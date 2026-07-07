Wie bekommt man „Days Gone“ kostenlos?

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Dieser Leitfaden behandelt eine zu 100 % legale Methode ohne Piraterie, Cracks oder inoffizielle Download-Seiten. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken: Malware und mögliche Dampf Kontosperrungen. Die Snakzy Die Methode führt zu einem Standard Dampf Kauf mit einer permanenten Lizenz, die an Ihr Konto gebunden ist. In diesem Artikel geht es um Days Gone„… einen vollständigen Überblick, Preise und Verkaufshistorie, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung“ SnakzyProzess, einEibe Rabattmöglichkeiten, die Frage der Rechtmäßigkeit und häufig gestellte Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ (Steam). Tiefster Preis: ca. 75 % Rabatt, ca. 12,49 $ Metacritic-Bewertung 73 Kritiker / 8,2 Nutzer. Steam: Sehr positiv (91 % von über 55.000 Bewertungen) Genre Action, Abenteuer, Offene Welt, Überleben, Zombies, Third-Person-Shooter, Story-lastig Entwickler Bend Studio Verlage PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Spielzeit: Hauptgeschichte ~35 Stunden Spielzeit: Haupt- und Zusatzinhalte ~50 Stunden Erreichungszeit: 100 % „Completionist“ ~75 Stunden

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So bekommst du „Days Gone“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Days Gonegestartet amPS4 on 26. April 2019, bevor er in PC via Dampf on 18. Mai 2021. Entwickelt vonBend Studio und herausgegeben von PlayStation Publishing LLCunterSony Interactive Entertainment, handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure, das im postapokalyptischen Pazifischen Nordwesten von Oregon spielt, wo die Spieler auf einem individuell anpassbaren Motorrad durch eine Welt fahren, die von schnell bewegenden Infizierten überrannt wird, die als Freaker.

Die Rezeption erzählt eine fesselnde Geschichte. Auf Dampf, Days Gonehat eineSehr positivBewertung mit91% positive Bewertungen in über 55,000 Spielerbewertungen. Die Metacritic-Kritikerbewertung beträgt 73, aber die Nutzerbewertung ist ein viel aussagekräftigerer 8.2, was ein Muster widerspiegelt, das in vielen Fällen zu beobachten ist PlayStation PC Ports: Die Community bewertet das Spiel durchweg besser als die Kritiker zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Über 9 Millionen Exemplareverkauft inPS4 and PC Die Gesamtbewertung ist der aussagekräftigste Indikator dafür, wie das Spiel im Laufe der Zeit bei den Spielern angekommen ist.

Days Gone„s Vergleiche mit Vorgängerwerken helfen dabei, den Film einzuordnen: Die erzählerische Spannung von The Last of Us, die Open-World-Außenposten-Mechanik des Far Cry Serie und der „Motorcycle-Outlaw“-Charakter von Sons of Anarchy Das alles fließt in was ein Bend Studio hier gebaut. Protagonist Diakon St. John ist ein ehemaliges Mitglied eines Outlaw-Clubs, der auf der Suche nach seiner Frau Sarah ist und dabei versucht, in Wäldern, Bergen, Höhlen und verlassenen Städten zu überleben, die von Freaker-Horden, Plünderercamps und Überlebendenlagern heimgesucht werden.

Ich habe das verfolgt Days Gone’sPC Community seit dem Start der Portierung im Jahr 2021, und der gute Ruf hat sich seitdem nur noch weiter gefestigt. Die Horden-Kämpfe, die sich langsam entwickelnde Geschichte und die Qualität der Dampf All diese Aspekte tragen zu einem Spiel bei, das einen Platz in der Sammlung jedes Open-World-Fans verdient.

Wie viel kostet „Days Gone“?

