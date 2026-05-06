Los 21 mejores juegos de superhéroes de 2026: de Gotham al multiverso

Si alguna vez has soñado con balancearte entre rascacielos, planear sobre los tejados de Gotham o desatar poderes cósmicos capaces de transformar mundos, entonces estos son los los mejores juegos de superhéroes deberías tenerlo en cuenta.

Hemos seleccionado una lista de videojuegos para los fans incondicionales de Marvel, los fieles seguidores de DC y cualquiera que sueñe con salvar el mundo. Hay sagas policíacas de tono sombrío, aventuras trepidantes en mundos abiertos y juegos de lucha cooperativos llenos de emoción, cada uno de los cuales captura una faceta única del heroísmo.

A continuación, hemos elaborado una lista con los 21 mejores videojuegos de superhéroes basándonos en la acogida de la crítica, la opinión de los aficionados, la innovación en la jugabilidad y su gran rejugabilidad. Estos son los videojuegos que te hacen sentir imparable.

Nuestra selección de los mejores juegos de superhéroes

Hay algunos videojuegos de superhéroes que destacan por encima del resto. Son aquellos que definen el género, amplían los límites narrativos y te hacen sentir imparable. Si estás buscando los mejores juegos de superhéroes que puedes jugar ahora mismo, empieza por estos tres. En ellos encontrarás todo tipo de heroísmo, desde acción cinematográfica hasta profundidad emocional y la maestría de los mundos abiertos.

Spider-Man 2 de Marvel (2023) – Una jugabilidad fluida con dos protagonistas, desplazamientos impresionantes y una trama impulsada por los simbiontes Spider-Man 2 de Marvel en una aventura que es a la vez emotiva y técnicamente impecable. Batman: Arkham City (2011) – Batman: Arkham City sigue siendo la piedra angular del diseño de superhéroes en mundos abiertos, gracias a su Gotham sombría y llena de atmósfera, a sus brillantes mecánicas de sigilo y a su fluido sistema de combate. No te fíes de Aaron Paul. Envío (2025) – Una visión fresca y original del heroísmo en la era digital. Con un elegante estilo cyber-noir, combates trepidantes y decisiones que marcan el rumbo de la historia, Dispatch convierte cada acción en una onda expansiva que recorre una ciudad conectada en busca de la justicia… o del caos.

Los tres títulos anteriores recogen los aspectos más importantes de los videojuegos de superhéroes: espectáculo, ambiente e historia. Si ya has jugado a estos títulos, sigue leyendo para ver una lista de los 21 mejores juegos de superhéroes, que abarca desde juegos de lucha cooperativos y de combate hasta títulos para toda la familia y joyas olvidadas que merecen una segunda oportunidad.

Los 21 mejores juegos de superhéroes que te hacen sentir imparable

Estos 21 mejores juegos de superhéroes representan lo mejor del género, ya que combinan una narrativa cinematográfica con una jugabilidad que te hace sentir superhumano. Aquí tienes los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos para comenzar tu próxima aventura heroica.

1. Spider-Man 2 de Marvel [El mejor juego de superhéroes en general por su acción y su narrativa]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 5, Windows Año de estreno 2023 Creador(es) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Características únicas Dos protagonistas, habilidades de simbiontes, desplazamiento fluido. Puntuación en Metacritic 90

De InsomniacSpider-Man 2 de Marvel define lo que debe ser un juego moderno de superhéroes. Es trepidante, emotivo y cinematográfico en cada fotograma, y se basa en la fórmula del primer juego ampliando el mundo y profundizando en los personajes que lo habitan.

Los jugadores controlan a ambos Peter Parker and Miles Morales, cuyas historias se entrelazan mientras se enfrentan a la creciente amenaza de Venom y a la oscuridad que llevan dentro. La ciudad es un espacio vivo y palpitante, y recorrerla sigue siendo su alma. Cada balanceo, salto y planeo se siente perfectamente ajustado, mientras que el nuevo Web Wings haz que el movimiento sea más dinámico que nunca.

Para más información Mejora tus habilidades de desplazamiento cuanto antes: combinar las «Web Wings» con los lanzamientos puntuales aumenta considerablemente tu velocidad por el mapa y la eficiencia a la hora de recoger objetos.

El combate resulta ahora aún más expresivo. Los ataques del simbionte de Peter desatan una brutalidad descarnada, mientras que los poderes bioeléctricos de Miles aportan precisión y estilo a la hora de controlar a las multitudes. Juntos, crean un ritmo que resulta cinematográfico, pero a la vez receptivo, sin parecer guionizado.

Más allá de la adrenalina, Spider-Man 2 se basa en la conexión. Cada misión, historia secundaria y conversación refuerza tu vínculo con Nueva York y sus habitantes. La narrativa de Insomniac sigue combinando a la perfección el humor y la emotividad, haciendo que cada momento emotivo resulte totalmente natural.

Mi veredicto: Spider-Man 2 de Marvel es la experiencia definitiva de superhéroes que combina una narrativa cinematográfica, combates impecables y emociones humanas. Redefine lo que significa ponerse la máscara.

2. Batman: Arkham City [El mejor juego de superhéroes de mundo abierto jamás creado]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creador(es) Warner Bros. Games, Rocksteady Studios Características únicas Combate fluido, mecánica de juego de investigación y un Gotham de mundo abierto. Puntuación en Metacritic 94

Batman: Arkham City, mi juego de superhéroes favorito. EsSigue siendo el referente indiscutible de los videojuegos de superhéroes de mundo abierto y plasma a la perfección lo que significa ser el Caballero Oscuro. Ambientado en una extensa zona de Gotham convertida en una prisión urbana, el juego combina el sigilo, el combate y la investigación en una experiencia fluida.

