Las 20 mejores parejas de videojuegos de 2026: historias de amor emblemáticas

Las mejores parejas de los videojuegos destacan porque hacen que las historias parezcan reales, creíbles y emocionalmente convincentes, en lugar de artificiales. Las relaciones sólidas en los juegos dan peso a las decisiones, aportan significado a los momentos de calma y convierten las escenas sencillas en momentos que los jugadores recuerdan años después.

Todavía recuerdo haber terminado algunos juegos y pensar menos en el jefe final y más en cómo dos personajes se apoyaban, se desafiaban o se perdían el uno al otro a lo largo del camino. Ese impacto duradero no es casual. Las parejas bien construidas enriquecen el ritmo narrativo, refuerzan la evolución de los personajes y acercan a los jugadores al mundo que están explorando.

Este artículo destaca 20 parejas de videojuegos que han forjado sus historias a través de la confianza, el conflicto, el sacrificio y el crecimiento, y muestra cómo las relaciones siguen definiendo algunas de las experiencias más impactantes del mundo de los videojuegos.

Nuestras parejas favoritas de los videojuegos

Lo que distingue a las mejores parejas de los videojuegos de las que pasan desapercibidas es lo realista que resulta su dinámica dentro de la historia. Las parejas más sólidas de los videojuegos construyen su vínculo con el paso del tiempo, lo que hace que cada momento que comparten resulte natural, en lugar de forzado.

Estas selecciones destacadas representan a parejas famosas de videojuegos cuyas relaciones refuerzan la profundidad narrativa, crean una continuidad emocional a lo largo de múltiples títulos y dejan una huella imborrable gracias a su historia compartida y al desarrollo de sus personajes.

Link y Zelda (2023) – Una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos, cuya relación se va forjando poco a poco a base de lealtad y sacrificio. Incluso en el silencio, su vínculo se percibe como algo significativo y merecido. Mario y la princesa Peach (2019) – Se trata de una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos; su dinámica es desenfadada, cercana y atemporal. Encaja a la perfección con el espíritu divertido de la serie. Nathan Drake y Elena Fisher (2022) – Una de las parejas más creíbles de los videojuegos. Su relación se fortalece a través de los peligros compartidos y las conversaciones sinceras. Se percibe como madura, complicada y auténtica, en el mejor sentido de la palabra.

Estas parejas de videojuegos marcan la pauta, pero son solo el principio. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de relaciones de videojuegos que han hecho que las historias sean más significativas y memorables.

Las 20 mejores parejas de videojuegos que han marcado las historias de los videojuegos

En esta sección se recogen las parejas que más han destacado por su narrativa, el desarrollo de los personajes y su carga emocional. Parejas famosas de videojuegos como estas demuestran cómo un vínculo romántico sólido puede realzar toda una historia.

Las parejas en los videojuegos adoptan muchas formas, desde relaciones tranquilas hasta romances apasionados, y esta lista abarca todo el abanico.

1. Link y Zelda [La serie La leyenda de Zelda]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Acción y aventura Plataformas NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Año de estreno 1986 (estreno de la serie) Creador Shigeru Miyamoto, Nintendo Duración media de la partida Entre 25 y 60 horas, dependiendo de la entrada Títulos destacados Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild, Lágrimas del Reino

Pocas parejas aparecen en cualquier lista de las mejores parejas de videojuegos parecer tan atemporal como La leyenda de ZeldaLink y la princesa Zelda. A lo largo de generaciones, líneas temporales y nuevas versiones de Hyrule, su vínculo sigue siendo uno de los más parejas emblemáticas de los videojuegos que jamás se haya creado. Mientras el mundo que les rodea se ve envuelto en ciclos de ruina y renacimiento, su vínculo sigue siendo la constante emocional que sustenta toda la serie.

¿Qué?lo que los convierte en una de las parejas más destacadas del mundo de los videojuegos no es un gran romance ni declaraciones dramáticas, sino una devoción silenciosa. Zelda suele cargar con el peso de la profecía, el liderazgo y el sacrificio, viéndose obligada a tomar decisiones imposibles por el bien de su reino. Link, por el contrario, se expresa a través de sus actos. Su lealtad es constante, silenciosa y absoluta. Juntos, constituyen un equilibrio entre sabiduría y valentía que define no solo a Hyrule, sino también su propia relación.

Para más información In Breath of the Wild and Lágrimas del Reino, el hecho de reunir todas las escenas de recuerdos antes del acto final aporta un contexto fundamental para las decisiones de Zelda y refuerza la recompensa emocional.

Su relación rara vez se desarrolla a través de la interacción directa, pero es la que impulsa toda la trama. Zelda a menudo asume la responsabilidad del liderazgo, la profecía o el sacrificio, mientras que Link actúa como su un contrapeso constante, que responde con hechos en lugar de palabras.

En juegos comoLa Espada Celestial, su vínculo se percibe como algo personal y familiar, mientras que Breath of the Wild and Lágrimas del Reino enmarcan su relación a través de fragmentos de recuerdos, momentos de tranquilidad y una confianza duradera forjada por la pérdida y el deber.

Mi veredicto: Link y Zelda son el referente por excelencia de las mejores parejas de videojuegos: un vínculo forjado a lo largo de vidas, líneas temporales y sacrificios que nunca pierde su fuerza emocional.

