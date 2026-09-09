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7 seriöse Apps, mit denen Sie 2026 Geld verdienen können: Was Sie wirklich verdienen können

Zu den Apps, mit denen man echtes Geld verdienen kann, gehören TaskRabbit für Jobs in der Nähe, Rover für die Haustierbetreuung, Field Agent für schnelle Aufträge, Foap für Handyfotos, Ibotta und Rakuten für Cashback sowie Freecash für Spiele und Angebote.

Die Verdienstmodelle unterscheiden sich stark voneinander. TaskRabbit bietet zwar besser bezahlte Dienstleistungen an, erhebt jedoch in den entsprechenden US-Märkten eine Registrierungsgebühr von 25 $. Bei Ibotta muss ein Guthaben von 20 $ erreicht werden, bevor eine Auszahlung möglich ist, während Rakuten vierteljährlich auszahlt, sobald der bestätigte Cashback 5,01 $ erreicht hat. Diese Zahlen zeigen, warum Apps zum Geldverdienen nicht nur hinsichtlich ihres Verdienstpotenzials, sondern auch anhand ihrer Auszahlungsstruktur verglichen werden sollten.

Dienstleistungs-Apps bieten in der Regel das höchste Verdienstpotenzial. Cashback-Apps erstatten einen Teil der geplanten Ausgaben, während Prämien-Apps sich besser für kleinere Zusatzauszahlungen eignen. Dieser Leitfaden vergleicht alle sieben Apps hinsichtlich Aufwand, Gebühren, Auszahlungsmethode und realistischer Eignung.

Lohnt es sich tatsächlich, Apps zu nutzen, die Geld zahlen?

Ja. Apps, die Geld zahlen, lohnen sich, wenn das Auszahlungsmodell zu der Zeit und dem Aufwand passt, die Sie bereit sind zu investieren. Die realistische Rendite variiert bei diesen Apps zum Geldverdienen erheblich.

Dienstleistungs-Apps: TaskRabbit und Rover können die höchsten Vergütungen bieten, da Sie dort bezahlte Dienstleistungen für Kunden erbringen. Das Einkommen hängt stark von der lokalen Nachfrage, Ihrer Verfügbarkeit und der Art der von Ihnen angebotenen Tätigkeiten ab.

TaskRabbit und Rover können die höchsten Vergütungen bieten, da Sie dort bezahlte Dienstleistungen für Kunden erbringen. Das Einkommen hängt stark von der lokalen Nachfrage, Ihrer Verfügbarkeit und der Art der von Ihnen angebotenen Tätigkeiten ab. Apps für lokale Aufträge: Field Agent bezahlt für einzelne Aufträge wie Ladenbesuche, Fotos und Produktrecherchen. Die Aufträge hängen davon ab, was in Ihrer Nähe verfügbar ist, daher können die Verdienste schwanken.

Field Agent bezahlt für einzelne Aufträge wie Ladenbesuche, Fotos und Produktrecherchen. Die Aufträge hängen davon ab, was in Ihrer Nähe verfügbar ist, daher können die Verdienste schwanken. Cashback-Apps: Ibotta und Rakuten erstatten einen Teil der berechtigten Ausgaben. Mit Cashback sparen Sie nur dann Geld, wenn Sie den Kauf ohnehin schon geplant hatten.

Ibotta und Rakuten erstatten einen Teil der berechtigten Ausgaben. Prämien-Apps: Freecash bezahlt für Spiele, Umfragen und Angebote. Diese Aufgaben lassen sich leichter in die Freizeit einbauen, aber Prämien-Apps haben im Allgemeinen eine geringere Verdienstobergrenze als bezahlte Dienstleistungen.

Der größte Fehler ist es, jede App anhand desselben monatlichen Einkommensziels zu vergleichen. Jemand, der lokale Dienstleistungen erbringt, hat viel bessere Verdienstmöglichkeiten als jemand, der Cashback auf Lebensmitteleinkäufe erhält oder nach der Arbeit ein paar Spielangebote abschließt.

Für weitere kostengünstige Optionen bietet der Leitfaden zu den kostenlosen Apps von Eneba, mit denen man sofort echtes Geld verdienen kann, zusätzliche Möglichkeiten, mit geringen oder gar keinen Vorabkosten zu starten.

