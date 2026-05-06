Los mejores juegos de magnates: los 11 mejores títulos para crear mejores negocios en 2025
Si hablamos de los mejores juegos de magnates, títulos como Rollercoaster Tycoon, El Hospital Temático, y elSimCityLas series me vienen rápidamente a la mente. Gracias a su amplio y/o profundo análisis de los numerosos sistemas que requieren un conocimiento a fondo, los juegos de gestión son una forma estupenda de poner a prueba a los jugadores.
Muchos de los mejores juegos de magnates son simuladores de negocios en los que tendrás que gestionar los distintos procesos necesarios para que todo siga funcionando. Desde la asignación de recursos hasta la gestión presupuestaria y la priorización de tareas, estos juegos plantean un desafío enorme y polifacético que sin duda hará las delicias de los amantes de la estrategia.
Nuestra selección de los mejores juegos de magnates
Mi lista completa está repleta de títulos de primera categoría, pero estos tres se sitúan directamente en lo más alto de la clasificación. Reúnen todo lo que hace que los mejores juegos de simulación empresarial sean irresistibles: un diseño inteligente, una rejugabilidad infinita y la habilidad de convertir las hojas de cálculo en algo emocionante.
- Game Dev Tycoon (2012) – un título «sencillo» pero adictivo sobre la creación de videojuegos.
- Dos puntosHhospital (2018) – un digno sucesor espiritual del clásico El Hospital Temático que conserva el encanto y la originalidad.
- Planet Coaster (2016) – una versión modernizadaRollercoaster Tycoon.
Pero, aunque no todos los títulos de esta lista figuran entre los cinco primeros, all ¡Sin duda, vale la pena echarles un vistazo!
Los 11 mejores juegos de magnates para saciar tu lado controlador
Lo que hace que los juegos de magnates sean especialmente geniales es la cantidad de estrategia que hay que emplear para superarlos.
Tanto si gestionas un hospital, un parque temático, un zoológico o una granja, necesitarás la mentalidad adecuada y un enfoque estratégico para crear un negocio de éxito. Aquí tienes nuestra lista de los 11 mejores juegos de magnates que seguro que te harán pensar.
1. Game Dev Tycoon [El mejor simulador de estudio de videojuegos]
|Tipo de juego
|Negocios / Simulación de estudio de videojuegos
|Plataformas
|PC, macOS, Linux, Switch, iOS, Android
|Año de estreno
|2012
|Creador/es
|Greenheart Games
|Duración media de la partida
|Unas 8 horas
Si alguna vez has querido demostrar que puedes hacerlo mejor que las empresas de videojuegos actuales, Game Dev Tycoon te permite pasar de las palabras a los hechos.
Todo empieza de forma sencilla: crea un buen juego y la gente lo comprará. Pero, al igual que en la vida real, el desarrollo de videojuegos se vuelve cada vez más complejo a medida que avanzan el tiempo y la tecnología. Hay que adquirir licencias, adaptarse a los gustos del público y desarrollar el hardware. Dependiendo de cómo lo manejes, tu pequeño estudio en un garaje acabará convirtiéndose en un gigante industrial… o seguirá siendo independiente.
¿Estás empezando? No te gastes todo el presupuesto en proyectos llamativos. Construye una base sólida, céntrate en la investigación y consigue tus primeros éxitos. Después, o vas a lo grande o mejor ni lo intentes.
Este ciclo de juego, sencillo pero profundo, le garantiza fácilmente a este título un puesto en mi lista de excelentes juegos de simulación. Por si fuera poco, Game Dev Tycoon ¡además cuenta con una comunidad de modders muy activa!
Mi veredicto:Game Dev Tycoon es el mejor escenario para los aspirantes a desarrolladores de videojuegos. Si alguna vez has querido crear tu propio estudio y llegar a lo más alto, este es tu juego. Es la combinación perfecta de estrategia y creatividad.
2. Hospital Dos Punto l [El magnate más extravagante del sector sanitario]
|Tipo de juego
|Negocios / Simulador de hospital / Gestión
|Plataformas
|PC, macOS, Linux, Switch, PS4, Xbox One
|Año de estreno
|2018
|Creador/es
|Two Point Studios
|Duración media de la partida
|~39 horas
Este sucesor espiritual de El Hospital Temático(Lo tenía en la PS1) no solo es un juego de simulación empresarial genial, sino que también es uno de los Los mejores juegos para Mac que puedes conseguir hoy mismo.