The sistema de combate fluido revolucionó los videojuegos de acción cuando salió al mercado. Cada puñetazo, cada contraataque y cada derribo se perciben con fuerza, pero con fluidez. El «Modo Detective» añade una nueva dimensión al sigilo del juego, convirtiendo la búsqueda de pistas en algo tan satisfactorio como los combates.

Para más información Da prioridad a mejorar tu armadura y tu sistema de defensa desde el principio: la capacidad de supervivencia y la sincronización perfecta son fundamentales para encadenar multiplicadores de combo más altos.

¿Qué es lo que hace queArkham City Sin embargo, lo que perdura en el tiempo es su atmósfera. Gotham se percibe como una ciudad opresiva y llena de vida, repleta de secretos, historias secundarias y un elenco de villanos que definen el género de los superhéroes. El guion es brillante, y la interpretación de Kevin Conroy como Batman sigue siendo insuperable.

Mi veredicto: Batman: Arkham City sigue siendo el referente en cuanto a narrativas de superhéroes en mundos abiertos. Es un juego oscuro y magistralmente diseñado que plasma todas las facetas del Caballero Oscuro.

3. Dispatch [Lo mejor para vivir la emoción inmersiva de los servicios de emergencia]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PlayStation 5, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creador(es) AdHoc Studio Características únicas Sistema estratégico de gestión del despliegue de héroes, historia con ramificaciones basadas en decisiones Puntuación en Metacritic 84

Envío te pone en la piel de un operador de emergencias, en un papel en el que tienes que hacer malabarismos con el caos a través de tus auriculares. La mecánica del juego combina estrategia y tensión emocional, lo que te obliga a tomar decisiones en una fracción de segundo mientras vas reuniendo pistas a partir de voces presas del pánico. Es una mezcla de investigación policíaca y gestión en tiempo real, perfecta para aquellos jugadores a los que les gusta jugar bajo presión y tomar decisiones basadas en la trama.

JugandoEnvío es como montarse en una montaña rusa de adrenalina y empatía. En un momento estás tranquilo, rastreando la ubicación de un sospechoso; al siguiente, intentas convencer a alguien de que no salte al vacío. A veces el ritmo decae entre una llamada importante y otra, pero esos momentos de calma casi funcionan: te dan un respiro antes de que te golpee la siguiente oleada de caos.

Para más información Presta mucha atención a cada detalle del fondo. Un ruido amortiguado o un silencio repentino pueden revelar mucho más de lo que la persona que llama jamás diría. Es uno de los mejores videojuegos con Breaking Bad ¡Estrellas!

En cuanto al aspecto visual, Dispatch apuesta por el minimalismo; se centra en la inmersión sonora y en la interfaz, más que en unos gráficos llamativos. La iluminación tenue, las conversaciones de fondo de la radio y los sutiles ruidos de fondo contribuyen a crear una gran sensación de realismo. Cada sonido cuenta —el tono de voz de quien llama, un ruido débil de fondo— y ese enfoque sensorial hace que todo cobre vida de una forma única.

Mi veredicto:Envío destaca especialmente entre los jugadores a los que les gustan las experiencias en las que hay que tomar muchas decisiones. Es un juego tenso, crudo y sorprendentemente humano, imprescindible si buscas una emoción diferente.

4. Los Guardianes de la Galaxia de Marvel [La mejor aventura de superhéroes con un gran enfoque narrativo]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador(es) Eidos-Montréal, Marvel Entertainment Características únicas Sistema de mando por equipos, diálogos basados en las decisiones del jugador y banda sonora dinámica. Puntuación en Metacritic 80

Los Guardianes de la Galaxia de Marvel ofrece una aventura para un solo jugador centrada en la narrativa y que se nutre de la química entre los personajes. En ella, te pones en la piel de Star-Lord, la líder encantadoramente caótica de un equipo que no para de hablar, discutir o sorprenderte.

Tú lideras, diriges y reaccionas mientras sus personalidades chocan de formas hilarantes y conmovedoras. El combate es accesible, pero tiene profundidad. Das órdenes en pleno combate, recurriendo a Drax por su fuerza bruta, a Gamora por su precisión, a Rocket por sus artilugios y a Groot para controlar a las multitudes. Entre misión y misión, el Milano se convierte en un espacio para una narración más tranquila, donde las conversaciones dan forma a las relaciones y revelan la vulnerabilidad que se esconde tras el humor.

Para más información Presta atención a las opciones de diálogo. Las pequeñas interacciones en el Milano pueden influir en misiones posteriores y desbloquear conversaciones adicionales.

Lo que distingueLos Guardianes de la Galaxia es su guion. Cada línea suena genial. La versión con licencia Banda sonora de los 80 potencia cada escena, convirtiendo el combate y la exploración en una recopilación nostálgica de heroísmo y emoción.

Mi veredicto: Los Guardianes de la Galaxia de Marvel es una auténtica obra maestra en cuanto a tono y personalidad. Es ingeniosa, cinematográfica y con un gran fondo emocional, lo que demuestra que, a veces, salvar la galaxia tiene tanto que ver con la amistad como con la potencia de fuego.

