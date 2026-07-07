Wie bekommt man die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos?

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Dieser Leitfaden hat nichts mit Piraterie, Cracks oder inoffiziellen Download-Seiten zu tun. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken: Malware-Infektionen und dauerhafte Dampf Kontosperren. Stattdessen verdienst du Münzen durch Snakzy, löse sie gegen ein echtes ein Dampf Geschenkkarte und tätigen Sie einen offiziellen Kauf auf Dampf. Der Artikel behandelt den Überblick über das Spiel, die Preise, die Plattformen, die Systemanforderungen sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, derEibe Rabattmöglichkeiten, Rechtliches und häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ auf Steam; niedrigster Angebotspreis bei ca. 4,99 $ (75 % Rabatt) Metacritic-Bewertung 86 Kritiker / 8,3 Nutzer; 95 % „überwältigend positiv“ auf Steam (über 180.000 Bewertungen) Genre Action, Horror: Offene Welt, Survival-Horror, Zombies, Parkour, Koop, Ego-Perspektive Entwickler Techland Verlage Techland Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ~18 Stunden Verdienstmöglichkeiten (Hauptverdienst + Zusatzverdienste) ~35 Stunden Erforderliche Spielzeit (100 % Abschluss) ~100 Stunden

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So bekommst du die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Dying Light Essentials Edition seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2015, und die Beliebtheit hat seitdem nur noch zugenommen 2026. TechlandDas First-Person-Zombie-Parkour-Spiel von … hat die Marke überschritten 30 Millionen verkaufte Exemplare, womit es zu den meistverkauften Zombie-Spielen aller Zeiten zählt. Auf Dampf, die Nutzerbewertung liegt bei 95 % – überwältigend positivaus über180.000 Bewertungen, was bei dieser Skala fast einem Konsens entspricht. Die Metacritic-Kritikerbewertung liegt bei 86 mit einer Nutzerbewertung von 8.3 on PC.

Dying Light Essentials Edition Das Spiel fällt in die Kategorie „Action, Horror“ und vereint die Tags „Open World“, „Survival-Horror“, „Zombie“, „Parkour“, „Koop“ und „First Person“. Die Essentials Edition enthält das Originalspiel Dying Light mit seinen Inhaltsaktualisierungen und dem Das Folgende Erweiterung „Landschaft“, sodass Sie das komplette Spielerlebnis zum Standardpreis erhalten.

Du schlüpfst in die Rolle von Kyle Crane, einem verdeckten GRE-Agenten, der über der unter Quarantäne stehenden Stadt Harran abgesetzt wird. Schauplatz ist eine dicht bebaute Stadtlandschaft im Stil des Nahen Ostens mit Dächern, Slums und der Altstadt, wobei die Das Folgende Erweiterung, die eine weitläufige Landschaftszone hinzufügt. Der Tag-Nacht-Zyklus ist das Besondere: Tagsüber geht es ums Plündern und um Missionen, nachts tauchen „Volatiles“ auf, die den Spieler jagen. Diese Spannung hat das Spiel von allen anderen Zombie-Spielen zuvor abgehoben, und das Konzept funktioniert nach wie vor. elf Jahrenach dem Start.

Wie viel kostet die „Dying Light Essentials Edition“?

Dying Light Essentials EditionKosten€19.99 on Dampf zum Standardpreis. Das ist für ein Open-World-Spiel mit so viel Inhalt bereits sehr günstig, und der Preis ist stabil geblieben, seit die „Essentials Edition“ das Basisspiel, Inhaltsupdates und Das Folgende Zusammenfassung in einem einzigen Paket. Der historische Tiefststand liegt bei etwa €4.99währendDampf Verkaufsveranstaltungen, ungefähr 75 % RabattStandard.

Techland hat im Laufe der Jahre großzügige Rabatte gewährt, daher saisonale Dampf Sonderverkäufe (Sommer, Herbst, Winter) sind die typischen Zeiträume, in denen die Preise stark fallen. Wenn Sie nicht auf den nächsten Sonderverkauf warten möchten, dann Snakzy Die im Folgenden beschriebene Methode umgeht die €19.99 Tag komplett. Du schließt Angebote ab, sammelst Münzen und löst diese gegen ein Dampf Geschenkkarte und kaufen Dying Light Essentials Edition ohne eigenes Geld auszugeben.