Para crear un hospital de éxito, tendrás que distribuir tus limitados recursos para construir instalaciones y contratar personal, que se dedicará a investigar enfermedades y curar a los pacientes. No es que nada de esto sea grave, eso sí. Con enfermedades como las infecciones de Jest y la fiebre nocturna, además de médicos con rasgos que van desde lo higiénico hasta lo directamente malvado, Hospital Dos Punto l rinde homenaje al encanto disparatado de su predecesor.
Acepta el caos. A veces, un pequeño error de gestión puede dar lugar a resultados divertidísimos (y sorprendentemente eficaces). ¡Apuesta fuerte con tus diseños, pero asegúrate de que tu personal esté a la altura!
Hospital Dos Punto l Es cómico, sí, pero verás que el aspecto empresarial se trata con bastante seriedad. ¡Hay que gestionarlo con mucho tacto, o te encontrarás con que tu hospital acaba cerrando!
Mi veredicto: Hospital Dos PuntosEste juego te ofrece toda la diversión desenfrenada de dirigir un hospital disparatado, con enfermedades extravagantes y un personal desternillante. Si te gustan los juegos de gestión empresarial desenfadados con cierta profundidad estratégica, este es una apuesta segura.
3. Planet Coaster [El mejor creador de parques temáticos]
|Tipo de juego
|Simulación de construcción y gestión (parque temático)
|Plataformas
|PC, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2016
|Creador/es
|Frontier Developments
|Duración media de la partida
|~75-100 horas
No hay novedadesRollercoaster Tycoon ¿Juegos en los últimos años? No te preocupes. Planet Coaster tiene todo lo que el RCT ofertas de la serie y mucho más.
Como director de un parque de atracciones, tendrás que diseñar con esmero cada giro, cada bucle y cada caída de tus vertiginosas montañas rusas. Pero ten cuidado: si la fuerza G es excesiva o la atracción resulta demasiado aterradora o provoca náuseas, solo los visitantes más atrevidos se animarán a subir. Aunque eso no te detendrá, ya que podrás montarte en tu propia montaña rusa en primera persona para experimentar tu creación de primera mano. Y si te sientes creativo, ¡el modo sandbox te permite salirte literalmente de los raíles con tus diseños!
El modo Sandbox es tu patio de recreo. Da rienda suelta a tu creatividad con los diseños de tus montañas rusas: sin límites, sin presiones. Experimenta, construye atracciones alocadas y deja volar tu imaginación; tu parque, tus reglas.
Las montañas rusas son el principal atractivo, claro, pero tendrás que mantener contentos a tus visitantes para que sigan pagando. Instala otras atracciones, construye restaurantes y zonas de descanso, e incluso abre hoteles por si deciden quedarse a pasar la noche. Todo ello, casualmente, te reportará más dinero para construir más montañas rusas.
Mi veredicto: Si alguna vez has soñado con ser el cerebro detrás de parques temáticos alucinantes, Planet Coaster ahí es donde está la clave. El increíble nivel de personalización y libertad te permite construir un parque que hará que «Rollercoaster Tycoon» parezca un juego de niños.
4. Zoo Tycoon: La colección definitiva de animales [El mejor juego de gestión de zoológicos informal]
|Tipo de juego
|Simulación de gestión de un zoológico
|Plataformas
|PC, Xbox 360, Xbox One
|Año de estreno
|2013 (juego básico), 2017 (remasterización de «Ultimate Animal Collection»)
|Creador/es
|Asobo Studio y Frontier Developments
|Duración media de la partida
|~80-100 horas
Zoo Tycoon: La colección definitiva de animales es un buen punto de partida, sencillo, para los jugadores ocasionales que quieran iniciarse en este mundo.
No te pierdas en los detalles de cada animal. Empieza por lo básico, céntrate en unas pocas instalaciones y procura que los visitantes estén satisfechos. ¡Ya tendrás tiempo de ampliar y personalizar más adelante!