5. Marvel vs. Capcom 3 [El mejor juego de lucha de superhéroes con personajes de diferentes sagas]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creador(es) Capcom, Eighting Características únicas Mecánica de combate 3 contra 3, un sistema de combos espectaculares y un elenco que combina personajes de Marvel y Capcom. Puntuación en Metacritic N/A

Marvel vs. Capcom 3 es uno de los los mejores juegos de lucha que reúne a superhéroes y leyendas de los videojuegos en uno de los escenarios más dinámicos y espectaculares jamás diseñados. Rápido, colorido y con un sinfín de partidas, Marvel vs. Capcom 3 es una carta de amor dirigida a los seguidores de ambas franquicias y una pieza clave del juego competitivo.

Cada partido es un espectáculo de explosiones, asistencias y combos aéreos. El Sistema de etiquetas 3v3 permite cambiar de personaje constantemente, lo que convierte cada combate en una danza estratégica de sincronización y sinergia.

Para más información Aprender a pedir ayuda a tus compañeros durante las secuencias de combos puede duplicar el daño infligido y cambiar el rumbo de la batalla.

Iconos de Marvel como Spider-Man, Iron Man y Lobezno comparten pantalla con grandes personajes de Capcom como Ryu y Dante. Esto da lugar a enfrentamientos de ensueño que resultan a la vez nostálgicos y novedosos.

El sistema de combate tiene una profundidad engañosa. Es fácil de entender para los principiantes, pero resulta tremendamente exigente en los niveles altos. El estilo visual recuerda a las viñetas de cómic en movimiento, con contornos marcados y colores vivos, lo que confiere a cada combate una energía dramática y dinámica.

Mi veredicto: Marvel vs. Capcom 3 sigue siendo el mejor juego de lucha con superhéroes de todos los tiempos. Es elegante, trepidante, infinitamente satisfactorio y una experiencia imprescindible para cualquiera que quiera disfrutar de sus superpoderes a 60 fotogramas por segundo.

6. Batman: Arkham Knight [La mejor experiencia de superhéroes oscura y cinematográfica]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, Microsoft Windows Año de estreno 2015 Creador(es) Rocksteady Studios, Feral Interactive, Iron Galaxy Características únicas Un Batmóvil que se puede conducir, gráficos de última generación y un amplio mundo de Gotham. Puntuación en Metacritic 87

Batman: Arkham Knight es la entrega más oscura y ambiciosa de la trilogía de Arkham. Lleva a Gotham a una nueva dimensión, transformando la ciudad en un enorme escenario explorable para el mejor detective del mundo.

The El Batmóvil ocupa un lugar destacado en esta ocasión, con desplazamientos a gran velocidad e intensas batallas de tanques. Esto se suma al caos de Gotham, lo que hace que el jugador se sienta omnipresente e imparable.

Para más información Mejora cuanto antes los sistemas de combate del Batmóvil. El blindaje mejorado y los pulsos electromagnéticos hacen que las batallas de las últimas fases del juego sean mucho más llevaderas.

El combate y el sigilo regresan en su forma más refinada. Cada contraataque, artilugio y ataque en vuelo se ejecuta con una brutalidad pulida. Visualmente, El Caballero de Arkham es impresionante. Las calles mojadas por la lluvia reflejan las luces de neón y los relámpagos, mientras que el murmullo de fondo y las amenazas que se escuchan por la radio hacen que la ciudad cobre vida.

El peso psicológico de la historia, impulsado por la culpa, el miedo y la identidad, va creciendo hasta alcanzar uno de los finales más memorables de una de las los mejores juegos de Batman.

Mi veredicto: Batman: Arkham Knight ofrece un final cinematográfico y emotivo a la trilogía de Rocksteady. Es inquietante, audaz y técnicamente brillante. La experiencia definitiva de Batman para las consolas modernas.

7. Spider-Man de Marvel [El mejor juego de superhéroes sobre orígenes para PlayStation]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Año de estreno 2018 Creador(es) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Características únicas Recorrido balanceándose con telarañas, una historia de orígenes con los pies en la tierra y combates expresivos. Puntuación en Metacritic 90

Spider-Man de Marvel sentó las bases de cómo deben ser los juegos de superhéroes. Es una auténtica obra maestra en cuanto a movimiento y narrativa, y logra un equilibrio perfecto entre una jugabilidad trepidante y momentos de tranquila humanidad. En el juego encarnas a Peter Parker en su mejor momento, ya se sentía cómodo con el traje, pero aún estaba descubriendo cómo vivir fuera de él.

Balancearse por Nueva York nunca pierde su encanto. Cada giro, cada picada y cada rebote se perciben con fluidez y naturalidad. El combate sigue el mismo ritmo, lo que te permite dar rienda suelta a tu creatividad mediante artilugios, golpes finales y esquivas en el momento oportuno.

Para más información Mejora los trajes cuanto antes. Ciertos poderes de los trajes, como «Concentración en combate» o «Puñetazo eléctrico», pueden cambiar el rumbo de los combates en la fase intermedia del juego. Si eres fan de Marvel, te encantará nuestra lista de los Los 10 mejores juegos de Marvel para jugar.

La narración es donde Spider-Man de Marvel es donde realmente destaca. Las relaciones con la tía May, MJ y Otto Octavius tienen una intensidad emocional que rivaliza con la de las películas. Es conmovedora, cinematográfica y está llena de pequeños momentos significativos que te recuerdan por qué es un héroe tan atemporal.

Mi veredicto: Spider-Man de Marvel sigue siendo una de las historias de origen más completas del mundo de los videojuegos. Es emocionante, conmovedora y se puede volver a jugar una y otra vez.