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2. Mario y la princesa Peach [Serie Super Mario]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Juego de plataformas Plataformas NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Año de estreno 1985 (estreno de la serie) Creador Shigeru Miyamoto, Nintendo Duración media de la partida Entre 8 y 20 horas por entrada principal Títulos destacados Super Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder

Mario and La princesa Peachforman parte de la cultura de los videojuegos desde hace tanto tiempo que es fácil pasar por alto por qué se cuentan entre los Las mejores parejas de videojuegos. Su relación no se basa en una narrativa dramática ni en escenas cinemáticas emotivas. Por el contrario, se sustenta en la repetición, la familiaridad y esa sensación de confianza con la que los jugadores han crecido.

Desde el primer rescate hasta ejemplos más recientes como Super Mario Odyssey, de Mario La motivación siempre ha sido clara. No duda, no se cuestiona ni vacila. Sigue adelante porque Peach le importa. Al mismo tiempo, Peach es más que un simple objetivo pasivo. Con el paso de los años, ha ido adquiriendo una presencia cada vez más destacada en el Reino Champiñón, participando en aventuras y competiciones deportivas, e incluso protagonizando sus propios títulos. Esa evolución refuerza su posición entre las parejas más emblemáticas de los videojuegos, en lugar de debilitarla.

Para más información In Super Mario Odyssey, practica desde el principio los saltos en cadena, las cancelaciones de salto y los saltos contra la pared, ya que los movimientos avanzados te permiten descubrir rutas ocultas, atajos y lunas secretas en todos los reinos.

Mario y la princesa Peach encajan a la perfección en este contexto como una de las mejores parejas de videojuegos para los jugadores que aprecian el encanto desenfadado y atemporal. Su relación se mantiene constante y familiar. Peach representa la estabilidad y el liderazgo dentro del Reino Champiñón, mientras que Mario demuestra su lealtad a través de sus actos más que de sus palabras.

Mi veredicto: Mario y Peach siguen cautivando a los jugadores porque su relación transmite una sensación de classicismo y fiabilidad. Como una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos, han marcado la forma en que los juegos abordan las relaciones.

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3. Nathan Drake y Elena Fisher [Serie Uncharted]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Acción y aventura Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2007 (estreno de la serie) Creador Amy Hennig, de Naughty Dog Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas por entrada principal Títulos destacados La fortuna de Drake, Entre ladrones, El final de un ladrón

The Sin explorarLa serie se articula tanto en torno a la relación principal como a la acción. Nathan Drake y Elena Fisher son una de esas famosas parejas de videojuegos cuya dinámica marca el rumbo de cada aventura, desde las ruinas derruidas de «La fortuna de Drake» hasta la intensidad emocional de «El final de un ladrón».

Lo que les hace destacar entre las parejas de los videojuegos es la naturalidad con la que evoluciona su vínculo a lo largo de la serie. No solo a través de las escenas cinemáticas, sino por la forma en que hablan durante la persecución, discuten tras un susto y, al final, se eligen el uno al otro una y otra vez.

Para más información In Uncharted 4, da prioridad a la posición en altura durante los tiroteos, ya que las zonas elevadas mejoran la visibilidad, reducen el riesgo de que el enemigo te flanquee y ofrecen oportunidades para realizar eliminaciones sigilosas.

Elena se enfrenta a la imprudencia de Nathan con inteligencia y convicción, haciéndole rendir cuentas de una forma que hace que ambos personajes resulten creíbles. La lealtad y el sentido del humor de Nathan mantienen vivo su vínculo incluso cuando sus decisiones lo ponen a prueba, y su historia a lo largo de varias entregas dota a cada reencuentro y conflicto de un peso emocional genuino.

Mi veredicto: Los jugadores conectan con Nathan y Elena porque su relación evoluciona de forma natural con el tiempo, lo que añade un componente emocional a cada huida, cada combate y cada decisión final. Rara vez las parejas de los videojuegos resultan tan creíbles o tan humanas.

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4. Geralt de Rivia y Yennefer de Vengerberg [The Witcher 3: La caza salvaje]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador CD Projekt Red Duración media de la partida 50–100 horas Títulos destacados The Witcher 3: La caza salvaje, Corazones de piedra, Sangre y vino

Si quieres ver en acción a una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos, Geralt y Yennefer son el mejor punto de partida. The Witcher 3 te sumerge en un enorme continente devastado por la guerra en la piel de Geralt, un rudo cazador de monstruos que busca a su hija adoptiva, pero lo que realmente les atrae es encontrar a Yennefer y descubrir qué significan aún el uno para el otro.

El mundo es enorme, está lleno de detalles y resulta realmente divertido de explorar, con un sistema de combate que premia la preparación y el uso inteligente de espadas, símbolos y pociones, en lugar de limitarse a apretar botones sin más. Sin embargo, lo que hace que todo encaje es la forma en que el juego integra la relación directamente en la historia. Las opciones de diálogo y las decisiones en las misiones determinan la dinámica entre Geralt y Yennefer, por lo que cada conversación tiene un peso real. Las imágenes son oscuras y cinematográficas, lo que encaja a la perfección con una historia de amor que nunca es sencilla.

Para más información Completa las misiones personales de Yennefer antes de avanzar en las misiones de la historia de la fase final del juego, ya que desbloquean ramificaciones de diálogo fundamentales e influyen en el desenlace final de la relación.

Geralt y Yennefer son una de esas parejas de videojuegos que realmente dan la sensación de tener una historia detrás, en lugar de un romance que te viene dado por una escena cinemática. Yennefer es perspicaz, ambiciosa y nunca se deja impresionar fácilmente, lo que mantiene a Geralt alerta de la mejor manera posible. Él es leal y discretamente devoto, pero tus decisiones determinan si todo eso es suficiente, y el hecho de que el final cambie según cómo lo manejes hace que su historia se sienta genuinamente merecida.

