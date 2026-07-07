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Esta guía explica un método 100 % legal, sin piratería, cracks ni sitios de descarga no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales: malware y posibles Vapor suspensiones de cuentas. El Snakzy Este método da como resultado un valor estándar Vapor compra con una licencia permanente vinculada a tu cuenta. En este artículo se trata Days Gone«Descripción general completa, precios e historial de ventas, disponibilidad en las plataformas, requisitos del sistema y la guía paso a paso» Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, la cuestión de la legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ (Steam). Descuento máximo: ~75 %, aprox. 12,49 $ Puntuación en Metacritic 73 críticas / 8,2 valoraciones de los usuarios. Steam: «Muy positiva» (91 % de más de 55 000 reseñas) Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Supervivencia, Zombis, Shooter en tercera persona, Con una historia rica Desarrolladores Bend Studio Editoriales PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Es hora de ganar: Historia principal ~35 horas Tiempo necesario para desbloquear: Contenido principal + adicional ~50 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización ~75 horas

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Cómo conseguir «Days Gone» gratis: descripción completa del juego

Days Gonelanzado elPS4 on 26 de abril de 2019, antes de llegar a PC via Vapor on 18 de mayo de 2021. Desarrollado porBend Studio y publicado por PlayStation Publishing LLCdebajo deSony Interactive Entertainment, es un juego de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en la región del Noroeste del Pacífico de Oregón tras un apocalipsis, donde los jugadores conducen una moto personalizable por un mundo invadido por infectados que se mueven a gran velocidad y que se conocen como Freakers.

La recepción cuenta una historia fascinante. En Vapor, Days Gonetiene unMuy positivovaloración con91% críticas positivas en más de 55,000 valoraciones de los jugadores. La puntuación de los críticos en Metacritic es 73, pero la puntuación de los usuarios es un indicador mucho más fiable 8.2, lo que refleja una tendencia observada en muchos PlayStation PC versiones: la comunidad valora el juego de forma sistemáticamente más positiva que los críticos en el momento de su lanzamiento. Más de 9 millones de ejemplaresvendido enPS4 and PC El «combinado» es el indicador más claro de cómo ha sido recibido el juego por los jugadores a lo largo del tiempo.

Days GoneLas comparaciones con sus predecesoras ayudan a situarla: la tensión narrativa de The Last of Us, la mecánica de los puestos avanzados en un mundo abierto del Far Cry serie, y el ambiente de moteros fuera de la ley de Sons of Anarchy todo ello contribuye a que Bend Studio construido aquí. Protagonista Diácono St. John es un antiguo miembro de un club de forajidos que busca a su mujer, Sarah, mientras lucha por sobrevivir a través de bosques, montañas, cuevas y pueblos abandonados, invadidos por hordas de Freakers, campamentos de merodeadores humanos y asentamientos de supervivientes.

He estado siguiendo Days Gone‘sPC comunidad desde el lanzamiento de la versión de 2021, y su reputación no ha hecho más que crecer. Los enfrentamientos contra las hordas, la trama que se va desarrollando poco a poco y la calidad de la Vapor Todos estos aspectos contribuyen a crear un juego que merece un hueco en la colección de cualquier aficionado a los juegos de mundo abierto.

¿Cuánto cuesta Days Gone?

Days Gone su precio actual es de €49.99 on Vapor. El juego salió a la venta a este precio en mayo de 2021 y ha alcanzado un mínimo histórico de aproximadamente 75 % de descuento, unos 12,49 dólares, duranteVapor rebajas de temporada. Sony PC Los puertos suelen ofrecer sus mayores descuentos durante Vapor Hay rebajas de verano e invierno, así que, si puedes esperar, hay bastantes posibilidades de conseguirlo a un precio cercano a ese mínimo en unos meses.

Dicho esto,Snakzy hace que el precio actual no sea un problema. Ganas monedas a través de ofertas de juegos para móvil dentro de la aplicación y, cuando acumulas suficientes para un Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 dólares, y comprarDays Gone sin gastar tu propio dinero. El método funciona tanto si el juego está a precio completo como si está rebajado, y no es necesario esperar a que coincida con el ciclo de rebajas de la editorial.

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Disponibilidad de «Days Gone» en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 73 de los críticos / 8,2 de los usuarios PS4 71 de la crítica / 8,3 de los usuarios PS5 N/A (compatible con la versión para PS4) Xbox N/A Nintendo Switch N/A

Days Gone está disponible en PC (Vapor and Epic Games Store), PlayStation 4, yPlayStation 5 mediante la compatibilidad con versiones anteriores. No hay Xboxversión y noNintendo Switchcomunicado. ElSnakzy El método se aplica a la Vapor PC versión: ganas monedas a través de la aplicación y las canjeas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet, y compra el juego directamente en Vapor. ElPC Esta versión es compatible con frecuencias de fotogramas sin límite, resoluciones ultraanchas y todos los ajustes gráficos, lo que la convierte en la opción preferida para los jugadores que buscan la mejor experiencia técnica.