8. Batman: Arkham Asylum [El mejor juego clásico de superhéroes que redefinió el género]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, Microsoft Windows Año de estreno 2009 Creador(es) Rocksteady Studios, Feral Interactive, Playcast Media Características únicas Ambiente psicológico, diseño de niveles muy cuidado y la incorporación del combate fluido. Puntuación en Metacritic 92

Batman: Arkham Asylum demostró que un juego de superhéroes podía ser evocador, inteligente y con una narrativa rica sin sacrificar la acción. Ambientado entre los claustrofóbicos muros del Manicomio Arkham, el juego sumerge a Batman en una lucha física y psicológica contra sus enemigos y contra sí mismo.

The sistema de combate fluido se estrenó aquí y establece un nuevo estándar para la acción cuerpo a cuerpo en todo el sector. Cada contraataque y derribo se siente preciso, premiando la sincronización y la percepción en lugar de apretar botones sin sentido.

Para más información Utiliza el modo detective de forma estratégica. Si lo mantienes activo todo el tiempo, puedes pasar por alto detalles ocultos del entorno y pistas sobre la atmósfera.

El juego también destaca por su ritmo y la construcción de su mundo. El Asilo parece un lugar vivo, embrujado y opresivo, pero a la vez está perfectamente diseñado para la exploración. Las interpretaciones de voz de Kevin Conroy y Mark Hamill dan vida a una de las dinámicas héroe-villano más emblemáticas que se han visto jamás en un videojuego. Incluso más de una década después, El Manicomio Arkham parece imprescindible.

Mi veredicto: Batman: Arkham Asylum sigue siendo un hito en el diseño de videojuegos. Es ahí donde realmente comenzó la era de los videojuegos de superhéroes modernos.

9. Spider-Man de Marvel: Remasterizado [El mejor juego de superhéroes mejorado para consolas de nueva generación]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 5, Microsoft Windows Año de estreno 2022 Creador(es) Insomniac Games, Nixxes Software, Marvel Entertainment Características únicas Renovación visual, rendimiento mejorado, integración con DualSense Puntuación en Metacritic 87

Spider-Man de Marvel: Remasterizado renueva uno de los mejores videojuegos de superhéroes jamás creados.

Aunque la historia y la jugabilidad siguen siendo idénticas a las del juego original de 2018, las mejoras técnicas marcan la diferencia. Mayores velocidades de fotogramas, reflejos con trazado de rayos y tiempos de carga más rápidos convertir las calles de Nueva York en un mundo lleno de vida por el que sea aún más emocionante desplazarse balanceándose.

Más allá de los gráficos, la remasterización mejora las animaciones y la fluidez del combate. Cada golpe es más contundente y cada movimiento se siente más fluido.

Para más información Prueba el nuevo modo foto. Los reflejos y los efectos de iluminación de la versión remasterizada permiten capturar impresionantes imágenes del horizonte de Nueva York dentro del juego.

En la PS5, elSensación táctil del DualSense añaden una inmersión táctil. La resistencia al disparar la telaraña y la sutil vibración al aterrizar en los tejados hacen que la experiencia resulte tangible. En PC, las opciones gráficas ampliadas y la compatibilidad con mods abren la ciudad a un público completamente nuevo.

La remasterización también ofrece a los jugadores el paquete completo. La ciudad que nunca duerme Contenidos descargables, trajes mejorados y pequeñas mejoras que hacen que el desplazamiento y el combate resulten más fluidos. Es la mejor forma de vivir el primer gran capítulo de Peter Parker en el universo de Insomniac.

Mi veredicto: Spider-Man de Marvel: Remasterizado No reinventa la web, pero la perfecciona hasta la perfección. Tanto para los recién llegados como para los veteranos, es la mejor manera de volver a disfrutar de un clásico moderno de superhéroes.

10. Escuadrón Suicida: Acaba con la Liga de la Justicia [El mejor juego de superhéroes con un equipo de antihéroes]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador(es) Rocksteady Studios Características únicas Juego cooperativo en equipo, cuatro personajes distintos y un servicio en línea basado en la historia. Puntuación en Metacritic 60

De RocksteadyEscuadrón Suicida: Acaba con la Liga de la Justicia le da la vuelta a la fórmula de los superhéroes. En lugar de luchar por la justicia y la virtud, aquí tu objetivo es el caos y la supervivencia. Enfrentarte a héroes a los que les han lavado el cerebro, como Superman, el Caballero Oscuro y Flash, aporta una verdadera tensión narrativa, dotando a cada misión de un peso moral más allá de las explosiones.

El juego se desarrolla en el Arkhamuniverso,pero esta vez controlas a los villanos: Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Boomerang. Cada uno de ellos aporta su propio estilo de caos para formar el equipo de «héroes» más disfuncional que se pueda imaginar.

Para más información Dominar los movimientos y el combate de cada miembro del escuadrón hace que el juego en solitario resulte mucho más atractivo y fluido.

La jugabilidad combina los disparos en tercera persona con desplazamientos acrobáticos. Harley se balancea y se agarra a los tejados, Deadshot flota con su mochila propulsora para actuar con precisión en el aire, King Shark se abre paso a empujones entre la multitud y Boomerang se desplaza por el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos gracias a su teletransporte basado en la velocidad.

A pesar de algunas decisiones de diseño controvertidas, Escuadrón Suicida destaca por su tono y su estilo. La narrativa se basa en gran medida en diálogos ingeniosos y humor negro, y las secuencias cinemáticas ponen de manifiesto el característico estilo cinematográfico de Rocksteady.

