Die 21 besten Superhelden-Spiele 2026 – Von Gotham bis zum Multiversum

Wenn du schon immer davon geträumt hast, dich zwischen Wolkenkratzern hin und her zu schwingen, über Gothams Dächer zu gleiten oder kosmische Kräfte zu entfesseln, die Welten neu gestalten, dann sind dies die Die besten Superhelden-Spiele solltest du in Betracht ziehen.

Wir haben eine Liste mit Spieletiteln für langjährige Marvel-Fans, treue DC-Anhänger und alle zusammengestellt, die davon träumen, die Welt zu retten. Darunter finden sich düstere Detektivgeschichten, rasante Open-World-Abenteuer und herzerwärmende Koop-Kampfspiele, von denen jedes eine ganz eigene Facette des Heldentums einfängt.

Im Folgenden haben wir die 21 besten Superhelden-Spiele anhand von Kritikerlob, Fanresonanz, innovativem Gameplay und hohem Wiederspielwert in eine Rangliste gebracht. Das sind die Spiele, bei denen man sich unaufhaltsam fühlt.

Unsere Top-Auswahl an Superhelden-Spielen

Manche Superhelden-Videospiele heben sich deutlich von der Masse ab. Es sind jene, die das Genre prägen, die Grenzen des Storytellings erweitern und dir das Gefühl geben, unaufhaltsam zu sein. Wenn du auf der Suche nach den absolut besten Superhelden-Spielen bist, die du derzeit spielen kannst, solltest du mit diesen drei beginnen. In diesen Titeln findest du alle Facetten des Heldentums – von filmreifer Action über emotionale Tiefe bis hin zur Beherrschung einer offenen Welt.

Marvel’s Spider-Man 2 (2023) – Nahtloses Gameplay mit zwei Helden, atemberaubende Fortbewegung und eine von Symbionten geprägte Handlung Marvel’s Spider-Man 2 zu einem Abenteuer, das sowohl emotional mitreißend als auch technisch makellos ist. Batman: Arkham City (2011) – Batman: Arkham City bleibt dank seines düsteren, atmosphärischen Gotham, seiner brillanten Stealth-Mechanik und seines flüssigen Kampfsystems der Meilenstein des Open-World-Superhelden-Designs. Aaron Paul ist da nebensächlich. Versand (2025) – Eine frische, originelle Interpretation von Heldentum im digitalen Zeitalter. Mit seinem eleganten Cyber-Noir-Stil, rasanten Kämpfen und storybasierten Entscheidungen verwandelt „Dispatch“ jede Handlung in eine Welle, die durch eine Stadt rollt, die auf Gerechtigkeit – oder Chaos – ausgerichtet ist.

Die drei oben genannten Titel decken die wichtigsten Aspekte von Superhelden-Spielen ab: Spektakel, Atmosphäre und Handlung. Falls du diese Titel bereits gespielt hast, scroll einfach nach unten, um eine Liste der 21 besten Superhelden-Spiele zu sehen, darunter Koop-Brawler, Kampfspiele, familienfreundliche Titel und unterschätzte Perlen, die einen zweiten Blick wert sind.

Die 21 besten Superhelden-Spiele, bei denen du dich unaufhaltsam fühlst

Diese 21 besten Superhelden-Spiele verkörpern das Genre in seiner ganzen Pracht und verbinden filmreife Erzählkunst mit einem Gameplay, das dir das Gefühl gibt, übermenschliche Kräfte zu besitzen. Hier sind die besten Superhelden-Spiele aller Zeiten, mit denen du deine nächste heldenhafte Reise beginnen kannst.

1. Marvel’s Spider-Man 2 [Das beste Superhelden-Spiel insgesamt in Sachen Action und Story]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Besondere Merkmale Zwei Hauptfiguren, Symbionten-Fähigkeiten, nahtloses Fortbewegen. Metacritic-Bewertung 90

InsomniacsMarvel’s Spider-Man 2 setzt neue Maßstäbe dafür, wie ein modernes Superhelden-Spiel aussehen sollte. Es ist rasant, emotional und in jeder einzelnen Szene filmisch und baut auf der Formel des ersten Teils auf, indem es die Welt erweitert und die darin lebenden Charaktere vertieft.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über beide Peter Parker and Miles Morales, deren Geschichten sich verflechten, während sie sich der wachsenden Bedrohung durch Venom und der Dunkelheit in ihrem Inneren stellen. Die Stadt ist ein lebendiger, atmender Raum, und das Erkunden bleibt ihre Seele. Jeder Schwung, jeder Sprung und jeder Gleitflug fühlt sich perfekt abgestimmt an, während das neue Web Wings Bewegung dynamischer denn je machen.

Pro-Tipp Verbessere deine Fortbewegungsfähigkeiten frühzeitig – die Kombination von Web Wings und Punktstarts steigert deine Geschwindigkeit auf der Karte und die Effizienz beim Sammeln erheblich.

Die Kämpfe wirken nun noch ausdrucksstärker. Peters Symbioten-Angriffe entladen pure Brutalität, während Miles’ bioelektrische Kräfte für Präzision und Flair bei der Kontrolle von Menschenmengen sorgen. Zusammen erzeugen sie einen Rhythmus, der sich filmisch anfühlt, aber reaktionsschnell ist und nicht vorprogrammiert wirkt.

Abgesehen vom Adrenalinkick, Spider-Man 2 geht es um Verbundenheit. Jede Mission, jede Nebenhandlung und jedes Gespräch vertieft deine Verbindung zu New York und seinen Menschen. Die Geschichten von Insomniac schaffen weiterhin die Balance zwischen Humor und Herz, sodass sich jeder emotionale Moment verdient anfühlt.

Mein Fazit: Marvel’s Spider-Man 2 ist das ultimative Superhelden-Erlebnis, das filmisches Storytelling, makellose Kämpfe und menschliche Emotionen miteinander verbindet. Es definiert neu, was es bedeutet, die Maske zu tragen.