7 Apps, die dir tatsächlich echtes Geld einbringen

Diese sieben Apps zum Geldverdienen umfassen kostenpflichtige Dienste, lokale Aufträge, Smartphone-Fotografie, Einkaufsprämien und verdienstbasierte Angebote. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie die Auszahlung erfolgt und wie viel Aufwand erforderlich ist – insbesondere beim Vergleich von Dienstleistungen mit Cashback-Apps und Prämien-Apps.

Jeder Eintrag beschreibt, was Sie in der App tun, welche Kosten oder Gebühren anfallen, wie die Bezahlung funktioniert und welche Einschränkungen Sie kennen sollten, bevor Sie loslegen.

1. TaskRabbit [Am besten für bezahlte Jobs vor Ort]

TaskRabbit ist eine der leistungsstärksten Apps, die Sie bezahlt, wenn Sie bereit sind, Zeit und praktische Fähigkeiten gegen lokale Aufträge einzutauschen. „Taskers“ können Dienstleistungen in mehr als 50 Kategorien anbieten, ihre eigenen Preise festlegen, ihre Verfügbarkeit wählen und Aufträge über die separate „Tasker“-App verwalten. Laut TaskRabbit behalten „Taskers“ 100 % des von ihnen berechneten Preises zuzüglich Trinkgeldes, wobei die Gebühren auf Kundenseite die Provision der Plattform abdecken.

Die Einstiegshürde ist höher als bei den meisten Apps zum Geldverdienen in dieser Liste. Taskers in den USA müssen mindestens 18 Jahre alt sein, über eine Sozialversicherungsnummer und ein Girokonto verfügen, Identitätsprüfungen bestehen und in einer aktiven Stadt arbeiten. In berechtigten Märkten fällt nach Abschluss der Registrierung eine einmalige Registrierungsgebühr von 25 US-Dollar an.

Gute Einstiegskategorien sind Besorgungen und Lieferdienste, wenn Sie keinen speziellen Fachbereich haben. Möbelmontage, Umzugshilfe oder Reparaturen im Haushalt erfordern die entsprechenden Fähigkeiten und Werkzeuge, um die Arbeit sicher auszuführen.

Die größte Einschränkung ist der Standort. Ihr Preis spielt keine große Rolle, wenn in Ihrer Stadt nur eine geringe Nachfrage nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungskategorien besteht. Durch das Hinzufügen relevanter Dienstleistungen und realistischer Verfügbarkeitsangaben erhöhen Sie Ihre Chancen, bei Kundensuchen zu erscheinen.

Am besten geeignet für lokale Aufträge TaskRabbit 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihre eigenen Preise in über 50 lokalen Dienstleistungskategorien fest und behalten Sie Ihre Einnahmen sowie Trinkgelder. Werden Sie Tasker

2. Rover [Am besten für Tierbetreuung geeignet]

Durch die Haustierbetreuung verfügt Rover über ein klareres Verdienstmodell als viele allgemeine Apps zum Geldverdienen. Tierbetreuer und Hundespaziergänger wählen die von ihnen angebotenen Dienstleistungen aus, legen ihren Zeitplan und ihre Preise fest und verwalten anschließend Anfragen und Buchungen über die Plattform.

US-amerikanische Tierbetreuer behalten in der Regel 80 % ihrer ausgewiesenen Buchungseinnahmen, wobei Rover eine Servicegebühr von 20 % erhebt. Bei der Anmeldung zur Erbringung von Dienstleistungen fällt zudem eine standortabhängige Profilprüfungsgebühr in Höhe von 49 bis 79 US-Dollar an.

Sie können folgende Dienstleistungen anbieten:

Hundeausführen

Kurzbesuche

Haushüten

Hundetagesstätte

Unterbringung, sofern Ihre Wohnsituation dies zulässt

Die Zahlungsabwicklung beginnt zwei Tage nach Erbringung der Dienstleistung. Der Zahlungsdienstleister von Rover überweist den Betrag dann per Direktüberweisung; bei einigen Banken kann dies bis zu fünf weitere Werktage dauern.