Mi veredicto: Escuadrón Suicida: Acaba con la Liga de la Justicia Es caótico, ruidoso e indudablemente divertido. Se trata de un atrevido experimento que demuestra que un juego de antihéroes también puede estar lleno de personalidad, libertad y un trabajo en equipo caótico.

11. Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder [El mejor juego cooperativo de superhéroes para jugar con amigos]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador(es) Tribute Games, Konami Características únicas Combate al estilo de los juegos de lucha retro, modo cooperativo local y en línea, gráficos pixel art. Puntuación en Metacritic 85

Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder es pura nostalgia y una de las los mejores juegos cooperativos del género de superhéroes. Revive el espíritu de los clásicos juegos de lucha de arcade, al tiempo que incorpora la fluidez en la mecánica de juego y la estabilidad del modo cooperativo que esperan los jugadores de hoy en día.

Puedes controlar a las cuatro Tortugas (Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael) o unirte como héroes secundarios, como April o Splinter, para disfrutar de una divertida y caótica partida para seis jugadores.

Para más información Intenta alternar los personajes entre las distintas fases. Cambiar de Tortuga ayuda a dominar las habilidades y a conseguir puntuaciones más altas en los combos del equipo.

Cada personaje cuenta con estadísticas y combos únicos, lo que fomenta el trabajo en equipo y la especialización. Tribute Games entiende perfectamente la importancia del humor desenfadado, el ritmo trepidante y la gran rejugabilidad. El combate es rápido y fluido, repleto de efectos de sonido impactantes y animaciones elegantes que hacen que cada golpe resulte satisfactorio.

Más allá del combate, el estilo pixel art del juego rebosa color y personalidad. Cada nivel hace referencia a los dibujos animados originales y a los clásicos de las máquinas recreativas, y todo ello acompañado de una banda sonora fenomenal compuesta por Tee Lopes.

Mi veredicto: Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder demuestra que los videojuegos cooperativos de superhéroes no necesitan mundos enormes para destacar. Es perfecto para los jugadores que quieren compartir el sofá y un trozo de pizza con los amigos mientras salvan el día.

12. LEGO: Los Increíbles [El mejor juego de superhéroes para toda la familia]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X Año de estreno 2018 Creador(es) Traveller’s Tales, TT Fusion, TT Games, Feral Interactive. Características únicas Modo cooperativo sin necesidad de registrarse, juego de plataformas y puzles, humor al estilo Pixar, mundo abierto. Puntuación en Metacritic 69

LEGO: Los Increíbles relata las historias de Los Increíbles and Los Increíbles 2, llenando cada nivel de acertijos cooperativos, humor físico y un uso creativo de los poderes. Diseñado para facilitar el acceso y la rejugabilidad, es uno de los los mejores juegos de mundo abierto para los fans de la franquicia. También es una forma ideal de iniciarse para los jugadores más jóvenes a los que les encanta divertirse en el modo cooperativo local.

Para más información Completa las misiones secundarias entre los niveles de la historia principal. Estas desbloquean ladrillos dorados y personajes extra de Pixar que añaden nuevas opciones de juego.

Cada miembro de la familia es un personaje jugable y se maneja de forma diferente: El Sr. Increíble reparte golpes contundentes, Elastigirl se estira hasta adoptar formas imposibles, Morado utiliza campos de fuerza y el sigilo, y Amor aporta velocidad y caos a cada combate. Alternar entre ellos en plena batalla mantiene la acción dinámica y fomenta la cooperación.

Fuera de las misiones, los jugadores pueden explorar una ciudad de mundo abierto repleta de actividades secundarias, objetos coleccionables y divertidas referencias a otras películas de Pixar.

Mi veredicto: LEGO: Los Increíbles es una divertida y accesible aventura de superhéroes para todas las edades. Es colorida, cooperativa y rebosa emoción.

13. La Liga de la Justicia de DC: Caos cósmico [El mejor juego de superhéroes divertido para niños]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador(es) PHL Collective, Outright Games Características únicas Gráficos de estilo caricaturesco, combate simplificado y misiones aptas para niños. Puntuación en Metacritic 76

La Liga de la Justicia de DC: Caos Cósmico ofrece una visión alegre y optimista del oscuro y crudo Universo DC. Diseñado específicamente para los jugadores más jóvenes y el público ocasional, deja de lado la crudeza de Gotham y el realismo de Arkham City por sus colores vivos, sus controles intuitivos y un humor que se mantiene fiel al espíritu de los héroes más emblemáticos de DC.

Para más información Completa los desafíos de los héroes lo antes posible para desbloquear nuevo equipamiento y aspectos para los personajes que te facilitarán el avance.

Los jugadores pueden cambiar libremente entre Superman, Batman, yLa Mujer Maravilla, cada uno con movimientos y habilidades únicos. La historia presenta al trío enfrentándose a Mr. Mxyzptlk, el travieso duendecillo de la quinta dimensión. El énfasis del juego en la exploración y la recolección mantiene a los jugadores enganchados, mientras que el diseño sencillo de las misiones garantiza que sea accesible para todas las edades.

La colorida dirección artística, el divertido doblaje y la mecánica cooperativa lo convierten en una opción ideal para las sesiones de juego en familia o para los aficionados más jóvenes que se adentran por primera vez en el género de los superhéroes.

Mi veredicto: La Liga de la Justicia de DC: Caos Cósmico refleja la diversión, el humor y el espíritu de equipo que caracterizan a la Liga de la Justicia. Es una elección perfecta para niños, familias o cualquiera que busque una relajante aventura de superhéroes.

14. LEGO: Los Vengadores de Marvel [La mejor experiencia de juego de superhéroes coleccionables]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows Año de estreno 2016 Creador(es) Traveller’s Tales, TT Fusion, TT Games, Feral Interactive. Características únicas Amplia lista de personajes, modo cooperativo y misiones de historia inspiradas en el cine Puntuación en Metacritic 71

LEGO: Los Vengadores de Marvel celebra el espectáculo del Universo Cinematográfico de Marvel con humor, emoción y cientos de héroes desbloqueables. Vuelve a contar momentos de Los Vengadores and Los Vengadores: La era de Ultrón, combinando secuencias cinematográficas con el humor característico de la serie LEGO y los rompecabezas de plataformas.

Los jugadores pueden coleccionar y jugar con más de 200 personajes de Marvel, desde Iron Man y Capitán América hasta héroes menos conocidos como Moon Knight y Ms. Marvel. Cada personaje cuenta con habilidades únicas que interactúan con los rompecabezas del entorno, lo que hace que las partidas cooperativas sean dinámicas y se puedan volver a jugar.

Para más información Una vez terminada la campaña principal, vuelve a jugar las misiones anteriores en el modo «Juego libre» para conseguir objetos coleccionables a los que solo se puede acceder con los héroes y poderes de las últimas fases del juego.

Lo que realmente define LEGO: Los Vengadores de Marvel es su rejugabilidad. Está pensado tanto para los que les gusta completarlo todo como para los aficionados ocasionales, ya que es Fácil de aprender y muy gratificante al 100 %. Juega en solitario o comparte pantalla con un amigo para explorar, desbloquear contenidos y divertirte.

Mi veredicto: LEGO: Los Vengadores de Marvel es el juego definitivo de superhéroes para los fans del Universo Marvel. Está repleto de guiños a los fans y ofrece una gran rejugabilidad.

15. Injustice: Dioses entre nosotros [El mejor juego de lucha de superhéroes con una trama profunda]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Xbox 360, Microsoft Windows, Año de estreno 2013 Creador(es) NetherRealm Studios, Warner Bros. Games, High Voltage Software, Armature Studio Características únicas Modo historia cinematográfico, elenco emblemático de DC, transiciones entre escenarios. Puntuación en Metacritic 81

Ambientada en un universo alternativo en el que Superman se convierte en un tirano tras sufrir una tragedia personal, Injustice: Dioses entre nosotros explora el poder, el miedo y la corrupción de una forma que pocos juegos de lucha se atreven a hacer.

Desarrollado por NetherRealm Studios, los creadores de Mortal Kombat, Injustice: Dioses entre nosotros combina una mecánica de combate fluida con una narrativa apasionante que enfrenta a los superhéroes entre sí en una guerra civil en la que no todo es blanco o negro.

Para más información Interactúa con el entorno y utiliza los distintos objetos del fondo para convertir una posición defensiva en una ventaja inmediata.

Todos los personajes, desde Batman y Wonder Woman hasta Green Arrow y Flash, tienen combinaciones y poderes únicos están fielmente ligadas a sus raíces en el cómic. Las peleas tienen un aire cinematográfico, y las transiciones entre escenas mantienen la acción dramática y dinámica.

Su campaña para un jugador sigue siendo una de las mejores del género, ya que combina a la perfección las secuencias cinemáticas grabadas con captura de movimiento con la jugabilidad. Para los jugadores más competitivos, los modos online y local ofrecen la precisión técnica por la que es conocido NetherRealm, mientras que los aficionados ocasionales pueden disfrutar del puro espectáculo de los superhéroes.

Mi veredicto: Injustice: Dioses entre nosotros ofrece una narrativa y un espectáculo a partes iguales. Es uno de los pocos juegos de lucha en los que la historia es tan impactante como los golpes.

16. Iron Man VR de Marvel [La mejor experiencia inmersiva de superhéroes en realidad virtual]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 4, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 Año de estreno 2020 Creador(es) Camouflaj, Endeavor One, Reality Labs Características únicas Vuelo controlado por movimientos, HUD inmersivo, perspectiva en primera persona de superhéroe. Puntuación en Metacritic 73

Iron Man VR de Marvel convierte el sueño de convertirse en Tony Stark en una experiencia real. Diseñado exclusivamente para la realidad virtual, te permite ponerse el traje de Iron Man que cuenta con un sistema de vuelo controlado por movimientos, disparos de repulsores y un HUD al estilo de una cabina de pilotaje que te hace sentir como si estuvieras realmente dentro de la armadura.

Surcar los cielos mientras esquivas misiles, apuntas manualmente con los rayos del repulsor y reparas tu traje en plena batalla convierte el juego en una experiencia física.

Para más información Juega sentado con los ajustes de movimiento adaptados a tu nivel de comodidad. Ajustar con precisión la velocidad de giro y la intensidad del efecto de viñeteado ayuda a reducir la fatiga de la realidad virtual durante las sesiones más largas.

Los controles de realidad virtual son exigentes, pero merecen la pena. Una vez dominadas, te hacen sentir verdaderamente poderoso. La historia explora el conflicto interior y la culpa de Stark de una manera sorprendentemente reflexiva, dotando a la acción de un trasfondo emocional.

Técnicamente, es uno de los los mejores juegos de realidad virtual que destaca por su inmersión y su uso del diseño de sonido. El zumbido de la propulsión a reacción, las alertas del HUD y las propias bromas de Tony resuenan a tu alrededor, reforzando la sensación de que estás pilotando una de las armas más avanzadas de la ficción.

Mi veredicto: Iron Man VR de Marvel ofrece una de las experiencias de superhéroe más auténticas que se han creado jamás. No se trata solo de volar; se trata de sentir el traje, la responsabilidad y la descarga de poder que conlleva ser Iron Man.

17. Dragon Ball: Sparking! Zero [El mejor juego de superhéroes de anime con combates trepidantes]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador(es) Spike Chunsoft Características únicas Combate en arena en 3D, entornos destructibles, amplia plantilla de personajes. Puntuación en Metacritic 81

Revitalizar elBudokai Tenkaichilegado,Dragon Ball: Sparking! Zero ofrece combates con superpoderes a una escala que pocos juegos de anime que pueda igualar. Los jugadores lanzan ráfagas de energía capaces de arrasar ciudades, se teletransportan en pleno combate y encadenan transformaciones espectaculares que parecen sacadas directamente del anime.

Cada luchador de la enorme plantilla aporta un estilo de juego propio, desde especialistas en combate a distancia que se centran en la energía, como Goku y Vegeta, hasta guerreros que se caracterizan por el combate cuerpo a cuerpo, como Broly o Piccolo. El Diseño de estadios en 3D, los entornos destructibles y los efectos avanzados hacen que cada enfrentamiento parezca real.

Para más información Domina cuanto antes la mecánica de «desaparición-fuga» para romper los combos del enemigo y crear oportunidades para lanzar golpes finales de gran daño.

Más allá de su mecánica, ¡Chispeante! Cero captura a la perfección la fantasía del poder absoluto. Cada combate se vive como un auténtico espectáculo cinematográfico, con auras de energía, choques que hacen temblar la pantalla y diálogos que aumentan la tensión antes de cada movimiento definitivo.

Mi veredicto: Dragon Ball: Sparking! Zero es tu pase para disfrutar de combates trepidantes y sin límites. Es perfecto para los jugadores a los que les encanta llevar sus superpoderes al máximo.

18. inFamous Second Son [Mejor juego original de superhéroes de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4 Año de estreno 2014 Creador(es) Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Características únicas Sistema de poderes elementales, decisiones basadas en la moral y un mundo abierto ambientado en Seattle. Puntuación en Metacritic 80

inFAMOUS: Second Son demuestra que no hace falta una capa famosa ni un logotipo para sentirse como un superhéroe. Como Delsin Rowe, un grafitero rebelde, los jugadores manejan poderes elementales. Ambientado en una Seattle magníficamente recreada, el juego plasma la emoción de la libertad y el peso moral del poder mejor que casi cualquier otro título de mundo abierto.

Para más información Mejora por completo un conjunto de poderes antes de pasar a otro. Esto te permitirá explorar sus mecánicas avanzadas y aprovechar al máximo la sinergia en las batallas de las últimas fases del juego.

El juegosistema de moralidad define la experiencia. Cada decisión influye en los poderes de Delsin, su reputación e incluso el ambiente de la ciudad. El resultado son dos partidas totalmente diferentes: una heroica y otra destructiva. El combate es rápido y elegante, y combina movimientos fluidos de parkour con ataques basados en la energía que hacen que cada enfrentamiento resulte explosivo.

Cada conjunto de poderes cambia radicalmente el ritmo del juego. «Smoke» ofrece sigilo y velocidad, «Neon» fomenta la precisión y la movilidad, y las demás habilidades redefinen la forma de desplazarse y luchar.

Mi veredicto: inFAMOUS: Second Son Es elegante, trepidante y moralmente complejo. Se erige como una de las experiencias de superhéroes más infravaloradas de PlayStation.

19. The Wonderful 101: Remasterizado [El mejor juego de equipos de superhéroes infravalorado]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows Año de estreno 2013 Creador(es) PlatinumGames, PlatinumGames Inc. Características únicas Sistema de control de multitudes, combos de equipo a gran escala y diseño creativo de jefes. Puntuación en Metacritic 72

The Wonderful 101: Remasterizado es una celebración caótica y colorida del trabajo en equipo y la creatividad. Originalmente exclusivo para Wii U, esta versión remasterizada lleva uno de los títulos más ingeniosos de PlatinumGames a las plataformas modernas.

En lugar de controlar a un solo héroe, diriges a todo un escuadrón, convirtiendo a multitudes de civiles en una fuerza de combate unificada. La mecánica del juego gira en torno a la Unir y transformar mecánica que te permite dibujar formas para crear armas o herramientas gigantes a partir de tu equipo de héroes.

Para más información No subestimes la gestión de multitudes. Rescatar a civiles en plena batalla aumenta el tamaño de tu equipo, lo que mejora considerablemente tanto el ataque como la defensa de cara a los próximos enfrentamientos.

Es rápido, estratégico y maravillosamente exagerado, con batallas que se perciben como un caos controlado en el mejor sentido de la palabra. Los combates contra jefes son espectáculos de varias fases que combinan la resolución de acertijos, las plataformas y el combate en una sola secuencia.

Visualmente, la versión remasterizada conserva la energía de los dibujos animados de los sábados por la mañana, al tiempo que mejora la resolución y el rendimiento. Es un juego fantasioso pero exigente, que te reta a pensar de forma creativa en lugar de recurrir a la fuerza bruta.