Mi veredicto: Los jugadores aprecian a Geralt y Yennefer porque su relación resulta compleja y auténtica. Las parejas famosas de los videojuegos como esta elevan sus juegos a algo que va mucho más allá del mero entretenimiento.

★ Geralt de Rivia y Yennefer de Vengerberg The Witcher 3: La caza salvaje Compra en Eneba

5. El comandante Shepard y Garrus Vakarian [Serie Mass Effect]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Género Juego de rol de acción y shooter en tercera persona Plataformas Xbox 360, PlayStation 3, PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2007 (estreno de la serie) Creador Casey Hudson, BioWare Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas por entrada Títulos destacados Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Edición Legendaria

Shepard y Garrus se diferencian de la mayoría de los elementos de una lista de los Las mejores parejas de videojuegos porque su relación no parte de una intención romántica. Comienza en plena crisis, basada en misiones compartidas, intensos tiroteos y largas conversaciones en los tranquilos pasillos de Normandía. Lo que hace que su vínculo sea tan cautivador es la naturalidad con la que va evolucionando con el tiempo.

En el primer juego, Garrus respeta la autoridad de Shepard, pero no la sigue ciegamente. Se rebela, cuestiona las decisiones y se debate entre sus propias ideas sobre la justicia. Esa tensión crea una base que parece ganada con esfuerzo, en lugar de estar simplemente guionizada. Por Mass Effect 2, La conexión se fortalece a través de las misiones de fidelización y la vulnerabilidad personal. Garrus ya no es solo un compañero de escuadrón. Se convierte en alguien que decide permanecer al lado de Shepard, no porque tenga que hacerlo, sino porque cree en él.

Para más información Completa las misiones de lealtad de Garrus en Mass Effect 2 desde el principio, ya que desbloquean vías de diálogo más profundas y refuerzan su papel en los desenlaces posteriores de la historia.

La relación entre el comandante Shepard y Garrus Vakarian se va forjando poco a poco a lo largo de varios juegos. Comienza con respeto profesional y experiencia de combate compartida, para luego convertirse en confianza, lealtad y, finalmente, en un romance. Garrus nunca idolatra a Shepard; al contrario, cuestiona sus decisiones, pone a prueba sus ideales y se mantiene a su lado como un igual.

Mi veredicto: Shepard y Garrus son una de esas pocas parejas de los videojuegos en las que cada misión se vive como algo personal. Su vínculo va ganando profundidad emocional, tiroteo a tiroteo y conversación sincera a conversación sincera.

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6. Ellie y Dina [The Last of Us: Parte II]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Género Acción y aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 Creador Naughty Dog Duración media de la partida 25-30 horas Títulos destacados The Last of Us: Parte II

In The Last of Us: Parte II, Ellie y Dina representan una de las historias de amor más poco convencionales del mundo de los videojuegos, y precisamente por eso son tan importantes. Su relación se desarrolla en medio del dolor, la ira y la violencia, no se sienten seguros. Cuando bailan juntos en Jackson o bromean durante la patrulla, esos momentos se perciben con más intensidad porque el mundo que les rodea no ofrece casi ningún atisbo de ternura.

¿Qué es lo que los convierte en uno de los más parejas conmovedoras de videojuegos es lo normal que parece su relación. Dina se burla de Ellie por su diario. Ellie intenta, con torpeza, expresar lo que siente. Hablan de música, del miedo, de cómo podría ser el futuro si la supervivencia no fuera la única prioridad. Son pequeñas conversaciones, pero construyen algo real.

Para más información Durante los enfrentamientos, combina el uso de la hierba alta con el desplazamiento a ras de suelo para obstaculizar la visión del enemigo y ahorrar munición.

Las escenas en la granja que aparecen más adelante en la historia son tranquilo y hogareño, casi frágil, y esa fragilidad hace que la tensión subyacente sea imposible de ignorar. Muchos jugadores comparan su carga emocional con la el mejor juego de rol de acción narrativas, aunque su estructura sigue estando claramente centrada en la acción.

La relación entre Ellie y Dina ofrece momentos excepcionales de calidez en este entorno tan hostil. Dina aporta estabilidad emocional, humor y apoyo, lo que hace que las decisiones de Ellie resulten más difíciles y personales.

Mi veredicto: Ellie y Dina son una de las parejas más sinceras emocionalmente de los videojuegos. Su ternura conmueve aún más precisamente porque todo lo que las rodea intenta arrebatársela.

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7. Tidus y Yuna [Final Fantasy X]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Género Juegos de rol (JRPG) Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2001 Creador Yoshinori Kitase, Square Duración media de la partida 40-50 horas Títulos destacados Final Fantasy X, Final Fantasy X-2

Tidus y Yuna consiguen su lugar entre las mejores parejas de videojuegos porque su relación se forja a la sombra del sacrificio. Tidus empieza siendo un forastero, ruidoso e inseguro, mientras que Yuna se comporta con tranquila determinación mientras avanza hacia un destino que ya ha aceptado.

Mientras cruzan Spira juntos, sus conversaciones pasan de una distancia cortés a un afecto sincero. Tidus cuestiona la forma en que Yuna afronta la pérdida, y Yuna suaviza la imprudencia de Tidus con empatía y determinación. Su vínculo se va forjando poco a poco, enmarcado por una de las bandas sonoras de videojuegos de rol más conmovedoras, hasta que el amor se convierte tanto en su fuerza como en su mayor tragedia.