Dadurch eignet sich Rover besonders für Personen, die wirklich an wiederkehrenden Kunden für die Haustierbetreuung interessiert sind. Ein häufiger Fehler ist es, die App wie eine Jobbörse für Sofortaufträge zu behandeln. Bewertungen, Verfügbarkeit und Wiederbuchungen spielen eine große Rolle, sodass die ersten Aufträge unter Umständen mehr Aufwand erfordern als spätere.

Ideal für die Tierpflege Rover 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihre eigenen Preise für die Tierbetreuung fest und behalten Sie 80 % der Einnahmen aus Standardbuchungen. Werden Sie Sitter

3. Field Agent [Am besten für schnelle lokale Aufträge]

Field Agent ist eines der deutlichsten Beispiele für Apps, bei denen man für die Erledigung kurzer lokaler Aufträge bezahlt wird. Zu den verfügbaren Aufträgen gehören unter anderem Ladenchecks, Mystery Shopping, Umfragen, Produktprüfungen und foto-basierte Aufgaben. Man reserviert den Auftrag in der App, befolgt die Anweisungen, reicht die erforderlichen Informationen ein und wartet dann auf die Freigabe.

Es gibt keinen festen Stundensatz. Die App zeigt die Vergütung für jeden Auftrag an, bevor du ihn reservierst, und der Betrag variiert je nach Ort und Anforderungen. Bei bestimmten „Buy & Try“-Aufträgen wird dir zusätzlich zur angegebenen Prämie ein Teil oder der gesamte Betrag eines berechtigten Kaufs erstattet.

Sobald Ihr genehmigtes Guthaben 3 US-Dollar erreicht, können Sie sich den Betrag auf ein verifiziertes Bankkonto oder eine berechtigte Prepaid-Karte auszahlen lassen. Die Einrichtung und Verifizierung eines neuen Auszahlungskontos kann zwei bis drei Werktage dauern.

Diese niedrige Schwelle macht Field Agent zu einer nützlichen Möglichkeit, gelegentlich vor Ort Geld zu verdienen, allerdings hängt das Auftragsangebot davon ab, wo Sie wohnen. Der größte Fehler ist es, die Foto- oder Prüfungsanforderungen zu überstürzen, um schneller fertig zu werden. Eine abgelehnte Einreichung wird nicht zu auszahlbaren Einnahmen, daher ist es wichtiger, die Vorgaben genau zu befolgen, als den Auftrag schnell abzuschließen.

Ideal für schnelle Aufgaben Field Agent 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Buchen Sie Audits und Einkaufsaufträge in Ihrer Nähe – eine Auszahlung ist bereits ab einem Guthaben von 3 $ möglich. Lokale Stellenangebote finden

4. Foap [Am besten geeignet für den Verkauf von Handyfotos]

Foap verwandelt die Fotos, die sich bereits auf Ihrem Smartphone befinden, in ein potenzielles Produkt für den Marktplatz. Laden Sie Bilder über die kostenlose iOS- oder Android-App hoch, fügen Sie aussagekräftige Beschreibungen und Tags hinzu und stellen Sie sie dann Käufern zur Verfügung oder reichen Sie sie für Marken-Missions ein.

Eine Standard-Fotolizenz auf dem Foap-Marktplatz kostet 10 US-Dollar, wovon 5 US-Dollar an den Urheber gehen. Dasselbe Bild kann mehrmals verkauft werden, daher hängt das Verdienstpotenzial eher von der Qualität und dem Nutzen deines Portfolios ab als von einem einzelnen Upload. Was die Auszahlung betrifft, verlangt Foap derzeit ein Guthaben von mindestens 50 US-Dollar auf deinem Konto, bevor du Geld abheben kannst.

Missionen bieten eine zweite Verdienstmöglichkeit. Marken veröffentlichen einen konkreten Kreativ-Briefing und belohnen ausgewählte Einsendungen. Die Höhe der Preise variiert je nach Mission, und der Wettbewerb kann erheblich sein. Foap unterscheidet sich von dienstleistungsbasierten Apps zum Geldverdienen dadurch, dass keine Kundentermine oder lokalen Termine verwaltet werden müssen. Außerdem sind die Einnahmen weitaus weniger vorhersehbar. Ein Foto kann monatelang unverkauft bleiben, und die Teilnahme an einer Mission garantiert keineswegs einen Preis.