Days Gone kostet derzeit €49.99 on Dampf. Das Spiel kam im Mai 2021 zu diesem Preis auf den Markt und hat ein historisches Tief von etwa 75 % Rabatt, ca. 12,49 $, währendDampf Saisonale Sonderverkäufe. Sony PC Bei Sportartikeln gibt es in der Regel die größten Rabatte während Dampf Sommer- und Winterausverkauf – wenn man also etwas Geduld mitbringt, besteht eine gute Chance, die Aktie innerhalb weniger Monate nahe diesem Tiefststand zu ergattern.

Allerdings,Snakzy macht den aktuellen Preis irrelevant. Du verdienst dir Münzen durch Angebote für Handyspiele innerhalb der App und sammelst genug davon für ein 50-Dollar-Steam-Wallet-Geschenkkarte, und kaufenDays Gone ohne eigenes Geld auszugeben. Die Methode funktioniert unabhängig davon, ob das Spiel zum Vollpreis oder im Angebot erhältlich ist, und man muss nicht darauf warten, dass sich der Verkaufszyklus des Herausgebers entsprechend anpasst.

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Verfügbarkeit von „Days Gone“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 73 Kritiker / 8,2 Nutzer PS4 71 Kritiker / 8,3 Nutzer PS5 k. A. (abwärtskompatibel mit der PS4-Version) Xbox N/A Nintendo Switch N/A

Days Gone ist erhältlich unter PC (Dampf and Epic Games Store), PlayStation 4, undPlayStation 5 durch Abwärtskompatibilität. Es gibt keine XboxVersion und keineNintendo SwitchVeröffentlichung. DieSnakzy Die Methode gilt für die Dampf PC Version: Du verdienst über die App Münzen, die du gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte und das Spiel direkt auf Dampf. DiePC Die Portierung unterstützt unbegrenzte Bildraten, Ultra-Wide-Auflösungen und die volle Bandbreite an Grafikeinstellungen und ist damit die erste Wahl für Spieler, die das bestmögliche technische Erlebnis suchen.

Systemanforderungen für „Days Gone“

Days Goneläuft aufUnreal Engine 4, und die Anforderungen entsprechen denen eines modernen Open-World-Titels dieser Größenordnung.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM Acht Gigabyte 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB / AMD Radeon R9 290 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX Version 11 Version 11 Lagerung siebzig Gigabyte siebzig Gigabyte

Die meisten SpielePCDie Modelle der letzten Jahre erfüllen die empfohlenen Spezifikationen problemlos. Ein Eine SSD wird empfohlen bei minimalen Einstellungen und erforderlich für eine optimale Leistung auf der empfohlenen Stufe. Eine Mittelklasse-Konfiguration mit 16 GB RAMund einGTX 1060 oder gleichwertige Läufe Days Gone flüssig bei 1080p „High“ mit 60 FPS.

Spielmechanik von „Days Gone“

Days GoneIm Mittelpunkt des Kernspielablaufs steht Deacon, der auf seinem Drifter-Motorrad durch die weite Open-World-Landschaft von Oregon fährt. Das Motorrad ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch eine Überlebenshilfe. Du steuerst Kraftstoffstände, den Motor, den Rahmen und den Stauraum in den Überlebendenlagern aufzurüsten und strategische Entscheidungen darüber zu treffen, wann man vorwärtsfahren und wann man nach einer Treibstoffquelle suchen sollte. In feindlichem Gebiet ohne Treibstoff dazustehen, ist eine echte Bedrohung mit realen Konsequenzen.

The Freaker-Horden-System ist eines der auffälligsten Merkmale von Days Gone. Einzelne Freaker sind noch zu bewältigen, aber ganze Horden von 300 oder mehr Sie verhalten sich wie eine einzige, fließende Einheit, die Hindernisse umfließt und sich durch die Umgebung bewegt – und das auf eine Weise, die eine gründliche Vorbereitung erfordert. Die Spieler erkunden die Standorte der Horden, legen Vorräte an Sprengstoff an, bauen Fallen in der Umgebung und planen Fluchtwege, bevor sie den Kampf aufnehmen. Diese Begegnungen gehören zu den anspruchsvollsten Szenen in Open-World-Spielen und erfordern eine echte taktische Vorbereitung.