Al igual que con los demás Zoo Tycoon En este juego, te encargarás de dirigir un zoológico. La gestión resulta sorprendentemente sencilla, con recintos ya construidos, una ubicación limitada de los animales y menos necesidad de atender las necesidades de los visitantes. Todo ello da lugar a una experiencia bastante tranquila en la que podrás tomarte todo el tiempo que necesites para diseñar el zoológico de tus sueños. ¡Y cuando hayas terminado, incluso podrás dar un paseo por el recinto!
Mi veredicto: Zoo Tycoon: La colección definitiva de animales Es un juego relajado, perfecto para jugadores ocasionales que quieran construir el zoológico de sus sueños sin complicarse la vida. Es ideal para cualquiera que quiera gestionar y diseñar, pero sin el estrés intenso de otros juegos de simulación de negocios.
5. El ejecutivo: magnate de la industria cinematográfica [El mejor simulador de estudio cinematográfico]
|Tipo de juego
|Magnate / dirección (en el ámbito de los estudios cinematográficos)
|Plataformas
|PC, macOS
|Año de estreno
|2024
|Creador/es
|Goblinz Studio, Susurros de arce
|Duración media de la partida
|Unas 8 horas
Dirigir un estudio cinematográfico es una mezcla a partes iguales de arte y caos, y The Executive: Magnate de la industria cinematográfica captura esa energía a la perfección. Tendrás que buscar actores, contratar directores y lidiar con los egos mientras persigues el próximo éxito de taquilla. Aquí cada decisión cuenta. Es el tipo de juego que enganchará a cualquiera que disfrute de los simuladores de negocios con un toque creativo.
Una vez que te adentras en el juego, la experiencia es una mezcla caótica de estrategia y drama. Construir tu estudio resulta muy satisfactorio, pero el camino desde las pequeñas películas independientes hasta el dominio de los éxitos de taquilla puede ser brutal. Me gusta que cada proyecto parezca una apuesta arriesgada, y que incluso un solo fracaso pueda minar tu confianza. Te mantiene enganchado, aunque me gustaría que el avance inicial fuera un poco más rápido.
No pierdas de vista tu presupuesto a la hora de contratar personal. Al principio no necesitas contar con los mejores actores y directores. Empieza poco a poco y haz crecer tu imperio de forma estratégica, o te quedarás sin dinero demasiado rápido.
Visualmente, el juego recrea a la perfección el ambiente de la industria cinematográfica con menús elegantes, una iluminación cinematográfica y una banda sonora de jazz que crea el ambiente de estudio perfecto.
Mi veredicto: Si alguna vez has soñado con dirigir tu propio estudio de Hollywood, este juego es tu oportunidad. Es una inmersión total en el brillo, el glamour y el drama de la industria cinematográfica, con un amplio margen para hacer crecer tu imperio creativo.
6. Arquitecto de prisiones [El mejor simulador de gestión de prisiones]
|Tipo de juego
|Simulador de construcción y gestión de prisiones
|Plataformas
|PC, OS X, Linux, Switch, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android
|Año de estreno
|2015
|Creador/es
|Introversion Software (posteriormente Paradox Interactive)
|Duración media de la partida
|~100 horas
La vida en la cárcel es dura, sin duda. Pero gestionar una prisión es igual de duro, como descubrirás en Arquitecto de prisiones.
Cada recluso que tengas bajo tu custodia aumenta tu salario diario, pero ten cuidado: se trata de seres humanos y tendrás que satisfacer sus numerosas necesidades para mantenerlos contentos y dispuestos a cooperar. Sin embargo, algunos de ellos pueden crear problemas y lo harán siempre que puedan. Estos reclusos empedernidos requieren una atención especial, desde bloques de celdas separados hasta celdas de aislamiento, o incluso un grupo de guardias fuertemente armados. A cambio, los alborotadores te reportan mayores ingresos, así que es una cuestión de riesgo y recompensa.
No pierdas de vista el estado de ánimo de tu prisión. Un recluso feliz es un recluso dócil. Si descuidas las necesidades de tus reclusos, en un abrir y cerrar de ojos te encontrarás con un motín entre manos.
La complejidad que entraña la planificación para los distintos tipos de reclusos hace que Arquitecto de prisiones no solo es un fantástico juego de magnates, sino también un un gran juego de estrategia. Y si buscas más opciones de personalización, también puedes ajustar varios parámetros para disfrutar de una experiencia más realista, o incluso sumergirte en el mundo totalmente gigantesco¡Biblioteca de módulos!
