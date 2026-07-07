Reseña de «Indiana Jones y el Gran Círculo»: la aventura de Indy que llevábamos décadas esperando

Indiana Jones y El Gran Círculo Las opiniones coinciden todas en lo mismo: por fin vuelve a parecer una auténtica aventura de Indiana Jones.

MachineGames retoma el ADN orientado a la discreción de su Wolfenstein juegos y los transforma en un juego de acción y aventuras en primera persona centrado en la exploración, la resolución de acertijos, los disfraces y las fugas improvisadas que parecen sacadas directamente de una escena de Spielberg.

Desarrollado porMachineGames y publicado por Bethesda Softworksdebajo deXbox Game Studios, Indiana Jones y el Gran Círculo se lanzó el 9 de diciembre de 2024 para Xbox Series X|S and PC via Vapor and Microsoft Store, llegando el primer día a las Game Pass Ultimate and PC Game Pass .

The PS5 versión posterior 17 de abril de 2025 with PS5 Pro mejoras, mientras que el Nintendo Switch 2 El envío llegó el 12 de mayo de 2026. Precioscuesta 69,99 dólarespara elEdición estándar y 99,99 dólares por el Edición Premium, que incluye acceso anticipado y La Orden de los GigantesExpansión DLC.

Lo más importante es que la acogida ha sido muy positiva en todos los ámbitos. La puntuación en Metacritic se sitúa actualmente en 86 en Xbox Series X|Sy 87 enPC, mientras que OpenCritic lo sitúa en el percentil 96 de los videojuegos reseñados. Además, cerró el año 2024 como el juego mejor valorado Xbox El juego exclusivo para consola del año.

EstoIndiana Jones y el Gran Círculo Esta reseña del juego analiza qué es lo que realmente hace que la experiencia funcione: seis escenarios históricos repartidos por todo el mundo, sistemas de sigilo que premian la improvisación, la interpretación sorprendentemente excelente de Troy Baker en el papel de Indy, y si la narrativa cinematográfica compensa el torpe combate cuerpo a cuerpo y la excesiva dependencia de las escenas cinemáticas.

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Echaba de menos esta sensación de Indy

Me metí en esto Indiana Jones y el Gran Círculo Empecé a leer esta reseña esperando una divertida aventura basada en una franquicia y me ha sorprendido de verdad lo segura que es entiende qué es lo que hace que Indy sea especial.

Género Juego de acción y aventuras en primera persona que combina el sigilo, los acertijos ambientales y el combate cuerpo a cuerpo Bucle principal Visita lugares históricos, busca pistas, utiliza disfraces para pasar desapercibido ante los guardias, resuelve acertijos arqueológicos «reales» y usa tu látigo para desvelar el misterio del Gran Círculo. Su mayor punto fuerte Sin duda alguna, la adaptación más fiel de la historia; unos detalles impresionantes que te llevan por todo el mundo; la mejor interpretación de la carrera de Troy Baker; y acertijos que realmente ponen a prueba tu ingenio. Mayor punto débil Combate cuerpo a cuerpo torpe e impreciso; escenas cinemáticas largas y frecuentes que pueden romper el ritmo del juego; y segmentos de mundo semiabierto que carecen de la «magia cinematográfica». Veredicto claro Una de las mejores adaptaciones de un videojuego basado en una franquicia de los últimos años; imprescindible para los fans de Indy, muy recomendable para los aficionados a los juegos de aventuras y de sigilo, una compra obvia desde el primer día para Game Passsuscriptores Fecha de lanzamiento 9 de diciembre de 2024 (Xbox Series X|S + PC) | 17 de abril de 2025 (PS5) | 12 de mayo de 2026 (Nintendo Switch 2) Plataformas Xbox Series X|S, PC (Vapor + Microsoft Store), PS5 (PS5 Pro(mejorado),Nintendo Switch 2 Precio Estándar69,99 $ /Premium €99.99 | El primer día está incluido en Game Pass Ultimate + PC Game Pass Ideal para Indiana Jonesamantes del cine,Game Pass Ultimate suscriptores y seguidores de Tomb Raider o para los aficionados a los simuladores inmersivos a los que les encanta una jugabilidad basada en la curiosidad Game Pass El acceso desde el primer día es exclusivo para Game Pass Ultimate and PC Game Passterceros;Game Pass Standard los usuarios no pueden acceder DLC La Orden de los Gigantes Ampliación de la historia (lanzada en septiembre de 2025); incluida en el Edición Premium o se puede adquirir por separado

No se trata de una fantasía de superpoderes repleta de acción como Sin explorar o un juego de disparos disfrazado de juego de aventuras. Como he descubierto mientras escribía esto Indiana Jones: El gran círculo Según la reseña, el juego es más lento, más curioso y mucho más centrado en el sigilo, la exploración y la resolución de acertijos de lo que esperaba —y, sinceramente, precisamente por eso funciona.

Lo mejor de todo esto es autenticidad. Desde las ruinas polvorientas y las pistas enigmáticas hasta esa sensación constante de «no debería estar aquí bajo ningún concepto», MachineGames ha captado a la perfección el tono de las películas originales.

Troy Baker también merece un gran reconocimiento. En lugar de intentar imitar directamente a Harrison Ford, él captura el encanto, el sarcasmo y la improvisación agotada de Indy de una forma que resulte natural al cabo de unas horas.

Dicho esto, los defectos son reales. El combate cuerpo a cuerpo resulta más incómodo que satisfactorio la mayoría de las veces, y algunas escenas cinemáticas se alargan demasiado., y las zonas de exploración semiabiertas no están ni de lejos a la altura de las secuencias argumentales, que siguen un guion muy estricto.

Aun así, si te gusta juegos de aventura con gran componente de sigilo, acertijos ambientales y experiencias cinematográficas para un solo jugador, este es uno de los mejores juegos basados en una franquicia que se han lanzado en los últimos años, y una recomendación especialmente fácil para Game Passsuscriptores.

Es como una cuarta película perdida

Embarcarse en esta aventura para un Indiana Jones y el Gran Círculo reseña del juegoda más la sensación de estar descubriendo una obra maestra cinematográfica olvidada que de estar jugando a un spin-off con licencia.

Ambientada en 1937, la narración encaja perfectamente entre Los cazadores del arca perdida and La última cruzada. Recogeesa época concreta de la vida de Indy en la que su ingenio es tan agudo como su látigo.

La trama comienza en el Marshall College antes de dar un giro radical hacia una conspiración mundial en la que está implicado el Gran Círculo: una misteriosa alineación de antiguos lugares sagrados que una camarilla fascista, liderada por el enigmático Emmerich Voller, está dispuesta a todo para explotar.

Este viaje no es solo una sucesión de niveles estáticos; Es una odisea por todo el mundo que te lleva desde los salones de mármol del Vaticano hasta las ruinas bañadas por el sol de Egipto y las cumbres heladas del Himalaya.

Cada escenario está recreado con un increíble nivel de detalle histórico. No estás simplemente de paso; estás llevando a cabo una investigación arqueológica en un mundo que se percibe como físicamente realista y lleno de detalles.

Helena Shaw te ayudará a sortear estos peligros, una aliada astuta e impredecible cuyos motivos a menudo te mantienen en vilo. Su dinámica con Indy refleja a la perfección la fórmula clásica del cine basada en la fricción y el respeto mutuo, lo que hace que sea fácil uno de los personajes originales más destacados que hemos visto en años.

Aunque el juego se desarrolló en estrecha colaboración con Lucasfilm Games, la verdadera magia está en la actuación.

El propio Harrison Ford elogió la interpretación de Troy Baker, que capta la voz emblemática de Indy y su físico luchador sin dar la sensación de ser una imitación vacía. Como ya señalé en este Indiana Jones: El gran círculoreseña,El doblaje es una obra maestra que constituye el pilar fundamental de toda la experiencia..

Sin embargo, hay que tener en cuenta que El juego tiene muchas escenas cinemáticas.. Son largas, tienen un estilo cinematográfico y son frecuentes: una elección de diseño deliberada por parte de MachineGames para mantener un ritmo propio de una película.

Aunque a muchos les encantará la puesta en escena al estilo de Spielberg, A algunos les pueden resultar frustrantes las constantes interrupciones en el desarrollo del juego. Tanto si buscas un PCo unIndiana Jones: El gran círculo para PS5 Si lees esta reseña, verás que se trata de una historia independiente que no requiere ningún conocimiento previo del juego, pero tu experiencia sin duda será más enriquecedora si eres fan de la trilogía original.

¿Estás listo para ponerte en la piel de Indy? Coge unVapor key.

El sigilo, los látigos y la arqueología de verdad

Para entender cómo se vive el día a día del juego en este Indiana Jones y el Gran Círculo Para valorarlo, hay que ir más allá de los típicos clichés de los juegos de acción y aventura. En lugar de un «sandbox» sin sentido, Cada una de las seis localizaciones principales del juego funciona como una zona semiabierta repleta de objetivos fundamentales para la trama., misiones secundarias opcionales y secretos del entorno.

La filosofía de diseño se acerca más a una «simulación inmersiva» que a un mundo abierto convencional; La curiosidad es tu mayor baza., aunque el juego nunca te obliga a participar en todos los elementos opcionales.

Mientras que aquellos que avancen a toda prisa por la ruta crítica disfrutarán de una experiencia más intensa y con un ritmo mejor, los jugadores que se tomen su tiempo para explorar a fondo podrán descubre una profundidad mucho mayor del mundo.

El sigilo es la base de la experiencia. El juego premia enormemente una estrategia basada en el sigilo, lo que permite a Indy utilizar los disfraces que encuentra para mezclarse entre las facciones enemigas, arrastrarse por los conductos de ventilación y aprovechar la cobertura del entorno.

En lugar de las rígidas reglas de un juego de sigilo tradicional, Los sistemas aquí son flexibles y dependen del contexto., lo que se asemeja más al «sigilo social» oportunista del Hitman serie. Si eres aficionado al género y quieres perfeccionar aún más tus habilidades, la Selección de los mejores juegos de sigilo cuenta con muchas otras opciones destacadas para que sigas pasando desapercibido.

Puedes distraer a los guardias lanzándoles objetos o pasar a escondidas sin que se den cuenta; quienes apuesten por esta estrategia encontrarán el juego mucho más gratificante que quienes intenten entrar a lo grande, ya que El combate abierto está diseñado para ser difícil y menos satisfactorio.

Sin embargo, lo que más destaca es el diseño de los rompecabezas. No se trata simplemente de accionar palancas, sino de acertijos ambientales que requieren los conocimientos de Indy como arqueólogo. Pasarás tiempo leyendo inscripciones antiguas, alineando mecanismos celestes y combinando elementos del entorno para desbloquear cámaras ocultas.

No basta con ir pasando estas pruebas a ciegas; hay que pararse a pensar. No dejaba de sorprenderme lo El medio ambiente esconde muchas soluciones diferentes, lo que suele ofrecerte varias formas de resolver el mismo caso, dependiendo de cómo lo mires.

Como ya señalé en este Indiana Jones: El gran círculo para PS5 reseña,Es, sin duda, la parte más consistente del juego.. Los acertijos dan la sensación de ser arqueología «de verdad», y consiguen que te sientas como un erudito de talla mundial incluso mientras te esfuerzas al máximo en tu próxima gran aventura.

Un elemento fundamental tanto en esta exploración como en las peleas ocasionales es el látigo. Es el elemento mecánico más satisfactorio del juego, lo que la convierte en una herramienta versátil para balancearse por encima de huecos, accionar palancas a distancia o desarmar a los enemigos en pleno combate. Resulta útil en todo momento en las seis localizaciones y encaja perfectamente con la temática.

Para llevar un registro de todo ello, tienes el Libro de aventuras. Tal y como se detalla en este Indiana Jones y el Gran Círculo reseña,Este cuaderno sirve tanto de diario narrativo como de herramienta esencial para resolver acertijos. en los casos en que es imprescindible cruzar la información de los mapas

Si hay algo que se queda corto en el juego, sin duda es el combate cuerpo a cuerpo. Aunque se supone que Indy es un luchador aguerrido, de esos que «les dan una paliza con una silla», los controles resultan bastante torpes e imprecisos, con una respuesta al golpe que resulta un poco imprecisa y poco satisfactoria.

Y, desde luego, tampoco soy el único que se ha sentido así; es prácticamente lo único en lo que todo el mundo parece coincidir: es la parte más floja del juego. Hay escenas de tiroteos, pero están deliberadamente limitadas, ya que El diseño te empuja activamente a la evasión y al sigilo. en lugar de una confrontación directa.

El ritmo también se relaja un poco durante esos tramos semiabiertos que sirven de puente entre los momentos clave de la historia. Aunque es divertido simplemente dar una vuelta por ahí, estas secuencias sin duda transmiten un poco menos de «magia cinematográfica» que las escenas principales.

Si eres de los que tienen que marcar todas y cada una de las casillas, te aviso de que parte del contenido secundario se inclina más hacia el trabajo rutinario que hacia la calidad de una superproducción. Pero mientras te centres en la esencia del juego —dar palizas, moverte a escondidas y desenterrar el pasado—, la experiencia sigue siendo bastante increíble.

¿Sesenta dólares o un mes de Game Pass?

So, es «Indiana Jones: El gran círculo» ¿Merece la pena? Para responder a eso, primero tienes que fijarte en cómo accedes a tus juegos, porque La propuesta de valor varía considerablemente dependiendo de si eres suscriptor o comprador directo..

Para cualquier persona que tenga una cuenta activa Xbox Game Pass Ultimate or PC Game Passsuscripción,Este es el «sí» más fácil del año.. Para elloIndiana Jones: El gran círculo para Xbox En esta reseña, cabe destacar que el juego se incorporó al servicio el mismo día de su lanzamiento, el 9 de diciembre de 2024, así que, si tu suscripción está activa, ya tienes acceso completo a la última aventura de Indy por todo el mundo.

Si tu suscripción ha caducado, para recoger un 1 mesGame Pass Ultimatetecla activadaTejo, cuyo precio suele oscilar entre 10 y 13 dólares, es sin duda, la forma más económica de jugar. Solo ten en cuenta que Game Pass Standard no incluye este título; Los jugadores de ese nivel concreto tendrán que ampliar su suscripción o comprar el juego por separado.

Si prefieres tener tus juegos en propiedad, el de 69,99 $ Edición estándar supone una inversión considerable. Estás pagando por una experiencia cinematográfica de gran calidad que tarda unas 12-15 horas en completar la trama principal, o más bien entre 20 y 25 horas si eres de esos arqueólogos que se empeñan en descubrir todas las misiones secundarias y todos los secretos ocultos.

Para los fans más acérrimos, el €99.99 Edición PremiumincluyeLa Orden de los Gigantes ampliación de la historia. Lanzado en septiembre de 2025, este DLC ofrece una ampliación narrativa considerable para aquellos que no estén preparados para colgar el sombrero de fieltro una vez que aparezcan los créditos.

Para quienes no están suscritos y quieren ahorrar, una estrategia de «esperar a que haya rebajas» es una buena opción. Microsoft Los títulos propios suelen tener descuentos del 30 al 40 % en el plazo de un año desde su lanzamiento., lo que te puede suponer un ahorro de entre 20 y 28 dólares aproximadamente. Dado que se trata de una campaña para un solo jugador centrada en la historia y con una rejugabilidad limitada, no te perderás ningún momento «en directo» de la comunidad por esperar.

Aunque los distintos enfoques de sigilo y los acertijos ambientales ofrecen cierta flexibilidad si decides volver a jugar, la mayoría de los jugadores considerarán que basta con una partida completa. En definitiva, tal y como hemos comprobado en este Indiana Jones y el Gran Círculo reseña,El valor de este juego no reside en los ciclos infinitos de rejugabilidad, sino en la calidad excepcional de cada hora que pasas metiéndote en la piel de Indy..

Calidad de museo: por qué los entornos son los verdaderos protagonistas

The experiencia visual y auditiva of Indiana Jones y el Gran Círculo Es todo un alarde para el equipo de MachineGames. Lo desarrollaron con «Motor», una versión personalizada del motor id Tech 7, y no se anduvieron con rodeos. El trazado de rayos no fue aquí una idea de última hora, sino un requisito básico desde el primer día.

Dado que la iluminación formaba parte del ADN del juego, la forma en que cambia la luz al moverse de una selva bañada por el sol a una tumba en penumbra, iluminada por velas is sorprendentemente realista. Nos referimos a la atenuación natural de la luz y a las sombras de contacto que hacen que cada piedra antigua y cada pasillo polvoriento parezcan un lugar real que podrías tocar con la mano.

Si estás jugando en PC Con una tarjeta Nvidia de gama alta, puedes subir los ajustes al máximo para el «Path Tracing». Consume muchísimos recursos, pero ofrece un nivel de precisión en la iluminación que las consolas simplemente no pueden igualar. Sin duda, es lo más «de nueva generación» que tiene el juego.

Está claro que el equipo artístico se ha documentado a fondo sobre las seis localizaciones principales.. Tanto si te cuelas por los pasillos de mármol del Vaticano, como si haces senderismo por el Himalaya o te pierdes entre los templos de Tailandia, los escenarios transmiten una sensación de autenticidad y se nota que se ha investigado a fondo. Te sorprenderás parándote un momento solo para contemplar las tallas de una pared o la forma en que la luz incide sobre una reliquia.

Ese nivel de detalle se extiende también a los personajes. Troy Baker no solo tiene la misma voz que Indy; sus expresiones y movimientos se ajustan tan perfectamente a la imagen de Harrison Ford que resulta casi inquietante. Está acompañada por una banda sonora inspirada en John Williams, que da en el clavo, y por una serie de paisajes sonoros que hacen que cada chasquido del látigo se perciba de forma tangible.

¿Qué material debes llevar a la excavación?

PC – El techo: Si tienes la GPU En lo que respecta al «path tracing», esta es la experiencia visual definitiva.

Si tienes la GPU En lo que respecta al «path tracing», esta es la experiencia visual definitiva. Xbox Series X Y PS5 – El punto óptimo: Ambas consolas son muy similares y potentes. Como podrás ver en cualquier Indiana Jones: El gran círculo para Xbox Según la reseña, las versiones para consola siguen teniendo un aspecto increíble incluso sin el PC«las últimas novedades en iluminación de alta gama».

Ambas consolas son muy similares y potentes. Como podrás ver en cualquier Indiana Jones: El gran círculo para Xbox Según la reseña, las versiones para consola siguen teniendo un aspecto increíble incluso sin el PC«las últimas novedades en iluminación de alta gama». Serie SYInterruptor 2 – El nivel intermedio: Sigue teniendo muy buen aspecto, pero el Interruptor 2 Esta versión tiene como objetivo alcanzar los 30 fps, lo que la convierte en la solución intermedia ideal para «jugar sobre la marcha».

Juegues donde juegues, esto Indiana Jones y el Gran Círculo El estudio concluye que La base técnica garantiza que el ambiente se mantenga al más alto nivel de principio a fin.

¿Un nuevo referente para los videojuegos con licencia?

Ya se han publicado las críticas, y se puede afirmar sin temor a equivocarse que Indy ha aterrizado a la perfección. Si te preocupaba que pudiera tratarse de otro producto derivado de una película mediocre, las cifras cuentan una historia muy diferente:

Steam: 90 % «Muy positivo» (a los jugadores les está encantando).

90 % «Muy positivo» (a los jugadores les está encantando). OpenCritic: 87/100 (Se sitúa entre el 4 % de los mejores juegos de la web).

87/100 (Se sitúa entre el 4 % de los mejores juegos de la web). Metacritic: 87 en PC y 86 en Xbox, oficialmente el programa con mayor audiencia Xbox excepto en 2024.

Más allá de las puntuaciones de las reseñas, El juego ya ha atraído a más de 4 millones de jugadores., lo que supone un gran triunfo para Bethesda. Además, está causando sensación en la temporada de premios, incluida una nominación al Juego del Año en los premios D.I.C.E. Como ya he mencionado a lo largo de este Indiana Jones y el Gran Círculo A juzgar por esta reseña, no se trata solo de un golpe de suerte; Es un momento decisivo para el personaje en el mundo de los videojuegos..

Los críticos se han mostrado bastante críticos respecto a lo mucho que MachineGameslo acerté.GamesRadar llegó incluso a afirmar que es la mejor aventura de Indy en más de tres décadas, mientras que el OpenCritic La comunidad lo está situando en la misma categoría de «nivel divino» que Batman: Arkham or GoldenEye. Un momentoWindows Central le dio una puntuación de 4,5/5, elogiando especialmente cómo el equipo ha sabido captar a la perfección el ambiente y los diálogos.

En esencia,Es uno de esos pocos juegos que realmente respeta la obra original.. Si buscas más viajes que estén a la misma altura, el el mejor portal de juegos de aventuras es un buen sitio para encontrar tu próxima gran historia.

Dicho esto, seamos realistas: hay algunos aspectos que aún no están del todo pulidos y que deberías conocer. La queja más habitual es el combate cuerpo a cuerpo; resulta un poco torpe y carece de ese «dinamismo» que uno esperaría de un juego de lucha moderno.

También está la cuestión de las escenas cinemáticas. Son largas y frecuentes, lo cual está genial si lo que buscas es una experiencia cinematográfica, pero puede que te saque de quicio si lo único que quieres es volver a los rompecabezas. Además, aunque las misiones lineales son de primera categoría, las partes del mundo semiabierto dan la sensación de estar un poco menos pulidas.

Si no te molestan las peleas un poco torpes y las numerosas interrupciones cinematográficas, lo que tienes ante ti es un nuevo referente de lo que puede llegar a ser un videojuego con licencia.

Mi veredicto general: la mejor aventura de Indiana Jones desde «La última cruzada»

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Cuando se pregunta siIndiana Jones: El gran círculo merece la pena, la respuesta está en lo mucho que valoras una aventura que entienda eso Nunca se pensó que Indy fuera un héroe de acción imparable. Es un tipo que improvisa, se ve acorralado y se libra de los desastres por los pelos.

MachineGames se ha volcado por completo en esa identidad «luchadora», y el resultado es posiblemente el mejor juego basado en una franquicia que hemos visto en años.

Las críticas lo confirman. Con una puntuación de 86-87 en Metacritic y un 87 en OpenCritic (lo que lo sitúa en el percentil 96), no se trataba simplemente de un producto basado en la nostalgia que los críticos toleraban: es el mejor valorado Xbox excepto en 2024, porque la aventura en sí está realmente bien elaborada.

Lo que más me llamó la atención es cómo El juego da prioridad a la arqueología frente al espectáculo sin sentido.. Los mejores momentos no son las explosiones, sino esos instantes de calma en los que vas uniendo las pistas de tu Libro de Aventuras para resolver un misterio centenario.

PROS CONS ✅La magia pura de Indy: Sin lugar a dudas, la adaptación más fiel que jamás se haya incluido en un soporte digital. ✅Troy Baker lo clava: Una interpretación sin precedentes que te hará olvidar que no es Harrison Ford ✅Arqueología bien hecha: Rompecabezas que realmente estimulan tu mente, no solo tus reflejos ✅El mundo es un personaje: Seis mapas enormes y llenos de historia que tienen un aspecto absolutamente impresionante ✅«Whip It Real Good»: El uso del látigo y el sigilo resulta fluido, táctico y profundamente satisfactorio ✅Aventura accesible: Una historia independiente que todo el mundo puede disfrutar; no hay que hacer ningún trabajo para casa. ✅Game Pass Oro: Lanzamiento el primer día en Game Pass Ultimate supone una enorme ventaja en términos de valor ✅Obra maestra técnica: Trazado de trayectorias en PC establece un nuevo listón en cuanto a lo que es capaz de hacer el hardware moderno ❌Peleas torpes: El combate cuerpo a cuerpo resulta torpe e impreciso; los críticos coinciden casi unánimemente en este punto. ❌Demasiada «película» y muy poco «juego»: Las secuencias cinemáticas largas y frecuentes pueden romper por completo el ritmo del juego. ❌El exceso de contenido en los mundos abiertos: El contenido secundario da la sensación de ser un paso atrás respecto a las misiones principales, elaboradas con mucho esmero. ❌«One-and-Done»: Es una experiencia para un solo jugador fantástica, pero hay muy pocos motivos para volver a jugarla. ❌Desprecio hacia el nivel estándar:Recuerda que,Game Pass Standard Los usuarios no pueden acceder a este. ❌The Interruptor 2Compromiso: Dejando a un lado las maravillas técnicas, te quedas estancado a 30 fps en Nintendoel hardware ❌El muro de pago de los DLC: Tendrás que rascarte el bolsillo para el Edición Premiumpara conseguirLa Orden de los Gigantesexpansión

Ideal para:

Aficionados a las películas de Indiana Jones de cualquier edad que busquen una historia que parezca un auténtico cuarto capítulo.

de cualquier edad que busquen una historia que parezca un auténtico cuarto capítulo. Game Pass Ultimate suscriptores que busquen una aventura para un solo jugador completa y de gran calidad.

que busquen una aventura para un solo jugador completa y de gran calidad. Los aficionados a Sin explorar o simuladores inmersivos que desean un mundo que premie la curiosidad y la inteligencia.

que desean un mundo que premie la curiosidad y la inteligencia. Los frikis de la historia que valoran los entornos con un marcado carácter cultural y en los que predomina la investigación.

Menos adecuado para:

Jugadores que dan prioridad al combate: Si lo que buscas es un combate cuerpo a cuerpo fluido y pulido para divertirte, las peleas torpes de este juego te resultarán frustrantes. Aunque moverse a escondidas es una pasada para los que disfrutan con la paciencia y la creatividad, cualquiera que prefiera un combate más trepidante debería echar un vistazo a nuestra lista de los los mejores videojuegos de acción y aventura.

Si lo que buscas es un combate cuerpo a cuerpo fluido y pulido para divertirte, las peleas torpes de este juego te resultarán frustrantes. Aunque moverse a escondidas es una pasada para los que disfrutan con la paciencia y la creatividad, cualquiera que prefiera un combate más trepidante debería echar un vistazo a nuestra lista de los los mejores videojuegos de acción y aventura. Los «enemigos del cine»: Si te cansas de las escenas cinemáticas largas y frecuentes, es posible que el ritmo del juego te resulte entrecortado.

Si te cansas de las escenas cinemáticas largas y frecuentes, es posible que el ritmo del juego te resulte entrecortado. Para los amantes del modo multijugador: Se trata de una experiencia estrictamente individual y centrada en la historia.

Se trata de una experiencia estrictamente individual y centrada en la historia. Interruptor 2 propietarios que tienen otras opciones: Aunque la adaptación es impresionante, el límite de 30 fps hace que el Xbox or PC versiones: la forma definitiva de jugar.

¿Listo para jugar?Si estás enGame Pass, lleva en la biblioteca desde el primer día: solo tienes que descargarlo. Si tu suscripción ha caducado, un Clave de Game Pass Ultimate de 1 mes on Tejo es la forma más barata de volver a la acción.

Para quienes compren al contado, hacerse con un Vaportecla activadaTejo will casi siempre superan los precios de venta directa en tienda. Un momentoPS5 los jugadores disfrutan de una experiencia visual similar y Proapoyo.

En definitiva, como esto… Indiana Jones y el Gran Círculo Como ha demostrado el análisis, MachineGames Entendieron perfectamente lo que necesitaba esta propiedad intelectual y lo hicieron realidad. Si esta es la dirección que va a tomar la franquicia, El futuro de Indy en el mundo de los videojuegos parece tan emblemático como su pasado en el cine.