Mi veredicto: The Wonderful 101: Remasterizado es uno de los juegos de superhéroes más originales que se han creado jamás. Fomenta la experimentación y permite a los jugadores disfrutar de la satisfacción de salvar el mundo trabajando en equipo.

20. Control [El mejor juego de superhéroes para los amantes de los superpoderes y el misterio]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows Año de estreno 2019 Creador(es) Remedy Entertainment Características únicas Combate telequinético, entornos cambiantes, narrativa surrealista. Puntuación en Metacritic 82

De Remedy Entertainment Control Puede que no haya capas ni viñetas de cómic, pero ofrece una de las fantasías de superpoderes más convincentes de los videojuegos actuales. Juegas como Jesse Faden, el nuevo director de la misteriosa Oficina Federal de Control, e investigar los fenómenos paranormales que tienen lugar en un rascacielos capaz de cambiar de forma conocido como la Casa Más Antigua.

Para más información Invierte en energía y activa las mejoras cuanto antes para potenciar tu telequinesis. No solo aumenta el daño, sino que convierte objetos cotidianos en proyectiles letales.

Jesse empuña el Arma de servicio, un arma que adopta múltiples formas y poderes telequinéticos que convierten el entorno en tu arsenal. Puedes lanzar escritorios, derribar paredes y dejar a los enemigos suspendidos en el aire con precisión cinematográfica. El combate es fluido, y cada enfrentamiento parece un caos coreografiado.

Mi veredicto: Control es el juego de superhéroes para aquellos jugadores que prefieren el misterio a las máscaras. Es inquietante, impactante y una mezcla de combate psíquico e intriga psicológica.

21. La Liga de las Supermascotas de DC [El mejor juego de superhéroes para los más pequeños]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X Año de estreno 2022 Creador(es) Outright Games, PHL Collective Características únicas Juego de disparos aéreos sobre raíles, héroes basados en mascotas, controles intuitivos. Puntuación en Metacritic N/A

La Liga de las Supermascotas de DC: Las aventuras de Krypto y Ace ofrece una experiencia de superhéroes sencilla y entrañable, perfecta para los jugadores más jóvenes o las familias que buscan Los mejores juegos familiares para Nintendo Switch. Te pones en la piel de Krypto, el superperro and Ace, el sabueso de Batman, surcando los cielos de Metrópolis para rescatar a los animales capturados por el ejército robótico de Lex Luthor.

Para más información Las puntuaciones más altas y los objetos coleccionables añaden un valor añadido a la rejugabilidad para los jugadores más jóvenes. Vuelve a jugar misiones anteriores tras desbloquear nuevas habilidades.

La jugabilidad sigue un juego de disparos sobre raíles formato. Vuelas de forma automática mientras apuntas y lanzas ráfagas de energía a los enemigos. Se trata de una configuración clásica al estilo arcade, centrada en los reflejos rápidos y el espectáculo visual más que en la complejidad.

Supermascotas Es un juego de superhéroes accesible que el público más joven puede disfrutar con total tranquilidad, sin tutoriales interminables ni sistemas demasiado complejos. Su alegre estilo gráfico, su banda sonora animada y su tono positivo lo hacen muy entretenido, mientras que las misiones breves y los objetivos claros garantizan que nunca se haga pesado.

Mi veredicto: La Liga de las Supermascotas de DC es una forma encantadora y colorida de iniciarse en los videojuegos de superhéroes para los jugadores más jóvenes. Es un juego seguro, alegre y sorprendentemente divertido.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de superhéroes

Todo estoLos 21 mejores juegos de superhéroes aportan su propia visión del poder, la responsabilidad y la identidad, ya sea a través de historias emotivas, espectáculos cinematográficos o pura diversión caótica. Si aún no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas recomendaciones:

Para la acción y la trama: Spider-Man 2 de Marvel sigue siendo el referente indiscutible de los videojuegos de superhéroes. Acción trepidante, una historia llena de emoción y unos gráficos de primera categoría: es el paquete completo.

sigue siendo el referente indiscutible de los videojuegos de superhéroes. Acción trepidante, una historia llena de emoción y unos gráficos de primera categoría: es el paquete completo. Para divertirse en familia o en grupo: LEGO: Los Increíbles es el mejor juego cooperativo de superhéroes para toda la familia. Hay un personaje para cada miembro de la familia, un montón de contenido cooperativo con el que jugar y un enorme mundo abierto que explorar juntos.

es el mejor juego cooperativo de superhéroes para toda la familia. Hay un personaje para cada miembro de la familia, un montón de contenido cooperativo con el que jugar y un enorme mundo abierto que explorar juntos. Por la innovación y las ideas frescas : Envío ofrece una nueva perspectiva de los videojuegos de superhéroes con su ambientación cyber-noir, sus poderes telepáticos y las decisiones que toma el jugador. ¡Y el reparto es excepcional!

: ofrece una nueva perspectiva de los videojuegos de superhéroes con su ambientación cyber-noir, sus poderes telepáticos y las decisiones que toma el jugador. ¡Y el reparto es excepcional! Para los amantes de las artes marciales: Injustice: Dioses entre nosotros fue un título que marcó un hito en el género y sigue siendo uno de los mejores juegos de lucha de superhéroes, gracias a su mecánica de combate y a su argumento.

Da igual qué tipo de héroe quieras ser: en esta lista hay un juego que te permitirá ponerte el traje, salvar el día y pasártelo en grande —o sufrir una crisis existencial— mientras lo haces.

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