Mi veredicto: Arquitecto de prisiones se basa en la estrategia, la construcción y un toque de caos. Si te gusta construir cosas y gestionar un sistema complejo (aunque quizá provoques algún que otro desastre por el camino), este juego te mantendrá enganchado durante horas.
7. Factorio [El mejor simulador de gestión de fábricas]
|Tipo de juego
|Automatización industrial / gestión / simulación
|Plataformas
|PC, Linux, macOS, Switch
|Año de estreno
|2020
|Creador/es
|Wube Software
|Duración media de la partida
|unas 60 horas
Factorio Es, sin lugar a dudas, el mejor juego de simulación empresarial para los que se apasionan por construir y optimizar. Te lo prometo: nunca te quedarás sin cosas que haceren este juego.
La expansión y la optimización continuas son el núcleo de juegos comoFactorio. Como ingeniero abandonado en el mundo salvaje de Nauvis, tendrás que recolectar recursos naturales, procesarlos y utilizar esos productos para construir infraestructuras espaciales que te permitan regresar a casa. Sin embargo, pronto te olvidarás de tu objetivo inicial al sumergirte en los diversos procesos necesarios para gestionar tu fábrica. La fábrica debe crecer constantemente.
¡Empieza poco a poco, ve ampliando y optimiza todo! En Factorio lo importante es la eficiencia, así que asegúrate de no limitarte a construir cosas al azar. Céntrate en que tu fábrica funcione como una máquina bien engrasada.
Factorioademás cuenta con un modo multijugador, lo que permite un crecimiento exponencial de la fábrica con la ayuda de tus amigos. Además, hay una comunidad de mods muy activa, que te permite ajustar la complejidad y añadir aún más contenido.
Mi veredicto: Factorio es para los constructores y optimizadores empedernidos. Si te encantan los sistemas y necesitas un juego en el que no puedas dejar de retocar y mejorar tu configuración, este juego te absorberá rápidamente. Prepárate para perderte en él.
8. Stardew Valley [El mejor simulador de vida con un toque de magnate]
|Tipo de juego
|Agricultura / vida cotidiana / simulación / gestión
|Plataformas
|PC, macOS, Linux, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android
|Año de estreno
|2016
|Creador/es
|ConcernedApe (Eric Barone)
|Duración media de la partida
|unas 50 horas
Soy un90hijo de…, así que guardo muy buenos recuerdos de… Harvest Moon serie. Pero a medida que fui creciendo y mis gustos se fueron refinando, las deficiencias de los juegos se hicieron más evidentes. Por suerte, juegos comoStardew Valley apareció. Se trata de un juego de simulación empresarial sencillo y adictivo que, además, figura entre mis favoritos de todos los tiempos.
Tu vida como simple empleado de oficina en Zuzu City llega a su fin de forma repentina cuando recibes una herencia inesperada de tu abuelo: una granja en Pelican Town. Una vez que te hagas cargo de tus tierras, podrás jugar como más te apetezca. La mayoría de los jugadores se lanzarán directamente a la gestión de la granja: plantar cultivos, cuidarlos, criar ganado y procesar recursos te convertirán rápidamente en un granjero muy rico.
But Stardew Valley También es un simulador de vida, así que no dejes de socializar por la ciudad. Quién sabe, quizá encuentres amigos… o quizá algo más que amigos.
¡Tómate tu tiempo! Establece relaciones, cultiva tus cosechas y desarrolla tu granja a tu propio ritmo. El juego no es una carrera, así que disfruta del proceso y de la historia que se va desarrollando.
Si te apetece más contenido, te alegrará saber que Stardew Valley admite el modo multijugador y además ¡cuenta con una enorme comunidad de modders!
Mi veredicto: Stardew Valley Es el juego perfecto para quienes buscan una experiencia relajante pero gratificante. Si te gustan los juegos de granja, las relaciones entre personajes y una jugabilidad tranquila, este es tu juego ideal.
|Tipo de juego
|Gestión / simulación (agencia de ídolos)
|Plataformas
|PC, Switch, PS4, PS5
|Año de estreno
|2021
|Creador/es
|KTi Games
|Duración media de la partida
|Unas 20 horas
A estas alturas, la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con la cultura de los ídolos. Pero Gestor de ídolos deja a un lado el glamour y el brillo y te muestra lo jodidamente difícil que es el negocio. Para mantener a flote tu negocio, tendrás que vender el talento de tus ídolos, ya sea a través de la música, anuncios de radio, programas de televisión, publicaciones o eventos en directo.