2. Batman: Arkham City [Das beste Open-World-Superheldenspiel aller Zeiten]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Warner Bros. Games, Rocksteady Studios Besondere Merkmale Freier Kampf, Detektiv-Gameplay, Gotham als offene Welt. Metacritic-Bewertung 94

Batman: Arkham City, mein Lieblings-Superheldenspiel. Es rbleibt der Goldstandard unter den Open-World-Superhelden-Videospielen und fängt perfekt ein, was es bedeutet, der Dunkle Ritter zu sein. Das Spiel spielt in einem weitläufigen Teil von Gotham, der in ein städtisches Gefängnis verwandelt wurde, und verbindet Stealth, Kämpfe und Ermittlungen zu einem nahtlosen Erlebnis.

The Freiform-Kampfsystem hat bei seinem Erscheinen das Action-Gaming revolutioniert. Jeder Schlag, jeder Konter und jeder Takedown fühlt sich kraftvoll und dennoch flüssig an. Der Detektivmodus erweitert die Stealth-Elemente des Spiels um eine weitere Ebene und macht die Suche nach Hinweisen zu einem ebenso befriedigenden Erlebnis wie die Schlägereien.

Pro-Tipp Leg den Schwerpunkt frühzeitig auf die Verbesserung deiner Rüstung und deines Konter-Systems – Überlebensfähigkeit und perfektes Timing sind entscheidend, um höhere Kombinationsmultiplikatoren zu erzielen.

Was machtArkham City Zeitlos ist jedoch die Atmosphäre der Serie. Gotham wirkt bedrückend und lebendig, voller Geheimnisse, Nebenhandlungen und einer Reihe von Schurken, die das Superhelden-Genre prägen. Die Dialoge sind pointiert, und Kevin Conroys Darstellung des Batman ist nach wie vor unübertroffen.

Mein Fazit: Batman: Arkham City ist nach wie vor der Maßstab für Superhelden-Geschichten in einer offenen Welt. Es ist ein düsteres, meisterhaft gestaltetes Spiel, das alle Facetten des maskierten Rächers einfängt.

3. Einsatz [Ideal für den Nervenkitzel bei realistischen Einsätzen als Ersthelfer]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PlayStation 5, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber AdHoc Studio Besondere Merkmale Strategisches Einsatzmanagementsystem für Helden, entscheidungsgesteuerte, verzweigte Handlung Metacritic-Bewertung 84

Versand versetzt dich in die Rolle eines Notrufmitarbeiters, der über sein Headset das Chaos im Griff behalten muss. Das Gameplay verbindet Strategie mit emotionaler Spannung, was dich dazu zwingt, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen, während du Hinweise aus panischen Stimmen zusammensetzt. Es ist eine Mischung aus Detektivarbeit und Echtzeit-Management, perfekt für Spieler, die den Druck und erzählgetriebene Entscheidungen lieben.

SpielenVersand Es fühlt sich an wie eine Achterbahnfahrt voller Adrenalin und Mitgefühl. In einem Moment bist du noch ganz ruhig und verfolgst den Aufenthaltsort eines Verdächtigen, im nächsten versuchst du, jemanden davon abzubringen, sich das Leben zu nehmen. Manchmal lässt das Tempo zwischen den großen Einsätzen etwas nach, aber diese Ruhepausen haben fast schon etwas Gutes – sie geben dir eine Verschnaufpause, bevor die nächste Welle des Chaos hereinbricht.

Pro-Tipp Achte genau auf jedes Detail im Hintergrund. Ein gedämpftes Geräusch oder plötzliche Stille können viel mehr verraten, als der Anrufer jemals preisgeben würde. Es ist eines der besten Videospiele mit Breaking Bad Sterne!

Optisch setzt Dispatch auf Minimalismus; Der Schwerpunkt liegt eher auf dem Klangerlebnis und der immersiven Benutzeroberfläche als auf auffälligen Grafiken. Die stimmungsvolle Beleuchtung, das Radio-Geplapper im Hintergrund und die subtilen Geräusche sorgen für Realismus. Jeder Ton zählt – der Tonfall in der Stimme eines Anrufers, ein leises Geräusch im Hintergrund – und diese Konzentration auf die Sinne lässt das Ganze einzigartig lebendig wirken.

Mein Fazit:Versand ist ein Highlight für Spieler, die Spiele mit vielen Entscheidungen lieben. Es ist spannend, unverfälscht und überraschend menschlich – ein absolutes Muss, wenn du einen ganz anderen Nervenkitzel suchst.

4. Marvels Die Wächter der Galaxis [Das beste storybasierte Superhelden-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Eidos-Montréal, Marvel Entertainment Besondere Merkmale Teamorientiertes Befehlssystem, dialogbasierte Entscheidungen, dynamischer Soundtrack. Metacritic-Bewertung 80

Marvels Die Wächter der Galaxis bietet ein Einzelspieler-Abenteuer, bei dem die Handlung im Vordergrund steht und das von der Chemie zwischen den Charakteren lebt. Du spielst als Star-Lord, die charmant chaotische Anführerin eines Teams, das nie aufhört zu reden, zu streiten oder einen zu überraschen.

Du führst, lenkst und reagierst, während ihre Persönlichkeiten auf urkomische und herzliche Weise aufeinanderprallen. Die Kämpfe sind leicht zugänglich und dennoch vielschichtig. Du gibst mitten im Kampf Befehle und rufst Drax für rohe Kraft, Gamora für Präzision, Rocket für seine Gadgets und Groot für die Kontrolle über die Gegner herbei. Zwischen den Missionen wird die Milano zu einem Ort für ruhigere Erzählungen, an dem Gespräche Beziehungen prägen und hinter dem Humor verborgene Verletzlichkeit offenbaren.

Pro-Tipp Achte auf die Dialogoptionen. Kleine Interaktionen auf der Milano können sich auf spätere Missionen auswirken und Bonusgespräche freischalten.

Was auszeichnetDie Wächter der Galaxis ist der Text. Jede Zeile klingt großartig. Die lizenzierte Soundtrack der 80er Jahre verstärkt jede Szene und verwandelt Kämpfe und Erkundungen in ein nostalgisches Mixtape aus Heldentum und Herz.

Mein Fazit: Marvels Die Wächter der Galaxis ist ein Meisterwerk in Sachen Ton und Charakter. Der Film ist witzig, filmisch und emotional fundiert, was beweist, dass es bei der Rettung der Galaxis manchmal genauso sehr um Freundschaft wie um Feuerkraft geht.