Ein häufiger Fehler ist das Hochladen von zufälligen Bildern aus der Kamerarolle mit wenig aussagekräftigen Titeln oder Tags. Fotos, die sich um klare kommerzielle Themen und konkrete Vorgaben drehen, bieten Käufern einen stärkeren Anreiz, sie zu finden.

Am besten geeignet für Handyfotos Foap 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie 5 $ mit einer Standard-Fotolizenz im Wert von 10 $ oder kämpfen Sie um höhere Missionsprämien. Mit dem Verkauf beginnen

5. Ibotta [Am besten für Cashback bei Lebensmitteln]

Ibotta ist die erste von zwei hier vorgestellten Cashback-Apps und eignet sich besonders gut für Lebensmitteleinkäufe und alltägliche Einkäufe im Einzelhandel. Man fügt vor dem Einkauf berechtigte Angebote hinzu, kauft die entsprechenden Produkte, reicht dann einen Kassenbon ein oder nutzt einen unterstützten, verknüpften Einkaufsablauf, um Cashback zu erhalten.

Die Zahlen sprechen eine deutlichere Sprache als das allgemeine Versprechen, „ein paar Cent zu sparen“. Ibotta gibt an, dass seine Nutzer im Durchschnitt 218 US-Dollar pro Jahr verdienen, während der Dienst insgesamt bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Cashback ausgezahlt hat.

Für Auszahlungen gilt:

Mindestens 20 $ an Gutschriften

Mindestens ein erfolgreich eingelöstes Angebot

Eine Wartezeit von sieben Tagen nach dem ersten eingelösten Angebot

Eine Kontoüberprüfung

Berechtigte Nutzer können sich das Guthaben auf ein Bankkonto, über PayPal oder auf bestimmte Geschenkkarten auszahlen lassen. Je nach Zahlungsmethode kann die Überweisung bis zu fünf Tage dauern.

Im Gegensatz zu aktiven Geldverdien-Apps schafft Ibotta nur dann einen Mehrwert, wenn Sie ohnehin vorhatten, etwas zu kaufen. Ein häufiger Fehler ist es, ein teureres Produkt zu wählen, nur weil es einen Rabatt bietet.

Die besten Cashback-Apps senken die Kosten für geplante Ausgaben. Sie wirken kontraproduktiv, wenn das Angebot selbst Sie dazu verleitet, Geld auszugeben, das Sie sonst behalten hätten.

Am besten geeignet für Lebensmittel Ibotta 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzer verdienen durchschnittlich 218 Dollar pro Jahr; Auszahlungen sind ab einem Guthaben von 20 Dollar möglich. Ibotta herunterladen

6. Rakuten [Am besten für Cashback beim Online-Shopping]

Während Ibotta stark auf Lebensmitteleinkäufe ausgerichtet ist, ist Rakuten unter diesen Cashback-Apps die beste Wahl für den Online-Einkauf im Allgemeinen. Du startest deinen Einkauf über die Rakuten- App, die Website oder die Browser-Erweiterung, aktivierst den verfügbaren Cashback-Satz und schließt dann einen berechtigten Kauf beim Händler ab.

Die Plattform meldete für das Jahr 2025 einen durchschnittlichen Cashback von 105 US-Dollar pro Mitglied. Das ist ein weitaus realistischerer Maßstab, als Cashback als bedeutendes monatliches Einkommen zu betrachten.

Auch der Auszahlungsplan von Rakuten ist ungewöhnlich. Der bestätigte Guthabenstand muss 5,01 US-Dollar erreichen, und die regulären Cashback-Auszahlungen erfolgen alle drei Monate. Die veröffentlichten Auszahlungstermine sind der 15. Februar, der 15. Mai, der 15. August und der 15. November.

Ein niedrigerer Schwellenwert bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese App schneller Geld einbringt als andere Apps dieser Art, da der Händler den Kauf noch bestätigen muss. Rückgaben, Ausschlüsse und ausstehende Transaktionen können den Zeitpunkt der Auszahlung verzögern.

Ein häufiger Fehler ist es, direkt beim Händler einzukaufen und erst danach an Rakuten zu denken. Cashback wird nur erfasst, wenn der berechtigte Einkauf über Rakuten beginnt; daher muss die Aktivierung vor dem Bezahlen erfolgen.