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Verfügbarkeit der „Dying Light Essentials Edition“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 86 / 8,3 PS5 k. A. (PS4: 74 (Kritiker)) Xbox k. A. (Xbox One: 74 Punkte von Kritikern) Umschalten 72 / 7,0

Dying Light Essentials Editionläuft aufPC via Dampf, PS4, Xbox One, undNintendo Switch. Es gibt keine spezielle Next-Gen-Version PS5 or Xbox Series X|S Build, aber die Abwärtskompatibilität funktioniert auf beiden Konsolen einwandfrei. Die Umschalten Die Portierung läuft mit geringerer Detailtreue, kann sich aber dennoch mit einer 72 kritisch Metacritic-Bewertung. Seit Snakzyzahlt aus inDampfGeschenkgutscheine,PC ist der naheliegende Ansatzpunkt für diese Methode. Die Dampf Diese Version verfügt zudem über die aktivste Mod-Szene und die höchste Spielerzahl im Online-Koop-Modus.

Systemanforderungen für „Dying Light: Essentials Edition“

Dying Light Essentials EditionVerwendungszweckeTechland„Chrome Engine 6“, die weniger anspruchsvoll ist als die meisten modernen Open-World-Engines. Du brauche keinen High-End-Rechner um es gut zu führen.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 7 64-Bit Windows 7 64-Bit CPU Intel Core i5-2500 / AMD FX-8320 Intel Core i5-4670K / AMD FX-8350 RAM 4 GB Acht Gigabyte GPU NVIDIA GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM) NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 290 Lagerung 40 GB verfügbar 40 GB SSD empfohlen

Diese Spezifikationen entsprechen dem mittleren Leistungsbereich von vor einem Jahrzehnt, daher ist fast jedes PC im letzten Jahr erbaut acht bis zehn Jahre kann damit umgehen. DirectX 11 ist erforderlich, und für den Online-Koop-Modus wird eine Breitband-Internetverbindung benötigt. Eine SSD der oberen Preisklasse wird empfohlen, um das Streaming bei schnellen Parkour-Passagen zu beschleunigen. Spieler, die 8 GB RAMund einGTX 780-Eine Karte dieser Stufe sollte treffen 1080p – Hohe Auflösung at sechzig Bilder pro Sekundebequem.

Spielmechanik der „Dying Light Essentials Edition“

Die Kernschleife in Dying Light Essentials Edition basiert auf drei miteinander verflochtenen Systemen: Parkour aus der Ego-Perspektive, ein Tag-Nacht-Risikowechsel und ein dreigliedriges Fertigkeitssystem. Du schlüpfst in die Rolle von Kyle Crane, einem verdeckten GRE-Agenten, der in die unter Quarantäne gestellte Stadt Harran abgeworfen wird und dabei den Spagat zwischen seiner Mission und der Unterstützung der Überlebenden im Kampf gegen die Zombiehorde meistern muss.

Tagsüber durchquerst du Harrans dicht bebaute Stadtlandschaft mit Parkour aus der Ego-Perspektive: Wandlaufen, Klettern, Rutschen und Springen zwischen den Dächern. Das Sammeln von Waffen und Handwerksmaterialien füllt dein Inventar, während du Story-Missionen und Nebenquests in den Slums und der Altstadt absolvierst. Kämpfe bei Tageslicht finden meist im Nahkampf gegen Shambler statt, wobei gelegentlich auch virusinfizierte Runner auf dich zusprinten. Es ist schnell, brutal und taktisch, denn Die Haltbarkeit der Waffe spielt eine Rolle auf jeder Bauanleitung, die du erstellst.

Dann bricht die Nacht herein, und die Stadt verändert sich. Volatiles tauchen auf und jagen dich aktiv. Auf niedrigen Stufen kannst du sie nicht besiegen, daher besteht die einzige sinnvolle Taktik darin, zu sprinten, zu klettern und dich zu verstecken, während dich UV-Sicherheitszonen zurück zu einem Unterschlupf führen. Jeder Einbruch der Dunkelheit ist ein Entscheidungspunkt: Bleib draußen, um höhere Erfahrungsbelohnungen zu erhalten, oder geh auf Nummer sicher und schlaf die Nacht durch.