5. Marvel vs. Capcom 3 [Das beste Superhelden-Kampfspiel mit Crossover-Charakter]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Capcom, Eighting Besondere Merkmale 3-gegen-3-Tag-Mechanik, spektakuläres Kombosystem, Crossover-Kämpferauswahl aus Marvel und Capcom. Metacritic-Bewertung N/A

„Marvel vs. Capcom 3“ ist eines der Die besten Kampfspiele das Superhelden und Videospiel-Legenden in einer der dynamischsten und spektakulärsten Arenen vereint, die je entworfen wurden. Schnell, farbenfroh und mit unendlichem Wiederspielwert, Marvel vs. Capcom 3 ist ein Liebesbrief an die Fans beider Reihen und ein Eckpfeiler des Wettkampfspielens.

Jedes Spiel ist ein Spektakel aus Explosionen, Vorlagen und Luftkombos. Das 3v3 tag system ermöglicht einen ständigen Charakterwechsel und macht jeden Kampf zu einem strategischen Spiel aus Timing und Synergie.

Pro-Tipp Wenn du lernst, wie du während Juggle-Kombos Teamkameraden hinzuziehst, kannst du deinen Schaden verdoppeln und das Blatt im Kampf wenden.

Marvel-Ikonen wie Spider-Man, Iron Man und Wolverine teilen sich die Leinwand mit Capcom-Größen wie Ryu und Dante. Das sorgt für Traumduelle, die sowohl nostalgisch als auch frisch wirken.

Das Kampfsystem ist täuschend vielschichtig. Für Neulinge ist es leicht zu erlernen, auf höheren Stufen jedoch extrem anspruchsvoll. Der visuelle Stil erinnert an Comic-Panels in Bewegung, mit konturierten Umrissen und leuchtenden Farben, was jedem Kampf eine dramatische, lebhafte Energie verleiht.

Mein Fazit: Marvel vs. Capcom 3 bleibt das ultimative Superhelden-Crossover-Kampfspiel. Es ist stilvoll, rasant, bietet endlosen Spielspaß und ist ein absolutes Muss für alle, die ihre Superkräfte mit 60 Bildern pro Sekunde erleben wollen.

6. Batman: Arkham Knight [Das beste düstere und filmische Superhelden-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2015 Urheber Rocksteady Studios, Feral Interactive, Iron Galaxy Besondere Merkmale Ein fahrbares Batmobil, Grafik der nächsten Generation, eine weitläufige Gotham-Welt. Metacritic-Bewertung 87

Batman: Arkham Knight ist der düsterste und ambitionierteste Teil der Arkham-Trilogie. Es hebt Gotham auf eine neue Ebene und verwandelt die Stadt in einen riesigen, erkundbaren Spielplatz für den größten Detektiv der Welt.

The Batmobil steht diesmal im Mittelpunkt und bietet rasante Verfolgungsjagden sowie intensive Panzerschlachten. Das trägt zum Chaos in Gotham bei, wodurch der Spieler das Gefühl bekommt, allgegenwärtig und unaufhaltsam zu sein.

Pro-Tipp Rüste die Kampfsysteme des Batmobils frühzeitig auf. Dank verbesserter Panzerung und EMPs lassen sich Kämpfe im späteren Spielverlauf viel leichter bewältigen.

Kampf und Stealth kehren in ihrer ausgereiftesten Form zurück. Jeder Konter, jedes Gadget und jeder Gleitangriff zeichnet sich durch ausgefeilte Brutalität aus. Optisch, Arkham Knight ist atemberaubend. Die vom Regen nassen Straßen spiegeln Neonlicht und Blitze wider, während das Umgebungsrauschen und die Drohungen aus den Lautsprechern die Stadt lebendig wirken lassen.

Die psychologische Tiefe der Geschichte, die von Schuldgefühlen, Angst und Identitätsfragen geprägt ist, steigert sich zu einem der denkwürdigsten Schlussakte in einem der Die besten Batman-Spiele.

Mein Fazit: Batman: Arkham Knight bietet einen filmreifen, emotionalen Abschluss von Rocksteadys Trilogie. Es ist düster, gewagt und technisch brillant. Das ultimative Batman-Erlebnis für moderne Konsolen.

7. Marvel’s Spider-Man [Das beste Superhelden-Spiel zur Entstehungsgeschichte auf PlayStation]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Besondere Merkmale Abenteuer mit Netzschwüngen, eine bodenständige Entstehungsgeschichte, ausdrucksstarke Kämpfe. Metacritic-Bewertung 90

Marvel’s Spider-Man hat den Grundstein dafür gelegt, wie sich Superhelden-Spiele anfühlen sollten. Es ist eine Meisterleistung in Sachen Bewegung und Erzählkunst und schafft eine Balance zwischen mitreißendem Gameplay und Momenten stiller Menschlichkeit. Du spielst als Peter Parker in seinen besten Jahren, der sich im Anzug bereits wohlfühlt, aber noch dabei ist, sein Leben außerhalb davon zu finden.

Sich durch New York zu schwingen, verliert nie seinen Reiz. Jeder Schwung, jeder Sturz und jeder Aufprall fühlt sich flüssig und verdient an. Die Kämpfe folgen dem gleichen Rhythmus, was dir die Möglichkeit gibt, mit Gadgets, Finishing-Moves und gut getimten Ausweichmanövern kreativ zu werden.

Pro-Tipp Rüste deine Anzüge frühzeitig auf. Bestimmte Anzugfähigkeiten wie „Battle Focus“ oder „Electric Punch“ können den Verlauf von Kämpfen in der Mitte des Spiels entscheidend beeinflussen. Wenn du ein Marvel-Fan bist, wird dir unsere Liste der Die 10 besten Marvel-Spiele.

Das Geschichtenerzählen ist der Ort, an dem Marvel’s Spider-Man glänzt hier wirklich. Die Beziehungen zu Tante May, MJ und Otto Octavius sind alle von einer emotionalen Tiefe geprägt, die es mit den Filmen aufnehmen kann. Es ist herzlich, filmisch und voller kleiner, bedeutungsvoller Momente, die einem wieder bewusst machen, warum er ein so zeitloser Held ist.