Para más información Cambia a menudo a los miembros del grupo en las primeras batallas para que todos suban de nivel y desbloqueen habilidades más poderosas cuanto antes.

La relación entre Tidus y Yuna se fortalece a través de momentos compartidos, conversaciones tranquilas y el entendimiento mutuo. Tidus aporta alegría y rebeldía, mientras que Yuna encarna el sentido del deber y la moderación. Su vínculo refleja el tema central del sacrificio y la elección.

Mi veredicto: Tidus y Yuna demuestran que las mejores parejas de los videojuegos no solo sirven de telón de fondo a la historia, sino que se convierten en ella misma. Su amor, forjado por el sacrificio y la fugacidad, hace que esta juego clásico de rol japonésinolvidable.

★ Tidus y Yuna Final Fantasy X Compra en Eneba

8. Kratos y Faye [God of War: Ragnarök]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Género Acción y aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2022 Creador Santa Monica Studio Duración media de la partida 25-35 horas Títulos destacados God of War (2018), God of War: Ragnarök

Faye ya se ha ido antes de que empiece la historia de God of War: Ragnarök ni siquiera empieza, Sin embargo, su presencia marca todo lo que hace Kratos. Cada reino que visita, cada respuesta que busca, se remonta a una promesa que se hicieron el uno al otro. Su historia se va desvelando a través de fragmentos, no de grandes discursos, lo que le da mayor peso. Kratos no habla de ella a menudo, pero cuando lo hace, se nota su contención y su pesar.

Entre los másrelaciones maduras en los videojuegos, la suya destaca porque se basa en el cambio. Faye vio quién era Kratos y, aun así, creyó en la persona en la que podía convertirse. Esa fe lo transformó. Su vínculo se parece menos a un romance y más a una alianza, forjada en las dificultades compartidas.

Few romances trágicos en los videojuegos se siente tan arraigada. Incluso en su ausencia, Faye sigue siendo el eje central, y por eso perduran como uno de los más parejas influyentes en el mundo de los videojuegos.

Para más información Mejora los escudos defensivos cuanto antes, ya que los distintos tipos de escudo modifican el momento de la parada y las opciones de control de masas en los combates más difíciles.

Aunque Faye nunca acompaña a Kratos en sus viajes, su presencia influye en cada decisión que él toma. Su relación se sustenta en el recuerdo, el legado y un objetivo común. Faye encarna la moderación, la sabiduría y la fe en el cambio, lo que contrasta con el pasado violento de Kratos y guía su evolución tanto como guerrero como padre.

Mi veredicto: Kratos y Faye son una de las parejas más poderosas y famosas de los videojuegos precisamente porque uno de ellos ya no está, y, sin embargo, su presencia marca cada momento del juego.

★ Kratos y Faye God of War: Ragnarök Compra en Eneba

9. Master Chief y Cortana [Serie Halo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2001 (estreno de la serie) Creador Bungie, 343 Industries Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas por campaña Títulos destacados Halo: Combat Evolved, Halo 3, Halo Infinite

The HolaLa serie construyó su columna vertebral emocional en torno a Master Chief y Cortana, una pareja que nunca se concibió como un romance tradicional, sin embargo, su vínculo tiene más carga emocional que muchas historias de amor explícitas. Entre una armadura y una proyección holográfica, surge algo profundamente humano. Con el tiempo, ese vínculo se gana un lugar entre las mejores parejas de los videojuegos, no solo por el cariño, sino por la dependencia y la confianza forjadas en la guerra.

Cortana es más que un simple programa de asistencia. Ella le orienta, le hace preguntas, le toma el pelo y, a veces, empuja al Jefe a tomar decisiones que él preferiría evitar. Él apenas habla, pero su silencio cuando está con ella se percibe de forma diferente al que mantiene con cualquier otra persona. Ese matiz es el motivo por el que destacan entre las parejas de los videojuegos de ciencia ficción.

A medida que avanza la serie, la separación y el sacrificio redefinen su vínculo. Algunas relaciones poco convencionales en el mundo de los videojuegos han marcado tan profundamente a una franquicia. Juntos, siguen siendo uno de los más dúos emblemáticos de los juegos de disparos en primera persona en la historia de los videojuegos.

Para más información Cambia de arma con frecuencia durante los combates, ya que los escudos y los tipos de armadura de los enemigos se ven más afectados por determinados tipos de daño.

El Jefe Maestro y Cortana constituyen el pilar emocional de la serie. Su vínculo se fortalece a través de la confianza, el apoyo mutuo y el aislamiento compartido. Cortana guía, cuestiona y desafía al Jefe Maestro, mientras que él le proporciona estabilidad y protección. Esa conexión humaniza a un personaje creado para parecer distante.

Mi veredicto: El Jefe Maestro y Cortana se encuentran entre las parejas más emblemáticas de los videojuegos de ciencia ficción y son la prueba de que los vínculos más fuertes no necesitan romance, sino solo la confianza forjada frente a adversidades insuperables.

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10. Cloud Strife y Aerith Gainsborough [Final Fantasy VII]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Género Juegos de rol (JRPG) Plataformas PlayStation, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 1997 Creador Cuadrado Duración media de la partida 35-45 horas Títulos destacados Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake

Few Juegos de rol han creado un vínculo tan silenciosamente devastador como Final Fantasy VIICloud y Aerith. La conoce mientras finge ser alguien que no es, escondiéndose tras una seguridad en sí mismo que parece ensayada. Ella se da cuenta casi de inmediato. Ese contraste forma una de las mejores parejas de los videojuegos que se haya escrito jamás, porque su relación revela quién es Cloud en realidad. Aerith se burla de él, cuestiona su actitud reservada, y aporta un toque de ligereza a una historia basada en la codicia corporativa y el colapso del planeta.