Der Spielfortschritt erstreckt sich über drei Fertigkeitsbäume: Überlebender (Erfahrungspunkte für Missionen und Rettungseinsätze), Beweglichkeit (Parkour XP) und Leistung (Erfahrungspunkte für schwere Waffen und Finisher). Jeder Baum wird unabhängig davon hochgestuft, was du tatsächlich in der Welt tust. Der Das Folgende Die Erweiterung bietet eine von Pferdekutschen geprägte Landkarte, Fahrzeug-Upgrades und eine auf Glauben basierende Handlung. Zusammen ergeben diese Elemente Dying Light Essentials Editionungefähr100 Stunden Inhalt für eine vollständige 100 % läuft.

Die wichtigsten Features der „Dying Light Essentials Edition“

✅ Parkour aus der Ich-Perspektive in einer offenen Zombie-Welt: Das flüssige Laufen an Wänden, Klettern und das Überqueren von Dächern vermitteln ein Gefühl vertikaler Freiheit, das nur wenige andere Zombie-Spiele erreichen.

✅ Tag-Nacht-Zyklus, der die Regeln verändert: Tagsüber geht es ums Plündern und um Missionen; nachts tauchen „Volatiles“ auf, die den Spieler unerbittlich verfolgen und jeden Sonnenuntergang zu einer echten taktischen Entscheidung machen.

✅ Überwältigend positive Bewertungen auf Steam: Eines der am besten bewerteten Spiele auf Dampf with 95 % positivaus über180.000 Bewertungen, womit es zu den am häufigsten empfohlenen Zombie-Titeln auf der Plattform zählt.

✅ 30 Millionen verkaufte Exemplare: Ein kommerzielles Schwergewicht, das durch jahrelange kostenlose Inhaltsupdates nach der Veröffentlichung und eines der engagiertesten Live-Service-Modelle der Gaming-Branche angetrieben wird.

✅ Online-Koop-Modus für 4 Spieler: Die gesamte Kampagne unterstützt einen Online-Koop-Modus für 1 bis 4 Spieler mit gemeinsamem Spielfortschritt sowie den asymmetrischen Invasionsmodus „Be the Zombie“, in dem die Spieler sich gegenseitig jagen.

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So erhältst du die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Eibe„s kostenlose Prämien-App für Android and iOSdas sich auszahltDampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop-Gutscheine als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Das Prinzip ist ganz einfach: Kostenlose Spiele installieren, bestimmte Meilensteine im Spiel erreichen, kurze Umfragen ausfüllen, kurze Werbevideos ansehen. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, keine versteckten Kosten. Du tauschst deine Zeit gegen Werbeeinnahmen ein, und Snakzy gibt echte Codes aus derselben Lieferkette aus Eibewird täglich verkauft.

So geht’s: Dying Light Essentials Edition Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos erhältlich unter iOS and Android via snakzy.com. Die Einrichtung des Kontos dauert weniger als eine Minute. Verfügbare Angebote durchsuchen: Öffne den Reiter „Verdienen“. Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig. Wähle daher diejenigen aus, die die höchsten Coin-Auszahlungen bieten oder zu deinem Zeitbudget passen. Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Bilanz. Verfolgen Sie die Fortschritte bei Dying Light Essentials Edition’s€19.99 Preis in der App. Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den Schwellenwert überschreitet, lassen Sie sich den Betrag auszahlen für einen Dampf Geschenkkarte im Portemonnaie. Die €20 Der Begriff umfasst die €19.99Preis mit€0.01Reste. „Dying Light Essentials Edition“ auf Steam kaufen: Lösen Sie die Geschenkkarte für Ihr Dampf Wallet und das Spiel kaufen.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus. Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 . Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können.

. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können. Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Die€35 Es gilt eine Mindestauszahlungssumme, und die Angebote variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher bitte über die in Ihrem Land geltenden Bedingungen, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.