Abgesehen von den Hordenkämpfen, Days Goneerstellt einCamp-Vertrauenssystem. Deacon gewinnt das Vertrauen der Überlebenden-Fraktionen, indem er Missionen erfüllt, Credits liefert und Vorräte zurückbringt. Ein höheres Vertrauensniveau schaltet bessere Ausrüstung, Motorrad-Upgrades und den Fortgang der Geschichte frei. Das System belohnt Spieler, die sich systematisch mit der Spielwelt auseinandersetzen, anstatt den Hauptstrang der Handlung zu überstürzen.

Die Hauptgeschichte dauert ungefähr 35 Stunden um den Abschluss zu erreichen. Durch das Hinzufügen von Nebeninhalten und Fraktionsmissionen beläuft sich die Gesamtzahl auf etwa 50 Stunden, während ein Durchgang mit allen Erfolgen bis zu 75 Stunden. Die sich langsam entwickelnde Handlung folgt Deacons Suche nach seiner Frau Sarah über zwei Jahre des Überlebenskampfes hinweg und gipfelt in einem Ende, das Dampf die Gemeinschaft hat dies immer wieder gelobt.

Die wichtigsten Features von „Days Gone“

✅ Begegnungen mit Freaker-Horden: Horden von300+ Die Freaker bewegen sich dynamisch durch die Spielwelt, sodass die Spieler Sprengsätze anbringen, Fallen bauen und Fluchtwege planen müssen – für einige der intensivsten Kämpfe, die es in Open-World-Spielen gibt.

✅ Überleben mit dem Motorrad: Deacons Drifter-Bike ist das Herzstück von Days Gone, wobei Kraftstoffmanagement, Motor-Upgrades, Rahmenanpassungen und die Erweiterung des Stauraums eine Überlebenskomponente schaffen, die jeder Fahrt einen Sinn verleiht.

✅ 91 % „Sehr positiv“ auf Steam: Trotz gemischter Kritiken bei der Veröffentlichung hat das PC Die Community hat bewertet Days Gone zu den höchsten überhaupt PlayStation PC Hafen, mit über 55,000 überwiegend positive Bewertungen.

✅ Eine Story-Kampagne mit einer Spielzeit von über 35 Stunden: Eine umfangreiche, storybasierte Kampagne begleitet Diakon St. John durch das postapokalyptische Oregon – mit einer sich langsam entwickelnden Erzählung, die auf einen vielgelobten Höhepunkt zusteuert, der sich über 35 bis 75 Stunden je nach Spielstil.

✅ Vielgelobte PC-Portierung: DieDampf Diese Version unterstützt unbegrenzte Bildraten, Ultra-Wide-Auflösungen und umfangreiche Grafikeinstellungen und enthält alle nach der Veröffentlichung erschienenen Inhalte, was sie zu einer der Sony„das Ausgefeilteste“ PCUmrechnungen.

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So bekommst du „Days Gone“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der Nutzer Angebote nutzen, Apps herunterladen, Umfragen ausfüllen und Spiele von Partnern spielen, um Münzen zu sammeln. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. Das Prinzip ist einfach: Man tauscht die Zeit, die man für die Nutzung der Angebote aufwendet, gegen Münzen ein, die in echte Geschenkgutscheine umgewandelt werden. Sobald das Guthaben den Schwellenwert erreicht hat, löst man es gegen einen Dampf Geschenkkarte in die Wallet laden und damit einkaufen Days Goneoffiziell amDampf.

So geht’s: Days Gone Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; den Fortschritt in Richtung €49.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von €49.99oder mehr „Days Gone“ auf Steam kaufen: Nutze die Geschenkkarte, um etwas zu kaufen Days Gone

Ein Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $; Sie benötigen also mindestens diesen Betrag auf Ihrem Konto, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 Dollar Dies gilt vor jeder Auszahlung; Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region. Die Ergebnisse hängen von Ihrem Land und den jeweils verfügbaren Angeboten ab.