El tiempo que pasan juntos es breve, pero cambia por completo el rumbo de la historia. Pocos romances trágicos en los juegos de rol or relaciones memorables en los JRPG han dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos. La versión original combina modelos de personajes estilizados con fondos prerenderizados, aunque su ritmo y su estructura siguen resultando sólidos hoy en día, lo que ayuda a explicar por qué muchos jugadores lo consideran ahora un top Nintendo Switchjuego para los aficionados a los juegos de rol centrados en la historia.

Para más información Prioriza el desarrollo de «Materia» en Aerith desde el principio, ya que su escalado mágico facilita considerablemente los enfrentamientos de la fase intermedia del juego.

La relación entre Cloud y Aerith se va consolidando a través de conversaciones desenfadadas, aventuras compartidas y sinceridad emocional. Aerith aporta calidez y curiosidad, lo que contrasta con la personalidad reservada de Cloud y permite a los jugadores vislumbrar grietas en su coraza emocional.

Mi veredicto: Cloud y Aerith se encuentran entre las parejas de videojuegos más famosas de la historia. Su vínculo es breve, conmovedor y está tan profundamente arraigado en Final Fantasy VII que la historia sería impensable sin ello.

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11. Squall Leonhart y Rinoa Heartilly [Final Fantasy VIII]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Género Juegos de rol (JRPG) Plataformas PlayStation, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 1999 Creador Cuadrado Duración media de la partida 40-50 horas Títulos destacados Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII Remastered

A Squall y a Rinoa no les cuesta enamorarse, y esa tensión es lo que los hace tan fascinantes. Squall mantiene a la gente a distancia porque cree que el apego conduce a la pérdida, mientras que Rinoa se acerca a él sin dudarlo, negándose a dejar que se refugie en el aislamiento.

A medida que avanza la historia, su relación pasa de la irritación y los malentendidos a una dependencia sincera. Rinoa obliga a Squall a enfrentarse a emociones que él preferiría ignorar y, al hacerlo, lo transforma. Esa evolución emocional los sitúa entre los Las mejores parejas de videojuegos, además de uno de los romances de los juegos de rol más centrados en los personajes y una de las historias de amor clásicas de los JRPG más perdurables de la historia de los videojuegos.

Para más información Evita abusar de la magia extraída al principio, ya que agotar los hechizos debilita tus bonificaciones de estadísticas a través del sistema de Unión.

La relación entre Squall y Rinoa es el motor de la historia. Rinoa se enfrenta a la frialdad emocional de Squall, mientras que él aprende a mostrarse vulnerable gracias a su presencia. Su romance se desarrolla poco a poco y se hace creíble a través de los peligros compartidos y los momentos de tranquilidad.

En general, elFinal Fantasy VIILa historia de…pone mucho énfasis en el crecimiento personal, la memoria y la conexión, más que el heroísmo puro, razón por la cual muchos aficionados siguen llamándola la el mejor juego de historia dentro de la serie. Visualmente, el juego combina proporciones realistas de los personajes con secuencias cinematográficas que impulsan el desarrollo de las escenas emotivas.

Mi veredicto: Squall y Rinoa son una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos de su época. Su romance, que se desarrolla poco a poco, tiene más impacto que cualquier espada, ya que obliga a ambos personajes a cambiar de verdad.

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12. Tav y Lae’zel [Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Género Juegos de rol (CRPG) Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador Larian Studios Duración media de la partida 70-100 horas Títulos destacados Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 teje uno de los romances más cautivadores de los videojuegos de rol modernos en torno a Tav y Lae’zel. Al principio, ella se muestra reservada e intransigente, moldeada por una cultura que valora la fuerza por encima de todo. Cuando Tav pone en tela de juicio su visión del mundo, la tensión se percibe como algo real, no idealizado. La confianza se forja poco a poco, a través de peligros compartidos y conversaciones difíciles, más que por un afecto repentino. Con el tiempo, los jugadores ven cómo ella se cuestiona creencias arraigadas, y ese cambio da profundidad a la relación.

Este arco argumental destaca entre los romances de los juegos de rol basados en las decisiones del jugador porque depende totalmente de las decisiones de los jugadores. Además, destaca entre las relaciones de los juegos de rol de fantasía modernos por su carga emocional. Para muchos aficionados, Tav y Lae’zel no pueden faltar en ninguna lista de las Las mejores parejas de videojuegos.

Para más información Apoya la aprobación temprana de Lae’zel eligiendo opciones de diálogo contundentes, ya que las dudas pueden echar por tierra momentos clave en la relación.

La presentación visual combina modelos de personajes detallados con un trabajo de cámara de estilo cinematográfico. Por otra parte, el modo cooperativo opcional permite la toma de decisiones conjunta, lo que la convierte en una opción destacada para los jugadores que buscan el el mejor para dos jugadores PS5 juegoexperiencia.

La relación de Lae’zel con Tav se percibe como conflictiva y cruda. Ella cuestiona los valores de Tav, le empuja a superar sus dudas y le exige fortaleza. Con el tiempo, la confianza sustituye a la hostilidad, y el respeto se forja con las acciones en lugar de palabras.