Mein Fazit: Marvel’s Spider-Man bleibt eine der umfassendsten Entstehungsgeschichten in der Welt der Videospiele. Sie ist spannend, einfühlsam und man kann sie immer wieder spielen.

8. Batman: Arkham Asylum [Das beste klassische Superhelden-Spiel, das das Genre neu definiert hat]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2009 Urheber Rocksteady Studios, Feral Interactive, Playcast Media Besondere Merkmale Psychologische Kulisse, ausgefeiltes Leveldesign und die Einführung des Free-Flow-Kampfsystems. Metacritic-Bewertung 92

Batman: Arkham Asylum bewies, dass ein Superheldenspiel atmosphärisch, intelligent und erzählerisch reichhaltig sein kann, ohne dabei an Action einzubüßen. Vor dem Hintergrund der beengenden Mauern des Arkham Asylum versetzt das Spiel Batman in einen physischen und psychischen Kampf gegen seine Feinde und gegen sich selbst.

The Freiform-Kampfsystem hat hier sein Debüt gefeiert und setzt einen neuen Maßstab für Nahkampf-Action in der gesamten Branche. Jeder Konter und jeder Takedown fühlt sich präzise an und belohnt gutes Timing und Situationsbewusstsein statt bloßes Knöpfedrücken.

Pro-Tipp Setzen Sie den Detektivmodus strategisch ein. Wenn Sie ihn ständig aktiviert lassen, könnten Ihnen versteckte Details in der Umgebung und atmosphärische Hinweise entgehen.

Das Spiel besticht zudem durch sein Tempo und seine Weltgestaltung. Das Asylum wirkt lebendig, gespenstisch und bedrückend, ist aber dennoch perfekt für Erkundungen konzipiert. Die Sprachausgabe von Kevin Conroy und Mark Hamill sorgt für eine der kultigsten Held-Bösewicht-Dynamiken, die je in einem Spiel umgesetzt wurden. Selbst mehr als ein Jahrzehnt später, Arkham-Anstalt fühlt sich unverzichtbar an.

Mein Fazit: Batman: Arkham Asylum bleibt ein Meilenstein im Bereich des Spieldesigns. Hier nahm die moderne Superhelden-Spielewelt ihren Anfang.

9. Marvel’s Spider-Man Remastered [Das beste Superhelden-Spiel für Konsolen der neuen Generation]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 5, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Insomniac Games, Nixxes Software, Marvel Entertainment Besondere Merkmale Optische Überarbeitung, verbesserte Leistung, DualSense-Integration Metacritic-Bewertung 87

Marvel’s Spider-Man Remastered verleiht einem der besten Superhelden-Videospiele aller Zeiten einen neuen Anstrich.

Während die Handlung und das Gameplay identisch mit dem Original von 2018 bleiben, machen die technischen Verbesserungen den entscheidenden Unterschied aus. Höhere Bildraten, Raytracing-Reflexionen und schnellere Ladezeiten die Straßen von New York in eine lebendige Welt verwandeln, durch die es noch spannender ist, sich zu schwingen.

Über die Grafik hinaus verbessert die Remaster-Version die Animationen und die Reaktionsgeschwindigkeit im Kampf. Jeder Treffer sitzt härter, jeder Schlag fühlt sich flüssiger an.

Pro-Tipp Probieren Sie den neuen Fotomodus aus. Dank der Spiegelungen und Lichteffekte in der Remaster-Version lassen sich atemberaubende Aufnahmen der Skyline von New York im Spiel machen.

Auf der PS5 ist dasHaptik des DualSense sorgt für taktiles Eintauchen. Der Widerstand beim Abfeuern der Netzwerfer und die sanften Vibrationen bei Landungen auf Dächern machen das Erlebnis greifbar. Auf dem PC eröffnen erweiterte Grafikoptionen und die Unterstützung von Mods der Stadt ein völlig neues Publikum.

Die Remaster-Version bietet den Spielern zudem das komplette Paket. Die Stadt, die niemals schläft DLCs, erweiterte Anzüge und kleinere Verbesserungen, die das Fortbewegen und die Kämpfe flüssiger machen. Das ist die ultimative Art, Peter Parkers erstes großes Kapitel im Insomniac-Universum zu erleben.

Mein Fazit: Marvel’s Spider-Man Remastered Es erfindet das Web zwar nicht neu, aber es bringt es auf Vordermann. Sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen ist es die beste Möglichkeit, einen modernen Superhelden-Klassiker neu zu entdecken.

10. Suicide Squad: Tötet die Justice League [Das beste Superheldenspiel mit Antihelden-Team]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Rocksteady Studios Besondere Merkmale Koop-Team-Gameplay, vier einzigartige Charaktere und ein storybasierter Live-Service. Metacritic-Bewertung 60

RocksteadysSuicide Squad: Tötet die Justice League stellt die Superhelden-Formel auf den Kopf. Anstelle von Gerechtigkeit und Tugend kämpfst du für Chaos und Überleben. Der Kampf gegen gehirngewaschene Helden wie Superman, den Dunklen Ritter und Flash sorgt für echte narrative Spannung und verleiht jeder Mission hinter den Explosionen eine moralische Tiefe.

Das Spiel spielt in der ArkhamUniversum,aber dieses Mal steuerst du die Bösewichte: Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang. Jedes Mitglied sorgt auf seine ganz eigene Art für Chaos und bildet so das dysfunktionalste „Helden“-Team, das man sich vorstellen kann.

Pro-Tipp Wenn man die Fortbewegung und den Kampf für jedes Squad-Mitglied beherrscht, wird das Solospiel viel spannender und flüssiger.

Das Gameplay verbindet Third-Person-Shooter-Elemente mit akrobatischen Fortbewegungsmöglichkeiten. Harley schwingt sich mit ihrem Enterhaken über die Dächer, Deadshot schwebt mit seinem Jetpack für präzise Manöver in der Luft, King Shark bahnt sich seinen Weg durch Menschenmengen, und Boomerang bewegt sich mit seiner geschwindigkeitsbasierten Teleportation blitzschnell über das Schlachtfeld.

Trotz einiger umstrittener Designentscheidungen, Suicide Squad überzeugt durch Ton und Stil. Der Text besticht durch bissige Wortgefechte und schwarzen Humor, und die Zwischensequenzen zeigen Rocksteadys typisches filmisches Flair.

Mein Fazit: Suicide Squad: Tötet die Justice League ist chaotisch, laut und macht unbestreitbar Spaß. Es ist ein gewagtes Experiment, das zeigt, dass ein Antihelden-Spiel auch voller Persönlichkeit, Freiheit und chaotischer Teamarbeit sein kann.

11. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Rache [Das beste Koop-Superhelden-Spiel für Freunde]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Tribute Games, Konami Besondere Merkmale Kämpfe im Retro-Beat-’em-up-Stil, lokaler und Online-Koop-Modus, Pixel-Art-Grafik. Metacritic-Bewertung 85

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Rache ist pure Nostalgie und eines der Die besten Koop-Spiele des Superhelden-Genres. Es lässt den Geist klassischer Arcade-Beat-’em-ups wieder aufleben und bietet gleichzeitig die flüssige Spielmechanik und die Stabilität im Koop-Modus, die heutige Spieler erwarten.

Du kannst alle vier Turtles (Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael) steuern oder als Nebencharaktere wie April oder Splinter einsteigen – für chaotischen Spielspaß mit bis zu sechs Spielern.

Pro-Tipp Versuche, die Charakterrollen zwischen den Levels zu wechseln. Der Wechsel der Schildkröten fördert die Beherrschung der Fähigkeiten und hilft dabei, höhere Team-Kombinationswerte zu erzielen.

Jeder Charakter verfügt über einzigartige Werte und Kombos, was Teamwork und Spezialisierung fördert. Tribute Games ist sich der Bedeutung von unbeschwertem Humor, hohem Tempo und hohem Wiederspielwert bewusst. Die Kämpfe sind rasant und reaktionsschnell, untermalt von knackigen Soundeffekten und flüssigen Animationen, die jeden Treffer zu einem echten Erlebnis machen.

Abgesehen vom Kampfgeschehen besticht der Pixel-Art-Stil des Spiels durch seine Farbenpracht und seinen Charme. Jeder Level ist eine Hommage an den Original-Zeichentrickfilm und die Arcade-Klassiker, abgerundet durch einen phänomenalen Soundtrack von Tee Lopes.

Mein Fazit: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Rache beweist, dass Koop-Superhelden-Spiele keine riesigen Welten brauchen, um zu glänzen. Es ist perfekt für Spieler, die sich mit Freunden die Couch und ein Stück Pizza teilen möchten, während sie die Welt retten.

12. LEGO: Die Unglaublichen [Das beste familienfreundliche Superhelden-Spiel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X Erscheinungsjahr 2018 Urheber Traveller’s Tales, TT Fusion, TT Games, Feral Interactive. Besondere Merkmale Koop-Modus zum spontanen Mitspielen, Puzzle-Plattformspiel, Pixar-Humor, Open-World-Hub. Metacritic-Bewertung 69

LEGO: Die Unglaublichen erzählt die Geschichten von Die Unglaublichen and Die Unglaublichen 2, wobei jedes Level mit kooperativen Rätseln, Slapstick-Humor und dem kreativen Einsatz von Fähigkeiten gespickt ist. Das Spiel ist auf Zugänglichkeit und Wiederspielwert ausgelegt und gehört zu den Die besten Open-World-Spiele für Fans der Reihe. Es ist zudem ein idealer Einstieg für jüngere Spieler, die Spaß am lokalen Koop-Modus haben.

Pro-Tipp Erledige Nebenmissionen zwischen den Levels der Hauptgeschichte. Dadurch schaltest du goldene Bausteine und zusätzliche Pixar-Charaktere frei, die neue Spielmöglichkeiten bieten.

Jedes Familienmitglied ist ein spielbarer Charakter und lässt sich anders steuern: Mr. Incredible versetzt heftige Schläge, Elastigirl dehnt sich zu unmöglichen Formen aus, Lila nutzt Kraftfelder und Tarnung und Liebe bringt Tempo und Chaos in jeden Kampf. Der Wechsel zwischen ihnen mitten im Kampf sorgt für Abwechslung und fördert die Zusammenarbeit.

Außerhalb der Missionen können die Spieler eine Open-World-Stadt erkunden, die voller Nebenaktivitäten, Sammelobjekte und witziger Anspielungen auf andere Pixar-Filme steckt.

Mein Fazit: LEGO: Die Unglaublichen ist ein unterhaltsames, leicht zugängliches Superhelden-Abenteuer für alle Altersgruppen. Es ist farbenfroh, auf Zusammenarbeit ausgelegt und steckt voller Herz.

13. DCs Justice League: Kosmisches Chaos [Das beste unbeschwerte Superhelden-Spiel für Kinder]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber PHL Collective, Outright Games Besondere Merkmale Grafik im Cartoon-Stil, vereinfachte Kämpfe, kindgerechte Missionen. Metacritic-Bewertung 76

DCs Justice League: Kosmisches Chaos bietet eine helle und fröhliche Interpretation des düsteren und rauen DC-Universums. Das Spiel wurde speziell für jüngere Spieler und Gelegenheitsspieler entwickelt und tauscht die Düsternis von Gotham und den Realismus von Arkham City für lebendige Farben, eine intuitive Steuerung und Humor, der dem Geist der legendärsten Helden von DC treu bleibt.

Pro-Tipp Schließe die Heldenherausforderungen so früh wie möglich ab, um neue Ausrüstung und Charakter-Skins freizuschalten, die dir den Fortschritt erleichtern.

Die Spieler können frei zwischen Superman, BatmanundWonder Woman, von denen jeder über einzigartige Moves und Fähigkeiten verfügt. In der Geschichte tritt das Trio gegen Mr. Mxyzptlk an, den schelmischen Kobold aus der fünften Dimension. Der Fokus des Spiels auf Erkundung und Sammeln sorgt für anhaltenden Spielspaß, während das einfache Missionsdesign den Zugang für alle Altersgruppen gewährleistet.

Die farbenfrohe Gestaltung, die witzigen Sprachaufnahmen und die Koop-Mechanik machen das Spiel zu einer hervorragenden Wahl für gemeinsame Spielrunden mit der Familie oder für jüngere Fans, die zum ersten Mal in das Superhelden-Genre einsteigen.

Mein Fazit: DCs Justice League: Kosmisches Chaos fängt den Spaß, den Humor und den Teamgeist ein, die die Justice League ausmachen. Es ist die perfekte Wahl für Kinder, Familien oder alle, die sich ein entspanntes Superhelden-Abenteuer wünschen.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2016 Urheber Traveller’s Tales, TT Fusion, TT Games, Feral Interactive. Besondere Merkmale Riesige Auswahl an Charakteren, Koop-Modus, von Filmen inspirierte Story-Missionen Metacritic-Bewertung 71

LEGO: Marvel’s Avengers feiert das Spektakel des Marvel Cinematic Universe mit Humor, Herz und Hunderten von freischaltbaren Helden. Es erzählt Momente aus Die Rächer and Avengers: Age of Ultron, wobei filmische Sequenzen mit der für die LEGO-Reihe typischen Komik und dem Rätsel-Plattform-Spiel kombiniert werden.

Spieler können über 200 Marvel-Figuren, von Iron Man und Captain America bis hin zu weniger bekannten Helden wie Moon Knight und Ms. Marvel. Jede Figur verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die mit Rätseln in der Umgebung interagieren, was Koop-Sessions dynamisch und wiederholenswert macht.

Pro-Tipp Nachdem du die Hauptkampagne abgeschlossen hast, kannst du frühere Missionen im Freispiel-Modus erneut spielen, um Sammelobjekte zu finden, die nur mit Helden und Kräften aus dem späteren Spielverlauf erreichbar sind.

Was wirklich ausmacht LEGO: Marvel’s Avengers ist sein Wiederspielwert. Es ist sowohl für Perfektionisten als auch für Gelegenheitsspieler konzipiert, da es Leicht zu erlernen und bis zu 100 % befriedigend. Spiele alleine oder teile den Bildschirm mit einem Freund, um die Welt zu erkunden, neue Inhalte freizuschalten und Spaß zu haben.

Mein Fazit: LEGO: Marvel’s Avengers ist das ultimative Superhelden-Spiel für Fans des Marvel-Universums. Es steckt voller Fan-Service und bietet einen hohen Wiederspielwert.

15. Injustice: Götter unter uns [Das beste Superhelden-Kampfspiel mit einer tiefgründigen Handlung]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Xbox 360, Microsoft Windows, Erscheinungsjahr 2013 Urheber NetherRealm Studios, Warner Bros. Games, High Voltage Software, Armature Studio Besondere Merkmale Filmreifer Story-Modus, legendäre DC-Charaktere, Umgebungsübergänge zwischen den Levels. Metacritic-Bewertung 81

Die Handlung spielt in einem alternativen Universum, in dem Superman wird nach einer persönlichen Tragödie zum Tyrannen, Injustice: Götter unter uns befasst sich mit Macht, Angst und Korruption auf eine Weise, wie es nur wenige Kampfspiele tun.

Entwickelt von NetherRealm Studios, den Machern von Mortal Kombat, Injustice: Götter unter uns verbindet flüssige Kampfmechaniken mit einer fesselnden Geschichte, in der Superhelden in einem moralisch zwiespältigen Bürgerkrieg gegeneinander antreten.

Pro-Tipp Interagiere mit der Umgebung und nutze verschiedene Objekte im Hintergrund, um eine defensive Position in einen unmittelbaren Vorteil zu verwandeln.

Jede Figur, von Batman und Wonder Woman bis hin zu Green Arrow und The Flash, hat einzigartige Kombos und Fähigkeiten die authentisch an ihre Comic-Wurzeln anknüpfen. Die Kämpfe wirken filmisch, und die Szenenwechsel sorgen für dramatische und dynamische Action.

Die Einzelspieler-Kampagne zählt nach wie vor zu den besten des Genres und verbindet Motion-Capture-Zwischensequenzen nahtlos mit dem Gameplay. Für Wettkampfspieler bieten die Online- und lokalen Modi die technische Präzision, für die NetherRealm bekannt ist, während Gelegenheitsspieler das reine Superhelden-Spektakel genießen können.

Mein Fazit: Injustice: Götter unter uns bietet gleichermaßen fesselnde Geschichten und spektakuläre Action. Es ist eines der wenigen Kampfspiele, bei denen die Handlung genauso packend ist wie die Schläge.

16. Marvels Iron Man VR [Das beste immersive Superhelden-Erlebnis in der virtuellen Realität]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 4, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Camouflaj, Endeavor One, Reality Labs Besondere Merkmale Bewegungsgesteuerter Flug, immersives Head-up-Display, Superhelden-Perspektive aus der Ich-Perspektive. Metacritic-Bewertung 73

Marvels Iron Man VR macht den Traum, Tony Stark zu werden, zur greifbaren Realität. Es wurde exklusiv für die virtuelle Realität entwickelt und ermöglicht es dir, in den Iron-Man-Anzug schlüpfen das über bewegungsgesteuerten Flug, Repulsor-Schüsse und ein Cockpit-ähnliches HUD verfügt, das einem das Gefühl vermittelt, wirklich in der Rüstung zu sitzen.

Durch die Lüfte zu fliegen, dabei Raketen auszuweichen, Repulsor-Schüsse manuell zu zielen und den Anzug mitten im Kampf zu reparieren, macht das Gameplay zu einem körperlichen Erlebnis.

Pro-Tipp Spielen Sie im Sitzen, wobei Sie die Bewegungseinstellungen an Ihr persönliches Komfortniveau anpassen. Durch die Feinabstimmung der Drehgeschwindigkeit und der Vignettierungsstärke lässt sich die VR-Ermüdung bei längeren Spielsitzungen verringern.

Die VR-Steuerung ist anspruchsvoll, aber lohnenswert. Wenn man sie einmal beherrscht, vermittelt sie einem ein echtes Gefühl von Macht. Die Geschichte beleuchtet Starks inneren Konflikt und seine Schuldgefühle auf überraschend tiefgründige Weise und verleiht der Handlung so eine emotionale Tiefe.

Genau genommen ist es eines der Die besten VR-Spiele das durch sein immersives Spielerlebnis und sein Sounddesign besticht. Das Brummen der Düsentriebwerke, HUD-Meldungen und Tonys eigene Sprüche hallen um dich herum wider und verstärken das Gefühl, dass du eine der fortschrittlichsten Waffen der Fiktion steuerst.

Mein Fazit: Marvels Iron Man VR bietet eines der authentischsten Superheldenerlebnisse, die je geschaffen wurden. Es geht nicht nur ums Fliegen; es geht darum, den Anzug zu spüren, die Verantwortung und den Rausch der Kraft, die damit einhergehen, Iron Man zu sein.

17. Dragon Ball: Sparking! Zero [Das beste Anime-Superhelden-Spiel mit explosiven Kämpfen]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Spike Chunsoft Besondere Merkmale 3D-Arenakämpfe, zerstörbare Umgebungen, riesige Charakterauswahl. Metacritic-Bewertung 81

Die Wiederbelebung derBudokai TenkaichiErbe,Dragon Ball: Sparking! Zero bietet actiongeladene Kämpfe in einem Ausmaß, wie es nur wenige Anime-Spiele das kaum zu übertreffen ist. Die Spieler entfesseln Energiestrahlen, die ganze Städte dem Erdboden gleichmachen, teleportieren sich mitten im Kampf und reihen spektakuläre Verwandlungen aneinander, die direkt aus dem Anime zu stammen scheinen.

Jeder Kämpfer aus dem riesigen Kader bringt einen ganz eigenen Spielstil mit – von energiebasierten Fernkampfspezialisten wie Goku und Vegeta bis hin zu Nahkampf-orientierten Kriegern wie Broly oder Piccolo. Die 3D-Arena-Design, zerstörbare Umgebungen und fortschrittliche Effekte sorgen dafür, dass sich jeder Kampf realistisch anfühlt.

Pro-Tipp Lerne frühzeitig die „Vanish-Dash“-Technik, um gegnerische Combos zu unterbrechen und Lücken für besonders schadensstarke Finisher zu schaffen.

Abgesehen von seiner Funktionsweise, Funken! Null trifft den Kern der Fantasie von absoluter Macht. Jeder Kampf fühlt sich wie ein filmisches Spektakel an, komplett mit Energieauren, bildschirmerschütternden Zusammenstößen und Dialogen, die die Spannung vor jedem ultimativen Schlag noch steigern.

Mein Fazit: Dragon Ball: Sparking! Zero ist dein Ticket zu rasanten, übertriebenen Kämpfen. Es ist perfekt für Spieler, die es lieben, wenn ihre Superkräfte auf Hochtouren laufen.

18. inFamous Second Son [Bestes Open-World-Spiel mit Superkräften]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Besondere Merkmale Elementarkräfte-System, moralisch motivierte Entscheidungen, Seattle als offene Spielwelt. Metacritic-Bewertung 80

inFAMOUS: Second Son beweist, dass man kein berühmtes Cape oder Logo braucht, um sich wie ein Superheld zu fühlen. Wie Delsin Rowe, einem rebellischen Graffitikünstler, setzen die Spieler elementare Kräfte ein. Das Spiel spielt in einem wunderschön gestalteten Seattle und fängt das berauschende Gefühl der Freiheit und die moralische Last der Macht besser ein als fast jeder andere Open-World-Titel.

Pro-Tipp Rüste ein Power-Set vollständig auf, bevor du zu einem anderen wechselst. So kannst du dessen fortgeschrittene Mechaniken erkunden und die Synergieeffekte in den Kämpfen im späten Spielverlauf maximieren.

Das SpielMoral-System bestimmt das Spielerlebnis. Jede Entscheidung wirkt sich auf Delsins Kräfte, seinen Ruf und sogar auf die Atmosphäre der Stadt aus. Das Ergebnis sind zwei völlig unterschiedliche Durchläufe: einer heroisch, einer zerstörerisch. Die Kämpfe sind rasant und stilvoll und verbinden flüssige Parkour-Bewegungen mit energiebasierten Angriffen, die jeden Kampf explosiv wirken lassen.

Jede Kraft verändert den Spielrhythmus grundlegend. „Smoke“ bietet Tarnung und Schnelligkeit, „Neon“ fördert Präzision und Beweglichkeit, und die anderen Fähigkeiten definieren die Art und Weise neu, wie du dich fortbewegst und kämpfst.

Mein Fazit: inFAMOUS: Second Son ist raffiniert, rasant und moralisch vielschichtig. Es zählt zu den am meisten unterschätzten Superhelden-Erlebnissen auf der PlayStation.

19. The Wonderful 101: Remastered [Das beste unterschätzte Superhelden-Teamspiel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2013 Urheber PlatinumGames, PlatinumGames Inc. Besondere Merkmale Ein herausragendes System zur Massenkontrolle, gewaltige Team-Kombos, kreatives Boss-Design. Metacritic-Bewertung 72

The Wonderful 101: Remastered ist ein chaotisches, farbenfrohes Fest der Teamarbeit und Kreativität. Ursprünglich exklusiv für die Wii U erschienen, bringt diese überarbeitete Version einen der einfallsreichsten Titel von PlatinumGames auf moderne Plattformen.

Anstatt einen einzelnen Helden zu steuern, befehligen Sie einen ganzen Trupp von ihnen und verwandeln so eine Menge Zivilisten in eine geschlossene Kampftruppe. Das Gameplay dreht sich um die Unite Morph Mechanik, mit der du Formen zeichnen kannst, um aus deinem Heldenteam riesige Waffen oder Werkzeuge zu erschaffen.

Pro-Tipp Unterschätze das Crowd Management nicht. Die Rettung von Zivilisten mitten im Kampf vergrößert dein Team und verbessert sowohl die Offensive als auch die Defensive für kommende Gefechte erheblich.

Es ist rasant, strategisch und herrlich übertrieben, mit Kämpfen, die sich auf die beste Art und Weise wie kontrolliertes Chaos anfühlen. Bosskämpfe sind mehrstufige Spektakel, die Rätsellösen, Plattform-Action und Kämpfe in einer einzigen Sequenz vereinen.

Optisch bewahrt die überarbeitete Version die Energie eines Samstagmorgen-Zeichentrickfilms, während Auflösung und Leistung verbessert wurden. Das Spiel ist skurril, aber anspruchsvoll und fordert dich dazu auf, kreativ zu denken, anstatt dich auf rohe Gewalt zu verlassen.

