modo cooperativo en línea de 1 a 4 jugadores con progresión compartida, además del modo de invasión asimétrico «Be the Zombie», en el que los jugadores se cazan entre sí.

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Cómo conseguir gratis la edición Essentials de Dying Light con Snakzy

Snakzy is Tejo«La aplicación de recompensas gratuita para Android and iOSque da beneficiosVapor, PlayStation, Xbox, yNintendo Tarjetas regalo de la tienda online a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. El modelo es muy sencillo: instalar juegos gratuitos, alcanzar hitos en el móvil, rellenar encuestas rápidas y ver vídeos publicitarios cortos. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin compras ocultas. A cambio de tu tiempo, obtienes ingresos publicitarios, y Snakzy proporciona códigos auténticos procedentes de la misma cadena de suministro Tejose vende a diario.

A continuación te explicamos cómo conseguir Dying Light: Edición Essentials Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita en iOS and Android via snakzy.com. La creación de la cuenta lleva menos de un minuto. Explora las ofertas disponibles: abre la pestaña «Ganar». Las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia, así que elige aquellas que ofrezcan mayores recompensas en monedas o que se adapten al tiempo del que dispones. Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio. Seguir el progreso hacia Dying Light: Edición Essentials‘s€19.99 precio dentro de la aplicación. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam: en cuanto tu saldo supere el umbral, retira el dinero en forma de Vapor Tarjeta regalo en formato cartera. La €20 La denominación abarca el €19.99precio con€0.01sobras. Compra «Dying Light: Edición Essentials» en Steam: canjea la tarjeta regalo en tu Vapor Wallet y compra el juego.

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte. Consulta la aplicación para ver la oferta actual.

El umbral mínimo de retirada es de €35 . Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo.

. Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región. Consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. El€35 Se aplica un importe mínimo de retirada, y las ofertas varían según la región, así que comprueba qué ofertas están disponibles en tu país antes de comprometerte a nada.

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Consigue la edición Essentials de Dying Light más barata con Eneba

No todos los lectores quieren esperar días para acumular Snakzy monedas. Si prefieres pagar algo y jugar Dying Light: Edición Essentialsde inmediato,Tejo es la plataforma en la que confío para comprar claves de CD con descuento. La página oficial VaporEl precio es de€19.99, mientras queTejo Los precios suelen empezar en torno a De 3 a 8 dólares, lo que supone un ahorro de aproximadamente del 60 % al 85 % fuera de lo habitual. Se trata de una licencia permanente válida: recibes una Vapor clave, actívala en tu cuenta y el juego será tuyo para siempre. Tejo Las claves proceden de distribuidores regionales autorizados, la misma cadena de suministro que sustenta su negocio de tarjetas regalo. Se trata de una vía alternativa, no de una vía «mejor» que Snakzy. Snakzy Es gratis, pero hay que dedicarle tiempo. Tejo se ofrece con un descuento a cambio de un pago inicial. Elige la opción que mejor se adapte a tu situación.

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Tejo Los precios varían, así que comprueba siempre la lista de precios en tiempo real antes de comprar. El proceso es sencillo: selecciona un producto, paga y recibe el Vapor código de la tarjeta o de regalo por correo electrónico. Las tres opciones funcionan de la misma manera al finalizar la compra: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vapor compra). Cada una de ellas termina con una copia legítima de Dying Light: Edición Essentialsen tuVaporcuenta.

¿Es legal conseguir la edición Essentials de Dying Light gratis con Snakzy?

Sí,100 % legal. Snakzy te paga por el tiempo que dedicas a jugar a juegos para móvil y a completar ofertas dentro de las aplicaciones. Los anunciantes financian la plataforma, Snakzy convierte tu actividad en monedas, y esas monedas las canjeas por un Vapor tarjeta regalo, y utilizas la tarjeta para realizar una compra oficial en Vapor. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, igual que en cualquier compra directa. Techland se le paga según la tarifa habitual Vaporreparto de ingresos.

Lo que hay que evitar es justo lo contrario: sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», cracks y torrents que prometen copias gratuitas de Dying Light: Edición Essentials. Son ilegales según la ley de derechos de autor, y los riesgos reales son inmediatos. Los instaladores pirateados suelen contener malware que puede poner en peligro tu PC. Vapor bloquea de forma activa las cuentas en las que se detecte contenido pirateado, impidiéndote acceder a todos los juegos que tengas. No hay licencia válida, ni acceso al modo multijugador, ni asistencia por parte de los desarrolladores. Techland, el estudio que creó uno de los videojuegos de zombis más queridos del mercado, se ve perjudicado por la piratería y merece que se le pague por su trabajo.

Snakzy Es una opción válida: apoyas a los desarrolladores sin tener que rascarte el bolsillo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir gratis la edición Essentials de Dying Light

The Snakzy Esta opción es la más adecuada para los jugadores que cuidan su presupuesto, cualquiera que tenga una agenda muy apretada Vapor la lista de deseos, y para los jugadores que no quieren esperar meses a la próxima gran rebaja. Estás intercambiando más o menos una semana de la tarde, cuando ya empieza a hacer €20 Vapor tarjeta regalo, que se canjea Dying Light: Edición Essentials‘s€19.99precio con€0.01 de sobra. A cambio, obtienes una licencia permanente para un juego con 95 %: abrumadoramente positivoreseñas,30 millones ventas, y alrededor de 100 horas de contenido si te comprometes a completar toda la serie.

Los pasos a seguir son sencillos: descarga Snakzy on iOS or Android, elige una oferta muy ventajosa que se adapte a tu horario, ve aumentando tu saldo y realiza la solicitud oficial Vapor compra. Devolución Techland Tanto los seguidores como quienes visitan el sitio por primera vez siguen el mismo procedimiento. Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, Cómo conseguir gratis la edición Essentials de Dying Light solo tienes que pasar por caja.

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