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Nicht jeder Leser möchte darauf warten, dass Snakzy Münzen sammeln. Für Spieler, die einen sofortigen Kauf bevorzugen, Eibe ist ein bewährter Marktplatz für reduzierte Dampf Schlüssel. Der offizielle DampfPreis fürDays Gone is €49.99, aberEibe Die Angebote beginnen bei etwa 5 bis 12 Dollar, was eine Ersparnis von bis zu 90% auf den vollen Preis. Sie erhalten einen legitimen Dampf Der Schlüssel wird direkt in Ihrem Konto gegen eine dauerhafte Lizenz eingelöst, genau wie bei einem Direktkauf Dampf Kauf. Diese Option eignet sich für Spieler, die das Spiel lieber heute haben möchten, anstatt darauf zu warten, dass ein Snakzy Guthaben, und es ist weder eine Ansammlung von Münzen noch der Abschluss eines Angebots erforderlich.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben Days Gone„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Alle drei in dieser Anleitung beschriebenen Methoden führen zu einer legitimen Kopie von Days Gone: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen DampfKauf).

Ist es legal, „Days Gone“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja,100 % legal. Snakzy bezahlt dich für deine Zeit: Du spielst Handyspiele, erfüllst Angebote und verdienst Münzen. Diese Münzen tauscht du gegen echtes Dampf Wallet-Geschenkkarte. Mit dieser Geschenkkarte können Sie eine offizielle €49.99 DampfKauf vonDays Gone. Der Vorgang endet, sobald alle berechtigten Dampf Die Transaktion ist beendet. Bend Studio and Sony Interactive Entertainment die vollständige Zahlung erhalten über Dampf, und Sie erhalten eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Konto gebunden ist – genau wie bei einer direkten Bezahlung.

Inoffizielle „Kostenlos-Download“-Seiten, Cracks und Torrents sind eine ganz andere Sache. Diese Vorgehensweisen sind illegal. Die Risiken sind erheblich: Malware, die Ihr System gefährden kann, Dampf Konto-Sperren, die dich dauerhaft aussperren, und keine gültige Lizenz, die man vorweisen könnte. Piraterie schadet direkt den Entwicklern, die das Spiel erstellt haben Days Gone, ein Studio, das jahrelang an der Entwicklung des Spiels gearbeitet hat.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Days Gone ohne eigenes Geld auszugeben. So unterstützt du die Entwickler und hältst gleichzeitig dein Konto sauber.

Mein Fazit dazu, wie man „Days Gone“ kostenlos bekommt

Days Goneist ein73 Metacritic Open-World-Survival-Spiel mit einem 91 % sehr positiv Dampf Bewertung und darüber hinaus 9 Millionen verkaufte Exemplare, undSnakzy macht es für jeden preisbewussten Spieler erschwinglich. Die Methode eignet sich für Spieler, die gerne Angebote in Handyspielen nutzen: Bauen Sie Ihr Guthaben auf, erreichen Sie das Mindestauszahlungsgrenze von 35 $, und gegen ein 50-Dollar-Steam-Wallet-Geschenkkartedas umfasstDays Gone’s€49.99 Preis, bei dem noch ein Cent übrig bleibt.

HerunterladenSnakzy, wähle ein besonders lohnendes Angebot auf der Registerkarte „Verdienen“ aus und mache dich daran, deine erste Auszahlung zu erreichen. Die meisten Nutzer erreichen ihre erste Auszahlung in 6,5 Tage. Wenn Sie lieber sofort kaufen möchten, Eibe bietet Schlüssel zu reduzierten Preisen aus der ganzen Welt an 5 bis 12 Dollar. So oder so: Sobald Ihre Geschenkkarte fertig ist, erfahren Sie hier, wie Sie sie erhalten Days Gone„kostenlos“ ist nur einDampfZur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen