Rezension zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ – Das Indy-Abenteuer, auf das wir Jahrzehnte lang gewartet haben

Indiana Jones und der große Kreis In den Rezensionen drehen sich die Diskussionen immer wieder um dasselbe: Endlich fühlt es sich wieder wie ein echtes Indiana-Jones-Abenteuer an.

MachineGames übernimmt die auf Tarnung ausgerichtete DNA seines Wolfenstein Spiele und formt sie um zu Ein Action-Adventure aus der Ich-Perspektive, bei dem Erkundung, das Lösen von Rätseln, Verkleidungen und improvisierte Fluchtversuche im Mittelpunkt stehen die wirken, als wären sie direkt aus einer Spielberg-Szene entnommen.

Entwickelt vonMachineGames und herausgegeben von Bethesda SoftworksunterXbox Game Studios, Indiana Jones und der große Kreis startete am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X|S and PC via Dampf and Microsoft Store, Ankunft am ersten Tag am Game Pass Ultimate and PC Game Pass .

The PS5 Folgeversion 17. April 2025 with PS5 Pro Verbesserungen, während die Nintendo Switch 2 Das Schiff lief am 12. Mai 2026 im Hafen ein. Preiseliegt bei 69,99 $für dieStandardausgabe und 99,99 $ für das Premium-Edition, das Early Access und Der Orden der RiesenDLC-Erweiterung.

Entscheidend ist, dass die Resonanz durchweg positiv war. Die Metacritic-Bewertung liegt derzeit bei 86 auf Xbox Series X|Sund 87 aufPC, während OpenCritic es im 96. Perzentil der bewerteten Spiele einordnet. Außerdem beendete es das Jahr 2024 als das am besten bewertete Xbox Konsolen-Exklusivtitel des Jahres.

DiesIndiana Jones und der große Kreis In dieser Spielrezension wird genau analysiert, was das Spielerlebnis eigentlich so gelungen macht: sechs historische Schauplätze rund um den Globus, Stealth-Systeme, die Improvisation belohnen, Troy Bakers überraschend hervorragende Darstellung als Indy und die Frage, ob die filmische Erzählweise die holprigen Nahkämpfe und die starke Abhängigkeit von Zwischensequenzen aufwiegt.

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Dieses Indy-Gefühl habe ich vermisst

Ich habe mich darauf eingelassen Indiana Jones und der große Kreis Ich hatte erwartet, ein unterhaltsames Abenteuer nach einer bekannten Vorlage zu erleben, und war dann wirklich überrascht, wie souverän Es versteht, was Indy so besonders macht.

Genre Ein Action-Adventure aus der Ich-Perspektive, das eine Mischung aus Stealth-Elementen, Umgebungsrätseln und Nahkampf bietet Kernschleife Besuche historische Stätten, suche nach Hinweisen, schlüpfe in Verkleidungen, um an Wachen vorbeizukommen, löse „echte“ archäologische Rätsel und nutze deine Peitsche, um das Geheimnis des Großen Kreises zu lüften Größte Stärke Zweifellos die originalgetreueste Adaption aller Zeiten; atemberaubende Details aus aller Welt; Troy Bakers beste Leistung seiner Karriere; und Rätsel, die dein Gehirn wirklich herausfordern Größte Schwäche Klobiger, unpräziser Nahkampf; lange, häufige Zwischensequenzen, die den Spielfluss unterbrechen können; und Abschnitte in einer halboffenen Welt, denen die „Film-Magie“ fehlt Eindeutiges Urteil Eine der besten Spieladaptionen nach einer Lizenz seit Jahren; ein Muss für Indy-Fans, sehr empfehlenswert für Liebhaber von Abenteuer- und Stealth-Spielen, ein absolutes Muss, das man sich am ersten Tag der Veröffentlichung unbedingt zulegen sollte, für Game PassAbonnenten Erscheinungsdatum 9. Dez. 2024 (Xbox Series X|S + PC) | 17. April 2025 (PS5) | 12. Mai 2026 (Nintendo Switch 2) Plattformen Xbox Series X|S, PC (Dampf + Microsoft Store), PS5 (PS5 Pro(erweitert),Nintendo Switch 2 Preis Standard69,99 $ /Premium €99.99 | „Day-One“ ist enthalten in Game Pass Ultimate + PC Game Pass Am besten geeignet für Indiana JonesFilmfans,Game Pass Ultimate Abonnenten und Fans von Tomb Raider oder für Fans von Immersive-Simulationen, die an Neugierde orientiertes Gameplay lieben Game Pass Der Zugang am ersten Tag ist ausschließlich vorbehalten für Game Pass Ultimate and PC Game PassDritte;Game Pass Standard Benutzer sind ausgesperrt DLC Der Orden der Riesen Erweiterung der Geschichte (Erscheinungsdatum: September 2025); enthalten in der Premium-Edition oder separat erhältlich

Das ist keine actiongeladene Power-Fantasie wie Uncharted oder ein als Abenteuerspiel getarnter Shooter. Wie ich beim Schreiben dieses Artikels festgestellt habe Indiana Jones: Der große Kreis Rezension: Das Spiel ist langsamer, faszinierender und viel stärker auf Heimlichkeit, Erkundung und das Lösen von Rätseln ausgerichtet als ich erwartet hatte – und ehrlich gesagt, genau deshalb funktioniert es.

Der größte Gewinn dabei ist Authentizität. Von den staubigen Ruinen und rätselhaften Hinweisen bis hin zu dieser ständigen Stimmung, bei der man das Gefühl hat: „Ich sollte hier eigentlich gar nicht sein“, MachineGames hat den Ton der Originalfilme perfekt getroffen.

Auch Troy Baker verdient großes Lob. Anstatt zu versuchen, Harrison Ford eins zu eins nachzuahmen, hat er fängt Indys Charme, seinen Sarkasmus und seine erschöpfte Improvisation ein so, dass es sich nach ein paar Stunden ganz natürlich anfühlt.

Dennoch sind die Mängel unbestreitbar. Der Nahkampf fühlt sich öfter unbeholfen als befriedigend an, manche Zwischensequenzen ziehen sich zu lange hin, und die halboffenen Erkundungsbereiche sind bei weitem nicht so überzeugend wie die streng vorgegebenen Handlungssequenzen.

Wenn es dir aber Spaß macht, Abenteuerspiele mit viel Stealth-Elementen, Umgebungsrätsel und filmreife Einzelspieler-Erlebnisse, dies ist eines der besten Lizenzspiele, die seit Jahren erschienen sind, und besonders empfehlenswert für Game PassAbonnenten.

Es ist wie ein verschollener vierter Film

Sich auf dieses Abenteuer einlassen für eine Indiana Jones und der große Kreis SpielrezensionEs fühlt sich weniger so an, als würde man ein lizenziertes Spin-off spielen, sondern eher so, als würde man ein vergessenes filmisches Meisterwerk entdecken..

Die Handlung spielt im Jahr 1937, die Erzählung fügt sich nahtlos ein zwischen Jäger des verlorenen Schatzes and Der letzte Kreuzzug. Es erfasstdiese bestimmte Phase in Indys Leben, in der sein Witz so scharf ist wie seine Peitsche.

Die Handlung beginnt am Marshall College, bevor sie sich zu einer eine weltweite Verschwörung, in die der „Great Circle“ verwickelt ist: eine geheimnisvolle Anordnung uralter heiliger Stätten, die eine faschistische Verschwörergruppe unter der Führung des rätselhaften Emmerich Voller unbedingt ausnutzen will.

Diese Reise besteht nicht nur aus einer Abfolge statischer Level; Es ist eine Odyssee rund um den Globus die Sie von den Marmorhallen des Vatikans zu den sonnenverwöhnten Ruinen Ägyptens und den vereisten Gipfeln des Himalaya führt.

Jeder Schauplatz ist mit unglaublicher historischer Genauigkeit gestaltet. Man ist nicht nur auf der Durchreise, sondern betreibt Archäologie in einer Welt, die sich physisch greifbar und detailreich anfühlt.

Helena Shaw hilft Ihnen dabei, diese Gefahren zu meistern, eine gerissene und unberechenbare Verbündete, deren Motive einen oft im Unklaren lassen. Ihre Dynamik mit Indy spiegelt perfekt die klassische Filmformel aus Reibungen und gegenseitigem Respekt wider, wodurch sie leicht eine der stärksten Originalfiguren, die wir seit Jahren gesehen haben.

Das Spiel wurde zwar in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games, Die wahre Magie liegt in der Darbietung.

Harrison Ford selbst lobte Troy Bakers Darstellung, die Indys ikonische Stimme und seine kämpferische Ausstrahlung einfängt, ohne wie eine hohle Imitation zu wirken. Wie ich bereits in diesem Beitrag angemerkt habe, Indiana Jones: Der große KreisRezension,Die Sprachausgabe ist eine Glanzleistung, die das gesamte Erlebnis prägt..

Man sollte jedoch bedenken, dass Das Spiel enthält sehr viele Zwischensequenzen.. Diese sind lang, filmisch und kommen häufig vor: eine bewusste gestalterische Entscheidung von MachineGames um einen Rhythmus wie im Kino beizubehalten.

Auch wenn viele die an Spielberg erinnernde Inszenierung lieben werden, Manche könnten die ständigen Unterbrechungen des Spielablaufs als frustrierend empfinden. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem PCoder einIndiana Jones: Der große Kreis für PS5 Wenn ihr euch die Rezension durchlest, werdet ihr feststellen, dass es sich um eine in sich abgeschlossene Geschichte handelt, für die keine Vorkenntnisse über das Spiel erforderlich sind – aber wenn ihr Fans der Original-Trilogie seid, wird das Spielerlebnis für euch definitiv noch bereichernder sein.

Bist du bereit, in Indys Fußstapfen zu treten? Schnapp dir einDampf key.

Tarnung, Peitschen und echte Archäologie

Um zu verstehen, wie sich das Spiel im Alltag in dieser Indiana Jones und der große Kreis Um das Spiel richtig zu bewerten, muss man über die typischen Klischees von Action-Adventures hinwegsehen. Anstelle einer sinnlosen Sandbox, Jeder der sechs Hauptschauplätze des Spiels ist ein halboffener Bereich, der zahlreiche zentrale Handlungsziele bietet., optionale Nebenmissionen und Geheimnisse in der Umgebung.

Die Designphilosophie orientiert sich eher an einer „immersiven Simulation“ als an einer herkömmlichen offenen Welt; Neugier ist dein größter Trumpf, auch wenn das Spiel dich nie dazu zwingt, dich mit jedem optionalen Element auseinanderzusetzen.

Während diejenigen, die den kritischen Pfad zügig durchspielen, ein strafferes, besser getaktetes Spielerlebnis vorfinden werden, werden Spieler, die sich die Zeit nehmen, das Spiel gründlich zu erkunden, Entdecken Sie eine viel größere Tiefe der Welt.

Die Tarnung bildet die Grundlage des Spielerlebnisses. Das Spiel belohnt eine Strategie, bei der Heimlichkeit im Vordergrund steht, besonders stark und ermöglicht es Indy, gefundene Verkleidungen zu nutzen, um sich unter feindliche Fraktionen zu mischen, durch Lüftungsschächte zu kriechen und Deckung in der Umgebung zu nutzen.

Anstelle der starren Regeln eines traditionellen Stealth-Spiels, Die Systeme hier sind flexibel und kontextabhängig., was eher an den opportunistischen „sozialen Stealth“ des Hitman Reihe. Wenn Sie ein Fan dieses Genres sind und Ihre Fähigkeiten weiter verbessern möchten, dann ist die Übersicht über die besten Stealth-Spiele bietet jede Menge weitere Top-Tipps, damit du im Verborgenen bleibst.

Man kann Wachen mit geworfenen Gegenständen ablenken oder sich ganz an ihnen vorbeischleichen; wer diese List einsetzt, wird das Spiel als weitaus lohnender empfinden als diejenigen, die versuchen, lautstark vorzudringen, denn Der offene Kampf ist bewusst schwierig gestaltet und bietet weniger Spielspaß..

Das herausragende Element ist jedoch das Rätseldesign. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Aufgaben, bei denen man Hebel betätigt, sondern um Umgebungsrätsel, die Indys Fachwissen als Archäologe erfordern. Du wirst Zeit damit verbringen, alte Inschriften zu entziffern, astronomische Mechanismen auszurichten und Elemente der Umgebung zu kombinieren, um verborgene Kammern freizuschalten.

Man stolpert nicht einfach so durch diese Herausforderungen; man muss tatsächlich innehalten und seinen Verstand einsetzen. Ich war immer wieder überrascht davon, wie In der Umwelt verbergen sich viele verschiedene Lösungen, wobei dir in der Regel mehrere Möglichkeiten angeboten werden, denselben Fall zu lösen, je nachdem, wie du ihn betrachtest.

Wie ich in diesem Beitrag bereits erwähnt habe Indiana Jones: Der große Kreis für PS5 Rezension,Das ist mit Abstand der beständigste Teil des Spiels.. Die Rätsel vermitteln das Gefühl von „echter“ Archäologie und sorgen dafür, dass man sich wie ein Weltklasse-Wissenschaftler fühlt, selbst wenn man bei seinem nächsten großen Abenteuer ins Schwitzen gerät.

Im Mittelpunkt sowohl dieser Erkundung als auch der gelegentlichen Auseinandersetzungen steht die Peitsche. Es ist das befriedigendste mechanische Element im Spiel., das sich als vielseitiges Werkzeug eignet, um sich über Abgründe zu schwingen, Hebel aus der Ferne zu betätigen oder Gegner mitten im Kampf zu entwaffnen. Es erweist sich an allen sechs Schauplätzen durchweg als nützlich und fügt sich nahtlos in das Spielkonzept ein.

Um den Überblick zu behalten, gibt es das Abenteuerbuch. Wie darin ausführlich beschrieben, Indiana Jones und der große Kreis Rezension,Dieses Notizbuch dient sowohl als Tagebuch als auch als unverzichtbares Hilfsmittel beim Lösen von Rätseln. wo der Abgleich mit Karten unerlässlich ist

Wenn es einen Schwachpunkt in diesem Spiel gibt, dann ist es definitiv der Nahkampf. Dabei soll Indy eigentlich dieser rauflustige Typ sein, der seine Gegner „mit einem Stuhl verprügelt“, Die Steuerung fühlt sich ziemlich klobig und unpräzise an., wobei sich das Feedback bei Treffern etwas unpräzise und unbefriedigend anfühlt.

Ich bin definitiv auch nicht der Einzige, der so empfunden hat; es ist so ziemlich das Einzige, worüber sich alle einig zu sein scheinen, dass es der schwächste Teil des Pakets ist. Schießereien sind zwar möglich, aber bewusst eingeschränkt, da Das Design bringt einen aktiv dazu, Ausweichmanöver und heimliches Vorgehen zu wählen. anstatt einer direkten Konfrontation.

Auch das Tempo lässt in diesen halboffenen Abschnitten etwas nach die die Lücken zwischen den großen Handlungsmomenten überbrücken. Auch wenn es Spaß macht, einfach nur herumzulaufen, fühlen sich diese Abschnitte definitiv etwas weniger nach „Filmzauber“ an als die Hauptszenen.

Falls du zu den Perfektionisten gehörst, die jedes einzelne Kästchen ankreuzen müssen, nur zur Vorwarnung: Ein Teil der Nebeninhalte gleicht eher Routinearbeit als Blockbuster-Qualität. Aber solange man wegen der Kernattraktion hier ist – dem Peitschen, Schleichen und Aufdecken historischer Geheimnisse –, bleibt das Erlebnis ziemlich unglaublich.

Sechzig Dollar oder ein Monat Game Pass?

So, ist „Indiana Jones: Der große Kreis“ Lohnt es sich? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst einmal ansehen, wie man auf seine Spiele zugreift, denn Das Preis-Leistungs-Verhältnis ändert sich erheblich, je nachdem, ob Sie Abonnent sind oder das Produkt direkt kaufen..

Für alle, die ein aktives Xbox Game Pass Ultimate or PC Game PassAbonnement,Das ist das einfachste „Ja“ des Jahres. DazuIndiana Jones: Der große Kreis für Xbox In diesem Testbericht ist es erwähnenswert, dass das Spiel bereits am Tag seiner Veröffentlichung, dem 9. Dezember 2024, in den Dienst aufgenommen wurde. Wenn Ihr Abonnement also aktiv ist, haben Sie bereits vollen Zugriff auf Indys neuestes Abenteuer rund um den Globus.

Falls Ihre Mitgliedschaft abgelaufen ist, können Sie eine 1 MonatGame Pass UltimateTaste gedrückt haltenEibe, der in der Regel zwischen 10 und 13 Dollar liegt, beträgt mit Abstand die kostengünstigste Art zu spielen. Beachten Sie jedoch, dass Game Pass Standard enthält diesen Titel nicht; Spieler dieser bestimmten Stufe müssen entweder ihr Abonnement upgraden oder das Spiel separat kaufen.

Wenn Sie Ihre Spiele lieber vollständig besitzen möchten, kostet das 69,99 $ Standardausgabe ist eine erhebliche Investition. Sie bezahlen für ein hochwertiges Kinoerlebnis Es dauert etwa 12–15 Stunden, bis die Hauptgeschichte abgeschlossen ist, oder eher 20–25 Stunden Wenn Sie zu den Archäologen gehören, die unbedingt jede Nebenmission und jedes verborgene Geheimnis aufdecken wollen.

Für die Superfans ist das €99.99 Premium-EditionumfasstDer Orden der Riesen Erweiterung der Geschichte. Dieser DLC, der im September 2025 erscheint, bietet eine umfangreiche Erweiterung der Handlung für alle, die noch nicht bereit sind, den Fedora an den Nagel zu hängen, sobald der Abspann läuft.

Für preisbewusste Nicht-Abonnenten ist eine „Warte-auf-den-Sonderverkauf“-Strategie sinnvoll. Microsoft Bei First-Party-Titeln gibt es oft innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung Preisnachlässe von 30–40 %, wodurch Sie etwa 20 bis 28 Dollar sparen können. Da es sich um eine storybasierte Einzelspieler-Kampagne mit begrenzter Wiederspielbarkeit handelt, verpassen Sie durch das Warten keinen „Live“-Community-Moment.

Zwar bieten die verschiedenen Stealth-Ansätze und Umgebungsrätsel eine gewisse Flexibilität, falls man sich entscheidet, bestimmte Bereiche erneut zu besuchen, doch werden die meisten Spieler feststellen, dass ein einziger gründlicher Durchgang ausreicht. Letztendlich haben wir, wie wir in diesem Indiana Jones und der große Kreis Rezension,Der Reiz liegt hier nicht in endlosen Wiederholungsrunden, sondern in der außergewöhnlichen Qualität jeder einzelnen Stunde, die man in Indys Haut verbringt.

Museumsqualität: Warum die Ausstellungsräume die eigentlichen Stars sind

The visuelles und akustisches Erlebnis of Indiana Jones und der große Kreis ist ein riesiger Erfolg für das Team bei MachineGames. Sie haben das Spiel auf „Motor“ entwickelt, einer maßgeschneiderten Abwandlung der id Tech 7-Engine, und dabei sind sie keine Kompromisse eingegangen. Raytracing war hier nicht nur ein nachträglicher Einfall, sondern von Anfang an eine Grundvoraussetzung.

Da die Beleuchtung fest in der DNA des Spiels verankert war, wie sich das Licht verändert, wenn man sich bewegt aus einem sonnenüberfluteten Dschungel in ein schummriges, von Kerzen beleuchtetes Grab is erstaunlich realistisch. Wir sprechen hier von natürlichen Lichtverläufen und Kontaktschatten, die jeden alten Stein und jeden staubigen Gang so wirken lassen, als wäre es ein echter Ort, den man mit den Händen berühren könnte.

Wenn du auf PC Mit einer High-End-Grafikkarte von Nvidia kannst du die Einstellungen auf volles Path Tracing hochdrehen. Das ist zwar ein echter Ressourcenfresser, aber es bietet eine Lichtgenauigkeit, mit der Konsolen einfach nicht mithalten können. Das ist mit Abstand das „Next-Gen“-Element, das das Spiel zu bieten hat.

Das Kunstteam hat sich offensichtlich an allen sechs Hauptschauplätzen gründlich vorbereitet.. Ganz gleich, ob man sich durch die Marmorhallen des Vatikans schleicht, im Himalaya wandert oder sich in den Tempeln Thailands verliert – die Umgebungen wirken lebendig und sorgfältig recherchiert. Man bleibt unwillkürlich stehen, nur um die Schnitzereien an einer Wand zu betrachten oder zu sehen, wie das Licht auf eine Reliquie fällt.

Diese Detailtreue erstreckt sich auch auf die Figuren. Troy Baker klingt nicht nur wie Indy; seine Mimik und seine Bewegungen sind so perfekt an Harrison Ford angepasst, dass es schon fast unheimlich ist. Unterstützt wird der Film von einer perfekt abgestimmten, von John Williams inspirierten Filmmusik und Klangwelten die jeden Peitschenhieb greifbar machen.

Welche Ausrüstung solltest du zur Ausgrabung mitbringen?

PC – Die Obergrenze: Wenn Sie über die GPU verfügen Für Path Tracing ist dies das ultimative visuelle Erlebnis.

Wenn Sie über die GPU verfügen Für Path Tracing ist dies das ultimative visuelle Erlebnis. Xbox Series X Und PS5 – Der Sweet Spot: Beide Konsolen sind bemerkenswert ähnlich und leistungsstark. Wie Sie in jedem Indiana Jones: Der große Kreis für Xbox Wie in der Rezension bereits erwähnt, sehen die Konsolenversionen auch ohne die PC„s High-End-Beleuchtung mit allem Drum und Dran.“

Beide Konsolen sind bemerkenswert ähnlich und leistungsstark. Wie Sie in jedem Indiana Jones: Der große Kreis für Xbox Wie in der Rezension bereits erwähnt, sehen die Konsolenversionen auch ohne die PC„s High-End-Beleuchtung mit allem Drum und Dran.“ Serie SUndSchalter 2 – Die mittlere Preisklasse: Sieht immer noch toll aus, aber das Schalter 2 Diese Version zielt auf 30 fps ab und stellt damit einen Kompromiss für das „Spielen unterwegs“ dar.

Egal, wo du spielst, dieses Indiana Jones und der große Kreis Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Die technische Grundlage sorgt dafür, dass die Atmosphäre auf höchstem Niveau bleibt. von Anfang bis Ende.

Ein neuer Goldstandard für lizenzierte Spiele?

Die Kritiken sind erschienen, und man kann mit Sicherheit sagen, Indy hat die Landung perfekt hingekriegt. Falls Sie befürchtet haben, dies könnte wieder einmal ein mittelmäßiger Film-Spin-off sein, erzählen die Zahlen eine ganz andere Geschichte:

Steam: 90 % „Sehr positiv“ (Die Spieler sind tatsächlich begeistert).

90 % „Sehr positiv“ (Die Spieler sind tatsächlich begeistert). OpenCritic: 87/100 (Gehört zu den besten 4 % aller Spiele auf der Website).

87/100 (Gehört zu den besten 4 % aller Spiele auf der Website). Metacritic: 87 auf dem PC und 86 auf Xbox, offiziell die am besten bewertete Xbox mit Ausnahme des Jahres 2024.

Abgesehen von den Bewertungsnoten, Das Spiel hat bereits über 4 Millionen Spieler angezogen., was ein riesiger Erfolg für Bethesda. Außerdem sorgt es in der Preisverleihungssaison für großes Aufsehen, unter anderem mit einer „GOTY“-Nominierung bei den D.I.C.E.-Awards. Wie ich bereits an verschiedenen Stellen in diesem Indiana Jones und der große Kreis Rezension: Das ist nicht nur ein Glücksfall; Das ist ein entscheidender Moment für die Figur im Spiel..

Kritiker haben sich ziemlich lautstark darüber geäußert, wie sehr MachineGameshat es richtig gemacht.GamesRadar ging sogar so weit zu sagen, es sei Indys bestes Abenteuer seit über drei Jahrzehnten, während die OpenCritic Die Community ordnet es derselben „God-Tier“-Kategorie zu wie Batman: Arkham or GoldenEye. KurzWindows Central hat ihm 4,5 von 5 Punkten gegeben, und lobte insbesondere, wie gut es dem Team gelungen ist, die Atmosphäre und die Dialoge einzufangen.

Im Grunde genommen,Es ist eines dieser seltenen Spiele, die die Vorlage tatsächlich respektieren.. Wenn Sie auf der Suche nach weiteren Reisen sind, die ebenso beeindruckend sind, dann ist die Die beste Anlaufstelle für Abenteuerspiele ist eine gute Anlaufstelle, um Ihre nächste großartige Geschichte zu finden.

Aber seien wir mal ehrlich: Es gibt ein paar Ecken und Kanten, die man kennen sollte. Der häufigste Kritikpunkt ist Der Nahkampf; der ist ein bisschen umständlich und es fehlt ihm dieser „Biss“, den man sich von einem modernen Brawler wünscht.

Dann ist da noch die Sache mit den Zwischensequenzen. Sie sind lang und kommen häufig vor, was toll ist, wenn man auf ein filmisches Erlebnis aus ist, aber könnte dir auf die Nerven gehen, wenn du einfach nur wieder zu den Rätseln zurückkehren möchtest. Außerdem sind die linearen Missionen zwar erstklassig, die Abschnitte in der halboffenen Welt wirken jedoch etwas weniger ausgefeilt.

Wenn man sich mit ein paar holprigen Schlägereien und vielen filmischen Unterbrechungen abfinden kann, dann erwartet einen ein neuer Maßstab dafür, was ein lizenziertes Spiel leisten kann.

Mein Fazit: Das beste Indy-Abenteuer seit „Der letzte Kreuzzug“

Enebameter 8,5/10

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Wenn man fragt, obIndiana Jones: Der große Kreis Ob es sich lohnt, hängt davon ab, wie viel dir ein Abenteuer bedeutet, das genau das versteht Indy sollte eigentlich nie ein unaufhaltsamer Actionheld sein. Er ist jemand, der improvisiert, in die Enge getrieben wird und Katastrophen nur um Haaresbreite entgeht.

MachineGames hat sich voll und ganz auf diese „kämpferische“ Identität eingelassen, und das Ergebnis ist wohl das beste Lizenzspiel, das wir seit Jahren gesehen haben.

Die Kritiken bestätigen dies. Mit einer Metacritic-Bewertung von 86–87 und einer 87 bei OpenCritic (was dem Spiel einen Platz im 96. Perzentil sichert) handelte es sich hier nicht nur um Nostalgie-Kram, den die Kritiker geduldig hingenommen haben: Es ist die am besten bewertete Xbox mit Ausnahme von 2024, da das Abenteuer selbst wirklich gut gestaltet ist.

Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, wie Das Spiel räumt der Archäologie Vorrang vor sinnlosem Spektakel ein.. Die besten Momente sind nicht die Explosionen, sondern die ruhigen Momente, in denen du die Hinweise in deinem Abenteuerbuch miteinander verknüpfst, um ein jahrhundertealtes Rätsel zu lösen.

PROS CONS ✅Pure Indy-Magie: Zweifellos die originalgetreueste Adaption, die je auf einer digitalen Datenträgerveröffentlichung erschienen ist ✅Troy Baker legt eine Wahnsinnsleistung hin: Eine Leistung, die alle bisherigen übertrifft und bei der man fast vergisst, dass es nicht Harrison Ford ist ✅Archäologie, wie sie sein sollte: Rätsel, die tatsächlich dein Gehirn fördern und nicht nur deine Reflexe ✅Die Welt ist eine Figur: Sechs riesige, geschichtsträchtige Karten, die einfach atemberaubend aussehen ✅„Whip It Real Good“: Der Einsatz der Peitsche und der Tarnung fühlt sich flüssig, taktisch und äußerst befriedigend an ✅Barrierefreies Abenteuer: Eine in sich abgeschlossene Geschichte, die jedem Spaß macht; keine Hausaufgaben erforderlich ✅Game Pass Gold: Veröffentlichung am ersten Tag auf Game Pass Ultimate ist ein enormer Mehrwert ✅Technisches Vorzeigeprojekt: Path Tracing bei PC setzt neue Maßstäbe dafür, was moderne Hardware leisten kann ❌Peinliche Schlägerei: Der Nahkampf wirkt schwerfällig und unpräzise; in diesem Punkt sind sich die Kritiker fast einig ❌Zu viel „Film“, zu wenig „Spiel“: Lange, häufige Zwischensequenzen können den Spielfluss wirklich zunichte machen ❌Überladene Open-World-Spiele: Die Nebeninhalte wirken im Vergleich zu den sorgfältig ausgearbeiteten Hauptmissionen wie ein Rückschritt. ❌Einmal und fertig: Es ist ein großartiges Einzelspieler-Erlebnis, aber es gibt kaum einen Grund, es noch einmal durchzuspielen. ❌Standard-Tier-Snub:Denkt daran,Game Pass Standard Die Nutzer haben hier keinen Zugriff ❌The Schalter 2Kompromiss: Abgesehen von all den technischen Spielereien bleibt man bei 30 fps auf NintendoHardware ❌Die DLC-Bezahlschranke: Dafür musst du allerdings tief in die Tasche greifen Premium-Editionum zu erhaltenDer Orden der RiesenErweiterung

Ideal für:

Fans der Indiana-Jones-Filme jeden Alters, die sich eine Geschichte wünschen, die sich wie ein echtes viertes Kapitel anfühlt.

jeden Alters, die sich eine Geschichte wünschen, die sich wie ein echtes viertes Kapitel anfühlt. Game Pass Ultimate Abonnenten auf der Suche nach einem umfangreichen, hochwertigen Einzelspieler-Abenteuer.

auf der Suche nach einem umfangreichen, hochwertigen Einzelspieler-Abenteuer. Fans von Uncharted oder Immersions-Simulationen die sich eine Welt wünschen, in der Neugier und Klugheit belohnt werden.

die sich eine Welt wünschen, in der Neugier und Klugheit belohnt werden. Geschichtsfreaks die ein kulturspezifisches, forschungsintensives Umfeld schätzen.

Weniger geeignet für:

Spieler, bei denen der Kampf im Vordergrund steht: Wenn du flüssige, ausgefeilte Nahkämpfe brauchst, um Spaß zu haben, werden dich die klobigen Schlägereien hier frustrieren. Während das Herumschleichen für alle, die Geduld und Kreativität lieben, ein Riesenspaß ist, sollte jeder, der lieber knallharte Kämpfe mag, einen Blick auf unsere Liste der Die besten Action-Adventure-Spiele.

Wenn du flüssige, ausgefeilte Nahkämpfe brauchst, um Spaß zu haben, werden dich die klobigen Schlägereien hier frustrieren. Während das Herumschleichen für alle, die Geduld und Kreativität lieben, ein Riesenspaß ist, sollte jeder, der lieber knallharte Kämpfe mag, einen Blick auf unsere Liste der Die besten Action-Adventure-Spiele. Die „Cinematic-Hater“: Wenn Sie bei langen, häufigen Zwischensequenzen die Geduld verlieren, könnte sich das Spieltempo unterbrochen anfühlen.

Wenn Sie bei langen, häufigen Zwischensequenzen die Geduld verlieren, könnte sich das Spieltempo unterbrochen anfühlen. Für alle, die Multiplayer-Spiele suchen: Hier handelt es sich um ein reines Solo-Erlebnis, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht.

Hier handelt es sich um ein reines Solo-Erlebnis, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht. Schalter 2 Eigentümer, die andere Optionen haben: Der Port ist zwar beeindruckend, doch die Begrenzung auf 30 fps führt dazu, dass die Xbox or PC Versionen – die ultimative Spielweise.

Bereit zum Spielen?Wenn du aufGame Pass, es ist seit dem ersten Tag in der Bibliothek verfügbar: Einfach herunterladen. Falls Ihr Abonnement abgelaufen ist, ein 1-Monats-Gutschein für Game Pass Ultimate on Eibe ist der günstigste Weg, wieder einzusteigen.

Wer das Gerät direkt kauft, sollte sich ein DampfTaste gedrückt haltenEibe will schlagen fast immer die Preise der Direktverkäufe. KurzPS5 Den Spielern wird ein vergleichbares visuelles Erlebnis geboten und ProUnterstützung.

Letztendlich, wie dies Indiana Jones und der große Kreis Wie die Untersuchung gezeigt hat, MachineGames hat genau verstanden, was dieses IP brauchte, und es umgesetzt. Wenn dies die Richtung ist, in die sich die Reihe entwickelt, Indys Zukunft in der Gaming-Branche verspricht ebenso legendär zu werden wie seine Vergangenheit im Film.