Mi veredicto: Tav y Lae’zel son la prueba de que las mejores parejas de los videojuegos no nacen de la química, sino que se la ganan. Su trayectoria en Baldur’s Gate 3 es una de las historias de desarrollo lento más gratificantes de la historia de los videojuegos de rol.

★ Hablar y dejar ir Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

13. Johnny Silverhand y Alt Cunningham [Cyberpunk 2077]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2020 Creador CD Projekt Red Duración media de la partida 45-70 horas Títulos destacados Cyberpunk 2077, Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077, Johnny habla de la revolución como si fuera lo único que importara, pero Alt es la prueba de que sí hubo algo más. Antes de convertirse en un ser artificial atrapado más allá del Muro Negro, ella era la única persona que pudiera estar a su altura tanto intelectual como emocionalmente. Su relación nunca resulta blanda ni sentimental. Se percibe como volátil, cargada de ambición y ego.

Cuando Arasaka se la lleva, la ira de Johnny no es solo política, sino también personal, y esa distinción cambia la forma en que los jugadores lo perciben. Entre las mejores parejas de videojuegos, El suyo destaca porque el amor y la ideología se funden entre sí.

Para más información Invierte desde el principio en las habilidades de Inteligencia y piratería para descubrir soluciones alternativas a las misiones y evitar combates innecesarios en zonas de alto riesgo.

Elementos visualesse inclinan por un realismo impregnado de colores neón, con calles abarrotadas, una iluminación dinámica y momentos narrativos de gran calidad cinematográfica que refuerzan la tensión moral del juego. Esta estructura explica por qué muchos jugadores lo consideran hoy en día uno de los mejores juegos de rol, basado en las consecuencias y la libertad de acción del jugador.

La relación entre Johnny Silverhand y Alt Cunningham se mantiene, en gran medida, a través de los recuerdos y las secuelas. Su vínculo refleja obsesión, arrepentimiento y sacrificio. La ausencia de Alt tiene su peso, y te recuerda que el amor en Night City suele acabar en pérdida más que en un final satisfactorio.

Mi veredicto: Los fans aprecian a Johnny y Alt porque su relación refleja De Cyberpunktemas centrales como el amor, el legado y las consecuencias irreversibles en un futuro sombrío.

★ Johnny Silverhand y Alt Cunningham Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

14. Isaac Clarke y Nicole Brennan [Serie Dead Space]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Terror de supervivencia Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2008 (estreno de la serie) Creador Glen Schofield, EA Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas por entrada Títulos destacados Dead Space, Dead Space 2, Dead Space (remake)

Dead Space convierte su relación central en una fuente de terror en lugar de consuelo. Isaac no sube a bordo del Ishimura en busca de gloria ni heroísmo. Lo hace porque Nicole le envió un mensaje que le pareció sospechoso, y esa duda se niega a abandonarlo. A medida que los pasillos se oscurecen y la influencia del Marcador distorsiona la realidad, Nicole se convierte tanto en su motivación como en su tormento. Su relación no es reconfortante. Está fracturada, marcada por la distancia y los secretos.

Few romances de terror y supervivencia lo viven con tanta intensidad psicológica, porque el amor, en este caso, alimenta la obsesión en lugar de la esperanza. Ese desmoronamiento emocional los sitúa entre los Las mejores parejas de videojuegos, sobre todo en el contexto de una tragedia las relaciones en los videojuegos de terror basado en la pérdida y la negación, más que en el reencuentro.

Para más información Utiliza la parálisis para ralentizar a los enemigos antes de desmembrarlos, ya que así ahorras munición y reduces el pánico en los enfrentamientos contra varios enemigos.

Entradas posterioresllegó incluso a incluir experiencias compartidas, lo que ha suscitado comentarios entre los seguidores de los mejores juegos cooperativos a pesar de que la franquicia tiene sus raíces en el modo para un solo jugador. La relación de Isaac con Nicole constituye el núcleo emocional. Su búsqueda de ella es lo que impulsa sus acciones, mientras que los recuerdos y las grabaciones difuminan la esperanza y el dolor, lo que agrava el peso psicológico.

Mi veredicto: Isaac y Nicole son una de las parejas más inquietantes de la historia del cine de terror en los videojuegos: donde el amor no te salva, sino que hace que la oscuridad sea aún más difícil de afrontar.

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15. John Marston y Abigail Roberts [Serie Red Dead Redemption]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en el Oeste Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2010 (estreno de la serie) Creador Rockstar Games Duración media de la partida 25-60 horas Títulos destacados Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2

En el centro de esta historia se encuentran John y Abigail. Su relación aporta profundidad emocional al mundo abierto. Cada recompensa obtenida y cada decisión tienen un propósito porque John lucha para proteger a Abigail y a su hijo. Esta motivación personal sustenta la narrativa centrada en los personajes de la serie y da sentido a su mundo, por lo demás brutal, incluso en los debates sobre los mejores juegos de disparos en primera persona.

Para más información Mantén un nivel de honor alto desde el principio. Esto te permite acceder a descuentos, mejora el desenlace de la historia y refuerza el proceso de redención de John.

Lo que hace que su vínculo resulte tan conmovedor es que nunca parece idealizado. Abigail no idealiza el pasado de John y rara vez le permite olvidar el daño que causó. Sus discusiones… frustración, miedo y años de inestabilidad, lo que hace que sus momentos más tranquilos parezcan espontáneos y no algo preparado. Cuando John habla de querer un rancho y una vida normal, lo que busca es convertirse en alguien digno de la familia que ya tiene.