Mein Fazit: The Wonderful 101: Remastered ist eines der originellsten Superhelden-Spiele, die je entwickelt wurden. Es belohnt Experimentierfreude und lässt die Spieler die Freude spüren, als Team die Welt zu retten.

20. Steuerung [Das beste Superhelden-ähnliche Spiel für Fans von Superkräften und Mysterien]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment Besondere Merkmale Telekinetische Kämpfe, sich wandelnde Umgebungen, eine surreale Erzählung. Metacritic-Bewertung 82

Remedy Entertainment’s Steuerung Es gibt hier zwar keine Umhänge oder Comic-Panels, aber das Spiel bietet eine der überzeugendsten Machtfantasien der modernen Gaming-Welt. Du spielst als Jesse Faden, den neuen Direktor des geheimnisvollen Federal Bureau of Control, und paranormale Phänomene in einem sich verwandelnden Wolkenkratzer namens „The Oldest House“ untersuchen.

Pro-Tipp Investiere in Energie und setze Upgrades frühzeitig ein, um deine Telekinese zu stärken. Das erhöht nicht nur den Schaden, sondern verwandelt gewöhnliche Gegenstände in tödliche Geschosse.

Jesse schwingt die Dienstwaffe, eine Waffe, die sich in verschiedene Formen verwandeln lässt, und telekinetische Kräfte, mit denen du deine Umgebung in dein Arsenal verwandelst. Du kannst Schreibtische schleudern, Wände einreißen und Gegner mit filmreifer Präzision in der Luft schweben lassen. Die Kämpfe sind flüssig, und jede Begegnung wirkt wie ein choreografiertes Chaos.

Mein Fazit: Steuerung ist das Superheldenspiel für Spieler, die Geheimnisse den Masken vorziehen. Es ist unheimlich, kraftvoll und eine Mischung aus übersinnlichen Kämpfen und psychologischen Intrigen.

21. DC League of Super-Pets [Das beste Superhelden-Spiel für jüngere Spieler]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X Erscheinungsjahr 2022 Urheber Outright Games, PHL Collective Besondere Merkmale Flug-Shooter auf festen Bahnen, Helden in Form von Haustieren, intuitive Steuerung. Metacritic-Bewertung N/A

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace bietet ein unkompliziertes, unterhaltsames Superhelden-Erlebnis, das sich perfekt für jüngere Spieler oder Familien eignet, die auf der Suche nach dem Die besten Familienspiele für Nintendo Switch. Du schlüpfst in die Rolle von Krypto the Superdog and Ace, der Fledermaushund, die über Metropolis hinwegfliegen, um gefangene Tiere vor Lex Luthors Roboterarmee zu retten.

Pro-Tipp Höhere Punktzahlen und das Sammeln von Rettungsaktionen sorgen bei jüngeren Spielern für zusätzlichen Wiederspielwert. Spiele frühere Missionen erneut, nachdem du neue Fähigkeiten freigeschaltet hast.

Das Gameplay folgt einem Rail-Shooter Format. Du fliegst automatisch, während du auf Gegner zielst und Energiestrahlen auf sie abfeuerst. Es handelt sich um ein klassisches Arcade-Spiel, bei dem schnelle Reflexe und visuelle Effekte im Vordergrund stehen, statt Komplexität.

Super-Haustiere ist ein Superhelden-Spiel für Einsteiger, das jüngere Spieler ohne umfangreiche Tutorials oder überfordernde Spielmechaniken problemlos spielen können. Die fröhliche Grafik, der beschwingte Soundtrack und der positive Ton sorgen für Spaß, während kurze Missionen und klare Ziele dafür sorgen, dass es nie langweilig wird.

Mein Fazit: DC League of Super-Pets ist ein charmanter und farbenfroher Einstieg in das Superhelden-Gaming für jüngere Spieler. Es ist harmlos, fröhlich und macht überraschend viel Spaß.

Mein Gesamtfazit zu den besten Superhelden-Spielen

All diesDie 21 besten Superhelden-Spiele bringen ihre eigene Sichtweise auf Macht, Verantwortung und Identität ein, sei es durch emotionale Erzählkunst, filmisches Spektakel oder puren, chaotischen Spaß. Falls du noch unsicher bist, wo du anfangen sollst, hier sind einige Empfehlungen:

Für Action & Story: Marvel’s Spider-Man 2 bleibt der Goldstandard unter den Superhelden-Spielen. Action mit Netzschwingen, eine emotionale Geschichte und erstklassige Grafik – das ist das Komplettpaket.

bleibt der Goldstandard unter den Superhelden-Spielen. Action mit Netzschwingen, eine emotionale Geschichte und erstklassige Grafik – das ist das Komplettpaket. Für Koop- und Familienspaß: LEGO: Die Unglaublichen ist das beste Koop-Superheldenspiel für Familien. Es gibt für jedes Familienmitglied einen Charakter, jede Menge Koop-Inhalte und eine riesige offene Welt, die man gemeinsam erkunden kann.

ist das beste Koop-Superheldenspiel für Familien. Es gibt für jedes Familienmitglied einen Charakter, jede Menge Koop-Inhalte und eine riesige offene Welt, die man gemeinsam erkunden kann. Für Innovation und neue Ideen : Versand bietet mit seinem Cyber-Noir-Setting, den telepathischen Kräften und den vom Spieler bestimmten Entscheidungen eine neue Perspektive auf Superhelden-Spiele. Und die Besetzung ist hervorragend!

: bietet mit seinem Cyber-Noir-Setting, den telepathischen Kräften und den vom Spieler bestimmten Entscheidungen eine neue Perspektive auf Superhelden-Spiele. Und die Besetzung ist hervorragend! Für Kampfsportfans: Injustice: Götter unter uns war ein bahnbrechender Titel und zählt dank seiner Kampfmechanik und Handlung nach wie vor zu den besten Superhelden-Kampfspielen.

Egal, was für ein Held du sein möchtest – auf dieser Liste ist ein Spiel dabei, bei dem du in die Rolle schlüpfen, die Welt retten und dabei entweder jede Menge Spaß haben oder eine existenzielle Krise durchleben kannst.

Häufig gestellte Fragen