Cada proyecto requiere un montón de trabajo duro: la mayoría de tus ídolos novatos tienen poco talento, las crisis nerviosas son muy comunes, los escándalos siempre acechan en el horizonte, el alquiler de la oficina es desorbitado y la opinión pública es despiadadamente voluble. No te equivoques: este juego de magnates es brutal.
Céntrate en la felicidad de tus ídolos, o acabarán fracasando estrepitosamente. Mantenerlos de buen humor es fundamental para construir una agencia de éxito y evitar escándalos.
Pero aunque el Aunque las dificultades nunca cesan, es divertido encontrar la combinación perfecta que mejor se adapta a ti. ¡Acabar el mes sin números rojos nunca ha sido tan satisfactorio!
Mi veredicto: Gestor de ídolos Es brutal, pero gratificante. Si te gustan los simuladores de gestión con un toque de emoción y drama, este juego ofrece una visión única del aspecto empresarial de la cultura de los ídolos que resulta sorprendentemente adictiva.
|Tipo de juego
|Simulación de construcción y gestión de ciudades
|Plataformas
|PC, OS X, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2015
|Creador/es
|Colossal Order
|Duración media de la partida
|~150-200 horas
SimCity fue sin duda uno de los mejores juegos de simulación de negocios, pero debido a su desastroso 2013 reinicio, ya ha pasado su momento. Por suerte, Cities: Skylines surgió de entre los escombros como un un juego magistral de construcción de ciudades que devolvió al género a la vida con fuerza.
La gestión del tráfico lo es todo. Planifica bien tus carreteras o te encontrarás con una pesadilla de atascos. Mantén el tráfico fluido y tu ciudad prosperará.
Al igual que enSimCity, Jugarás en el papel de alcalde de una nueva metrópolis. Desde el primer momento, tendrás que proporcionar a tus ciudadanos viviendas, zonas comerciales, industria, electricidad, agua y un sistema de transporte adecuado (sí, tendrás que planificar el tráfico).
A medida que pasen los años y tu población crezca, tendrás acceso a más servicios. Las escuelas, por ejemplo, ofrecen educación, lo que se traduce en empleos mejor remunerados y en una menor contaminación. No es exagerado decir que casi todo en Cities: Skylines reside en una red enorme e interconectada, y para dominarla hay que hacerlo bien en todos los niveles.
Mi veredicto: Cities: Skylines es una obra maestra de los juegos de construcción de ciudades. Si te encanta la microgestión y crear ciudades enormes y en expansión, este juego tiene todo lo que necesitas. Se trata de resolver problemas y equilibrar los recursos.
|Tipo de juego
|Simulación de colonias / gestión / supervivencia
|Plataformas
|PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One
|Año de estreno
|2018
|Creador/es
|Ludeon Studios
|Duración media de la partida
|~62 horas
LlamadaRimworld Uno de los mejores juegos de simulación de negocios es «Accurate»: tienes que gestionar alimentos, energía, dinero (si quieres) y muchas otras cosas, pero es mucho más que eso. El desarrollador, Tynan Sylvester, lo llama un «generador de historias», mientras que yo lo considero «uno de los mejores juegos de la historia».
No tengas miedo de dar rienda suelta a tu imaginación a la hora de diseñar tu colonia. Puedes optar por un modo de supervivencia básico, pero la verdadera diversión empieza cuando te vuelves un auténtico sociópata y conviertes a tus colonos en generadores de caos.
Si te gustajuegos comoRimWorld, ya sabes cómo va esto: un caos moral absoluto envuelto en la gestión de una colonia. Puedes jugar de forma totalmente honrada, cultivando y cazando para conseguir comida, construyendo viviendas y equipando a tus colonos, recolectando recursos y fabricando productos para la exportación… o puedes convertirte en un auténtico sociópata, atacar otros asentamientos y luego utilizar a sus habitantes como alimento y para fabricar auténticos sombreros y sillones de piel humana. Eres libre de descarrilarte todo lo que quieras en Rimworld; el único límite es tu imaginación.
Hay una gran cantidad de contenido esperando a ser descubierto en Rimworld… ¡pero también hay que decir que el mundo del modding es una auténtica locura!
Mi veredicto: RimWorld es la combinación perfecta de estrategia, supervivencia e imprevisibilidad total. Está pensado para aquellos a los que les gusta que los juegos de gestión les planteen un reto y les encanta el caos que genera una colonia rebelde al borde de la destrucción.
Próximos juegos de simulación de negocios
El mundo de los juegos de simulación y de magnates no deja de crecer, y hay algunos títulos realmente emocionantes a la vista. Estos próximos lanzamientos prometen experiencias totalmente nuevas y aún más formas de poner a prueba tus habilidades de gestión:
- Copa City (2026) – Prepárate para construir tu propio paraíso tropical en Copa City. Este nuevo juego de magnates te pone al frente de una animada comunidad isleña, donde podrás gestionar todo, desde las infraestructuras hasta el turismo.
- Simulador empresarial (2026) – Si alguna vez has soñado con dirigir tu propio imperio, Simulador empresarial Ahí es donde está la acción. Con un mundo empresarial detallado y realista, empezarás desde cero y tomarás decisiones que determinarán tu éxito o tu fracaso.
- Transport Fever 3 (2026)– ElTransport Fever La serie vuelve, y esta vez a lo grande. En Transport Fever 3, te enfrentarás al reto de construir y gestionar redes de transporte a lo largo de nuevos y extensos terrenos.
Estos próximos juegos de simulación empresarial prometen ser un éxito rotundo, y estoy deseando ver cómo evolucionan. Tanto si te gustan los juegos de estrategia empresarial como los de construcción de ciudades, ¡el 2026 va a estar repleto de nuevas formas de poner a prueba tus habilidades de gestión!
Mi opinión general sobre los mejores juegos de magnates
Los juegos de magnates se disfrutan de forma diferente según el tipo de jugador que seas. A algunos les encanta el esfuerzo constante, a otros les encanta el caos y otros simplemente quieren relajarse y construir algo increíble. Si estás pensando en lanzarte a esta aventura, estos son los que te recomiendo:
- Para los futuros desarrolladores de videojuegos → Game Dev Tycoon. Un juego imprescindible para cualquiera que sienta curiosidad por dirigir su propio estudio y crear títulos de éxito, al tiempo que concilia la creatividad, los presupuestos y las expectativas de los fans.
- Para los genios de la estrategia → Factorio. Perfecto para jugadores obsesionados con la eficiencia y la automatización, este juego valora la planificación inteligente y la optimización constante.
- Para los que se lo toman con calma → Zoo Tycoon: La colección definitiva de animales. Una experiencia relajante para los jugadores que buscan un ritmo más pausado, en la que podrán diseñar los zoológicos de sus sueños mientras cuidan de adorables animales.
- Para diseñadores creativos → Planet Coaster. Construye el parque temático de tus sueños, personaliza cada atracción y haz que los visitantes griten de alegría (o de terror). La libertad creativa que ofrece es increíble.
- Para arquitectos urbanos → Cities: Skylines. La opción ideal para cualquiera a quien le guste gestionar al detalle el caos urbano, como los atascos y el diseño del perfil urbano.
Sea cual sea tu estilo de juego, aquí encontrarás un juego de simulación empresarial que saciará tus ganas de gestión y te mantendrá enganchado durante horas.
Preguntas frecuentes
Los juegos de simulación empresarial son aquellos que se centran en la gestión de los procesos que mantienen en funcionamiento algo, normalmente un negocio.
¡Es difícil elegir solo uno! Te lo recomiendo encarecidamente Game Dev Tycoon, Arquitecto de prisiones, Stardew Valley, Rimworld, yFactorio. Si buscas juegos retro de magnates, prueba OpenTTD, Fast Food Tycoon/Pizza Syndicate, y elRollercoaster Tycoon probar suerte.
¡Sí! Algunos, como Hospital Dos Punto l ofrecen un modo multijugador competitivo, mientras que otros, como Stardew Valley and Factorio ¡Admite el modo cooperativo!