Requisitos del sistema para Days Gone

Days Gonefunciona enUnreal Engine 4, y los requisitos son los habituales para un título moderno de mundo abierto de este alcance.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM Ocho gigabytes 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 780 de 3 GB / AMD Radeon R9 290 de 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB / AMD Radeon RX 580 de 8 GB DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento setenta gigabytes setenta gigabytes

La mayoría de los videojuegosPCLos modelos de los últimos años cumplen holgadamente con las especificaciones recomendadas. Un Se recomienda utilizar un SSD con la configuración mínima y necesaria para un rendimiento óptimo en el nivel recomendado. Una configuración de gama media con 16 GB de RAMy unGTX 1060 o series equivalentes Days Gone con fluidez a 1080p (alta resolución) a 60 FPS.

Mecánicas de Days Gone

Days GoneEl núcleo de la jugabilidad gira en torno a Deacon, que recorre en su moto de vagabundo los vastos paisajes de Oregón en un mundo abierto. La moto no es solo un medio de desplazamiento: es un recurso para la supervivencia. Tú controlas niveles de combustible, mejorar el motor, el chasis y el espacio de almacenamiento en los campamentos de supervivientes, y tomar decisiones estratégicas sobre cuándo seguir adelante y cuándo buscar una fuente de combustible. Quedarse sin combustible en territorio hostil es una amenaza real con consecuencias reales.

The Sistema de hordas de Freaker es una de las características más llamativas de Days Gone. Los Freakers sueltos son fáciles de manejar, pero las hordas de 300 o más se comportan como una única entidad fluida, sorteando obstáculos y desplazándose por los entornos de formas que exigen una preparación minuciosa. Los jugadores exploran las ubicaciones de las hordas, acumulan explosivos, colocan trampas en el entorno y planifican rutas de huida antes de entrar en combate. Estos enfrentamientos son algunas de las secuencias más exigentes de los videojuegos de mundo abierto y requieren una verdadera estrategia táctica.

Más allá del combate en horda, Days Gonecrea unsistema de confianza del campamento. Deacon se gana la confianza de las facciones de supervivientes al completar misiones, entregar créditos y traer suministros. Un mayor nivel de confianza desbloquea mejor equipamiento, mejoras para la moto y el avance en la historia. El sistema recompensa a los jugadores que interactúan con el mundo de forma sistemática, en lugar de precipitarse por la ruta principal.

La historia principal dura aproximadamente 35 horas para completar. Si añadimos el contenido secundario y las misiones de facción, el total asciende a unos 50 horas, mientras que una partida en la que se consiga todo el contenido se alarga hasta 75 horas. La narrativa, que avanza lentamente, sigue la búsqueda de Deacon de su esposa Sarah a lo largo de dos años de supervivencia, hasta llegar a un desenlace que Vapor que la comunidad ha elogiado constantemente.

Características principales de Days Gone

✅ Encuentros con hordas de freakers: Hordas deMás de 300 Los «freakers» se mueven de forma dinámica por el entorno, lo que obliga a los jugadores a colocar explosivos, fabricar trampas y planificar rutas de huida para enfrentarse a algunos de los combates más intensos de los videojuegos de mundo abierto.

✅ Supervivencia en moto: La moto de estilo «drifter» de Deacon es el corazón de Days Gone, gracias a la gestión del combustible, las mejoras en el motor, la personalización del chasis y la ampliación del espacio de almacenamiento, lo que crea una dimensión de supervivencia que hace que cada salida tenga un sentido.

✅ 91 % de opiniones muy positivas en Steam: A pesar de la acogida dispar por parte de la crítica en el momento de su lanzamiento, el PC La comunidad ha valorado Days Gone una de las más altas de todas PlayStation PC puerto, con más de 55,000 críticas abrumadoramente favorables.

✅ Campaña narrativa de más de 35 horas: Una extensa campaña centrada en la historia sigue los pasos de Diácono St. John por un Oregón postapocalíptico, con una narrativa que va ganando intensidad poco a poco y culmina en un final muy bien valorado que abarca De 35 a 75 horas dependiendo del estilo de juego.

✅ Aclamada adaptación para PC: ElVapor Esta versión admite velocidades de fotogramas sin límite, resoluciones ultraanchas y una amplia gama de ajustes gráficos, e incluye todo el contenido publicado tras el lanzamiento, lo que la convierte en una de las Sony«el más pulido» PCconversiones.