Ideal für Online-Einkäufe Rakuten 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie Cashback bei Tausenden von Händlern – vierteljährliche Auszahlungen ab 5,01 $ sind bestätigt. Bei Rakuten anmelden

7. Freecash [Am besten für Spiele und Angebote]

Freecash verschafft Belohnungs-Apps einen festen Platz in der Hauptliste. Die App bezahlt Nutzer für Aktivitäten wie das Spielen von Spielen, das Ausprobieren von Apps, das Ausfüllen von Umfragen, das Testen von Produkten und das Absolvieren von Werbeanbietern. Man wählt ein Angebot aus, erfüllt die festgelegten Anforderungen und erhält nach erfolgreichem Abschluss die angegebene Belohnung.

Der wesentliche Unterschied zu Cashback-Apps besteht darin, dass du keinen regulären Einkauf tätigen musst, um die Belohnung zu erhalten. Bei Gaming-Angeboten kannst du für das Erreichen bestimmter Level oder Meilensteine belohnt werden, während andere Angebote das Ausprobieren eines Dienstes oder das Beantworten von Marktforschungsfragen beinhalten können.

Für die erste Auszahlung sind eine E-Mail- und eine Identitätsüberprüfung erforderlich. Die anfängliche Auszahlungsschwelle liegt je nach Region zwischen 5 und 20 US-Dollar; spätere Auszahlungen unterliegen dem Mindestbetrag der gewählten Auszahlungsmethode. Zu den Optionen gehören PayPal, Banküberweisungen, Geschenkkarten und andere unterstützte Methoden.

Das Tracking ist der Teil, den man ernst nehmen sollte. Die Daten zur Abschlussbestätigung durchlaufen den Spiele- oder App-Anbieter sowie die Messpartner, bevor sie bei Freecash ankommen. Wenn man ein Angebot außerhalb des nachverfolgten Links installiert oder das erforderliche Tracking blockiert, kann dies dazu führen, dass ein abgeschlossener Meilenstein nicht ordnungsgemäß gutgeschrieben wird.

Ich würde Freecash als zusätzliche Verdienstmöglichkeit in der Freizeit nutzen – genau so stellt die Plattform ihren Dienst auch selbst dar. Das macht sie zu einem nützlichen Einstieg in die breitere Palette an Belohnungs-Apps, die es als Nächstes zu vergleichen lohnt.

Für Leser, die sich vor allem für bezahlte Spiele interessieren, bietet unser Leitfaden zu Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, weitere spezielle Optionen.

Am besten geeignet für Spiele und Angebote Freecash 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld durch nachverfolgte Spiele, Umfragen und Angebote – es stehen mehrere Auszahlungsmethoden zur Verfügung. Probieren Sie Freecash aus

Ein Vergleich der 7 Apps

Welche Apps am besten für Sie geeignet sind, hängt davon ab, ob Sie bezahlte Arbeit, kleinere lokale Aufträge, Einsparungen beim Einkaufen oder Belohnungen in der Freizeit suchen. Apps, die an echte Dienstleistungen gekoppelt sind, bieten in der Regel das höchste Verdienstpotenzial, während Cashback-Apps und Belohnungs-Apps höhere Einnahmen bei geringerem Aufwand bieten.

App Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische Verdienstspanne TaskRabbit 25 $ Anmeldegebühr in den entsprechenden US-Märkten Die meisten Auszahlungen erfolgen 1–3 Werktage nach Abschluss des Auftrags Durchschnittlich ca. 48 $ pro Stunde für US-Taskers Rover 49–79 $ Profilprüfungsgebühr Die Bearbeitung beginnt 2 Tage nach Erbringung der Dienstleistung Durchschnittlich etwa 21,80 $ pro Kurzbesuch oder 55,45 $ pro Tag für das Haussitting Field Agent Kostenlos 3–5 Werktage für die Überprüfung, plus 2–3 Werktage bis zur Überweisung Variiert je nach dem in der App angezeigten einzelnen Auftrag Foap Kostenlos Nach Erreichen des Mindestauszahlungsbetrags von 50 $ 5 $ pro Standard-Fotolizenz, zuzüglich Mission-Prämien Ibotta Kostenlos Nach Erreichen von 20 $ und Erfüllung der Auszahlungsbedingungen Durchschnittlich etwa 218 $ pro Jahr Rakuten Kostenlos Vierteljährlich, sobald die bestätigten Cashbacks 5,01 $ erreichen Im Durchschnitt etwa 105 $ pro Jahr Freecash Kostenlos Nach Erreichen des geltenden Schwellenwerts für die erste Auszahlung Variiert je nach Spielen, Umfragen und verfügbaren Angeboten

Die Hauptunterscheidung besteht zwischen aktiver Arbeit und leichterem Verdienst. TaskRabbit und Rover erfordern Kunden und fest geplante Dienstleistungen. Bei Field Agent und Foap können Sie zwar unabhängiger arbeiten, doch die verfügbaren Aufträge oder Käufer bestimmen weiterhin, wie oft Sie Geld verdienen.

Cashback-Apps wie Ibotta und Rakuten sind am sinnvollsten, wenn sie Ausgaben reduzieren, die Sie ohnehin bereits geplant hatten. Freecash gehört zu einer anderen Kategorie von Belohnungs-Apps, da Ihre Auszahlung aus dem Abschluss erfasster Aktivitäten stammt und nicht aus einem gewöhnlichen Einkauf im Einzelhandel.

Für die meisten Menschen ist eine App mit höherem Aufwand plus eine Option mit geringerem Aufwand überschaubarer, als zu versuchen, alle sieben zu nutzen. So haben Sie eine primäre Verdienstmöglichkeit und eine kleinere ergänzende. Für eine breitere Palette an Verdienstmöglichkeiten bietet der Leitfaden „Geld verdienen mit Apps“ von Eneba weitere Möglichkeiten, über diese sieben Empfehlungen hinaus Geld zu verdienen.

Weitere Prämien-Apps wie Freecash

Freecash ist nur eine Möglichkeit, durch Spiele, Angebote und kurze Aktivitäten Geld zu verdienen. Andere Prämien-Apps können nützlich sein, wenn Sie eine größere Auswahl an Angeboten oder eine andere Auszahlungsschwelle wünschen, allerdings sollte keine davon wie eine verlässliche Stundenarbeit betrachtet werden.

App Mindestauszahlungsbetrag Zugangskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Diese Prämien-Apps basieren auf dem gleichen Grundkonzept wie Freecash. Sie führen berechtigte Aktivitäten durch und erhalten eine Gutschrift, sobald die Plattform bestätigt hat, dass die Anforderungen erfüllt wurden. Die Verfügbarkeit der Angebote und deren Nachverfolgung können sich darauf auswirken, was Sie tatsächlich verdienen. Daher sollten die beworbenen Prämien niemals als garantiertes Einkommen betrachtet werden.

Gaming nimmt in dieser Kategorie einen besonders großen Stellenwert ein. Wenn dich dieser Aspekt von Freecash am meisten interessiert, findest du in Enebas Leitfaden zu Android-Spielen, bei denen du echtes Geld verdienen kannst, weitere mobile Optionen, die speziell auf bezahlte Spiele ausgerichtet sind.

Prämien-Apps funktionieren zudem anders als Cashback-Apps. Bei einer Cashback-Plattform muss zunächst ein berechtigter Kauf getätigt werden, bevor eine Rückerstattung erfolgt. Prämien-Plattformen zahlen für das Absolvieren einer Aufgabe, wozu beispielsweise das Erreichen eines Meilensteins in einem Spiel, das Abschließen eines Angebots oder das Ausfüllen einer Umfrage gehören kann.

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Was nicht funktioniert

Nicht jede App, die schnelles Geld verspricht, ist Ihre Zeit wert. Die schlechtesten Apps zum Geldverdienen verbergen in der Regel ein schlechtes Geschäftsmodell hinter einer groß angekündigten Belohnung oder gestalten den Auszahlungsprozess viel schwieriger als das Verdienen selbst.

Ausgaben, nur um Cashback zu erhalten. Mit Cashback-Apps spart man nur dann Geld, wenn der Kauf ohnehin schon geplant war. Wenn man ein unnötiges Produkt nur wegen eines Rabatts kauft, bleibt einem am Ende immer noch weniger Geld übrig.

Mit Cashback-Apps spart man nur dann Geld, wenn der Kauf ohnehin schon geplant war. Wenn man ein unnötiges Produkt nur wegen eines Rabatts kauft, bleibt einem am Ende immer noch weniger Geld übrig. Die Bedingungen von Angeboten ignorieren. Bei Prämien-Apps kann eine bestimmte Installationsweise, ein bestimmter Meilenstein oder ein bestimmter Zeitrahmen für die Erledigung vorgeschrieben sein. Das Fehlen einer einzigen Bedingung kann dazu führen, dass eine ansonsten abgeschlossene Aufgabe nicht angerechnet wird.

Bei Prämien-Apps kann eine bestimmte Installationsweise, ein bestimmter Meilenstein oder ein bestimmter Zeitrahmen für die Erledigung vorgeschrieben sein. Das Fehlen einer einzigen Bedingung kann dazu führen, dass eine ansonsten abgeschlossene Aufgabe nicht angerechnet wird. Für den garantierten Zugang zu Verdienstmöglichkeiten bezahlen. Eine legitime Gebühr kann durchaus bestehen, wie beispielsweise die Registrierungsgebühr bei TaskRabbit, doch eine App, die nach einem teuren Kurs oder einer teuren Mitgliedschaft garantierte Einnahmen verspricht, verdient eine viel genauere Prüfung.

Eine legitime Gebühr kann durchaus bestehen, wie beispielsweise die Registrierungsgebühr bei TaskRabbit, doch eine App, die nach einem teuren Kurs oder einer teuren Mitgliedschaft garantierte Einnahmen verspricht, verdient eine viel genauere Prüfung. Bruttosätze als Nettoeinkommen betrachten. Bei Diensten wie Rover spielen Plattformgebühren eine Rolle, während die lokale Nachfrage darüber entscheidet, ob Ihr angegebener Satz tatsächlich zu Buchungen führt.

Bei Diensten wie Rover spielen Plattformgebühren eine Rolle, während die lokale Nachfrage darüber entscheidet, ob Ihr angegebener Satz tatsächlich zu Buchungen führt. Die Nutzung mehrerer Apps ohne Nachverfolgung. Eine 10-Dollar-Belohnung, für die man drei Stunden benötigt, kann eine schlechtere Nutzung Ihrer Zeit sein als ein kürzerer lokaler Auftrag, der den gleichen Betrag einbringt.

Der einfachste Test ist Ihr tatsächlicher Ertrag nach Abzug von Gebühren, Ausgaben, Fahrtkosten und Zeitaufwand. Geben Sie eine App auf , wenn die Zahlen diesen Test regelmäßig nicht bestehen.

Abschließendes Urteil zu Apps, die dich bezahlen

Apps, die Ihnen echtes Geld einbringen, sind seriös, aber die sieben hier vorgestellten Optionen sollten nicht nach einem einzigen Verdienstmaßstab beurteilt werden. TaskRabbit bietet das größte Potenzial für praktische Aufgaben vor Ort, während Rover die klarere Wahl ist, wenn die Tierbetreuung bereits in Ihren Zeitplan passt.

Field Agent eignet sich besser für kurze lokale Aufträge, und Foap bietet Smartphone-Fotografen die Möglichkeit, mit Bildern Geld zu verdienen, die sie selbstständig erstellen können. Die beiden Cashback-Apps bedienen unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten: Ibotta ist stärker auf Lebensmittel ausgerichtet, während Rakuten sich besser für den allgemeinen Online-Einkauf eignet.

„Freecash“ ist die beste Wahl, wenn Sie gezielt nach Prämien-Apps suchen, die auf Spielen und Angeboten basieren. In dieser Liste eignet sie sich eher als Zusatzverdienst denn als Hauptverdienstquelle.

Beginnen Sie mit der App, die zu den Aktivitäten passt, die Sie ohnehin schon gut beherrschen. Eine nützliche App zum Geldverdienen sollte entweder eine Fähigkeit oder eine Dienstleistung vergüten, die Sie erbringen können, bereits geplante Ausgaben senken oder Ihre Freizeit zu einem Satz belohnen, den Sie gerne akzeptieren.

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Häufig gestellte Fragen