Mi veredicto:John y Abigail son una de las parejas más sensatas de los videojuegos. Su amor no es grandioso ni glamuroso, sino más bien un amor curtido y obstinado, por el que John está dispuesto a arriesgarlo todo para conservarlo.

John Marston y Abigail Roberts Serie Red Dead Redemption Compra en Eneba

16. Yuri Hyuga y Alice Elliot [Shadow Hearts]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juegos de rol (JRPG) Plataformas PlayStation, PlayStation 2 Año de estreno 1999 (debut de la serie con Koudelka) Creador Hiroki Kikuta, Sacnoth Duración media de la partida 30-40 horas Títulos destacados Koudelka, Shadow Hearts, Shadow Hearts: Covenant

Yuri no se acerca a Alice como un salvador, y ella no lo trata como a un monstruo al que hay que arreglar. Su relación se desarrolla en entornos incómodos, a través de confesiones sobre la obsesión, la culpa y el miedo a perder el control. La fe de Alice no es ingenua, y la oscuridad de Yuri no se idealiza.

Cuando se pregunta si merece quedarse a su lado, esa vacilación resulta creíble, no exagerada. Esa tensión aporta profundidad a la relación en una historia ya de por sí cargada de guerra y terror sobrenatural. Entre los romances de los juegos de rol góticos, su vínculo destaca por encima del resto, y sigue siendo una de las parejas más discretas pero impactantes de los videojuegos que se encuentran en las historias de amor de los JRPG, a menudo ignoradas y subestimadas.

Para más información Domina el Anillo del Juicio desde el principio. Los golpes certeros acortan los combates y reducen la pérdida de cordura en los enfrentamientos más difíciles.

Yuri y Alice son el pilar emocional de la historia. La fe y la compasión silenciosas de Alice chocan con la oscuridad interior de Yuri, y esa tensión es la que impulsa la trama. Su vínculo da peso a cada amenaza sobrenatural y refuerza la identidad de clásico de culto del juego.

Mi veredicto:Yuri y Alice son una de las parejas más emblemáticas de los videojuegos de las que nunca se habla lo suficiente. Su historia en Corazones en la sombra es desgarradora, silenciosamente impactante e imposible de olvidar.

★ Yuri Hyuga y Alice Elliot | Shadow Hearts Tarjetas regalo de PSN Compra en Eneba

17. El Príncipe y Farah [El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Género Acción y aventura, juego de plataformas Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Advance Año de estreno 2003 Creador Jordan Mechner Duración media de la partida 8-12 horas Títulos destacados Las arenas del tiempo, El guerrero interior, Los dos tronos

In El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo, Farah no confía en el príncipe cuando se conocen, y tiene motivos de sobra para ello. Él provocó la catástrofe que destruyó su reino, y ella lo sabe. Su alianza nace de la necesidad, marcada por el sarcasmo, las discusiones y una distancia cautelosa. A medida que suben por las torres y se abren paso por pasillos que se derrumban, algo cambia. El Príncipe empieza a escuchar en lugar de alardear, y Farah ve que la culpa ha sustituido a la arrogancia. Sus bromas nunca desaparecen, pero se vuelven más cálidas, menos a la defensiva. Dentro del género de las novelas románticas de acción y aventuras, la suya parece merecida.

Para más información Guarda los depósitos de arena siempre que puedas. Los rebobinados adicionales reducen la frustración durante las largas secciones de plataformas y te protegen de errores costosos.

Sigue siendo uno de los Las mejores parejas de videojuegos, y un ejemplo memorable de las relaciones típicas de los juegos de plataformas clásicos moldeado por el crecimiento más que por el destino.

Farah influye tanto en la jugabilidad como en la narrativa. Te ayuda a resolver los acertijos, lucha a tu lado y pone a prueba el ego del Príncipe a través de un diálogo constante. A medida que crece la confianza, su relación aporta un matiz emocional a la mecánica de rebobinar el tiempo, lo que refleja arrepentimiento y responsabilidad, más que poder.

Mi veredicto:El Príncipe y Farah se encuentran entre las mejores parejas de videojuegos de principios de la década de 2000. Su química convierte cada rompecabezas y cada sección de plataformas en algo que realmente importa.

★ El Príncipe y Farah El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo Compra en Eneba

18. Ico y Yorda [ICO]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Género Acción y aventura Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 Año de estreno 2001 Creador Fumito Ueda, Sony Computer Entertainment Duración media de la partida 6-8 horas Títulos destacados ICO

In ICO, el vínculo entre los dos protagonistas se forja más a través de la mecánica del juego que de las palabras. Tú guías a Ico mientras trepa, salta y resuelve acertijos, al tiempo que proteges constantemente a Yorda, que no puede defenderse por sí misma ni superar los obstáculos sola. Su conexión es tanto mecánica como emocional, ya que coger a Yorda de la mano se convierte, literalmente, en la interacción fundamental. Cada rompecabezas refuerza la confianza, la cercanía y el apoyo mutuo, convirtiendo acciones sencillas en momentos significativos.

Para más información Elimina siempre a los enemigos ocultos antes de mover a Yorda por zonas abiertas, ya que separarse de ella supone un peligro inmediato y obliga a reiniciar la partida, lo que sale muy caro.