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Cómo conseguir «Days Gone» gratis con Snakzy

Snakzy Es una aplicación gratuita de recompensas en la que los usuarios completan ofertas, descargan aplicaciones, rellenan encuestas y juegan a juegos de nuestros socios para ganar monedas. No se necesita tarjeta de crédito. El modelo es muy sencillo: dedicas tiempo a completar ofertas a cambio de monedas que se convierten en tarjetas regalo de valor real. Una vez que tu saldo alcanza el umbral mínimo, lo canjeas por una Vapor Añade la tarjeta regalo a tu monedero y utilízala para comprar Days Goneoficialmente elVapor.

A continuación te explicamos cómo conseguir Days Gone Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Explora las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan los mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €49.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €49.99o más Compra Days Gone en Steam: utiliza la tarjeta regalo para comprar Days Gone

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $, por lo que necesitas tener al menos este saldo para poder retirar el dinero.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. Ten en cuenta que el Umbral mínimo de pago de 35 dólares Se aplica antes de cualquier retirada de efectivo, y las ofertas y la disponibilidad varían según la región. Los resultados varían en función de tu país y de las ofertas disponibles en ese momento.

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Consigue «Days Gone» más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a Snakzy monedas que acumular. Para los jugadores que prefieran una compra inmediata, Tejo es una plataforma de confianza para productos con descuento Vapor claves. El oficial Vaporprecio deDays Gone is €49.99, peroTejo los precios de los anuncios empiezan en aproximadamente De 5 a 12 dólares, lo que supone un ahorro de hasta 90% sobre el precio total. Recibes un descuento legítimo Vapor clave canjeada directamente en tu cuenta por una licencia permanente, idéntica a una compra directa Vapor compra. Esta opción es ideal para los jugadores que quieren el juego hoy mismo, en lugar de esperar a crear una Snakzy saldo, y no requiere acumular monedas ni completar ninguna oferta.

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Tejo Los precios varían, así que consulta la lista en tiempo real antes de comprar. El proceso es sencillo: selecciona un producto, paga y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo. Los tres métodos que se describen en esta guía te permiten obtener una copia legítima de Days Gone: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vaporcompra).

¿Es legal conseguir «Days Gone» gratis con Snakzy?

Sí,100 % legal. Snakzy te paga por tu tiempo: juegas a juegos para móvil, completas ofertas y ganas monedas. Esas monedas las cambias por dinero real Vapor Tarjeta regalo de Wallet. Esa tarjeta regalo se utiliza para realizar una compra oficial €49.99 Vaporcompra deDays Gone. El proceso finaliza cuando cada legítimo Vapor finaliza la transacción. Bend Studio and Sony Interactive Entertainment recibir el pago íntegro a través de Vapor, y recibirás una licencia permanente vinculada a tu cuenta, idéntica a la que habrías recibido si hubieras pagado directamente.

Los sitios web no oficiales de «descarga gratuita», los cracks y los torrents son otra historia. Estas vías son ilegales. Los riesgos son graves: malware que puede comprometer tu sistema, Vapor suspensiones de cuentas que te impiden el acceso de forma permanente, y sin ninguna licencia válida que lo justifique. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores que han creado Days Gone, un estudio que dedicó años a crear el juego.

Snakzy es una forma legítima de conseguir Days Gone sin gastar tu propio dinero. De esta forma, apoyas a los desarrolladores y mantienes tu cuenta a cero.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Days Gone gratis

Days Gonees un73 en Metacritic juego de supervivencia de mundo abierto con un 91 % Muy positivo Vapor calificación y más 9 millones de ejemplares vendidos, ySnakzy lo pone al alcance de cualquier jugador que quiera ahorrar. Este método es ideal para los jugadores a los que no les cuesta completar ofertas de juegos para móvil: acumula tu saldo de monedas, alcanza el Límite mínimo de retirada de 35 dólares, y canjéalo por un Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 dólaresque abarcaDays Gone‘s€49.99 precio con un céntimo de sobra.

DescargarSnakzy, elige una oferta muy ventajosa en la pestaña «Ganar» y empieza a acumular puntos para tu primer pago. La mayoría de los usuarios consiguen su primer pago en 6,5 días. Si prefieres comprarlo ahora mismo, Tejo tiene llaves rebajadas de todo el mundo De 5 a 12 dólares. En cualquier caso, una vez que tu tarjeta regalo esté lista, ¿cómo puedes conseguirla? Days Gone«gratis» es solo unVaporAdelante, pasa por caja.

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Preguntas frecuentes