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Nicht jeder Leser möchte tagelang warten, bis sich genug angesammelt hat Snakzy Münzen. Wenn du lieber etwas bezahlen und spielen möchtest Dying Light Essentials Editionsofort,Eibe ist der Marktplatz, dem ich bei der Suche nach vergünstigten CD-Keys vertraue. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€19.99, währendEibe Die Angebote beginnen in der Regel bei etwa 3 bis 8 Dollar, was einer Ersparnis von etwa 60 % bis 85 % nicht standardmäßig. Es handelt sich um eine gültige Dauerlizenz: Sie erhalten eine Dampf Geben Sie den Schlüssel ein, aktivieren Sie ihn in Ihrem Konto, und das Spiel gehört für immer Ihnen. Eibe Die Schlüssel stammen von autorisierten regionalen Vertriebspartnern – derselben Lieferkette, die auch ihr Geschenkkartengeschäft versorgt. Dies ist ein alternativer Weg, kein „besserer“ Weg als Snakzy. Snakzy ist kostenlos, erfordert aber einen gewissen Zeitaufwand. Eibe wird mit Vorabkosten vergünstigt. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrer Situation passt.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben Dying Light Essentials Edition„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf immer die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie das Dampf Schlüssel oder Geschenkkartencode per E-Mail. Alle drei Möglichkeiten funktionieren an der Kasse auf dieselbe Weise: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf). Jedes endet mit einer legalen Kopie von Dying Light Essentials Editionauf deinemDampfKonto.

Ist es legal, die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja,100 % legal. Snakzy bezahlt dich dafür, dass du Zeit mit Handyspielen verbringst und In-App-Angebote abschließt. Die Plattform wird von Werbekunden finanziert, Snakzy wandelt deine Aktivitäten in Münzen um, die du dann gegen einen echten Dampf Geschenkkarte, und Sie nutzen die Karte, um einen offiziellen Kauf auf Dampf. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihre Dampf Konto, genau wie bei jedem Direktkauf. Techland wird über den Standard bezahlt DampfUmsatzaufteilung.

Was man vermeiden sollte, ist das Gegenteil: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents, die kostenlose Kopien von Dying Light Essentials Edition. Diese sind urheberrechtlich verboten, und die tatsächlichen Risiken sind unmittelbar. Geknackte Installationsprogramme enthalten regelmäßig Malware, die Ihr System gefährden kann. PC. Dampf sperrt Konten, auf denen raubkopierte Inhalte entdeckt werden, aktiv und verweigert dir den Zugriff auf alle Spiele, die du besitzt. Es gibt keine gültige Lizenz, keinen Zugang zum Mehrspielermodus und keinen Support durch den Entwickler. Techland, das Studio, das eines der beliebtesten Zombie-Spiele auf dem Markt entwickelt hat, leidet unter Piraterie und verdient es, für seine Arbeit bezahlt zu werden.

Snakzy ist ein legitimer Weg: Man unterstützt die Entwickler, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

Mein Fazit dazu, wie man die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos erhält

The Snakzy Diese Methode eignet sich am besten für preisbewusste Gamer und alle, die einen vollen Terminkalender haben Dampf Wunschliste und Spieler, die nicht monatelang auf den nächsten großen Ausverkauf warten wollen. Du handelst ungefähr pro Woche in der hellen Abendstunde für eine €20 Dampf Geschenkkarte, die eingelöst wird Dying Light Essentials Edition’s€19.99Preis mit€0.01 zur Verfügung. Als Belohnung erhält man eine dauerhafte Lizenz für ein Spiel mit 95 % – überwältigend positivRezensionen,30 Millionen Umsatz und etwa 100 Stunden an Inhalten, wenn Sie sich für einen kompletten Durchlauf entscheiden.

Die praktischen Schritte sind ganz einfach: Herunterladen Snakzy on iOS or Android, wählen Sie ein attraktives Angebot, das zu Ihrem Zeitplan passt, bauen Sie Ihr Guthaben auf und geben Sie die offizielle Dampf Kauf. Rückgabe Techland Fans und Erstbesucher folgen demselben Weg. Sobald Ihre Geschenkkarte bereit ist, So bekommst du die „Dying Light Essentials Edition“ kostenlos ist nur noch ein Schritt zur Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen