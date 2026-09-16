Legitimer Nebenjob: So funktioniert es – und wie viel man verdienen kann

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Ein seriöser Nebenjob beweist sich, noch bevor du auch nur eine Stunde dafür aufwendest, und der schnellste Weg, sich davon zu überzeugen, ist die freiberufliche Tätigkeit auf Upwork, wo die Zahlung des Kunden auf einem Treuhandkonto hinterlegt wird, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein echter Nebenjob verlangt niemals, dass du zuerst bezahlst, weist immer ein Unternehmen aus, das du nachprüfen kannst, und veröffentlicht seine Vergütung, anstatt sie zu verbergen. Das ist eine niedrige Messlatte, und das meiste, was deinen Posteingang oder deinen Feed überschwemmt, scheitert bereits nach ein oder zwei Sätzen daran.

Dieser Leitfaden listet acht Nebenjobs auf, die diese Hürde nehmen, einschließlich der Vergütung, Gebühren und Startkosten für jeden einzelnen. Ein seriöser Nebenjob sollte außerdem klar darlegen, wie du bezahlt wirst und welchen Anteil die Plattform einbehält. Diese seriösen Nebenjobs decken alles ab, von qualifizierter Arbeit über lokale Dienstleistungen bis hin zum Weiterverkauf und dem Verkauf von Spielgegenständen. Außerdem erfährst du, wie du die Warnzeichen erkennst, die einen seriösen Nebenjob von gängigen Betrugsmaschen unterscheiden, darunter Weiterversand-Jobs und Geschenkkarten-Betrug, auf die die FTC hingewiesen hat. Keine dieser Plattformen bezahlt dich allein für die Anmeldung. Du verdienst Geld, indem du Aufträge erledigst, etwas verkaufst oder eine Dienstleistung erbringst, und die Gebühren sowie die Zahlungsbedingungen sind von vornherein klar.

Ist ein seriöser Nebenjob tatsächlich realistisch?

Die meisten Menschen verdienen in den ersten Monaten 100–800 Dollar pro Monat, was diese seriösen Nebenjobs eher als realistisches Zusatzeinkommen denn als sofortigen Ersatz für ein Vollzeitgehalt erscheinen lässt. Das ehrliche Einkommenspotenzial darüber hinaus hängt davon ab, wie viele Stunden du investierst und welche Kategorie du gewählt hast. Qualifikationsbasierte Tätigkeiten wie freiberufliche Arbeit oder Nachhilfe skalieren mit deinem Stundensatz. Aufgabenbasierte Tätigkeiten wie Lieferdienste oder Haustierbetreuung skalieren mit Ihrer Arbeitszeit und erreichen früher ein Plateau.

Die diesem Leitfaden zugrunde liegende Untersuchung zieht eine klare Grenze. Ein seriöser Nebenjob kann über kleine monatliche Einnahmen hinauswachsen, aber der Weg dorthin hängt in der Regel von Ihren Fähigkeiten, Ihrem Stundensatz und Ihrer verfügbaren Arbeitszeit ab. Plattformen, die nach qualifizierter Arbeitszeit bezahlen, wie Freiberufliche Tätigkeiten und Nachhilfe, ermöglichen es denjenigen, die dabei bleiben, nebenbei 40.000 Dollar oder mehr im Jahr zu verdienen. Plattformen, die pro Aufgabe bezahlen, wie Lieferdienste und Besorgungen, halten die meisten Menschen unter 1.000 Dollar im Monat, es sei denn, sie betreiben dies wie einen Zweitjob.

Unser Leitfaden, wie man in einer Woche 1.000 Dollar verdient, zeigt, was diese auf Aufgaben basierende Obergrenze tatsächlich erfordert – und das sind mehr Stunden, als die meisten Anzeigen vermuten lassen. Die besten und sichersten Nebenjobs sind nach wie vor diejenigen, die zu der Zeit passen, die du tatsächlich dafür aufbringen kannst. Entscheide dich, in welcher Kategorie du dich tatsächlich wohlfühlst, bevor du eine Plattform auswählst – und nicht erst, nachdem du drei Apps heruntergeladen hast. Diese Entscheidung macht oft den Unterschied zwischen einem seriösen Nebenjob, der zu deinem Alltag passt, und einem, den du nach einer Woche wieder aufgibst.

8 konkrete Möglichkeiten, einen seriösen Nebenjob zu starten

Jede der folgenden Optionen hat dieselbe Prüfung bestanden. Das ist es, was einen seriösen Nebenjob von einem Angebot unterscheidet, das nur auf dem Papier profitabel aussieht. Jede verfügt über ein echtes Unternehmen, eine veröffentlichte Vergütung und eine Bezahlung, die nach der Arbeit an dich fließt – und nicht von dir vor der Arbeit. An der Spitze der Liste stehen kompetenzbasierte Plattformen, gefolgt von aufgabenbasierten und schließlich den beiden Optionen, die auf etwas aufbauen, das du bereits besitzt. Diese Mischung deckt die meisten seriösen Online-Nebenjobs ab, die es derzeit wert sind, verglichen zu werden.

1. Freiberufliche Facharbeit auf Upwork

Laut den eigenen Daten von Upwork zu Freiberuflern bringt die freiberufliche Tätigkeit auf Upwork bei Vollzeitbeschäftigung einen Medianverdienst von 85.000 US-Dollar pro Jahr ein. Wenn man dies neben einem regulären Job ausübt, kommen in der Regel etwa 40.000 US-Dollar pro Jahr hinzu. Die meisten Anfänger verdienen anfangs deutlich weniger als diese beiden Beträge; betrachten Sie diese daher als Obergrenzen und nicht als Einstiegsgehalt. Für jemanden mit einer gefragten Qualifikation ist die freiberufliche Tätigkeit somit ein seriöser Nebenverdienst mit Wachstumspotenzial.

Das Vertrauenssignal ist hier das Treuhandsystem. Das bietet Ihnen eine klare Zahlungsnachverfolgung, was ein Grund dafür ist, dass Upwork als echte Nebentätigkeit und nicht nur als informelle Arbeitsvereinbarung fungieren kann. Ein Kunde zahlt den Auftrag vor Beginn ein, Upwork verwahrt das Geld, und Sie werden bei Lieferung bezahlt – statt nur auf der Grundlage eines Versprechens. Fiverr und Freelancer.com arbeiten nach einem ähnlichen Modell mit unterschiedlichen Gebühren – vergleiche sie also, falls Upwork nicht zu deinen Fähigkeiten passt. Treuhandbasierte Plattformen wie diese sind im Allgemeinen der sicherste Einstieg unter den seriösen Nebenjobs für Anfänger.

Dein erstes bezahltes Projekt läuft in der Regel in dieser Reihenfolge ab:

Erstelle ein Profil, das sich auf eine bestimmte Fähigkeit konzentriert, anstatt allgemein anzugeben: „Ich kann alles.“

Schließe die Identitätsprüfung bei Upwork ab, bevor du Angebote abgibst.

Bewerben Sie sich nur auf Ausschreibungen, bei denen bereits eine verifizierte Zahlungsmethode im Konto des Auftraggebers angezeigt wird.

Betrachten Sie Ihren ersten bezahlten Auftrag als Testphase und erhöhen Sie dann Ihren Preis, sobald Sie zwei oder drei echte Bewertungen haben.

Bezahlung über ein Treuhandkonto Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchschnittsverdienst 85.000 $ pro Jahr, Vollzeit, kostenlose Mitgliedschaft, Kundenzahlungen werden treuhänderisch verwahrt. Kostenlos registrieren

2. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge auf Rover

Für die Hundebetreuung über Rover werden 15 bis 25 Dollar pro Spaziergang gezahlt, und die Übernachtung kostet 35 bis 100 Dollar pro Nacht. Diese Preise werden von jedem Betreuer selbst festgelegt, nicht von der Plattform, sodass Sie genau sehen können, was Sie berechnen würden, bevor Sie eine einzige Buchung annehmen.

Betreuer, deren Kalender voll ausgebucht ist, verdienen oft rund 3.780 $ im Monat, aber Rover selbst verspricht neuen Betreuern lediglich ein Mindestgehalt von 1.000 $ im Monat. Planen Sie zunächst mit diesem niedrigeren, realistischeren Betrag, bis Sie sich einen guten Ruf aufgebaut haben.

Du kannst dir vor der Anmeldung die Bewertungen von Rover selbst ansehen: eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen von mehr als 6.000 Personen auf Trustpilot. Jeder Tierbetreuer durchläuft eine Hintergrundüberprüfung, bevor er sich registrieren kann. Vergleichen Sie das mit einem beliebigen Inserat für Tierbetreuung ohne Bewertungen und ohne Nachweis darüber, wer wen bezahlt hat. Es lohnt sich, eine solche Überprüfung bei jedem seriösen Online-Nebenjob durchzuführen, bei dem es um Haustiere oder den Zugang zum Haus geht.

Rover genehmigt neue Betreuer in etwa in dieser Reihenfolge:

Erstelle ein Betreuerprofil und durchlaufe die Hintergrundüberprüfung von Rover.

Lege deine eigenen Preise für Spaziergänge, Kurzbesuche und Übernachtungen fest.

Führe vor deiner ersten Buchung ein kostenloses Kennenlerngespräch mit dem Besitzer durch.

Sammeln Sie zunächst Fünf-Sterne-Bewertungen, bevor Sie Ihren Tarif über den lokalen Durchschnitt anheben.

Auf ihre Zuverlässigkeit überprüfte Betreuer Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bis zu 1.000 $ pro Monat für neue Hundesitter, kostenlose Anmeldung, vorherige Hintergrundüberprüfung. Werden Sie Sitter

3. Lokale Aufträge bei TaskRabbit

TaskRabbit-Auftragnehmer verdienen im Durchschnitt etwa 47 US-Dollar pro Stunde vor Abzug der Gebühren. Die meisten behalten nach Abzug der pauschalen Servicegebühr der Plattform in Höhe von 15 Prozent zwischen 20 und 50 US-Dollar pro Stunde. Spezialisten in Bereichen wie der Montage von Fernsehern oder der Einrichtung von Smart-Home-Systemen verlangen oft deutlich höhere Stundensätze als Allrounder, die ähnliche Arbeiten in der Nähe ausführen.

TaskRabbit veröffentlicht seine Servicegebühr von 15 Prozent auf der eigenen Website, sodass Sie wissen, welchen Anteil die Plattform einbehält, bevor Sie einen Auftrag annehmen. Jeder Kunde bezahlt über die App, wodurch die Transaktion auf der Plattform bleibt und nicht auf Barzahlung angewiesen ist. Diese Zahlungsabwicklung über die Plattform ist generell ein Kennzeichen seriöser Nebenjobs und erleichtert es, die Tätigkeit als echten Nebenjob zu verifizieren, anstatt als reines Barzahlungsgeschäft. Genau aus diesem Grund gehört TaskRabbit zu den transparenteren, seriösen Online-Nebenjobs.

Um Tasker zu werden, sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:

Bewerben Sie sich über die Website von TaskRabbit und durchlaufen Sie eine Hintergrundüberprüfung.

Wählen Sie Aufgabenkategorien aus, für die Sie tatsächlich qualifiziert sind – von Umzugshilfe bis hin zu kleineren Reparaturen.

Legen Sie für jede Kategorie einen Stundensatz fest, anstatt einen Pauschalpreis anzugeben.

Nimm deine ersten Aufträge in der Nähe deines Wohnorts an, um Bewertungen zu sammeln, bevor du deinen Aktionsradius erweiterst.

Veröffentlichte Pauschalgebühr TaskRabbit 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Stundenlohn beträgt durchschnittlich 47 US-Dollar vor Abzug einer pauschalen Servicegebühr von 15 Prozent; die Anmeldung ist kostenlos. Werden Sie Tasker

4. Lieferfahrer bei DoorDash

DoorDash-Fahrer verdienen im Durchschnitt 15 bis 25 Dollar pro Stunde brutto. Nach Abzug von Benzinkosten, Kilometerpauschale und Verschleiß sinkt der Nettolohn auf 12 bis 18 Dollar pro Stunde.

Fahrer, die ausschließlich zu den Spitzenzeiten – Mittagessen, Abendessen und am Wochenende abends – arbeiten, kommen näher an 22 bis 28 Dollar pro Stunde heran. Ihr Zeitplan spielt hier eine größere Rolle als bei den meisten anderen Optionen auf dieser Liste.

Bei der Arbeit als Lieferfahrer entfällt die Vertrauensfrage, die bei anderen Methoden eine Rolle spielt, da das Risiko nicht in der Bezahlung selbst liegt. Jede Lieferung wird protokolliert, und jede Auszahlung lässt sich über die App zu einer bestimmten Bestellung zurückverfolgen. Diese Rückverfolgbarkeit ist ein weiterer Punkt, den man prüfen sollte, wenn man herausfinden möchte, ob ein Nebenjob seriös ist. Das eigentliche Risiko beim Lieferdienst besteht darin, die Kosten für das eigene Fahrzeug zu niedrig anzusetzen, und nicht darin, von der Plattform betrogen zu werden. Das ist ein anderes Risikoprofil als bei den meisten seriösen Online-Nebenjobs, was man vorab wissen sollte.

Die Anmeldung erfolgt über die eigene Onboarding-Seite von DoorDash:

Bewirb dich auf der Dasher-Anmeldeseite und stimme einer Hintergrund- und Kfz-Prüfung zu.

Besorge dir eine Kühltasche von DoorDash oder bringe deine eigene mit.

Plane deine Schichten rund um die Spitzenzeiten zum Mittagessen, Abendessen und an Wochenendabenden statt zu zufälligen Zeiten.

Erfassen Sie Ihre Kilometerleistung separat, damit Ihr tatsächliches Nettoeinkommen sichtbar ist und nicht nur der Bruttobetrag in der App.

Jede Auszahlung ist nachverfolgbar DoorDash 2.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 15 bis 25 Dollar brutto pro Stunde, kostenlose Anmeldung, Bezahlung pro abgeschlossener Lieferung. Bei Dash registrieren

5. Weiterverkauf auf eBay

Der Weiterverkauf auf eBay kostet etwa 13,25 Prozent des Verkaufspreises an Abschlussgebühren sowie eine geringe Gebühr pro Bestellung. Bei einem Verkauf von 50 US-Dollar bleiben Ihnen vor Abzug der Versandkosten und der Kosten für den Artikel selbst etwa 42,80 US-Dollar. Poshmark und Mercari arbeiten mit vergleichbaren prozentualen Modellen, vergleichen Sie also alle drei Plattformen mit dem, was Sie tatsächlich weiterverkaufen. Alle drei fallen in dieselbe Kategorie seriöser Nebenjobs, die auf dem Weiterverkauf basieren.

Diese veröffentlichte Gebührenordnung ist der entscheidende Punkt. Du weißt genau, was die Plattform einbehält, bevor du auch nur einen einzigen Artikel einstellst. Käufer zahlen ebenfalls direkt an eBay, sodass es keine separaten Bargeldtransaktionen gibt, bei denen etwas schiefgehen könnte. Das macht eBay zu einem praktischen und seriösen Nebenverdienst, wenn du bereits Artikel zum Verkaufen hast. Es ist zudem einer der einfacheren, seriösen Online-Nebenverdienste, die du ohne Vorabkosten für Lagerbestände starten kannst.

Ein erstes Angebot läuft in der Regel so ab:

Eröffne ein kostenloses Verkäuferkonto und verifiziere deine Identität sowie deine Auszahlungsmethode.

Fotografiere den Artikel bei natürlichem Licht und lege den Preis anhand von drei vergleichbaren verkauften Angeboten fest, nicht anhand von Angeboten ohne Preisangabe.

Wähle eine Versandoption aus und wiege das Paket, bevor du dich auf einen Preis festlegst.

Versende das Paket innerhalb der von eBay angegebenen Bearbeitungszeit, um deine Verkäuferbewertung zu schützen.

Veröffentlichte Gebührenordnung eBay 1.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Endwertgebühr beträgt etwa 13,25 Prozent, das Einstellen ist kostenlos, der Käufer bezahlt direkt an die Plattform. Mit dem Verkaufen beginnen

6. Verkauf von Spielgegenständen auf DMarket

Der Verkauf von CS2-Skins über DMarket ist mit einer Verkäuferprovision von 2 bis 10 Prozent verbunden, je nachdem, wie liquide der Artikel ist. Käufer zahlen keinerlei Gebühren. Dies ist eine etwas eingeschränktere Nebentätigkeit als die anderen hier vorgestellten. Es gilt jedoch dieselbe Regel: Prüfen Sie den Marktplatz, bevor Sie ihm Ihren Bestand anvertrauen.

Unsere Analyse, ob DMarket seriös ist, führt genau durch, was du auf einer Skin-Handelsplattform überprüfen solltest, bevor du etwas einstellst. Die gleiche Checkliste gilt, wenn du CS2-Skins irgendwo anders gegen echtes Geld verkaufst. Ein liquider Artikel und eine offen angegebene Provision machen dies zu einem seriösen Nebenverdienst und nicht zu einem Handel, bei dem du dein Geld nie auszahlen lassen kannst. Es ist eine engere Kategorie, zählt aber dennoch zu den seriösen Online-Nebenverdiensten speziell für Gamer.

Das Einstellen eines Skins zum Verkauf umfasst in etwa folgende Schritte:

Erstelle ein DMarket- Konto und verknüpfe es über die Trade-Einstellungen von Steam mit deinem Steam-Inventar.

Legen Sie den Preis des Artikels anhand des aktuell niedrigsten Angebots für denselben Skin und dasselbe Outfit fest.

Bestätige den Tausch über Steam, sobald ein Käufer den Skin erworben hat.

Führe die Auszahlung über die Auszahlungsmethode mit der niedrigsten Bearbeitungsgebühr für deine Region durch.

Keine Käufergebühren DMarket 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 2 bis 10 Prozent Verkäuferprovision je nach Liquidität, kostenloses Konto, keine Käufergebühren. Verkaufe deine Skins

7. Ein Auto auf Turo vermieten

Laut den eigenen Daten von Turo zu den Einnahmen der Gastgeber aus dem Jahr 2025 verdienen Gastgeber in den USA durchschnittlich 10.489 US-Dollar pro Jahr und Auto, was etwa 874 US-Dollar pro Monat entspricht. Diese Zahl versteht sich vor Abzug der Versicherungs- und Wartungskosten. Sobald Ihr Auto inseriert ist, ist dies der passivste Nebenverdienst auf dieser Liste. Er erfordert aber auch die größte Vorabinvestition: ein Auto, auf das Sie tatsächlich verzichten können. Für jemanden, der bereits ein geeignetes Fahrzeug besitzt, kann dies einen bestehenden Vermögenswert in einen echten Nebenverdienst verwandeln.

Die Schutzpläne und die Gastgebergarantie von Turo sind auf der Plattform selbst veröffentlicht. Sie können genau nachlesen, was passiert, wenn ein Mieter das Auto beschädigt, noch bevor Sie überhaupt einen Schlüssel übergeben. Das Lesen solcher Kleingedruckten gehört dazu, um herauszufinden, ob ein Nebenverdienst seriös ist, bevor Sie einen Vermögenswert wie ein Auto dafür einsetzen.

Ein Auto als Gastgeber einzustellen, umfasst in der Regel:

Erstellen Sie ein Gastgeberprofil und bestehen Sie die Fahrzeugprüfung von Turo.

Machen Sie mindestens zehn Fotos, die das Äußere und den Innenraum des Fahrzeugs sowie alle besonderen Merkmale zeigen.

Wählen Sie einen Schutzplan aus und legen Sie Ihren eigenen Tagespreis sowie Ihre Verfügbarkeit fest.

Absolvieren Sie die Turo-Vermieter-Einführung, bevor Ihre erste Buchung online geht.

Veröffentlichte Schutzpläne Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchschnittlich 874 US-Dollar pro Monat und Fahrzeug, kostenlose Anzeige, Schutzplan wird im Voraus ausgewählt. Stellen Sie Ihr Auto ein

8. Online-Nachhilfe bei Wyzant

Wyzant- Nachhilfelehrer legen ihren eigenen Stundensatz fest, der in der Regel zwischen 35 und 60 US-Dollar liegt, und behalten 75 Prozent davon. Wyzant erhebt eine pauschale Plattformgebühr von 25 Prozent auf jede vermittelte Unterrichtsstunde. Wenn du einen Schüler unterrichtest, den du selbst vermittelt hast, behältst du stattdessen 100 Prozent dieses Honorars. Das belohnt den Aufbau einer soliden Reputation im Laufe der Zeit.

Diese pauschalen 25 Prozent sind die gesamte Gebühr, die im Voraus angegeben wird. Es fallen keine zusätzlichen Schulungs- oder Zertifizierungsgebühren an – genau das ist der „Vorauszahlungstest“, den die BBB allen, die nach einem Nebenjob suchen, empfiehlt, bevor sie ihre Kreditkartennummer angeben. Das ist eine direkte Antwort auf die Frage, wie man in der Praxis erkennen kann, ob ein Nebenjob seriös ist.

Als Nachhilfelehrer gelistet zu werden, bedeutet in der Regel:

Bewerben Sie sich über das Anmeldeformular für Nachhilfelehrer bei Wyzant und bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung.

Erstellen Sie ein Profil, das sich auf bestimmte Fächer konzentriert, anstatt ein allgemeines Profil mit der Angabe „alle Fächer“ anzulegen.

Legen Sie einen Stundensatz fest, der der Nachfrage nach den jeweiligen Fächern in Ihrer Region entspricht.

Reagieren Sie schnell auf erste Nachrichten von Schülern, da die Reaktionszeit Einfluss darauf hat, wie oft Sie vermittelt werden.

Pauschalgebühr von 25 Prozent Wyzant 1.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der übliche Stundensatz liegt zwischen 35 und 60 Dollar, die Bewerbung ist kostenlos, der Nachhilfelehrer behält 75 Prozent pro Unterrichtsstunde. Als Nachhilfelehrer bewerben

Ein Vergleich der acht seriösen Nebenjobs

Diese acht Optionen umfassen vier verschiedene Geschäftsmodelle – von freiberuflicher Tätigkeit mit Treuhandschutz bis hin zur passiven Autovermietung. Nutzen Sie die Spalte „Aufwand“, um einen Nebenjob an die Zeit anzupassen, die Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht, und nicht nur an die höchste Vergütung. Der richtige seriöse Nebenjob ist einer, den Sie regelmäßig ausüben können, ohne Ihren Zeitplan zu sehr zu überfrachten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen seriösen Nebenjobs und solchen, die Menschen schon nach einem Monat ausbrennen. Seriöse Nebenjobs können sehr unterschiedliche zeitliche Anforderungen haben, selbst wenn ihre angegebenen Verdienstmöglichkeiten ähnlich aussehen. Es hilft dir auch dabei, sichere Nebenjobs danach zu vergleichen, was du realistisch aufrechterhalten kannst.

Nebenjob Typisches Gehalt Startkosten Aufwandsgrad Freelancer bei Upwork 40.000 bis 85.000 Dollar pro Jahr Kostenlos Aktiv, stundenweise Rover-Haustierbetreuung Bis zu 1.000 $ pro Monat Kostenlos Aktiv, nach Zeitplan TaskRabbit-Aufträge 20 bis 50 $ pro Stunde Kostenlos Aktiv, auf Abruf DoorDash-Lieferungen 12 bis 18 $ pro Stunde netto Kostenlos, eigenes Fahrzeug Aktiv, auf Abruf Wiederverkauf auf eBay Etwa 86,75 Prozent des Verkaufspreises Kostenlos, zzgl. Lagerbestand Halbaktiv Verkauf von DMarket-Skins 90 bis 98 Prozent des Verkaufspreises Kostenlos, Lagerbestand erforderlich Halbaktiv Turo-Autovermietung Etwa 874 US-Dollar pro Monat und Auto Autobesitz Größtenteils passiv Nachhilfe bei Wyzant 75 Prozent von 35 bis 60 $ pro Stunde Kostenlos Aktiv, nach Zeitplan

So haben wir diese Empfehlungen geprüft

Wenn du dich fragst, wie du erkennen kannst, ob ein Nebenjob seriös ist, überprüfe zunächst das Unternehmen, seine Gebühren, die Bewertungen und wer zuerst bezahlt. Jeder seriöse Nebenjob auf dieser Liste hat vier Prüfkriterien bestanden. Das sind dieselben Kriterien, mit denen du auch außerhalb dieser Liste sichere Nebenjobs finden kannst. Jeder musste ein echtes Unternehmen, eine veröffentlichte Vergütung, unabhängige Bewertungen und eine Bezahlung vorweisen, die erst nach der Arbeit bei dir eingeht – nicht davor. Das Ziel war es, seriöse Nebenjobs zu identifizieren, nicht einfach die Optionen mit den höchsten beworbenen Verdienstmöglichkeiten. Eine Plattform, die auch nur eine dieser Anforderungen nicht erfüllte, schaffte es nicht auf die Liste – egal, wie gut die Bezahlung auf den ersten Blick aussah. Dieser Filter ist wichtig, da Betrugsversuche bei Nebenjobs attraktiv wirken können, wenn man nur auf die beworbene Bezahlung achtet.

Überprüfen, ob das Unternehmen echt ist

Jede der oben genannten Plattformen verfügt über eine Unternehmenswebsite, ein Support-System, das über einen einfachen Posteingang hinausgeht, sowie jahrelange Presseberichterstattung oder öffentliche Eintragungen. Das sind die ersten Dinge, die man überprüfen sollte, wenn man herausfinden möchte, ob ein Nebenjob seriös ist. Ein Nebenjob, hinter dem kein nachweisbares Unternehmen steht, sondern nur ein Messaging-Name oder ein persönlicher Zahlungslink, fällt bei dieser Überprüfung durch, noch bevor man sich überhaupt die Bezahlung ansieht. Dies ist besonders wichtig bei Betrugsfällen im Zusammenhang mit Nebenjobs, bei denen echte Firmennamen verwendet werden, ohne dass diese Unternehmen tatsächlich vertreten werden. Diese Überprüfung als Erstes durchzuführen, ist entscheidend, um seriöse Online-Nebenjobs von Betrugsfällen zu unterscheiden, die den Namen einer echten Marke verwenden.

Überprüfen der Bewertungen

Trustpilot-Bewertungen, Gehaltsdaten von Glassdoor und Profile beim Better Business Bureau liegen alle außerhalb des firmeneigenen Marketings. Deshalb stützt sich dieser Leitfaden auf sie und nicht auf die von einer Plattform selbst gemeldeten Erfahrungsberichte. Unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug wendet dieselbe Logik unabhängiger Quellen auf eine andere Art von Betrug an. Wenn du lernen möchtest, wie du erkennst, ob ein Nebenjob seriös ist, frage, wer für eine Plattform bürgt und ob du dies selbst überprüfen kannst. Dieser zusätzliche Schritt kann Betrugsversuche bei Nebenjobs aufdecken, die auf gefälschten Erfahrungsberichten oder kopierten Bewertungen beruhen.

Zuerst prüfen, wer wen bezahlt

Wie lässt sich also feststellen, ob ein Nebenjob seriös ist? Beginnen Sie damit, zu prüfen, wer zuerst an wen zahlt. Auf jeder der oben genannten Plattformen zahlt der Kunde, Mieter oder Käufer zuerst, und du wirst danach bezahlt. Keine dieser Plattformen verlangt von dir, dass du eine Startgebühr, Schulungs- oder Zertifizierungsgebühr zahlst, um den Auftrag freizuschalten. Diese Abfolge ist die klarste Grenze, die die FTC zwischen einem seriösen Nebenjob und einem Betrug zieht.

Können „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps eine seriöse Nebentätigkeit ergänzen?

Prämien-Apps wie Snakzy und BigCash können zusätzlich zu den acht oben genannten Nebenjobs eine kleine, wirklich kostenlose Einnahmequelle darstellen. Sie zahlen monatlich einige Dutzend Dollar aus, nicht Hunderte – betrachten Sie sie daher als Ergänzung und nicht als Hauptquelle. Dadurch eignen sie sich eher als sichere Nebenjobs für kleine Zusatzverdienste als als Ersatz für ein reguläres Einkommen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um die Auszahlungskonten zu eröffnen, auf die diese Apps das Geld überweisen, da PayPal und die meisten Banken kein Konto für Minderjährige eröffnen.

Unsere Übersicht über Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, umfasst mehr davon, als hier Platz finden. Es gilt dieselbe Prüfregel: Überprüfe den Mindestauszahlungsbetrag und vergewissere dich, dass die Teilnahme wirklich kostenlos ist, bevor du Zeit in eine App investierst. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob du Prämien-Apps oder andere seriöse Online-Nebenjobs prüfst.

Wenn du schnell statt regelmäßig Geld brauchst, zeigt unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 $, wie diese Apps im Vergleich zu Gelegenheitsjobs abschneiden.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Swagbucks Ab 3 $ Kostenlos

Wenn Sie es einmal ausprobieren möchten, während Sie sich eine größere Einnahmequelle aufbauen, ist Snakzy ein einfacher Einstieg. Die Anmeldung ist kostenlos, Auszahlungen sind ab 35 US-Dollar möglich.

Verdienen Sie noch heute Geld Snakzy 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestauszahlung 35 $, kostenlose Teilnahme, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App. Melden Sie sich kostenlos bei Snakzy an

Die bisher niedrigste Auszahlungssumme Bigcash 2.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestauszahlung 1 $, kostenlose Anmeldung, eine der schnellsten Auszahlungen in dieser Kategorie. Melden Sie sich kostenlos bei BigCash an

Was nicht funktioniert

Diese konkreten Muster tragen zwar das Etikett „Nebenjob“, erfüllen aber die oben genannten Kriterien nicht. Jedes einzelne stammt aus den tatsächlichen Erhebungen der FTC und der BBB, einschließlich der Muster, die bei Betrugsfällen im Zusammenhang mit Nebenjobs beobachtet werden. Jedes einzelne scheitert an demselben Test, der seriöse Nebenjobs von Angeboten unterscheidet, die darauf abzielen, Ihnen Ihr Geld abzunehmen. Deshalb ist es wichtig zu lernen, wie man erkennt, ob ein Nebenjob seriös ist, bevor man auf ein Angebot eingeht. Jemand fordert dich auf, etwas zu bezahlen, zu versenden oder zu überweisen, bevor du für echte Arbeit bezahlt wirst. Keines dieser Muster taucht bei echten, seriösen Online-Nebenjobs auf – und genau das macht es einfach, sie auszuschließen, sobald du weißt, worauf du achten musst.

Aufträge zum Weiterversand und zur „Umverteilung“: Die FTC hat dokumentiert, dass Betrüger Stellenanzeigen mit Titeln wie „Koordinator für die Umverteilung im Lager“ schalten, in denen Sie aufgefordert werden, Waren entgegenzunehmen, neu zu verpacken und weiterzuversenden. Bei diesen Waren handelt es sich in der Regel um Diebesgut, das über Ihre Adresse und Ihren Namen weitergeleitet wird.

Die FTC hat dokumentiert, dass Betrüger Stellenanzeigen mit Titeln wie „Koordinator für die Umverteilung im Lager“ schalten, in denen Sie aufgefordert werden, Waren entgegenzunehmen, neu zu verpacken und weiterzuversenden. Bei diesen Waren handelt es sich in der Regel um Diebesgut, das über Ihre Adresse und Ihren Namen weitergeleitet wird. Starter-Kits gegen Vorauszahlung: Laut BBB verlangt kein seriöser Nebenjob Gebühren für Schulungsmaterialien, ein Starter-Kit oder eine Bewerbungsgebühr, bevor Sie anfangen können, Geld zu verdienen. Die Gebühr einer echten Plattform wird von Ihrem Verdienst abgezogen, niemals müssen Sie sie zuerst aus eigener Tasche bezahlen.

Laut BBB verlangt kein seriöser Nebenjob Gebühren für Schulungsmaterialien, ein Starter-Kit oder eine Bewerbungsgebühr, bevor Sie anfangen können, Geld zu verdienen. Die Gebühr einer echten Plattform wird von Ihrem Verdienst abgezogen, niemals müssen Sie sie zuerst aus eigener Tasche bezahlen. Gefälschte Schecküberzahlung: Ein „Arbeitgeber“ schickt Ihnen einen Scheck über einen höheren Betrag als vereinbart und fordert Sie auf, die Differenz zurückzuüberweisen oder damit Geschenkkarten zu kaufen. Der ursprüngliche Scheck wird Tage später als ungedeckt zurückgewiesen, und Sie haften für den gesamten Betrag.

Ein „Arbeitgeber“ schickt Ihnen einen Scheck über einen höheren Betrag als vereinbart und fordert Sie auf, die Differenz zurückzuüberweisen oder damit Geschenkkarten zu kaufen. Der ursprüngliche Scheck wird Tage später als ungedeckt zurückgewiesen, und Sie haften für den gesamten Betrag. Unaufgeforderte Jobangebote per Direktnachricht: In der Warnung der FTC werden WhatsApp- und Telegram-Nachrichten, die schnelles Geld für einfache Aufgaben versprechen, als konkretes, derzeit aktives Betrugsmuster genannt – nicht als hypothetisches. Diese Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Nebenjobs beginnen oft mit einer einfachen Nachricht, bevor das Opfer auf eine andere App oder Zahlungsmethode umgeleitet wird.

In der Warnung der FTC werden WhatsApp- und Telegram-Nachrichten, die schnelles Geld für einfache Aufgaben versprechen, als konkretes, derzeit aktives Betrugsmuster genannt – nicht als hypothetisches. Diese Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Nebenjobs beginnen oft mit einer einfachen Nachricht, bevor das Opfer auf eine andere App oder Zahlungsmethode umgeleitet wird. Aufgaben-Apps, die Gebühren verlangen, um Ihr eigenes Guthaben freizuschalten: Wenn eine App ein wachsendes Guthaben anzeigt, aber eine Zahlung oder eine bestimmte Anzahl an Empfehlungen verlangt, bevor Sie Geld abheben können, war dieses Guthaben nie echtes Geld.

Für alle oben genannten Muster gilt dieselbe Abhilfe: Prüfen Sie zuerst, wer bezahlt, und steigen Sie aus, sobald Sie selbst zahlen müssen.

Abschließendes Urteil zu seriösen Nebenjobs

Seriöse Nebenjobs funktionieren am besten, wenn Sie die Art der Tätigkeit auf Ihre Fähigkeiten, Ihren Zeitplan und Ihr Einkommensziel abstimmen. Wenn Sie sich entscheiden, welchen seriösen Nebenjob Sie zuerst ausprobieren möchten, hängt der Unterschied zwischen diesen Optionen davon ab, wie schnell Sie anfangen können, wie viel Sie verdienen können und wie viel Zeit Sie dafür aufbringen können:

Fachkräfte: Beginnen Sie mit Upwork oder Wyzant, wenn Sie über eine gefragte Qualifikation verfügen und ein höheres Stundenverdienstpotenzial anstreben.

Beginnen Sie mit Upwork oder Wyzant, wenn Sie über eine gefragte Qualifikation verfügen und ein höheres Stundenverdienstpotenzial anstreben. Flexible Arbeit vor Ort: Probieren Sie TaskRabbit oder Rover aus, wenn Sie Aufträge oder Buchungen passend zu Ihrem bestehenden Zeitplan auswählen möchten.

Probieren Sie TaskRabbit oder Rover aus, wenn Sie Aufträge oder Buchungen passend zu Ihrem bestehenden Zeitplan auswählen möchten. Schnellster Einstieg: DoorDash ist eine praktische Option, wenn Sie ein Auto besitzen und direkt mit abgeschlossenen Aufträgen Geld verdienen möchten, ohne sich erst einen Kundenstamm aufbauen zu müssen.

DoorDash ist eine praktische Option, wenn Sie ein Auto besitzen und direkt mit abgeschlossenen Aufträgen Geld verdienen möchten, ohne sich erst einen Kundenstamm aufbauen zu müssen. Wiederverkäufer: Entscheiden Sie sich für eBay, wenn Sie bereits Artikel zum Verkauf haben oder Produkte zu ausreichend niedrigen Kosten beschaffen können, sodass noch Spielraum für Gebühren und Versandkosten bleibt.

Entscheiden Sie sich für eBay, wenn Sie bereits Artikel zum Verkauf haben oder Produkte zu ausreichend niedrigen Kosten beschaffen können, sodass noch Spielraum für Gebühren und Versandkosten bleibt. Gamer: DMarket kann als Option für ein Nebeneinkommen dienen, wenn du bereits handelbare Spielgegenstände besitzt und dich auf dem Markt auskennst.

DMarket kann als Option für ein Nebeneinkommen dienen, wenn du bereits handelbare Spielgegenstände besitzt und dich auf dem Markt auskennst. Autobesitzer: Probier Turo aus, wenn du ein geeignetes Fahrzeug hast und eine eher passive Option suchst, wobei du Versicherung, Wartung und Wertverlust berücksichtigen musst.

Probier Turo aus, wenn du ein geeignetes Fahrzeug hast und eine eher passive Option suchst, wobei du Versicherung, Wartung und Wertverlust berücksichtigen musst. Kleine Zusatzverdienste: Nutze Snakzy als kostenlose Möglichkeit, durch Spiele ein kleines Zusatzeinkommen zu erzielen, aber nicht als deine Hauptnebenbeschäftigung.

Insgesamt bieten diese acht Optionen einen guten Querschnitt durch seriöse Nebenjobs, die für die meisten Zeitpläne und Qualifikationsniveaus geeignet sind.

Für die meisten Menschen ist der beste Einstieg die Option, die zu den Tätigkeiten passt, die man realistisch gesehen jede Woche erledigen kann. Bevor du dich bei einer neuen Plattform anmeldest, solltest du die Anmeldebedingungen, Gebühren, unabhängige Bewertungen und den Zahlungsablauf prüfen. Anhand dieser Überprüfungen kannst du schnell erkennen, ob sich ein seriöser Nebenjob für dich lohnt. Bei einem seriösen Nebenjob solltest du Geld für deine Arbeit oder die von dir bereitgestellten Ressourcen erhalten – und nicht dafür bezahlen müssen, Geld verdienen zu dürfen.

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Häufig gestellte Fragen