Ico y Yorda apenas se hablan, pero la conexión entre ellos se hace evidente en cuanto él le coge la mano. Ella se mueve lentamente, vulnerable a las criaturas de las sombras que intentan llevársela, y esa necesidad constante de protección convierte un simple gesto en una responsabilidad. Cogerle la mano no es un acto preestablecido, sino un mecanismo que hace que la relación sea tangible. Incluso hoy en día, muchos jugadores los consideran entre los Las mejores parejas de videojuegos, especialmente en el ámbito de los videojuegos independientes, donde las relaciones se basan en la confianza más que en el diálogo.

Mi veredicto: Los aficionados recuerdan a Ico y Yorda porque su vínculo se percibe como algo puro y frágil, lo que demuestra que el silencio y una mecánica sutil pueden contar una historia de amor más profunda de lo que jamás podría hacerlo el diálogo.

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19. Cody y MaySe necesitan dos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Género Acción y aventura, modo cooperativo Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Año de estreno 2021 Creador Hazelight Studios, Josef Fares Duración media de la partida 12-14 horas Títulos destacados Se necesitan dos

Cody y May no comienzan su viaje como una pareja enamorada. Empiezan frustrados, distantes y a punto de rendirse el uno con el otro. El hecho de verse obligados a cooperar como marionetas nos hace perder rápidamente el orgullo, porque el progreso depende, literalmente, de saber escuchar y de la oportunidad. Siguen surgiendo discusiones, pero también los recuerdos de por qué funcionaron en un principio. El juego no pretende que la reconciliación sea fácil, y esa honestidad le da peso a su historia. Dentro de relaciones en el modo cooperativo, la suya parece inusualmente realista.

Para más información Cambia de vez en cuando de personaje para descubrir cómo las distintas mecánicas contribuyen al crecimiento emocional de Cody y May.

Porque cada obstáculo requiere trabajo en equipo, la relación de la pareja se convierte en el propio juego. Esa estructura convierte los temas emocionales en temas mecánicos, lo que explica por qué suele aparecer en las listas de Los mejores juegos con pantalla dividida.

Mi veredicto: Cody y May son una de las parejas más famosas de la historia de los videojuegos cooperativos. Su relación no se limita a la trama, sino que forma parte del juego, lo que hace que cada avance se sienta como algo que realmente se ha ganado.

★ Cody y May Se necesitan dos Compra en Eneba

20. Red Mac Raith & Antea Duarte [Banishers: Fantasmas de New Eden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows Año de estreno 2024 Creador Don’t Nod Duración media de la partida 25-30 horas Títulos destacados Banishers: Fantasmas de New Eden

Red y Antea comienzan como compañeros de trabajo y de vida, unidos ya por una historia común antes de la tragedia que lo cambia todo. Cuando Antea se convierte en un espíritu, la relación no se interrumpe, la situación se vuelve más pesada y complicada. Red todavía puede oírla, discutir con ella, apoyarse en ella, pero no deja de recordar lo que ha perdido. Cada caso de fenómenos paranormales que investigan les obliga a elegir entre la justicia y la esperanza egoísta. Es también la razón por la que muchos jugadores considerarlas como una de las mejores parejas de los videojuegos.

Para más información Presta mucha atención a las sentencias de destierro desde el principio, ya que los patrones morales recurrentes influyen sutilmente en el desenlace posterior de la historia.

Visualmente, El juego se inclina por un realismo realista, con una iluminación atmosférica, colores apagados y un encuadre cinematográfico. lo que refuerza su tono sombrío. La relación entre Red y Antea marca cada decisión importante. Tras la muerte de Antea, debes elegir hasta dónde llegará Red para honrar el amor, la justicia o la misericordia. Esas elecciones dan un nuevo giro a las misiones, los personajes y los finales.

Mi veredicto: Red y Antea se encuentran entre las parejas de videojuegos más emotivas de los últimos años. Su historia de amor no te ofrece un final feliz al que aspirar, sino solo un dolor que tú mismo decides cómo sobrellevar.

★ Red Mac Raith & Antea Duarte Banishers: Fantasmas de New Eden Compra en Eneba

Mi veredicto general

Si estás buscando las mejores parejas de videojuegos de la actualidad, el punto de partida adecuado depende de lo que más te importe: la profundidad de la historia, la recompensa emocional o los momentos de juego compartidosA continuación te presentamos los mejores puntos de partida, basados en perfiles de jugador bien definidos, para ayudarte a decidir por dónde empezar.

Jugadores que dan prioridad a la historia y valoran el crecimiento emocional: Link y Zelda

Esta pareja funciona porque su relación se va forjando poco a poco a lo largo de varios juegos, basada en la confianza, el sacrificio y la responsabilidad compartida, más que en un diálogo constante.

Link y Zelda Esta pareja funciona porque su relación se va forjando poco a poco a lo largo de varios juegos, basada en la confianza, el sacrificio y la responsabilidad compartida, más que en un diálogo constante. Jugadores ocasionales o nostálgicos que buscan una química emblemática: Mario y la princesa Peach

Su dinámica es sencilla pero atemporal, lo que la convierte en una puerta de entrada ideal a la relación más emblemática del mundo de los videojuegos.

Mario y la princesa Peach Su dinámica es sencilla pero atemporal, lo que la convierte en una puerta de entrada ideal a la relación más emblemática del mundo de los videojuegos. Jugadores a los que les encanta la narrativa cinematográfica y el realismo: Nathan Drake y Elena Fisher

Su relación resulta realista y creíble, gracias a un guion ingenioso y a la evolución natural de los personajes.

Cada una de estas parejas pone de relieve una de las ventajas de este medio. A medida que vayas desplazándote por la lista completa, piensa qué estilo te gusta más.

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